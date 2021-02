FÚNEBRES | 19 de febrero del 2021

18/02/2021 - 23:03 Funebres

Fallecimientos

- Olga del Valle Coria (La Banda)

- Candelaria Goncebat (La Banda)

- Blanca del Carmen Tolosa

- Carolina Mariné Banegas (La Banda)

- Julio César Lucero

- José Mario Espeche (La Banda)

- Luis Armando Regazzoni (La Banda)

- René Mamerto Ferreyra (LaBanda)

- Aurelio Suárez (Termas de Rio Hondo)

- Julia Argentina Vélez (Beltrán)

- Simón del Jesús Barraza (La Banda)

- Gladys del Valle Fernández

- Antonio Santiago Andrada

- Irma Llolanda Ledesma

----------------------------------------

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dra. MARIANA SUFFLONI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor, en Córdoba, el 17/2/21 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dra. MARIANA SUFFLONI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor, en Córdoba, el 17/2/21 y espera la resurrección.

El senador nacional, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dra. MARIANA SUFFLONI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor, en Córdoba, el 17/2/21 y espera la resurrección.

Silvia Camus de Vital, Juan Luis Vital, hijos, nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de la Amada hija de su querida Amiga Laly. Que Jesús de resignación a sus familiares y el descanso eterno a Mariana. Brille para ella la luz que no tiene fin.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dra. MARIANA SUFFLONI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor, en Córdoba, el 17/2/21 y espera la resurrección.

El ministro de Desarrollo Social Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad, Dr. Ángel Hugo Niccolai, participa su fallecimiento. Ruega una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dra. MARIANA SUFFLONI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor, en Córdoba, el 17/2/21 y espera la resurrección.

Dr. Nestor Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dra. MARIANA SUFFLONI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor, en Córdoba, el 17/2/21 y espera la resurrección.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dra. MARIANA SUFFLONI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor, en Córdoba, el 17/2/21 y espera la resurrección.

Directivos y personal de Radio Panorama participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dra. MARIANA SUFFLONI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor, en Córdoba, el 17/2/21 y espera la resurrección.

Roberto Sabaini King, su Sra. Alejandra Zavalía y su hijo Tomás participan con profundo pesar el fallecimiento de la Dra. Mariana Suffloni y acompañan con infinito cariño a su padre Juan Manuel Suffloni y sus hermanos Andrea Suffloni de Suescun y Juan Manuel. Elevamos al cielo nuestras oraciones, en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dra. MARIANA SUFFLONI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor, en Córdoba, el 17/2/21 y espera la resurrección.

Guillermo Enrique Jensen, Eva Inés Valev y familia, participan su fallecimiento. Acompañan a su querido amigo Juan Manuel y a su familia en este doloroso momento. Elevando oraciones para su eterno descanso en la paz y el amor de nuestro Señor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dra. MARIANA SUFFLONI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor, en Córdoba, el 17/2/21 y espera la resurrección.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Arq. BLANCA DEL CARMEN TOLOSA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/2/21 y espera la resurrección.

Mency o simplemente “Tolín” como solíamos llamarte cariñosamente: nos dejas un vacío muy grande, que no podemos explicar y tampoco nos imaginamos como seguir, pero siempre, siempre estarás presente en nuestros corazones, en nuestras vidas, recordando tantos momentos compartidos de toda una vida.

Vuela alto amiga querida.

Te vamos a extrañar… hasta siempre querida Mency!

Cristina Atía, Beatriz Azaf, Polly Cavagnis, Mónica Dalale, Marizabel Faisal, Alicia Giménez, Susana Ibáñez, Patricia Larcher, Lucía López Islas, Cristina Llugdar, Silvia Méndez, Alicia Montenegro, María Inés Muratore, Susana Nazario, Diana Pallioto, Liliana Peláez y Graciela Seisdedos, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Arq. BLANCA DEL CARMEN TOLOSA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/2/21 y espera la resurrección.

Compañeras de la Promoción 1973 del Colegio Madre Mercedes Guerra, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Arq. BLANCA DEL CARMEN TOLOSA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/2/21 y espera la resurrección.

El Consejo Directivo, la Comisión Fiscalizadora, el Tribunal de Ética y Matriculados del Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento de su colega Arq. Blanca del Carmen Tolosa, acompañan a su familia en este difícil momento por tan irreparable pérdida.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CAROLINA MARINE BANEGAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/2/21 y espera la resurrección.

La señora presidente Interventora del Consejo General de Educación, Dra. María Elena Herrera, participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CAROLINA MARINE BANEGAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/2/21 y espera la resurrección.

El equipo de asesores de presidencia del Consejo General de Educación, directora de Sumarios, directores generales de los todos los niveles educativos, director general de Administración, miembros del Tribunal de Disciplina, vocales de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de los distintos niveles, supervisores escolares y analistas técnicos docentes, Coordinación del Área Legal y personal del organismo participan el fallecimiento de la cuñada de la Sra. presidente. interventora, Dra María Elena Herrera y la acompañan en el dolor elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación para toda la familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CAROLINA MARINE BANEGAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/2/21 y espera la resurrección.

José Heriberto Herrera, su esposa Elba Pérez Fernández , su hijo Juan José Herrera y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su yerno y cuñado, Martín Banegas, elevando oraciones por su alma y rogando a Dios que le conceda el descanso eterno.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CAROLINA MARINE BANEGAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/2/21 y espera la resurrección.

Su hermano Martín Banegas y su esposa María Elena Herrera participan con profundo dolor su fallecimiento, orando a Dios por el eterno descanso de su alma en el Reino Celestial.

PARTICIPACION FALLECIMIENTO

ANTONIO SANTIAGO ANDRADA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/2/21 y espera la resurrección.

Mario Basualdo participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en estos momentos. Eleva oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

EUDORO INFANTE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/2/68 y espera la resurrección.

Papá, ya pasaron cincuenta y tres años de tu partida, pero sigues presente en el recuerdo de todos los que tuvieron la oportunidad de conocerte y gozar de tu compañía y amistad. Hoy, tus hijos, Toto y Pipi, una vez más, no podemos dejar pasar desapercibida esta fecha en que te fuiste a gozar de la presencia de Dios, y ya lo haces junto a tu esposa Palmira y tus hijos Pelada, Ramona y Mingo, que también ya dejaron este mundo terrenal y solo quedamos nosotros, junto a tus nietos y bisnietos, para seguir orando a Dios por tu descanso en paz. Se oficiará una misa en tu nombre, hoy a las 20 hs. en la Catedral Basílica.

RECORDATORIO

TERESITA DEL VALLE RODRÍGUEZ DE GUZMÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/11/20 y espera la resurrección.

Hoy hace tres meses que te fuiste. Te extrañamos demasiado madre querida, porque siempre estuviste para enseñarnos valores, porque nos amabas y te entregabas en cuerpo y alma por nosotros. Gracias por todo lo que nos diste, porque de ti nos queda lo mejor, recuerdos maravillosos. Estarás siempre en nuestros corazones. Su esposo y compañero Julio César Guzmán e hijos Rita, Julito, Eduardo, Teresita y Luciana Guzmán.

RECORDATORIO

CÉSAR CASILDO ADAUTO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/1/19 y espera la resurrección.

Creyente ferviente de nuestro Señor

Eras un ser jovial y ameno

Sincero y bondadoso con los demás

Amoroso, excelente amigo, querido por todos

Reías y se iluminaba tu rostro y tus bellos ojos

Cariñoso, simpático. Un gran hombre

Adorado por su querida familia

Sembraste siempre la paz y la dulzura en tu vida

Idolo mío, hermano querido

Leal, amigazo, desinteresado, cabal

Dedicado a su prójimo y hacer siempre el bien

Obediente, gran hijo, gran padre, gran esposo, gran hermano.

Su hermana Teresa Adauto lo recuerda con todo el amor y cariño de siempre al cumplirse un nuevo aniversario de su natalicio.

RECORDATORIO

VALENTINO JUÁREZ JAIMEZ

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 19/5/20 y espera la resurrección.

No muere en nuestro corazón, el recuerdo de quien lo tocó con amor… Su presencia nos acompañará siempre y en momentos difíciles evocarlo será un estímulo para seguir adelante… “Angel bello ilumina siempre nuestras vidas”. Tu mamá Luciana, tu hermana Pilar, tus abuelos Maguy y Luchy, tus tíos José Luis, Martín y Fernanda, tus primos Lourdes, Gael, Guillermina, Delfina y Thiago.

Te recordamos con infinito amor al cumplirse un nuevo mes de tu partida al encuentro con Dios.

ANDRADA, ANTONIO SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Su esposa Leonarda Brao, sus hijos Hugo Sebastián, sus nietos Nacho, Sofía, Mauro, Melani, Geanina, Mariel y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz a las 11 hs. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CORIA, OLGA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21|. Su esposo Torres Simón Marcelo sus hijos Mario, Juan y Lizandro y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio la misericordia Cob Norcen servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

FERNÁNDEZ, GLADYS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Su hijo Fernando Ariel Farías, sus hnos. Olga y Julio y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

FERNÁNDEZ, GLADYS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Héctor Rizo Patrón, su esposa Nilda Bulacio y sus hijos María José y Walter, Alejandro y María del Milagro y familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga y vecina Gladis y abrazan a su hijo Fernando deseándoles pronta resignación y elevando oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, GLADYS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Familia Santillán Komornicki, participa con dolor su fallecimiento y acompaña en tan duro trance a su hijo, hermana y demás familiares.

FERNÁNDEZ, GLADYS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Descansa en paz querida Gladys y brille para ti la luz que no tiene fin. Sus vecinos y amigos participan con dolor su partida. Sandra Canllo y familia, Marisa Suárez y familia, Nilda de Rizo Patrón y familia, Lili Trejo, Gabriela Castillo, Flia. Flores, Víctor Raed y familia, Coca de Urtubey y familia, Alicia Vilanova y familia, Baby y Nadia López, Beatriz Santillán y familia, Pilar Gastaminza y familia. Acompañan con su oración en este momento de dolor a su hijo Fernando y demás familiares, rogándole al mismo tiempo a Jesús por una pronta y crsitiana resignación para cada uno de ellos.

FERNÁNDEZ, GLADYS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Querida Pelada... Amiga de toda una vida, hoy el Señor te llamó para gozar de su reino celestial. Tu recuerdo perdurará en mi corazón por siempre. ¡Cuántas vivencias compartidas en aquellos años de nuestra niñez y juventud y, en estos años de adultez continuábamos frecuentándonos como vecinas y amigas... mujer luchadora, servicial, cariñosa, llena de valores, me dejas el recuerdo de una amistad valiosa e inolvidable... tu partida duele... Mirta Quesada de Rossi junto a su esposo e hijos, ruegan al Altísimo por una pronta y cristiana resignación para su hijo Fernando y demás familiares. Ruegan oraciones en su querida memoria.

HERRERA VDA. DE CABAÑAS, JULIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21|. Su nieto Caio Leiva, su nieta pol. Emilia Luna y su familia política Víctor Luna y Zulema Abad de Luna, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA VDA. DE CABAÑAS, JULIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21|. Noemí Reimondi, sus hijos Natalia Vila, Pablo Vila, Gustavo Vila, hijos pol. Rafael Maguna, Noelia Morales y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de Celeste y mamá de su consuegro Julio. Elevan oraciones en su querida memoria.

HERRERA VDA. DE CABAÑAS, JULIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21|. Esther Ibarra, su hijo Enrique Curi, Héctor y Amalia Barrón, Alo Barrón, Vero Moran participan con pesar el fallecimiento de la querida Julita y abrazan a Toya y familia. Reconfortándolos por la irreparable pérdida.

LEDESMA, IRMA LLOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Su hija María Barraza, su hermano Alfonso, sus nietas Amira y Valentina y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Morales. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LUCERO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d) Falleció el 18/2/21|. Su hijo Pablo Lucero, su hija política Silvia Contreras y su nieta Pilar, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MONTENEGRO, GUILLERMO JOSÉ, Cap. Nav. (R) (q.e.p.d.) Falleció en Capital Federal el 15/2/21|. Ing. Jaime R. Berdaguer y Elina Andersen lamentan su fallecimiento y acompañan con cariño a su esposa Nené y familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, EDELMIRA ASENCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. Su hija Marta, su esposo, sus nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, EDELMIRA ASENCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. Sus hijos Marta, Jacinta, Blanca, Haydee, Raúl y Beatriz participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SUFFLONI, MARIANA DRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21 en Córdoba|. Su tía Marcela Morcillo, hijos Álvaro y Alejandra y nietos lamentan su partida, elevan oraciones en su memoria y ruegan por su eterno descanso.

SUFFLONI, MARIANA DRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21 en Córdoba|. Su tío Dardo morcillo y Sra., su hija Ana y nieto, participan con dolor en su fallecimiento, rogando por su eterno descanso elevan oraciones en su memoria.

SUFFLONI, MARIANA DRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21 en Córdoba|. Rodolfo Améstegui y Lola Monti, sus hijos y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oracines en su memoria.

SUFFLONI, MARIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21 en Córdoba|. Eduardo Antonio Abalovich y familia acompañan con dolor a su padre Juan Manuel y ruega oraciones en su memoria.

SUFFLONI, MARIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21 en Córdoba|. Agustín P. RÍmini Olmedo, Isabel Carol Posse y familia acompañan a su padre Juan Manuel y ruegan oraciones en su memoria.

SUFFLONI, MARIANA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21 en Córdoba|. Silvia Abalovich, sus hijos María Fernanda, Roberto, María Josefina, Marcos y Juan Ferreira Lesye y sus respectivas familias participan con gran dolor el fallecimiento de Marianita y acompañan con mucho cariño a sus padres y demás familia. Elevando oraciones en su querida memoria.

SUFFLONI, MARIANA DRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21 en Córdoba|. La Comisión Municipal de Lavalle participa con dolor su fallecimiento y acompaña en este difícil momento al comisionado interventor Juan Manuel Suffloni, ante la irreparable pérdida de su hija.

SUFFLONI, MARIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21 en Córdoba|. Oscar O. Quiroga y su hermana Rosa Angélica Quiroga, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su amigo Juan M. Suffloni y familia en estos momentos de tristeza.

SUFFLONI, MARIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21 en Córdoba|. Elsa Beatriz Tauil de Lascano Lamenta el fallecimiento de la hija de Juan Manuel y lo acompaña con afecto en estos momentos tan difíciles, haciéndolo extensivo a su familia.

SUFFLONI, MARIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21 en Córdoba|. Mercedes Sobrero participa su fallecimiento y acompaña a su padre en estos momentos de dolor. Ruega oraciones en su memoria.

SUFFLONI, MARIANA DRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21 en Córdoba|. Ricardo Aye, Lucy Valdez y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus amigos Juan Manuel y Ana Maria en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

SUFFLONI, MARIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21 en Córdoba|. Dr. Enrique Mirko Ledesma y su hijo Lic. Andrés I. Ledesma participan con profundo dolor el fallecimiento de la hija de su amigo Juan Manuel y elevan oraciones en su memoria.

SUFFLONI, MARIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21 en Córdoba|. Juan Alberto Figueroa, Ana María Casoliba, sus hijos Andrés, Adolfo, Eugenia y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

SUFFLONI, MARIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21 en Córdoba|. Enrique Alfonso Lascano y María Isabel Castro participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su papá Juan Manuel y su esposa Ana en este difícil momento.

TOLOSA, BLANCA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Su madre Blanca Alicia Rodriguez de Tolosa, participa con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TOLOSA, BLANCA DEL CARMEN Arq.(q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Sus primos hermanos Perla Juárez de Carabajal y Nolberto Juárez, sus sobrinos Fito Carabajal, Sebastián Juárez y Diego Juárez, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida prima Mency .¡Dejas un gran vacío en nuestra familia!. Elevamos oraciones en su querida memoria y por una cristiana resignación para su madre.

TOLOSA, BLANCA DEL CARMEN (ARQ.) (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Sus primos Gaby, Piri y sobrinos: Antonella, Agustín, Virginia, Benjamín y Nicolás, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

TOLOSA, BLANCA DEL CARMEN (ARQ.) (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Su tía Teresa, su prima Evelyn y familia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TOLOSA, BLANCA DEL CARMEN (ARQ.) (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Tu ahijado Nicolás Rubio, siempre te recordará y rezará por tu eterno descanso. "Que brille para vos la luz que no tiene fin".

CORONEL, MARÍA JOSÉ (Majo) (q.e.p.d.) Falleció el 10/02/21|. Al conmemorarse las 9 noches de su sentida partida, rogamos a Dios por su eterno descanso, dormida en la paz del Señor el día 10 de febrero. Tus padres Miguel y Karina, tus hijos Mía y Amelia, tus hermanos Agostina, Constanza, Gastón, Pilar y Nacho, su abuela Juana y Rafael, invitamos a la misa que se celebrará hoy viernes 19 de febrero a las 20 hs. en la Pquia. San José del Bº Belgrano.

INFANTE, SAÚL FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/19|. "Hermanos, no queremos que ignoren a los que duermen, para que no se entristezcan como otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que Dios traerá a través de Jesús y con él, a los que durmieron en Él". (Tesalonicenses 4: 19-14). A dos años de tu partida se nos hace difícil tu ausencia aún te extrañamos y recordamos todos los días de nuestras vidas con fe y esperanza que habitas en un lugar mejor. Su esposa Emilia Campos, sus hijos Julio, Saúl, Karina, Ivanna, Carla y sus respectivas familias invitan a la misa en su memoria a realizarse hoy a las 20.30 en la Pquia. Nuestra Señor del Pilar, Bº Autonomía. Ruegan una oración por su eterno descanso.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Su tía abuela Sara Chazarreta, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones por el eterno descanso de su alma.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Toda tu familia con profundo dolor te recordará y conservará siempre en sus corazones hasta que nos volvamos a encontrar. Sus restos fueron cremados en Crematorio ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Dra. Cecilia Auat Cheeín y sus padres Alfredo Auat y Nori Cheeín, participan su fallecimiento y acompañan espirtiualmente a sus familiares en estos momentos de profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Diego Gallego y Ángeles Arrieta y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su amigo Martín. Elevamos oraciones en su memoria.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Comisión Directiva y empleados del Círculo Odontológico Santiagueño participan con profundo dolor de su fallecimiento, socia de nuestra Institución y esposa del Dr. Mariano Lupi. Se ruegan oraciones en su querida memoria, y por la pronta resignación de su familia.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Dr. Ignacio Catella y su esposa, Dra. Soledad Palavecino, participan con profundo dolor de su fallecimiento, socia del Círculo Odontológico Santiagueño y esposa del Dr. Mariano Lupi. Ruegan oraciones en su memoria.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Mi niña hermosa, Carito de mi corazón, descansa en paz. Tu padrino Mario, tu tía Jacki, tus primos Nico y Consti, Andrés, Rocio, Julieta y Justina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Sus tios Roxana y Omar con sus hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevando oraciones en su querida memoria.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Sus tios Mabel y Daniel con sus hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogando oraciones en su memoria.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Sus tios Viviana y Ricardo con sus hijos, participan en tan doloroso momento. Elevando oraciones en su querida memoria.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Sus amigos: Osvaldo Ojeda y sus hijos Pablo y Victoria, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Sus tios Cheli e Ingris y sus primos Carlitos, Clarita, Andrea y Seba, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Miguel Angel Tejeda, Maria Rufino y su hijo Miguel Angel Tejeda, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Juan Carlos Vallejos, Griselda Zuain y María Martha Rufino, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Graciela Ávila, Silvia García, Raúl Rotondo, Teresa Olivera, Alejandra Ledesma, Fernanda Videla, Sonia Leiva y Carlos Pereyra, participan con dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Silvia Yolanda García y familia, acompaña en el dolor a la Dra. María Elena Herrera y su familia, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Los recuerdos invaden la memoria, la tristeza, el corazón, hoy lloramos tu partida Caro, acompañamos a tu familia con profundo dolor. Silvia Reyes y Luisina Andreu.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Señor recíbela a tu lado en paz y cólmala de bendiciones. Alicia Garnica participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Acompaño en su dolor a mi colega Odont. Mariano Lupi y a su hijo Santiago. Odont. Silvia Reyes.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Su vecina Nelly Giménez e hijos Roxana, Gordo, Nene, Héctor, Heraldo, Roberto y Constanza, participan con dolor su fallecimiento y ruegan pronta resignación para su familia. Elevamos oraciones en su memoria.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Su vecino Heraldo Herrera e hijo Emanuel Heraldo, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y por la resignación de su familia.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Los compañeros del Departamento Contable de su hermano, Ing. Martin Banegas, acompañan con dolor su fallecimiento, Mariana, Soledad, Luján Marita, Facundo, Adrián y Diego, ruegan una oración en su memoria.

BARRAZA, SIMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Participan con profubdo dolor Sus familiares. Sus restos seran inhumados hoy en el cementerio: Cañada Escobar a las 9. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia Realisado Por Nueva Empresa Gorostiza.

BOLÁÑEZ VDA. DE AMADEY, NIEVES EMILDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/21|. Lita, a un mes de tu partida al Reino del Señor, tus amigos y vecinos: familias: García, Fragueiro, Figueroa, Stancampiano, Manfredi y Small, te recuerdan con cariño. Elevan oraciones por tu descanso eterno. Dios padre, sabemos que está gozando de tu luz y paz celestial.

CORIA, OLGA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21|. Su esposo Torres Simón Marcelo, sus hijos Mario, Juan y Lizandro y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Cob. Norcen. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

ESPECHE, JOSÉ MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/21|. Su esposa Silvia Piñeiro, sus hijos Gisela y Daniel, h. políticos, nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Acosta. COB. HAMBURGO. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

FERREYRA, RENÉ MAMERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21|. Su hija María Marta, su mamá Aurelia Ferreyra, su hermana Beatriz y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

GONCEBAT, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21|. Su esposo Gómez Raúl, sus hijos Elsa, Walter, Gladys, hijos politicos, nietos y demás familiares. sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol . servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

GONCEBAT, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus nietas Ana Eugenia González y Pamela Soledad González, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

REGAZZONI GOROSITO, LUIS ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Sus hijos Luis, Roberto y Oscar, h. políticos, nietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 8.30 hs. en el cementerio La Misericordia. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

DÍAZ, ANA GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21|. Sus hijos Juan, Roberto, Marta, Azucena, h. politicos, nietos, bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Forres. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel 4219787.

DÍAZ, MIGUEL ALIPIO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. Mercedes Caporaletti y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del ex-compañero del Colegio Nº 8 Gral. A. Taboada y del Concejo Deliberante de Clodomira y piden a Dios cristiana resignación para su esposa Mirta, sus hijos y sus familias. ¡Que Dios lo tenga en su santa gloria!.

DÍAZ, MIGUEL ALIPIO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. "Querido Profe: gracias por todas las enseñanzas y amistad que nos brindó, siempre lo recordaremos". La promoción 1973 del Colegio Nº 8 de Clodomira, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

GÓMEZ, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/21|. Tío: Gracias por habernos regalado tantos años de amor, alegrías y entrega inconmensurable. Gracias por todo Negro Gomez! nunca te vamos a olvidar. Hijos de tu querida y entrañable Elsa. Cristina, Carmen, Luisina, José y Victor Hugo.

GUZMÁN DE SAMBADE, GLADYS ANTONIA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. Ramona Loto y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, a mi querido sobrino Ricardo. Su tía Ramona lo acompaña en este dolor que su querida esposa deja un vacío muy grande del que nunca podrá llenar. Elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN DE SAMBADE, GLADYS ANTONIA (LITA) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. Quédate en nuestra memoria y en nuestros recuerdos, quédate allí donde nadie te toque, donde cada vez que te busquemos podamos encontrarte. pedimos al Señor resignación para su familia. Sus amigos Chimbo y Chochi, sus hijos y respectivas familias.

GUZMÁN DE SAMBADE, GLADYS OFELIA (LITA) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/21|. La comunidad educativa de la Esc. Técnica N°10 María Santísima, acompaña en este difícil momento al prof. Juan Sambade por el fallecimiento de su madre. Fortaleza a toda la flia. Se ruega una oración en su memoria.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. Sus sobrinos: Dra María de los M. San Román, Dr Ramón A. Vergara y familia (Tía Marga). Descansa en paz y brille la luz que no tiene fin. Rogamos una oración en su memoria a los 9 días de su partida al "Reino de Dios Padre.

HALLAK DE SAAD, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Suncho Corral el 10/2/21|. Participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en el dolor Raul Leguizamón y familia, Karina, Juan Pablo y Monona ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Su esposa María Sánchez, sus hijos, nietos y sus hermanos que lo aman y demás familiares, sus restos serán inhumados en el cementerio de Termas de Río Hondo. Cob. Norcen. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

VÉLEZ, JULIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Toda su familia participa su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Beltrán. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.