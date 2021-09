La Cruz de Jesús es y será un escándalo Marcos 8, 27-35

12/09/2021 - 00:40 El Evangelio

Acompañado por sus discípulos, Jesús partió de hacia el norte, a la ciudad de de , ubicada al pie del monte , en el nacimiento del río Jordán. Para Marcos, este punto alejado de Jerusalén es propicio para plantear la cuestión del camino hacia la pasión y del seguimiento de Jesús. En este contexto, la pregunta acerca de la opinión del pueblo sobre Jesús: "Quién dicen los hombres que soy yo", sirve de contraste para la confesión de Pedro.

Después de escuchar lo que la gente decía acerca de la identidad de Jesús, Pedro como portavoz del grupo responde: "Tu eres el Cristo", es decir, el Mesías esperado por el pueblo de Israel. Qué tipo de Mesías es Jesús, será develado posteriormente, cuando haya pasado por la Cruz. Por eso les ordena guardar silencio, porque el misterio de su se develará y encontrará su sentido en la Cruz.

Después de la confesión de Pedro, Jesús comienza a enseñarles que debía sufrir, ser rechazado, condenado a muerte y resucitar. El "padecer mucho" resume los sufrimientos que Jesús, el Hijo del Hombre, experimentará en su vida terrena. Jesús es presentado como el Justo que sufre en manos de los poderosos del pueblo. Pero su sufrimiento y muerte serán vencidos por el poder del Hijo del Hombre que resucitará.

Pedro que antes había confesado a Jesús como Cristo, ahora, se revela ante el anuncio de la pasión y lo reprende al maestro. La idea de la pasión le produce rechazo y no está dispuesto a aceptarla. Jesús, consciente de la meta hacia la que camina, se vuelve a Pedro y a sus discípulos y le dice: "Apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres". Pedro es llamado Satanás porque su objeción pretende tentar a Jesús para que abandone su camino. No cabe duda, que la amenaza más peligrosa para los discípulos es el rechazo del Crucificado.