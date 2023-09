Se frena el mercado de 0km, sin precio ni stock y a la espera de definiciones

04/09/2023 - 23:14 Economía

"Todo el mercado está en espera este mes. Lo que está sucediendo es algo que no se vive desde hace años. Ni con la devaluación del 2019, porque el mercado no llegaba a frenarse porque había vehículos. Hoy, el problema es que no hay mercadería, no hay vehículos y lo poco que hay no tiene precio".

El que habla es Juan Maidana, de la Cámara del Comercio del Automotor local, quien describe la situación de parálisis del mercado automotor. Por lo general, el primer día hábil de cada mes, todas las fábricas envían las listas de precio vigentes del mes para todas las unidades. Pero septiembre está siendo la excepción.

La devaluación de agosto, la inflación, la indefinición del tope del "impuesto al lujo" sumado a que desde hace dos meses no están ingresando vehículos al país por la escasez de dólares, genera un escenario cada vez más crítico para las concesionarias. Ni las mismas terminales muestran los precios de sus unidades en sus respectivos portales en internet, una práctica que solían desarrollar.

El nuevo tope de precios para mantener los autos 0 km fuera del impuesto a los autos de lujo no se ha comunicado aún y las fábricas tienen parada la publicación de las listas de precios hasta que se resuelva esa situación.

"El Gobierno no quiere que los autos aumenten entre el 25% y el 35% porque es un mensaje negativo que quieren evitar en un mes clave de la campaña electoral. El problema es que el tope no se fija caprichosamente, a dedo, sino que hay una fórmula que los determina, y que tiene que ver con los impuestos y la comisión de los concesionarios, que va del 12% al 15% sobre el precio de venta mayorista de la fábrica", explicó el ejecutivo de una automotriz..

De todos los modelos más económicos de entrada de gama de diferentes marcas, los más económicos en la última semana de agosto alcanzaban los $7,5 millones. Hasta fin de agosto, los 0 km alcanzados por "el impuesto al lujo" tenían un precio al público de casi $8.400.000.

La solución podría surgir en las próximas horas si se incluye a la industria automotriz dentro del programa de "Precios Justos". Según trascendió, ese acuerdo implicaría que las fábricas ofrezcan unidades que no superen los $9,5 millones en determinados modelos.

Según Maidana, "hasta que no salga el acuerdo nadie va a salir a vender nada, se factura con precio abierto, si alguien va a comprar un 0km hoy se asegura la operación pero cuando se cierra, se actualiza el precio". Agregó que "desde julio que no entran importados por el Sira que no habilita la liquidación de dólares. Hay modelos que vienen de México y de Brasil –muchos de los más económicos- pero el Gobierno no deja liquidar dólares a las terminales locales, por eso han subido tanto los precios de los 0km".

"No publicaron lista de este mes todavía. Nos pasaron un ajuste para una camioneta de producción nacional y el resto que es importado, está sin precio. En fábrica están a la espera de la modificación de los topes al impuesto al lujo", indicó el propietario de una concesionaria local. No obstante, agregó que en esos modelos, "en los catálogos disponibles en stock, hay precio. Pero el resto, se toma seña y queda precio abierto hasta la facturación".

Los vehículos, entre la inflación y el impuesto al lujo

Desde el 1/9 los autos no tienen precio, y dentro de las operaciones que se hacen hay aumentos arbitrarios y exagerados. Las marcas no pueden quedarse muy abajo porque seguirían estando lejos del precio real de los modelos, pero tampoco pueden pasarse en la suba, porque pasarían a tributar un 20% más en los autos de acceso, los de la escala 1, y un 35% más en los que tienen un valor más elevado, arriba de los $15 M., en la escala 2 por el "impuesto al lujo". Para diluir ese efecto, el Gobierno negocia incluir en Precios Justos a modelos que en agosto ya pisaban arriba de los $8 M.