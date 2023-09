Indican que vencen 70 mil contratos de alquiler por mes y no hay solución para inquilinos

04/09/2023 - 22:21 Economía

La aprobación de las modificaciones a la Ley de Alquileres y al Código Civil que tuvo media sanción en Diputados a fines de agosto, comenzó a tratarse en la comisión de Presupuesto y Hacienda, pero aún no tuvo una resolución para que pueda ser tratada en el recinto de la Cámara Alta, una situación que involucra a unos 70 mil contratos que vencen por mes y que están sin resolución.

La media sanción de Diputados introdujo dos cambios fundamentales para tratar de subsanar la situación actual: actualizar cada 4 meses los precios del alquiler y reducir de 3 a 2 años el plazo contractual. Es una medida de contingencia ante la escalada inflacionaria, pero que permitiría ampliar la oferta actual de alquileres.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) Alejandro Bennazar, indicó en diálogo con EL LIBERAL que "la resolución que tome el Senado, ya sea positiva o negativa, lo importante es que lo haga a una velocidad como se fue manejando en las comisiones actuales. Si esto no se resuelve rápido, lo que ha sucedido ahora, tras que había poca oferta, los propietarios hoy no quieren firmar. Ellos están expectantes a lo que pase en el Senado, porque generó mucha expectativa lo que se resolvió en Diputados y lo que se espera es que se va a reformar la ley. Entonces hoy ya no hay firma de contratos. Hay un mayor retiro de propiedades, superior al que había, por ello tenemos que darle un tratamiento urgente, positivo o negativo".

Respecto de qué cantidad de gente está pendiente de esta resolución, Bennazar señaló que "son millones las familias que han generado contrato de alquiler habitacional. Ahora hay una medición dentro de lo que es Capital Federal de 12 mil contratos por mes que vencen, el 40% no quiere renovar hoy hasta ver qué pasa con Senadores. Eso será muy importante. Es muy complejo el panorama".

Consultado respecto de cuál es la situación en las provincias, indicó que "los vencimientos de contratos, si tomamos un promedio de 36 meses de 2.044.000 contratos que es el informe del Indec y se divide, dan entre 65 y 70 mil contratos mensuales en todo el país. Si a eso lo traspolamos al 40% que están indecisos entre renovar o no contratos, estamos hablando de mucho más arriba de 30 mil contratos o sea que es un cifra muy importante de indecisión. Y si a esto le sumamos que Diputados generó esta expectativa y Senadores no le da la celeridad por sí o por no, se va a ir complejizando cada vez más a la espera de la próxima administración".

Añadió que en la actualidad, "no vemos otra alternativa posible, al menos para salir del momento, hay que conformar una mesa nacional de alquileres, convocar a las entidades con la próxima administración de gobierno y empezar a hacer una ingeniería de medidas, donde a un inquilino lo podamos convertir en propietario. Es el anhelo de nuestra cámara y vamos a tratar de acompañar y cumplir".

Para el operador inmobiliario, mientras se busca solucionar la coyuntura, con el próximo gobierno podría llegarse a una solución más de fondo. "Creemos que como toda nueva administración de Gobierno están los famosos 100 días que hay que aprovecharlos a full. Nosotros, las instituciones a nivel nacional, construcción, desarrollo inmobiliario, propietarios e inquilinos estaríamos dispuestos conformar la mesa", expresó el directivo.