FÚNEBRES | 21 de febrero del 2021

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

AMADEO PEREYRA BARRIONUEVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/2/21 y espera la resurrección.

Qué gran maestro fuiste, solo con tu existencia nos enseñaste a amar sin límites. Tú nos hiciste sentir el amor que jamás sentiremos. Allá donde estés sé feliz y nunca pierdas la sonrisa. Te queremos hoy y siempre y nunca te olvidaremos, “Amadeo nuestro potro”. Tus papás Anahí y Jonathan.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARÍA FUENSANTA CANTERO DE SÁNCHEZ (Pily)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/2/21 y espera la resurrección.

Cuánto cuesta aceptar tu partida madre querida !!!

Con el corazón partido de dolor te despedimos y nos quedamos con tu ejemplo de madre, hija y hermana que nos sirvió de Norte en nuestras vidas.

Te queremos tanto mamita y abuela querida !!

Tu hija Dra. Teresa Sánchez Cantero, su hijo político Dr. Jorge Acosta, y sus nietos Milagro, Jerónimo y Bongi.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIGUEL RAMOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en la ciudad de Córdoba el 18/2/21 y espera la resurrección.

¡ Qué brille para él la luz que no tiene fin !

Miguel Ángel Venetucci e hijos Nicolás Venetucci y María Eugenia Venetucci. Federico Venetucci, Adriano Bravo, lamentan con gran dolor la irreparable pérdida de su gran amigo y excelente persona. Acompañan a la familia en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DIEGO RICARDO IBÁÑEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/2/21 y espera la resurrección.

“Que brille para ti la luz que no tiene fin”

Querido hermano, siempre estarás en nuestros corazones recordándote con mucho amor. Tu hermana Susana, hermano político Julio, tus sobrinos Carlina y Sebastián con sus respectivas familias, tu sobrina nieta Mía Victoria, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. HORACIO FIGUEROA (Tito)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/2/21 y espera la resurrección.

Néstor Humberto Salim y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARIANA AZNAR

(q.e.p.d.) Se durmió en la Paz del Señor el 19/2/21 y espera la resurrección.

Marianita, hija querida, ángel hermoso que pasó por el mundo sembrando amor, respeto, comprensión sobre todo Amor. Hoy es un día triste, mi vida, Dios abrió tus alitas y te elevaste al Cielo.

Fuiste una gran persona, mujer y madre. Descansa mi ángel amado, te amaremos por siempre. Tus papás Ricardo Aznar, Graciela Maguna, tus hermanos Patricia, Ricardo y Belén; tu esposo Diego Gómez, tu hijo Máximo, sobrinos Pilar, Félix y Juan Martín. Ruegan oraciones en su memoria, sus restos fueron despedidos el día 20/2/21.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARIANA AZNAR

(q.e.p.d.) Se durmió en la Paz del Señor el 19/2/21 y espera la resurrección.

Nuestra hermosa Mari! Se cierran tus ojos pero seguirás brillando por siempre en el corazón de todos. Nuestras lágrimas hoy se convierten en orgullo porque fuiste una gran luchadora. Dios te reciba y te tenga preparado un hermoso lugar junto con tu hijo Mateo. Sus hermanos Patricia, Ricardo y Belén.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARIANA AZNAR

(q.e.p.d.) Se durmió en la Paz del Señor el 19/2/21 y espera la resurrección.

Por la fe que abrazamos y la paz que con ella nos es dada desde el cielo creemos con certeza que Mariana goza de la Patria Celeste pues ha sido purificada como el oro en el crisol. Descansa en paz. El grupo de oración Maranatha- Santiago del Estero- Acompaña a su mamá, Graciela Maguna en este momento de profundo dolor y eleva oraciones por el descanso eterno de su hija y resignación de su familia.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

EMMA MARÍA PERALTA DE CARABAJAL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/2/21 y espera la resurrección.

La muerte se ha llevado tu cuerpo pero nunca te olvidaremos, nos diste tanto de tí en tan poco tiempo que te conocimos. Siempre estarás en nuestros corazones, nunca se borrará tu hermosa sonrisa, tu bondad...Te vamos a extrañar mucho querida pocha. Leonardo Nazer, Natalia Suarez , Anahi Figueroa y Valentino Figueroa participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Karina, Daniel y Agostína en tan difícil y doloroso momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HÉCTOR ALBERTO BRAVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/2/21 y espera la resurrección.

Desde Añatuya, Emilio Luna y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y excompañero de trabajo. Acompañan a su familia en tan doloroso momento. Brille para él la luz que no tiene fin.

INVITACIÓN A MISA

MIRTA F. ACOSTA DE ROJAS (Lita)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/1/21 y espera la resurrección.

¡Amor de mi vida! Pasó un mes, nunca estuve tanto tiempo sin verte; Dios te llevó a su lado porque eras sana, pura y con valores.

Hoy tus nietos, tus hijos y yo, te lloramos y sentimos tu ausencia, pero sabemos que nos cuidas y proteges desde la estrellita que Vicky, tu nieta dice verte. El 1ro de Enero te fuiste prometiendo volver pronto, pero el cielo quedaba lejos y no pudiste volver. Te cuidaron, te protegieron y lucharon mucho para ponerte en el camino de vuelta. El personal del Sanatorio Norte, que te cuidó tanto, te mimaron, para que tu dolor y sufrimiento sea leve. Al Dr. Ábalos, Dr. Vergara, Dr. García y Dr. De Marco que pusieron el alma, el corazón y toda su humanidad; a tu hijo, que veía que todos sus conocimientos no alcanzaban porque Dios es más fuerte y te necesitaba a su lado. Un sin número de familiares, amigos, colegas y gente que te conoció te extraña!

Héctor y Silvina, Natalia y Diego, Victoria, Agustín y Tomás tus adorados nietos y yo, que no sé como caminar para algún día encontrarnos y seguir amándonos como lo hicimos toda la vida. ¡Amor mío, ayúdanos!

Los invitamos a la misa que se oficiará en la iglesia Sagrado Corazón, el domingo 21 a las 20 hs.

INVITACIÓN A MISA

MERCEDES GALLARDO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/2/13 y espera la resurrección.

¡Madre amada! Ocho años ya de tu partida al cielo. Estás con nosotros, tu ejemplo, tus enseñanzas, tu amor nos acompaña, cuántos recuerdos nos invaden cada vez que te nombramos y eso nos sana madre! Sigue iluminando nuestro camino. Te amamos. Tus hijos Tati, Sylvia y Patricia y sus familias, nos unimos en oración por su memoria en el santuario de Santa Lucía, hoy a las 20.30 hs. esperando el reecuentro.

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

TERESA RUSSO DE CORVALÁN

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 12/2/21 y espera la resurrección.

Su esposo Aldo Corvalán, su hermana Ángela Russo, hijos, nietos, agradecen a todas las personas, familiares, amigos, vecinos que nos acompañaron en estos momentos de tanto dolor e invitamos a la misa que se celebrará hoy en la capilla de Sta. Rita a las 19,30 hs. al cumplirse 9 días de su partida. Se ruega una oración en su querida memoria.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

TERESA RUSSO DE CORVALÁN

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 12/2/21 y espera la resurrección.

El cielo celebra la llegada de un ser extraordinario por tu nobleza sin parangón y tu pureza de corazón como madre, te desviviste por tus hijos. Si alguno necesitaba una mano, eras capaz de cortártela para darnos. También fuiste la suegra que todos quisieran tener por tu bondad y generosidad. Esposa incondicional y abnegada, definitivamente fuera de serie. Un caudal inagotable de amor y ternura para tus nietos. Excelente amiga, vecina, compañera de trabajo, transcurriste tu vida sin haberte peleado jamás con nadie. Preferías poner la otra mejilla antes que discutir u ofender a alguien. Fuiste y serás una belleza de mujer, por fuera y mucho más por dentro. Mi querida mami, vivirás eternamente en mi alma y en mi corazón.

Su hija Analía Corvalán y familia, invitan a la misa que se oficiará hoy en la capilla de Sta. Rita a las 19,30 hs. al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

Sepelios Participaciones

AREAL, ROSA (Chuchina) (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21|. El Centro de Jubilados Misericordistas participa el fallecimiento de la hermana de Negrita Areal, la acompaña en este momento de dolor y ruega por su eterno descanso en la Casa de Dios Nuestro Señor.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (Pily) (q.e.p.d.) Fallecío el 20/2/21|. Sus hijos Tere, Cecilia, Manuel, h/pol, Jorge Acosta, nietos, bisnietos y demás familiares participan con dolor su fallec. Sus restos serán inhumados en el cemet. Parque de la Paz. Casa de duelo. (S/V) P. L. Gallo 398 esq. Santa Fe. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (PILI) (q.e.p.d.) Fallecío el 20/2/21|. Su hija Cecilia Sánchez Cantero, sus nietos Pilar Daniel y Juan Manuel y sus queridos bisnietos Ema y Benício, la despiden con enorme dolor y tristeza.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (PILI) (q.e.p.d.) Fallecío el 20/2/21|. Su hijo ing Manuel Sánchez Cantero, sus nietos con Macarena Sanchez Saieg e Ing Martín Pons.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (PILI) (q.e.p.d.) Fallecío el 20/2/21|. Hermana querida siempre vas a estar en mi corazón. Su hermana Dedi Cantero de Sánchez.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (PILI) (q.e.p.d.) Fallecío el 20/2/21|. Su sobrina Mirtha Sánchez la despide con mucho dolor a su querida tía.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (PILI) (q.e.p.d.) Fallecío el 20/2/21|. Nuestros ojos siempre se entendieron, nuestras almas siempre estuvieron juntas. Hasta pronto descansa en paz. Su sobrina Marita y su familia Cesar Aine, Andrés, Naiara y Roberto.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (PILI) (q.e.p.d.) Fallecío el 20/2/21|. Tía Pili siempre siempre tuviste una luz especial te quiero mucho. Su sobrina Miriam Alfredo y Pía que en paz descanses.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (PILI) (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. Olga Acosta Figueroa y sus hijos, participan con gran dolor el fallecimiento de nuestra querida Pili. Elevamos oraciones en su memoria.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (PILI) (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. Eduardo y Patricia, participan con profundo dolor el fallecimiento de Pili, acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (PILI) (q.e.p.d.) Fallecío el 20/2/21|. Directorio, gerencia, médicos, y el personal de Clínica Arcadia acompañan con mucho dolor a la querida Dra. Tere Sánchez Cantero por el fallecimiento de su Sra. madre.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (PILI) (q.e.p.d.) Fallecío el 20/2/21|. Olga de Acosta, sus hijos Olgui, Graciela, Adriana, Mónica, Gastón y sus respectivas familia acompañan a Tere, Milagro, Jerónimo, Cecilia, Manuel y toda la familia Sánchez Cantero, expresando su dolor por el fallecimiento de nuestra querida Gordita.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (PILY) (q.e.p.d.) Fallecío el 20/2/21|. Dr. Roberto Costilla, su esposa Nelda Meritano, sus hijos Paula Natalia y Diego y sus respectivas flias, participan el fallecimiento de la sra madre de nuestra querida socia Tere Sánchez Cantero.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (PILI) (q.e.p.d.) Fallecío el 20/2/21|. La Comisión Directiva de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero ADUNSE participa con profundo dolor del fallecimiento de la madre de nuestro colega docente Ingeniero Manuel Sanchez Cantero. Acompañan en este dificil momento y ruegan oraciones en su memoria.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (PILI) (q.e.p.d.) Fallecío el 20/2/21|. La Comisión Directiva de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero ADUNSE participa con profundo dolor del fallecimiento de la madre de nuestra docente Dra. Teresa Sánchez Cantero. Acompañan en este dificil momento y ruegan oraciones en su memoria.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (PILI) (q.e.p.d.) Fallecío el 20/2/21|. La Comisión Directiva de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero ADUNSE participa con profundo dolor del fallecimiento de la abuela de la Lic. Pilar Abalos. Acompañan en este dificil momento y ruegan oraciones en su memoria.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (PILI) (q.e.p.d.) Fallecío el 20/2/21|. Tu hermana de corazón Paula Gerónima Noriega, su sobrino Ramón Morán y flia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones a su memoria

CORNEJO, HÉCTOR CHICHO (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. Su esposa Reina Cura, su hija Nancy Cornejo, sus nietas Venus, Florencia, Sasha, Nicol, Jazmín, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

CORNEJO, HÉCTOR (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. Su hermana Cristina Cornejo y su esposo Mario Morales, sobrinos Lorena, Susana, Pedro, Lucero, Gisella, Alvaro, Alma y Lazaro, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORNEJO, HÉCTOR (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. Su hermano Doma Cornejo y cuñada Ofelia, sobrinos Ramiro y flia, Patricio y flia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, DIEGO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Su esposa: Mariza Espeche, sus hijos: Emanuel y María, sus hijas pol.: Belén y Marianela, sus nietos: Martiniano, Ernestina y Faustina, part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. El Descanso. ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

IBÁÑEZ, DIEGO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Sus primos Nancy, Nelly y Carlos Ledesma participan su fallecimiento y acompañan a Marisa e hijos Emanuel y Matías y sus respectivas familias.

IBÁÑEZ, DIEGO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21."Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mi aunque muera vivirá ". Tu cuñado Eduardo Espeche y sus hijas Antonella, Melisa y Milena lamentan tu partida y acompañan a Marisa y sus hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, DIEGO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. "Querido Diego vivirás eternamente en nuestros corazones, Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los Bienaventurados". Tu cuñada Marcela Espeche, Marcelo Paz, tus sobrinos Martina y Victorio participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones a su querida memoria.

IBÁÑEZ, DIEGO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Diegui querido, seguro estás rodeado de la familia como siempre te gustaba estar. Jesús estará recibiéndote a su lado y en paz. Te queremos !!!. Fabián, Nelba y Cecy, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, DIEGO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Pablo Parra, Hugo M., Víctor Piña, Santi Iglesias, Facu Herrera, Raúl Faisal, Daniel Peralta y Edu Pinto participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, DIEGO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Tu ahijada Valeria, tus sobrinos Celeste, Maximiliano, sobrinos políticos y sobrinos nietos participan con dolor tu partida.

IBÁÑEZ, DIEGO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. "Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los Bienaventurados". Tu querido grupo de "Los Inolvidables". Héctor, Rubén, Tití, Esther, Ale, Pichi, Vero, Mony, Noemí, Josefina, Elsa, Blanca, Marta, Body, Naty, Norma, Norma Nely, Ramón. Participan el fallecimiento del esposo de nuestra compañera y amiga Marisa.

IBÁÑEZ, DIEGO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Guillermo Vallé, Mónica Lipreri y sus hijos Mauro, Gastón y Marcos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, DIEGO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Marcelo Hubaude, Patricia Gazcon, sus hijos Machi, Fernanda y Lucas, Ignacio y Tamara participan con profundo dolor su pronta partida y ruegan oraciones a su memoria. ¡ Buen viaje Diego!

IBÁÑEZ, DIEGO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Amigos y compañeros de la Escuela Técnica N° 11 "Independencia", acompañan a la Prof. Marisa Espeche y flia., en tan doloroso momento y elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, DIEGO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Amigas de Marisa del Grupo "Las Nenas" Clari, Chini, Naty L., Naty R., Naty V., Mony, Maky, Norma, Mariana, Vale y Ale, participan con dolor el fallecimiento de su esposo y elevan oraciones en su memoria y por el consuelo de su familia.

IBÁÑEZ, DIEGO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Sus amigos Dicto y Nelly y sus hijos Nicolás, Maru y Álvaro y sus respectivas familias, lamentan profundamente el fallecimiento del querido amigo Diego. Acompañan a Marisa, Emanuel, Matías y sus familias

JIMÉNEZ, OSCAR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. Su esposa Isabel Lescano, sus hijos Fernando Daniel, María Eugenia y Oscar Eduardo, sus nietos Benjamín e Ian Jiménez participan con profundo dolor su fallecimiento.

JIMÉNEZ, OSCAR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. Su madre Sara Orfilia Gómez de Jiménez, su hermana Blanca Jiménez y sus sobrinos Álvaro y Juan José Tonelli participan con profundo dolor su fallecimiento.

JIMÉNEZ, OSCAR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. "Señor tu hijo ya está ante Ti, permítele el ingreso a Tu Reino, donde encontrará la paz y el descanso eterno". Sus tías Dolly y Magui, sus primos: Richar, Pinky, Marcelo y Mónica, participan con profundo dolor tu fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, OSCAR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. Tus amigos, hermanos de la vida. Myriam y Ramón, tus sobrinos María José, José Ramón, Federico Nicolás y Luis Matías participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, OSCAR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar, en verdes praderas el me hace descansar y habitare la casa del Señor por muy largo tiempo". Oscar confiamos por la misericordia de Dios, ya descansas en las mansiones eternas. Sus vecinas y amigas Celsa Juncal y Mary Gómez Juncal y flia.

JIMÉNEZ, OSCAR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|."Que brille para ti, por siempre la luz infinita de Cristo". ¡Nenino querido, hermano del alma! Ya no sufres, ya no hay dolores. Dios te abrió todo el cielo, donde brillan las luces, las que no tienen fin. Tu adiós es pasajero. Volverás en la lluvia de un verano sin tiempo y te veremos sonriente en la piel de alguna flor. Nos duele enormente tu partida, también sabemos que transitarás feliz en los verdes prados del Señor. Que la paz, allí sea contigo. Te lo desean con el corazón dolido, tus hermanos espirituales: Familias Ovejero, Ramírez, Ávila, Silva, Gómez Susi, tu excompañera del Cepsi, que hoy abrazan fuerte a tu madre Orfilia, hermanos, tu esposa e hijos y nietos, a las familias Gómez Molina, Jiménez, Figueroa y Lescano, elevan oraciones fervientes por la resignación cristiana para tus deudos. Te amaremos siempre.

JIMÉNEZ, OSCAR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. Su compañera Fanny del laboratorio del Cepsi y su esposo José, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a toda su familia y elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, HUGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. Sus hijos Omar, Francisco, h/pol, Susana, Patricia, nietos Omar, Guillermo, Mauro, Agustina , Aracelli, Nicolás participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cemet. Los Morales a las 11 hs. Casa de duelo S/V Nº 1 P. L. Gallo 330. Servicio. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LEDESMA, HUGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. Fuiste, eres y serás amado. Nunca te irás, porque vives en nuestros recuerdos y en el cariño de tu familia. Sus hijos Francisco y Patricia, sus nietos Agustín, Araceli y Nicolás Ledesma, participan con profundo pesar el fallecimiento del querido abuelo Negro. Descansa en paz.

LEDESMA, HUGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. "Yo soy la resurrección y la vida, él que cree en Mi vivirá". Aldo Roldán, su esposa Lidia Palomo e hijos Joaquín, Eugenia y Ramiro, participan con profundo dolor su falleicmiento y ruegan al Señor dé consuelo a sus hijos Francisco y Omar y a sus respectivas familias.

LEDESMA, HUGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. "Señor, ya está ante Ti, recíbelo en tu reino". Eloísa Sayago de Palomo, sus hijos Patricia, Lilia, Humberto, Mariano, Diego, Aldo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con oraciones a Francisco y Omar.

LUCERO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d) Falleció el 18/2/21|. Margarita Zaín Fernández de Urueña junto a sus hijas participan con pesar el fallecimiento de su amigo. Descansa en paz querido Julio.

LUNA, ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. Querida hija no me canso de esperarte porque el regalo más hermoso son los hijos: "Que brille la luz que no tiene fin. Esperamos tu resurrección". Su mamá Carmen Suvire.

PERALTA DE CARABAJAL, EMMA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. Su hija: Karina, su hijo pol.: Daniel Ibañez, su nieta: Agostina, participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. HAMBURGO CIA De SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PERALTA DE CARABAJAL, EMMA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hermano político Hugo Bravo, sus ahijados Gastón, Ivanna y Walter, sus sobrinos Lucía, Tomás e Ignacio, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PERALTA DE CARABAJAL, EMMA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. El personal de David Neumáticos SRL, compañeros y amigos, participan con tristeza el fallecimiento de Emma María Peralta y acompañan a Daniel Ibáñez y familia en tan dolorosa e irreparable pérdida, rogando elevar una oración en su eterno descanso.

PERALTA DE CARABAJAL, EMMA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. Viviana Tarchini, sus hijos Nakali y Lee, participan el fallecimiento de la Sra. Emma María Peralta y acompañan a su familia en el sentimiento. Piden oración en su memoria.

PERALTA DE CARABAJAL, EMMA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. Pocha querida, gracias por brindarme tanto cariño en mi niñez junto a tu hija Karina, mi amiga de toda la vida. Que dolor grande recibir esta noticia. Mariela Uñates y flia; su madre Cashy Barraza, acompañamos con mucha tristeza a mi amiga querida Karina y toda su familia en esta irreparable pérdida. Besos al cielo y descansa en paz.

PERALTA DE CARABAJAL, EMMA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. "Dios nuestro, toma nuestras lágrimas y transfórmalas en plegarias". Sus vecinos y amigas de la Torre 7 del Bº Belgrano: Gladys de Contreras y familia, Elva de Luna e hija Lili, Teresa de Jaime y familia y la comunidad de Nstra. Sra. de la Consolación de Sumampa, participan sorprendidas y muy dolidas por el deceso de "Pocha" y ruegan orar por su eterno descanso y consuelo para su hija Carina y familia.

PERALTA DE CARABAJAL, EMMA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. "Que Dios te reciba a su lado para ser parte de sus ángeles". Con desconsuelo te despiden Paty, Negrita, Valeria, Paola, Rubén y Natalia. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

PERALTA DE CARABAJAL, EMMA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. Querida Pocha, con profundo dolor te despedimos y rogamos a Dios por tu alma, seguros de que el cielo llevará consuelo a tu famillia. Acompañamos en su dolor a su hija Karina. Marcelo, Paola, Lisandro y Violeta.

PERALTA HERRERA, NOEMÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. Su pareja Ramón, sus hijos Fiana, Bauti, Sofía, sobrinos, tíos y demás familiares participan sus fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. de Villa Zanjón. Serv. ORG.ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

PERALTA HERRERA, NOEMÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. Mario José Aliaga, su esposa Claudia Inés Llinás, sus hijas Lastenia, Trinidad y Josefina participan su fallecimiento y acompañan a su esposo Manuel, a sus hijas y demás familia con profundo dolor en estos momentos de gran tristeza. Ruegan por su descanso en el Señor y fortaleza para sus seres queridos.

PERALTA HERRERA, NOEMÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. Propietarios y personal de Farmacia Libertad lamentan su fallecimiento y acompañan a su esposo Manuel e hijas en este triste momento rogando por su paz en el Señor y el consuelo de los suyos.

PERALTA HERRERA, NOEMÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. Olga Chemes de Llinás, sus hijos Claudia Inés y Mario José Aliaga, Gabriela Paola y Pablo Martín Ledesma y familias acompañan a su esposo Manuel e hijas con afecto en este momento de profundo pesar. Elevan oraciones en su memoria y por el consuelo de sus seres queridos.

PEREYRA BARRIONUEVO, AMADEO (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. Tu corto camino al cielo nos confirma que siempre fuiste un ángel que Dios nos envió para enseñarnos lo puro de su amor. Te amaremos siempre, Amadeo. Sus abuelos Bety y Marcos, sus tíos Yanina y Leandro y respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA BARRIONUEVO, AMADEO (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. Hoy la tierra llora tu partida y el cielo gana un ángel más. Siempre estarás en nuestros corazones. Te recordaremos siempre. Sus abuelas Daniela y Cristina, sus tíos Leo, Cristian, Matías, David y Daniel y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SUFFLONI, MARIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21 en Córdoba|. Que el Señor la reciba en su reino y le de el descanso eterno. Sus amigos Enri Eleán y Roberto Carlos Eleán, participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones por su querida memoria.

SUFFLONI, MARIANA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21 en Córdoba|. Ing. Néstor Isac y Patricia Hoyos lamentan tan irreparable pérdida y ruegan oraciones en su memoria.

SUFFLONI, MARIANA DRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21 en Córdoba|. Guardiola y María Luján Mc.Callum participan con pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a su querido amigo Juan Manuel y su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

TOLOSA, BLANCA DEL CARMEN (ARQ.) (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Dueña y personal de la firma Neumáticos Del Valle acompañan con profundo dolor la pérdida de la Sra. Blanca Toloza, mamá de gran nobleza, abuela muy abnegada y cariñosa de Sergio y Natanael Carrizo . Rogamos para ella su descanso eterno, una oración en su nombre y que brille la luz que no tiene fin.

Invitación a Misa

ALOMO, GREGORIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Sus hijos Monina, Negra, Peky, Florencia, Roxana, Verónica, Changa, Tato, Ramón, Diego, Dani y demás fliares, amigos y vecinos del Bº Sarmiento, invitan a la misa que se realizará en la Pquia. La Piedad el domingo 21 a las 20,30 hs. Se ruega una oración en su memoria.

ALOMO, GREGORIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. "Lucho" Cáceres, que siempre la recordará, invita a la misa al cumplirse 1 mes de su partida a realizarse hoy domingo 21, en la Pquia. la Piedad a las 20,30 hs. Se ruega una oración en su memoria.

BARRAZA, CARLOS ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/21|. Sus padres Graciela Natividad Ingratti, Dulcirio Alcantaro Barraza, hermanos, sobrinos, tíos, ahijados, primos y demás familiares invitamos a celebrar la santa misa hoy 21/2 a horas 20.30 en la parroquia Santa Lucia, con motivo de cumplirse las 9 noches de su partida al Reino Celestial.

DE LA SILVA, WALTER OSVALDO (Padre) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Su esposa Dina Marisa Cejas, sus hijos Walter, Marcela, Roberto, Verónica, Claudio, Cintia, Julio, Raúl, Andrea, Patricia, Cecilia, Sandra y sus respectivas familias invitan a la misa que se oficiará hoy alas 20 en la Pquia. San Francisco, con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

OCHOA, LUCÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/20|. Amor de mi vida, hoy un mes más de tu inesperada partida y sintiendo cada día todo el inmenso amor que me diste. Siempre te voy a amar. Tu marido Daniel, invita a la misa (virtual y presencial) a realizarse en la Pquia. San José del Bº Belgrano a las 20 hs. Oraciones en su memoria.

Agradecimientos

HACHE, HUGO WALTER DR (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/21|. Al cumplirse un mes de su partida, su esposa Nora Lateulade, su hijo Eduardo Hache y su nieto Elías Hache, quieren agradecer infinitamente a familiares, amigos y colegas, que de una forma u otra les hicieron llegar su recuerdo y cariño. Muchas Gracias.

PEREYRA BARRIONUEVO, AMADEO (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. Agradecemos a las familias: Flia. Martínez, Flia. Andrada, Flia Barrionuevo, Flia Quirós, Flia. Torres, Flia. Paz, Flia. Castillo y Flia. Ferreyra y a todos los amigos, compañeros y vecinos que nos acompañaron en tan triste momento. Elevamos una oración en su querida memoria.





Sepelios Participaciones

AZNAR, MARIANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. Carlos Alfredo Ciappino y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

AZNAR, MARIANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. José Alberto Gutiérrez y familia participan con hondo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones.

AZNAR, MARIANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en verdes praderas Él me lleva a descansar". Amigos de su padre Pichón: Juan Carlos Gómez y flia., Dr. José Rodolfo Trejo y flia. acompañan con dolor a su querida familia, rogando al Altísimo les dé una cristiana resignación y haga brillar para ella la luz que no tiene fin.

AZNAR, MARIANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. Mis más sinceras condolencias en este triste momento. Tu compañera de la secundaria Daniela Roldán y familia, participan su fallecimiento.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Ana Lía, Débora Agüero, Fernando Miranda, participan con profundo dolor el fallecimiento de la hija Carolina de nuestro querido amigo y médico de la familia Dr. Antonio Banegas. Que Dios la tenga en la gloria y le dé el valor y fortaleza de soportar su ausencia. Elevamos oraciones en su memoria.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Diego Nicolás García participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su hermano Martin Banegas y Dra. María Elena Herrera y demás familiares en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Alejandra Ochoa de Cachagua y su familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este momento a la querida familia Banegas. Ruegan oraciones en su memoria.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. "Busquemos el consuelo en el Corazón de Jesús". Participan con profundo dolor su fallecimiento sus compañeras del Colegio Belén promoción 1995. Acompañan a la familia en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. "En vida y en muerte, en tiempo y en eternidad, Sagrado Corazón de Jesús en Vos confío". Valeria Suárez y Flavia Miranda participan con profundo pesar su fallecimiento. Acompañan en el dolor a su familia y ruegan oraciones en su querida memoria.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Dr. Marcelo Campos, Dra. Amalia Aranda y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Los amigos de toda la vida de sus padres, Raúl Vergottini y Silvia Mansilla, sus hijas Dra. Silvia Mansilla y Dr. Jorge Maestre y familia y Dra. Marcela Vergottini y Dr. Fabián Lisa y familia, participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LIZONDO, CALISTO EVARISTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. Su esposa Blanca Cejas, su hijo Daniel, sus sobrinos Liliana, Raúl, Víctor, Lucas y Noemí, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SUÁREZ, VÍCTOR NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. Su hijo Santiago Américo, sus nietos René, Gustavo, Tamara, Yesi, Carlos, Noelia, Micaela, Nelson, Benjamín y Nelva y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Los Quiroga . ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL,

Invitación a Misa

SANTILLÁN, LIDIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/21|. Tu hermana Gloria y flia.te invitan a la misa de los 9 días que se realizará en la iglesia Santiago Apóstol a las 20 hs del 21/02/21. Ruegan oraciones en su memoria.

Sepelios Participaciones

FIGUEROA, HORACIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. Permanecerás siempre en nuestros corazones, fuiste un orgullo para nuestra familia por todos tus méritos. Su tía Norma Casullo de Chamorro, sus hijos Anahi, Susana, Bochi, Ramón y Silvia y sus respectivas familias participan su partida a la Casa del Señor.

FIGUEROA, HORACIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. Su prima Anahi Chamorro de Amadei, sus hijos Raul, Carla, Mariano y Karina y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento del querido Tito y acompañan a su familia en esta gran perdida. Rogamos una oración en su memoria.

FIGUEROA, HORACIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. Sentimos mucho irreparable pérdida del querido Tito. Cristina Llugdar, sus hijos Ezequiel e Ignacio Chamorro y Negrita Llugdar. Rogamos plegaria en su memoria.

FIGUEROA, HORACIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega Dr. Horacio Figueroa. padre de la Dra. Maria Elena Figueroa y tío del Dr. Edgardo Figueroa. Ruega una oración a su memoria.

FIGUEROA, HORACIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. Consejo directivo, tribunal de ética, tribunal de especialidades, departamento de capacitación y docencia, comisión de asesoramiento laboral y departamento jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado Dr. Horacio Figueroa, padre de la Dra. María Elena Figueroa y tío del Dr. Edgardo Figueroa. Ruegan una oración a su memoria.

FIGUEROA, HORACIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar en verdes praderas el me hará descansar". Víctor Mariani, sus hijas Zully y Yanina participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amiga Maria Elena Figueroa. Ruegan una oración en su memoria y resignación para toda su familia.

FIGUEROA, HORACIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. "Fue llevado al país de la vida... Su morada es el descanso y su vestido es la luz. Para siempre". Acompaño con profundo dolor a toda la familia y elevo una oración en su memoria. Silvia Bicecci.

FIGUEROA, HORACIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. Carlos Ernesto García, Adela Gabriela Pacheco, sus hijos, Emanuel y Macarena Vera, César, Patricia y Maximiliano Paz, y María Ángel, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. "Que brille para él la luz que no tiene fin" .

FIGUEROA, HORACIO DR. "TITO" (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. El Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Frías participa con profundo dolor el fallecimiento del concejal mandato cumplido y padre de la actual concejal y vicepresidente segunda del cuerpo deliberativo, Dra. María Elena Figueroa. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de dolor. Frías.

FIGUEROA, HORACIO Dr. (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. César Alberto Monti y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

FIGUEROA, HORACIO Dr. (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. Hernando Roberto Suárez y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

FIGUEROA, HORACIO Dr. (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. Con profundo dolor la comisión directiva del Círculo Médico de Frías, junto con todo el personal de nuestra institución acompañan a nuestra querida Dra. María Elena Figueroa Bailón y familia en este momento tan difícil por el fallecimiento de su padre Dr. Horacio Figueroa quien fuera un excelentísimo profesional médico también de nuestra institución, muy querido por todos y que dedicó a la salud pública su vida, hasta su retiro, esta su casa, guarda de él los mejores recuerdos y llora su partida, sin dudas un ser humano excepcional. Rogando por su eterno descanso y brille para él la luz que no tiene fin.

FIGUEROA, HORACIO Dr. (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. Alicia de Morra, su hijos Dr. Jorge Morra, Dr. Diego Morra y Dr. Lautaro Morra y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

FIGUEROA, HORACIO Dr. (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. El Club Atlético Frías, comisión directiva, socios y simpatizantes, participan con profundo dolor el fallecimiento de su socio, médico y gran colaborador del club, y hermano del ex presidente Luis Figueroa. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

FIGUEROA, HORACIO Dr. (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. La comisión directiva de la Liga Cultural de Fútbol de Frías participa con profundo dolor el fallecimiento del ex médico de esta institución en la Copa Becar Varela en la década del '70. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

FIGUEROA, HORACIO Dr. (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. Olinda Orellana de Albornoz y Blanca Susana Charubi en nombre de la Promoción 1957 de Maestros de la Esc. Normal "Rep. del Ecuador" participan su fallecimiento con profundo dolor y oramos para que la luz infinita de Cristo brille para ti. Rogamos cristiana resignación a toda su familia. Paz en su tumba. Frías.

FIGUEROA, HORACIO Dr. (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. Tito: un dolor muy grande causaste en nuestros corazones por tu partida. Sus amigos: Chichí Charubi y Juan Carlos Vásquez, Sonia y Sabrina Casalett, Mara y Julio César Vásquez te recordarán siempre con mucho cariño y agradecimiento recordando los lindos momentos que pasamos contigo y tu esposa Tere. Que Dios les brinde la resignación cristiana y brille para ti la luz que no tiene fin. Paz en su tumba. Frías.

FIGUEROA, HORACIO Dr. (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. "Cuando un amigo se va queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo". Eduardo "Lalo" Charubi, sus hijos Edy y Yaqui, sus nietos Sahid y Gastón participan con hondo pesar el fallecimiento de su vecino y amigo y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma y una pronta y cristiana resignación y consuelo a su familia. Siempre te recordaremos con cariño querido Tito.

FIGUEROA, HORACIO Dr. (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. "Los poetas nunca mueren, siguen vivos en cada poema, en cada verso hecho canción, abrazan la eternidad y de la mano caminan con Dios. Sus palabras, su presencia, siguen en cada libro donde su alma plasmó. Tito, nuestro querido Tito siempre presente en nuestros corazones". La Sociedad Iberoamericana de Poetas Escritores y Artistas Filial Frías (SIPEA) participan con profundo dolor el fallecimiento de su escritor e integrante de esta institución. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

FIGUEROA, HORACIO Dr. (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. Sebastián Salim, su esposa Paula Dabhar, sus hijos Tomás y Paula participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

FIGUEROA, HORACIO Dr. (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. Raúl José Jalaf y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios. Rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

FIGUEROA, HORACIO Dr. (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. "Señor esta es tu voluntad, quien crea en Ti tendrá vida eterna". La Dra. Silvia Leticia Ibarra, su esposo Fidel y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Frías.

FIGUEROA, HORACIO Dr. (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. La comisión directiva y socios del Club Social de Frías participan con profundo dolor el fallecimiento de su ex presidente. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de tristeza. Frías.

FIGUEROA, HORACIO Dr. (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. Julio César Báez y familia participan con profundo dolor la partida terrenal de su gran amigo Tito. Ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación para sus esposa Tere, hijos y nietos. Frías.

FIGUEROA, HORACIO Dr. (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. Marina de Ciafardini e hijos acompañan en este momento de dolor, ante la partida al Reino Celestial, y que el Altísimo le de consuelo y fortaleza a su familia. Ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma. Frías.

FIGUEROA, HORACIO Dr. (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. Regino Valdez y familia participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su memorias. Frías.

SOSA, LILIA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. Sus hijos Gladis, Damián, Isidro, Maria, Mario, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en cementerio de San Felipe (Dpto. Figueroa)- SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - La Plata. 162 - TEL 4219787.

Invitación a Misa

GARCÍA, ANTONIO ENRIQUE (q.e.p.d) Falleció el 12/2/21|. A pesar del dolor, te recordamos a cada momento con una sonrisa, agradeciéndote el maravilloso esposo, padre y abuelo que fuiste. Que descanses en paz. Su esposa, hijos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 hs en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

GOROSITO, NARCISO (CHOCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. "Dios te eligió seguramente por todo lo que realizaste en nuestro pequeño mundo. Siempre vas a estar presente en nuestras vidas; aunque te sigamos llorando y extrañando; aunque no te tengamos, te amaremos siempre y te mantendremos vivo en nuestros corazones. Inmenso padre... excelente abuelo... Gran hermano... buen amigo y vecino. ¡Simplemento gracias por todo lo que nos diste !" Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos, sobrinos y hermanas, invitan a participar de la misa al cumplirse un mes de su fallecimiento, el lunes 22 a las 8,30 hs. en la capilla Nuestra Sra. del Valle de Vilelas.

Agradecimientos

GOROSITO, NARCISO (CHOCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Querida prima y sobrina Mary Leguizamón, no hay palabra que alcance para agradecerte lo que nos acompañaste y apoyaste. Te dimos una responsabilidad tremenda al estar nosotros en cuarentena, la atención de nuestro padre, hermano, tu tío Chochi... Pero no fue sencillo, tu batalla fue dura porque el enemigo era terrible... El te amaba tanto... eras luz... te llamaba a cada momento... Hoy le pedimos una vez más a Dios, que te bendiga y acompañe. ¡Gracias Mary! ¡Tu tía Gladys y primos Fabián, Gustavo y Valeria Gorosito, están contigo, dándote fuerzas, fe, esperanza y entereza, lo demás lo tienes tú, "Corazón de Oro", confía, la bondad de Dios es infinita. Tu tía y primos.