FÚNEBRES | 18 de febrero del 2021

17/02/2021 - 23:14 Funebres

Fallecimientos

17/02/2021

- Dardo Fidencio Díaz

- Fernando Marma Duque Pavés Rojas

- Jorge Antonio Libed

- Bernarda Sayago

- Manuel Santos Toledo (La Banda)

- Susana Argentina Orieta

- Iris Mabel Lescano (La Banda)

- Rubén Orlando Páez (La Banda)

- Mariana Suffloni (Córdoba)

- Jorge Villalba (La Banda)

- Julia Argentina Herrera Vda. de Cabañas

- Susana Argentina Orieta (La Banda)

- Marcela Soledad Coria de Trejo

----------------------------------------

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

----------------------------------------

BEATRIZ CAROLINA CARDOZO Falleció el 15/2/21 en Suncho Corral.

“Señor, Dios mío, hoy vuelven las lágrimas a caer como perlas al vacío, despidiendo a un ser querido y fallecido, pero nuestro amor es tan grande hacia ti, que no cuestionamos nada. Está contigo! Tú la cuidarás, como la cuidaste aquí en la tierra… Mientras en nuestros corazones seguirá viviendo, solo su cuerpo se ha marchado. El personal de la escuela Nº 160 “Dr. Ernesto Jerez” siente con profundo dolor la partida al reino Celestial de la ex docente de dicha institución, abrazando fuerte a su esposo, hijos, madre, hermanas y demás familiares.

JULIA HERRERA VDA. DE CABAÑAS Falleció el 17/2/21

El Sr. Ministro de Gobierno, Seguridad y Culto de la Provincia Dr. Marcelo A. Barbur, participan de su fallecimiento.

El Sr. Senador Nacional de la Provincia Don José Emilio Neder participan de su fallecimiento.

JULIA HERRERA VDA. DE CABAÑAS Falleció el 17/2/21

El vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

JULIA HERRERA VDA. DE CABAÑAS Falleció el 17/2/21.

El senador nacional, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

MARÍA ROSA CREYEN DE SILVETTI Falleció el 15/2/2021.

“Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los bienaventurados”. Sus amigos y vecinos Rubén Eduardo Navarro y familia participan con dolor el fallecimiento de su querida amiga Rosita y acompañan a sus hijas y demás familiares rogando a Dios los bendiga eternamente y llegue a ellos el consuelo y resignación. Elevan oraciones en su querida memoria.

DORA MARCO DE SANTILLÁN (q.e.p.d.) falleció 15/02/21

Integrantes del Centro de Jubilados Añatuya, participan con dolor el fallecimiento de su presidenta, la querida Dorita. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy jueves en cementerio de Añatuya.

CAMILA AIXA PÁEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/2/21 y espera la resurrección.

Ángela S. de Pérez Carletti y Flia, Rosa Mattar y Flia participan con profundo dolor el fallecimiento de la nieta de su amiga Miryan y acompañan a toda su familia en este momento difícil.

Dra. MARIANA SUFFLONI Falleció 17/2/21 en Córdoba.

Su padre Juan Manuel Suffloni, sus hermanos Andrea y Juan Manuel (h) participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de Villa Allende. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

Dra. MARIANA SUFFLONI Falleció 17/2/21 en Córdoba.

Sus hermanos Andrea y Julio Suescun, sus sobrinos Nicolás, Francisco y Catalina Suescun Suffloni participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

Dra. MARIANA SUFFLONI Falleció 17/2/21 en Córdoba.

Sus hermanos Juan Manuel Suffloni Pisani y Josefina Sabaini King, sus sobrinos Manuel y Bautista Suffloni Sabaini participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

Dra. MARIANA SUFFLONI Falleció 17/2/21 en Córdoba.

Su padre Juan Manuel Suffloni, Ana María Serrano y Andrés Argañaraz participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

Dra. MARIANA SUFFLONI Falleció 17/2/21 en Córdoba.

Su tía Silvia María Suffloni y sus primos Guadalupe, Florencia y Aníbal Gatti participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones.

MANUEL DAMIÁN ZURITA Falleció el 16/2/21

El Sr. Defensor del Pueblo de la Pcia., Dr. Lionel E. Suárez y todo el equipo de la Defensoría del Pueblo participa con profundo dolor del fallecimiento del padre de su compañera Vanesa Zurita y eleva oraciones en su nombre.

GUILLERMO JOSÉ MONTENEGRO Cap. Nav. (R)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Capital Federal el 15/2/21 y espera la resurrección.

Hijos de Raúl, Emma, Carlos y Roberto Argañaraz Alcorta, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus primos hermanos Marticé y Guillermo Tristán y a Nené en estos momentos de dolor. Que brille para El la luz que no tiene fin.

LIBER DOMINGO BELTRÁN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/2/21 y espera la resurrección.

Te lloraremos y extrañaremos eternamente padre querido del alma. Nos consuela pensar que estás junto a Dios, en el cielo que mereces. Desconsolados, no podemos creer que ya no estás con nosotros. Y nos queda la alegría y el orgullo de saber que tuvimos y tenemos un padre ejemplar. Descansa en paz junto a nuestra madre Alicia y la Virgen María. Sus hijos, Oscar, Liber, Daniel y María, sus hijos políticos, sus nietos y bisnietos agradecen a la familia, amigos, vecinos y allegados por haberlos acompañado en tan doloroso momento e invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs en la Iglesia Santiago Apóstol con motivo de cumplirse las 9 noches de su partida.

ROLANDO ANTONIO CARRIZO Falleció el 18/9/20.

“Hermano querido, como explicar lo inexplicable, desde tu partida estás en mi corazón y mis pensamientos todo el tiempo. Si mi sonrisa mostrara el fondo de mi alma, mucha gente al verme sonreír, oraría conmigo. Al cumplirse cinco meses de su partida, sus hermanos Ana, Lili, Zule, Walter y Niño te recuerdan y te llevan siempre en sus pensamientos.

RAMÓN ALBERTO RUIZ (Moncho) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/2/21 y espera la resurrección.

Padre te has llevado a mi esposo. Hemos recorrido juntos una parte de nuestro camino en esta vida. Hemos compartido las alegrías y las penas, los gozos y las dificultades. Fue hermoso, pero no siempre fue fácil. Por todo te doy gracias. Ahora mi esposo se ha ido, he quedado sola. A él dale la felicidad eterna, a mí la fuerza para poder seguir. Y has que un día nos encontremos. Su esposa Carmen, sus hijos Valeria y Cristian, sus hijos políticos Julio y Natalia, sus nietos Luna, Thomás y Santino. Ruegan una oración al cumplirse 9 días de su partida e invitamos a la misa presencial el lunes 22 de Febrero a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano.

ARRIGO DE FREYTES, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/21 en Córdoba|. Ana María Espeche participa su fallecimiento y acompaña a Alicia y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

ARRIGO DE FREYTES, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/21 en Córdoba|. Luis Guillermo Villegas Agüero, su esposa María del Carmen Bade, acompañan a su hijo Alicia y a toda su familia en este momento.

BRAVO, DARDO EMMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. Tu nombre Bíblico, ya anunciaba tu regreso al país del silencio, allá donde el Dios bendito te tenía reservada una mansión, donde no existe el dolor ni el sufrimiento; solo la Paz Eterna. Amigos de tu Pá. Dardo "Charito", Flias de Coca, Dani, Doña Poro, Pelado, Chochi, Fiama, Romina y Vero de calle Magallanes. Tus compañeros de la Cadeteria "Centenario" lamentan muchisimo tu temprana partida al Reino Celestial y oran para que la luz infinita de Cristo Brille por siempre, para Ti. Pedimos cristiana resignación para toda tu flia. que hoy lloran sin consuelo, este Adios tan repentino.

CORIA DE TREJO, MARCELA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21|. Su esposo William Trejo, sus hijos Juana, Jeremías y Shelene Participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11:30 en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CREYEN DE SILVETTI, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/21|. Laura V. Daniele, su esposo Paul y sus hijas Ana y Stephanie participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga de la infancia Silvia Silvetti. Ruegan una oración en su memoria.

CREYEN DE SILVETTI, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/21|. "Que en este descanso eterno, el Señor te proteja con su mirada ". Amigos de su hija Silvia Silvetti. Alicia Bravo y flia. Participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CREYEN DE SILVETTI, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/21|. "Las almas de los justos, están en las manos de Dios y no los afectará ningun tormento". (Sab. 3,1). Mercedes Serrano de Abdala, sus hijos Mario, Ricardo y Mónica, acompañan en este doloroso momento a sus hijas: Yoli, Ramona y Silvia y sus respectivas familias, haciendo oraciones por su descanso eterno.

DÍAZ, DARDO FIDENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/21|. Su concubina: Susana Raquel Gomez participa con dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Jardín del Sol. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GUZMAN, MARÍA EXALTACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/21|. Su hija Olga, Analía, José, nietos y bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de San Justo (Chocha). CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

HERRERA VDA. DE CABAÑAS, JULIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21|. Sus hijos Julio, Victoria Cabañas, hijos políticos Norma, Jorge, nietos Celeste, Norberto, Angélica, Albaro, Callo, bisnietos y demas familiares, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Privado Parque de la Paz. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

HERRERA VDA. DE CABAÑAS, JULIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21|. Su vecina de toda la vida. Cashy Barraza de Uñates, sus hijos Mariela y Daniel Tevez, sus nietos, Milagros y Javier Tevez, acompañamos a Julio,Toia, Norma y toda sus familias en este dificil momento. Descansa en paz querida amiga Julia. Besos al Cielo.

LIBED, JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/21|. Su esposa: María Mercedes Alderete, sus hijos: Luisa, Alberto, Jorge, Miguel, José, Mario, Monica y Victor, hijos pol., nietos y bisnietos part. su fallec., sus restos fueron trasladados al cement. de Pozo Limpio, Dpto. Alberdi. ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MENDOZA, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/21|. Su esposa Ana Maria Santillan, sus hijos Carlos, Elizabeth, hijos políticos Adriana, nietos, bisnietos, hermanos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel. 4219787.

MONTENEGRO, GUILLERMO JOSÉ, Cap. Nav. (R) (q.e.p.d.) Falleció en Capital Federal el 15/2/21|. Susana Rodriguez de la Rua, junto a sus hijos y nietos participan su fallecimiento y lo despiden con cariño. Acompañan a Nené y familia en estos momentos. Oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GUILLERMO JOSÉ, Cap. Nav. (R) (q.e.p.d.) Falleció en Capital Federal el 15/2/21|. Edmundo Lescano, Silvia Gómez Paz, sus hijos María Silvia y Carlos, María Laura y Julio, Milena y Gustavo participan su fallecimiento y acompañan a Nené y a toda la familia con mucho cariño. Elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GUILLERMO JOSÉ, Cap. Nav. (R) (q.e.p.d.) Falleció en Capital Federal el 15/2/21|. Sofía del C. Montesinos de Abalovich y flia, y su hijo Eduardo Antonio Abalovich y flia, acompaña con dolor a "Nené" la partida de su esposo y ruega oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GUILLERMO JOSÉ, CAP. NAV. (R) (q.e.p.d.) Falleció en Capital Federal el 15/2/21|. Javier Barrera Nicholson, Magali S. Zerda y sus hijas Emma Agueda y Ernesthina Barrera Nicholson, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Capitán y acompañan a sus primos hermanos Marice, Guillermo Tristán y a Nené en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GUILLERMO JOSÉ, Cap. Nav. (R) (q.e.p.d.) Falleció en Capital Federal el 15/2/21|. Malena Arce y Álvaro Arce participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAVÉS ROJAS, FERNANDO MARMA DUQUE (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/21|. Su esposa Carmen Azcárraga, sus hijos Javier, Daniela, Fernando y Armando, sus hijas Pol Natalia y Beatriz, y sus nietos Benjamín, Gerónimo, Carmen, Martina y Delfina Participen con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PEREYRA, DANTE IGNACIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/21 en La Plata|. Lamentando su fallecimiento acompañamos con cariño a Piri y Amilcar. Titi y Luis César Urtubey e hijos.

PEREYRA, DANTE IGNACIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/21 en La Plata|. El Centro "Elda de Demarco" de La Promoción 1954 de Maestros de la Escuela Normal de Profesores Manuel Belgrano participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestra compañera y amiga Sra. Regina Emilia Pereyra de Buenvecino y eleva oraciones en su querida memoria.

PEREYRA, DANTE IGNACIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/21 en La Plata|. Olga Carabajal y Hebe C. de Infante del Castaño participan con pesar el fallecimiento del hermano de nuestra querida Pory y la acompañamos con el afecto de siempre en nuestros oraciones en este doloroso momento.

PEREYRA, DANTE IGNACIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/21 en La Plata|. Irma Santillán de Pérez, Delia, Jorge y Fredy Santillán con sus respectivas familias participan su partida y hacen llegar su sentido pésame a su hermana Sra. Regina y demás familiares.Ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA, DANTE IGNACIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/21 en La Plata|. La promoción 1954 de la Escuela Normal Manuel Belgrano participa con dolor el fallecimiento del hermano de nuestra querida compañera Pory de Buenvecino y la acompaña con gran afecto rogando por el descanso eterno del alma de su querido hermano.

ROMERO, JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/21|. "Nuestro amigo está en un lugar donde todos iremos algún día, por ahora se nos adelantó y nos deja un grato recuerdo de una amistad valiosa e inolvidable". Acompañamos en este dolor irreparable a Marisol y familia y elevamos oraciones por su eterno descanso. Mario Ángel Cavallotti, Mirta Povedano y sus hijos Patricia, Paola, Alejandra y Alejandro y sus respectivas familias.

RUSSO DE CORVALÁN, TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/21|. Su prima política Esther G. de Russo y flia, participa con profunda tristeza su partida a la Casa del Padre Celestial. Resignación cristiana para tu esposo Negro, hijos y nietos y tu hermana Ángela. Siempre te recordaremos Teresita con mucho amor, tu gran presencia afectuosa y atenta compartiendo distintos momentos de la vida.

RUSSO DE CORVALÁN, TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/21|. Querida Teresita que el Señor de la Divina Misericordia te colme con el goce de la Resurrección". Tu recuerdo perdurará en nuestros corazones, como la mujer jovial, alegre, luchadora y cariñosa. Siempre tan servicial y solidaria. Acompañamos con la oración esta eterna partida a tu esposo Negro, hijos y nietos y tía Ange. Nuestras condolencias Yiyi, Antonita y María de los Ángeles Romero Russo.

SAYAGO, BERNARDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21|.Sus hijos Jaime, Nelli, Orlando, sus nietos, bisnietos y demás familiares y amigos, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en El cementerio de Suncho Corral. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SOSA, LUIS RICARDO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/21|."Descansa en paz estimado Luis y brille para Ti la luz que no tiene fin". Sus compañeros de la Caja Social; Pepe, Marcela, Alba, Pelada, Liliana, Titi, Ramona, Paola, Sandra y Pepo, participan con mucha tristeza su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento de dolor.

SOSA, LUIS RICARDO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/21|. Sus compañeros de Caja Social Delegación Banda, participan con dolor su fallecimiento y elevan plegarias por su eterno descanso.

SUFFLONI, MARIANA DRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21 en Córdoba|. Domingo Loccisano y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su amigo Juan M. Suffloni y familia en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

SUFFLONI, MARIANA DRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21 en Córdoba|. Graciela Cáceres, José Escobar, Adolfo Bonet, Fernando Paz participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su amigo y compañero Juan Manuel y familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

SUFFLONI, MARIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21 en Córdoba|. Teresita Beltrán de Leoni sus hijos Matesi, Carlos, Raúl y Gabriela y sus respectivas familias acompañan a su papá Juan Manuel y Ana María en este doloroso momento.

MIGUEL, MARIO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/20|. "A diez meses de tu partida, tu recuerdo vive en nuestra memoria". Tu madre Ester, tus hermanas Nancy y Daniel, tu esposa Cristina, tus hijos Mario y Sheila, tu sobrina Nahir, invitan a la misa a realizarse en la Pquia. San José del Bº Belgrano, hoy a las 20. Rogamos oraciones en su querida memoria.

PAZ,DELIONA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. En memoria de su natalicio el dia 18/2/32 la recuerdan con inmenso amor. Sus hijas Marisa, Graciela, Martita, Susana y Teresita y su esposo Franco. Besos al cielo mamá.

SAYAVEDRA, ELBA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/19|. Tu recuerdo está vivo cada día en nuestros corazones, sabemos que descansas en La Paz y el amor de Dios, lo que reconforta enormemente nuestro dolor por tu ausencia. Te recordamos al cumplirse 2 años de tu partida, tu esposo Marcial y tu Hijo Lucho.

SAYAVEDRA, ELBA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/19|. Te marcharte y dejaste esta tierra para irte al Lado del Señor. ¡Qué fortuna de El de tenerte ahora a su lado! Te queremos y siempre te vamos a tener en nuestros corazones; hoy te recordamos al cumplirse 2 años de tu partida, tus hijos Lita y Ale y tus nietos Agustina, Martina y Juan Cruz.

LEDESMA, FLAVIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/21|. Su tio René Dominguez, su esposa Mabel Velez e hija Dalila Dominguez, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus padres en este gran dolor. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque de la Paz.

LESCANO, IRIS MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21|. Sus hijos Cristian, Ramon, Irina, y Shoel, sus hijas políticas Ana y Jessica y sus nietos Agustín e Izan participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ORIETA, SUSANA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21|. Sus hijas Aidé y Susana Suarez y sus nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados hoy a las 11 en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO

ORIETA, SUSANA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21|. La comunidad educativa del Centenario, profesores, y personal de maestranza participan y acompañan el fallecimiento de la madre de nuestro colega Prof. Fernando Suárez y rogamos una oración en su memoria.

ORIETA, SUSANA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21|. Aurelio Coria y Guillermina Uñates, participan con dolor el fallecimiento de su consuegra. Ruegan oraciones en su memoria.

ORIETA, SUSANA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21|. Ricardo Coria y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su cuñado Fernando Suárez. Elevamos oraciones en su querida memoria.

ORIETA, SUSANA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21|. Yolanda Evangelina Coria, su hija Mili Suárez, participa con dolor el fallecimiento de la madre de su esposo Fernando Suarez. Elevamos oraciones en su memoria.

PÁEZ, RUBÉN ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21|. Su esposa María Elena González, sus hijos Jony, Marin, Fabio, Matias, Bruno, Mariano y Vanina, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del sol. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RODRÍGUEZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. "Si mañana no despertara solo cree que no me he ido. Piensa que en la paz de mi sueño, sueño, pero no me he ido. No me recuerdes ausente no me busques en el olvido, búscame dentro tuyo, ahí estaré contigo". Palabras sabias de un poeta. Nené Grana de Mamfredi despide a Hugo con un "hasta siempre" agradeciéndole el haberla considerado su amiga. Acompaña a Graciela, hijos y demás familiares en este momento dificil de la vida.

TOLEDO, MANUEL SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/21|. sus hermanos María, Estela y Elba, sobrinos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

TOLEDO, MANUEL SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/21| Camina en la presencia del Señor, alza la copa de la salvación, ama y alaba al Señor con tu música y brille para vos la luz que no tiene fin. Participan con profundo dolor sus hermanas Elva, María y Estela. Elevan oraciones en su memoria.

TOLEDO, MANUEL SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/21| En el consuelo de la Resurrección en Cristo confiamos a Manuel para que con la Gracia y la Misericordia de Dios, la intervención de María Santísima y por las obras y méritos brille para el la luz que no tiene fin. Participan con profundo dolor su sobrina Magui Villarroya y Mariel Villarroya. Elevan oraciones en su memoria.

TOLEDO, MANUEL SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/21| Hoy se abrieron las puertas del cielo para recibirte con un canto de alegría. Descansa en paz y brille para vos la luz que no tiene fin. Participan con profundo dolor tu sobrina Luisa Villarroya de Villavicencio y familia. Elevan oraciones en su memoria.

TOLEDO, MANUEL SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/21| Que el Señor te reciba en su Reino y brille para vos la luz que no tiene fin. Participan con profundo dolor tu sobrina María Isabel Villarroya de Kamada, tu sobrino político Luis Kamada y tu sobrino Joaquín Kamada.

VILLALBA, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 13/02/21 en la Ciudad de Bs. As|. Sus hermanos Pedro Villalba y flia, Leónides de Prados y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Que Dios lo tengo en su gloria. Rogamos una oración en su memoria.

BELTRÁN, LIBER DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. A 9 días de su fallecimiento. Mi querido compadre, solo tengo palabras de agradecimiento para usted, gracias por ser una persona íntegra llena de valores y buenos ejemplos. El gran padrino de mi amada hija Karina. Lo vamos a recordar siempre. Mabel Jaimez, Juan Alderete y flia.

BELTRÁN, LIBER DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. A 9 días de su fallecimiento. Mi querido padrino, vivirás por siempre en mi corazón. Solo tengo hermosos recuerdos junto a vos, fuiste un ejemplo de hombre, padre y padrino para mí, te quiero tanto y te voy a extrañar mucho...Hasta que Dios nos junte en la otra vida en la cual serás una estrella más, brillando y acompañándome en cada momento de mi vida. Descansa mi viejo querido... Tu ahijada (hija) Karina Montes y flia.

DÍAZ, MIGUEL ALIPIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. ¡Profe! despues de ¡tantos años sin verlo! hoy lo despido en su viaje al Cielo. Fuimos compañeros de trabajo en el Instituto Almafuerte, hoy Col. Nº 8 de Clodomira. Mi pueblo natasl. Fue una persona de bien con muchas cualidades. Su vida, un ejemplo dentro y fuera del colegio. REcuerdo que llegó al pueblo para trabajar en una escuela técnica. Formó su flia., quienes deben sentirse orgullosos de Ud. Este es un momento de mucho dolor para ellos, tambien para Clodomira. Siempre se lo recordará asi como fué. Pido consuelo para la flia. Descansa en paz. Lucy.

GÓMEZ, VÍCTOR (NEGRO) (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/21|. "Señor recíbelo en tu Reino y que brille para el la luz que no tiene fin". Sus amigos Mario, Zulema y Puchy, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su Sra. e hijos, ante esta dolorosa pérdida. Rezamos oraciones en su memoria.

GÓMEZ, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/21|. Acompaño a la flia. Paoletti Gómez en estos momentos de tanto dolor por la pérdida del tío Víctor. El Cielo abrió sus puertas para recibirlo y descansa junto a Jesús con su luz infinita, consuelo y resignación para todos sus fliares. Lucy.

GÓMEZ, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/21|. Ana María Llugdar de Montenegro y su hija Susana Beatriz, participan con dolor el fallecimiento del apreciado vecino "Negro Gómez", cuya memoria quedará impresa por siempre, en la Comunidad de Garza. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Local.

GÓMEZ, VÍCTOR YLDEFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/21|. Quedará en nuestra memoria y en nuestro recuerdo por todos los momentos compartidos, te fuiste como un grande, amigo Negro Gómez. Hijos de los extintos Miguel A. Loto e Isabel Juárez: Pinky, Chichí, Sandra, Kike, Roly con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Elvia Lemos, sus hijos Ariel, Eduardo, Hernán, César, nietos y nuera. Que Dios lo tenga en su Santa Gloria.

GÓMEZ, VÍCTOR YLDEFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/21|. "Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los Bienaventurados". Cabo 1º ® Walter González, esposa Lic. Gloria Loto de González, Dr. Cristian Ariel González, Prof. Gabriela M. González, Prof. Fernando Javier González, nietos León Javier González participan su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos, nietos y nuera. Ruegan una oración en su memoria.

GUZMÁN DE SAMBADE GLADYS OFELIA (LITA) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. Lita querida, guerrera incansable, ejemplo de perseverancia y amor incondicional. Tenemos la certeza que continuarás acompañandonos desde tu nuevo hogar celestial a todos los que lloramos tu partida, descansa en paz amiga. Sus amigas y compañeras de Avon, Estela Medina y Lilia Mendoza acompañan a su entrañable familia y ruegan una oración en su memoria.

GUZMÁN DE SAMBADE, GLADYS OFELIA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. Pimpo Avellaneda de Morellini y sus hijos Marcia y Lucas Morellini y Ornella Lezcano Mattar participan con profundo pesar su fallecimiento, rugan al Señor le dé el descanso eterno como así también le dé resignación a su familia. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

GUZMÁN DE SAMBADE, GLADYS OFELIA (LITA) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. Luis Mdalel, su hermano de la vida acompaña en este difícil momento a Ricardo y a sus hijos en estos momentos difíciles.

GUZMÁN DE SAMBADE, GLADYS OFELIA (LITA) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. Gustavo Papi y Marta Gati acompañan en este momento a su hermano de la vida Ricardo y familia

GUZMÁN DE SAMBADE, GLADYS OFELIA (LITA) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. Dr. Orlando Antonio Mdalel, y María Cristina Mdalel de Vidal acompañan en este momento de dolor a Ricardo y familia.

GUZMÁN DE SAMBADE, GLADYS OFELIA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. El amigo de la familia, Ricardo Araujo, hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

GUZMÁN DE SAMBADE, GLADYS OFELIA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. Que el Señor, con su infinita misericordia le de el descanso eterno Fiano Daniel Ronchetti y Emma Noemí Cura participan con dolor su fallecimiento y ruegan oración en su memoria.

GUZMÁN DE SAMBADE, GLADYS OFELIA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. Jesús Ahuat de Baleija, sus hijos José, Rolando, Cecilia y Marinéala y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. Hijas y familiares de sus tíos Maria Hallak de Abdala y Abraham Abdala, despiden con tristeza la partida de la querida prima Margarita al Reino Celestial. Margarita: Ya estas junto a tu esposo y a tu querido hijo Miguelito que tanto lo lloraste. Descansa en paz y que brille para usted la luz que no tiene fin. Rogamos al Señor consuelo y resignación a sus hijos y familiares.

JIMÉNEZ, LUIS GUIDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. Su amigo Germán Santucho, su esposa Silvia e hijos Norma, Eduardo, Ricardo, Angélica, Germán y Carlos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Gramilla Vieja.