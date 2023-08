Mario Grinman: “Si alguien espera que 2024 sea un año de baja inflación está totalmente equivocado”

30/08/2023 - 00:36 Economía

El presidente de la cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman mantuvo un diálogo exclusivo con EL LIBERAL en el que se refirió a la situación actual de la economía, el contexto político y también se expresó sobre las diferentes alternativas electorales, antes de participar hoy en la Expo EFI de economía y finanzas que se realiza en el predio de La Rural y en la cual es uno de los principales oradores en el panel “La Argentina en el largo plazo”.

El empresario, dejó claro que no cree en la dolarización como un factor que vaya a solucionar los problemas actuales y tampoco en “soluciones mágicas” que vayan a cambiar el escenario económico a partir del 11 de diciembre, cuando asuma el nuevo presidente.

“Estamos viviendo un momento raro en todo sentido, hay una gran indefinición con respecto a las elecciones y una de las certezas que tenemos es que el año que viene en términos inflacionarios, lo mejor que nos puede pasar es que sea igual a éste. Si alguien espera que el 2024 sea un año de baja inflación está totalmente equivocado. La inflación va a estar en tres dígitos y no puede ser de otra manera porque va a llevar un arrastre muy grande de este año que todos calculan que vamos a terminar en un 150% tranquilamente, así que el arrastre va a ser importante”, indicó al ser consultado.

Agregó que “en lo político estamos con tres candidatos que lo bueno de estos tres candidatos es que en cierta manera nos aseguran que no vamos a ir al modelo chavista que no es un tema menor. Por lo demás, cada uno tiene sus discursos, algunos son más efusivos, con más énfasis, otros on más institucionalidad y veremos qué es lo que pasa, la verdad es que la Argentina necesita un cambio importante”.

¿Ayudaría dada la situación inflacionaria, el tener un ganador en la primera vuelta?

La verdad que no cambia nada, porque lo que está, está. Las reservas ultra negativas del Banco Central están, por más que venga un ganador en la primera vuelta, no va a venir un paracaídas con una bolsa de 14 mil millones de dólares, eso no existe, o sea que va a tener que seguir el proceso normal que es hasta la asunción del nuevo gobierno y también hay que ser conscientes que al otro día que asuma el nuevo gobierno nada va a cambiar. No hay ninguna posibilidad, ninguna, de cambios de shock. Lo único que puede hacer la nueva gestión, no importa el signo político que sea, que eso sí lo debería hacer de shock, son los anuncios, un cronograma de las cosas que va a hacer. Por ejemplo, dentro de 3 meses, vamos a reducir el cepo de una manera, dentro de 4 meses, vamos a reducir las retenciones al agro en tanto porcentaje, un cronograma es lo único que puede hacer. Que nadie imagine que se puede sacar el cepo de la noche a la mañana, que nadie imagine que pueden sacar las retenciones de la noche a la mañana, que nadie imagine que puede haber un cambio en el modelo laboral de la noche a la mañana o un cambio en el modelo tributario de la noche a la mañana, eso no va a suceder, no hay manera que suceda, hay que tomarlo todo con mucha calma, estamos ansiosos, desesperados para ver cómo podemos revertir estas crisis recurrentes del país, pero no hay magia.

¿Los últimos hechos de tensión social por los saqueos a supermercados, preocupa que pueda escalar?

Por supuesto que preocupa porque diciembre por las fiestas, es un mes problemático donde sectores de la población están acostumbrados a ir a pedir bolsones de comida, eso siempre fue aprovechado por delincuentes que buscan hacer su negocio. Acá lo que ha sucedido es lamentable porque el Estado tiene la obligación de cuidarnos y además tiene las herramientas para prevenir. Hoy en día con las redes sociales, estos saqueos, ya se sabía que podían suceder porque se estaban convocando por las redes sociales, los servicios de inteligencia que se supone que tiene el Estado tendrían que haber hecho la prevención necesaria para evitar estos saqueos. Uno puede decir que el gobierno concurrió con $7 millones para cubrir daños pero la verdad que eso no tiene importancia porque no va a alcanzar para cubrir y en los que si alcance, quien le quita al dueño de donde sucedió esto el momento vivido? Esto es como una violación en manada, es terrible, no se olvida psicológicamente más en la vida, estamos dando una imagen de un país de bárbaros y acá se trata de ir y reprimir con lo que permiten nuestras leyes, con el artículo 14 de la Constitución, tengo derecho a transitar libremente, ejercer mi profesión, eso lo tienen que cuidar y la verdad que hace mucho tiempo los gobiernos nacionales y provinciales no actúan. Está bien que la gente tenga derecho a reclamar pero no pueden ir contra el derecho de transitar libremente. Ahí tiene que estar el Estado reprimiendo tal como lo indican las leyes, articulo 192 o 194 del código penal.

Si no se puede esperar ninguna mejora de corto plazo, ¿cómo vive el empresario, el comerciante esta coyuntura?

Los empresarios argentinos tenemos enorme capacidad de resiliencia, a veces me pregunto si estamos capacitados para vivir en un país normal, donde haya inflación de un dígito, donde sea todo tranquilo, donde no haya los problemas que tenemos todos los días, capaz que no estamos capacitados para eso y si somos muy buenos en la vorágine diaria de la Argentina, que no es un país normal. Porque teniendo todo lo que tenemos, segundo yacimiento de gas no convencional del mundo, el cuarto de petróleo, el segundo yacimiento de litio que integramos el triángulo del litio junto con Bolivia y Chile, un sector agropecuario fenomenal, con todo esto, ¿Cómo se puede tener más del 40 y pico por ciento de pobres? ¿Cómo 6 de cada 10 niños que nacen van a ser pobres y es probable que lo sean toda su vida? ¿Cómo puede ser que en la Argentina haya 3 dígitos de inflación cuando enfrente, en Uruguay tienen un dígito?, en Paraguay y Chile igual? Cuál es la diferencia? El problema es la clase política argentina que nos han estafado permanentemente por lo menos en los últimos 80 años.

Entre las opciones electorales ¿cuáles son las propuestas que pueden encajar más con la visión del empresario o del comerciante?

Institucionalmente, no nos pronunciamos por ningún candidato. Esta es una cámara que ama la libertad, nuestro estatuto social que tiene casi 100 años en el artículo 2 habla de la libertad, de la defensa de las instituciones de la república, de los poderes de la república, del apoyo a la iniciativa privada, nos sentimos cómodos en ese escenario y hay que reconocer que los 3 candidatos son candidatos pro mercado, tanto Massa como Bullrich o Milei, los tres son candidatos pro mercado. Eso significa que los tres entienden que es la iniciativa privada la que va a hacer grande nuestro país, no hay otra manera, el Estado no genera riqueza en ningún lugar del mundo, lo hace la iniciativa privada. Aún en China. Cada uno tiene sus matices, alguno será más gritón, más quejoso, más enojón, más enfático pero nosotros lo que queremos no solo como empresarios sino como ciudadanos, remarcamos mucho la necesidad de que haya orden. Orden. No solo en temas económicos y fiscales, ordenar la economía y no gastar más de lo que ingresa como en las familias, bueno un país no se funde pero pasa lo que pasa en la Argentina donde no tenemos recursos, le damos a la maquinita y se emite billetes sin ningún respaldo. Es un papel que sirve para transaccional, pero que a los argentinos no nos genera confianza, por eso todas nuestras transacciones las pensamos en dólares y no en pesos. Quizá lo que hay que hacer en la Argentina es permitir, dejar de que el peso sea de circulación obligatoria y legal y permitir que se puedan hacer contratos que figuren en dólares y que se puedan entregar dólares billete por ejemplo en un alquiler y no que se tenga que llevar a pesos: Un sistema bimonetario que funciona en la práctica pero que no es legal en el país, con eso se descomprimiría mucho, porque la gente haría circular con normalidad los dólares que tiene guardado y aliviaría bastante.

¿Y qué opina de la dolarización?

No imagino dolarizar porque no están dadas las condiciones, no se puede dolarizar sin un respaldo de reservas fundamentales, unos dicen 35 otros 40 mil millones de dólares, no creo que sea necesario dolarizar, ¿Cuántos países están dolarizados? Puerto Rico, Panamá, El Salvador y Ecuador, 4 sobre 180 países, entonces parece que los parámetros no son para tener en cuenta, porque no está dolarizado Brasil o Paraguay, hay otros 180 países que no están dolarizados y lo resuelven a su manera, nosotros no confiamos en nuestra moneda porque l clase política se encargó de bastardearla, le sacó 13 ceros, quién va a confiar?. Uno atesora en lo que uno cree.

¿Qué cosas preocupan en estos 3 meses hasta el recambio presidencial?

La cuestión económica va a seguir preocupando hasta después del 10 de diciembre porque el 11 de diciembre no cambia nada. Los empresarios somos alérgicos a la incertidumbre. Cualquier empresario podrá ser doña Rosa con su tienda en Santiago o en cualquier otro lugar porque necesita tener cierta previsibilidad. Saber que si vende una mercadería, saber que la va a poder reponer. Y hoy en día eso no sucede, se puede llamar incertidumbre o falta de previsibilidad o desconfianza pero si no sabe que vendió una camisa en x pesos cuando venga el proveedor no sabe si va a ser x pesos menos o más, entonces por las dudas, le pone un poco más para no quedar corto y eso es un espiral inflacionario que tiene sus motivos. Eso sucede con una empresa pequeña, mediana o grande.