FÚNEBRES | 23 de febrero del 2021

22/02/2021 - 23:04 Funebres

Fallecimientos

- Mercedes Lescano (La Banda)

- Manuel Esteban Palacio (Forres)

- José Salvador Gómez (La Banda)

- Rosa Omar Infante

- Oscar Orlando Ledesma

----------------------------------------

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

----------------------------------------

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HERNÁN CHAVEZ

(qe.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/2/21 y espera la resurrección

Sr. Darío Suárez y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en tan difícil momento.

PARTICIPACIÖN DE FALLECIMIENTO

ELDA SURIA NAVARRO DE YAPUR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/2/21 en Córdoba y espera la resurrección.

Sus primos Justo Alegre, su esposa Silvia Assef, sus hijos Analía, Omar, Lisandro, Fernando, Mariela y Fabián con sus respectivas familias, acompañamos con profundo dolor su fallecimiento y lamentamos en esta circunstancia difícil no poder acompañar a sus hijos y nietos, extrañaremos tus visitas periódicas a nuestra Ciudad. Deseándoles pronta resignación a sus familiares. Elevando oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ SALVADOR GÓMEZ (Nacho)

(q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21.

Mirta Paoletti de Zanni, Marcela Zanni, Jose Ignacio Basabe Zanni, Mario Basualdo, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en estos momentos y ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ROSA OMAR INFANTE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/2/20 y espera la resurrección.

Su esposa Irma Genoveva Muñoz sus hijos Mariela, Viviana, y Omar tus hijos políticos Oscar y Fernando sus nietos Valentina, Rodrigo, Candelaria, Tomas y Valentín y demas familiares sus restos serán inhumados hoy 11.30 horas en el cementerio parque la Paz. Servicio realizado por COMPLEJO PARQUE Olaechea 649. Tel, 4219787.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DR. RENÉ EDUARDO MUSTAFÁ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/2/21 y espera la resurrección.

Tu alma ronda entre nosotros, te extrañaremos hasta el fin de nuestros dias. Descansa en paz. Jose Alfredo Rocha, su esposa Fabiana Yisela Fernandez y flia, junto al Personal de Carnicería El Bati participa con gran dolor el fallecimiento del querido amigo de toda la vida. Quimilí.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DORA DEL CARMEN SANTILLÁN DE SANTILLÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/2/21 y espera la resurrección.

La señora presidente interventora del Consejo General de Educación, Dra. María Elena Herrera, Equipo de asesores de presidencia, directora de sumarios ,directores generales de los todos los Niveles Educativos, Director General de Administración, miembros del Tribunal de Disciplina, Vocales de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de los distintos Niveles, Supervisores y Analistas Técnicos Docentes, Coordinación del Área Legal y personal del Organismo participan el fallecimiento de la hermana de la Sra. Sara Cristina Santillán, encargada de la oficina de Rendición de Cuentas y acompañan en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SARA ISABEL EIJO DE ROJAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/2/21 y espera la resurrección.

No me he ido. Cerca, bien cerca. Estoy, en algún lugar estoy. No puedes tocarme, así como no se puede tocar el amor, pero si puedes sentirlo. Estoy en la sonrisa de tu recuerdo. Estoy en el silencio de tu suspiro. Ese soy yo. Estoy, créeme que estoy. Te cuido, te protejo, te acompaño. No te he dejado, tan solo me adelanté un poco el paso.

Siempre en el corazón de tu familia.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Alcides, Silva (Chany)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/02/2021 y espera la resurrección.

El Sr. Intendente Municipal de Las Termas de Río Hondo y Gabinete Municipal, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones a su memoria.

PATICIPACION DE FALLECIMIENTO

Rafael Antonio Terribile

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/2/21 y espera la resurrección.

Desean su eterno descanso en paz y acompañan en su dolor a su hija Marcela y familia, en este momento de dolor y congoja ante el fallecimiento de su querido papá. Sus colegas docentes del Dpto. Académico de Geología y Geotecnia, Universidad Nacional de Santiago del Estero.

INVITACIÓN A MISA

LUCÍA JULIA ARAUJO DE ÁLVAREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/2/18 y espera la resurrección.

“Mami querida: te extrañamos!! Aunque, extrañar no es estar vacíos, sino llenos de alguien que se hace presente a pesar de la ausencia. Descansa en paz por toda la eternidad.

Sus hijos Lucía y Ramón, hija política Marcela, sus adorados nietos Carlitos, Guilly, Clara y Lucía, su hijo en el afecto (a) Walter, invitan a la misa en la Iglesia Catedral Basílica a las 20 hs. al cumplirse 3 años de su partida.

RECORDATORIO

HUMBERTO ALDERICO BOSETTI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/2/19 y espera la resurrección.

Hace exactamente 2 años, Jesús te llamó por tu nombre, recogiste todos tus años de vida terrenal, tus recuerdos, tu carácter de hombre de trabajo que hacia culto a la amistad y se lo ofreciste al Altísimo.

Empezaste a vivir de otro modo en nuestros corazones porque te transformaste en un sentimiento, en un orgullo y en un sentido en nuestras vidas. Pasarán los años, pero estarás permanentemente en el recuerdo de tu esposa, hijos y nieto. Te pedimos que nos sigas acompañando en cada proyecto que tengamos como flia., tal como lo hiciste en vida.

Se ruega una oración en su memoria.

RECORDATORIO

LUIZ ERNESTO QUIETO (Lucho)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/2/18 y espera la resurrección.

“Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, sé que estás aquí…”

A tres años de tu partida, vivirás en el corazón de tu esposa Alicia e hijas Carolina y Gabriela Quieto. Elevamos una oración en tu querida memoria.

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA.

Roberto Oscar Maldonado

(q.e.p.d.).Se durmió en el Señor el 23/1/2021 y espera la resurrección.

Agradecimiento al personal del Instituto de Cardiología, Dr.Coroleu , Dr. Díaz Fernández ( nefrólogo),al cuerpo de enfermería, personal administrativo, por su profesionalismo y dedicación.

Su madre, Valle de Maldonado, sus hermanos, Ricardo, Teresita y Patricia, con sus respectivas flias,invitan a la misa ,que se realizará en la Parroquia San José de Belgrano, hoy a las 20 hs ,con motivo de cumplirse, un mes, de su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

RECORDATORIO

AMÉRICO RAFAEL SALGADO – YOLANDA P. DE SALGADO

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 28/11/87 y el 23/2/10 y esperan la resurrección.

Bienaventurados los que creen en el Señor porque ellos tendrán la vida eterna. Al cumplirse treinta y cuatro y doce años de sus respectivas partidas a la casa del Padre, sus hijos los recuerdan hoy con inmenso cariño. Ruegan oraciones en su memoria.

ALZOGARAY, EUGENIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Su esposo Ramón Sanchez, hijos Raul, Ramón, Negro, h. pol. nietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad hs. 11. Casa de duelo P.L.Gallo 330. S.V. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

AREAL, ROSA (Chuchina) (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21|. Acompaño en el dolor y en la aceptación del momento final de la vida a mi muy querida amiga Negra Areal. Ruego a Dios que Chuchina, en su andar terrestre, destacada profesora en Letras en colegio sde la Capital Federal, en su reino, goce de la paz eterna y de la luz que no tiene fin. Susy Rivero.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (Pily) (q.e.p.d.) Fallecío el 20/2/21|. Su hermana Blanca Ester, hijos Marcela, Claudio y Andrea, nietos Martina, Candela y León, participan con mucho dolor su fallecimiento, pidiendo su eterno y merecido descanso. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el Parque de la Paz.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (Pily) (q.e.p.d.) Fallecío el 20/2/21|. Sus primos Francisco Antonio Sánchez, Norma Illiny Auad de Sánchez, sus sobrinos Fernando Antonio Sánchez y flia, Hector Daniel Sánchez y flia, Francisco Manuel Sánchez y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (Pily) (q.e.p.d.) Fallecío el 20/2/21|. Nora Elena Acosta y sus hijos, participan con profundo pesar su fallecimiento. Acompaña a la querida Tere y familia en este difícil momento y ruegan oraciones en su memoria.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (PILI) (q.e.p.d.) Fallecío el 20/2/21|. Guillermo E. Avendaño, Graciela M. Viaña y sus hijos participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (PILIY (q.e.p.d.) Fallecío el 20/2/21|. Dra. Anita Lavaisse y familia lamentan con gran dolor la irreparable pérdida de Pily. Ella fue una excelente persona, hija, madre, esposa, tía ,amiga etc siempre dando el ejemplo de cómo vivir con su infinita paciencia y humildad siempre al servicio de quién pudiera necesitar de su apoyo o ayuda. Acompañan a la familia en este doloroso momento.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (PILIY (q.e.p.d.) Fallecío el 20/2/21|. La Dra. Roxana Ethel Fuentes participa el fallecimiento de la mamá de su colega y amiga Dra. Teresa Sánchez Cantero y ruega una oración en su memoria.

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (Pily) (q.e.p.d.) Fallecío el 20/2/21|. El Sr. Decano Lic. Hugo Marcelino Ledesma, la Sra. Vicedecana Dra. Josefina Fantoni, junto con el equipo de Gestión y la comunidad de docentes, no docentes, estudiantes y graduados de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE participan el fallecimiento de la madre de la docente Dra.Teresa Sánchez Cantero de Acosta y acompañan a su familia en este momento.

CATAN, FRANCISCA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Sus hijos Ricardo, Adrian, Silvia, Aldo, Alejandro, Bruno, Laura, Rody, h. pol. y nietos, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 10 hs. en el cementerio La Piedad.. Casa de duelo Av. Libertador 1074 Bº J. Newbery. Serv. Caruso Cia. Seguros SA- ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CHÁVEZ, HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. Juan José Iraolagoitia y Sra. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este doloroso trance.

CHÁVEZ, HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Juan Carlos Tobar y flia, acompañan a la familia Chávez en este momento de dolor por el fallecimiento del apreciado Hernán. Elevan oraciones en su memoria.

CHÁVEZ, HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Ana Barquín de Coronel y su hija Ana Verónica Coronel, participan con dolor el fallecimiento del gran amigo de nuestra familia. Abrazamos con amor a su esposa Nena, a sus hijos Hernán y Fernando, hijos políticos y a sus nietos. Rogamos oraciones en su memoria.

CHÁVEZ, HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Néstor Ramirez y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de su gran amigo y compañero. Acompañando en estos momentos de dolor a su esposa y toda su familia. Rogando oraciones a su querida memoria.

CHÁVEZ, HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. María del Carmen Basualdo y su hijo Mario Palavecino participan profundo dolor el fallecimiento de Hernán. Acompañan a la familia en tan triste momento. Elevan oraciones en su memoria

CHÁVEZ, HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. Conny,Josefina y sus hijos Marcos, Gustavo, Luis, Daniel , Claudia y Mario Enrique abraza a la flia de Hernán en este momento de dolor y expresan su profunda amistad al amigo y vecino. Ruegan a Dios lo acoja en su seno y de fuerza a su querida flia para transitar en este camino con fe y esperanza.

EIJO DE ROJAS, SARA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Nuestra querida Sara te vamos a extrañar, participa con profundo dolor su partida y acompaña a su hija Gachy y Ramón. Sus amigos: Viviana, Eugenia, Sandra, Alejandro, Ana y Alejandro, Claudia y Andrés, Erica y Edy, Judith, Pablo.

GARCÍA, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Su esposa Gloria Robles de Garcia, sus hias Roxana y Alicia Garcia, su nieto Lautaro Godoy, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GARCÍA, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|."Yo soy la resurrección y la vida, quién cree en Mi aunque muera vivirá. y todo aquel que vive y cree en mi no morirá eternamente ". Su hermana Estela García de López, sus sobrinos Mario Alberto y José María López y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la flia., en este triste momento. Se ruega oraciones en su memoria.

GARCÍA, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mi". Sus sobrinos Mario Alberto López, María Verónica Santos, sus sobrinos nietos Rania y Gabriel participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. "Aunque ande por un valle de sombras, no temeré nunca, pues Dios siempre me acompaña". Sus sobrinos José María López y Pamela Sarmiento, sus sobrinos nietos Laila, Victoria y José López Sarmiento participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este triste momento. Se ruega oraciones en su memoria.

GARCÍA, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Ricardo Lissi; Oscar Lissi y esposa Lucy y familia; Marcelo Lissi y Carolina y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en querida memoria.

GARCÍA, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. En forma inesperada y sorpresiva te fuiste Pepe para morar en la Casa de Dios. Tus amigos y vecinos: Yoyi e Irma Gerez, Ariel Gerez y flia; Marcela y Tobías Gerez; participan con profundo dolor el fallecimiento del respetado y amigo vecino.

GARCÍA, JOSÉ MANUEL (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Alberto Chazarreta Franzzini, su esposa Maria Cristina Acosta, sus hijos Albertito, Gringa y Gustavo, nietos y bisnieta participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro apreciado vecino "Pepe". Rogando a Dios el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin.

GARCÍA, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Susana Sastre de Ottinetti e hijos, participan con profunda tristeza el fallecimiento de su amigo y vecino Pepe. Y abraza a su esposa e hija en este momento de dolor.

GARCÍA, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en verdes praderas El me hará descansar. Su cuñada Griselda, su esposo Jorge ,sus hijas Marta, Flory ,Bety Beltrán y flia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

GARCÍA, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Mirta Robles (cuñada), su hija Verónica Cardozo (sobrina) y sus hijos Amelie, Benja Ailán, despiden a su querido tío Pepe que lo recordarán siempre con muchísimo cariño y acompañan a su esposa Gloria Robles, sus hijas Roxana, Alicia y su nieto Lautaro con mucho afecto en este triste momento.

GARCÍA, JOSÉ MANUEL (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Estimado vecino de tantos años, ya descansas junto a Dios nuestro Señor. Lo recordaré afectuosamente con el saludo que le hacia a Claudio, comparándolo con lo ponia muy Feliz, como todo lo que tenia que ver con el futbol. Era la figuera que mas le gustaba en el equipo. Gracias por haber sido una mas dándole alegría. Se volvieron a encontrar. Saludeló siempre igual. Don García brille para Ud. la luz deJesús. Pido para la flia., consuelo y pronta resignación. Lucy, tambien lo comparte Dorita.

HERRERA, JULIO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/21|. Siempre estarás en nuestros recuerdos. Tu amiga Lic. Graciela Kraft y sus hijos Viviana y Martín participan con dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

INFANTE, ROSA OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Su sobrina Claudia Infante y su familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

INFANTE, ROSA OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Su sobrina Adriana Infante, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaño a la familia en este triste momento. Elevo oraciones en su querida memoria.

INFANTE, ROSA OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Dijo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi jamás morirá". Carlos Vella, su esposa Mary, su shijas Marcela y Cristina Vella y sus respectivas flias, acompañan a su esposa, hijos y hermano en este momento de dolor y que Dios les de resignasción.

INFANTE, ROSA OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Alejandro Remigio Ferreiro, Elena Beatriz Duran y sus hijos Alejandro, Eugenia y Martin, participan con gran dolor la imprevista partida del apreciado Pichocho. Acompañan a su esposa y familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

INFANTE, ROSA OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Sus vecinos y amigos: Sofia Migueles e hijas María Lorena, María Josefina, María Cecilia David y su nieto Francisco David, con inmenso dolor participan la partida de nuestro querido Pichocho. Elevamos oraciones por su eterno descanso. Abrazo a su esposa e hijos con sincero cariño.

INFANTE, ROSA OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Dora Leiva, sus hijos Hugo, Daniel, Claudia y Adriana, sus hijos politicos René, Marcelo, sus nietos Micaela, Agustín, Pía, Juan Cruz. Joaquín, Sofía y Martina y bisnieto Alfonso, participan con profundo dolor su fallcimiento y acompañamos a la familia en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

INFANTE, ROSA OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. CEAR SRL participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, OSCAR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. Dice el Señor: "Yo soy el camino, verdad y la vida. El que vive y cree en mí no morirá jamás, y aquel que vive y cree en mí aunque muera vivirá". Raul E. Paz, sus hijos Rauli, Virginia y Luisina, participan con profundo dolor el fallecimiento de su muy querido y apreciado amigo y vecino Nenino. Acompañan a su esposa Isabel, a su madre Sra. Orfilia, a su hermana Titi y a toda su familia en este triste y doloroso momento. "Por la misericordia de Dios, descansa en paz. Brille para el la luz que no tiene fin".

JIMÉNEZ, OSCAR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. Dra. Ana María Catella participa con profundo dolor el fallecimiento de su compañero Fernando y expresa sus condolencias a sus familiares.

JIMÉNEZ, OSCAR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. Alejandro Caro, amigo y compañero de guardia del CEPSI, junto a su madre, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su esposa e hijos en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, OSCAR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Berta Domínguez de Arjona y Rosa Domínguez de Marcos, participan su fallecimiento y acompañan a su madre Orfilia , apreciada amiga y vecina, en estos momentos de dolor y elevan oraciones por el consuelo de su familia

JIMÉNEZ, OSCAR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. Jorgelina de Sandoval y flia , Silvia, Roberto, Sonia y Guillermo participan con profundo dolor la pérdida del hijo de nuestra querida vecina Orfilia. Ruegan una oración en su memoria.

JUÁREZ, ANA JACOBA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Sus hijos Rdo, Teresa y Francisco, nietos Ana, Judit, Belén, Victor, Milagro, Agustín, h. po.. Pedro, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Maco. Servicio HAMBURGO. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LEDESMA, HUGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. Ing. Tomás Allall, Mirta Peralta e hijos María Esperanza, Alvaro y Paula Allall, acompañan a sus hijos Pancho y Patricia y nietos Agustín, Araceli y Nicolás en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria y ruegan cristiana resignación para su familia. "Don Negro", descanse en paz.

LEDESMA, HUGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. Adriana Bravo, Cecilia Rodriguez, Mirta Peralta y Marita Rodriguez, participan el fallecimiento del padre político de nuestra querida amiga Patricia. Rogamos oraciones en su memoria y consuelo para su hijo y nietos Panchi, Agustín, Araceli y Nicolás.

LEDESMA,, OSCAR ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Su hijo Oscar Ledesma participe con dolor su fallecimiento, su reto fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad.SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

NAVARRO DE YAPUR, ELDA SURIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/2/21|. Prima Elda nuestros corazones estan de luto por tu partida, nuestras almas en duelo, nos dejaste un gran vacio. Descansa en paz y desde el Cielo acompaña a Mariel, Juan Carlos, Adriana y a la prima Mabel a llevar adelante tu ausencia. Sus primas Valle, Chichí y Mechi Alegre y flia.

NAVARRO DE YAPUR, ELDA SURIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/2/21|. Elda, fuiste un ejemplo a seguir y la prima incondicional que Dios puso en nuestras vidas. Hoy nos dejas y sabemos que ya no estarás mas con nosotros y eso nos duele en el alma. Pero aunque ya no estes a nuestro lado, queremos que sepas prima querida que siempre te tendremos en nuestros corazones. Acompañamos a la distancia a Mariel, Juan Carlos, Adriana y a la querida Mabel y a sus respectivas familias, Descansa en paz. Sus primos Elena y Gustavo Mues y flia.

NAVARRO DE YAPUR, ELDA SURIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/2/21|. Chiqui Abdala y flia, participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE YAPUR, ELDA SURIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/2/21|. Hijo de tu tía Blanquita: Silvia, Migui y Rosita, con sus respectivas familias, acompañan con mucho dolor su fallecimiento y saludamos desde la distancia a sus hijos y nietos deseandoles pronta resignación a sus familiares. Elevando oraciones en su memoria.

NAVARRO DE YAPUR, ELDA SURIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/2/21|. Nora R. Rafael de Jiménez despide a Elda con dolor y en oración. Abraza con cariño a sus hijos, hermanas Mabel y Pochola y a sus sobrinos. Ruega por su paz en el Señor, consuelo y fortaleza para su familia.

NAVARRO DE YAPUR, ELDA SURIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/2/21|. Nelly, Estela y Norma Tamer participan con profundo pesar la partida de la querida Elda y abrazan con todo cariño a su hermana Mavel, a sus sobrinas Mónica y Marcela, a sus hijos Juan Carlos, Adriana, Mariel, nietos, bisnietos y demás familiares. Los acompañan con oraciones pidiendo fortaleza, serenidad y consuelo.

PERALTA HERRERA, NOEMÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. El personal docente, de maestranza y comunidad educativa del Jardín de Infantes Nº 8 Nicolás Avellaneda, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del alumno Bautista Tolosa Peralta. Rogando por su eterno descanso.

PERALTA HERRERA, NOEMÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en m i aunque muera vivirá; y todo aquel que vive y cree en mi, no morirá jamás". Juan 11:25,26. La seño Inés Carrizo del Jardín de Infante Nº 8 "Nicolas Avellaneda", participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su alumnito Bautista Toloza Peralta rogando por su eterno descanso para que la paz y el consuelo del Señor los acompañe y fortalezca a toda la familia.

SUFFLONI, MARIANA DRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21 en Córdoba|. Comisión Directiva y afiliados de la UOEM Frías, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SUFFLONI, MARIANA DRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21 en Córdoba|. Guillermo Catella, Fernanda Yachelini y sus hijos Guido, Pedro, Guillermo (h) y sus familias acompañan a su amigo Juan Manuel y familia en estos dolorosos momentos. Piden una oración en su memoria

TERRIBILE, RAFAEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Sus hijos, nietos y bisnietos, participan con profunda tristeza su partida. Elevamos oraciones en su querida memoria.

TERRIBILE, RAFAEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Participan con profundo dolor. Sus hermanas políticas Beatriz Soriano de Contreras, sus hijos Rulo y Francis y sus respectivas familias Selva Soriano de Luna y flia; Coni Soriano de Ramírez y flia; y Ramona Soriano y familia.

TERRIBILE, RAFAEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Familia Terribile -Rufino. Elina, Marianela, Carla, Rafael, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

TERRIBILE, RAFAEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Gustavo Rufino y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

TERRIBILE, RAFAEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Miguel Ángel Tejera, María Rufino y su hijo Miguel Ángel Tejera, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria

TERRIBILE, RAFAEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Los Afiliados y Comisión Directiva de APUNSE participan del fallecimiento del padre de nuestro compañero Nodocente Leandro Gabriel Sguario, acompañamos a su familia en este difícil momento y rogamos una oración en su memoria.

TERRIBILE, RAFAEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Elena Beatriz Duran, Alejandro Remigio Ferreiro participan con pesar su fallecimiento. Acompañan a su hija Marcela y familia en este difícil trance. Ruegan oraciones en su memoria.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Sus hijos Ricardo, Marilui, Mele, Santiago, h. pol., Cecilia, Alejandro, Rolando, Marian, nietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (Piru) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Rodolfo Améstegui y Lola Monti, sus hijos y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (PIRU) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Nicolás E. Juárez Villegas, su esposa María Alejandra Soria Vildósola junto a sus hijas María Teresa y Josefina participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (PIRU) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Belén, Constanza Petros y familia, acompañan con profundo dolor a Mariluí y Alejandro en este difícil momento.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (PIRU) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Sylvia Monti de Bruchmann y su hijo José Horacio, acompañan a toda su familia en este momento de dolor y elevan oraciones en su memoria.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (Piru) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Su amiga Beatriz Meossi de Cáceres y sus hijos Carlos, Augusto, Luis y María participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (Piru) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. María Cecilia Meossi de Noriega participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (Piru) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. María Argentina Weyenbergh participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su hermana Pili y demás familiares en este difícil momento.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (Piru) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Marilí Isorni junto a sus hijos Luciana, María y Claudio Saber, hijos políticos Nicolás Galindez y Diego Vittar y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a Pili y a toda su familia en estos tristes momentos. Elevan oraciones por la paz de su alma y el bienestar de la familia.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (PIRU) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Desde San Juan, Mercedes Cáceres, su esposo Sebastián Gómez Luluaga, sus hijos Bautista y María isabel, participan su fallecimiento y comparten el dolor de su familia.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (Piru) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Sus excompañeras. Teresita Mansilla de Pohl, Catalina Muscará, Luis Neme de Areal, Beatriz Castro de Blanco y María Herrera, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (PIRU) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Sus amigos Norah Carabajal Loza y su esposo José Manuel Cáceres, despiden con tristeza a su querida amiga Pirula y acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (PIRU) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Su amiga Lía Valdini Rentería y sus hijos Silvina y Mariano Sarmiento y familias, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos, su hermana Pily y demás familiares su partida al cielo. Elevan oraciones en su memoria.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (PIRU) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Silvia Carrascosa y familia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (PIRU) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Facundo Berraondo y Gabriela Carrascosa, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (PIRU) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Participan con dolor el fallecimiento de su amiga y vecina, Dr. Luis Humberto Santillán, su esposa Gloria Rotulo, sus hijos Alba Marina, Luis Armando y Ariel Humberto y sus respectivas familias y elevan oraciones en su memoria.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (Piru) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. María Cecilia Medrano, sus hijos Luis, Sebastián, María Cecilia, Facundo y Agustina Sayago Medrano con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en tan difícil momento y ruegan oraciones en su memoria.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (Piru) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Dra. Myriam Frascarolo, sus hijos y sus nietos lamentan su fallecimiento y acompañan en este dolor a toda la familia. Elevan oraciones en su memoria.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (PIRU) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Gabriela Salvatierra, participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga María Luisa y acompaña a toda su familia.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (PIRU) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Graciela Rojas Alcorta de Jorge participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia. Eleva oraciones en su memoria.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (PIRU) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Rosana, María, Rita e Ivana, acompañan con profundo dolor a la Dra. Mariluí Patiño en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (PIRU) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Las amigas de su hija Marilui: María Adela, Marti, Inés, Mari, Carolina M., Carolina E. María, Marcela, Viviana, Pía y Mariana, participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Clara López Pasquali de Araya y Cecilia López Pasquali de Balmaceda con sus respectivas familias, acompañan a toda su familia en este momento tan triste y ruegan oraciones en su memoria.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (PIRU) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Martín Díaz Achával, Raquel Catalán y sus hijos Victoria, Lucía y Santiago participan con dolor el fallecimiento de Piru y acompañan en estos difíciles momentos a sus queridos amigos Marilui, Alejandro y a toda la familia. Elevan oraciones en su memoria.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (PIRU) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Valeria Nazario, Luis Missio y sus hijos Valentina, Julieta y Juan Ignacio, participan con gran dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|."En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy a preparar un lugar para vosotros" . Sus amigas y hnas., en la fe del grupo Betania: Nené Llugadar, Rosi Gómez, Mapi y Chiqui Medina, Mirita de Tahan, Elsita Freijo y Chini Habra, participan con pesar su partida terrenal y acompañan a su familia en el dolor. Descansa en paz querida amiga !Te extrañaremos!

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (PIRU) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Florencia Sal, Federico Augusto Witthaus y sus hijos Federico, Lucila y Victoria participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Luisa Astún de Marañon, Olga Chemes de Llinás, Rosi Orieta de Leiva acompañan con cariño en este doloroso momento a Pili por el fallecimiento de su hermana. Elevan oraciones por su feliz resurrección y por una cristiana resignación de toda su familia.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (PIRU) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Belén Basualdo y Ramón Pena; sus hijos Manuel, Santiago , Belem y Martín ; acompañan a a su querida amiga Marilui y a toda la familia. En tan doloroso momento . Que brille para ella la luz que no tiene fin

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Tus amigos y vecinos del Barrio Andes, partcipan con inmenso dolor tu partida a la Casa del Señor. ¡Gracias por todo lo que nos brindaste incondicionalmente!. Viviras en nuestros corazones!. ¡Descansa en paz querido Piru!.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. ¡Piru querida! Ya descansas en paz querida amiga!. Seguro estarás cantandole al Señor como lo hacías cuando nos reuníamos en nuestro grupo de oración! ¡Dios es tu pastor nada te puede faltar!. Silvia Llugdar de Ugozzoli, sus hijos María Natalia, Mario Franco, María Florencia, Pablo Valentín participan su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (Piru) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Felicitas Martilotti y flia participan el fallecimiento de la hermana de Pili y acompañan con oraciones a sus familiares.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (PIRULA) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Luisa Josefina Paz de Aboslaiman y sus hijos acompañan a su hermana Pily, Gringo e hijos en este doloroso momento rogando que la fe en Cristo consuele su dolor. Sus restos fueron inhumados ayer en el cemet. Parque de la Paz.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (PIRU) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Julio Bridoux Renzi, su esposa Martha Giménez Carol, sus hijos María Eugenia, Silvina, Santiago, Pablo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este triste momento. Que su alma descanse en paz.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (PIRU) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Sus colegas y amigas: Zulema Salvatierra y María Eugenia Bridoux participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hija María Luisa Patiño en este triste momento.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (PIRULA) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. ASSEC- Asociación Santiagueña Solidaria con el enfermo de Cáncer participan el fallecimiento de la hermana de su secretaria Sra. Olga Vieyra de Christensen. Integrantes de la esta ONG lamentan profundamente su pérdida rogando consuelo para Pily y su familia con apoyo de la fe cristiana a la vez que hace llegar sus condolencias a los hijos y nietos de Hebe.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (PIRULA) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Alfonso Martín Roger, su esposa Ana Carina Farias y sus hijos, Martín, Nicolás y Morena Roger participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y para resignación de su querida familia._

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (PIRULA) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Pelu Santillan participa con profundo dolor su fallecimiento y hace llegar a sus apreciados hijos :Ricardo , Marilvi, Mele y Santiago y a su sobrina Marcia y demás familiares su profundo pesar. Descanse en paz señora Pirula.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (PIRULA) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Adriana Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (PIRU) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Miguel Ángel Basualdo, su esposa María Ivana Vittar y sus hijos María Milagros, Valentín y María Sol Basualdo, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (PIRULA) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Techa Patiño, Rodolfo Patiño, Malena Ferrer, Eduardo Martín y familias participan su fallecimiento.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (PIRULA) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Participan su fallecimiento Alberto Santiago Unzaga Patiño y Soledad Unzaga Patiño y acompañan a sus hijos Ricardo , Mercedes, Mariluí y Santiago. Elevan una oración en su memoria

GODOY DE BEJARANO, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/10|. Su esposo Victor, sus hijos Rosario, Agustina y Tadeo, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 11 años de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: Hijo mío extrañar a alguien duele, porque no puedes compartir, porque no puedes estar a su lado. No duele extrañar a alguien que está lejos de nosotros, lo que duele es tener ganas de tenerlo cerca y no poder. A 9años y 2 meses de tu inesperada partida duele extrañarte. Tus padres Luis y Negry, tus hermanas Ale y Faby,tu hija Zafi,tu sobrino Rodri y familiares nos reuniremos hoy a las 20 en la gruta para elevar una oración en tu querida memoria."Vives en nuestros corazones".

PEZZINI DE JURICICH, LIDIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/21|." Dicen que en el cielo una es feliz, no existe la tristeza". Su esposo Benjamín Miguel, su hija Ma. Cecilia agradecen a familiares y amigos por el apoyo en este difícil momento e invitan a la misa se oficiará hoy a las 20 hs en Catedral Basílica al cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Padre

AZNAR, MARIANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. Julio César Nassif, María Teresa Verdugo e hijos, participan con profundo dolor la desaparición física de la querida Mariana y acompañan en tan triste momento a su mamá Graciela, su papá Pichón, su esposo Diego, su hijito Máxima y sus hermanos Patricia, Ricardo y Belén. Que descanse en paz.

AZNAR, MARIANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. Francisco Salvador Catálfamo, Leticia Toledo y su familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de Mariana y acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

AZNAR, MARIANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Nélida Donofrio de Gerez, sus hijos María Clara Gerez y flia., Vidal Armando Gerez y flia., acompañan a su Mama Graciela en este difícil momento de dolor. Se ruega una oración en su memoria.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Que la escencia de tu alma se abra como flor, e inunde de colores el corazón de tus seres queridos. Bendecido retorno querida Carolina. Amén!!. Dra. Marta Adriana Sayago y flia, envian su condolencias y acompañan espiritualmente a su flia.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Dra. Clyde Villavicencio y Dr. Edgardo Vechetti, participan con profundo dolor y acompañan a sus familiares en tan dificil momento. Elevando oraciones en su querida memoria.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. CIM acompaña en el dolor al Dr. Toti Banegas. Que Dios ilumine tu camino: Celva, Sandra, Julieta, Ramón, Romina, Daniela, Dahiana. Ruegan por el eterno descanso de tu alma.

BANEGAS, CAROLINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Carolina: hija de mis queridos Toti y Elba, los ángeles te acompañan en tu camino hacia la paz. Mis condolencias a la familia: Dra. Mary Acosta. Elevo oraciones en su querida memoria.

GALLO VDA. DE RODRÍGUEZ, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Cochería del Plata, participa el fallecimiento de la Sra. madre de Jorge Rodríguez. Sus restos fueron inhumados en cementerio de Clodomira.

GALLO VDA. DE RODRÍGUEZ, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. María Teresita Chávez, Andrés Víctor Alfonzo y familia, participan el fallecimiento de la Sra. madre de Jorge Rodríguez. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Clodomira.

GÓMEZ, JOSÉ SALVADOR (Nacho) (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Su hija Guadalupe Gomez, su mama Graciela Shimmentih, sus hnas., Rita y Lorena, hnos., políticos, sobrinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

GÓMEZ, JOSÉ SALVADOR (NACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Es doloroso despedirte de tu transito terrenal, fuiste para nosotros un niño educado, amable y respetuoso y así llegaste a tu adultez siendo un gentil hombre progresista y trabajador, sembraste un gran cariño en cuantas personas que te conoció. Rogamos al Señor te recoja en su seno y le dé a tu familia una profunda resignación. Tu vecino Carlos Infante y familia.

GÓMEZ, JOSÉ SALVADOR (NACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Querido Nacho. Perdurarás en nuestros recuerdos tu paso por esta vida. Descansa en paz querido amigo y vecino. Guillermo Suárez y familia.

LESCANO, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Sus hijas Mirta y Romelia, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

LEDESMA, FLAVIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/21|. Sus tíos Mirta Grimaldi y Marcelo Jerez; Elba Grimaldi y Luis Filippini.Sus primos: Marcelo, Marcela,Analía, y Susana Jerez; Luis, Fernando y Gabriel Filipini; primos políticos y sobrinos, invitan al oficio religioso a realizarse hoy martes 23 a las 20 hrs en la Parroquia Sgo. Apóstol al cumplirse nueve días de su partida. Ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, HORACIO DR. (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. Comisión Directiva y afiliados de la UOEM Frías participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, HORACIO Dr. (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. José Domingo Lecuona y flia participan con dolor el fallecimiento de su vecino y amigo, Dr. Horacio Figueroa. Consuelo a su esposa Teresa y a sus hijos María Elena, Horacio y Juan Manuel. Se pide oraciones en su memoria. Frías.

FIGUEROA, HORACIO Dr. (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. El Rotary de Frías, participa con dolor el fallecimiento de su E.G.D. del Distrito 4.800, Dr. Horacio Figueroa. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

LEIVA DE BARRIONUEVO, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. El diputado provincial Dr. Juan Manuel Baracat, sus hijas Maiara y Justina Baracat, participan con dolor el fallecimiento de la madre de sus queridas amigas Liliana, Negra, Celia, Ana y Andrea y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

LESCANO, CORNELIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. Nicandro Palomino y Familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, y acompañan en tan duro momento a su esposa Alicia, sus hijos y nietos. Elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

MUSTAFÁ, RENÉ EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Centro Oftalmológico Ramos Taboada participa con profundo dolor su fallecimiento, elevando oraciones en su memoria.

MUSTAFÁ, RENÉ EDUARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. José Sinesio Gómez, su esposa Blanca López y flia partiicipan su fallecimiento y hacen presente sus sinceras condolencias a su apreciada familia. Ruegan oraciones en su querida memoria. Quimilí.

PALACIO, MANUEL ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Sus hijos Víctor, José, Walter, Carlos, Graciela, Enrique, Néstor, Silvia, Mercedes, Cristóbal y Nano, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Forres (dpto. Robles). Cob. Unión Ferroviaria. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

SILVA, ALCIDES (Chany) (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. La Comunidad Educativa de la Escuela Nº 607 "Cabo II Ramón Edmundo Ordoñez", participan con profundo dolor el fallecimiento del ex Colega del establecimiento. Ruegan oraciones a su memoria. Las Termas.