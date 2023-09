Diego Martínez Burzaco: "La transición al 2024 va a ser muy larga, con muchos frentes abiertos y gran incertidumbre"

03/09/2023 - 22:09 Economía

El analista, experto en inversiones financieras, sostuvo que se mantiene en los inversores y en los ahorristas una tendencia a la dolarización de carteras. Por ello, señala que el dólar CCL tocó la semana pasada los $800. Sostuvo que un cambio de régimen monetario, no es la solución a todos los problemas que arrastra la economía.

¿Cómo ves el actual contexto en el que estamos, post Paso en materia económica?

Creo que a esta altura uno imaginaba que íbamos a tener un poco más de certidumbre pero, finalmente, dado como fue el resultado electoral, quedó abierto, digamos, todo para octubre. Entonces, en esa línea, los acontecimientos pasaron después de las Paso, que fue la devaluación, la aceleración de la inflación.Esto, pone aún más desafíos de cortísimo plazo, más allá de que si la Argentina establece ciertos parámetros para el 2024, de ser un país más predecible, más normal, podríamos tener una senda de recuperación. El tema es que en el medio la transición va a ser muy larga, con mucha incertidumbre y muchos frentes abiertos.

¿Cuál es la reacción que están teniendo los inversores, dolarizan sus carteras?.

El mercado había subido mucho antes de las Paso, por lo tanto, había mucha posibilidad para tomar ganancias, digamos. Eso ocurrió el día lunes, digamos, sí. Una vez que pasó eso, se fue, como si se quiere, reacomodando las piezas. Hubo algunas compras de oportunidades de activos argentinos, siempre para inversores que quieren tomar mucho riesgo. Y hubo una tendencia mayor a la dolarización de los portafolios. Eso lo estamos viendo, por ejemplo, en el contado con liquidación, que se negoció esta semana en torno a los 800 pesos, o la demanda de CDRs, o activos dolarizados.

¿Son inversores o es demanda de empresas para pagar importaciones?.

Hay dos universos. El primero, inversores, que tienen pesos y los cuidan o se arriesgan como pueden. El segundo es todas aquellas empresas que están atrapadas en la Argentina, dada la regulación, que hay. Si se accedes al Mercado Único y Libre de Cambio no se pueden dolarizar y, entonces, hacen lo que pueden con esos pesos en virtud de lo que hay en el mercado. Sobre todo, yo creo que es una visión mucho más de protección y de conservar y defenderse ante este panorama de incertidumbre que planificar algo para el 2024.

Ante las propuestas económicas de los distintos sectores, ¿cuál es la reacción?

Todos los argentinos padecemos algo que es la superinflación que estamos teniendo. Y entendemos que tiene que darse un cambio de régimen monetario en algún momento. Ahora, ese cambio de régimen monetario no es ni automático ni es algo que uno pueda venderlo como la solución a todos nuestros problemas. Hay que hacer mucho trabajo previo y si ese trabajo previo se hace bien y en profundidad y con profesionalismo, quizá deja de ponerse arriba de la mesa todo el tema del bimonetarismo o la dolarización. Vamos a caer siempre en lugares comunes, que es el equilibrio fiscal, achicar un poco el Estado, dar previsibilidad al sector privado para que se desarrolle y generar una economía mucho más abierta y flexible. Si todo eso se da, es muy probable que cuando eso empiece a tomar efecto y haya consenso, la dolarización sea una anécdota. Quizá no sea tan necesaria. Lo que no podemos pensar es que, dadas las condiciones actuales, se puede hacer una dolarización y que nos va a solucionar todos los problemas porque eso, desde el punto técnico, no lo veo así.

La brecha cambiaria y un dólar oficial más cerca de los $600 en el 2024

Para el 2024 y dada la brecha cambiaria, ¿el dólar oficial estará más cerca de qué valor?

Esa es una pregunta recurrente sobre cómo se soluciona la brecha. En un plan de estabilización exitoso, el tipo de cambio oficial tiene que subir más aceleradamente a lo que suba el dólar contado con liquidación. Por lo tanto, la brecha debería comenzar a cerrarse más subiendo el tipo de cambio oficial que bajando el otro. Por lo tanto, yo mostré en la exposición que el dólar en términos históricos parece que está caro. Con esto no estoy diciendo que no va a seguir subiendo porque hay mucha inflación, hay mucha nominalidad. Pero si hay algún tipo de país racional y normal, el tipo de cambio oficial debería subir mucho más rápidamente para ir achicando la brecha.

¿Más cerca de achicar la brecha con cuál?

No sé si el de 800 pesos contado con liquidación de esta semana es el de equilibrio. Supongamos que sea una economía que no está tan enferma y todo.

Por ahí podríamos estar pensando en un tipo de cambio de equilibrio más de 600 pesos y eventualmente sí ahí hacer el tipo de cambio oficial, el que dé el salto y el tipo de cambio libre quedarse un poco más estable.

¿Qué puede hacer un inversor hoy con 500 mil pesos?

Lo principal para invertir, siempre la premisa número uno es yo invierto para tratar de tener más poder adquisitivo mañana. Si no, no tiene sentido la inversión. Dado ese diagnóstico, debe primar la diversificación y debe saber el inversor qué tipo de riesgo quiere correr. Pero me parece que hoy por hoy debería estar más indexado a instrumentos que ajusten por la inflación. Dado la aceleración inflacionaria que estamos viendo, algo del tipo de cambio oficial. Y para el más osado, si se quiere, bonos soberanos en dólares a estos niveles de paridades, podría ser un buen negocio pensando en 2 ó 3 años.