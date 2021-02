FÚNEBRES | 27 de febrero del 2021

27/02/2021 - 01:51 Funebres

FALLECIMIENTOS

26/02/2021

27/2/21

- Sofía Julián

- José Ignacio Dorado (Gramilla)

- Félix Rubén Arce

- Orlando Javier Tapia (Loreto)

- Emma Carlota Espeche de Cheble (Frías)

- Mirian Alejandra Jozami

- Hugo Moisés Vizgarra

Sepelios Participaciones

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ARQ. DANTE ROBERTO DE LUCA (q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 25/2/21 y espera la resurrección.

Marcelo Nazar y familia participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

DR. LIVIO ERNESTO OLMEDO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/2/21 y espera la resurrección.

Marcelo Nazar y familia participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

ARQ. DANTE ROBERTO DE LUCA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/2/21 y espera la resurrección.

Enrique Sarquiz, Cristina Ríos, sus hijos Martín, María Gracia, Gastón, Romina y sus respectivas familias lamentan participa su fallecimiento y acompañan a Elisa e hijos en este momento de dolor.

MYRIAM ALEJANDRA JOZAMI vda. DE DIVEN (q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 25/2/21 y espera la resurrección.

Su hija Graciela del Valle Diven Jozami (Kela), su hija Alicia Diven Jozami, su esposo Miguel Adolfo Cuevas, sus nietas Josefina, Virginia y Francisco.

MYRIAM ALEJANDRA JOZAMI vda. DE DIVEN (q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 25/2/21 y espera la resurrección.

Su hermano Rubén Jozami Nassif, su esposa Marinés Donzelli, sus sobrinos Julieta, Rubén y Felicia, Nicolás y Laurencia; Martín y María José.

MYRIAM ALEJANDRA JOZAMI Vda. DE DIVEN (q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 25/2/21 y espera la resurrección.

Miriam Bauque y sus hijos Roby, Ale, Viviana y Mariela Tarchini, participan el fallecimiento de la abuela de su nieta Virginia y acompañan a sus hijas y familia en el sentimiento.

SOFÍA JULIÁN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/2/21 y espera la resurrección.

Tía querida, hoy nos toca despedirte aun lugar donde ya no sufrirás, donde solo hay amor y paz. Guardamos en nuestros corazones los hermosos momentos que pasamos contigo, tu recuerdo quedará por siempre con nosotros. Tu sobrina Lucy, tu sobrina Chalo y sus hijos Gabriela, Rodolfo, Manuel y sus respectivas flias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MYRIAM ALEJANDRA JOZAMI Vda. DE DIVEN (q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 25/2/21 y espera la resurrección.

Mariela Tarchini y Mariano Basabe, participan con pesar el fallecimiento de Bebi. “Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos alcanzarán el reino de los cielos”. Acompañan con dolor a sus seres queridos. Elevan una plegaria por su descanso eterno. Descanse en paz.

MYRIAM ALEJANDRA JOZAMI Vda. DE DIVEN (q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 25/2/21 y espera la resurrección.

Mariela Tarchini, participa con enorme pesar y dolor su fallecimiento. Acompaña a toda su querida familia, a Virginia y Alicia en este momento. Eleva oraciones en su querida memoria.

OLMEDO LIVIO ERNESTO DR. (Q.E.P.D.) Se durmió en el Señor el 25/02/2021 y espera la resurrección.

SFELIPE REGINALDO VICENTE (Tinti) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/2/21 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la provincia, Dr Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento

SFELIPE REGINALDO VICENTE (Tinti) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/2/21 y espera la resurrección.

El senador nacional, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

DR. CARLOS ABEL ZÁRATE BAZÁN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Córdoba el 24/2/21 y espera la resurrección.

Sanatorio Alberdi, gerencia, plantel médico y empleados participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Dr. Carlos Zarate .Elevan oraciones en su memoria.

DR. CARLOS ABEL ZÁRATE BAZÁN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Córdoba el 24/2/21 y espera la resurrección.

Dr. Felipe R. Pavón, sus hijos Diego, Facundo, Elisa y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Dr. Carlos Zarate. Ruegan oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

ANA MARÍA COLLADO DE MORALES (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/2/20 y espera la resurrección.

Querida madre, hace un año de tu partida al reino de los cielos y seguimos sufriendo tu ausencia. Pero los momentos compartidos, charlas y aventuras, perdurarán por siempre en nosotros. Tus hijos Cacho y Elsa y familia, invitan a la misa a realizarse el día 27/2/21 a las 20,30 hs. en la Pquia. Santo Cristo (Bº Libertad).

AVILA MIGUEL SEBASTIAN (Nacho) (QEPD). Se durmió en el Señor 29/02/20 y espera la resurrección. “Padre, hermano, hijo, compañero entrañable a un año de tu partida al cielo, Tu amor nos acompañará amado papito. Su hija Harpper y toda tu familia nos unimos en oración en tu memoria e invitamos a la misa el día domingo a las 20:30 hs en la Capilla de Bandera. Y lunes a las 20 hs Iglesia Santiago Apóstol, La Banda. Te extrañamos. Las Termas.

RECORDATORIO

GLADYS DEL VALLE FERNÁNDEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/2/21 y espera la resurrección.

Tu inesperada partida nos sumió en un profundo dolor. Descansa en paz mereces la felicidad eterna. Su hijo Fernando Ariel, sus hermanos Julio y Olga, hermanos políticos Graciela Ferreyra y René Pulvet, tus sobrinos Briana, Brian, José Julio, agradecen a todas la personas que nos acompañaron en estos momento de tan aciagos, a los amigos que organizaron cadenas de oración en las distintas iglesias, al grupo de la parroquia San Roque (su amada casa espiritual), San Cayetano, San Expedito. Al cumplirse 9 días de tu viaje al Reino Celestial, rogamos oraciones en su amada memoria.

Ayudante Mayor (R) Serv. Penit. Federal MIGUEL ÁNGEL FILAC (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/9/20 y espera la resurrección.

“No existen las despedidas entre nosotros. Allí donde estés te llevaremos en el corazón”. A cinco meses de tu partida, su esposa Patricia Nazarchúc e hija María Virginia Filac elevan oraciones al Altísimo por el terno descanso de su alma.

CARLOS HUARACHI MENDOZA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/4/18 y espera la resurrección.

Hoy a 2 años y 10 meses de tu partida. No sabes cuánto te extraño yo, tus hijos y tus nietos. Siempre estás presente en nuestras vidas y vivirás por siempre en nuestros corazones, sos la guía que iluminas mi vida, a tus hijos y nietos, gracias mi vida, por estar siempre a mi lado. Tu esposa Graciela, tus hijos Patri, Susi, Mari, Guilli, Marti, tus nietos Pau, Fran, Luci, Lauti y Mate; hijos políticos Claudio y Raúl te mandamos besos al cielo. Se ruega una oración en su memoria.

INVITACION A MISA

ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA PINTO BRUCHMANN DE D’AMICO(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/1/21 y espera su resurrección.

Hoy se cumple un mes que te fuiste a la Casa del Señor y confiando en su palabra sabemos que ya brilla para vos la luz que no tiene fin. Nosotros te extrañamos mucho nos falta tu presencia siempre, tu bondad. Fuiste excelente en todo lo que emprendiste. Compañera, amiga, confidente, de esos corazones nobles que ya no se encuentran fácilmente. En todos tus roles esposa, madre, hermana, abuela, hija, amiga, compañera, maestra. Dejaste tu alma, nos acostumbraste a demasiado amor.

Tenías fe, esa fe que contagiabas, ese amor profundo por Dios y en especial por tu preferido San Benito. Sembraste lo mejor.

Tu esposo Jorge D’Amico, sus hijos Mariela, María de la Paz, Magdalena, Georgina, Christian y Patricio, sus nietos, sus hermanos Chacho e Inés, sobrinos y sobrinos nietos, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano.

RECORDATORIO

ZULINDE RAED DE LESCANO (Zulli) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/2/20 y espera la resurrección.

“Quería que te quedes más tiempo, y no me he animado a pedirte. Desde que no estás la vida es más difícil, casi no te nombramos porque creemos que así se te extraña menos. Todos éramos felices cuando estabas y casi estoy segura que lo sabíamos. Tu hija Lore Lescano Raed, su hijo político Sandro Morales, sus nietas Maithe y Brune la recuerdan con mucho amor y cariño al cumplirse un año de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

Suboficial My (R) LIDORO OSCAR ROLDAN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/8/20 y espera la resurrección.

“Pasaron 6 meses de tu inesperada partida y se siente cada vez más tu ausencia, solo te pedimos que nos protejas desde donde estas”. Tu esposa, hijos, hijos políticos y nietos que siempre te recordaran.

INVITACION A MISA

ARQ. BLANCA DEL CARMEN TOLOSA (MENCY) (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21.

Sus amigas y compañeras de la Promoción 73 del Colegio Madre Mercedes Guerra invitan a la misa rogando por el eterno descanso de su alma, al cumplirse 9 días de su fallecimiento hoy sábado 27/2 a las 20 hs. en la Catedral Basílica. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE, FÉLIX RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Su esposa Marta Noemi Pereyra sus hijos Marcela, Angelica, Jose Maria, Maria Virginia , Marcelo , Arce h. politicos nietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio parque la paz servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

ARCE, FÉLIX RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Que el Señor te tenga a su lado y haga brillar para ti la luz que no tiene fin. Su prima María Marta Arce y Pedro Contardi, sus hijos María Luz, Pedro y Mariana participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE, FÉLIX RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. El Señor te llamó para que goces de la vida eterna en el paraíso. Sus primos Norberto, María Marta y Ramón Arce participan con profundo dolor su fallecimiento.

ARCE, FÉLIX RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. "La gente muere solo cuando la olvidan. Si puedes recordarme siempre estaré contigo". Contador Benjamín Salomón, su esposa Alba Abregú y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su esposa Marta y familia, a sus queridos amigos Nestor y Susana, ante la irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE, FÉLIX RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Querido Rubén estarás siempre con nosotros, con tu alegría, tus historias de vida, tus ocurrencias, tus canciones que nos gustaba escuchar. Pronto estarás con Jesús como dice la canción de tanto te gustaba. Te vamos a extrañar. Participan con profundo dolor Susana, Néstor, Melisa, Adrián y David, rogamos oraciones en su memoria.

ARCE, FÉLIX RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Oscar, Herbert, Ana, Luis, Ma. Pía y familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este penoso momento a su esposa Marta, hijos, nietos y a sus hermanos políticos María Susana, Néstor Agüero y familia. Ruegan oraciones en su memoria por su eterno descanso.

DE LUCA, DANTE ROBERTO ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Dr. Carlos Utrera y familia, esposa Rosa Lina e hijos Francisco, Huerto, Pilar y Patricio abrazan a la familia de Dante en este momento de dolor y esperanzan su profunda amistad al amigo y vecino. Ruegan a Dios lo acojan en su seno y de fuerza a su querida familia para transitar en este camino con fe y esperanza

DE LUCA, DANTE ROBERTO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Alicia Mananicci, Daniel Barbera, sus hijos Diego, Constanza y Agustín participan con gran pesar su fallecimiento y abrazan con todo cariño a su prima Elisa y a sus hijos en estos momentos de dolor.

DE LUCA, DANTE ROBERTO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Leonor y Estela María Rodríguez y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en este triste momento. Elevan una oración en su memoria.

DE LUCA, DANTE ROBERTO ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. María Josefina Castro y sus hijos Ángeles y Juan Arrieta Castro, participan su fallecimiento y acompañan a María Elisa, ya sus hijos Álvaro, Milagros y Andrea en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

DE LUCA, DANTE ROBERTO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Tere Castro y Caio Lugones y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DE LUCA, DANTE ROBERTO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Arq. José Luis Olivera y Marta Inés Hamann e hijos participan su fallecimiento y acompañan a su Sra. Elisa y familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DE LUCA, DANTE ROBERTO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Ing. Luis Alberto Paredes y Sra.; Luis Ignacio Paredes participan con profundo dolor el fallecimiento de su estimado amigo. Elevan oraciones en su memoria.

DE LUCA, DANTE ROBERTO ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. ¡Que brille para el la luz que no tiene fin! maria Emilia Jorge y sus hijas maria Camila Llapur, maria Alejandra Mantiñan participan con profundo dolor y acompañan a su familia en este momento tan difícil.

DE LUCA, DANTE ROBERTO ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Enrique Alberto Llapur y sus hijos María Camila, Luciana y Enrique participan con enorme pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en este momento de tanto dolor. Elevan oraciones en su memoria.

DE LUCA, DANTE ROBERTO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Ricardo, Alfonso Touriño y familia despiden con mucho dolor la partida del querido Dante, acompañamos a Elisa, a sus hijos Milagros, Alvaro y Andrea, nietos, hemanos y demás familiares en tan doloroso momento. Te vamos a extrañar Gordo querido.

DE LUCA, DANTE ROBERTO ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Hugo F. Rojo, su esposa Myriam Fernández y sus hijos Valentina, Sabrina, Marisol y Joaquín participan con dolor el fallecimiento de su amigo Dante. Que descanse en paz.

DE LUCA, DANTE ROBERTO ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Arq. Jorge Vila participa con profundo dolor el fallecimiento de su quiero colega Arq. Dante De Luca. Eleva oraciones en su memoria.

DE LUCA, DANTE ROBERTO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Que brille para él la luz que no tiene fin. María Marta Arce y Pedro Contardi participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DE LUCA, DANTE ROBERTO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Nilda y Lucía Riachi participan con inmenso dolor el fallecimiento del vecino y amigo Dante y acompañan con oraciones a su esposa e hijos pidiendo la resignación y el descanso eterno para él.

DE LUCA, DANTE ROBERTO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Rodolfo, Víctor, Florencia, Jimena y Nicolás Gallo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DE LUCA, DANTE ROBERTO ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Tito Sarquiz, su esposa Mabel Herrera y sus hijos Miguel, José y Viviana participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DE LUCA, DANTE ROBERTO ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Miguel Sarquiz y su esposa Cristina Hadla participan su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

DE LUCA, DANTE ROBERTO ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Mijovi SRL participa su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, ROLANDO ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Señor tu hijo ya está ante ti permítele el ingreso a tu Reino donde encontrarás la paz y el descanso eterno. Compañeras de trabajo de su hija Mariela: Mariza, Susana y Mechi participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Su prima Ana María Nassif, sus hijos María Gabriela Abad, y Juan Manuel Rovarini, Ana Soledad Abad y Rafael Milet, Miguel Ángel Abad y María Eugenia Garay y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. María Eugenia Manzur, su esposo Antonio Caruso y sus hijos Graziana,Fabrizio y Eugenia Caruso acompañan en este doloroso momento a sus hijas Kela y Alicia, a Miguel, a sus nietos Josefina, Virginia y Francisco. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Susana Manzur y sus hijas Valentina y Máxima Pacheco, abrazan con cariño a sus hijas Kela, Alicia, a Miguel y a sus nietos Josefina, Virginia y Francisco. Ruegan oraciones por su eterno descanso. Paz y Bien.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Nélida Musalem, sus sobrinos Andrea y Federico, Alberto y Claudia, Pablo y Ángela Musalem participan con dolor el fallecimiento de Beby y acompañan a toda la familia en este momento difícil. Elevan oraciones en su memoria. Descansa en paz.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. María Inés Manzur despide con cariño a Beby y acompaña a sus hijas Kela y Alicia, a Miguel, a sus nietos Josefina, Virginia y Francisco en este momento de tristeza para toda la familia. Descanse en paz con la bendición del Sagrado Corazón de Jesús. Ruega una oración en su memoria y para fortalecer a su querida familia.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Blanca Delgado de Diven, sus hijos Marcelo, Luis y Gisela y sus nietos le dan a su adiós lleno de cariño y recuerdo imborrable a Beby y un abrazo que cubra la distancia física a la querida familia de Santiago, Kela, Alicia, Miguel, sus nietos Josefina, Virginia y Francisco. Ruegan oraciones por su eterno descanso y que brille para ella la luz que no tiene fin.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Alfredo Musalem y sus hijos Daniela y Gustavo, Sebastián y Mariángeles , Sofía y Emiliano junto con sus respectivas familias despiden con cariño a Beby y hacen llegar desde Salta su cariño a Kela, Alicia, Miguel, a sus nietos Josefina, Virginia y Francisco. Oraciones en su santa memoria y para el consuelo de toda la familia.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. José Alberto Espeche, su esposa Vicky Karam y sus hijas María Victoria y María Virginia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Los compañeros de su nieta Virginia del Centro Cultural Bicentenario participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM A. (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Nancy Silva Neder y Chiqui Vila y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Bebi y elevan oraciones en su memoria.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Acompañan en este momento de pesar a su hija Kela Diven, sus amigas: Mariana Rivas, María Lourdes Gutiérrez, Sara Ayuch, Romina Bravo Suárez y Pamela Gerez, ruegan oraciones en su memoria.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. "Señór recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Acompañan en este momento de pesar a sus hijas Kela y Alicia Diven y demás familiares, su amiga Pamela Gerez y su esposo Ignacio Falcione. Ruegan oraciones en su memoria.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Su prima hermana Alejandra Beatriz Brander participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Su primo hermano José Adolfo Brander (Gody), Sonia Moraldini, Federico y Gustavo Brander participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Su primo hermano Juan Carlos Brander, Victoria Bucci; sus hijos Godofredo y Juan Pablo con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Mónica Cristina Martínez y flia. participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hermano Rubén y familiares en tan doloroso momento. Que en paz descanse.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Víctor Eduardo Alegre Viaña y flia. participa con dolor su fallecimiento y acompañan a su hermano Rubén y familiares en tan doloroso momento.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Luis Escobar y Eugenia junto a sus hijos Alfonso, Luisina y Malena Escobar acompañan a Alicia, Kela, Rubén y familia en este triste momento.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Eugenia Guerrieri de Escobar despide con mucha tristeza a su querida amiga Beby.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Joaquín Juárez Villegas, su esposa Nadia Acuña y su hija Olivia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga Virginia y familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Marcelo Acuña, Nadia Bitar, sus hijas Nadia y María Pia, hijo político Joaquín Juárez Villegas y nieta Olivia, acompañan fraternalmente a Alicia, Quela, Virginia y demás familiares en tan doloroso momento. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Con gran dolor participamos su fallecimiento y acompañamos a sus hijas y demás familiares. Doctora. Ana C. Santillán Komornicki, su esposo Dr. Matías Castro de Achával y sus hijos.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Familia Santillán Komornicki lamenta tu partida y acompaña a sus seres queridos en el dolor.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Amiga querida el Señor te reciba en sus brazos. Con dolor abrazo y acompaño a Kela y demás familiares.Natalia Komornicki y flia.

JOZAMI, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Sus hijas Alicia y Graciela Diven Jozami, hno. Rubén Jozami part. su fallec Sus restos serán inhumados en el cementerio Pque. de la Paz. a las 11. casa de duelo sv. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

JULIÁN, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Sus sobrinas Yaquelin, Alicia y demás familiares. sus restos fueron inhumados en el cementerio privado parque de la paz . servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

JULIÁN, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Sus sobrinos Sirley, Mary Julián, Sus hijos Eduardo, Jorge, Ariel, Gerardo y sus hijas políticas Eloudia, Valeria, Lucia y Mercedes participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan sus oraciones rogándole a Dios la cubra con su amor y la colme de bendiciones.

JULIÁN, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Querida tía no tenemos palabras para describir el dolor que nos provoca tu partida, solo nos queda la paz y la tranquilada de saber que te encuentras en el los brazos del Señor y de haberte dado todo nuestro amor. Te amamos. Siempre vivirás en nuestros corazones. Participan con profundo dolor y elevan oraciones en su memoria. Sus sobrinos y sobrinos nietos Jacqueline Julián, Horacio, Emanuel y Milene Morello y su cuñada Solcita Amado.

JULIÁN, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Tía querida el Señor decidió elevarte. El dolor que sentimos es profundo, fue muy doloroso perderte. Te recordaremos eternamente rogamos que brille para ti la luz que no tiene fin". Sus sobrinos, Negro, Carlos, Cristina, Alicia y Graciela Gay, Vanessa y Soledad Kramer participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

JULIÁN, SOFÍA (q.e.p.d.) Falecció el 25/2/21|. Viviana Tarchini, participa el fallecimiento de la tía de su amiga Yaqui y acompaña a toda su familia en el dolor. Ruega una oración en su memoria. Brille para ella la luz que no tiene fin.

JULIÁN, SOFÍA (q.e.p.d.) Falecció el 25/2/21|. La comisión directiva de la Pquia. Sto. Cristo, participa el fallecimiento de la tía de Yaqui. Que Dios la tenga en la gloria.

JULIÁN, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Nelfi, Nanci, Pocha, Zuni y Claudia Amado participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Querida Liz, sigo sin entender ni aceptar tu pronta e inesperada partida mujer Maravilla, entraste en mi corazón para quedarte...con tu energía radiante y positiva, guía e ilumina a tus seres queridos...te voy a extrañar bastante...gracias ...descansa en paz en el Reino Celestial junto a tu papá. Carlos Urquiza.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Humberto Floridia, su esposa Lucy de Floridia, sus hijos Mariel Floridia de Saá, Claudio Saá, sus nietas Hilen y Zahira Saá Floridia. Participan con dolor el fallecimiento de la hija de Bebi de Saieg, hermano Riky y sus hijos Macarena y Martin, sus tias Yoly Saieg de Ulman y flia. y Chela Saieg de Carraro y flia. Elevamos oraciones en su memoria.

TOLOSA, BLANCA DEL CARMEN ARQ. (MENCY) (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Sus primos Nano, Marta, Marcia, Marisa, Claudia, Beto Fragaliti y sus respectivas familias invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20 hs. en la iglesia Catedral Basílica, al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VIZGARRA, HUGO MOISES (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Su esposa Segunda Gómez, hijas Carlina y Mónica H. pol. Horacio Coria Aza, nietos Martín Figueroa y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

VIZGARRA, HUGO MOISES (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Silvia Beatriz Varela participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su hija Mónica en estos momentos de profundo dolor rogando oraciones en su memoria.

ZÁRATE BAZÁN, CARLOS ABEL DR. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 24/2/21|. Miembros de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Santiago del Estero acompañan con dolor a su hijo, Dr Carlos Zárate, ante la irreparable pérdida de su padre. Rogamos por su eterno descanso. Que brille para él, la luz que no tiene fin. Elevamos una oración al Altísimo, rogando por la cristiana resignación de su flia.

ZÁRATE BAZÁN, CARLOS ABEL DR. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 24/2/21|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr padre del Dr. Carlos A. Zarate, socio de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

ZÁRATE BAZÁN, CARLOS ABEL DR. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 24/2/21|. La honorable comisión directiva del Santiago Lawn Tennis club, socios y empleados participan con profundo dolor su fallecimiento, se ruega oraciones en su memoria.

ZÁRATE BAZÁN, CARLOS ABEL DR. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 24/2/21|. Bruno Tarchini, Mónica Berarducci, sus hijas Huerto y Antonella participan profundamente su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a su hijo Carlos y su familia. Elevan oraciones en su memoria.

ARJONA, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Hijo querido, te fuiste de este mundo, pero no de nuestros corazones. Hoy hace seis meses que el Señor te tomó en sus brazos y te llevó al descanso eterno. Brille para vos la luz que no tiene fin. Danos fuerzas para resignarnos. Sus padres invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica.

DE LUCA, DANTE ROBERTO ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Su esposa hijos y nietos invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano, rogando por su eterno descanso. Que brille para el la luz que no tiene fin.

SALOMÓN, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/09|. A 12 años de tu partida, te fuiste físicamente, pero sigues estando con nosotros espiritualmente. Te amamos. Alba M. de Salomón, sus hijos Juan Carlos, Mary, Daniel, Edgar y Gustavo Salomón y sus respectivas flias. invitan a la misa en la iglesia San Francisco a las 20.30 hs. hoy sábado 27.

SIMÓN, ANTONIO ERMINIO (CORONEL DE CABALLERIA DEL EJERCITO ARGENTINO) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 23/02/21|. Elvira Adriana, Irene Beatriz y PhD. Ing. Ramón Luis Cerro acompañan con afecto a su hermano Mario. Elevan oraciones en su memoria.

ADUR DE ACOSTA, ALICIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/03|. Querida hermana han pasado 18 años de tu fallecimiento, espero que estes en un lugar bello junto a tus seres queridos, siempre en nuestros corazones. Tus familiares, invitamos a la misa a realizarse hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol.

CORONEL, PABLO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/19|. "Dicen que uno solo muere cuando es olvidado por eso nos reconforta saber que vivirás eternamente en nuestros corazones. Descansa en paz papito, que Dios te tenga en su santa gloria y nos de consuelo. A dos años de su partida a la Casa del Señor, su esposa Isabel, sus hijas Rita y Andrea, su hijo político Diego, su mamá Carmen y sus hermanos Carlos, Eduardo y Noemí invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19.45 hs en la parroquia Santiago Apóstol, La Banda. Ruegan oraciones en su memoria.

DORADO, JOSÉ IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Sus hijos Judith, Monica, Analia, Jose, Walter, Sonia, David, Daiana, Elizabeth, hijos politicos, nietos, hermanos y demás familiares. sus restos fueron inhumados en el cementerio de gramilla . servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

DORADO, JOSÉ IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. "Ya descansas en los brazos del Señor. Vivirás eternamente en nuestros corazones". Su hermano Raúl Dorado y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

ESPECHE DE CHEBLE, EMMA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Roberto Soria y Marqueza Soria de Cadamuro y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a su familia rogando por su descanso en paz y cristiana resignación a su familia.

OLMEDO, LIVIO ERNESTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Ing. Carlos Ferreiro, su esposa Susana Achával e hijos participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Daniel y demás familiares en estos momentos de dolor. Elevan oraciones al Altísimo en su memoria.

OLMEDO, LIVIO ERNESTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Directorio y personal de Asistmed SRL, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

OLMEDO, LIVIO ERNESTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. José Félix Alfano y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificll momento. Ruegan oraciones en su memoria.

OLMEDO, LIVIO ERNESTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Angélica Francioli , Juan José, Verónica y Milagros Riachi participan con gran dolor la partida del compañero del amigo y el médico de la familia. Dr. Ernesto Elevan oraciones en su memoria y acompañan a su esposa e hijos pidiendo que el Señor les de resignación.

OLMEDO, LIVIO ERNESTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Nilda Lucía Riachi participa consternada el fallecimiento del amigo y compañero Ernesto. Piden que el Señor lo reciba en su Reino y que le de resignación a su familia.

OLMEDO, LIVIO ERNESTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

OLMEDO, LIVIO ERNESTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Familias Navarro, Ibañez, Domenge, Maldonado participan con dolor su fallecimiento y acompañan con oraciones a su querida familia. Las Termas.

OLMEDO, LIVIO ERNESTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Siempre en nuestros corazones". Rubén Brandan y familia participan con dolor el fallecimiento querido Dr. y ruega fortaleza para la familia. Las Termas.

OLMEDO, LIVIO ERNESTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. "Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los Bienaventurados". La Comunidad Educativa de la Escuela Nº 673 "Fuerzas Armadas" , participan con profundo dolor el fallecimiento del padre político de la docente de la institución Sra Elizabeth Navarro, y abuelo de la alumnos de 6º grado Olmedo Aragón Martina Elizabeth . Rogamos una oración en su memoria y resignación a su familia. Las Termas.

OLMEDO, LIVIO ERNESTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Marilí Isorni junto a sus hijos Luciana, María y Claudio Saber y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento, acompañan a sus hermanos María Inés, Daniel y a toda la familia en estos difíciles momentos. Ruegan por su eterno descanso.

OLMEDO, LIVIO ERNESTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. María Argentina Weyenbergh, sus hijos Eleonora y Mariano, María Fernanda y Roberto, Fernando y Carolina, Exequiel Khalil y Giuliana participan con dolor su fallecimiento y abrazan afectuosamente a toda su familia. Elevan oraciones a su querida memoria.

OLMEDO, LIVIO ERNESTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Adela Figueroa de Nasif Saber, sus hijos Silvina, Fernando y Germán y sus hijos políticos lamentan la irreparable pérdida del querido Ernesto y abrazamos a su familia en este momento de dolor, rogando al Señor por su descanso eterno.

ROJAS DE PERALTA, ILDA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/21|. Dr. Marcelo Canllo, participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Gerardo (Bachi) su compañero y amigo. Acompañando en tan difícil momento a toda su familia.

ROJAS DE PERALTA, ILDA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/21|. Ilda te conocí dando muestra de tu fortaleza, bondad y empeño en la crianza y cuidado de tu familia. Acompaña a toda tu familia en penoso momento. Sra. Teté Canllo.

TAPIA, ORLANDO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. La muerte solo existe cuando te olvidan y nosotros nunca te olvidaremos. Su sobrino Ramón Tapia, su esposa Myriam Chávez, sus hijos Luz, Gabriel, Alison y Adrián, hijos políticos Lisa, José e Ivana, sus nietos Rocio, Ezequiel, Fran y Ámbar, participan con profundo dolor de su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

TAPIA, ORLANDO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Sus hnos Pirulo, Bety, Alba, h. politicos Elvira, sobrinos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio Crito Rey Loreto servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

VICENTE, FELIPE REGINALDO (TINTI) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Su madre Sidia, su hermana Norma y flia.,, su desconsolado hermano Omar y Sra., sus sobrinos Claudia, Katty, Diego y Matías y respectivas familias participan con profundo dolor la desaparición física de nuestro amado Tinti, Se ruega una oración en su memoria y que brille para el la luz que no tiene fin.

VICENTE, FELIPE REGINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. "Que Dios te tenga a su lado, como nosotros en nuestros corazones, siempre estarás presente con tus consejos, tus ejemplos, tu paciencia y tu entrega". Personal Directivo, Docente y Personal de Maestranza del Colegio San Gregorio y el Agrupamiento Nº86.143 acompañan al Profesor Cristian Vicente en este difícil momento.

VICENTE, FELIPE REGINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. "Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna". De parte de la promoción 92. Que acompañan en éste triste momento a su amiga y ex compañera Patricia "Pili" Vicente.

VICENTE, FELIPE REGINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. "Que Dios te tenga a su lado, como nosotros en nuestros corazones, donde siempre estarás presente" su cuñada Mercedes Sotelo de Paz y su Esposo Vicente Paz sus hijos Edgar Marcelo, Ariel, Daniel y Mariela participan con profundo dolor su fallecimiento.

VICENTE, FELIPE REGINALDO(TINTY) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Sus ex compañeros de la secundaria promo 69 escuela Normal José B. Gorostiaga La Banda participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones por su descanso eterno

VICENTE, FELIPE REGINALDO (Tinti) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. "Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y la dulzura de tu sonrisa". Su consuegra Susy Sarquisian y sus hijos Mara, Pini y Nito Oliverio y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio local.

VICENTE, FELIPE REGINALDO (Tinti) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. "El Señor te recibió con los brazos abiertos porque te lo mereces. Gracias por darnos tanto". Su amigo Coco Arce participa con dolor su fallecimiento ruega una oración en su memoria.

VICENTE, FELIPE REGINALDO (Tinti) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. "Con la confianza de ser hijos tuyos, encomendamos a este ser querido al lugar del gozo que no tiene fin". Los compañeros de futbol de los sabados acompañamos al amigo Cristian "Pachu" Vicente en este momento tan difícil y ruegan una pronta resignación para con su familia.

VICENTE, FELIPE REGINALDO (Tinti) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. "Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna". La Promoción del 93 acompaña a su compañera Carolina "Cucha" Vicente en este difícil momento y ruegan una pronta resignación para con la familia.

VICENTE, FELIPE REGINALDO (Tinti) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. La comisión directiva, socios y simpatizantes del Club Juan Bautista Alberdi participan con profundo dolor el fallecimiento de su vecino y colaborador ruegan por la cristiana resignación a su familia oraciones en su memoria. Loreto.

VICENTE, FELIPE REGINALDO (Tinti) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. "Silenciosa como fue tu vida, así tu alma se echó a volar, cuando el Señor te llamó para compartir su gozo". Oscar Herrera y sus hijos Suki, Marisa y Gustavo ruegan una oración en su memoria.

VICENTE, FELIPE REGINALDO (Tinti) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Te pedimos Señor que le des el goce de la luz eterna. Jota y Dorys Jozami, sus hijos Julio y Jalil participan con profundo pesar su fallecimiento. Rogamos por el eterno descanso de su alma.

VICENTE, FELIPE REGINALDO(TINTY) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. "Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y el carisma que te hacia un ser especial para toda la familia". Participan con dolor su fallecimiento su cuñado Anibal Sotelo y su esposa Silvia de Sotelo y sus hijos Ronnie, Elvis Y Silvina y sus nietos Micaela, Santiago y Federico ruegan una oración en su memoria pidiendo que descanse en paz y brille para El la luz que no tiene fin.

VICENTE, FELIPE REGINALDO(TINTY) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. "Que Dios te tenga a su lado, como nosotros en nuestros corazones, donde siempre estarás presente" su cuñada Mercedes Sotelo de Paz y su Esposo Vicente Paz sus hijos Edgar Marcelo, Ariel, Daniel y Mariela participan con profundo dolor su fallecimiento.

VICENTE, FELIPE REGINALDO(TINTY) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. "Que el Señor nuestro Dios te conceda la paz eterna y anhelada por todos"Su concuñado Sixto Rodriguez y sus hijos Gabriel, Roxana y Daniel Ruegan una oración en su memoria.

VICENTE, FELIPE REGINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. "Ya no sufres, ya estás en paz con el Señor". Silvia Contreras y familia acompañan con profundo dolor a su entrañable amiga Lorena por la pérdida de su padre. Eleva oraciones en su querida memoria.

VICENTE, FELIPE REGINALDO(TINTY) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Su cuñado Juan Carlos Sotelo su esposa Rosa sus hijos Milena, Juan José y Katerine participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

VICENTE, FELIPE REGINALDO(TINTY) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Su cuñada Carmen Sotelo de Leguizamon su esposo Piri sus hijos Denisa, Ramiro, Diego y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

VICENTE, FELIPE REGINALDO(TINTY) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Su cuñado Manuel Sotelo participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.