FÚNEBRES | 22 de febrero del 2021

21/02/2021

- Dora del Carmen Santillán

- Nora Gladys Leguizamón de Orellana

- Hernán Chávez

- René Eduardo Mustafá (Quimili)

- Sara Isabel Eijo de Rojas

- Orlando Cosme Barraza (La Banda)

- Rafael Antonio Terribile

- Nelly Gallo Vda. de Rodríguez (Clodomira)

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DORA DEL CARMEN SANTILLÁN DE SANTILLÁN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/2/21 y espera la resurrección.

Una vez más la tristeza invade nuestros corazones, el silencio se apodera al no escuchar tu voz, tu risa y tus anécdotas… No será fácil aceptar tu partida al reencuentro con tu amado hijo, se fueron los dos sin un adiós, sin abrazarnos, sin darnos la posibilidad de despedirnos. Fueron dos seres maravillosos, que sembraron grandes recuerdos hermosos en muchos corazones. Te vamos a extrañar Negra, que brille para vos la luz que no tiene fin. Danos fuerza para resignarnos y aceptar que ya no estarás con nosotros. Te amo y te amaremos hasta siempre. Tu esposo Carlos, tus hijos Diego y familia, Pablo, Lucas y familia y Belén, tus nietos Carla, Guada, Sara y Xavier.

SARA ISABEL EIJO DE ROJAS Falleció 21/2/21

Directivos y profesionales de la Empresa Construcciones del Estero S.A. participan con pesar el fallecimiento de la madre de la C.P. Graciela Rojas y la acompañan en su dolor.

SARA ISABEL EIJO DE ROJAS Falleció 21/2/21

Personal administrativo y de obras de la Empresa Construcciones del Estero S.A. participan el fallecimiento de la madre de la C.P. Graciela Rojas y la acompañan en su pesar.

HEBE ILEANA VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI (PIRU) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/2/21 y espera la resurrección.

Tus sobrinos Marcia López Rivarola y Jorge Sottini, sus sobrinos nietos Florencia y Sebastián Demasi, Luciana y Juan Manuel Masjoan, Victoria y Felipe Villalba, Ignacio y Julieta Sottini, participan con profundo dolor su fallecimiento.

HEBE ILEANA VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI (PIRU) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/2/21 y espera la resurrección.

“Honraremos tu memoria siguiendo tu ejemplo. Te amamos con todo el corazón”.

Tus hijos Ricardo y Cecilia, María Luisa y Alejandro, María Mercedes y Rolando y Santiago y Mariana, tus nietos Pilar, Martina y Lucía, Juan Cruz, Joaquín y Benjamín, Lorenzo y Justina, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz a las 11,30 hs. previo oficio religioso.

HERNÁN CHÁVEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/2/21 y espera la resurrección.

Hoy Dios abrió las puertas para recibir a un ser querido con un canto de alegría y que tu alma emprenda el camino sagrado de Dios. En este duro momento se ruega una oración en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin. Tu tía Lola.

HERNÁN CHÁVEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/2/21 y espera la resurrección.

“Nadie merece mis lágrimas”, pero cómo no llorarte si tu ausencia duele demasiado, si te fuiste sin decir adiós. Espero que donde estés, nos mandes un poco de tu calma para poder asimilar tu partida. Jamás dejaremos de amarte, tu esposa Nena Chávez, tus hijos Hernán y Fernando y tus nietos. Sus restos descansan en el Parque de la Paz. Rogamos oraciones en su memoria.

HERNÁN CHÁVEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/2/21 y espera la resurrección.

Aunque te fuiste sigues entre nosotros y solo nos queda convivir con tu ausencia, nos dejas tu ejemplo de solidaridad y generosidad, acompañamos a su familia en este momento de dolor. Tus sobrinos Isabel, René, Ricardo, Pablo y Carlos con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

Dr. RENÉ EDUARDO MUSTAFÁ (q.ep.d.) Se durmió en el Señor 21/2/21 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Pcia. Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

RENÉ EDUARDO MUSTAFÁ (q.ep.d.) Se durmió en el Señor 21/2/21 y espera la resurrección.

El senador nacional, don José Emilio Neder participa su fallecimiento.

Dr. RENÉ EDUARDO MUSTAFÁ (q.ep.d.) Se durmió en el Señor 21/2/21 y espera la resurrección.

Don José Emilio Neder, presidente Partido Justicialista, distrito Sgo del Estero participa su fallecimiento.

Dr. RENÉ EDUARDO MUSTAFÁ (q.ep.d.) Se durmió en el Señor 21/2/21 y espera la resurrección.

Dr. Carlos Silva Neder, secretario general del Partido Justicialista, distrito Sgo del Estero, participa su fallecimiento.

Dr. RENÉ EDUARDO MUSTAFÁ (q.ep.d.) Se durmió en el Señor 21/2/21 y espera la resurrección.

Señor dale el descanso eterno y que brille para el la luz que no tiene fin. La comisión directiva de la Sociedad Rural del Noreste Santiagueño participa con profundo dolor el fallecimiento del ex intendente, profesional y apreciado vecino. Quimilí.

DR. RENÉ EDUARDO MUSTAFÁ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/2/21 y espera la resurrección.

El intendente Omar Fantoni, los miembros de su gabinete y toda la familia municipal de Quimilí lamentan con gran dolor la irreparable pérdida de quien fuera una figura trascendental en la historia reciente de nuestra ciudad, por su labor como mandatario siempre al servicio del vecino, pero también como médico siempre atento a las necesidades de quienes lo requerían. Acompañan a la familia en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

DR. RENÉ EDUARDO MUSTAFÁ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/2/21 y espera la resurrección.

Los miembros del Honorable Concejo Deliberante de Quimilí expresan sus condolencias a sus familiares y seres queridos en este momento de profundo dolor, y hace un justo reconocimiento a quien ofrendó gran parte de su vida al crecimiento y bienestar de los Quimilenses. Que brille para él la luz que no tiene fin.

ELDA SURIA NAVARRO DE YAPUR (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Córdoba el 21/2/21 y espera la resurrección.

Querida Elda: nos queda doliendo el alma, pero tenemos tu ejemplo de lucha sinfín. Fuiste amor, unión, perdón, sostén de una gran familia. Gracias siempre gracias por tanta entrega. Nos harás mucha falta. Abrazamos a tus hijos Juan Carlos, Adriana, Mariel, José, AdriÁn, a tus nietos, bisnietos y a tu hermana. Con amor Graciela Alegre de Navarro, Verónica, Lorena, María, Abraham y toda la familia.

ELDA SURIA NAVARRO DE YAPUR (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Córdoba el 21/2/21 y espera la resurrección.

Querida hermana no sabes el dolor que siento por tu partida a la Casa del Padre…fuiste una mujer ejemplar excelente hija, madre, tía, abuela y bisabuela, joven quedaste viuda y con denodado esfuerzo criaste a tres niños, levantaste una empresa en la cual siguen tus hijos y nietos Incansable trabajadora, cristiana y de valores a imitar. Tu forma de demostrar cariño eran tus comidas aunque sea entrar a la cocina en horas inusuales. Ahora te encontrarás con tu Moisés, nuestros padres, la Beatriz, el Julio como le decías vos, con nuestro hermano Gringo y con tu sobrino Miguel. Permanecerá en mi memoria los hermosos momentos de nuestras travesuras de nuestra infancia en Villa Unión. Te amo eternamente…te despide a la distancia por esta tremenda pandemia nos manda. Tu desconsolada hermana Mavel Navarro de Nader.

ELDA SURIA NAVARRO DE YAPUR (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Córdoba el 21/2/21 y espera la resurrección.

Querida tía estamos muy triste y sin consuelo, extrañaremos nuestra charla telefónica que te enojabas si pasaban días sin llamarte, tus venidas a Sgo. a disfrutar de nuestras empanadas y de ver a tus sobrinos nietos Mica y Fede y ponerte al día con las novedades con mi mamá, te dabas tiempo para venir a algún festejo de los Navarro o de los Alegre sabemos de tu sufrimiento estos últimos días y luchaste como nadie para seguir entre nosotros. A pesar de la distancia estamos cerca en el afecto con nuestros primos Juan Carlos, Adriana, Mariel, con tus hijos políticos, tus amadas nietas y tu bisnieto Benicio. Gracias por todo el amor que nos diste. Tus sobrinos Mónica y Marcela Nader, tu sobrino político Carlos Lugos y tus sobrinos nietos Andrea, Santi, Lugo, y Mica y Fede Nader. Te queremos por siempre.

DORA DEL CARMEN SANTILLÁN DE SANTILLÁN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/2/21 y espera la resurrección.

El ministro de Desarrollo Social Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad, Dr. Ángel Hugo Niccolai participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este momento de dolor. Ruega una oración en su memoria.

DORA DEL CARMEN SANTILLÁN DE SANTILLÁN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/2/21 y espera la resurrección.

Compañeros de Secretaria Privada del Ministerio de Desarrollo Social Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad, de su hija Belén participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

José Enrique del Rosario Cisterna (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor e el 27/10/18 y espera la resurrección.

Papi querido, aunque estés lejos, te abrazamos con el alma. ¡¡Feliz cumpleaños!! Hoy en el cielo los ángeles emiten cantos de alegría celebrando tus 58 años. Tu luz brillará eternamente para nosotros porque aunque no estés nos iluminas día a día. Tus hijos Emanuel, Dahiana y Hernán, tus hijos políticos Melisa y Paco. Mabel y tus nietos Fabrizio, Sofía y Lisandro elevamos oraciones en tu memoria.

RECORDATORIO E INVITACION A MISA

ELENA E. KAHIARALLAK (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en La Rioja el 21/1/21 y espera la resurrección.

Elenita: sobrina amada, siempre te esperábamos para el invierno, compartíamos tu hermosa visita, con tus hijos la vida, te llevó a formar tu flia. en la Rioja, pero tu corazón estuvo siempre en Santiago. Bella con todo esplendor, tu voz dulce y cariñosa. Dios te llevó a su lado y sabemos que estás en los brazos de nuestra Madre María. Tus tías Josefina y Silvia Roldán y flia, invitan a la misa hoy a las 20 hs. en la Catedral Basílica con motivo de recordarse un mes de su fallecimiento.

ELENA E. KAHIARALLAK (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en La Rioja el 21/1/21 y espera la resurrección.

Mi querida valiente, guerrera, Elenita, sobrina!!! Te fuiste dejándonos un dolor profundo, habías peleado a tu enfermedad, que de golpe apareció. Sacudió fuerte la noticia y luchaste apostando a la vida. Gracias Padre Celestial por darnos a Elenita el tiempo que estuvo con nosotros. Su tía Alba y sus sobrinos Ramoncito, Daniela y flia; y Silvina y flia, sus tíos Perla y Luly, sus sobrinos Lucía y flia, Francisco y flia, María Belén y flia, Lorenzo, invitan a la misa que se oficiará hoy a 20 hs en la iglesia Catedral con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento.

MARTA BEATRIZ INFANTE (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/4/20 y espera la resurrección.

Mi vida, mi reina, hoy se cumplen diez meses que nos dejaste por tu viaje a la inmortalidad, donde tu estarás en el lugar que te mereces, junto a la Virgen Santísima y al Señor Jesucristo, nos dejaste el legado de tu vida lleno de amor hacia nosotros, a tu familia y a tus amigos, fuiste una mujer llena de virtudes, buena esposa, excelente madre, buena hermana y solidaria para aquel que lo necesitaba. No te olvidaremos nunca y sabemos que nos guiarás desde tu estrella iluminándonos en nuestra vida. Esperando que estés gozando en un lugar donde hay paz y una luz que no tiene fin, nos quedamos con los recuerdos por todos los momentos felices que tuvimos. Su esposo y compañero Carlos Pérez y sus hijos Andrea y Fabián, descansa en paz. Rogamos una oración en su memoria.

RECORDATORIO

MARTA ISOLINA MARTINEZ DE COSEANO (q.e.p.d.) Se durmió en los brazos del señor el 22/02/2020 y espera la resurrección.

Un fuerte e impetuoso viento, un día arrasó contra tus dos amores. ... y con tu corazón herido, continuaste el camino, recordando en todo momento a "tu hermoso" tratando de dar a tu alma, la fuerza necesaria para seguir. Nuestra Siempre Querida Martita, aún cuando la angustia te cubría nos diste lecciones de Vida, compartimos mucho en diversos momentos, de alegrías y tristezas, de trabajo y descanso, llegando a fortalecer cercanías Fliares. Pero un día te marchaste al encuentro de tus amores, dejaste en nosotros un profundo dolor. Hoy, a un año de tu reencuentro con el Padre Celestial, te recordamos con respeto, gratitud, emoción y cariño sincero. Tus compañeras de los Jardines de Infantes Municipales de la Ciudad de Fernández.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

REYNALDO CÉSAR QUIROGA (Bicho) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/2/20 y espera la resurrección.

Querido esposo, padre, abuelo, hoy se cumple 1 año de tu partida al reino celestial. Sabemos lo que es vivir con el corazón destrozado, te fuiste dejándonos un gran vacío, pero a pesar de este gran dolor por tu ausencia, nuestro amor por vos sigue intacto y es lo que nos ayuda a seguir adelante, fuiste apreciado por todos los que conocieron, te extrañamos mucho. Su esposa Nélida, sus hijos Mary, Mario y Martín, nietos, bisnietos, hijos políticos Roberto y Olga, hermanas y sobrinos, invitan a la misa en la Pquia. Sgo. Apóstol (La Banda) hoy a las 19,30 hs. Rogamos oraciones en su memoria.

AREAL, ROSA (Chuchina) (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21|. Desde Sgo. del Estero, Sara. B. N. de Hounau participa con mucha tristeza el fallecimiento de la querida amiga de la adolescencia. Acompaña espiritualmente a sus inolvidables hermanas Margarita (Negra) y Marta Josefina con sus oraciones. Ruega a Dios por el descanso eterno de " Chuchina" y la cristiana resignación de sus hermanas y respectivas familias.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (PILI) (q.e.p.d.) Fallecío el 20/2/21|. Sus sobrinos Adela Morán y Roberto Moya , sus hijos y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía Pily y elevamos oraciones por su alma.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (PILI) (q.e.p.d.) Fallecío el 20/2/21|. Consejo directivo, tribunal de ética, tribunal de especialidades, departamento de capacitación y docencia, comisión de asesoramiento laboral y departamento juridico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su matriculada, Dra. Teresa Sánchez Cantero. Ruegan oraciones en su memoria.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (PILI) (q.e.p.d.) Fallecío el 20/2/21|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su colega, Dra. Teresa Sánchez Cantero. Ruega oraciones en su memoria.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (PILIY (q.e.p.d.) Fallecío el 20/2/21|. Susana Luna, su hija Maitena y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida Pily. Elevan oraciones en su querida memoria.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (PILI) (q.e.p.d.) Fallecío el 20/2/21|. Se fue una gran persona, agradecidos eternamente por todo lo brindado. Familia Navarrete, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (PILI) (q.e.p.d.) Fallecío el 20/2/21|. La Coordinación de la Carrera de Licenciatura en Enfermería de la FHCSyS de la UNSE, docentes, no docente, estudiantes y egresados y el Dpto. de Ciencias de la Salud; lamentan profundamente el fallecimiento de la madre de la profesora Dra. Teresa Sánchez Cantero. Acompañan a toda su familia en estos difíciles momentos. Ruegan por su eterno descanso.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (PILI) (q.e.p.d.) Fallecío el 20/2/21|. María Cristina de los Ángeles López Herrera participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amiga Teresita, rogando oraciones en su querida memoria.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (PILI) (q.e.p.d.) Fallecío el 20/2/21|. Los amigos de su hija Teresita, Escribano Martín G. Cornet Olivera, Silvia López de Cornet y sus hijos Martín, Pedro y Pablo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este doloroso momento. Rogando oraciones en su memoria.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (Pili) (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. Chino Gubaira, su esposa Fabiola Vittar, sus hijos Oso y familia, Toti y familia, Gaby y familia y María Guadalupe, participan con profundo dolor su fallecimiento.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (PILI) (q.e.p.d.) Fallecío el 20/2/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. María Fuensanta Cantero de Sánchez y acompañan en el dolor a su hijo, Ing. Manuel Sanchez Cantero, docente de la Escuela de Agricultura y Granja de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la UNSE y a todos sus seres queridos.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (PILI) (q.e.p.d.) Fallecío el 20/2/21|. El personal directivo, docentes, nodocentes, alumnos de la EAGyG y la AACER, participan del fallecimiento de la madre del docente de la institución, Manuel Sánchez Cantero, se ruega una oración en su memoria.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (PILI) (q.e.p.d.) Fallecío el 20/2/21|. Las amigas de los jueves de su hija Teresita: Ma. Martha, Silvina, Tucky, Isabel, Fabiola, Daniela, Martita, Carolina, Myriam, Marita y Monica lamentan profundamente su partida al Reino de los cielos. Elevan oraciones en su memoria.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (PILI) (q.e.p.d.) Fallecío el 20/2/21|.

Beuno Tarchini, Monica Berarducci, sus hijas Huerto y Antonella lamentan el fallecimiento de la mamá de su amiga Teresita. Elevan oraciones en su memoria.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (PILI) (q.e.p.d.) Fallecío el 20/2/21|.

Juan J. Cesca, Martha Chedid, sus hijos Juan Martin, Ana Paula y Luisina lamentan profundamente el fallecimiento de la mamá de su amiga Teresita. Elevan oraciones en su memoria.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (PILI) (q.e.p.d.) Fallecío el 20/2/21|. Monica Pereyra y Walter Diaz acompañan en este momento de tanta tristeza a su hija Tere, Jorge, Mily y Gero. Ruegan a Dios por su pronta resignacion y el descanso eterno de doña Pili.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (Pili) (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|.

La Sociedad Santiagueña de Psiquiatría participa el fallecimiento de la madre de su socia y colega Dra. Teresa Sanchez Cantero, ruega una oracion a su memoria.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (Pili) (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. La Dra. Magdalena Diaz Daviou participa el fallecimiento de la mamá de su colega y amiga Dra. Teres Sánchez Cantero y ruega una oración en su memoria.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (Pili) (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos, Susana Josefina, Mario Ramón, César Alejandro, José Antonio Castillo Solá y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (Pili) (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Carolina Sanguedolce de Jerez, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de la Dra. Teresa Sánchez Cantero y acompaña a su familia en estos momentos de dolor. Ruega oraciones en su memoria.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (Pily) (q.e.p.d.) Fallecío el 20/2/21|. Las compañeras/os y amigas/os de su hijo Manuel de la promoción 78 de la escuela de Comercio A. Ferreyra participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este doloroso momento a querido amigo y familia.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (PILI) (q.e.p.d.) Fallecío el 20/2/21|. José Pécora, Kuky Sánchez, Yaco Antonio Pécora, Ana María Pécora y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (PILI) (q.e.p.d.) Fallecío el 20/2/21|. Ing. Liz Saieg participa el fallecimiento de la abuela paterna de su hija CPN Macarena Sanchez Saieg. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (PILI) (q.e.p.d.) Fallecío el 20/2/21|. Prof. Ricardo Saieg y sus hijas Yazmin y Samia participan el fallecimiento de la abuela paterna de su sobrina CPN Macarena Sanchez Saieg. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (PILI) (q.e.p.d.) Fallecío el 20/2/21|. Beby de Saieg, hijos y nietas participan el fallecimiento de la abuela paterna de su nieta CPN Macarena Sanchez Saieg. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (PILI) (q.e.p.d.) Fallecío el 20/2/21|. Miguel, Naty, Ignacio y Nicolás acompañan en este momento de gran tristeza a la familia y elevan oraciones en su querida memoria.

CHÁVEZ, HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. Su esposa Reina del Carmen Gramajo de Chávez, sus hijos Hernán, Daniel, Fernando, nietos, h. pol. participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Pque. de la Paz. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CHÁVEZ, HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. Su primos Sari, Guene Cuederas y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de Hernán. Acompañamos a toda la familia en tan triste momento. Elevamos oraciones en su memoria.

CHÁVEZ, HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. Roberto Díaz, Yolanda Scarcelli, sus hijos Alejandro y Valentina y sus respectivas familias, acompañan en este difícil momento a su familia y ruegan oraciones en su querida memoria.

CHÁVEZ, HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. Tu ausencia se hará infinita, pero me reconforta saber que descansas en paz y gozas con la gloria eterna de Dios. Tu ahijado Ricardo.

EIJO DE ROJAS, SARA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Sus hijos: Graciela, Gabriela, Marian, Juan Pablo y Lucrecia, hijos pol.: Ramón, Javier y Gastón y nietos, participan con dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

EIJO DE ROJAS, SARA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. La comisión directiva del CPCESE acompaña con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la contadora Graciela Isabel Rojas y rogamos oraciones en su memoria.

EIJO DE ROJAS, SARA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. El consejo directivo, colegas y personal del Colegio Farmacéutico de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento de la madre de la farmacéutica Gabriela Rojas y acompañan a su familia en este momento de pesar.

EIJO DE ROJAS, SARA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Colegas y amigos del Taller de Folclore del CPCESE de su hija Graciela Rojas, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Graciela y familia en este momento. Elevan una oración en su memoria.

EIJO DE ROJAS, SARA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Amiga querida, tu Má descansa en paz junto a nuestro Dios. Solo nos queda rogar por su eterno descanso y pedir fortaleza para vos y tu familia. Con profundo dolor te acompañan en tan difícil momento, tus amigas y colegas Eugenia Roger y Viviana Chazarreta.

IBÁÑEZ, DIEGO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Rectoría Escuela Técnica Nº 11 Independencia, personal adminstrativo, docentes, nodocentes y personal de maestranza, participa con profundo dolor al partida a la casa del Señor de Diego, esposo de nuestra compañera Marisa Espeche. Descansa en paz y que brille para ti la luz que no tiene fin. Rogamos al Señor y María Santísima por su descanso en paz.

IBÁÑEZ, DIEGO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Maria Teresa de Falcione junto a sus hijos Jorge, Agustín y Pilar. participan con profundo pesar la partida de su querido vecino y acompañan a su familia en tan dolorosa e irreparable pérdida.

IBÁÑEZ, DIEGO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Omar y Silvia Contreras y familia, lamentan profundamente el fallecimiento de su amigo Diego y acompañan a Marisa e hijos en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

JIMÉNEZ, OSCAR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. Lilia Corlli de Abido, sus hijas Lilia, Lucrecia, Marta y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de Orfilia, amiga y vecina de siempre, acompañando a toda su familia en tan triste momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

JIMÉNEZ, OSCAR FERNANDO(NENINO) (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. Señor ya está ante ti recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Familia Ponce: Poly, Silvi, Rody, Dany y Michi. Siempre te recordaremos y pedimos a Dios le de la resignación y bendición a su esposa Isabel, y sus hijos Fernando, Oscar y Eugenia.

LEGUIZAMÓN DE ORELLANA, NORA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Sus hijos Roxana, Edit y Pablo, sus hijos pol Enrique, Cristian y Mariela y sus nietos Noelia, Agustín y Benjamín, participan con dolor su fallecimiento, sus esto fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LEGUIZAMÓN DE ORELLANA, NORA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. El Dpto. de Lenguas Extranjeras de la Escuela Normal Manuel Belgrano, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestra querida compañera Edith. Ruegan una oración en su querida memoria.

NAVARRO DE YAPUR, ELDA SURIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/2/21|. Acompaños en este profundo dolor a Juan Carlos, Adriana, Mariel y a toda familia. Siempre estará en nuestro corazón nuestra tía Elda. Isabel, Jovita y Beatriz Galván participan con dolor su fallecimiento.

RAMOS, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. "Que tu alma emprenda el camino sagrado hacia Dios". Salvador Storniolo, su esposa Zulema e hijos Alejandro y Gabriela y nietos lamentan la irreparable pérdida de su amigo, acompañan a su familia en este doloroso momento y ruegan oraciones a su memoria.

SANTILLÁN DE SANTILLÁN, DORA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Diana Matteo, María Cecilia Rafael, Miguel Diaz participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Pablo, que el Señor la reciba en sus brazos y la Virgen dé consuelo a toda la familia en estos difíciles momentos. Elevamos oraciones por su eterno descanso en paz.

SANTILLÁN DE SANTILLÁN, DORA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Su esposo Juan Pablo Santillán, sus hijos Pablo, Diego, Lucas y Belén, su hija pol. Tania y sus nietos Carla, Guadalupe, Sara y Xavier participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Zanjón. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SANTILLÁN DE SANTILLÁN, DORA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Sus hermanos César Federico Herrera y familia, Diana Matteo acompañan a su esposo y familia en este momento de mucho dolor.

SANTILLÁN DE SANTILLÁN, DORA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. "Que dichosos son aquellos que mueren en el Señor, porque el premio a su trabajo, en el cielo les da Dios". El Círculo "Los Elegidos" del Movimiento de Eslabón. Pepe, Pedro, Diego, Fernando, Ricardo, Gastón, Omar, Hernán y Néstor y sus respectivas familias. acompañan a su hermano en Cristo, Pablo, su padre y hermanos, en tan duro trance y rogamos oraciones en su memoria.

TERRIBILE, RAFAEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Sus hijos Mariela, Rafael y Leandro, nietos e hijos pol, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

TERRIBILE, RAFAEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Sr. Rafael Antonio Terribile, y acompañan en el dolor a su hija Lic. Marcela Terribile, docente y Consejera Directiva, de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, de la UNSE y a todos sus seres queridos.

TERRIBILE, RAFAEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Sr. Rafael Antonio Terribile y acompañan en el dolor a hijo, Leandro Gabriel Herrera Sguario, Nodocente integrante de la Escuela para la Innovación Educativa de la UNSE, y a todos sus seres queridos.

TERRIBILE, RAFAEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. El decano, Ing. Pedro Juvenal Basualdo, el vicedecano, Dr. Carlos Ramón Juárez, miembros del Consejo Directivo, junto a la comunidad que integra, la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Sr. Rafael Antonio Terribile y acompañan en el dolor a su hija Lic. Marcela Terribile docente y Consejera Directiva de dicha Facultad, y a todos sus seres queridos.

TERRIBILE, RAFAEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. La directora, Dra. Ofelia Montenegro de Siquot junto al equipo que integra la Escuela para la Innovación Educativa, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Sr. Rafael Antonio Terribile y acompañan en el dolor a su hijo, Leandro Gabriel Herrera Sguario, y a todos sus seres queridos.

VIEYRA DE PATIÑO SINESTRARI, HEBE ILEANA (Piru) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Sus hermanos Pili Vieyra y Eduardo E. Christensen, sus sobrinos Alejandro y Eduardo participan con dolor su fallecimiento y ruegan al Señor por su descanso eterno y pronta resignación para sus hijos y nietos. Sus restos serán inhumados hoy a las 11:30 hs en el Parque de La Paz.

VIEYRA DE PATIÑO SINESTRARI, HEBE ILEANA (PIRU) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Su primo político Pichocho Patiño Olaechea, participa su fallecimiento con profundo dolor. Eleva oraciones en su memoria.

VIEYRA DE PATIÑO SINESTRARI, HEBE ILEANA (PIRU) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Beba Fiorini de Campitelli, sus hijos Héctor Sebastián y Marta Cecilia Campitelli y Diego Cardona , y sus nietos participan con el más profundo dolor el fallecimiento de la querida Pirula y ruegan oraciones en su memoria .

VIEYRA DE PATIÑO SINESTRARI, HEBE ILEANA (PIRU) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Muy Bardot y sus colaboradoras participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Pirula y ruegan oraciones en su memoria

VIEYRA DE PATIÑO SINESTRARI, HEBE ILEANA (PIRU) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Marti Campitelli y Diego Cardona y sus hijas Catalina y Delfina participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Pirula y ruegan oraciones en su memoria.

VIEYRA DE PATIÑO SINESTRARI, HEBE ILEANA (PIRU) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. María Sara Araujo, Ramón Fernández, Mariano, Victoria, Facundo, Ignacio y Catalina Cerro participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VIEYRA DE PATIÑO SINESTRARI, HEBE ILEANA (Piru) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Susana Vivona de Arce, sus hijos Benjamín y Eugenia, Valentín y Carla, Agustín y Soledad, Martín y María, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Elevan una oración en su memoria.

VIEYRA DE PATIÑO SINESTRARI, HEBE ILEANA (PIRU) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Las amigas de su hija Mele: Angélica Degano, Florencia Sal, Teresa Murias, Sara Salido, Sara Araujo, Eugenia Fiorini, Yeye Kozlowski, Ana Rufael, Carolina Barrio y Paula Hernández participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan difícil momento.

VIEYRA DE PATIÑO SINESTRARI, HEBE ILEANA (PIRU) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Angélica María Degano, Omar Jugo junto a sus hijos Guadalupe, Santiago y Lucía Jugo Degano despiden con pesar a la querida Pirula, y acompañan a su hijos Mercedes, Marilui, Ricardo y Santiago, y demás familiares en este doloroso momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

VIEYRA DE PATIÑO SINESTRARI, HEBE ILEANA (PIRU) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Yeye Kozlowski, Gustavo Nabac y familia participan con profundo dolor el fallecimiento.

VIEYRA DE PATIÑO SINESTRARI, HEBE ILEANA (PIRU) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Viviana Kozlowski, Gonzalo Mansilla y familia participan con profundo dolor el fallecimiento.

VIEYRA DE PATIÑO SINESTRARI, HEBE ILEANA (PIRU) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Estanislao Kozlowski e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento.

ACUÑA, EVA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/21|. Al cumplirse 9 dias de su partida se invita familiares y amigos a la misa 20 hs Catedral Basílica.

GARNICA, FABIÁN ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/20|. Ya pasó un año de tu partida, amado mío, si parece que fue ayer. Te llevo adentro de mi corazón, te siento, te escucho, te espero y estás en todos lados donde voy. Jamás te irás. Cuando te fuiste, nuestra vida cambió, te llevaste todo, nuestras ilusiones, nuestros proyectos y hasta nuestra felicidad. Ninguna palabra sirve para expresar el dolor que sentimos, todo nos lleva a ti. Gordo, sabemos que estás junto al Señor y que desde allí nos acompañas a cada momento. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Su esposa Liliana, sus hijos Valeria, Agustín y Benjamín invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, para rogar por su eterno descanso.

PAZ, ISABEL DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/20|. Su hermana Mercedes Paz y flia invitan a la misa que se celebrara hoy 19.30 hs en la parroquia Santa Rita al cumplirse un año de su fallecimiento.

SOSA, LUIS RICARDO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/21|. Al cumplirse los nueve días de tu partida te recordamos con amor. Su madre Rosalba Sosa, Luis Chazarreta, Antonio Rodríguez y familia y María Fernanda Rodríguez y familia. Elevamos oraciones en su querida memoria,

PALOMINO, BENITO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/18|. Tu ausencia aún duele y desconsuela como el primer día, pero estamos convencidos de que Dios te ha designado un lugar especial en el cielo desde donde seguirás cuidando de nosotros. Estamos en paz porque te has ido dejando todo el amor que tenías en tu gran corazón. Amor que vivirá eternamente en el corazón de todos los que te amamos. Su esposa Tomasa, hijos, nietos, sus bisnietos y sus hijos políticos, invitan al responso que se oficiará hoy a las 18 hs. en el cementerio de San Marcos.

AZNAR, MARIANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. Mis más sinceras condolencias en este triste momento. Los amigos de sus padres, Ramón Rojas, Magui Carrizo y familia, participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Sus vecinos de Mza. 17 y 18 Bº Lomas del Golf, participan su fallecimiento con profundo dolor

BARRAZA, ORLANDO COSME (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Sus hijos Alcides, Daniel, Patricia, Silvia, Yanina Barraza, nietos, hijos pol y demas fliares. participan con dolor su fallecimiento sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GALLO VDA. DE RODRÍGUEZ, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Sus hijos Jorge, Ernesto, sus nietos Franco, Alexis, Maty, Sol, Marina, patri, Jimena, Pablo y Mely, su bisnietos Ambar, Nare, Mia, emiliano, Isabella, Mathita, Augusto y Catlina, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Clodomira. EMPRESA SANTIAGO.

GALLO VDA. DE RODRÍGUEZ, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Silvia Iñíguez y Ramón Chavez, Ramón A. Chávez (hijo) y familia, participan el fallecimiento de la señora madre de Jorge Rodríguez, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Clodomira.

GALLO VDA. DE RODRÍGUEZ, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Compañeros de su hijo Jorge de Empresa Santiago: Sira, Merce, Silvia, Adrián, Gustavo, Diego, Bruno, Daniel y Walter, acompañan a toda su familia. Ruegan oraciones para su descanso eterno.

GALLO VDA. DE RODRÍGUEZ, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Empresa Santiago Servicios Sociales y Fúnebres, participa el fallecimiento de la Sra. madre de su empleado Sr. Jorge Rodríguez. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Clodomira.

VIEYRA DE ESCALADA, NELVA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. Su amiga Beatriz Meossi de Cáceres y sus hijos Carlos, Augusto, Luis y María participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VIEYRA DE ESCALADA, NELVA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. María Cecilia Meossi de Noriega participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

VIEYRA DE ESCALADA, NELVA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. María Argentina Weyenbergh participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su hermana Pili y demás familiares en este difícil momento.

VIEYRA DE ESCALADA, NELVA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. Marilí Isorni junto a sus hijos Luciana, María y Claudio Saber, hijos políticos Nicolás Galindez y Diego Vittar y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a Pili y a toda su familia en estos tristes momentos. Elevan oraciones por la paz de su alma y el bienestar de la familia.

FIGUEROA, HORACIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. Dr. Jorge Morra, su esposa Karina e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, HORACIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. Daniel Olmedo, su esposa Mercedes Peláez y sus hijos participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en este momento de mucho dolor a Tere, sus hijos y demás familiares. "Señor, recibe a tu hijo en tu Reino con mucha alegría y que brille para el la luz que no tiene fin".

JIMÉNEZ, RUBÉN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Sus hijos Vero, Roberto, Ana, Claudia, Soledad, Gustavo, Mauro, Ricardo, Miriam y Vanesa, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio. Los Núñez (Dpto. Rio Hondo). Cob. Norcen. srl. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL. 4219787.

MUSTAFÁ, RENÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Sus hijos Eduardo, Marcelo, Moni, Gustavo, Yisel, Santiago, Mustafá, nietos y bisnietos, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MUSTAFÁ, RENÉ EDUARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Señor, esta en tu puerta permítele disfrutar la luz de tu rostro. Nene Manzino y flia participa con dolor su fallecimiento. Quimilí.

MUSTAFÁ, RENÉ EDUARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Descansa en paz querido amigo y compañero, sentimos profundamente tu partida, siempre te recordaremos; Dady Font, Juan Pablo, Carlitos Jame y Yani. Quimilí.

MUSTAFÁ, RENÉ EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado Dr., René Eduardo Mustafá. Ruegan una oración en su memoria.

MUSTAFÁ, RENÉ EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa como profundo pesar el fallecimiento de su colega Dr. René Eduardo Mustafá. Ruega una oración en su memoria.