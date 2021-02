FÚNEBRES | 14 de Febrero del 2021

14/02/2021 - 02:02 Funebres

14/2/21

- Rosa Arrigo de Freytes (Córdoba)

ARRIGO DE FREYTES, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/21 en Córdoba|. "Que brille para ella la Luz que no tiene fin". Sus hijos Dra. Alicia Freytes y Dr. Eduardo Cosci, sus nietos Edu, Diego y Sofía, sus bisnietas Guillermina y Paz participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su descanso en la paz y el amor del Señor. Sus restos fueron inhumados en la ciudad de Córdoba.

FIGUEROA, ROBERTO ARNALDO (TOTO) (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. Dr. Miguel Ángel Barrera Martinez y Sra. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares. Elevan oraciones en su memoria.

HELMAN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Sara Arce de Liendo, participa su fallecimiento y acompaña a Gogó, sus hijos y hermana en este momento de dolor. Un abrazo.

ITURREZ DE MIGUEL, MIRTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/21|. Amanda, Koky y familia, Daniel, Julieta, Héctor, Fernanda y familia, Nuno, Beba, Adrián Pulvet y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RUSSO DE CORVALÁN, TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/21|. Con gran pesar despedimos a otra vecina y amiga que nos deja. El buen Señor la reciba en su hermosa morada y les otorgue consuelo a su esposo Aldo, a sus hijos, sui hermana Angelita y demás familia. Los acompañamos con nuestras plegarias en su querida memoria. Miguel, Marta y José Guzmán.

RUSSO DE CORVALÁN, TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/21|. Compañeras y amigas de la Promoción 1953, de Ángela Russo participan con profundo pesar el fallecimiento de su querida hermana Teresita y acompañan a su familia en este momento de gran dolor.

RUSSO DE CORVALÁN, TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/21|. Raúl Infante Herrera y familia participan con gran dolor el fallecimiento de la esposa de su amigo Aldo. Ruegan oraciones en su memoria.

RUSSO DE CORVALÁN, TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/21|. Sus amigos desde la niñez de calle Roca y Catamarca, Carlos, Nena, Quique y Pirucha García Fabiano, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo Negro, a su hermana Ange, sus hijos y nietos. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

RUSSO DE CORVALÁN, TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/21|. Pedro Segundo Rojas Cuozzo, sus hijos Carlos Alberto y Jorge Humberto y sus respectivas familias, con profunda congoja y pesar, participan su fallecimiento y elevan sus plegarias rogando por su eterno descanso. Reviven los hermosos tiempos transcurridos en calle Catamarca al 400, en la niñez, adolescencia y juventud. Ruegan oraciones por su querida memoria.

RUSSO DE CORVALÁN, TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/21|. Humberto R. Russo y familia participan su fallecimiento. Acompañan con cariño a Aldo, Angela y a los hijos y nietos de Tere. Oramos en su memoria.

RUSSO DE CORVALÁN, TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/21|. Zonnia Z. de Guzmán e hijos: Marcelo, Zonnia y Sergio, participan con dolor el fallecimiento de Tere, que el Señor la reciba en sus brazos, permite su descanso eterno y en su inmenso amor conceda a su familia la paz y el consuelo en éste momento de tanto dolor.

SÁNCHEZ DE DAUD, CARMEN MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/21|. Sus familiares Elda Ch. de Afur, sus hijos Mónica Patricia, Amado y Karina Adriana con sus respectivas familias, la recordamos con el cariño de siempre y hacemos llegar a sus queridos hijos Susana, María del Carmen y Juancito nuestro profundo dolor por tan irreparable pérdida. Dios los bendiga eternamente y colme de gracias y llegue a ellos el consuelo y resignación. Elevamos oraciones en su querida memoria.

SANTILLÁN DE REUTER, TERESITA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 11/2/21|. Margarita Zaín Fernández de Urueña y sus hijas Maria Pía, María Angélica, Luis Yagüe y demás familiares, despiden con mucho dolor a su querida amiga Tere. Para todos sus hijos nuestro gran cariño, en especial de su tía espiritual Mangacha. Descansa en paz.

SANTILLÁN DE REUTER, TERESITA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 11/2/21|. Marta Gallardo Capuano de García, hijos y nietos lamentan el fallecimiento de la querida e inolvidable amiga Tere, acompañan y abrazan a sus hijos en este momento de profundo dolor y elevan oraciones por su eterno descanso.

SAYAGO VDA. DE BELLIDO, MERCEDES TEUDOLA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/21|. Con inmenso dolor. Su hermana pol. Josefina Ortiz, sus sobrinas Susana Suárez, Viviana de Sández, Marcela de Montenegro, Elsa de Manfredi y sus respectivas familias, participan su fallecimiento. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

GÓMEZ DE MORALES, NANCI MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Querida Nanci hoy se cumplen dos años de tu partida a la Casa de nuestro Padre celestial. Que no te encuentrers físicamente, no significa que no te recordemos. Tu ausencia nos duele como el primer día. Nos dejaste como recuerdo tu sonrisa. Fuiste una gran mujer, como madre, amiga, etc. Bondadosa y de un corazón enorme. Gracias por todo tu amor y el cariño que nos brindaste. Te recordaremos siempre.Tu primo Oscar, Elma, tus sobrinos Nahuel y Gonzalo. Tú eres Señor nuestro refugio. Se ruega una oración en su memoria.

GÓMEZ DE MORALES, NANCI MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Mi querida Nanci, hoy hace dos años que te fuiste a la casa de nuestro Padre Dios. Aún no caemos en la realidad que no estás. Sos la estrella más brillante que me iluminas y nos cuidas como lo hiciste siempre. Solo te pido que me des fuerzas para seguir adelante sin vos. Con mucho amor y alegría te recordaremos siempre. Tu esposo Ramón, tus hijos Deborah, Marcos, Tihago. Tu suegra Eva. Se ruega una oración en su memoria.

DÍAZ, MIGUEL IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/21|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". Sus padres Miguel Díaz y Roxana Noriega, sus hermanas Soledad y Estrella participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán velados en calle 7 s/nº Bº IVº Centenario, La Banda e inhumados a las 10 en el cementerio La Misericordia. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

DÍAZ, MIGUEL IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/21|. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Sus abuelos Virginio Bonifetto y Rosa Noriega, su tía Marcela Bonifetto amorosamente lo despiden en su camino a la casa del Padre. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, MIGUEL IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/21|. Su bisabuela Juana Lacordelia, sus tíos Omar, Sandra, Andrea y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. Su primo Enzo Rearte, sus hijos Alberto Silvia y Claudia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la querida Pelu e hijos ante tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su nombre.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. Ernesto Antenor Álvarez despide con profundo pesar a su viejo y querido amigo acompañando a su familia con mucho cariño.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. Hoy despedimos con dolor y gratitud a un caballero, a un ser comprometido con la vida, que deja huellas imborrables en quienes tuvimos el privilegio de conocerlo. Que siempre sembró valores, amor en cada ámbito de su vida, en cada movimiento que abrazaba la luz de su sabiduría. Ayudó a cambiar para bien nuestras vidas. ¡Gracias! Descansa en paz. Acompañan a Pelusa, hijos y familiares Fidelia Bustamante, Negrita Ledesma, Eve y Mario Ríos, Juan C. Coronel, Silvia Ledesma, Chochi Coronel, Marcela Villalba.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. CPN. Juan D. B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini, sus hijos Leonardo y Javier Roitman y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. José Ricardo Jiménez y flia participa con profundo dolor su fallecimiento.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. Carlos León Sirena e hijos participa con dolor el fallecimiento de su amigo Hugo "El Potro". Eleva oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. Lita khairallah y Óscar Gómez acompañan a su estimada prima en el afecto pelo y familia en este difícil momento por el fallecimiento de su querido compañero de vida y ruegan por su eterno descanso.

ZANOTTI DE ALBA, MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/20|. Tía Mabel: Ojalá pudiéramos devolver el tiempo para verte de nuevo, para que te demos un abrazo y nunca soltarte, más comprendemos que llegó tu tiempo, Dios te ha llamado para estar a su lado, y junto a tu hija y demás seres queridos, pero nunca pensamos que dolería tanto. Al cumplirse un año de su fallecimiento sus sobrinas Graciela Aragón y Marcela y Karina Iturre, ruegan oraciones en su memoria.

FERIA, ANDREA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/21|. Sus hijos Daniel, Mirian, Estela, Carina, Pascual y César, hijos pol. Rosa, Cristina, Tiqui y Prince, nietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11.00 hs. en el cementerio de Villa Atamisqui, Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

GARCÍA, ANTONIO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/21|. El Instituto de Formacion Docente Nº 3 de Fernández participa con dolor el fallecimiento del esposo de la Profesora Sonia Viviana Martinez y ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

GARCÍA, ANTONIO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/21|. El colegio Agrotécnico; Madre Tierra de Fernández participa con dolor el fallecimiento del esposo de la Profesora Sonia Viviana Martínez y ruegan oraciones en su querida memoria y por su descanso eterno.

GARCÍA, ANTONIO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/21|. Cuánto dolor me produce tu partida querido amigo de toda la vida, cuánto sufrimiento en tu partida, ahora descansa en paz. Dr. Rosmiro Fernández, Ana María Chacón y familia acompañan en el sentimiento a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA, ANTONIO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/21|. Jorge Pappalardo, Verónica Santucho y sus hijos Ignacio y Mariano participan con profundo su fallecimiento y acompañan a su esposa Sonia, a su hermana Elisa y a sus respectivas familias en el dolor y eleven una oración a su querida memoria.

GARCÍA, ANTONIO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/21|. Alicia Matesa y sus hijos Daiana y Fabricio participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por la pronta resignación de su familia.

GARCÍA, ANTONIO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/21|. Ya estás junto al Señor gozando de la vida eterna. Fiano Daniel Ronchetti y Escribana Noemí Cura participan acongojados su fallecimiento y acompañan en el dolor a toda su familia y ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, ANTONIO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/21|. Carlos Llebeili, su esposa Alejandra, sus hijas Nahir, Yamila e Iara, sus yernos Mariano Al Saad y Exequiel Ferlanto y su nieto Carlos Tannous participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Charly y acompañan a su esposa Sonia, sus hijos Enrique, María Luz y Agustín, a sus nietos e hijos políticos en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA, ANTONIO ENRIQUE (q.e.p.d) Falleció en 12/2/21|. "Señor ya está en tu casa, permítele apreciar la luz de tu rostro y concédele el descanso eterno". Victoria Spampinato de Llugdar: Sara Llugdar de Azar y flia, Eduardo Elean y flia; Daniel Ahuat y flia, Miguel A. Llugdar y flia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y flia, y José R. Llugdar y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

GARCÍA, ANTONIO ENRIQUE (q.e.p.d) Falleció el 12/2/21|. CPN. Juan D. B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini, sus hijos Leonardo y Javier Roitman y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

GARCÍA, ANTONIO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/21|. La comisión directiva, profesores y personal administrativo de la Alianza Francesa de Santiago del Estero, lamentan el deceso del hermano de Elisa García, directiva de institucion. Que su alma descanse en paz y brille para él la luz que no tiene fin.

GARCÍA, ANTONIO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/21|. Miguel Ángel Aciar, su esposa Elisa y sus hijos Ignacio y Cecilia participan con profundo dolor su fallecimiento, siempre estarás en nuestro corazón.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. Natividad Jorge de Farías, sus hijas Mercedes, Magdalena (Lulo), Griselda, Carina Farías, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga y elevan oraciones en su memoria y para resignación de su familia.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. Carlos Llebeili, su esposa Alejandra, sus hijas Nahir, Yamila e Iara, sus yernos Mariano Al Saad y Exequiel Ferlanto y su nieto Carlos Tannous acompaña a sus hijos Mariela y Juanchi en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Victoria Spampinato de Llugdar: Sara Llugdar de Azar y flia, Eduardo Elean y flia; Daniel Ahuat y flia, Miguel A. Llugdar y flia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y flia, y José R. Llugdar y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.