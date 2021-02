FÚNEBRES | 10 de Febrero del 2021

10/02/2021 - 02:23 Funebres

FALLECIMIENTOS

9/2/21

- Liber Domingo Beltrán (La Banda)

- Ramona Ruiz (Forres)

- Teodocia Alejandra Medina (Árraga)

- Gabriela del Valle Rabago Argañaraz

- Teresa Naranjo (La Banda)

- Lola Mariana Ponce (Fernández)

- Lilia Noemí Urbani (La Banda)

- Isaac Vidal Ulloa

- Ramón Alberto Ruiz

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

LIBER DOMINGO BELTRÁN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/2/21 y espera la resurrección.

El Sr. intendente de la Municipalidad de La Banda, Pablo Mirolo; viceintendente Roger Nediani; Dirección de Tránsito y Transporte; y funcionarios de su gabinete, participan del fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

LIBER DOMINGO BELTRÁN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/2/21 y espera la resurrección.

Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de La Banda; participa el fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

JUAN CARLOS HELMAN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección.

María Elisa Paz de Espeche, Luis Manuel Espeche y sus hijos José Luis, Nani, Lucía, Juan Manuel y sus respectivas familia participan con profundo dolor su fallecimiento del querido Piri y acompañamos a su familia en tan doloroso momento a toda su familia.

JUAN CARLOS HELMAN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/2/21 y espera la resurrección.

Javier Labayru, María Rosa Gonzales Chaves de Labayru, María y José Castillo Solá, Bernardino, Guadalupe y Juan J. Barrionuevo y Javier I. Labayru, participan con dolor su fallecimiento.

JUAN CARLOS HELMAN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/2/21 y espera la resurrección.

Bernardino y Javier Ignacio Labayru despiden con gran dolor a Pirincho y participan su fallecimiento.

LEGUIZAMÓN, RAMÓN OSCAR (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/2/21 y espera la resurrección.

Amigos de Vilma de Joyería Máximo: Ramón y Marisel, Analía, María, Alex, Alejandro, Luz, Agustín, Seba, Fede, Chapa, Marisol y Luis, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

LEGUIZAMÓN, RAMÓN OSCAR (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/2/21 y espera la resurrección.

Familia Pavón, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

HÉCTOR ROBERTO MÓTTOLA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/2/21 y espera la resurrección.

Negro querido ya descansas en brazos del Señor. Te amamos y vivirás para siempre en nuestro corazón. Tu esposa Norma, tus hijos David y Luciana, Gustavo, Mariana y nietos, participan con dolor tu fallecimiento y elevan oraciones en tu querida memoria.

HÉCTOR ROBERTO MÓTTOLA (Q.E.P.D.) Se durmió en el Señor el 8/2/21 y espera la resurrección.

Maranetto Graciela Beatriz, sus hijos Pilan Josefina, Álvarez Pilar y Álvarez Manuel, participan con dolor el fallecimiento de su querido amigo Roberto y acompañan a la familia en este difícil momento.

Ing. RODOLFO FEDERICO RENOLFI (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21

Juan José Lami Hernández, Susana Nazario y sus hijos: Susana Josefina y Federico Martín De La Cruz; Juan José y Lilian Moreno; Durval José y Alejandra Ordoñez y sus respectivas familias acompañan a Delita e hijos por irreparable pérdida pidiendo al Altísimo consuelo y resignación. Que brille para él la Luz que no tiene fin.

Ing. RODOLFO FEDERICO RENOLFI (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick, y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

Ing. RODOLFO FEDERICO RENOLFI (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ISAAC VIDAL ULLOA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/2/21 y espera la resurrección.

El ministro de Desarrollo Social, Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad, participa su fallecimiento, rogando cristiana resignación a sus familiares.

NILDA NORMA LEGUIZAMÓN (Rusa) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/2/21 y espera la resurrección.

El ministro de Desarrollo Social, Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad, participa su fallecimiento, rogando cristiana resignación a sus familiares.

ISAAC VIDAL ULLOA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/2/21 y espera la resurrección.

La Sra. Ministra de Justicia y Derechos Humanos Dra. Matilde O’Mill participa su fallecimiento.

ALCIRA DEFINA VILLALBA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/2/21 y espera la resurrección.

Te espero…No estoy lejos, justo del otro lado del camino…Volverás a encontrar mi corazón, volverás encontrar mi ternura. Enjuga tus lágrimas y no llores si me amas. (San Agustín).

Participa y acompaña a la flia., en este inmenso dolor. Su hermana política Baralides Bravo; Elba Bravo y sus sobrinos Fanny y Daniel.

ALCIRA DEFINA VILLALBA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/2/21 y espera la resurrección.

“Que Dios con su infinita bondad la tenga a su lado y nosotros en el corazón”.

Su hermana política Beralides, sus sobrinas Susi, Lilian, Fany y Claudia y sobrinos políticos Carlitos González y Nene Sisali, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

ELEUTERIA CORONEL DE BRAVO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/1/21 y espera la resurrección.

Querida madre; el vacío que dejaste es muy difícil de llenar, nunca te olvidaremos, tu ausencia se siente mucho. Sus hijos Victorina, José, Segundo y Víctor, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la iglesia San Francisco, con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

ELEUTERIA CORONEL DE BRAVO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/1/21 y espera la resurrección.

Hoy a un mes de tu partida esperamos la resurrección, te recordaremos por siempre. Tus hijos Víctor Bravo y flia. Segundo Bravo y flia., hijas políticas, nietos y bisnietos, invitan a la misa en su memoria, hoy a las 20 hs. en la iglesia San Francisco.

RECORDATORIO

ABEL CLODOMIRO INFANTE (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/10/20 en Embarcación –Salta y espera la resurrección.

Hermano el día que Dios te llevó fue lo más triste y el dolor que sufrió mi corazón, el Señor te puso alas y a mí me destrozó la vida, porque yo no te podía ver, hablarte, tocarte. Te lloro sin dejarte descansar, para que puedas llegar al cielo para que estés con Dios.

Tus padres, hermanos, sobrinos y todos los que velaron antes que vos. Hermano no puedo soportar tu partida, te extraño, te busco y no te encuentro, le pido al Señor que te dé el descanso eterno y brille la luz que no tiene fin.

Tu hermana que te ama y amará hasta estar juntos. Besos al cielo para ti de Mirta Infante.

CARMEN RAMONA VALLEJOS DE MORALES (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/08/2020 y espera la resurrección.

Mamá, mi corazón te llama, no te olvida y te extraña. Espero algún día tenerte de nuevo y darte el beso que tanto ansío. Gracias por todo el amor que nos diste, por tus enseñanzas, por tus ejemplos, por tu paciencia, tus preocupaciones y tus lecciones. Gracias por todo, porque sin ti, no sería lo que hoy soy. Te amo.

Al cumplirse 6(seis) meses de su partida, su esposo Armando y sus hijos Verónica, Oscar y María ruegan una oración en su memoria.

ARCE, DAVID JORGE (q.e.p.d.) Falleció en 5/2/21|. Marcela , Pepe, Pelada, Alba, Titi, Paola, Liliana, Ramona y Pepo, participan el fallecimiento de su amigo y compañero de la Caja Social y acompañan a su familia en este momento, rogando oraciones en su memoria.

CAPUA, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/21|. Cristina Trotta de Agüero, sus hijos Mario, Adriana y Mauricio y sus respectivas familias acompañan a sus hijos en estos momentos de dolor.

CAPUA, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/21|.Cristina Trotta de Aguero, sus hijos Mario, Adriana y Mauricio y sus respectivas familias acompañan a sus hijos en estos momentos de dolor.

HELMAN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Sus primos hermanos, Ana Agüero y Luis Parra, sus sobrinos Fernanda y Fabián Díaz Bulacio, Anita y Roberto Merino, Martín y Fernanda Cantos, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Pirincho. Ruegan a Dios fortaleza para su flia. y oraciones para su eterno descanso.

HELMAN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Rosa Inés Agüero junto a sus hijos Fede, Nico y Seba, acompañan en el dolor a Gogo, Mariano y María por el fallecimiento de Pirincho. Querido primo descansa en paz.

HELMAN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Amílcar, Pory, Alejandro Buenvecino y flia acompañan con el cariño de siempre a sus queridos amigos: Titi y Luis César en estos dolorosos momentos. Ruegan al Señor reciba en su Reino a su hermano Pirincho y envíe resignación y paz a toda la familia.

HELMAN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Dr. Manuel Ernesto Ruiz y flia. participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

HELMAN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Raúl Alderete Palacio participa el fallecimiento de su primo Pirinelo. Dios lo tenga en su gloria.

HELMAN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Carmen Agüero E. de Manzur, sus hijos Carolina, María del Carmen, María Cristina, Federico, hijo político Martín Muratore; nietos Antonella, Ignacio y Francisco, participan su fallecimiento. Rogando por su eterno descanso.

HELMAN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. René Trouvé, Mercedes Santillán y flia, participan con dolor el fallecimiento del querido Pirincho.

HELMAN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Antenor Álvarez, participa con dolor el fallecimiento de su querido amigo. Acompaña con cariño a Gogó y sus hijos.

HELMAN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Marilena Cantizano Vda. de Montiel, José Horacio, Florencio Julio y Eva María Alcorta, acompañan con profundo dolor su fallecimiento y ofrecen oraciones en su memoria.

HELMAN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Ábalos Raúl Nicolás, Ana María S. y familia, participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HELMAN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Adolfo Mishima y su esposa Nilda R. de Mishima, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HELMAN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Guillermo Tarchini, su esposa Lidia Mayuli y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria y brille para él la luz que no tiene fin.

HELMAN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Arq. César Edmundo Elli y flia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HELMAN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Tata Montenegro Palacio despide con el mayor afecto al querido Pirincho. Acompaño a Gogo e hijos. q.e.p.d.

LEGUIZAMÓN, RAMÓN OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Que brille la luz que no tiene fin. Acompañamos a su esposa Vilma, sus hijas Romina, Nadia y Ruth. Su hermano Miguel, su esposa Ani e hijos Silvana e Ignacio participan con dolor su fallecimiento.

LEGUIZAMÓN, RAMÓN OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. "Una persona tan maravillosa, como vos, a pesar de su muerte, no tiene otro destino que el cielo y sé que pronto nos volveremos a ver en compañía de Dios. Hoy en tu triste y doloroso fallecimiento, te aseguro que es esta no es una despedida, sino un hasta luego y que pronto nos reencontraremos". Su hermana Mercedes Leguizamón, hno político Ángel Reinieri, sobrinos Cnitia, Lourdes y Álvaro, sobrinos nietos Fabricio, Jeremías y Ángeles participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.

LEGUIZAMÓN, RAMÓN OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Su hermano Segundo Julián Leguizmón, su cuñada Julia Pinto, sobrinos Hugo, Ricardo, Elvira, Pablo, Agustín, Marcelo y demás familiares, participan su fallecimiento y ruegan oración en su memoria, sus restos fueron sepultados en el dia de ayer en el cementerio Parque de la Paz.

LEGUIZAMÓN, RAMÓN OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Que su alma descanse en paz. Acompañamos a sus hijas Romina, Nadia y Ruth, hijos politicos y su nieto. Sus vecinos de siempre familia de Gustavo Sgoifo, Sra. e hijos. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

LEGUIZAMÓN, RAMÓN OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. El Dpto. de Lengua del Colegio Secundario 2 de Abril: Silvina Gómez, Julio Hoyola, Marcela Ruiz, Amelia Barrientos y Damaris Diaz Alomo, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestra querida compañera Prof. Ruth. Elevamos oraciones en su memoria.

MÓTTOLA, HÉCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Abuelo querido, Obe, Negro, Abu. Queremos decirte que hoy en este día tan gris, nos dejaste un vacío inmenso, sin vos la vida no tiene mucho sentido pero como todos queríamos verte bien te dejamos en las manos del Señor, para que pueda poner su brillo en vos, calme el dolor y te haga brillar como realmente te merecías, eras un hombre muy guerrero, cualquier obstáculo que se aproximaba le hacías frente y ganabas las batallas a pesar de lo difícil que se veían. Lamentablemente nos dejaste un profundo dolor, pero sabemos que allá arriba vas a estar cuidándonos, como nosotros rezándote, amándote y guardando recuerdos que nunca se olvidan. Te amamos. Que Dios te reciba con los brazos abiertos guiándote a la luz, sos una hermosa persona que se convirtió en ángel. Hasta pronto abuelo, nos vemos en la otra vida. Sus nietos Augusto, Micaela, Milagros, Isabella, Lucca, Khiara y Mateo.

MÓTTOLA, HÉCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Familia Pavón, acompañan a la familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MÓTTOLA, HÉCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Roberto hoy te toca irte al lado del Señor. Simplemente gracias por todo por ser amigo, padre y compañero. Quedarán en mí los mejores recuerdos y consejos de vida. Mario Pavón. Ruega oraciones en su memoria.

MÓTTOLA, HÉCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Carlos Lucio y Gringa Falcione, su hija Claudia y nietos Ulises y Valentino elevan oraciones acompañando a su familia y al encuentro de Roberto con Dios.

MÓTTOLA, HÉCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. "Con profunda tristeza recibimos la noticia de tu inesperada partida al Reino de Dios. Siempre te recordaremos con tu chispeante alegría en nuestras reuniones de viejos amigos". Porota y Chicho Cortez, Tita y Lili Ibarra, Roberto Trejo, Chicha Jorba, Pelao Ibañez, Jorge Ayunta y Chicha Gorostiaga, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el dia de ayer. Por esta situación no pudimos acomañarte hasta tu morada final. Elevamos oraciones para tu descanso eterno.

MÓTTOLA, HÉCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Su amigo Vicente Lo Bruno y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MÓTTOLA, HÉCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Cristina Trotta de Agüero acompaña en el dolor a su esposa Norma y a su hermana Nene, rogando por la paz de su alma.

MÓTTOLA, HÉCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Sus amigos Mario Baltazar Salto e Ana Maria Seijas y sus hijos Alejandro, Maria del Valle y Anita, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Norma y sus hijos David, Gustavo y Mariana con sus respectivas flias., con mucho cariño. Que su alma descansa en paz y brille para él la luz que no tiene fin.

MÓTTOLA, HÉCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Su amigo y vecino. Hugo Elias, su señora esposa e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en este dificil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

RABAGO ARGAÑARAZ, GABRIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/21|. Sus hijas Silvana, Andrea, Martín, Gabriel, hijos políticos Emanuel, Ramiro, nietos, Martina, Ismael, Lourdes, hermanos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11hs., en el cementerio Privado Parque El Descanso. Servicio Realizado NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Maria Alejandra Santillán e hijos y Mercedes Ballerini de Messad e hijos, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor por su partida.Bienaventurados los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios.

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Kita Soriano de Díaz y Poli Nasser participan su fallecimiento y acompañan con afecto a su hermano Marcelo y a su esposa Neley. Ruegan al Señor por el descanso de su alma y el consuelo de su familia.

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Guillermo (Memo) Almeida, Cecilia Videla, José Baquero y Oscar Erquiaga, algunas de las muchas personas que te conocieron y apreciaron durante tu estadía en la Unidad Integrada FCA-INTA de Balcarce, te despiden con mucha tristeza y desean consuelo al dolor de tu familia.

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Elma Cristina Sirena e hijos, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposa Delia, sus hijos, nietos y familiares. Elevan oraciones en su querida memoria.

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO. ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. La Asociación Sanmartiniana y el Instituto Belgraniano de La Banda acompañan en el sentimiento a la familia del querido Antonio V. Castiglione por el fallecimiento de su cuñado Rodolfo. Elevamos oraciones en su memoria.

RIVERO, NORMA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Miguel Santillán, Chicha Toloza y Claudio Santillán, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a Hugo e hijas en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

RIVERO, NORMA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21. La Honorable Comisión Directiva del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Santiago del Estero (SIVENDIA) participa el fallecimiento y acompañan a su esposo Hugo Montenegro en este doloroso momento a su familia, rogando al Señor por la paz de su alma y su descanso eterno.

RODRÍGUEZ, NICACIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/21|. El Servicio Médico Asistencial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (SMAUNSE) participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la empleada Reyna, acompañandola a ella y a su familia en este difícil trance. Ruega oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, NICACIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/21|. Los compañeros de trabajo de SMAUNSE de su hija Reyna, acompañan en el dolor por la pérdida irreparable de su madre. Elevamos oraciones por su eterno descanso.

RUIZ, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/21|. Su esposa Carmen, sus hijos Valeria, Cristian, hijos políticos Julio, Natalia, nietos Luna, Thomas, Santino y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11:30hs en el cementerio privado Parque de la Paz. Cob. Obra Social Municipal. Servicio realizado NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. tel 4219787.

SÁNCHEZ RUIZ, DOMINGO GREGORIO ING. (q.e.p.d.) Falleció en Neuquén el 7/2/21|. Lionel Moya, su esposa Ema Mercedes Figueroa, sus hijos y sus respectivas familias despiden al amigo y vecino de la niñez con gran sentimiento de pesar. Descansa en paz y brille para él la luz que no tiene fin.

VILLALBA, ALCIRA DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Su sobrina Susana Villalba y sus hijas Patricia, Fabiana, Alejandra, Erika y María Eugenia Romano y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida tía. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA, ALCIRA DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Hoy sentimos que las palabras sobran para expresar tanto dolor tía... Extrañaré tus largas charlas telefónicas preguntando de la flia., y tus consejos de que nos cuidemos. Sus sobrinos Liliam y Carlitos y sus sobrinos nietos Sandra, Silvina, Germán y flia, Lucas, y Candela participan con profunda tristeza su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ANTONIO ARMUSH, RUBÉN REYES (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/18|. Quien pasó por nuestra vida y dejó luz, resplanderá en nuestra alma para toda la eternidad. Fuiste bondadoso y solidario, transcurrieron 3 años de tu partida al reino del Señor, aún así esposo, padre y abuelo, nuestros corazones palpitan de dolor por tu ausencia física. Te extrañamos intensamente, pero sabemos que eres nuestro ángel guardián, como siempre lo fuiste en vida, cuidándonos, protegiéndonos, pasarán los años pero tu recuerdo quedará hasta nuestro reencuentro. Tu amada esposa María Inés, tus hijos Rubén, René, David y María Emilia, nietos y bisnietos invitan a la misa hoy en la Pquia. La Inmaculada a las 20 hs.

ANTONIO ARMUSH, RUBÉN REYES (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/18|. Hermano mío, mi querido hno. que frío y doloroso es recordar que no estás en este mundo. Sin embargo el saber que estás con Dios, tus padres y tu hno. cantando y gozando del paraíso celestial me alegra mucho. ¡Te quiero mucho, hermano! Tu hermana Elda Zulema Antonio de Brandán, tu hno. pol. Rubén "Cacho" Brandán, sobrinos Rubén, Sonia y Silvia y demás fliares. invitan hoy a la misa en la Pquia. La Inmaculada a las 20 hs.

ANTONIO ARMUSH, RUBÉN REYES (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/18|. Oración para un padre fallecido: "Señor mío, hoy vengo ante ti a buscar consuelo, mi padre ha fallecido y me cuesta aceptar su partida, sé que está en un lugar mejor, pero la herida que tengo es difícil de cerrar. No sé que será de mi vida, ya que mi padre fue mi luz en un lugar lleno de oscuridad, fue mi guía y mi sustento en mis momentos de tristezas y derrotas. Te lo llevaste, decidiste que su tiempo terminó en la tierra y era momento de volver al cielo, ahora desde el cielo sé que él me cuida, pero aún así Dios mío es doloroso recordar, es triste ver como pasa el tiempo y ya no lo puedo abrazar. Siempre te recordaré". Tu hija María Emilia Antonio Armush, invita a la misa hoy a las 20 hs. La Inmaculada.

ANTONIO ARMUSH, RUBÉN REYES (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/18|. En este día encendemos una vela por tu recuerdo. Así mientras el fuego se mantenga encendido... sentiremos la calidez de tu voz, que tanto extrañamos, en los micrófonos de radio del Pueblo. Rogamos oraciones al cumplirse 3 años de tu partida. Los anunciantes de radio del Pueblo. 95.9

ANTONIO ARMUSH, RUBÉN REYES (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/18|. Así como en vida nos cuidaste y protegiste, sabemos que ahora seguirás haciéndolo desde el cielo. Contigo conocimos el amor de un abuelo, único y diferente a cualquier otro. Ese, que te llena de calor desde el corazón, nos haces falta siempre, te amamos abuelo, te extrañamos mucho y siempre estás en nuestros corazones. Rogamos oraciones en su memoria al cumplirse los tres años de tu partida. Tus nietos Faryd y Anissa.

BELTRÁN, LIBER DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Sus hijos, Oscar, Liber, Daniel y María de los Ángeles, h. pol, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia, servicio realizado NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel 4219787.

BELTRÁN, LIBER DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Su hijo Oscar, su hija política Juana y su nieta Lourdes, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia.

BELTRÁN, LIBER DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Su hijo Oscar y sus nietos Matias, Sole, Óscar y Marilú participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus fueron inhumados en el cementerio La Misericordia.

BELTRÁN, LIBER DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. La comisión directiva, socios, jugadores y familias del club social y deportivo Las Palmas participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Iber Beltrán, fundador de la institución, acompañan a sus hijos Cacho, Daniel, Moyi y María. Elevan una oración por su eterno descanso.

BELTRÁN, LIBER DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. "Encomienda tu suerte al Señor, confía en El y El hará su obra; hará brillar tu justicia como el sol y tu derecho como la luz del mediodia". Salmo 37,5-6. Mariana, Mónica y Luis, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su entrañable amigo; Prof. Oscar Beltrán. Ruegan oraciones en su memoria y acompañan a su familiaen tan dolorosa pérdida.

NARANJO, TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Su hermana Ylda Ernestina Naranjo y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Privado Parque El Descanso. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A, Servicio Realizado NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

URBANI, LILIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/21|. Su esposo Pepe, sus hijos Eduardo, Mariela y Gabriela, hijos pol. Martín, Daniel y Ana, tus nietos Amira, Federico, Maia, Emiliano y demás fliares,participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

URBANI, LILIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/21|. Querida madre, hoy con inmenso dolor te despido. Fuiste mi gran ejemplo de empuje y perseverancia en la vida. Desde mañana te buscaré en la inmensidad del cielo y estoy seguro que seguirás guiándome con tu luz. Una vez me dijiste que el mejor regalo que Dios me podía dar era la salud, te equivocaste mamá el mejor regalo fue tener una madre como tu. Descansa en paz vieja querida. Su hijo Eduardo.

URBANI, LILIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/21|. Querida hermana ahora estás más viva que nunca en mi mente. Te paseas por ella como si nada, pasará en forma de recuerdos que vivimos juntas. Te quiero, descansa en paz!. Su hermana Nena Urbani, Luis Scrimini y flia. Eleva oraciones en su memoria.

URBANI, LILIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/21|. Víctor Giannoni y sus hijos Milagros y Martín, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol.

URBANI, LILIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/21|. Víctor Manuel Paz, Secretario General del Sindicato Empleados de Comercio de Santiago del Estero, su comisión directiva y empleados participan con dolor el fallecimiento de la mamá del Ing. Eduardo Espeche. Ruegan oraciones en su memoria.

URBANI, LILIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/21|. El Grupo Los Elegidos: Sandra Luz Frías, Hugo Azar, Omar Diaz, Fredy Karate, Daniel Luna, Daniel Gerez, Delia Peralta, participan con dolor el fallecimiento de la madre del amigo Eduardo y ruegan una oración en su memoria.

URBANI, LILIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/21|. Lili, ya descansas junto a nuestro Padre Dios, tu partida nos llena de tristeza, te extrañaré...Descansa en Paz en compañía de Nuestra Madre del cielo. Tu cuñada Nilda Gramajo e hijos, participan con dolor su fallecimiento.

URBANI, LILIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/21|. Querida Lili, vuela alto hasta alcanzar ese lugar santo que Dios, nuestro Padre, tiene preparado para vos. No podemos evitar la tristeza que nos invade, pero sé que te encontraremos al recordar cada una de nuestras vivencias. Descansa en paz, elevo oraciones a tu memoria.Tu cuñada Estela Espeche e hijos, participan con dolor su fallecimiento.

CHACÓN, FRANCISCO EDUARDO (Coco) (q.e.p.d.) Falleció en San Martin (Mendoza) 6/2/21|. Eduardo Antonio Abalovich y flia. acompaña a sus hermanos con dolor y ruega oraciones en su memoria.

CHACÓN, FRANCISCO EDUARDO (COCO) (q.e.p.d.) Falleció en San Martín (Mendoza) el 6/2/21|. Irma Bravo y su esposo Osvaldo Trógolo, participan su fallecimiento y acompañan a la familia en el dolor. Que brille para él la luz que no tiene fin.

MEDINA, TEODOCIA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/21|. Sus hijos Juan, Carlos, Nivia, María Inés, Silvia, Norma, hijos políticos, nietos, bisnietos, tataranietos, hermanos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Árraga. Servicio Realizado NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel 4219787.

PONCE, LOLA MARIANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/21|. Su esposo Omar Luna, sus hijos Andrés, Miguel, Judith, mamá Weldina Silva, sus hermanos, hermanos políticos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Cristo Redentor de Fernández. Servicio Realizado NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel 4219787.

RUIZ, RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Su esposo Domingo Juárez, sus hijos Fabián, Miriam, Luis, Juan Carlos, hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Forres. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel 4219787.

VILLALBA DE ALVARADO, JOSEFA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Madrecita querida te fuiste dejándonos un inmenso dolor. Te vamos a extrañar hermosa mujer, compañera, amiga y solidaria. Ya descansas en paz. Sus hijos Juan Carlos, Rosy, Teresa, Silvia y Mary, su hijos políticos, nietos y bisnietos, pedimos al Altísimo te de el descanso eterno y brille para ti la luz que no tiene fin. Te amamos mamá.

LLUGDAR, JUAN ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/01|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Al cumplirse ayer 20 años de su fallecimiento. Sus hijos: Pucho, Luis, Emilio, Pedro, Carlos, Eduardo, María Arsenia; nietos y demás familiares lo recuerdan con el amor de siempre. Elevan oraciones en su memoria. Laprida. Choya.