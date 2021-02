FÚNEBRES | 28 de febrero del 2021

28/02/2021 - 02:36 Funebres

FALLECIMIENTOS

27/02/2021

- Norma Esther Navarrete

- Dolores Elvesia Sánchez

- Angélica Brandán (Clodomira)

- Ángel Elías Llugdar

- Hugo Daniel Ruíz (Quimilí)

- Livia Gabriela Juez de Casiva (Frías)

- Argelia Brandán (Clodomira)

- Luisa del Valle Vasquez

- Juan Omar Juárez (Añatuya)

- Carmelo Enrique Llugdar

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

FÉLIX RUBÉN ARCE (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/2/21 y espera la resurrección.

Morir no es cerrar los ojos porque llegó la noche final, sino bajar los párpados para no ser encandilados por una luz del amanecer. Querido esposo, papá, abuelo, que brille para vos la luz que no tiene fin. Que Dios te tenga en la gloria. Fuiste una gran persona, dedicado a tu familia y bondadoso. Gracias por tu sabiduría y fortaleza. Te extrañaremos con el alma. Tu esposa Marta, sus hijos Marcela, José María, Virginia y Joaquín, tus hijos políticos María, Daniel y Oscar, tus nietos Valentina, Emma y Benicio participan con profundo dolor su fallecimiento.

JUAN OMAR JUÁREZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/2/21 y espera la resurrección.

Ing. Miguel Juárez agradece esto 27 años de trabajo en conjunto. "Te extrañaré hermano". Sus restos serán inhumados en el cementerio de Añatuya.

JUAN OMAR JUÁREZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/2/21 y espera la resurrección.

JJ Construcciones, despide con dolor a su socio fundador.

JUAN OMAR JUÁREZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/2/21 y espera la resurrección.

Miguel y flia, Ester y flia, Alicia y flia, José Alberto y flia, participan con dolor su fallecimiento.

JUAN OMAR JUÁREZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/2/21 y espera la resurrección.

Su querida madre Marta, sus hermanos Esther, Miguel, Alicia y Neneco, nunca te olvidaremos. Descansa en paz hermano sus restos serán inhumados en el cementerio de Añatuya.

SOFÍA JULIÁN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/2/21 y espera la resurrección.

Querida Tía Sofía que en paz descanses. Ana María Elías y sus hijos Fernando Abraham y flia, Javier Emilio Abraham, Emilio Abraham y Carolina Abraham de Manzur y flia, te despiden con gran dolor y mucho cariño. Se ruega oraciones en su memoria.

LESCANO, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|.

Tía Mercedes llegaste de tu Soconcho natal para acompañarnos en las etapas más lindas de nuestras vidas. Sembraste tu fe religiosa, nos inculcaste que fuéramos buenos y condescendientes; reías de nuestras picardías, con alegría participaste de nuestros logros, en las reuniones familiares nos enseñaste el amor por nuestras tradiciones. Cuando el camino fue penoso, doliente y difícil, extendiste tus brazos para brindarnos abrigo, protección y fortaleza. Tía Michi transmitiste tanto amor que has sido una bendición en nuestras vidas. Tus sobrinos: Liliana, Doly, Pichona, Sara, Coty, Pupé, Kitty, Juan, Chamaco, Miguel, Hugo, Lina, Quique, Patricia, José y Gustavo.

ÁNGEL ELÍAS LLUGDAR (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/2/21 y espera la resurrección.

“Se fue un buen hombre, un buen amigo, un buen compañero. Ángel sigue bailando desde otro espacio y brilla con la luz eterna”. Tus compañeros - amigos del grupo de Baile “Rompecachetes” te dicen hasta siempre y abrazan a Perla y a toda su familia ante la irreparable pérdida. Elevan oraciones en su querida memoria.

RECORDATORIO

LUIS DERMIDIO AVELLANEDA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/2/17 y espera la resurrección.

“Siempre presente en nuestra memoria y en nuestros corazones. Te extrañamos.

Su esposa Pura Noemí Diganchi, sus hijos Luis Salvador y flia; María Cristina, Hugo Walter Avellaneda y familia. Ruegan una oración en su querida memoria con motivo de conmemorarse el 4º aniversario de su fallecimiento

HERNÁN CHÁVEZ (q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 20/2/21 y espera la resurrección.

Querido Hernán! Partiste de forma tan repentina que apenas si tuvimos tiempo para decirte hasta pronto. Aunque no estés físicamente entre nosotros, te vamos a llevar en nuestros corazones porque difícil sería olvidarte… Solidaridad, amistad, compañerismo, respeto, fueron cualidades que marcaste en nuestras vidas. Pensamos que te fuiste de paseo junto al Padre de los Cielos y tu hijo Daniel y que desde allí nos mirarás con una risa cálida que te caracteriza porque brota de tu enorme corazón; tus ojos brillan de felicidad al vernos en armonía. ¡Te amamos! Tu memoria permanecerá en los que tuvimos la dicha de transitar contigo esta vida. Descansa en paz el sueño eterno y danos consuelo desde lo alto. Tu esposa, tus hijos, tus nietos y demás familiares, agradecen a la Federación de Jubilados y Pensionados, excompañeros de Vialidad Provincial, nuestros amigos de Moto Roca, vecinos, amigos y a todas las personas que nos acompañaron en este doloroso momento. Nos reuniremos en oración, rogando por su eterno descanso el día Lunes 01 de Marzo a las 20 hs. en la Iglesia Catedral, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

TERESA DEL VALLE CORVALAN (q.e.p.d) Se durmió en el Señor 18/2/21y espera la resurrección.

Hoy y siempre estarás en nuestro corazón y que el señor nuestro Dios te conceda la paz eterna y guíe hacia el camino de luz. Tu hermana Elina Corbalan, tu cuñado Luis W. Chazarreta, sobrinos Walter, Marita, Cande, sele, Maxi. Elina , Luis y Franco.

INVITACIÓN A MISA

AVILA MIGUEL SEBASTIAN (Nacho) (QEPD). Se durmió en el Señor 29/02/20 y espera la resurrección.

“Padre, hermano, hijo, compañero entrañable a un año de tu partida al cielo, Tu amor nos acompañará amado papito. Su hija Harpper y toda tu familia nos unimos en oración en tu memoria e invitamos a la misa el día domingo a las 20:30 hs en la Capilla de Bandera. Y lunes a las 20 hs Iglesia Santiago Apóstol, La Banda. Te extrañamos. Las Termas.

ROBERTO ARNALDO FIGUEROA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/1/21 y espera la resurrección.

Estarás eternamente en nuestro corazón. Su esposa Malta Adamo, sus hijas Roxana, Marcela y Yéssica, sus nietas Nati, Mili y Amapola y demás familiares, invitan a la misa al cumplirse un mes de su fallecimiento en la parroquia San Roque hoy a las 21 hs. para pedir por su eterno descanso en el Reino de los Cielos.

VIVIANA INÉS FIGUEROA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/1/21 y espera la resurrección.

Vivi a un mes de tu partida al Reino del Señor, te recordamos alegre, jovial, luchadora, solidaria, estás viva en nuestros corazones, nos aliente a seguir sin ti. Que brille la luz que no tiene fin. Tus padres Figue, Mamina, su hermano Dany, Moira, hijo Bruno, su ahijada Anto, su compañero Diego y demás flias, invitan a la misa en la parroquia La Piedad a las 8.30 hs.

AMPARO ROSA FORNÉS (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/3/20 y espera la resurrección.

“Mami querida, ya pasó un año de tu partida, sin embargo tu ausencia física aún nos duele. Sabemos que estarás allá contando historias, pero tu voz aún resuena en nuestros corazones. Querida madre, abuela y ángel guardián, que todo lo vez con la tibieza de tu mirada, nos sigues guiando y acompañando por el camino del amor y la dulzura”. Su familia invita a la misa que en su memoria se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica.

DIEGO RICARDO IBáÑEZ "DIEGUI" (Q.E.P.D) se durmió en el señor el 20/2/21 y espera su resurrección.

Aunque nuestros ojos no te puedan ver, nosotros te podemos sentir, sabemos que estas aquí. Aunque nuestras manos no puedan tocar tu rostro, así como no se puede tocar el amor, pero si puedes sentirlo, sabemos que estas aquí... Estas, en cada uno de nuestros recuerdos, con tus ocurrencias, con tu sonrisa, en nuestros corazones y alma. Estamos seguros que nos cuidas, proteges, acompañas y nos guías en cada paso de nuestra vida. Allá donde estés sé feliz y nunca pierdas tu esencia. Te amamos!!! Agradecemos a todos los familiares, amigos y vecinos que nos acompañaron en este triste momento, a los doctores Ernesto Fuhr, Pablo Secco, al equipo de médicos y enfermeros de la UTI del sanatorio Alberdi, por el cuidado, la dedicación brindada a Diego, en especial a la doctora Jessica Arturi que lo cuido con tanto cariño. Su esposa Marisa, sus hijos Emanuel y Matías, sus hijas políticas Belén y Marianela, sus nietos Martiniano, Ernestina y Faustino, su hermana Susana y demás familiares, invitan hoy a las 20 horas a la misa en la iglesia catedral Basílica al cumplirse 9 días de su partida.

NOEMÍ DEL VALLE PERALTA HERRERA DE TOLOZA (Belén) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/2/21 y espera la resurrección.

“Joya, fuiste una excelente esposa, madre amante y protectora de sus hijos, tu espíritu de alegría y jovial quedará vivo en nuestra familia. Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin”. Su esposo Manuel Toloza, sus hijos Sofía, Fiama y Bauty, su abuela Ramona y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Santo Cristo, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

RECORDATORIO

LIDORO OSCAR ROLDÁN (Melly Flaco) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/8/20 y espera la resurrección,

Querido hermano, hoy hace 6 meses de tu partida, no consigo resignarme mientras pasan los días y meses, sufro tu partida. Fuimos tan felices 72 años juntos, pero el destino sabio nos separó. Fuimos diseñados para amar y ser amados y es ahí donde está la felicidad...FELICIDAD que no debe ser una meta, sino mas bien las huellas que se dejan al caminar por la vida. Yo seguiré luchando para conseguir lo pactado entre nosotros y aunque el tiempo me marca tu ausencia, de a poco me doy cuenta que ya no estás. Descansa en paz querido hermano junto a nuestros padres que ellos están gozando de tu presencia en el Reino Celestial. Tu hermano Melly Negro que nunca te olvida.

ARCE, FÉLIX RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Fuiste durante años parte de nuestras alegrías. Te recordaremos así, con esa imagen perdurable, cuando compartíamos tus canciones y tu generosa presencia. Hoy acompañamos a tu familia brindando el cariño afectuoso que mutuamente nos tuvimos. Deseamos que tu alma se eleve liviana acompañada por todos los que siempre te quisimos. Tus consuegros María del Carmen Gómez y Jorge Drauz, sus hijos Daniel y Virginia, Virginia y Maximiliano, Jorge David y sus nietos Emma, Benicio y Ainhoa participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE, FÉLIX RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Don Rubén, su partida nos causó mucho dolor. Sólo pido a Dios que le de el descanso eterno y brille para Ud. la luz que no tiene fin. Ahora ya forma parte del coro celestial. Descanse en paz. Sus consuegros Juan y Cristina, sus hijas Laura y Emilce participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE, FÉLIX RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Elsa Noriega de Ibáñez y Teresita Ibáñez participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en estos momentos de pesar a su hija Virginia, Daniel y toda su familia ante esta irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE, FÉLIX RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Graciela del Valle Gómez y familia acompañan en estos momentos de dolor a su hija Virgina, Daniel y demás familiares. Que brille para él la luz que no tiene fin.

ARCE, FÉLIX RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Desde el Chaco: Su hermano Guillermo y familia y todos los vecinos del querido barrio donde se crío, vivió su infancia y dejo bellos recuerdos en los corazones de cada uno de los apreciados amigos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ARCE, FÉLIX RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Cristian Fiad y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del pare de su amigo Joaquín. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE, FÉLIX RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Walter Alzogaray y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del pare de su amigo Joaquín. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE, FÉLIX RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Liliana Ruiz acompaña a su compañera y amiga en su dolor por la irreparable pérdida de su esposo. Eleva oraciones en su memoria.

DE LUCA, DANTE ROBERTO ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Facundo Jorge y su esposa Luisa María; Santiago Jorge y su esposa Lourdes participan con profundo dolor su fallecimiento.

DE LUCA, DANTE ROBERTO ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Sus amigos Arq. Carlos A. Argañaraz, Anita Gomez Barabino y sus hijos acompañan a su esposa Eliza y flia. en este tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DE LUCA, DANTE ROBERTO ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Emprecons S. R. L. personal directivo y de producción participa el fallecimiento del Arquitecto amigo Dante. Acompaña en su dolor a toda su flia.

DE LUCA, DANTE ROBERTO ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Querida Elisa a vos y a tus hijos un gran pesar por la desaparición física de tu compañero de vida. Siempre lo recordaremos por su bondad y el compartir nuestras reuniones. Que Dios les brinde resignación y paz. Arq. Ana María Bravo de Jorge, su esposo, hijos y nietos.

DE LUCA, DANTE ROBERTO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Graciela Habra de Weyenbergh, sus hijos Ana, Enrique y Cecilia, sus nietas Anabel y Rocío participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con amor a Elisa y familia en estos momentos tan tristes. Ruegan oraciones en su memoria.

DE LUCA, DANTE ROBERTO ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Valentina y Mercedes Estrada, acompañan a sus hijos Alvaro, Milagros y Andrea en este doloroso momento y elevan oraciones en su memoria

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan su fallecimiento y acompañan a su familia en esta difícil etapa de la vida. Ruegan oraciones en su memoria

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Esther, Rubén y Hugo Dinardo lamentan profundamente el fallecimiento de la madre de nuestra querida amiga Alicia, acompañan a toda su querida familia en estos difíciles momentos. Ruegan por su eterno descanso y cristiana resignación para su familia.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Héctor Neme, Claudia Valdez, e hijos Juli y Gustavo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus amigos Alicia, Miguel, Quela y demás familiares en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Mario Ramón Castillo Solá, Mónica Patricia Abate y su hija Josefina, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Alicia Brim y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Sergio Santos y Familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga Kela en tan doloroso momento.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Marta Casado participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de Kela y Alicia y ruega oraciones en su memoria.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. César Daniel Tragant y Silvia Inés Alfano, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Alicia y ruegan oraciones en su memoria.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Miguel Ángel Tejera, María Rufino y su hijo Miguel Ángel Tejera, participan con dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Analía Borrás, Omar Juárez y sus hijos Giselle y Lucas Juárez Borrás acompañan con gran dolor a sus hijos Alicia, Kela y Miguel, a su hermano Rubén, a sus nietos Virginia, Josefina, Francisco y demás familiares. Descansa en paz Beby querida! Que brille para ella la luz que no tiene fin. Rogamos oraciones en su querida memoria.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Claudia Zeman participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Carlos Nazar y flia., participan con dolor el fallecimiento de Bebi, acompañan a su flia. y elevan oraciones en su memoria.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Acompañamos con profundo dolor a sus hijas Alicia y Quela. Juan Carlos Marhe, su esposa Sandra Pericas, sus hijos Maria Emilia, Lourdes, Natalia y Juan Martín y sus respectivas flias., acompañan con profundo dolor su fallecimiento.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Claudia Schmitt y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Alicia. La acompañan a ella y a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Querida Bebi que dios te reciba en sus brazos y brille para vos la luz q no tiene fin. Miguel Ángel Jorge, su esposa Gloria Vidal, sus hijos Maria Josefina, Maria Soledad y Alejandro Jorge y familias acompañan con profundo dolor a sus hijas Alicia y Kela. Elevan oraciones en su memoria.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Mario Ramón Castillo Solá, Mónica Patricia Abate y su hija Josefina, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Alicia Brim y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Susana Muratore, Raúl Garay y sus hijos Agustín, Pablo, Sergio y Facundo participan con dolor el fallecimiento de la querida Beby y acompañan a sus hijos Alicia, Kela y a toda su familia en este doloroso momento, elevando un beso al cielo para vos Beby.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Leisa y Héctor Paz, participan con profundo dolor su fallecimiento. Descansa en paz querida Bebi, siempre estarás en nuestros corazones.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Silvina Aguirre y su hija Virginia Monico, participan con profundo dolor su fallecimiento. Descansa en paz querida Bebi, te llevamos en nuestros corazones.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Querida amiga Kela, te acompaño en tu dolor con la Fe puesta en el reencuentro. Diego Basualdo participa del fallecimiento

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Inés Moreno Muñoz de Saracco y flia. unidos por una amistad sincera y respetuosa de tantos años, acompañan con profundo cariño a Alicia, Kela y Rubén y sus respectivas flias en este doloroso momento. Elevan oraciones pidiendo para ellos resignación en la fe cristiana y paz en la eternidad para Beby

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Queridas Alicia y Kela: las acompañamos con oraciones y abrazos fraternos en este difícil momento de la partida de su amada mamá. Pedimos fortaleza para ustedes, para Rubén y para sus respectivas familias. Brille para Beby la luz que no tiene fin. Sonia Saracco, su marido Fernando Alegre y sus hijas.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. María Inés Saracco de Bucci y sus hijos Conrado y Cindy y familia acompañan con un abrazo muy fuerte a sus hijas Alicia y Kela, hijo político y nietas ante el fallecimiento de su querida mamá. QEPD Beby!!!.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Adriana Infante del Castaño, sus hijas Valentina y Mercedes Estrada acompañan a sus hijas Alicia y Kella y a sus nietas Virginia y .Josefina y ruegan oraciones en su memoria

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. María del Carmen Oberlander y flia participan con dolor el fallecimiento de la sra Beby y acompañan a sus hijas Alicia y Kela y demás familiares en este triste momento. Ruegan una oración en su memoria

JULIÁN, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Que el señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin. Tus Amigos Zulema,Mario y Puchi se ruega una oración para su alma.

JULIÁN, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Mavel N. de Nader y Mónica Nader hacen llegar sus condolencias a sus hnas Shirley y Mary y a su sobrino Eduardo Fernández .Que el Señor le dé el descanso eterno.

JULIÁN, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Miguel Angel Tejera, Maria Rufino y su hijo Miguel Angel, participan con dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

LLUGDAR, ÁNGEL ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Su esposa Perla, hijos Ana, Ariel, Iván, h. pol. Gastón, Solana, Natalia, nietos Avril, Catalina, Fiorella, Enzo, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio P. de la Paz. Servicio HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A.- ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LLUGDAR, ÁNGEL ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Su tía Elsa de Encalada y sus hijos Magui, Marcelo,Sandra, Patri y Gustavo con sus respectivas familias, participan con profundo dolor y acompañan en este difícil momento de su partida al reino celestial, a su querida sobrina Perli, hijos y demás familiares. Rogamos una oración en su memoria.

LLUGDAR, ÁNGEL ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Su prima Gachi, su esposo Nino, sus hijos Soledad, Sebastián y Fernanda, sus hijos políticos Santiago y Natalia y sus nietas Ana y Emma participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LLUGDAR, ÁNGEL ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. La honorable Comisión directiva, Socios y personal del Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento del padre de la Licenciada Ana Carolina Llugdar Gòmez.

LLUGDAR, ÁNGEL ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en Mí; aunque esté muerto, vivirá; y todo el que vive, y cree en Mí, nunca morirá. (Juan 11:25-26). Sus vecinos de toda la vida Gordo Fernandez, Lita Lezana, Ivana y Ana junto sus respectivas familias participan con profundo dolor por la pronta partida al Reino Celestial de nuestro amigo Angel, más que nuestro vecino, nuestra familia de corazón y acompañan incondicionalmente en su dolor a Perli, Carito, Ariel e Iván en este momento por su irreparable pérdida.

LLUGDAR, ÁNGEL ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Tus amigos de SEA Electrónica participan con profundo dolor tu partida al encuentro de Nuestro Sr Jesucristo fuiste y serás una excelente persona, excelente cliente y gracias por confiar en nosotros. Acompañamos a su familia en este momento tan doloroso.

LLUGDAR, ÁNGEL ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Sus compañeros de trabajo y colegas de la Escuela de Comercio Prof. Antenor Ferreryra, participan con tristeza su partida, acompañan a su esposa e hijos e invitan a la misa en que se rogará para el ho a las 9 hs. en Catedral Basílica.

LLUGDAR, ÁNGEL ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Liliana Ruiz y familia participan con inmenso dolor la pérdida de su compañero y amigo. Gracias Ángel por todo lo que me brindaste. Descansa en paz.

LLUGDAR, ÁNGEL ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Partiste a alabar al Señor al cielo. Te vamos a extrañar!. Tus amigos del "Corito de San Farancisco". Cristina Allub, Susana Paz, Martin Palacios, Fernando Coria, Nalia Castillo, Tere Yapur y Adriana Veliz. Pedimos al Señor resignació para su flia., y que brille para el la luz que no tiene fin.

LLUGDAR, ÁNGEL ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Carlos Agüero, Marcia Santi, sus hijos Ignacio, Eugenia y Ana, y nieto Joaquín, despiden a su querido primo y acompañan a Perla e hijos en estos momentos, elevando oraciones al Señor.

LLUGDAR, ÁNGEL ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Toño Suárez y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

LLUGDAR, ÁNGEL ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Las hermanas en Cristo de su esposa Perla Betty de salomón, María Rosa Herrera y Nena de Cristofoli participan con profundo dolor su partida a la casa del padre donde estará ya gozando del amor del señor den plenitud. persevero en su fe hasta el final siendo un fiel servidor. comprometemos oraciones en su memoria.

LLUGDAR, ÁNGEL ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. La promocion 72 de la Escuela de Comercio Antenor R. Ferreyra, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LLUGDAR, ÁNGEL ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Que brille para el la luz que no tiene fin".Daniel Hugo Subils y flia lamenta su partida y acompaña a sus seres queridos en el dolor.

LLUGDAR, CARMELO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/21|. Su hija Nayla, su nieta Emilia y sus hermanos Raúl, Héctor, Graciela, Juan y Silvia y sobrinos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio Jardín del Sol. Serv. Soc. Amparo SRL.- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LLUGDAR, CARMELO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/21|. Tío, primo, hermano, con profundo dolor recibimos la noticia de tu partida, siempre te recordaremos con esa chispa de alegría que tenías en todo momento. Que Dios te reciba en sus brazos, guiandote a la luz. Su primo Pichón, Lina, Marcela ,Marie, Walter , Fernanda y sus respectivas familias.

LLUGDAR, CARMELO ENRIQUE(KIKE) (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/21|. Su primo Carlos Alberto Marnero, su esposa Teresita, sus hijos, hijos políticos y nieto, participan de su fallecimiento y acompañan a su hija y su nieta, y a sus hermanos en este momento de dolor. Que su alma descanse en Paz.

LLUGDAR, CARMELO ENRIQUE (Kike)(q.e.p.d.) Falleció el 27/2/21|. Seguramente en tu frágil salud, la muerte de tu amigo "Pepe", Caló hondo en tu debil corazón. Alberto Chazarreta Franzzini, su esposa María Cristina Acosta, hijos Albertito, Gringa y Gustavo, nietos, Nelson, Sebastián, Alan, Jorgelina y Guadalupe, bisnieta Josefina, participan con dolor el fallecimiento de nuestro apreciado vecino "Kike" de la Calle P. Zanni del Bº Jorge Newbery. Que brille para el la luz que no tiene fin.

NAVARRETE, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Su hija Rita, sus hermanos Mirta, Graciela, Victor, Carlos, Verónica, Rosalia y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad . Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel 4219787.

SÁNCHEZ, DOLORES ELVESIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Sus hijos Antonio, Hilda, hijos políticos Raquel, Carlos, Adriana, nietos, bisnietos, hermanos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Beltrán. Cob Caruso Cia arg de seguros S.A. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel 4219787.

SÁNCHEZ, DOLORES ELVESIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Estarás siempre en nuestros corazones. Participan con inmensa tristeza su partida a la casa celestial. Sus hijos que te Aman Hilda Ruiz de Herrera y Antonio Ruiz. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Beltrán.

SÁNCHEZ, DOLORES ELVESIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Sos para nosotros una pérdida irreparable, te vamos a extrañar siempre. Participamos con inmenso dolor tu partida. Su hija Hilda Ruiz, hijo político Carlos (Yuri) Herrera, tus nietos Anabel y Rocio, Julio y Fernando. Que brille para ti la luz que no tiene Fin.

VASQUEZ, LUISA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleciò 27/2/21|. Su hermana política Carmen Pons Vda. de Vázquez, sus hijos Eduardo y Graciela, Claudia y Fernando, Fabián y Rosana y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Daniel y a su nieto Tomás en estos momentos de dolor.

VIZGARRA, HUGO MOISES (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. La comisión directiva de SECASFPI, Trabajadores del Anses Sgo. del Estero y afiliados participan su fallcimiento. Sus compañeros de su hija Mónica. Ruegan oraciones en su memoria.

VIZGARRA, HUGO MOISES (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Participan su fallecimiento. Compañeros de su hija Mónica. Emilio, Roberto, Susana, Marita, Natalí, Elena, Cecilia, Manuel, Carmen, Mercedes, Mateo, Fernanda, Edith, Jose, Nancy. Ruegan oraciones en su memoria.

ZÁRATE BAZÁN, CARLOS ABEL DR. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 24/2/21|. El presidente del consejo médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de su colega Dr. Carlos Zarate. Ruega una oración a su memoria.

ZÁRATE BAZÁN, CARLOS ABEL DR. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 24/2/21|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su matriculado. Dr. Carlos Zarate. Ruegan una oración a su memoria.

ABDALA DE MALDONADO, MARÍA CELIA-MALDONADO RAMÓN HORACIO (q.e.p.d.) Fallecierón el 28/2/11-9/2/19|. Sus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en parroquia Inmaculada con motivo de cumplirse 10 años y 2 años de sus respectivos fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

ÁLVAREZ, JUAN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su hermana Margarita A. de Álvarez, sus sobrinos Evelia y Rubén Álvarez invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. La Piedad, Bº Sarmiento, al cumplirse diez días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

PEREA, CLAUDIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. Su esposa Edith Elena Guardo, sus hijos Quiny, Marcelo y Celeste, sus hijos pol María Esther, Karina y Juan, sus nietos Rocio, Gonzalo, Lucia, Florencia, Candela y Juan invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la iglesia San Francisco, con motivo de cumplirse un mes de su partida a la Casa del Señor.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (PIRU) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Sus hijos, nietos, hermanos, sobrinos y demás familiares agradecen todas las muestras de afecto recibidas por la partida de nuestra querida Pirula e invitan a la misa que al cumplirse 9 días de su fallecimiento se celebrará en su memoria mañana, lunes 1/3, a las 20,30 hs en el Convento de Santo Domingo.

DÍAZ, FRANCISCO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Su esposa Ernesta y sus hijos Fabiana, Francisco y Mariela, al cumplirse diez meses de su fallecimiento, lo recuerdan con amor y respeto y le ruegan a Jesús y María por su eterno descanso.

GRAMAJO, MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/19|. ¡Feliz cumpleaños Mami! Fuiste una mujer valiente, que nos enseño respeto y dignidad; nos dio todo a todos con su inmenso amor. Me enorgullece haberte tenido a mi lado, me faltan palabras para expresar el gran amor que me diste. Siempre vivirás en nuestras mentes y corazones. Un abrazo al cielo en tu cumpleaños". Sus nietos Rocío, Yisela, Nico, Emma, Lauty, Ori, Euni, tus hijos Vivi y Saúl elevan oraciones en tu querida memoria.

LLUGDAR, ÁNGEL ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. "Algunas personas, nunca se van por completo. Aunque ya no estén su esencia queda, su voz se escucha, los sentimos sonreír". Mechita Barraza, José Galván y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de Ángel y acompañan a sus familiares en este penoso momento. Elevan oraciones en su querida memoria. Descansa en paz amigo.

LLUGDAR, ÁNGEL ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. "Algunas personas, nunca se van por completo. Aunque ya no estén su esencia queda, su voz se escucha, los sentimos sonreír". Mechita Ferez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de Ángel y acompañan a sus familiares en este doloroso momento. Elevan oraciones en su querida memoria. Descansa en paz amigo.

LLUGDAR, ÁNGEL ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. "Guardamos de Ángel los mejores recuerdos, los momentos compartidos y su amistad". Sus compañeros de la Esc. de Comercio, Prof. Antenor R. Ferreyra: Sra. Rayito, Sra. Caruchi, Mechita Férez, Ricardo, Mechita y José, Liliana y Chichí; Marita, María Laura, Mirta y Manina, Adolfo, Ramón, Juan Carlos y Gachi, Pedrín, César, Roberto, Graciela, Raquel, Roxana, María José, Daniel, Mario, Miguel, Norma y todos sus ex compañeros participan con profundo dolor el fallecimiento de Ángel y acompañan a sus familiares en este doloroso momento. Elevan oraciones en su querida memoria. Descansa en paz amigo.

LLUGDAR, ÁNGEL ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Adolfo Gutiérrez participa con profundo dolor el fallecimiento de ángel y acompaña a sus familiares en este doloroso momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

LLUGDAR, ÁNGEL ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Compañera de su esposa Rosi: Nancy Salto y Zulay GonzÁlez participan con dolor el fallecimiento de su esposo y elevan oraciones en su memoria.

MÓTTOLA, HÉCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Abuelo, que dolor no poder verte nunca más, donde sea que estés, seguro estas haciendo reír a alguién. ¡Feliz cumpleaños! Te extrañamos mucho. Te amamos. Nada es lo mismo de siempre. ¡Muchas gracias por todo! Sus nietos Augusto, Milagros, Micaela, Lucca, Khiara, Isabella y Mateo lo recuerdan con mucho amor y cariño al cumplirse setenta y cuatro años de su natalicio. Ruegan oraciones en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

MÓTTOLA, HÉCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. Don Rober, que el Señor lo tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para Ud. la luz que no tiene fin. La familia Fulco lo recuerda con mucho cariño al cumplirse diecinueve días de su fallecimiento y un nuevo aniversario de su natalicio. Eleva oraciones en su querida memoria.

ORELLANA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Con motivo de cumplirse el primer mes de su fallecimiento hoy sábado 27/02/21, su esposa Ana, sus hijos Luisa, Anabela, Cecilia, Yanina y Jorge, sus hijos políticos Victor, Hernán y Alejandra, sus nietos Joel, Samira, Selena, Benjamín y Francesca, sus hermanos y sobrinos en gral. lo recuerdan con profundo amor y ruegan una oración en su memoria.





ZERDA VDA. DE BENAC, MARÍA TRINIDAD (Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/21|. Es muy complejo explicar con palabras lo valioso que fuiste en cada uno de los momentos de nuestra vida, tu muerte siempre será la mayor pérdida, al igual que lo fue la de nuestro padre, en nuestras vidas. Que Dios te conceda la paz eterna, descansa, nosotros sabemos que ahora estás bien. Esos momentos llenos de risas y felicidad, son los que mantienen tu alma viva y junto a la nuestra. Hoy se cumple un mes de tu partida, pero sigues haciendonos compañia siempre, dia tras dia. Nuestra mente no te olvida, nuestro corazón te sigue amando, nuestros brazos siguen dibujando tu figura en un abrazo. Nos consuela saber que disfrutaste tus 90 años rodeada de tus hijos nietos y tu adorada bisnieta. El 9 de Marzo estarías cumpliendo tus 91 años no lo festejarás con nosotros, Dios lo quiso así, pero seguramente allá en el Cielo lo festejarás junto a tu Enrique, tu esposo y a tus seres queridos. Tus hijos Mirta, Quito, Susana y Roxana, tu hija politica Adriana, tus nietos Emmanuel, Mili, Nahiely, Guillermo e Ivan y tu nieta politica Melina y tu bisnieta Emma Cailin Benac. Al recordar un mes de su fallecimiento, ruegan una oración en su querida memoria.

ZERDA VDA. DE BENAC, MARÍA TRINIDAD (Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/21|. Madre: A un mes que se suma a tu partida, sigo pensando que una parte de mi se fué contigo, pero al recordar tu alegrías y vivencias llenan mi ser para continuar por la vida, algún día nos volveremos a ver, te amo y te extraño. Tu hija Roxana, tu nieto Emmanuel, tu nieta política Melina y tu bisnieta Emma Cailin que no te olvidan, al recordar un mes de su fallecimiento. Ruegan una oración en su querida memoria. Descansa en paz.

BASUALDO LEGUIZAMÓN, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/21|. El Señor lo cubra con su manto de Misericordia, de gracia y lo tenga entre sus elegidos".La Cooperativa de Agua Potable Loreto, su C.P.N Karen Maldonado y demás personal acompañan a su compañero Jorge en este difícil momento y esperan la pronta resignación familiar.

BASUALDO LEGUIZAMÓN, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/21|. El Jefe, 2do Jefe, Oficiales, Sub Oficiales y Agentes de la Cria Comunitaria N° 27 participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Padre de la Cabo 1° Claudia Leguizamon, ruegan por su eterno descanso y una probta resignacion de sus Fliares.

BASUALDO LEGUIZAMÓN, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/21|.Titi PÉrez y su esposo Jorge Leiva acompañan en este doloroso momento a su Compañera de trabajo Claudia Leguizamon por el fallecimiento de su señor padre y ruegan al Altisimo que los siga acompañando desde el cielo a sus nietitos Leo y Lucas.

BRANDÁN, ARGELIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Sus hijos Rubén, Julio, Fernanda, Argelia, sus nietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Esperanza. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

DORADO, JOSÉ IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Te fuiste de este mundo pero no de nuestros corazones, adios querido hermano descansa en paz! Su hermano Hugo Dorado, su hermana política Lita, sus sobrinos Silvia y flia, Leonardo y flia, participan con profundo dolor su partida al Reino de los Cielos. Elevamos oraciones en su memoria.

ESPECHE DE CHEBLE, EMMA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Chichí Charubi, Juan Carlos Vásquez y familia, Lalo Charubi y familia participan con dolor el fallecimiento de la madre de su vecino Roberto Cheble. Ruegan oraciones y resignación a su flia.

FIGUEROA, HORACIO Dr. (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/21|. Que Dios te tenga a su lado como nosotros en nuestro corazón, donde siempre estarás presente. María Elena Rojas y flia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

JUEZ DE CASIVA, LIVIA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/21|. Su esposo Alejandro Casiva, sus hijos Samir, Nahir y Shamsi participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso en paz. Frías.

JUEZ DE CASIVA, LIVIA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/21|. Sus padres Martín Juez y Elba Aguilar de Juez, su hermana Heliana Juez y su sobrina Maira Gómez participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan a Dios por su descanso eterno.

JUEZ DE CASIVA, LIVIA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/21|. Su padre político Juan Carlos Casiva, su cuñada Teresita Casiva, sus sobrinos Maribel y Julian Zurita, su sobrino político Rito Quintero y Sebastián Quintero, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

JUEZ DE CASIVA, LIVIA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/21|. Su hermano político Juan Manuel Casiva, su concuñada Verónica Toledo de Casiva, sus sobrinos Juanjo, Rocío, Wadia y Juan Cruz participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso. Frías.

JUEZ DE CASIVA, LIVIA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/21|. "Nuestra alma espera en el Señor; él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Nuestro corazón se regocija en él, nosotros confiamos en su santo nombre. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti". (Salmo 33, 20-23). Su tía política Norma Rafael de Anauate, sus hijos María Patricia, Julio Tamín, Norma Carolina, María de los Ángeles y Nadia Carolina Anauate participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo Alejandro y sus hijos en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria y resignación para los suyos.

JUEZ DE CASIVA, LIVIA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/21|. Sus primos María Patricia Anauate y familia; Julio Tamín Anauate y familia; Norma Carolina Anauate y familia; María de los Ángeles Anauate y familia; Nadia Carolina Anauate y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de Livia acompañan a su primo Alejandro Casiva e hijos ante irreparable pérdida. Elevan oraciones en su querida memoria.

JUEZ DE CASIVA, LIVIA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/21|. "Que el Señor te tenga en su gloria y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su tía Olga Rafael de Rilinski y sus primos Juan, Juanita, Stella Maris y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones al Altísimo para que el Señor provea consuelo y resignación a su esposo Ale y a sus hijitos. Acompañan con profundo dolor a toda su familia y amigos. Elevan plegarias por su descanso eterno.

JUEZ DE CASIVA, LIVIA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/21|. Te pedimos Señor que des el goce de la vida eterna. María Elena Rojas y flia participan con profundo pesar su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria. Frías.

JUEZ DE CASIVA, LIVIA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/21|. La Comunidad Educativa de la Esc. de Especialidades Mixta Nº 2 "Carmen Catren de Méndez Casariego" participa con profundo dolor y tristeza el fallecimiento de la docente de esta casa de estudios Prof. Livia. Acompañan a la familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

JUEZ DE CASIVA, LIVIA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/21|. La Promoción 75' de la Esc. Normal Rep. del Ecuador, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su mamá Elva Aguilar y familia en estos momentos de infinito dolor.

OLMEDO, LIVIO ERNESTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Silvia Llavar y sus hijos participan el fallecimiento del hermano de sus amigos Daniel y Meki, los acompañan en estos momentos de dolor junto a sus hijos y demás familiares.

OLMEDO, LIVIO ERNESTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Luis Lopez y Gloria Cárdenas participan su fallecimiento y acompañan a sus fliares. en tan dificil circunstancia.

RUIZ, HUGO DANIEL (Rata) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Recíbelo Señor en tu reino y que brille para el la luz que no tiene fin. Tus amigos y compañeros de Pami Interior UGL XIX te recordaremos siempre. descansa en paz, querido Rata. Baby Gerez, Norma Moreno, Griselda Marozzi, Martha Bonahora, Azucena Basualdo, Dady Font y Cristina Gomez participan con profundo dolor su fallecimiento. Quimilí.

RUIZ, HUGO DANIEL (Rata) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Señor otórgale un lugar en tu Reino. Fuiste un gran amigo y compañero. Tus amigos de PAMI Interior UGL XIX te recordaremos siempre. Natalia Sánchez, Juan Pablo Díaz, Omar Blasquez, Luis Roldán, Tomás Ávila, Liliana Lencinas, Silvana García, Cecilia Villafañe, Diego Jiménez, Jorge Jozame, Jogelina Vittar, Yudith Palacio, Abrahan Simón, Manuel Ríos, Víctor Porfidio, Reinaldo Vivas, Zulma Barreto, Viviana Coulter, Orlando Sayago, Claudia Medina, Leysa Ruiz y Fernado Pánico participan su fallecimiento. Quimilí.

RUIZ, HUGO DANIEL (Rata) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Señor; esta an ti, permíete disfrutar de la luz de tu rostro. Sus compañeros PAMI UGL XIX Cont. Silvia Leguizamón y Claudio Tombolato elevan sentidas oraciones en su querida memoria. Quimilí.

VICENTE, FELIPE REGINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Sus excompañeras jubiladas, amigas, de la escuela H. Dunat Nº 281 participan con dolor el fallecimiento del querido padre de Lorena. Acompañan afectuosamente a su flia y ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.

VICENTE, FELIPE REGINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|."Le dijo Jesus: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mi, aunque este muerto, vivira." Juan 11:25Personal Directivo, Docente y Personal de Maestranza del Instituto San Ignacio del Loyola Inicial, Primario, Secundario acompañan al Profesor Cristian Vicente en este difícil momento. Ruegan una pronta resignación para con su familia.

VICENTE, FELIPE REGINALDO(TINTY) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Julio Medina y familia participan con hondo pesar el fallecimiento del querido amigo Tinti. Tu que nos hiciste reír con tu alegría, con tus ocurrencias, tus dichos, tus cuentos, hoy nos dejas con lagrimas en los ojos y triste el corazón. Querido amigo, que Dios en su infinita piedad te reciba en su gloria para tu eterno descanso. Hasta siempre hermano, que tu alma descanse en paz. Que Dios acompañe en este doloroso momento a tu esposa, hijos, madre, hermano y demás familiares.

VICENTE, FELIPE REGINALDO (Tinti) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Personal directivo, administrativo y cuerpo docente del Agrupamiento de Educación Secundaria Rural Nº 86.143 y Colegio Sede San Gregorio participa el fallecimiento del padre del Profesor Cristian Vicente.