¿Qué mandamiento es el primero de todos?, según palabra de San Marcos

02/06/2021 - 22:19 El Evangelio

En aquel tiempo, un es‑ criba se acercó a Jesús y le preguntó:

«¿Qué mandamiento es el primero de todos?”.

Respondió Jesús: «El primero es: ‘Escu‑ cha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con to‑ da tu alma, con toda tu men‑ te, con todo tu ser’. El se‑ gundo es este: ‘Amarás a tu prójimo como a ti mismo’. No hay mandamiento mayor que estos”.

El escriba replicó: «Muy bien, Maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él; y que amarlo con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sa‑ crificios”.

Una reflexión sobre el evangelio de hoy

Hemos oído muchas ve‑ ces este pasaje evangélico y corremos el peligro de no darle el valor que tiene. La pregunta que un letrado le hace a Jesús es la más im‑ portante de toda nuestra vi‑ da: ‘¿Qué mandamiento es el primero de todos?’. Que po‑ demos traducir por cuál es la clave para conseguir la ale‑ gría de vivir, la felicidad que todos tanto deseamos. La respuesta de Jesús es clara y rotunda: el amor, dirigido en tres direcciones: a Dios, al prójimo y a uno mismo. Quien logra amar de esta manera triunfa en la vida, quien no lo consigue fracasa. Sabemos que Jesús de mu‑ chas maneras nos ha habla‑ do del amor. Siempre tiene el amor en sus labios y en su corazón y nos lo expresa una y mil veces.

Es claro que muchos en nuestra sociedad piensan que el triunfo personal viene principalmente por acumular dinero y todo lo que él pueda proporcionar.

Jesús, profundo cono‑ cedor de nuestros entresijos humanos, sabe también que el amor es la asignatura más difícil que tenemos, la que más nos cuesta aprobar y de la manera que él nos indica. Por eso, viene en nuestra ayuda, en primer lugar, dán‑ donos ejemplo, amándonos hasta entregar su vida por nosotros y, segundo lugar, regalándonos su amor para que nosotros podamos amar con nuestras fuerzas y con el amor que él nos ofrece. ‘Amaos unos a otros como yo os he amado’, y así po‑ damos decir ‘Ya no soy yo es Cristo quien ama en mí’. ‘Amarás a tu prójimo como a ti mismo.’ Menudo bombazo. Con la primera parte podemos estar de acuerdo, porque a Dios se le puede querer, aunque a ve‑ ces sea difícil. Pero llega lo del prójimo, y a éste lo tene‑ mos cerca. Muy cerca. Co‑ nocido y no tan conocido. Nos cruzamos con él cada día, lo tenemos en el lugar de trabajo o de estudio, lo ve‑ mos cada día en la esquina de nuestra calle, con un vaso de cartón pidiendo una ayu‑ ditaà No hace falta pregun‑ tar ‘quién es mi prójimo’. Lo sabemos de sobra.

Pues a esos, a todos y a cada uno, tenemos que amarlos. Y, encima, ‘como a uno mismo’. Nos cuidamos, nos preocupamos por estar bien, de vez en cuando nos damos un ‘caprichín’, por‑ que nos lo merecemos. Pues así debemos acercarnos al prójimo. Es lo que hay. Es nuestra deuda como cristia‑ nos. Me gustaría tener la fórmula para poder vivir así, amando a Dios y amando al prójimo. Seguro que podría escribir algún libro, y ayudar a mucha gente. Por desgra‑ cia, solo sé que no sé (casi) nada. Lo único que puedo hacer es intentar tener un gesto amable con cada per‑ sona, incluso, o sobre todo, con las personas que menos me gustan, a las que me cuesta más amar.