23/06/2022 - 21:01 El Evangelio

En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos y a los escribas esta parábola: “Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la descarriada, hasta que la encuentra?

Y, c uando l a encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento; y, al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos, y les dice: -`¡Alegraos conmigo!, he encontrado la oveja que se me había perdido´.

Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse”.









“He encontrado la oveja que se me había perdido”

La fiesta del Sagrado Corazón que hoy celebramos nos hace recordar el tiempo pascual, en que hemos vivido y experimentado el amor misericordioso de Cristo, en su muerte y resurrección. Un corazón herido, traspasado, pero a la vez lleno de ternura y compasión; un corazón bondadoso capaz de amar y de perdonar infinitamente. La primera lectura y el evangelio relacionan el Antiguo y el Nuevo Testamento.

En la primera lectura el profeta Ezequiel nos anuncia un pastor que ha de venir a cuidar a su rebaño, lo guiará, lo apacentará en ricos pastos, cuidará de sus ovejas según la necesidad de cada una. En el evangelio, Jesús, a través de una parábola, enseña a los que todavía viven según la ley y el moralismo que Él se alegra por haber encontrado a la oveja perdida, deja las noventa y nueve y va al encuentro de la que necesita ser sanada, porque Él ha venido al mundo para los enfermos, los que necesitan médico. Acerquémonos al Señor como la oveja perdida, la descarriada, la enferma, la herida..., cansada de caminar por pastos secos, sin vida y así podamos encontrar en Él el pasto saludable que nos conduce al Padre.

Muchas veces por el sufrimiento, por la ceguera, por la falta de fe, no nos damos cuenta de su presencia en nuestra vida, pero el Señor no nos abandona. Él nos guía, nos acompaña, nos quiere, nos ama hasta entregar su vida. En la segunda lectura la carta del apóstol San Pablo nos muestra el gran amor con que Dios nos amó, “siendo nosotros todavía pecadores”; miró nuestra debilidad, se compadeció de nosotros y nos envió a su Hijo único como luz del mundo para rescatarnos del poder de las tinieblas y así podamos andar en la claridad de su presencia. Abramos el o í d o del corazón para escuchar la voz del Pastor, de mi pastor. Reposemos nuestra cabeza en el pecho de Jesús, como el discípulo amado y digámosle: “Señor te quiero, cuídame, apaciéntame en tu rico pasto para que yo permanezca en tu corazón manso y humilde, y ahí encontraré descanso para mis fatigas”.