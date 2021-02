FÚNEBRES | 26 de febrero del 2021

26/02/2021 - 01:56 Funebres

FALLECIMIENTOS

26/2/21

Héctor Edmundo Navarrete

Mario Omar Paz

Rolando Atilio González

Dante Roberto De Luca

Livio Ernesto Olmedo

Lidia Mabel Quiroga

Sepelios Participaciones

INVITACIÓN A MISA

AMELIA DE VALLE SÁNDEZ DE FARHAT

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/2/17 y espera la resurrección.

“No llores si me amas, si por un instante pudieras contemplar como yo, la belleza ante la cual, las bellezas palidecen. Créeme. Cuando llegue el día que Dios ha fijado y tu alma venga a este cielo, ese día volverás a verme, sentirás que te sigo amando, que te amé. Feliz te llevaré de la mano por senderos nuevos de luz y de vida. Enjuga tu llanto y no llores si me amas”. Su esposo Luis Farhat, su hija Susana, su hijo político Luis, sus nietos Camila y Tomás, invitamos a la misa que se realizará hoy a las 20,00 hs. en la Pquia. San José del Bº Belgrano al cumplirse 4 años de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Arq. Dante Roberto De Luca

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/2/21 y espera la resurrección.

Las amigas de su esposa Elisa: María Elena Carranza, Silvia Jiménez, María Virginia Scocoza, María Marta Arce, Anita Gómez, María Inés Villaverde, Zulma Sirena, Ana María Catella, Gabriela Urrere, Marta Hoffman, Marta Navelino, Negucha Castro, Susana Abdala, María Elena Villegas, Teresa Taboada, Valle Montesinos, Adriana Slapack, participan con profunda tristeza el fallecimiento de Dante y ruegan por su descanso eterno. Acompañamos a Elisa y familia en tan doloroso momento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Arq. Dante Roberto De Luca

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/2/21 y espera la resurrección.

“Que brille para él la luz que no tiene fin”

Lo despedimos con mucho cariño, excelente esposo, padre y abuelo. Rogamos por su eterno descanso. Su esposa María Elisa Castro, sus hijos Álvaro, Milagros y Andrea, sus hijos pol. Gabriela, Luciano y Roberto, sus nietos Alfonso, Simón, Fausto y Delfina.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Arq. Dante Roberto De Luca

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/2/21 y espera la resurrección.

Roberto Daives, Adriana Díaz, sus hijos Roberto Germán y Melisa, acompañan con profundo dolor a su esposa Elisa, sus hijos Milagros, Álvaro, Andrea y sus respectivas familias. Ruegan una oración en su memoria. ¡Lo extrañaremos!

INVITACIÓN A MISA

GRACIELA ELVIRA CASARES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/2/19 y espera la resurrección.

Mamá, hace un tiempo que no te veo con mis ojos, pero en mi mente y corazón estás tan hermosa como siempre…. Ya pasaron 2 años de tu partida mi querida Mamá.

Tu hijo Fabián, su hija política Lourdes, sus nietos Santiago, Valentina, Morena, Isabella y Helena, Invitamos a participar de la misa a realizarse hoy en la Parroquia Santa Rita, a las 19.30 hs. Se ruega una oración en su memoria.

RECORDATORIO

RICARDO DE LA SILVA

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 16/2/21 y espera la resurrección.

Sus hermanos Manuel, Viviana, Beto, Carlos y Marquesa, ruegan una oración en su memoria, a nueve días de su partida a la casa del Señor.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Arq. Dante Roberto De Luca

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/2/21 y espera la resurrección.

El presidente interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo C.P.N. Eduardo Augusto Du Bois Goitia, secretarios técnicos y personal en general, participan con dolor el fallecimiento del arquitecto Dante Roberto De Luca, dan sus condolencias y acompañan a la familia.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Arq. Dante Roberto De Luca

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/2/21 y espera la resurrección.

Carlos Hazam, su esposa Analia, sus hijos Mauri, Juan y Florencia, sus nietos Lauti, Sair, Juan y Agustín participan el fallecimiento de su entrañable amigo y acompañan a su familia en tan doloroso trance. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ARQ. DANTE ROBERTO DE LUCA

(Q.E.P.D.) SE DURMIÓ EN EL SEÑOR EL 25/2/21 Y ESPERA LA RESURRECCIÓN.

El Consejo Directivo, la Comisión Fiscalizadora, el Tribunal de Ética y Matriculados del Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento de su colega Arq. Dante De Luca, acompañan a su familia en este difícil momento por tan irreparable pérdida.

ARQ. DANTE ROBERTO DE LUCA

(Q.E.P.D.) SE DURMIÓ EN EL SEÑOR EL 25/2/21 Y ESPERA LA RESURRECCIÓN.

María Teresa Taboada y su hija María del Pilar participan con inmenso dolor el fallecimiento del tan apreciado Dante y acompañan a su amiga María Elisa y a sus hijos en este difícil momento. Ruegan oraciones por su descanso eterno

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ARQ. DANTE ROBERTO DE LUCA

(Q.E.P.D.) SE DURMIÓ EN EL SEÑOR EL 25/2/21 Y ESPERA LA RESURRECCIÓN.

La Cámara de la Construcción de Santiago del Estero (CaCSE) acompaña al amigo Álvaro De Luca y familia en este momento de dolor por el fallecimiento de su padre Dante De Luca.

ARQ. DANTE ROBERTO DE LUCA

(Q.E.P.D.) SE DURMIÓ EN EL SEÑOR EL 25/2/21 Y ESPERA LA RESURRECCIÓN.

Ingeniero Morales y familia, nuestro más sentido pésame a la familia De Luca en estos momentos, QEPD Dante De Luca.

DR. LIVIO ERNESTO OLMEDO

(q.ep.d.) Se durmió en el Señor el 25/2/21 y espera….

¡Ernesto hoy ya sos un ángel! ¡Qué nuestro Dios te dé la paz que no tiene fin! Carlos Alberto Litvak, Liliana Peláez y sus hijos Florencia, David, Virginia y Marcos Litvak Peláez, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido hermano de Daniel Olmedo y acompañan con oraciones a toda su familia.

DR. LIVIO ERNESTO OLMEDO

(q.ep.d.) Se durmió en el Señor el 25/2/21 y espera….

¡Que nuestro Dios le dé la vida eterna! Nicolás Badel, Ximena Fernández Peláez y sus hijos Máximo, Tobías y Justina, participan con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Ernesto Olmedo, hermano de su querido tío Daniel Olmedo y acompañan con oraciones a su querida familia.

RECORDATORIO

MARIANA GISEL GONZALES

(q.e.p.d.) Falleció el 26 de Agosto del 2020.

¡Madre! Hoy se cumplen seis meses de tu inesperada partida, estás en el lugar más bello donde no hay llanto ni dolor, pásanos tu mano sanadora por nuestros corazones. No podemos comprender porque te arrancaron de nuestro lado. ¡Señor Padre de toda razón te pedimos Justicia! Madre te extrañamos no podríamos vivir sin vos pero nuestra fe está superando tu partida.

Te amamos por siempre tu esposo Coco, tus hijos Franco, Yipsi, Xime, tu Seba y Gerito tu nuera Vale; tus padres políticos tus hermanos políticos te recuerdan con cariño, que descanses en paz.

LIDIA MABEL QUIROGA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/2/21 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

LIDIA MABEL QUIROGA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/2/21 y espera la resurrección.

El senador Nacional, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

RECORDATORIO

LÍDORO OSCAR ROLDÁN (Melli)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/8/20 y espera la resurrección.

Flaco, hoy hace seis meses que te fuiste al cielo, dejándonos un gran vacío pero los momentos vividos, hermosos recuerdos, no se borrarán de nuestra memoria. Estás y estarás a nuestro lado querido hermano, descansa en paz. Tus hermanos Nardo, Néstor, Esther (China) e Inés con sus respectivas familias, elevan y ruegan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARIO OMAR PAZ (Nenú)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 25/2/21 y espera la resurrección.

“Felices los humildes porque ellos verán a Dios”

Su hermano Segundo Paz, su hna. política María Dolores Navarro, sus sobrinos Germán y Mariano Paz, su sobrino nieto Lucas Paz, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el Parque de la Paz. Elevamos oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO.

NOEMÍ ELIZABETH SAIEG

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/2/21 y espera la resurrección.

Querida Macarena, te acompañamos en tu infinita tristeza, no hay despedida, solo reabrir la conversación con ella, con un nuevo sentido. En un nuevo lugar, desde el cual sigue al lado tuyo, para estar siempre. Un gran abrazo para vos y la familia, Naty, Miguel, Ignacio y Nicolás.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

+

DR. LIVIO ERNESTO OLMEDO

(q.e.p.d.) Falleció el 25/02/21.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

+

DR. LIVIO ERNESTO OLMEDO

(q.e.p.d.) Falleció el 25/02/21.

Adriana Ick y familia participa con dolor su fallecimiento, acompaña a sus familiares en el dolor. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

+

DR. LIVIO ERNESTO OLMEDO

(q.e.p.d.) Falleció el 25/02/21.

Por tu gran bondad y generosidad con profundo dolor y mucho amor te despedimos en este viaje que emprendes junto a Dios. Siempre estarás en nuestros corazones.

Tus hermanos María Inés Olmedo de Lupica y Benedicto Lupica, tus sobrinos: Darío y Belén Giménez y Adrián y Karina Hayipanteli, tus sobrinos nietos: Máximo, Victoria, Facundo y Santiago.

DR. LIVIO ERNESTO OLMEDO

(q.ep.d.) Se durmió en el Señor el 25/2/21 y espera….

Sr. presidente del Concejo Deliberante de Las Termas de Río Hondo Lic. Raúl Feliciano Gutiérrez participa con dolor su fallecimiento. Las Termas.

DR. LIVIO ERNESTO OLMEDO

(q.ep.d.) Se durmió en el Señor el 25/2/21 y espera….

Concejo Deliberante de Las Termas de Río Hondo, participan con dolor su fallecimiento Las Termas.

DR. LIVIO ERNESTO OLMEDO

(q.ep.d.) Se durmió en el Señor el 25/2/21 y espera….

Empleados del Concejo Deliberante de Las Termas de Río Hondo participan con profundo dolor su fallecimiento. Las Termas.

DR. LIVIO ERNESTO OLMEDO

(q.ep.d.) Se durmió en el Señor el 25/2/21 y espera….

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

DR. LIVIO ERNESTO OLMEDO

(q.ep.d.) Se durmió en el Señor el 25/2/21 y espera….

El senador nacional, Don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

DR. LIVIO ERNESTO OLMEDO

(q.ep.d.) Se durmió en el Señor el 25/2/21 y espera….

Don José Emilio Neder, presidente del Partido Justicialista Santiago del Estero, participa su fallecimiento.

------------------------------------------------------------------------------------------ DR. LIVIO ERNESTO OLMEDO

(q.ep.d.) Se durmió en el Señor el 25/2/21 y espera….

Sr. Carlos Silva Neder, secretario Gral. del Partido Justicialista Santiago del estero, participa su fallecimiento.

DR. LIVIO ERNESTO OLMEDO

(q.ep.d.) Se durmió en el Señor el 25/2/21 y espera….

Nilda Guberville, sus hijas Silvina y Carolina Moreta y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

DR. LIVIO ERNESTO OLMEDO

(q.ep.d.) Se durmió en el Señor el 25/2/21 y espera….

Su hermano Daniel Olmedo, su hermana política Mercedes Peláez y sus sobrinos Ignacio, Leandro, Franco y Eugenia participan con profundo dolor su fallecimiento rogando al Señor que lo reciba en su Reino con mucha alegría y que brille para él la luz que no tiene fin. Querido Ernesto, estarás en nuestros corazones siempre.

INVITACIÓN A MISA

ZULINDE RAED DE LESCANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/2/20 y espera la resurrección.

Fuiste un ejemplo como hija, esposa, madre y abuela. Sembraste infinidad de amigos, hoy celebramos la misa en la iglesia Catedral para recordarte al cumplirse 1 año de su fallecimiento a las 20 hs. Su esposo Gringo.

Ing. Agr. NOEMÍ ELIZABETH SAIEG (Liz)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/2/21 y espera la resurreccion

El diputado provincial Dr. Juan Manuel Baracat, sus hijas Maiara y Justina Baracat, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Ingeniera Liz Zaieg, acompañan a su hija Macarena Sánchez, su hermano Ricardo Zaieg e hijas y a su madre. Ruegan oraciones en su memoria y descanso eterno de su alma. Frías.

NOEMÍ ELIZABETH SAIEG

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/2/21 y espera la resurrección.

Jorge Simón, su esposa Silvina de Simón y sus hijos lamentan profundamente la partida de su entrañable amiga Liz, quien vivirá por siempre en nuestros corazones y será recordada como la dulce y hermosa persona que fue. Acompañamos a la querida Maca en este penoso trance. Rogamos oraciones en su memoria.

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

SUSANA ARGENTINA ORIETA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/2/21 y espera la resurrección.

“Cuando clamo a Ti, Tú me respondes ¡Oh mi Dios Salvador! Tú que me has sostenido en mis angustias, ten compasión de mí y escucha mi oración: que el alma de mi amada madre, por tu infinita misericordia, descanse en paz”. Sus hijos Aidé, Fernando y Vanesa Suárez, sus nietos agradecen a todas las personas que nos acompañaron en tan difícil momento e invitan a la misa hoy a las 20,30 hs. en la iglesia Cristo Rey, La Banda, al cumplirse los 9 días de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

LUIS JUSTINIANO TOLOZA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/2/21 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DR. CARLOS ABEL ZÁRATE BAZÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/2/21 en Córdoba y espera la resurrección.

Su hijo Dr. Carlos Zárate, su hija política Luciana Demasi, sus nietos Camilia, Joaquina y Tomás Zárate participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

Sus restos serán inhumados en Córdoba.

CORONEL, BERSABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Sus hijos: María Inés, Mario y Marta, hijos políticos: Victoria y Celso, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Esperanza. Clodomira. EMPRESA SANTIAGO.

DE LUCA, DANTE ROBERTO ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Su esposa: Elisa Castro sus hijos: Milagros, Álvaro y Andrea de Luca hijos políticos: Roberto, Gabriela y Luciano, sus nietos: Fausto, Alfonso y Delfina, participan con dolor su fallecimiento y sus fueron cremados ayer en El Crematorio de EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO. HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A.

DE LUCA, DANTE ROBERTO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Sus consuegros Marcelo Daher, Maribe Aiquel de Daher y sus hijos participan con profundo dolor del fallecimiento del querido Dante. Acompañan a su familia en momentos de tanto dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

DE LUCA, DANTE ROBERTO (ARQ.) (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. María Cristina Vázquez Ger y familia, participan con dolor su fallecimiento. acompañan a sus familiares en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

DE LUCA, DANTE ROBERTO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Los compañeros de trabajo y amigos de su hija Milagros participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DE LUCA, DANTE ROBERTO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Familia Contato Carol, participa con pesar su fallecimiento y ruega por su feliz resurrección. Acompaña a su familia en tan doloroso momento.

DE LUCA, DANTE ROBERTO ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. El Consejo Directivo, Colegas y personal del Colegio Farmacéutico de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento del Arq. Dante De Lucca, colaborador de la Institución y acompañan a su familia en este momento de pesar.

DE LUCA, DANTE ROBERTO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Cecilia Guillot y familia, participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este momento. Eleva oraciones en su memoria.

DE LUCA, DANTE ROBERTO ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Lamentamos mucho su fallecimiento!!! Nuestras condolencias a toda su familia en este difícil momento! Enrique Alberto Llapur, Adriana Tauil, Luis María Nassif y Eugenia María Chedid.

DE LUCA, DANTE ROBERTO ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. "Que brille para él la Luz que no tiene fin". Tu hijo del corazón Andrés Nassif, Luisina Matteucci y su hija Ámbar acompañan con profundo dolor a sus amigos Álvaro, Andrea, Milagros y Elisa.

DE LUCA, DANTE ROBERTO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Las amigas de su hija Milagros acompañan en el dolor a su familia: Guadalupe, Fernanda, Coni, Josefina y Malena. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

DE LUCA, DANTE ROBERTO ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Mario Alejandro Nassif, su esposa Antonella Matteucci, y sus hijos Lorenzo y Bautista Nassif Matteucci participan con profundo dolor el fallecimiento de De Lucca Dante Roberto y acompañan a su amigo Álvaro en este difícil momento.

DE LUCA, DANTE ROBERTO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Ramón Chamorro y su esposa Susana, participan con dolor el fallecimiento del querido Dante y acompañan a su familia y a su amiga Elisa en tan duro momento.

DE LUCA, DANTE ROBERTO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Hugo Navarro y familia participan el fallecimiento del apreciado Arq. Dante De Lucca.

DE LUCA, DANTE ROBERTO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Arq. Gustavo Nazario, su esposa María Luisa Nallar y sus hijos María, Federico y Huerto, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

DE LUCA, DANTE ROBERTO ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Aldo Pizzolitto, su esposa Maria,Eugenia Castro y sus hijos Virginia,y Luis Soledad y Gonzalo, Valentín y Angeles y sus nietos Francisco, Lucia, Salvador, Emilia, Pilar, Matilde y Antonia participan con profundo pesar su fallecimiento y abrazan con cariño a Elisa, Mili, Alvaro y Andrea.

DE LUCA, DANTE ROBERTO ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Virginia Pizzolitto y Luis,Tek y sus hijos Frsncisco y Lucia participan con profundo dolor el fallecimiento de Dante.

DE LUCA, DANTE ROBERTO ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Soledad Pizzolitto y Gonzalo Moyano y sus hijos Salvador y Emilia participan con profundo dolor el fallecimiento de Dante.

DE LUCA, DANTE ROBERTO ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Valentín Pizzolitto, Angeles Renna y sus hijas Pilar Matilde y Antonia, participan con mucho dolor el fallecimiento de Dante.

DE LUCA, DANTE ROBERTO ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Sus amigas de "Siempre": Susy Corvalán, Nancy Prieto, Susy Acosta, Silvia Lucio, Ana Gilez, Fanny Rojas, Ana Fragola y Silvia Juárez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su querida memoria.

DE LUCA, DANTE ROBERTO ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Sus amigos Héctor R. Baraldo, Sonia Torri Arriazu y sus hijos Luciana, Sacha y Martín, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DE LUCA, DANTE ROBERTO ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Juanjo y Adriana Guzmán participan con enorme pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en este momento de tanto dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

DE LUCA, DANTE ROBERTO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Las amigas de su esposa Elisa: Liz Pagani, Susana Chamorro, Nancy Prieto, Adriana Di Capua, Susana Jorge Tere y Graciela Uequín, Betty Verdugo, Josefina Lencina, Anita Fernández y María Graciosi, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a la familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

DE LUCA, DANTE ROBERTO ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Néstor Cornelli, Alicia Morales y sus hijas Florencia, Fernanda y Agustina, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

DE LUCA, DANTE ROBERTO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Ramón y Adriana Cura e hijos, participan su fallecimiento con profundo dolor y elevan oraciones en su memoria.

DE LUCA, DANTE ROBERTO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Nancy Prieto, participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Dante. Siempre te recordaré con cariño.

DE LUCA, DANTE ROBERTO ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Su vecino Dante Montenegro y familia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

GONZÁLEZ, ROLANDO ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Su esposa Mariana, hijos Pachini, Kusi, Mariela, Fabian, h. pol. nietos Agostina, Martías y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en cementerio V. de la Barranca. Servicio Caruso Cia. de Seguros. S.AORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

NAVARRO DE YAPUR, ELDA SURIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/2/21|. Ana María S. de Simón, hermana de la extinta Teresa del Valle Sobrero, participa con dolor el fallecimiento de Elda, amiga y compañera de promoción. Acompaña en el dolor a sus hijos, nietos, hermana, cuñada, sobrinas y demás familiares. Que el Señor le dé el descanso eterno.

OLMEDO, LIVIO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Juan Manuel Pereyra y Claudio Sosa participan con dolor el fallecimiento del padre de sus amigos Ivan y Romina, acompañan a la familia en estos momento. Ruegan oraciones en su memoria.

OLMEDO, LIVIO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Carlos Ernesto García, Adela Gabriela Pacheco, sus hijos Emanuel y Macarena Vera, César, Patricia y Maximiliano Paz, y María Angel participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso trance. Brille para el la luz que no tiene fin.

PAZ, MARIO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Su esposa Norma, hija Paula, hnos. Segundo, Mabel, sobrinas Romina, Florencia, Rocio y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en cementerio Parque de la Paz. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Leandro Arce y familia, lamentan con dolor la partida de la Ing. Liz Saieg, acompañan a su familia y elevan una plegaria por su descanso eterno.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Ricardo Rey Arce y familia, participan con dolor el fallecimiento de la Ing. Liz Saieg, elevan una plegaria por su descanso eterno.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Mónica Viviana Juri y sus hijas: Pamela, Vivi y Regi y C.P. Daniel Eleán, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija y demás familias en este momento de profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Adiós querida amiga. Gracias por lo que compartimos. Silvina Luján Rigali, acompaña a su hija Macarena, a su madre, hermano y demás familiares en este triste momento. Ruega una oración en su memoria.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. El Servicio Médico Asistencial de la Universidad Nacional de Sgo. del Estero (SMAUNSE), participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Saieg, Noemí Elizabeth, afiliada de ésta institución. Acompaña a su familia en este difícil momento y ruega oraciones en su memoria.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Mauro Báez y Flia, participan con profundo dolor, su partida al Reino de los Cielos. Elevan una oracion a su querida Memoria y acompañan en este difícil momento a su hija Macarena y demás familiares!!!

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (PIRULA) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. José Luis, María Silvia, Eduardo y Gustavo Galgontas acompañan a Pili y familia con cariño y oración por la partida de su hermana a la Casa del Padre.

ZÁRATE BAZÁN, CARLOS ABEL DR. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 24/2/21|. Lucrecia Cortigiani y familia participan con dolor el fallecimiento de su consuegro. Ruegan una oración en su memoria.

ZÁRATE BAZÁN, CARLOS ABEL DR. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 24/2/21|. Dr. Mariano Félix Demasi, sus hijos Solana, Mariano, Máximo y Augusto participan con dolor el fallecimiento del papá de su hermano político Carlos.

ZÁRATE BAZÁN, CARLOS ABEL DR. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 24/2/21|. Dr. Sebastian Demasi, su esposa Florencia Sottini, sus hijas Josefina y Emilia participan con dolor el fallecimiento del papá de su hermano político Carlos.

ZÁRATE BAZÁN, CARLOS ABEL DR. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 24/2/21|. Dr. José Félix Demasi y familia participan con dolor el fallecimiento del papá de su hijo político Carlos.

Invitación a Misa

MORE, RICARDO ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Te fuiste de este mundo pero de corazón no, serás una bonita página de mi historia, me duele mucho tu ausencia, nunca te olvidare. Tu esposa Olga Anzani, invita a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia Santo Cristo.

Recordatorios

CARRASCO DE SIMONTETTI, GLADIS (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/20|. Querida mamá Gladys a un año de tu partida te recordamos con la alegría y el amor con el que nos enseñaste a vivir la vida, siempre positiva y para adelante. Son nuestro ángel. Siempre con nosotras. Tus amigas de los Sábados de Pintura. Anita, Marce. A. , Marce. C,; Viole, Ale y Romi.

ROJAS DE JUÁREZ, MARÍA CLARINDA (PIRUCHA) (q.e.p.d.) Falleció 26/11/20|. Se te extraña en todo momento, en cada espacio compartido, es una "Ausencia" que duele tanto. Fuiste una persona maravillosa, humilde, bondadosa y con un corazón inmenso.¡Gracias por los años compartidos! ¡Gracias por tanto amor! Su esposo Domingo Juárez, sus hijas Ramona Alejandra, Rita Verónica, María Laura, sus nietos Álvaro Lorenzo, Juan Ignacio, Pablo Agustín y Maxi, con motivo de cumplirse tres meses de su partida a la Casa del Señor. Besos al Cielo.

SOSA, HÉCTOR HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/20|. Hermano querido, hoy estarías cumpliendo 30 años, cuánto nos cuesta escribirte, no verte, no escucharte, parece mentira que en vez de festejar juntos tu cumple, como solíamos hacerlo, sólo estemos escribiendo en tu memoria. Dejaste en nuestros corazones un enorme vacío. Los buenos momentos compartidos, charlas, aventuras que perdurarán por siempre en nosostros. Te amamos hermano, nuestro Henri, "Qué Dios te de vida eterna". Un beso inmenso hasta el cielo. Sus hermanos, Javier, Marcelo, Roque y Gladys.

Sepelios Participaciones

AZNAR, MARIANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. Mariana desplegaste tus alas para el vuelo final hacia la gloria del Señor, dejando una luminosa estela de excelente hija, madre, esposa y persona. Las hermanas en la fe de tu madre Graciela Maguna: Blanquita Nazar y Mary Teme, elevamos oraciones por tu descanso y por la fortaleza y resignación de toda tu familia.

BONFANTI, MARÍA TERESA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Sus hijas María Inés y María Clara, su hija del corazón Beatriz Ibarra y demás fliares participan su falleicmiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol La Banda. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

BONFANTI, MARÍA TERESA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. María Lorena Ledesma y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de María Inés y María Clara Costa. Oraciones en su memoria.

GARCÍA DE LÓPEZ, LIDIA ESTELA DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Siempre te recordaremos con ese hermoso humor que te caracterizaba. Descansa en paz y brille para ti la luz que no tiene fin. Acompañamos y pedimos resignación para tus hijos: Marito, José y sus familias. Tus amigas de siempre: Nené, Loli, Gladis, Carmen, Pauli, Mirna y Patty.

SIMÓN, ANTONIO ERMINIO (CORONEL DE CABALLERIA DEL EJERCITO ARGENTINO) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 23/02/21|. Sus primos Ing. Luis Simón, su esposa Celilan Ledesma y sus hijos despiden con dolor a su querido primo, con la seguridad de saber que Dios lo acogera y le dará el merecido premio por sus nobles acciones y el amor a su Patria a quien servía. Descansa en paz.

Invitación a Misa

GONCEBAT DE GÓMEZ, CANDELARIA (q.e.p.d) Falleció el 17/2/21|. "... Señor de la Vida y dueño de nuestros destinos, en tus manos depositamos silenciosamente este ser entrañable que se nos fue..." Las excompañeras y amigas de su hija Elsa: Clarita, Mercedes, Bety, Angélica, Doris, Emma, Martita, Silvia, María Josefa, Ada y Antonia invitan a la misa para rogar por su eterno descanso y fortaleza para toda la familia en la parroquia Sgo Apóstol a las 20 hs.

Sepelios Participaciones

OLMEDO, LIVIO ERNESTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. "Bienaventurados los de corazón puro, porque de ellos es el reino de los cielos". Su esposa Lina Olmedo, hijos: Romina, Iván, Martín, hijas políticas Liz y Nora y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados.

OLMEDO, LIVIO ERNESTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Estela del Valle Jiménez de Díaz e hijos: Eugenio y Martín participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

OLMEDO, LIVIO ERNESTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Pablo Bistacco, Marijo Mukdise e hijos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

OLMEDO, LIVIO ERNESTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Gustavo Sáenz y Guillermo Giménez, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

OLMEDO, LIVIO ERNESTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Anita y Pablo Villarreal e hijas: Paola, Romina, Gissel , Solana y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento querido amigo y medico de la familia. Nuestras oraciones hacia él con afecto y gratitud. Rogamos resignación cristiana a su familia. Las Termas.

OLMEDO, LIVIO ERNESTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Joaquín, Antonio y Letizia Botta y sus respectivas familias acompañan con dolor y pesadumbre el fallecimiento de un gran amigo y profesional desinteresado de nuestro pueblo. Las Termas.

OLMEDO, LIVIO ERNESTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Dr. Edmundo Albarracín y familia participan con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria. Las Termas.

OLMEDO, LIVIO ERNESTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Luis Alberto de la Rúa, su esposa María Elena Barnetche y sus hijos Luis Matías, Valentín y María Pía, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su amigo Daniel, y elevan oraciones en su memoria.

OLMEDO, LIVIO ERNESTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Familia Contato Carol, participa con pesar su fallecimiento y ruega por su feliz resurrección. Acompaña a su familia en tan doloroso momento.

OLMEDO, LIVIO ERNESTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. "Señor, ya está en tu casa, permítele apreciar Tu rostro y dale el descanso eterno". Dr. Alberto Ávila, esposa Eny, hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

OLMEDO, LIVIO ERNESTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Dr. Horacio Jiménez y el Dr. Victor Giménez Ruiz participan su fallecimiento lamentando su pérdida. Acompañan a su familia en estos momentos. Ruegan una oración en su memoria. Las Termas.

OLMEDO, LIVIO ERNESTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Manuel Loto, Graciela Muksi , sus hijos Patricia y Guillermo, Gringo y Claudia y nietos participan con profundo dolor la desaparición física del reconocido profesional de la salud cuya presencia estuvo siempre que se requerían sus servicios, Nuestras oraciones por su eterno descanso y el consuelo para su esposa Lina, Hijos Romina, Ivan, Liz , Martín y demás familiares. Las Termas.

OLMEDO, LIVIO ERNESTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. "Señor ya está en tu casa permítele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno"·. Gringo Loto y Claudia Haure, sus hijos Abel, Ismael, Iam, Shaiel y abuela Alicia participan el fallecimiento de su apreciado Dr. Al que despiden con profundo dolor expresando sus condolencias para toda la familia. Las Termas.

OLMEDO, LIVIO ERNESTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Grupo de amigas Belén acompañan a María Inés y familia en tan dolorosa pérdida. Elevamos oraciones en su memoria.

OLMEDO, LIVIO ERNESTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Docentes del Departamento Académico de Obras Viales , Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologias de la Universidad Nacional de Santiago del Estsero : Edgardo Ávila, Pedro J. Basualdo, Héctor Paz, Graciela Paz, Raúl Cuevas, Francisco Duran, Carlos Manuel Poggi, Ricardo Schiava, José Abdala, José Ramón Carranza, Luis E. Retondo, Rodrigo Ruiz López, Mónica Aguilar, Alfredo Pianezola, Paola Zapella, Eduardo Galeano participan con profundo dolor del fallecimiento del hermano del profesor Ing. Daniel Olmedo. Se acompaña en el dolor a sus familiares.

OLMEDO, LIVIO ERNESTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa como profundo pesar el fallecimiento de su colega y tío del Dr. Olmedo Peláez Ignacio Daniel. Ruegan una oración en su memoria.

OLMEDO, LIVIO ERNESTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Consejo Directivo, Tribunal de Etica, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado y tío del Dr. Olmedo Peláez Ignacio Daniel. Ruegan una oración ens u memoria.

OLMEDO, LIVIO ERNESTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a su querida familia en esta difícil etapa de la vida. Ruegan oraciones en su memoria.

OLMEDO, LIVIO ERNESTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. "Yo Soy la resurrección y la vida. El que cree en mi vivirá, aunque muera; y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás". (Juan 11:25-26). El Intendente Municipal. Dr. Jorge A. Mukdise y Gabinete Municipal participan del fallecimiento y acompañan en estos momentos de dolor y que brille para él la luz que no tiene fin.

OLMEDO, LIVIO ERNESTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Dr. Jorge A. Mukdise y familia Mukdise, despiden con profunda tristeza al querido Ernesto y acompañan en estos momentos dificiles a su esposa Lina e hijos: Romina, Ivan y Martín y elevan oraciones en su memoria.

OLMEDO, LIVIO ERNESTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Despido con profundo dolor al médico del pueblo,al amigo, vecino, un hombre de la democracia. Jorge Leal y Flia. Acompaña a toda su familia en estos momentos dificiles.

OLMEDO, LIVIO ERNESTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. "Quien paso por esta vida y dejo luz, resplandecerá en nuestra alma para toda la eternidad". Arq. Miguel Roberto Mukdise, esposa y familia, despiden con tristeza y dolor a nuestro querido amigo Ernesto y rogamos oraciones a su querida memoria. Y acompañan a toda su familia en estos momentos de pesar.

OLMEDO, LIVIO ERNESTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. "Quien paso por esta vida y dejo luz, resplandecerá en nuestra alma para toda la eternidad". Dr. Raúl Lorenzo, esposa y familia. despiden con tristeza y dolor a nuestro querido tío Ricardo y rogamos oraciones a su querida memoria. Y acompañan a toda su familia en estos momentos de pesar.

TOLOZA, LUIS JUSTINIANO (Lucho) (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Su esposa Azucena Esther Banegas que brille la luz que no tiene fin sus restos fueron velados en su domicilio y serán sepultados hoy a las 9 hs.

TOLOZA, LUIS JUSTINIANO (Lucho) (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Su hija María Esther, nietos Guadalupe Anahi, Candela Nataly, Luca Sebastián y de sus bisnietos Julián y Alejo que brille para el la luz que no tiene fin,sus restos serán sepultados en el cementerio local hoy a las 9 hs.

TOLOZA, LUIS JUSTINIANO (Lucho) (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Su hija Norma Beatriz y de sus nietos Carlos Felipe, Adriana Belen, Mariana Valeria y Antonella Tahis ruegan por su eterno descanso.

TOLOZA, LUIS JUSTINIANO (Lucho) (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Su hijo Luis Marcelo Y flia. Estefanía sus nietos Facundo, Melina,Regina y Lorenzo casa de duelo Brea Pozo.

TOLOZA, LUIS JUSTINIANO (Lucho) (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Amigas de siempre de su hija María Esther, Graciela, Alejandra, Lina, Irma, Marta, Fabiana y Marina elevan una oración en su memoria. Casa de duelo Brea Pozo Dpto San Martín serán sepultados hoy a las 9:00hs en el cementerio local.

TOLOZA, LUIS JUSTINIANO (Lucho) (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Tus hijos de crianza Juancito Salazar,Ramón y Darío Bravo y Luis Cabezas Y sus restos serán sepultados en el cementerio local hoy a las 9 hs.