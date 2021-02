FÚNEBRES | 24 de febrero del 2021

23/02/2021 - 22:57 Funebres

Fallecimientos

- Héctor Edmundo Navarrete

- Christian Arnaldo Sequeira

- Selva Maguna (Clodomira)

- María Teresa del Valle Bonsanti (La Banda)

- María Adelaida Díaz

- Mirian del Valle Moyano

- Javier Argañaraz

- Marcelo Alejandro Lescano (La Banda)

- Noemí Elizabeth Saieg

----------------------------------------

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HÉCTOR EDMUNDO NAVARRETE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/2/21 y espera la resurrección.

Sus hermanas Mercedes Graciela y Esilda Amelia Navarrete, su nieta Milagros Alcaide, lo despiden con profundo pesar y ruegan a Dios su amor y misericordia para que descanse en paz. Elevaremos oraciones para que reciba ese descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HÉCTOR EDMUNDO NAVARRETE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/2/21 y espera la resurrección.

El Sr. Jefe de gabinete de Ministros, Dn. Elías Miguel Suárez, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HÉCTOR EDMUNDO NAVARRETE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/2/21 y espera la resurrección.

Los subsecretarios de la Jefatura de Gabinete de Ministros: CPN. Olga Povedano, CPN. Jorge Murad, Dr. Fabián Ponce participan su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HÉCTOR EDMUNDO NAVARRETE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/2/21 y espera la resurrección.

Directores y personal de la Jefatura de Gabinete participan su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HÉCTOR EDMUNDO NAVARRETE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/2/21 y espera la resurrección.

El subsecretario de Prensa, Difusión, y Ceremonial, Sr. Carlos Argañaraz y personal, participan su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NOEMÍ ELIZABETH SAIEG

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/2/21 y espera la resurrección.

Su hija Macarena Sánchez Saieg y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio Jardín del Sol, COB. HAMBURGO. Servicio Realizado por COMPLEJO PARQUE. Olaechea 649. Tel. 4219787.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Ing. Agr. NOEMÍ ELIZABETH SAIEG

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/2/21 y espera la resurrección.

La Federación Argentina de Agronómica (FADIA), participa con profunda tristeza el fallecimiento de la Ing. Agr. Liz Saieg, cofundadora de nuestra federación en representación del CIASE de Sgo. del Estero. Rogamos elevar una oración por su descanso eterno.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Ing. Agr. NOEMÍ ELIZABETH SAIEG

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/2/21 y espera la resurrección.

Juan Bautista Paz, María Natalia Soria y sus hijos Javier y María del Huerto, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Macarena en este difícil momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Ing. Agr. NOEMÍ ELIZABETH SAIEG

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/2/21 y espera la resurrección.

El Colegio de Ingeniería Agronómica de Sgo. del Estero (CIASE) participa con profunda tristeza el inesperado fallecimiento de nuestra colega Liz y acompañamos a su hija Macarena y familia en tan dolorosa e irreparable pérdida. Rogamos elevar una oración por su eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Ing. Agr. NOEMÍ ELIZABETH SAIEG (Liz)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/2/21 y espera la resurrección.

Gustavo Saad y Valeria Ochi participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga y acompañan a su hija Macarena y a toda su familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Ing. Agr. NOEMÍ ELIZABETH SAIEG (Liz)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/2/21 y espera la resurrección.

Los acuerdos de las almas, son compromisos adquiridos antes de llegar a esta vida, con otras almas con quienes decidimos aprender o enseñar…. Hasta que nuestras almas vuelvan a encontrarse querida Liz.

Su amiga Patricia Bertini y familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Ing. Agr. NOEMÍ ELIZABETH SAIEG (Liz)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/2/21 y espera la resurrección.

Zoqui, Chechu, Martina, Victo, Vir Sánchez, Magu, Ro Argibay, Sole, Pili y Luli participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Liz y acompañan a su hija y amiga nuestra Macarena en estos momentos difíciles.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SELVA MAGUNA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/2/21 y espera la resurrección.

Los compañeros de trabajo de su hijo Domingo: Dres. Ana Alzogaray, Juan Gavioli, Francisco Gavioli, Sara Rentería, Mercedes Ayud, Amelia Baldiviezo, Gabriela Carrascosa, Lucía Zavaleta, Pablo De Bonis, Mario Arce, Sebastián Seva, Martín Uardene, Carolina Vargas y Martín Cusa participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SELVA MAGUNA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/2/21 y espera la resurrección.

Dr. Raúl J. C. Abate participa con profundo pesar su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

ANDRÉS RUBÉN ARAUJO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/1/21 y espera la resurrección.

Al cumplirse un mes de su fallecimiento, Su hija Florencia, su yerno Jorge y sus nietos Isabella y Salvador participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por La Paz de su alma.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

ANDRÉS RUBÉN ARAUJO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/1/21 y espera la resurrección.

"Como una estrella fugaz fue tu andar por este mundo, pero tu llama indeleble nunca se apagará".

Es demasiado pronto para que nuestros corazones entiendan el dolor de su partida. No existe ocasión por la que no lo recordemos, nos roba una sonrisa y también muchas lágrimas cada vez que pronunciamos su nombre, porque su presencia fue un pilar importante en nuestras vidas, fue un gran esposo y un excelente padre, que siempre priorizó a su familia por sobre todas las cosas. Vivir sin su compañía será muy difícil por lo que rogamos oraciones en su memoria para que Dios le dé el descanso eterno.

Su esposa Lilian Chávez, sus hijos Mariana, Florencia, Cecilia, Ulises, Valentina y Gerónimo, sus nietos Guillermina, Isabella, Ernestina y Salvador, hijos políticos Guillermo y Jorge participan con profundo pesar al cumplirse un mes de su fallecimiento y un año de su natalicio, e invitan a la misa a llevarse a cabo hoy en la iglesia Santiago Apóstol de la ciudad de La Banda a las 20 hs.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

ANDRÉS RUBÉN ARAUJO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/1/21 y espera la resurrección.

"Tu pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llama Señor, me has mirado a los ojos sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar". Cada día despertamos con la sensación de que te encontraremos en algún lugar de la casa, creemos escuchar tu voz o que tus pasos están cerca, no sabemos con exactitud si es real o no lo que percibimos, porque aún está presente entre nosotros. El amor sigue intacto no se fue y no se irá nunca. Permanece en el corazón de toda tu familia y de quienes sienten un profundo amor por vos. Cada día de nuestras vidas será así, recordarte y sentirte cerca porque fuiste presencia en cada uno de los que te necesitaron, fuiste compañía y protección y sólo a tu lado nos sentíamos fuertes.

Su hija Mariana Araujo su hijo político Guillermo Giménez, sus nietas Guillermina y Ernestina Giménez Araujo invitan a la misa al cumplirse un mes de su fallecimiento y un nuevo año de su natalicio el día 24 de febrero de 2021 a las 20 horas en la Iglesia Santiago Apóstol de la ciudad de La Banda ruegan una oración para su eterno descanso.

ALZOGARAY, EUGENIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Sus sobrinos Ricardo, Luis, Silvia y Dario y sus respectivas familias, participan su fallecimiento rogando el descanso eterno. Que brille para ti la luz que no tiene fin.

ALZOGARAY, EUGENIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Indiana Garzón, Pedro Eugenio Simón y compañeros de trabajo, participan con profundo pesar el fallecimiento de la mamá de su compañero Ralmón Trejo.

ALZOGARAY, EUGENIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Omar y Franco Lucatelli, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ALZOGARAY, EUGENIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Dra. Ana M. Alzogaray, su esposo Humberto Santillán, sus hijos Javier, Cecilia y Alicia Santillán Alzogaray, Dra. Graciela Alzogaray, su hija Angelina, Silvia Alzogaray y José Alzogaray y sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ALZOGARAY, EUGENIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Viviana Ávido, su esposo Ruben Piñón y sus hjos Luciana, Florencia, Belén y Facundo, acompañan a su familia en este difícil momento y elevan oraciones en su querida memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

ALZOGARAY, EUGENIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Hermana querida, descansa en paz. Que el Señor te tenga en su gloria. Negrita Alzogaray de Corpus y familia participan su fallecimiento.

ALZOGARAY, EUGENIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Acompaña a su hijo Ramon Trejo y familia en este difícil momento sus amigos de la vida Patricia,Sonia tuky, Claudia,Pia, Rosy,Gilda, Gaby, Miguel, Julio, Piri, Enrique, Pepi Ciro y Chufi ruega oraciones en su memoria.

AREAL, ROSA (CHUCHINA) (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21|. Su amiga Elsa Teresita Feijóo de Argañarás, sus hijos Teresita, Jorge Raúl y Manuel Alfonso con sus respectivas familias, y Marina Suárez, acompañan a su hija Tofi, nietos, hermanas Negra y Marta y demás familiares en estos momentos de dolor por pérdida irreparable.

AREAL, ROSA (CHUCHINA) (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21|. Tiempos dificiles que atrasaron un reencuentro te llevo en mi corazón y pido resignación para Negra y Marta, que el Señor te reciba en su gloria. Ana Carlsson de Rodriguez Areal, sus hijos Analila y Ricardo; Alberto, Ana María y Guillermo Hammann y Angelina, nietos y bisnietos, participan con dolor su fallecimiento.

ARGAÑARAZ, JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Sus hermanos Sergio, Ramón, sus tios, primos, amigos y familia Echart Pérez, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en cementerio La Piedad a las 10 30 hs.Casa duelo Pl.L. Gallo 330 s.v. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

CANTERO DE SÁNCHEZ, MARÍA FUENSANTA (Pily) (q.e.p.d.) Fallecío el 20/2/21|. Gabriela Leoni de Messad, sus hijos Martín, Javier, Josemaria y María del Pilar, participan su fallecimiento y acompañan a su hija Tere y familia en este momento de dolor.

DÍAZ, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Sus hijos Carlos, Francisco, Héctor, zulma, Marcelo y Roxana diaz, tus nietos Rodrigo, Emilano, Melisa, Jsé Yanina, Carlos y bisnietos, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados Cementerio La Piedad. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

EIJO DE ROJAS, SARA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. "Hoy la tierra llora tu partida y el cielo gana un ángel más". Augusto Caro y Elia participan con dolor el fallecimiento de la madre de su novia Luky Rojas y se ruega oraciones a su memoria.

GARCÍA DE LÓPEZ, LIDIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. La comunidad educativa del Colegio Centenario, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Lida Estela García de López, madre del prof. José López. Ruegan una oración en su memoria.

GARCÍA, JOSÉ MANUEL (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Querida Gloria, tus amigas y excompañeras de la Esc. J.C. 1049 te acompañan con mucho cariño y un fuerte abrazo por el fallecimiento de tu esposo, como a sus hijas Roxana, Alicia y su nieto Lautaro: Betty Álvarez, Alba Farías, Josefina Vega, Negrita Maldonado, Angi Ramendo y Ana María Goldar, los acompañamos con mucho dolor. Que descanse en paz.

INFANTE, ROSA OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Su hermano César Infante, su cuñada Mirtha Sosa, sus sobrinos Lorena, Erna y César Infante, sobrinos politicos Roberto, Hector y Luciana, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

INFANTE, ROSA OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Su hermano Dito Infante, su cuñada Roxana Naufal, sus sobrinos Luciano e Ivan, participan con dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

INFANTE, ROSA OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. "Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino". Su prima Perla Vella de Gómez y su hijo José Eduardo Gómez, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su esposa, hijos, hermanos, nietos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

INFANTE, ROSA OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Sus primos Teresa de Sarmiento, Rosa de Elías, Susú de Calderón y Mirta de Juárez y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

INFANTE, ROSA OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Diste a nuestras vidas todo tu cariño, tu recuerdo, nunca será borrado de nuestras mentes, ni de nuestros corazones. Su sobrina Maria Gabriela Belizán y sus hijas María Lourdes y María Guadalupe, participan con profundo dolor su fallecimiento.

INFANTE, ROSA OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Sus compañeros del PROMEBA: Juan Pablo Risso Patrón, Carlos Rodriguez, Héctor Sández, Patricia Méndez, Silvana Esperguín, César Cansino, Pablo Risso Patron, Ernesto Lecuona, Luis Rodriguez. participan con dolor su fallecimiento. Que brille para el la luz que no tiene fin. Te vamos a extrañar.

INFANTE, ROSA OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Luis José Vella, su hijo Luis Edmundo Vella y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

INFANTE, ROSA OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Jesus, José y María te doy el corazón y el alma mía, descanse con vos el alma mia. Rene y Tito Galván y flia, Marta, Ale, Gabi, Noelia, Erika, Sebastian y Natalia, participan con profundo pesar el fallecimiento de nuestro querodo y apreciado vecino Pichocho y ruegan a Dios y nuestra Madre Virgen María y reciban en su hogar a tu hijo que partióa tu encuentro. Consuelo y resignación a su querida flia.

INFANTE, ROSA OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Claudia Juarez y su hija Constanza, participan con profundo dolor su fallecimiento, Pichocho que gran tristeza causa tu partida, fuiste un tipaso, un gran hombre y amigo para mi hija, jamas olvidaré lo que hiciste por ella y el amor que nos diste, te vamos a llevar en nuestros corazones por siempre. Descansa en paz. Que brille para vos la luz que no tiene fin.

INFANTE, ROSA OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Amigas de su hija Mariela Infante: Marta Costas, Luisa Costa Paz; Silvina Bridoux, Carla Serrano, Silvia Cianferoni, Adriana Rosales, Angeles Suárez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones ensu memoria.

INFANTE, ROSA OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Jorge Llarrull, Maria Guadalupe Suárez y familia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

INFANTE, ROSA OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Jorge Ayunta y flia., participan con dolor el fallecimiento de su querida amigo Pichocho y acompaña a sus hermanaos César, Julito y Dito.

INFANTE, ROSA OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Participan de su fallecimiento Directivos de la Empresa Ingeniería del NOA SRL.

INFANTE, ROSA OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. "Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios". Mario Osbaldo Belizán, sus hijos Elizabeth, Marisa, Gabriela, su ahijado Martín, sus nietos Facundo, Agustina, Jazmín, Leandro, José, Lourdes y Guadalupe participan con profundo dolor su fallecimiento.

INFANTE, ROSA OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Felices los pacientes porque recibirán la tierra en herencia". Su ahijado Miguel Muñoz (a) y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento.

MOYANO, MIRIAN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Sus hermanos Miguel, Omar, Ramón, sobrinos Alejandro, Zoe, Josefina, Raúl Estefanía y demas fliares., sus restos fueron inhumados cementerio La Piedad. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

NAVARRETE, HÉCTOR EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Sus hijos Mirna Zunilde y Héctor Carrizo, Diego Ernesto y Roxana Cejas,nietos Zunilde Carrizo e Ignacio Báez, Milagros Alcaide y Luciano López, Facundo y Francisco Navarrete, participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

NAVARRETE, HÉCTOR EDMUNDO (CHONCHÓN) (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Su hija Mirna Zunilde y Héctor a. Carrizo, Zunilde M. Carrizo e Ignacio Báez participan su fallecimiento.

NAVARRETE, HÉCTOR EDMUNDO (CHONCHÓN) (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Su hijo Diego Ernesto Navarrete y Roxana Cejas, Facundo y Francisco Navarrete participan con dolor su fallecimiento.

NAVARRETE, HÉCTOR EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Sus hijos Zuny y Diego Navarrete, sus hijos politicos Cacho Carrizo y Roxana Cejas, sus nietos Zunita y Nacho Báez, Milagros y Luciano, Facundo y Francisco Navarrete, sus hermanas Mercedes y Esilda Navarrete, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Privado Parque de la Paz. EMPRESA SANTIAGO.

NAVARRETE, HÉCTOR EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Su tío Miguel Ángel Ledesma y Ana Borselino, sus primos Ana María y Carmencita Ledesma y sus respectivas flias, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Privado Parque de la Paz.

NAVARRETE, HÉCTOR EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Su tía Teresita H. Ledesma y sus hijos María Teresita Chavez de Alfonzo y Ramón A. Chávez y sus respectivas flias, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

NAVARRETE, HÉCTOR EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Su prima Mercedes Ledesma y sus hijos Germán y Ailín Deroy, nietos Luana y Leonardo participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en sumemoria.

NAVARRETE, HÉCTOR EDMUNDO (CHONCHÓN) (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. La comisión directiva del Centro de Jubilados y Pensionados de Recreación y Turismo Tradición, participa el fallecimiento del hermano de la Sra. Graciela "Cacha" Navarrete, miembro y socia fundadora de nuestro centro y permanente colaboradora, acompañan en tan duro momento, elevando oraciones en su querida memoria.

NAVARRETE, HÉCTOR EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. María Teresita Chavez, Andrés Víctor Alfonso, sus hijos Romi, Andres, Silvina, Agus y Nico, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Señor recibelo en tu regazo.

NAVARRETE, HÉCTOR EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Ramón A. Chávez y flia, Ramón A. Chávez (h) y flia, participan el fallecimiento de su primo Chonchón.

NAVARRETE, HÉCTOR EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Juan Carlos Martín Carrizo, su esposa Choly Vivas, sus hijos María Eugenia, María Emilia y Martín, participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a sus hermanas Graciela, Esilda y demás familiares. Ruegan una oración en su memoria.

NAVARRO DE YAPUR, ELDA SURIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/2/21|. "Querida tía, siempre vivirás en nuestros corazones, que brille para vos la luz q no tiene fin". Su sobrina Patricia Nabac, su esposo Rubén Pikaluk y sus hijas Nahiara, Natasha y Nicole Pikaluk, acompañan a sus hijos y nietos en estos dolorosos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE YAPUR, ELDA SURIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/2/21|. María Teresa Juárez de Navarro e hijos: Miguel, María Teresa de Elías, Carlos, Alejandro y Fabián Navarro con sus respectivas familias, participan su fallecimiento, elevando oraciones por su eterno descanso.

NAVARRO DE YAPUR, ELDA SURIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/2/21|. María Angélica Bravo Zamora de Espeche y familia, acompañan en este difícil momento a su amiga Mabel Navarro de Nader y ruegan al Señor le dé resignación y fortaleza.

NAVARRO DE YAPUR, ELDA SURIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/2/21|. Participan de su fallecimiento Victoria Uequín de Nabac y sus hijos: Juan Carlos Nabac y flia. Gustavo Nabac y flia. y Patricia Nabac y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE YAPUR, ELDA SURIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/2/21|. La silenciosa y profunda congoja que tu partida ha sumido a tus primos Tití y Héctor Rebullida, valga de sublime plegaria ante Dios todopoderoso. Rogando por tu eterno descanso. Pedimos resignación cristiana a su dolida y acongojada familias Yapur y Navarro. Paz en su tumba.

NAVARRO DE YAPUR, ELDA SURIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/2/21|. Hijos y nietos da la tia Nashla y del tío Pancho Salomón de Los Juries abrazan a su hermana Mabel con el profundo dolor provocado por su partida, rogando cristiana para sus hijos y nietos, para su hermana política Graciela y para sus sobrinos que tanto la han querido y que el alma de Elda descanse eternamente en la paz del Señor.

NAVARRO DE YAPUR, ELDA SURIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/2/21|. Josefina Stancampiano de Muratore participa con inmenso dolor el fallecimiento de su querida amiga y acompaña a Mabel y sus hijas Monica, Marcela y demás fliares. Elevan oraciones en su querida memoria.

PERALTA DE CARABAJAL, EMMA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. Teresita Luna de Jaime, sus hijos: Rubén y Alicia Escobar, Silvia, Susana Jofré y familia, sus nietos: Santi Jaime, Cado y Sol Jaime Jofré participan con profundo dolor la partida de tan maravillosa amiga y acompañan a toda su familia en estos difíciles momentos. Ruegan una oración en su querida memoria.

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. María José Montenegro de Fonzo y Marta Garay acompañan a Delita en tan duro momento.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. El Dr. Juan Pablo Rea, su señora esposa Dra. Andrea Barquetti, sus hijos Juan Pablo y Martín Rea, participan con profundo dolor la pérdida de su querida amiga y hermana de la vida. Acompañan con profundo dolor a toda la familia. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Elevando oraciones por el eterno descanso de su alma

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Susana Luna y su hija Maitena, acompañan a su hija Maky en este dificil momento, rogando paz, resignación y fortaleza. Siempre estaremos a tu lado.

SAIEG, NOEMI ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Temprano levanto la muerte el vuelo,amiguita ,hermanita de la vida. Te vinieron a buscar tus ángeles y picaflores. En el cielo necesitaban buena gente.Tu amiga Maria Elena Jorge participa del fallecimiento y eleva una oración en tu memoria.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Tu amiga incondicional hasta el infinito Jorgelina Llarrull, sus sobrinos Caty, Ottito y Otto Pulvet, participan con profundo dolor su fallecimiento.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Pilar Messad Leoni y familia participan el fallecimiento de la mamá de su amiga Maca y acompañan a su familia.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Tito Saad, su esposa Reina Gubaira de Saad, Alfredo Gabriel Saad y Adriana Recchia de Saad e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Ángel Domingo Cuba, Laura Saad e hijos Domingo Gabriel, María Laura e Ignacio Jorge participan su fallecimiento y acompañan a Macarena en tan doloroso momento.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. La Promoción '81 de la Escuela Normal de Añatuya despide a Liz con cariño. Siempre estará en nuestro recuerdo y nuestro corazón.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Ing. Carlos Alberto Massa y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su querida memoria.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Ing. Noemí Elzabeth Saieg, docente de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la UNSE, y acompañan en el dolor a sus seres queridos.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Jose Zani, sus hijos Alejandra, Josefina y Augusto, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Autoridades, personal docente, Nodocente y estudiantes de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la UNSE, participan con profundo dolor el fallecimiento de la docente de nuestra casa de altos estudios, y acompañan a su familia en este difícil momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Lic. Ricardo Dalale y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Su amiga Gabriela Morales y su esposo Daniel Montenegro y sus hijos Alvaro y Tiara Montenegro. Amiga querida te llevaré siempre en mi corazon... Que brille para vos la luz que no tiene fin.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. La Comisión Directiva de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero ADUNSE, participan con profundo dolor del fallecimiento de la docente afiliada. Acompañan a su familia en este dificil momento y ruegan oraciones en su memoria.

SEQUEIRA, CHRISTIAN ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Sus padres María Cristina y Tomas, hermanos: Yamila, Tamara, Exequiel, Leonela, Raúl, Yesica,Tomi, abuela, Norma y demas fliares., participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. EMPRESA SANTIAGO.

SUFFLONI, MARIANA DRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/21 en Córdoba|. María Inés Guardiola y María Lujan Mc. Callum participan con pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a su querido amigo Juan Manuel y su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

TERRIBILE, RAFAEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Señor recíbelo en tus brazos y dale él descanso eterno. participan con profundo dolor. Su hermano político Fancisco Soriano y familia.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. María Mercedes Basualdo y su hijo Agustín, acompañan a los hijos, hermana y sobrina de la querida Pirula y a sus respectivas familias en estos momentos de dolor. Rogamos una oración en su memoria. Que en paz descanse.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (PIRU) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Elsa Benavente de Giménez Patiño, sus hijos: Rubén, Silvia y Víctor Feijóo, Ricardo y Patricia Omill, participan con dolor su fallecimiento.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (PIRU) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. No pienses que me he ido. Si algún día visitas mi tumba no llores, solo imagina que estoy durmiendo. Te visitaré con el alba, te abrazare con el viento, Te besaré con la lluvia y cantaré para vos en silencio. Nunca pienses que me he ido, porque entonces.... entonces si habré muerto. Que en Paz descanses Sebita querido, permanecerás por siempre en nuestros corazones y siempre te recordaremos con una gran sonrisa. Rogamos oraciones en su memoria. Acompañamos con profundo dolor a nuestra querida compañera de Quorum Salud Integral, Marilui Patiño, tras el fallecimiento de su querida madre Piru.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Beatriz Castro, José Blanco, sus ijos Virginia, Beatriz y Agustín y nietas participan con dolor el fallecimiento de la querida Pirula. Acompañan en este difícil momento a su hermana Pily y familia. Elevan oraciones en su memoria.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Cira Tavella de Jiménez, Elsa Bethular, Bety Bethular de Orieta, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia., en tan difícil momento. Se ruega una oración en su memoria.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (PIRU) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Rosita Appa Vieyra de De Bonis, sus hijos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida prima Piru. Elevan oraciones por la paz de su alma y resignación para sus hijos y nietos.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (PIRU) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Nilda Guberville, sus hijas Silvina y Carolina Moreta y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (PIRU) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Desde Córdoba tu Consuegra María Cristina Miranda y sus hijos Alejandro , Mónica y Gabriel Scacchi, nietos y bisnieto participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (PIRU) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Participan con inmenso dolor el fallecimiento de su amiga y vecina: Rafael Bonacina, Josefina Santillán Borges, sus hijos Mariana, Constanza, Josefina, Rafael y respectivas familias, acompañando a toda su familia en este momento de dolor y elevan oraciones en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. La promoción de maestros de 1951, de la Escuela Normal Manuel Belgrano, participa con dolor el fallecimiento de nuestra compañera Pirula y acompañamos con cariño a sus hijos, nietos y familia. Elevamos oraciones en su memoria.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (PIRU) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Nuestra querida y maravillosa Piru, con una sonrisa siempre en tu rostro, hoy te digo adios y es solo hasta pronto... Dios les dé a tu familia resignacion de tu ausencia. Por siempre en mis mejores recuerdos. Ana Carlsson de Rodriguez Areal, sus hijos Analia y Ricardo; Alberto, Ana Maria y Guillermo Hammann y Angelina, nietos y bisnietos, participan dolor su fallecimiento.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Silvia Jaime participa con profundo pesar el fallecimiento de Piru y acompaña a toda su familia en tan doloroso momento. Ruega orar por su eterno descanso.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Las amigas de su hermana Pily, Teresita de Leoni y Gabriela Leoni, participan su fallecimiento.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (PIRU) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Jorge D'Amico y sus hijas Mariela, María de la Paz, Magdalena y Georgina, sus hijos pol. Christian Martín, Patricio Jándula y sus nietos, participan con dolor el fallecimiento de la hermana de su amiga Pili Vieyra.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. María Eugenia Di Lullo y Marta Garay acompañan a su familia, sobre todo a su hermana Pily, en tan difícil momento y elevan oraciones en su memoria.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (PIRU) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Dr. Néstor Giraudo y su esposa Cristina Ávila participan el fallecimiento de la hermana de sus amigos Pili y Gringo, los acompañan junto a su familia en estos momentos de dolor y ruegan oraciones en su memoria.

MÁRQUEZ, JUAN FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/20|. Mi querido y amado Juan al cumplir 6 meses de tu partida. Te extrañamos mucho y no tiene consuelo nuestro corazón, siempre tendremos los mejores recuerdos. Te amamos hasta el infinito y el mas allá. Que brille para vos la luz que no tiene fina. Tu esposa Lila, tus hijos Yeny, Mercedes, Héctor, Eduardo, tu hija de corazón Eliana, tus nietos, nuera, yerno y demás familiares, invitan a la misa que se realizará en la Iglesia Santa Rita Barrio Jorge Newbery a las 19.30 hs.

ARCE VDA. DE MANSILLA, ADELAIDA AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/20|. Su hijo Alfredo, su hija política Yolanda, y Héctor, sus nietos Lucas, Luciana, Sebastián, Natalia y Roxina, bisnietos y demás familiares la recuerdan con motivo de cumplirse tres meses de su Partida a la Casa del Señor. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

VILLALBA DE CABRAL, BLANCA AZUCENA (Blanquita) (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/09|. Madre: Hoy estarías cumpliendo 75 años, seguro que allá en el Cielo te habran preparado la fiesta más hermosa y merecida, Dios estará feliz de poder celebrar hoy tu cumpleaños. Te enviamos todo nuestro amor Madre y te recuerdo que eres lo que mas queremos y adoramos. Tu esposo Carlos Cabral, tus hijos, nietos y bisnietos te recuerdan en su natalicio.

BONSANTI, MARÍA TERESA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Sus hijas María Inés y María Clara, su hija del corazón Beatriz Ibarra y demás fliares participan su falleicmiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol a las 9,30 hs. casa duelo Av. Belgrano 532 La Banda. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

LESCANO, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Su madre Olga, tus hermanos Walter y Graciela y demás familiares y amigos, sus restos fueron inhumados cementerio Los Romanos. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

DÍAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 24/8/20|. Sus hermanos Eduardo, Elsa y René, su hijo Fabio, sobrinos y demás familiares, invitamos a la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en la iglesia Cristo Rey (La Banda), al cumplirse seis meses de su partida al reino del Señor.

SUÁREZ DE LOBO, DANIELA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/05|. Querida hija, hoy son 16 años que no estás con nosotros pero tu presencia nos sigue acompañando, tus hermosos recuerdos, tu dulce sonrisa, los momentos vividos, nunca se borrarán de mi mente, a pesar de los años sigues y seguirás siempre a nuestro lado. Hoy te recordaremos con un oficio religioso a las 20 hs en la Parroquia Cristo Rey. Tu hermana Kari, tus hijas Meli y Ari, tu esposo, tu madre que jamás dejará de pensar en vos.

MONTENEGRO, PABLO EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/05|. Hijito de mi corazón pasaron los años y estás en todo momento en mí, me entristece no tenerte a mi lado, pero sé que me das las fuerzas para seguir. Te amo hijo, 16 años de tu partida, fuiste y seguirás siendo esa bella personita. Te recuerdan por siempre tu mamá Mercedes, tus hermanos Hugo, Andrea y Dardo Montenegro, hermanos políticos, tus sobrinos Mela, Tomi, Pablo, Maia y Anto. Se ruega una oración en su querida memoria.

FIGUEROA, HORACIO Dr. (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. La promoción 1970 de la Escuela Normal Manuel Belgrano participa su fallecimiento y acompaña a su excompañera y amiga Teresita Baylon.

FIGUEROA, HORACIO Dr. (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. Schamci Morra de Yadón, sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

GÓMEZ, REYNA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Sus hijas Mirian, Mariana, Vale, Berta, Marta, hijos politicos, nietos, bisnietos y demás familiares. sus restos fueron inhumados en el cementerio de Cañada Escobar. Dpto. Banda. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

LESCANO, CORNELIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. Nicandro Palomino y Familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, y acompañan en tan duro momento a su esposa Alicia, sus hijos y nietos. Elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

MAGUNA, SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Sus hijos Domingo, Rodolfo, Ricardo, hijos pol. Mabel y Silvia, nietos Romina, Cinthia, Juana, Lucas, Joaquin, Mayra, Florencia y Julieta, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Esperanza, Clodomira. EMPRESA SANTIAGO

MAGUNA, SELVA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. Sus amigos: Amanda Correa,Carlos Correa y Mariana participan con gran dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en Clodomira.Ruegan oraciones en su memoria.

MAGUNA, SELVA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. "Señor ya está ante Tí, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Que brille para ella la Luz que no tiene fin". Luciana Ibarra, Gastón Mansilla, Oscar González, Pedro Rodríguez, Guillermo Jiménez, compañeros y amigos de su hijo Domingo Vildoza, participan con dolor su partida al Reino de los Cielos. Ruegan oraciones a su querida memoria.

MAGUNA, SELVA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. "El Señor es mi pastor nada me falta, en verdes praderas me hace reposar, Él me conduce a aguas tranquilas, en su Casa moraré por años interminables". Pedro, Mabel Rodríguez y familia, amigos de su hijo Domingo, participan con dolor su partida al Reino de los Cielos. Ruegan oraciones a su querida memoria.

MUSTAFÁ, RENÉ EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Raúl Lorenzo, Graciela Toscano y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo René Mustafá, querido Musta siempre te recordaremos como amigo, compañero y funcionario ejemplar, descansa en paz.

MUSTAFÁ, RENÉ EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. El Movimiento Evita Santiago del Estero, participan con profundo dolor el fallecimiento del compañero René Mustafá y da testimonio del gran compromiso que expresó siempre con los humildes de su pueblo.

MUSTAFÁ, RENÉ EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Carlos Hazam participa con dolor el fallecimiento de su amigo y compañero de la lucha por la justicia social al servicio de los más humildes, acompaña a la familia en estos momentos. Ruega oraciones en su memoria.