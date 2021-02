FÚNEBRES | 17 de febrero del 2021

16/02/2021 - 23:40 Funebres

Fallecimientos

- Víctor Yldefonso Gómez (Garza)

- Leticia Ofelia Garnica (Clodomira)

- Miguel Alipio Díaz (Clodomira)

- Manuel Damián Zurita

- Juana Juliana Corbalán

- José Domingo Romero

- Leopoldo Jacinto Luque (Mendoza)

- Daniel Enrique Castillo Saravich

- Luis Atilio Medina (Nva. Francia)

- Manuela Gerez

- Juan Domingo Berna (La Banda)

- Guillermo José Montenegro (Bs. As.)

- Gladys Antonia Guzmán de Sambade (Fernández)

- María RosaCreyen de Silvetti

----------------------------------------

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CAMILA AIXA PÁEZ

Falleció el 16/2/2021.

Su padrino Fernando Páez Mattar y su abu Myriam Mattar participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan al Señor por su descanso eterno y el consuelo de sus padres, hermanos y demás familiares.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

PÁEZ, CAMILA AIXA

(Q.E.P.D.) Se durmió en el Señor el 14/2/2021 y espera la resurrección.

La señora presidente interventora del Consejo General de Educación, Dra. María Elena Herrera, equipo de asesores de Presidencia, directora de Sumarios, directores generales de los todos los Niveles Educativos, director general de Administración, miembros del Tribunal de Disciplina, vocales de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de los distintos Niveles, supervisores y analistas técnicos docentes, coordinación del Área Legal y personal del Organismo participan el fallecimiento de la hija de la Sra. Viviana Pajón de Páez, empleada del despacho de la Dirección General de Administración y acompañan en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA ROSA CREYEN DE SILVETTI

Falleció el 15/2/2021.

El vicegobernador de la Pcia. Dr Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA ROSA CREYEN DE SILVETTI

Falleció el 15/2/2021.

El senador nacional, don Jose Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DANIEL ENRIQUE CASTILLO SARAVICH

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/2/21 y espera la resurrección.

“Que brille para él la luz que no tiene fin”.

Tus compañeros y amigos de la Agencia Esco Santiago, participan con profunda tristeza y dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este difícil momento. Rogamos por el eterno descanso de su alma y se eleven oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VÍCTOR YLDEFONSO GÓMEZ

Falleció el 16/2/2021.

Saliste de la gatera revoleando alto la fusta, sorprendiste al largador pero también a nosotros. Ayer un arisco chamamé retumbaba en el almuerzo, hoy decidiste viajar a juntarte con los demás.

Seguro has de llegar en un flete bien chapeado, pañuelo al cuello, sombrero y le has de decir al Señor "Me llaman el Negro Gómez y vengo del pago garceño".

Hasta siempre tio querido! . Participan con profundo dolor de su fallecimiento sus sobrinos Marta y Juan Paoletti, Mirta y Eduardo Sily, Rubén, Laura, Lourdes, Juan Manuel, Emanuel y Juan Jose.

Abrazamos a su familia y rogamos luz eterna para su alma.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Cap. Nav. (R) GUILLERMO JOSÉ MONTENEGRO

(q.e.p.d.) Se durmió en la Capital Federal el 15/2/21 y espera la resurrección.

Ana María Espeche Bruchmann, Catalina María Lugones Espeche, participan con mucho dolor el fallecimiento del querido Guillermo, tuvimos la suerte de conocerte, gran persona, gracias por cuidar tanto a Nené, tengo muchos recuerdos, todos buenos. Se te va a extrañar Guillermo. Lamento muchísimo no haber podido despedirme.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

GLADYS ANTONIA GUZMÁN DE SAMBADE

Falleció el 15/2/2021.

El intendente de la Ciudad de Fernández Dr. Víctor Rodolfo Araujo y miembros del Departamento Ejecutivo Municipal, participan con profundo dolor su fallecimiento y expresan sus condolencias a familiares y seres queridos.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

GLADYS ANTONIA GUZMÁN DE SAMBADE

Falleció el 15/2/2021.

Miembros del Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Fernández participan con dolor del fallecimiento y expresan sus condolencias a familiares y seres queridos.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA ROSA CREYEN DE SILVETTI

Falleció el 15/2/2021.

Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los bienaventurados”. Sus nietos, bisnietos, tataranietos: Arce, Arce Cortes, Cisneros, Carrizo, Ruiz Sicardi, Brito participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LEOPOLDO JACINTO LUQUE

Falleció el 15/2/21 en Mendoza.

El Club Atlético Central Córdoba, su comisión directiva, socios, hinchas y simpatizantes participan con pesar el fallecimiento del quien fuera DT del primer equipo durante su participación en el Torneo Nacional “B” 1988/89.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARCO DE SANTILLÁN, DORA

(q.e.p.d.) falleció el 15/2/21.

Personal de Anses Udai Añatuya, participa con dolor el fallecimiento de una gran dirigente del centro de Jubilados Añatuya. Acompañan a su familia en el dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARCO DE SANTILLÁN, DORA

(q.e.p.d.) falleció el 15/2/21.

Yolanda Tonani de Saad, sus hijos José Alfredo, Roberto y María Rosa, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Añatuya.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Cap. Nav. (R) GUILLERMO JOSÉ MONTENEGRO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Capital Federal el 15/2/21 y espera la resurrección.

Ana María Bruchmann y Marcelo Espeche Ruiz con hondo pesar saludan a Nené, hijos y nietos y ofrecen oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Cap. Nav. (R) GUILLERMO JOSÉ MONTENEGRO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Capital Federal el 15/2/21 y espera la resurrección

Marcelo Luis Espeche Bruchmann, María Angélica Mateo y Valentina Espeche Mateo acompañan a Nené, hijos y nietos en este difícil momento. Ofrecen oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

CARMEN SOTO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/2/20 y espera la resurrección.

Sus hermanos Mercedes, Marta, Juan y Dardo y sus respectivas familias, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en la Pquia. Virgen del Valle del Bº de Huaico Hondo, al cumplirse un año de su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

INVITACION A MISA

LUIS HERNÁN CORTEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/2/20 y espera la resurrección.

Papi querido: te fuiste y dejaste un vacío muy grande en mi corazón. La muerte sólo existe cuando te olvidan y yo a ti nunca te olvidaré papá, siempre estarás presente en mi corazón. Le he pedido al cielo que te diga que te quiero, ya que él puede verte cada día y yo tan sólo en mis sueños, en donde solo te abrazo y no quiero soltarte.

Gracias por todo el amor que hiciste sentir. Te amaré por siempre y que Dios cuide de tu alma.

Su hija Abigail Cortez y su familia, invitan a la misa al cumplir un año de su fallecimiento que se oficiará el 17 de febrero a las 19:30 hs en parroquia Santa Rita.

RECORDATORIO e INVITACIÓN A MISA

LAURO DEL VALLE JUÁREZ (Tato)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/9/20 y espera la resurrección.

“Señor dale el descanso eterno, que brille para él la luz que no tiene fin”

Querido esposo, padre, abuelo. Hoy se cumplen cinco meses de tu partida al reino celestial, tiempo que cada vez se nos hace difícil aceptarlo, es la herida lacerante por no haber podido despedirnos, ni dándonos la mano, mucho menos un abrazo, ni tocar tu ataúd. Seguimos implorando al Altísimo, la Sma. Virgen y Jesús te protejan para que descanses en paz y llegado el tiempo nos volvamos a encontrar a gozar la eternidad. Tu esposa Ana María herrera de Juárez, Marito y Mary, Fede, Abigail, Santi y Sabrina, Lito y Ruth, Flor, Mati y Lauri, invitamos a la misa por Facebook en la Pquia. San José del Bº Belgrano a las 19 hs. y pedimos oraciones a familiares y amigos.

ACUÑA, EVA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/21|. El Centro Vecinal Bº Independencia, participa con dolor la partida de la Sra. secretaria de dicha institución, acompaña a sus hijos y demás familiares en este difícil momento. Pedimos una oración por el descanso de su alma.

ACUÑA, EVA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/21|. Osvaldo Rodríguez y Delia Paz participan su fallecimiento con profundo dolor. Se ruegan oraciones en su memoria.

ARRIGO DE FREYTES, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/21 en Córdoba|. José Antonio Rojo, Ester Costas y sus hijos José, Ignacio y Alejo participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ARRIGO DE FREYTES, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/21 en Córdoba|. Ricardo Chazarreta, Marta Eugenia Barbieri y sus hijos Eugenía María y Ricardo Martín, participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ARRIGO DE FREYTES, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/21 en Córdoba|. Miguel A. Rodríguez y María Cristina Frediani acompañan en este momento de gran dolor a sus amigos Alicia y Eduardo, nietos y bisnietos. Se ruega oraciones en su memoria.

ARRIGO DE FREYTES, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/21 en Córdoba|. Chiqui Domínguez, su esposa Viviana y su hija Florencia, participan son profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestra amiga Alicia. Rogamos por su eterno descanso.

ARRIGO DE FREYTES, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/21 en Córdoba|. "El Señor es mi Pastor nada me puede faltar". José "Chelo" Chazarreta y Sandra Clavero, acompañan en este difícil momento a su hija Alicia, Eduardo, nietos y demás familiares.

ARRIGO DE FREYTES, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/21 en Córdoba|. Mavel N. de Nader y Mónica Nader, hacen llegar sus condolencias a la Dra. Alicia, al Dr. Eduardo hijos, nietos y bisnietos.

BRAVO, DARDO EMMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. Sus padres Dardo, Maria Jose, sus hermanos Daniel, Erika, Guadalupe, sus tios, abuelos, primos y demás familiares. sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel. 4219787.

CASTILLO SARAVICH, DANIEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/21|. Su esposa Karina Cabezas, sus hijos Lucas, Mariano, Pilar y Benjamín, su hermana Carina y demás familiares. Servicio de cremación. Servicio realizado por. NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 tel. 4219787.

CORBALÁN, JUANA JULIANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/21|. Su esposo Segundo Gómez, sus hijos Susana, Marcelo, Estela, Rosa, Carmen, Nelva, Juana, Cristina, Alberto, Debora, José, nietos, bisnietos y demas fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados cementerio La Piedad. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

CREYEN DE SILVETTI, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/21|. "Señor ya está ante Ti, recíbela en tu reino ". Sus hijas Yolanda Silvetti, Silvia de Cisneros, Ramona Silvetti participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CREYEN DE SILVETTI, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/21|. Sus hijas Yoli, Ramona, Silvia, hijos pol. nietos, bisnietos y tataranietos, participan su fallecimiento con dolor, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a la 9 hs. casa de duelo s/v Nº 1P. Leon Gallo 330. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

CREYEN DE SILVETTI, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/21|. Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los Bienaventurados ". Sus nietos, bisnietos, tataranietos: Arce, Arce Cortes, Cisneros, Carrizo, Ruiz Sicardi, Brito participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CREYEN DE SILVETTI, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/21|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones. Sus nietos María Eugenia Arce , José Marcial Carrizo y tu bisnieta María José Carrizo participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CREYEN DE SILVETTI, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/21|. Gringa Abad, sus hijos, nietos y bisnietos acompañan a la familia en el duelo y la despedida de la querida Rosita, amiga y vecina de toda la vida. " Brille para ella la luz que no tiene fin ".

CREYEN DE SILVETTI, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/21|. Personal Santiago Salud S.R.L. participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

GEREZ, MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/21|. Sus hijos Alberto, Teresa y Beatris; hijos políticos, nietos, bisnietos y tataranietos. Sus restos serán inhumados el día 17/02/21 en el cementerio: La Piedad a las 11hs Ceremonial Exequias y Tanatopraxia. Realizado Por Nueva Empresa Gorostiza.

GEREZ, MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/21|. Magdalena Theyler de Juárez, sus hijas Nancy y Adriana y demás familiares participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de nuestra colaboradora y amiga Verónica Maidana. Elevamos una oración en su nombre.

MONTENEGRO, GUILLERMO JOSÉ, Cap. Nav. (R) (q.e.p.d.) Falleció en Capital Federal el 15/2/21|. Su mujer Inés Bruchmann y José María Cantizano, Inés Cantizano y Hugo Mac Gaul, Luis Eugenio Cantinzano y María Fernanda Ferreira Lesyé junto a sus nietos Caro y Santi Mac Gaul, Sofi y Bauti Cantizano, despiden a Guillermo con mucho cariño y ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GUILLERMO JOSÉ, Cap. Nav. (R) (q.e.p.d.) Falleció en Capital Federal el 15/2/21|. Luis Eugenio Cantizano, María Fernanda Ferreira Lesyé y sus hijos Sofi y Bauti Cantizano, participan su fallecimiento y despiden al querido Guillermo con mucho cariño. Elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GUILLERMO JOSÉ, CAP. NAV. (R) (q.e.p.d.) Falleció en Capital Federal el 15/2/21|. Oscar A. Pfleger, Mariana Witthaus y sus hijos Florencia, Máximo y Delfina participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

MONTENEGRO, GUILLERMO JOSÉ, CAP. NAV. (R) (q.e.p.d.) Falleció en Capital Federal el 15/2/21|. María Cecilia Espeche Bruchmann, su hijo Augusto Espeche participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Nené, hijos y nietos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GUILLERMO JOSÉ, Cap. Nav. (R) (q.e.p.d.) Falleció en Capital Federal el 15/2/21|. Ana María Espeche Bruchmann, su hija Catalina María Lugones Espeche, participan con mucho dolor su fallecimiento, acompañan a Nené y a toda su familia con mucho cariño y ruegan oraciones en su querida memoria.

MONTENEGRO, GUILLERMO JOSÉ, Cap. Nav. (R) (q.e.p.d.) Falleció en Capital Federal el 15/2/21|. Federico Augusto Witthaus, Florencia Sal, sus hijos Federico, Lucila y Victoria Witthaus Sal, participan con mucho dolor su fallecimiento, acompañan a Nené y a familia con oraciones en su querida memoria.

MONTENEGRO, GUILLERMO JOSÉ, CAP. NAV. (R) (q.e.p.d.) Falleció en Capital Federal el 15/2/21|. Alberto Servente; Silvia Abalovich y sus hijos María Fernanda, Roberto, María Josefina, Marcos y Juan Ferreira Lesye e hijos políticos Luis Cantizano, Franco Parisini, María Elena Fanjul y Constanza Dacunda y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento el apreciado Guillermo y acompañan con mucho cariño a la querida Nene y demás familia. Elevando oraciones en su memoria.

PÁEZ, CAMILA AIXA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/21|. "Quédate en nuestra memoria y en nuestros reucerdos, quédate allí donde nadie te toque, donde cada vez que te busquemos podamos encontrarte". Sus tíos Daniel Subils y Renée Sonia Coronel, sus primas Gisela, Mariana y Daniela Subils, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PÁEZ, CAMILA AIXA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/21|. Sus tías Rosita de Llavar y Silvia Llavar y sus primos participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a toda su familia. Elevan oraciones por su descanso en el Señor.

PÁEZ, CAMILA AIXA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/21|. Sus tíos Gringa Llavar, Chela y Toro Llavar e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su sobrina Camila Paez. Ruegan oraciones en su memoria.

PÁEZ, CAMILA AIXA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/21|. Acompañamos con profunda tristeza en el dolor a su familia por la pérdida de Camila a quien deseamos un descanso eterno y una pronta resignación. Participan su fallecimiento Mirta Martínez de Ovejero y Cristina Martorell, amigas de su mamá Bibi y de su abuela Ana Coronel de Pajón, rogando para ellos una cristiana resignación.

PÁEZ, CAMILA AIXA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/21|. María Simeonoff, Rodolfo Maguna, María Constanza y Benjamín Maguna acompañan a Viviana y a su flia. en este difícil momento.

PÁEZ, CAMILA AIXA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/21|. "Sembraste luz en nuestras vidas y resplandecerá en nuestras almas". Sus tios Daniel y Yayi participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PÁEZ, CAMILA AIXA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/21|. Viviana y flia: "Estamos a tu lado, en la oscuridad de esta noche, cruel e interminable, dándote fuerzas hasta que la luz guie tu camino". Sus amigas Maria José y Carola acompañan a los padres y hermanas de Camila, a sus tíos y abuelos. Se ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA, DANTE IGNACIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/21 en La Plata|. Querido tío Tuco, acongojados nos enteramos de tu paso a la vida eterna. Con inmenso amor acompañamos a Pory, Amílcar, Carlos, María Marta y Giovana en este doloroso momento. Luis Congiu, Perla Buenvecino, tus sobrinos del alma Pedro, Adriana, Luis y sus familias elevamos oraciones en tu memoria.

PEREYRA, DANTE IGNACIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/21 en La Plata|. El Centro Amigos del Ciego de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su vicepresidenta Doña Regina Emilia Pereyra de Buenvecino y eleva oraciones en su querida memoria.

ROMERO, JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/21|. Sus hija Marisol Romero, sus nietos Anyy, Rodrigo y Virginia Urtubey, demás fliares, participan su fallecimiento, restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

RUSSO DE CORVALÁN, TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/21|. Con inmenso dolor participamos el fallecimiento de la Sra. Teresa y acompañamos a su esposo, hijos, nietos y a su hermana en esta irreparable pérdida. Elevamos oraciones en su querida memoria. María Marta Salomón y Rolanda S. de Zalazar.

ZURITA, MANUEL DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/21|. Su esposa Maria Ester, sus hijos Alejandro y Vanesa, sus nietos Aldana, Julieta, Benjamin, Martina y demas fliares. participan su fallecimiento. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

SÁNCHEZ RUIZ, DOMINGO GREGORIO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Sus tíos Lucy y Antonio y demás familiares acompañan en el dolor a su sobrino Daniel y a toda la flia Sánchez en tan difícil momento e invitamos a la misa en su memoria hoy a las 20 hs en Catedral Basílica con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor. Elevan una oración en su querida memoria.

DÍAZ LOFIEGO, ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/12|. Sos la luz que guía nuestro camino. Sus papás May Lofiego, Daniel Díaz Tazar, sus hermanos Germán y Máximo te amamos por y para siempre.

BERNA, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. Participan con profundo dolor. Sus tíos Marta y Roberto, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio: Los Romanos a las 10:30hs. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia realizado por Nueva Empresa Gorostiza.

LEDESMA, FLAVIA BEATRIZ (q.e.p.d) Falleció el 14/2/21|. Integrantes de 5 ° año " D " promoción 1968 de la Escuela Normal Manuel Belgrano, lamentan su deceso y acompañan a su madre Lía y flia. en tan doloroso momento. Ruegan por el eterno descanso de su alma en la novena de Catedral Basílica y Pquia. San José de Belgrano a las 20 hs. y 19 : 45 hs. respectivamente el martes 16.

TESSARI, ROLANDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. Sus tíos que nunca te olvidarán: Rigo, Ester y Mochita, Familia Gómez Tessari. Sus primos Fran, Martín y Andrea. Ruegan una oración en tu memoria y piden por su descanso en paz para toda la eternidad. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Misericordia

TESSARI, ROLANDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. Sus tíos Teresa Tessari y Roberto Macagno, su prima Carla, participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria, pidiendo por su eterno descanso. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Misericordia.

DÍAZ, MIGUEL ALIPIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. Su esposa Mirta Elena Tazar, sus hijos Rubén Díaz y flia. Daniel Díaz y flia. Elevan una oración en su memoria.

DÍAZ, MIGUEL ALIPIO (q.e.p.d) Falleció el 15/2/21|. Su esposa Mirta Elena Tasa, sus hijos, hijos pol, nietos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio privado Parque de la Paz. EMPRESA SANTIAGO

DÍAZ, MIGUEL ALIPIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. Que brille la luz que no tiene fin. Su hijo Mario Daniel Díaz Tazar, su esposa May Lofiego y sus hijos Germán y Máximo Díaz Lofiego. Elevan una oración en su memoria.

DÍAZ, MIGUEL ALIPIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. Que brille la luz que no tiene fin. Que descanses en Paz. Su consuegra Marta Graciela Navarro, su hijo Claudio Lofiego. Alberto y Raul Navarro y flia. acompañan a sus seres queridos y elevan una oración.

DÍAZ, MIGUEL ALIPIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. Que brille la luz que no tiene fin sus nietos Juanjo, Nadia, Paula, Germán y Máximo. Elevan oración en su memoria.

DÍAZ, MIGUEL ALIPIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. Familia Achem de Clodomira: Dora Maria Achem, Miryam Achem, Nilder Achem y Gladis Achem lamentan profundamente su fallecimiento y hacen llegar su sentido pésame a la Sra. Mirta Tazar y a sus hijos.Que descanse en paz.

DÍAZ, MIGUEL ALIPIO (q.e.p.d) Falleció el 15/2/21|. "Que Dios te de en el cielo lo que sembraste en la tierra. Fuiste un gran profesor, un ejemplo de persona para los que tuvimos la suerte de conocerte". Tu ex-alumna Azucena Romero y su esposo Isaac Alfredo Marcos participan con profundo dolor su partida al Reino de los Cielos. Se ruega una oración a su memoria.

DÍAZ, MIGUEL ALIPIO (q.e.p.d) Falleció el 15/2/21|. "Que el Señor lo reciba con los brazos abiertos, le de el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Lic. Gustavo Marcos , Prof. Noemi Ibarra y Cesar Walter Marcos y Sra. participan con gran dolor su partida a la Casa del Señor.

DÍAZ, MIGUEL ALIPIO (q.e.p.d) Falleció el 15/2/21|. "Jesús dijo.: Yo soy la Resurrección y la Vida , el que cree en mi no morirá jamás". La Promoción 1.972 del Colegio Secundario N° 8 de Clodomira participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GARNICA, LETICIA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. Su esposo Luis Maguna, su madre Celia Suarez y demás fliares, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Esperanza EMPRESA SANTIAGO

GÓMEZ, VÍCTOR YLDEFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/21|. Su esposa Elvia Lemos, sus hijos Ariel, Eduardo, Hernan, Cesar, hijos politicos, Brian, Alejandro, Gaston, Jesus, Alexander, Antonella, hermanos y demás familiares. sus restos fueron inhumados en el cementerio Garza. servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 Tel 4219787.

GÓMEZ, VÍCTOR YLDEFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/21|. Hoy despedimos con inmenso dolor a una persona comprometida con la vida, que dejó huellas imborrables en quienes tuvimos el privilegio de conocerlo y compartir hermosos momentos. Negro Sily y familia, despiden con cariño al amigo que con afecto fraterno te llamábamos "Tío Negro", participan su fallecimiento y ruegan a Dios que le dé consuelo y cristiana resignación a su familia. "Brille para él la luz que no tiene fin".

GÓMEZ, VÍCTOR (NEGRO) (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/21|. Que tu alma, emprenda el camino Sagrado hacia Dios. Te recordaremos con mucho amor. Gracias por la alegría hermosa que nos regalabas, nuestras condolencias a tu fiel esposa Elvia y toda tu familia, con amor tu prima hermana Mary, Anita, Nene, Román y Mayra.

GUZMÁN DE SAMBADE, GLADYS ANTONIA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. Nos deja un vacío muy grande tu partida hacia el reino del Señor. Gracias por darnos tanto amor, fuiste una gran mujer ejemplo para todos, hasta siempre. Su esposo José Ricardo, sus hijos Raul Ricardo y flia, Juan José y flia y Magui sus restos fueron inhumados en el cementerio de Garza.

GUZMÁN DE SAMBADE, GLADYS ANTONIA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. Su tía Cachi y Muñe lamentan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN DE SAMBADE, GLADYS ANTONIA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini, sus hijos Leonardo y Javier Roitman y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

GUZMÁN DE SAMBADE, GLADYS ANTONIA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. Tu ausencia se nos hará infinita pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna Dios sus amigos y vecinos Mario Pereyra, Isabel Rojas sus hijos Mario G. Pereyra y flia., Alberto Pereyra e hijos participan con tristeza su fallecimiento pidiendo resignación para toda su familia.

GUZMÁN DE SAMBADE, GLADYS ANTONIA (LITA) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. Ariel Luis Matarazzo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

GUZMÁN DE SAMBADE, GLADYS ANTONIA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. En momentos como estos, fluyen los recuerdos e invaden la memoria los gratos momentos vividos en nuestra juventud: que no unirá siempre como amigos. "Señor, ya está en tu casa, permítele a Lita apreciar la Luz de tu rostro y concédele el descanso eterno". Promo 1977 participa acongojados su fallecimiento y acompañan a su familia con profundo dolor.

GUZMÁN DE SAMBADE, GLADYS ANTONIA (LITA) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. Norma Abdala de Matarazzo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria por su descanso eterno.

GUZMÁN DE SAMBADE, GLADYS ANTONIA (LITA) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. Dr. Néstor Omar Matarazzo, su esposa Norma Abdala sus hijos Diego, Ariel y Milena Matarazzo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria

GUZMÁN DE SAMBADE, GLADYS ANTONIA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno", Martha González, sus hijos Héctor José, Ximena, Ale y María Martha Martínez, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a Ricardo, sus hijos y familias en este doloroso momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

GUZMÁN DE SAMBADE, GLADYS ANTONIA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. Su gran amiga, exsecretaria y colaboradores de Luis A. Fernández, su esposa Anita, sus hijos Pedro, Vicente, Mariana, Belén, Jimena y Álvaro con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

GUZMÁN DE SAMBADE, GLADYS ANTONIA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. José Ramón (Titi) Rodríguez, esposa Deli e hijos Ramón, Gustavo, Guillermo, Héctor y Ricardo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN DE SAMBADE, GLADYS ANTONIA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. Su ex compañero de trabajo Alberto "Beto" Celario, su esposa Coca sus hijos Claudio, Alberto y Exequiel con profundo dolor `participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN DE SAMBADE, GLADYS ANTONIA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. Lita: Con profunda tristeza te despedimos...Chau. Loli Carrizo y sus hijos Marcos y flia y Rodrigo Alarcón y acompañan a su esposo Ricardo Sambade y sus hijos: Raulí, Juanjo y Nena ante tan irreparable perdida.

GUZMÁN DE SAMBADE, GLADYS ANTONIA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|.¡Que brille para ella la Luz que no tiene fin". Ramón Juárez y Lita Ruiz y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga, se ruegan oraciones en su memoria

GUZMÁN DE SAMBADE, GLADYS ANTONIA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. Enzo V. Piumetti, su esposa Dina (Vicky) Herrera, sus hijos Valeria, Sebastián (a) y Antonella, hijos políticos, nietos y Alicia Herrera participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eterno,

GUZMAN DE SAMBADE DLADYS ANTONIA (LITA) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. Muchos años de amistad compartimos. Momentos hermosos llenos de risa y complicidad. Me acompañaste en mis peores momentos y me aconsejaste con cariño y firmeza. Tu "Cuídate Lilian" lo llevare siempre en mi corazón. Ahora descansa en paz ya no hay dolor. Hasta siempre amiga Lilian Quiroga y familia.

GUZMÁN DE SAMBADE, GLADYS ANTONIA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. Margarita de Sambade, hijos, nietos y bisnietos participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan operaciones en su memoria.

GUZMÁN DE SAMBADE, GLADYS ANTONIA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. Trinidad Sambade, Martin, Paula, Pablo y Morena participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por su eterno descanso.

GUZMÁN DE SAMBADE, GLADYS ANTONIA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. Su cuñada Margarita Sambade y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

GUZMÁN DE SAMBADE, GLADYS ANTONIA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. Señor recíbela en tu Reino y dale el descanso eterno Victoria Spampinato Vda. de Llugdar; Sara Llugdar de Azar y flia; Eduardo Elean y flia, Daniel Ahuat y flia, Miguel A. Llugdar y flia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y flia y José R. Llugdar y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

GUZMÁN DE SAMBADE, GLADYS ANTONIA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. Querida vecina y amiga, como duele tu partida: Fuiste una gran luchadora, vivas eternamente en nuestros corazones, Chicho Elean, Poshosha Llugdar de Elean hijas e hijo político participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, LUIS GUIDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. Luis Emilio Tarchini participa con pesar su fallecimiento.

MEDINA, LUIS ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/21|. Su esposa Elva Roldán, Luis, Marcela, Mariela, Diego, Lucas, Raúl, Arnaldo y Patricia, nietos, bisnietos y demás familiares. sus restos serán inhumados en el cementerio de Nueva Francia (Dpto.Silípica). Servicio realizado por. NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 tel. 4219787.

OCÓN DE ROJAS, LUISA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Tu partida nos dejó un inmenso vacío, vivirás siempre en nuestros corazones, gracias a Dios por el amor y cuidado que nos diste. Sus hijos Rossana Rojas y Roberto Rojas, agradecemos a todos los que nos acompañaron en este duro momento e invitamos a la misa que se celebrará hoy a las 19,30 hs. en la Iglesia Inmaculada Concepción (Frías), transmitida a través de radio Surco.

OCÓN DE ROJAS, LUISA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Tu partida nos dejó una gran tristeza, pero nos consuela el saber que estás con Dios en su eterna gloria, hermana siempre alegre y presente. Su hermana Rita Ocón de Ledesma y sus hijos Adriana, Cristina y Carlos con sus respectivas familias, al cumplirse los nueve días de su partida, invitamos a la misa que se celebrará hoy a las 19,30 hs. en la Iglesia Inmaculada Concepción (Frías), transmitida a través de radio Surco.

OCÓN DE ROJAS, LUISA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Al cumplirse nueve días de su fallecimiento, su hermana María Eva Ocona, sus sobrinos Daniel, Raúl y Jorge, agradecen al personal de la clínica Mitre los cuidados dispensados y a los amigos de la flia, por el acompañamiento en este momento de dolor. Rogamos oraciones en su memoria. Frías

OCÓN DE ROJAS, LUISA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Su hermana Ada Ocón, hijos, nietos y bisnietos, al cumplirse nueve días de su fallecimiento, elevan oraciones y que brille para ella la luz que no tiene fin. Frías.

OCÓN DE ROJAS, LUISA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Víctor Ocón y flia, Dante Ocón y flia, al cumplirse nueve días de su partida al Reino Celestial, elevan oraciones a Dios rogando su descanso en los brazos del Señor.