Dichosos los que aguardan al Señor

18/10/2021 - 22:08 El Evangelio

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los que aguardan a que su señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados a quienes el Señor, al llegar, los encuentre en vela; os aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y, si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos".

Comentario

Estos cuatro versículos subrayan en su brevedad una actitud espiritual no siempre fácil de mantener como es la virtud de la vigilancia.

Esta llamada a la vigilancia se funda en el hecho de que la hora del retorno de Jesús es imprevisible. Un elemento constitutivo de esta espera vigilante es la actitud de servicio, especialmente para aquéllos a quienes se ha confiado el cuidado de la comunidad. El amo valora tanto la vigilancia de sus criados que "se ceñirá las ropas de servicio, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirles", reconociendo que no sólo son dignos de confianza, sino que se convirtieron en familia.

Hoy día la "vigilancia" tiene especiales connotaciones sociales a las que no se refiere el texto del Evangelio, pero que vale la pena tener en cuenta. De hecho las "cámaras de vigilancia" están a la orden del día para disuadir a ladrones y estafadores y cualquier contravención de la ley en cualquier actividad social. En antiguos catecismos se presentaban estampas con el "ojo escrutador" de Dios que nos controlaba. Jesús no nos habla así del Padre. El santo temor de Dios no depende de cámaras de vigilancia, sino que brota de un amor tierno y filial.