FÚNEBRES | 16 de Febrero del 2021

16/02/2021 - 02:52 Funebres

FALLECIMIENTOS

15/02/21

Pablo Manuel Ibáñez (La Banda)

Carlos Nicolás Barraza (La Banda)

Cergio Alfredo Sayago (La Banda)

Federico Javier Sequeira (Laprida)

Víctor Albertano Sandoval

Marta Estela Álvarez (La Banda)

Luis Guido Jiménez (El Charco)

Cristian Gustavo Sosa

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DR. DANTE IGNACIO PEREYRA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en La Plata el 14/2/21 y espera la resurrección.

Te despedimos con inmenso dolor querido hermano. Regina Emilia Pereyra, Amílcar Buenvecino, sus sobrinos Alejandro Buenvecino, María Martha Boglione y Giovanna Buenvecino Boglione, participan su fallecimiento. Agradecerán oraciones por su descanso en la gloria del Señor y en su amada memoria.

LUIS GUIDO JIMÉNEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/2/21 y espera la resurrección.

“Maru, tu padre se fue pero sus recuerdos siguen presentes. Siempre lo llevarás en tu corazón y nadie te quitará todo lo que viviste a su lado". C.P.N. Mario Drube y todos los compañeros de Tesorería General de la Provincia de su hija Maria Segunda Jiménez participamos con profundo dolor su fallecimiento y rogamos por el eterno descanso de su alma y se eleven oraciones en su memoria.

LUIS GUIDO JIMÉNEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/2/21 y espera la resurrección.

“No es fácil aceptar la muerte de un ser tan cercano a nosotros. Pero nos consuela pensar que no sufre más y donde esté gozará del descanso eterno. Adiós Guido, esposo, padre, abuelo, bisabuelo querido y ejemplar, nos dejaste un gran vacío en la familia, te extrañaremos pero nunca te olvidaremos. Tu esposa Poro, tus hijos Maru y sus hijos Franco y Flia., Flavio y Flia.; Marta y Gringo Ávila y sus hijos Silvina y flia. Rodrigo y flia. y Mariano y flia. y sus hijos Gringuito Jiménez y Flia. y Chiqui Jiménez y flia., participamos con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron velados y sepultados en el día de ayer en la localidad de El Charco.

LUIS RICARDO DEL VALLE SOSA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/2/21 y espera la resurrección.

El administrador, subadministrador, síndico, autoridades y sus compañeros de trabajo de la Caja Social de Sgo. del Estero, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso trance.

RENZO SAMUEL NAVARRO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/2/21 y espera la resurrección.

El ministro de Desarrollo Social Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad Dr. Ángel Hugo Niccolai, participa su fallecimiento.

RENZO SAMUEL NAVARRO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/2/21 y espera la resurrección.

El intendente de la Ciudad de Ojo de Agua Antonio Bitar, participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este difícil momento. Ruega una oración en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

YOLANDA FIGUEROA (Perla) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/11/20 y espera la resurrección.

“Que brille para ella la luz que no tiene fin”

Sus familiares invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en Catedral Basílica, al cumplirse tres meses de su fallecimiento.

RECORDATORIO

Sargento Retirado CÉSAR AMÍLCAR DOMÍNGUEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/8/20 y espera la resurrección.

Hace seis meses de tu partida te marchaste en silencio y la tristeza invadió en nuestros corazones el dolor de no escuchar tu voz, tu risa y anécdotas, fuiste una gran persona querida por todos los que te conocieron, que difícil se hace seguir sin vos, gracias por tanto amor, descansa en paz, te amamos. Su esposa Valle, sus hijos Kari, Amílcar, Eli, Eugenio, Ceci y Santi, sus hijas políticas Erika, Daniela, Brithey, nietos María José, Virginia, Nachito, Jero, Mateo, Aitana, Candelaria y Maddison.

ARRIGO DE FREYTES, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/21 en Córdoba|. Eduardo Julio Hamann, Rosa Inés Beltran de Hamann y sus hijos Lastenia y Fernando, Eugenio y Lucia y Federico participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARRIGO DE FREYTES, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/21 en Córdoba|. Lito Nazario y familia participan su fallecimiento y hacen llegar su sentido pésame a Alicia y el Gordo. Ruegan oraciones en su memoria.

ARRIGO DE FREYTES, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/21 en Córdoba|. Dr. Luis Manuel Espeche, su esposa María Elisa, sus hijos José Luis, Nani, Lucía y Juan Manuel, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARRIGO DE FREYTES, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/21 en Córdoba|. Dr. José Luis Espeche junto a su esposa y su familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARRIGO DE FREYTES, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/21 en Córdoba|. Víctor Emilio Zaín y María Delia Jiménez Más, participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARRIGO DE FREYTES, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/21 en Córdoba|. Bernardo Villegas y María Claudia Azar, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de Alicia. Ruegan oraciones en su memoria.

PÁEZ, CAMILA AXIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/21|. Sus padres: Marcelo Páez y Viviana Pajon, Sus hermanas: Belén, Lara y Eva Páez, abuelos, tíos y primos participan su fallec., sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cement. La Piedad. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S. V. ) HAMBURGO CIA DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SANDOVAL, VÍCTOR ALBERTANO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/21|. Su esposa: Angélica, sus hijos Omar, César, Norberto y Luis, hijas pol. y nietos participan su fallec.imiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cement. de Chañar Pozo de Abajo, Dpto. Río Hondo. ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SOSA, CRISTIAN GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/21|. Sus padres Gustavo, sus hnos. Daniel, David y Diego, su abulea Mercedes, sus tios Luis, Claudia, Carlos, se depiden con profundo dolor. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Romanos. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizados por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SOSA, LUIS RICARDO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/21|. Susana Carabajal y Christian Rueda, participan con dolor su fallecimiento y elevan plegarias por su eterno descanso.

SOSA, LUIS RICARDO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/21|. Tus amigos: Mary, Silvina, Mency, Sergio, participan con profunda tristeza su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Rogamos por su descanso eterno.

SOSA, LUIS RICARDO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/21|. Sus amigos Marta Juárez y Gringo Gutiérrez, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida amiga Kity. Elevan oraciones en su memoria. Rogamos por su descanso eterno.

VÉLIZ, TERESA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. Sus hijos Andrea, Patricia, hijos politicos Antonella, Daniel, nietos Misael, Miqueas y demás familiares. sus restos fueron inhumados en el cementerio privado Parque del la Paz. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

LISSI, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/20|. Diez meses de tu pascua eterna, te tenemos en el cielo pero una parte tuya vive en nosotros, en tus nietos que te recuerdan todos los días, porque en todo los que nos rodea está tu entrega incondicional. Tu esposa, hijos, amados nietos, hermanos y demás familiares invitan a la misa que por facebook de la parroquia San José se oficiará en tu querida memoria, a las 20 hs.

MARQUETTI, PEDRO PABLO q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Su esposa, hijos y nietos invitan a la misa el día 17/2 a las 20 hs en Catedral Basílica con motivo de cumplirse 2 años de su partida a la Casa del Señor. Ruegan oraciones en su memoria.

ARIAS, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/20|. Miguel. Nos quisiste con tantas fuerzas, que aunque pase el tiempo tu amor estará por siempre grabada en nuestras almas... Nos haces falta cada día, pero por las noches nos mandas esas fuerzas que necesitamos para volver a comenzar. Su esposa Ada, sus hijos y nietos. Ruegan una oración en su memoria, al cumplirse 9 meses de su fallecimiento.

ÁLVAREZ, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. Su esposo Miguel Ángel Luna, sus hijos Susana, Coti, Guillermo, Exequiel, Hugo, Lucrecia, nietos Nacho, Rita, Lucia, Bruno y Luisina participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy en el cement. La Misericordia. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

BARRAZA, CARLOS NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/21|. Su hijo Carlos, sus hermanos, Ángel, Reinaldo, Poro, Lucía, Julio y Berta, sobrinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Los Quiroga. Cob Norcen SRL. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel 4219787.

IBÁÑEZ, PABLO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/21|. Su esposa Liliana, su hija Valeria, hijo pol, Diego, sus nieta Sabrina, y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Jardín del Sol, Cob Norcen SRL. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

LEDESMA, FLAVIA BEATRIZ (q.e.p.d) Falleció el 14/2/21|. Sus padres Ramón Ledesma y Lía Grimaldi, hnos. Fredi y Cecilia Ledesma, hna. pol. Ivana y Soledad, sobrinos Santi, Ignacio, J. Cruz, Mateo y Felipe, ahijado Santiago, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cement. Parque de la Paz. Servicio Hamburgo. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

SAYAGO, CERGIO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/21|. Su esposa Maira Villalba, sus hijos, Leila y Mirella, sus hermanos, Antonio, Hugo, David y Darío, su padre Miguel Sayago y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de la Puerta, Depto. Figueroa, Cob. UOCRA. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

DÍAZ, MIGUEL ALIPIO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. Teresa Amalia Borquez de Auat y flia. participan con profundo dolor, el fallecimiento de su estimado Prof. en el Colegio Secundario Nº 8, Gral. Antonino Tabooada de la ciudad de Clodomira. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, MIGUEL ALIPIO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. Julio César Borquez y Blanca Alicia Pereira y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido Prof. en el Colegio Secundario Nº 8, Gral. Antonino Tabooada de la ciudad de Clodomira y ruegan a dios que le dé consuelo y cristina resignación a la familia. Brille para él la luz que no tiene fin.

DÍAZ, MIGUEL ALIPIO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. José Manuel Borquez y flia., sus hijos Haydée Magalí Borquez Micol, Cristian Fernando Borquez Micol, Rita Isabel Silva Torres y su hijo Máximo, participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan a Dios que le dé consuelo y cristiana resignación a la familia. Brille para él la luz que no tiene fin.

DÍAZ, MIGUEL ALIPIO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. José Manuel Borquez, con profunda congoja y pesar participa el fallecimiento del estimado amigo, exconcejal del Partido Justiciliasta y Prof. en el Colegio Secundario Nº 8 Gral. Antonino Taboada de la ciudad de Clodomira, dejando en sus alumnos huellas imborrables, cuyos valores sembrados con amor y caballerosidad en más de 40 generaciones. Hoy quienes tuvimos el privilegio de conocerlo lo recordamos con dolor. Ruego a dios que le dé consuelo y criastina resignación a su esposa Mirta y a sus hijos Rubén y Dany y a sus respectivas familias. Brille para él la luz que no tiene fin.

GARCÍA, ANTONIO ENRIQUE (q.e.p.d) Falleció el 12/2/21|. Ana María, Graciela Amalia, Félix Carlos, María Josefina Acuña Alfano y sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento del amigo de la infancia y acompañan a su esposa, hijos, nietos, a sus hermanos Guillermo y Ely en estos momentos de gran tristeza. Ruegan una oración para su eterno descanso.

JIMÉNEZ, LUIS GUIDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. Maru y Flia., te doy un fuerte abrazo y mi sentido pésame. Te estimo mucho y deseo que puedas superar esta pena tan grande como es la partida de tu querido padre de tu vida. Marcela Jerez de Seiler, su esposo Mario y sus hijos Maxi y Stefano hacemos llegar nuestra solidaridad en estos momentos. Elevamos oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, LUIS GUIDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. "Maru, amiga, hermana, comprendo que nada que te diga en estos momentos te devolverá a tu ser querido. Lo que sí ten por seguro es que en mí puedes encontrar a un amiga que te escuchará cuando quieras desahogar tu pena". Graciela Ramirez y sus hermanos Claudio y Daniel participamos con profundo dolor el fallecimiento de tu padre y te acompañamos a vos y familia en estos tristes momentos. Rogamos se eleven oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, LUIS GUIDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. "Maru, amiga, hermana, Sabes lo que te quiero y quiero a toda tu familia, como también sabes el inmenso dolor que me produjo el fallecimiento de "Don Guido", me hicieron sentir siempre su afecto y me integraron como una más de ustedes, siento un inmenso dolor por su fallecimiento pero me consuela el pensar que Dios piadoso y misericordioso quiso aliviarle su sufrimiento. Cuenta con mi amistad sincera, sabes cómo te estimo y me duele verte sufrir por perder a tu Padre" Cristina Camacho, su hijo Pablo y sus hermanos Marta y Carlos y flias., acompañamos en el dolor a toda la familia.

JIMÉNEZ, LUIS GUIDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. "Maru, amiga, hermana, lamento tanto no poder acompañarlos en estos dolorosos momentos, conciente de la gran pérdida de la familia, tu padre, una persona íntegra y familiera, protectora, en fin lleno de virtudes, claro que va a doler y se lo va a extrañar, pero pongo mi esperanza en Dios para que les de consuelo y resignación para asumir y aceptar su decisión, ya no sufrirá mas y gozara del descanso eterno, recuérdalo siempre con cariño y piensa que a él no le gustaría verte triste, además tienes un ángel que te cuidará desde el cielo como lo hacía cuando estaba vivo". María Rosa Obaid, Jose Carabajal y sus hijos Matías y flia., y Mikaela nos unimos a tu dolor y al de toda la familia. Q.E.P.D.

JIMÉNEZ, LUIS GUIDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. Madrina, tia, compinche, amiga, mis condolencias por la perdida de tu padre. Fue un gran papá para ti y Dios lo recompensará dándole un lugar en el cielo desde donde seguira viendo por ti". Te quiero mucho y me apena que estes atravezando estos dolorosos momentos. Mikaela.

SEQUEIRA, FEDERICO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/21|. Familiares y vecinos acompañan con profundo dolor su fallecimiento, y ruegan una oración en su memoria, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Laprida. Servicio Realizado por NORTE BENFICIOS. La Plata 162. Tel 4219787.