FÚNEBRES | 01 de marzo del 2021

- Juan Alfredo Coronel (La Banda)

- Segundo Remijio Ferreyra (Árraga)

- José Francisco Chazarreta

- Esmelda Emilia Farías

- Isac Fernando Galván

- Vicente Guillermo Gallo (Pozo Hondo)

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ FRANCISCO CHAZARRETA (Chelo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/2/21 y espera la resurrección.

"No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas".

Solo agradecerte de que hayas estado en mi vida, en mi camino 22 años. Te recordaré con todas tus vivencias, tus cuentos y anécdotas de toda tu vida. Ya descansas. Tu esposa Sandra Clavero te despide con mucho amor y mucha luz. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ FRANCISCO CHAZARRETA (Chelo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/2/21 y espera la resurrección.

Su hija Josefina Chazarreta Lucca, participa con profundo dolor su fallecimiento, ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ FRANCISCO CHAZARRETA (Chelo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/2/21 y espera la resurrección.

Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y sus nietos Federico y Faustino Quaranta y Benicio y Bartolomé Lezana, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ FRANCISCO CHAZARRETA (Chelo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/2/21 y espera la resurrección.

Productor Gral, Conductores, directores, editores, camarógrafos e iluminadores del programa Opinión Deportiva participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ FRANCISCO CHAZARRETA (Chelo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/2/21 y espera la resurrección.

Su sobrino Edgar Pablo Quaranta, su esposa Milagros Lezana y sus "petardos" Fede y Fau, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ FRANCISCO CHAZARRETA (Chelo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/2/21 y espera la resurrección.

Marta Zaccardi de Barbieri y sus hijos Marta Eugenia y Ricardo Chazarreta, Rolando Juan y Karina Rostan, María Inés y María Alejandra y Santiago Lezana, con sus respectivas flias, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ FRANCISCO CHAZARRETA (Chelo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/2/21 y espera la resurrección.

Dr. Néstor Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ FRANCISCO CHAZARRETA (Chelo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/2/21 y espera la resurrección.

La presidenta provisional del Senado de la Nación, Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ FRANCISCO CHAZARRETA (Chelo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/2/21 y espera la resurrección.

El gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ FRANCISCO CHAZARRETA (Chelo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/2/21 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Pvcia., Dr Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ FRANCISCO CHAZARRETA (Chelo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/2/21 y espera la resurrección.

El senador nacional, Dr. José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ FRANCISCO CHAZARRETA (Chelo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/2/21 y espera la resurrección.

El Sr. ministro de Economía CPN. Atilio Chara, participa su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ FRANCISCO CHAZARRETA (Chelo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/2/21 y espera la resurrección.

El secretario de Deportes Carlos Dapello, despide a su compañero de muchos años.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ FRANCISCO CHAZARRETA (Chelo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/2/21 y espera la resurrección.

Marta Lucca y su hija Josefina Chazarreta participan con profundo dolor su partida y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ FRANCISCO CHAZARRETA (Chelo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/2/21 y espera la resurrección.

Las compañeras y amigas de su hermana Lichy participamos con inmenso dolor su partida hacia el Reino de los Cielos. Acompañamos a toda su familia para que encuentren pronta resignación y consuelo: María Elena Carranza, María Virginia Scoccoza, Silvia Jiménez, María Marta Arce, María Teresa Taboada, Adriana Slapack, María Inés Villaverde, Zulma Sirena, Ana María Catella, Gabriela Urrere, Marta Hoffman, Marta Navelino, Neguecha Castro, María Elisa Castro, Susana Abdala, María Elena Villegas y Valle Montesinos. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ FRANCISCO CHAZARRETA (Chelo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/2/21 y espera la resurrección.

Angela Stancampiano de Pérez Carletti, sus hijos Diego Pérez Carletti y flia, y Fernanda Pérez Carletti y flia., participan con dolor el fallecimiento del querido Chelo y acompañan a su esposa Sandra en este difícil momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ FRANCISCO CHAZARRETA (Chelo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/2/21 y espera la resurrección.

Angela Stancampiano de Pérez Carletti, sus hijos Diego Pérez Carletti y flia, y Fernanda Pérez Carletti y flia., participan con dolor el fallecimiento del querido Chelo y acompañan a su esposa Sandra en este difícil momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ FRANCISCO CHAZARRETA (Chelo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/2/21 y espera la resurrección.

Diego Pérez Carletti, su esposa Silvina García y sus hijos participan con dolor el fallecimiento del querido Chelo. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ FRANCISCO CHAZARRETA (Chelo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/2/21 y espera la resurrección.

José Félix Alfano, su esposa Marcia Valladares, sus hijos Mariano y Emilia, Agustín y Anita y Nicolás Alfano, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Chelo y acompañan a su esposa Sandra en este difícil momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ FRANCISCO CHAZARRETA (Chelo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/2/21 y espera la resurrección.

La Asociación Santiagueña de Rally, comisión directiva, socios, pilotos, navegantes y mecánicos participa con profundo dolor el fallecimiento de su expresidente Chelo Chazarreta y acompaña a su familia y a su esposa Sandra en tan triste momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ FRANCISCO CHAZARRETA (Chelo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/2/21 y espera la resurrección.

La Federación Regional Santiagueña del Deporte Motor participa con profundo dolor el fallecimiento del presidente de su Tribunal de Disciplina y del gran competidor automovilístico Dr. José Chelo Chazarreta. Querido amigo y siempre protagonista notorio de la modalidad rally, estarás siempre en nuestra memoria y en el recuerdo constante por su larga y exitosa trayectoria. Guillermo F. Ruiz Alvelda; Juan José Cesca, Emilio Castro, Oscar Dip, Hugo Coronel Fonti, Rubén Ledesma, Fernando Gerez, Gustavo Gómez, Fanny Coronel, Ariel Trejo, Ramón Tarchini. Que Dios lo reciba en su santa gloria. Ruega una oración en su memoria y un pronto consuelo para su familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ FRANCISCO CHAZARRETA (Chelo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/2/21 y espera la resurrección.

La Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del Automóvil Club Argentino, a través del Ing. Alfredo Menéndez a cargo de las Federaciones del Interior del País participa el fallecimiento del afamado piloto José Chelo Chazarreta. Ruega oraciones en su memoria por su eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ FRANCISCO CHAZARRETA (Chelo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/2/21 y espera la resurrección.

Guillermo Ruiz Alvelda y su familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo y colega Chelo Chazarreta. Eterno competidor en automovilismo y ganador de la que el consideraba su más dura carrera: el de Abogado; que para su orgullo completo hace pocos años. Querido Chelo, será hasta cuando el creador nos vuelva a reunir. Rogamos una oración en su memoria y va también nuestro deseo de pronta resignación y consuelo a su familia. Que Dios lo tenga ya con Él en su gloria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ FRANCISCO CHAZARRETA (Chelo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/2/21 y espera la resurrección.

La Asociación Argentina de Volantes, delegación Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera el “Volante” reconocido a nivel local y nacional. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUGO DANIEL RUIZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/2/21 y espera la resurrección.

Personal profesional, administrativo y Jefe de Agencia La Banda participa con pesar el fallecimiento de quien por años se destacó con alto compromiso, dedicación y compañerismo en la función de responsable de la dependencia Pami en Pinto y acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

MIRTA GRACIELA GUTIÉRREZ

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 29/10/20 y espera la resurrección.

¡Qué dolor y tristeza tan grande tú partida hermana querida!

Partiste dejándonos un gran vacío y un profundo dolor en nuestros corazones. Pero a pesar de todo este dolor por tu ausencia nuestro amor por vos sigue intacto y es lo que nos ayuda a salir adelante. Damos gracias a Dios por todos los hermosos momentos compartidos. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Te amaremos por siempre. Al cumplirse cuatro meses de tu partida, tus hermanos Esther y flia; Valeria y flia; Hugo y flia, Marta y flia; y tíos Nena y Victerman Herrera y familia. Elevamos oraciones en tu querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

JOSÉ ORLANDO SÁNCHEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/11/20 y espera la resurrección.

Cuatros meses de tu partida y tu risa jamás se olvida. Cada momento sos extrañado y recordado con mucho amor. Te recuerdan y te ama siempre tus padres Palmira y Mario, hermanos Mario, Soledad y Pamela, tus sobrinos Brenda, Inti, Alma, Daniel, Lara y Victoria y tus cuñados, invitan a la misa el día 2/3 a las 20 hs en Catedral Basílica.

RECORDATORIO

Farmc. ROGER VICENTE FARRERAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/9/20 y espera la resurrección.

Que nuestro Dios te dé la vida eterna y la paz que no tiene fin.

Koki, te amamos, te recordamos, te extrañamos en todo momento, en cada espacio compartido, tu ausencia duele tanto. ¡ Gracias por todo el amor que nos diste!

Tu esposa, hijos, hija política nietos. Elevan besos al Cielo, al recordar seis meses de su partida a la Casa del Padre Celestial.

INVITACIÓN A MISA

EMMA MARÍA PERALTA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/2/21 y espera la resurrección.

Su hija Karina, su hijo político Daniel y su nieta Agostina invitamos a la misa de los 9 días que se realizará el día lunes 1 de marzo a las 20 hs en la iglesia San José del Bº Belgrano. Agradecemos a todos la presencia y muestras de solidaridad en estos momentos de dolor que embarga a la familia.

RECORDATORIO

ALBA LIBERTAD RODRÍGUEZ DE CURA (Pili)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/20 y espera la resurrección.

Quería madre, esposa, hermana, abuela, bisabuela, madrina y tía Pili.

Aunque la muerte parezca el fin de la vida, no sé si es el fin de una etapa y el comienzo de una vida mejor, junto a Dios y tus seres queridos, te extrañamos y nunca te olvidaremos.

Hoy se cumplen 6 meses de tu partida.

Elevamos oraciones a su feliz resurrección.

Su esposo Haldo Cura, sus hijos Dani, Cristina, Sandra y Emilio, sus hijos políticos, nietos y bisnieto.

Sus hermanas Adita, Ana, Inés,Tere, Segunda y sus respectivas flias.

ALBERTO, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/21|. Su tía Julia Alberto, su prima María Rosa Pece y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALBERTO, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/21|. Su prima Rosa Banco de Barbur y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALBERTO, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/21|. Te llevaremos siempre en nuestros corazones amiga querida. El grupo amigas inseparables. Simona, Tere, Margarita, Eulalia, Sara, Gladys, Anita, Liliana, Estela, Dorys, Nony, participan su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

ALBERTO, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/21|. Te recordaré siempre. Ana Clapes, participa el fallecimiento de su amiga Marta. Eleva oraciones en su memoria.

ALBERTO, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/21|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Las compañeras de Martita de la promoción 71 del Colegio de Belén participan su fallecimiento y acompañan a su hija Belén y familia en este momento de profundo dolor. Que brille para ella la Luz que no tiene fin.

ALBERTO, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/21|. Tus compañeras de la Promoción 71 del Colegio Belén te despiden con muchisimo dolor y acompañan a tu hija Belén, a tu nietita Sofía y la Flia.en estos difíciles momentos.

ARCE, FÉLIX RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Su sobrino Ricardo Ariel Pereyra, su esposa Tania Alcorta y sus hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE, FÉLIX RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Su cuñado Luis Pereyra, su esposa María Eva, sus hijos Ariel, Martín, Carlos y respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ARCE, FÉLIX RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Su cuñado Miguel Pereyra, su esposa Aída Luz, sus hijos Daniel, Mónica y respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Su hermana Lichy y su esposo Edgar Quaranta, sus hijos Edgar Pablo y Milagros Lezana, sus nietitos Federico y Faustino Quaranta Lezana, su hija Luisina María Quaranta y Martín Méndez , sus nietitos Juan Martín y Benjamín Méndez Quaranta ,su hijo Ramiro , su hija María Antonella Quaranta y Matías Echeverria participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Chelo . Ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma .

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Sus primos Alberto Eduardo, María José, María Alejandra y Juan Delibano Chazarreta con sus respectivas familias, participan con profundo dolor y pesar el fallecimiento de su querido primo Chelo. Rogamos oraciones en su querida memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Su sobrino Edgar Pablo Quaranta, su esposa Milagros Lezana, y sus hijitos Federico y Faustino Quaranta Lezana, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido tío Chelo. Ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Su sobrina Luisina María Quaranta, su esposo Martín Méndez, y sus hijitos Juan Martín y Benjamín Méndez Quaranta, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido tío Chelo. Ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Su sobrino y ahijado Ramiro Quaranta , participa con profundo dolor el fallecimiento del querido padrino Chelo. Ruega oraciones por el eterno descanso de su alma.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Su sobrina María Antonella Quaranta y Matías Echeverria participan con profundo dolor el fallecimiento del querido tío Chelo. Ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Fredy Basbús y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de su queridísimo amigo Chelo, un gladiador de la vida. Te voy a extrañar Chelito. Acompaño a Sandra, Josefina y demás familiares en este dificil momento y ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Graciela Cura de Amado, Eduardo Alejandro Amado y Eduardito Amado, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a Sandra, Josefina y demás familiares en tan triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Prof. Raúl Ávila, su esposa Norma Carabajal, sus hijos María Luján y Facundo, participan con profundodolor el fallecimiento de su dilecto amigo Chelo, acompañan en el dolor a su esposa Sandra y hermanos. Elevan oraciones en su querida memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. María Elena, Carlos Alberto, Rubén Próspero Ábalos Aliaga y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de un entrañable amigo que dejo recuerdos inolvidables en su trayectoria de gran deportista. Acompañan a su familia y piden oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Dra,. Doris Noemí Martínez acompaña a sus hermanos y demás familiares en estos duros momentos rogando una oración en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Descansa en los brazos del Padre Celestial. Esposa e hijos de Camilo Zaiek, despiden a su amigo Chelo con todo cariño. Sus restos descansan en el Parque de la Paz.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Al buen deportista en varias disciplinas. Al amigo de siempre. Lo despiden Ricardo Lissi y familia, y sus sobrinos del corazón Oky y Machi y respectivas familias y acompañan a su esposa Sandra en este dificil momento. Ruegan una oración en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola participan con profunda pena su fallecimiento y acompañan a Sandra y hermanos con el cariño de siempre.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Luis Eduardo Lescano y familia participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Malena, Minola, Manuel, Álvaro y Goly Arce Garma participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Carlos Ribas Meneclier, Liliana Torrás, sus hijos Sebastián y Julia, Santiago y Mencia, Javier, Victoria y Maxi; Magdalena y David y sus familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familiares con cariño.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Dr. Eduardo Cosci, su esposa Alicia Freytes, sus hijos Edu, Diego y Sofía y nietas participan con mucha tristeza el fallecimiento del querido Chelo. Acompañan a toda su familia en estos dolorosos momentos. Ruegan una oración en su memoria. Descansa en paz.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Toño Nattero y familia, lamentan profundamente el fallecimiento del amigo Chelo. Acompañamos a su familia en este momento de dolor. Oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Sus amigos que nunca lo olvidarán: Roberto Giandana, Marily Allub y sus hijos Nicolas y Facundo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Sandra y a toda la familia en este difícil momento.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Edmundo Lescano, Silvia Gómez Paz, sus hijos María Silvia y Carlos, María Laura y Julio, Milena y Gustavo participan con dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a toda la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Aldo Mario Cinquegrani, su esposa Josefa Pullarello, sus hijos Mariano, Loli, Antonio, Aldo y sus respectivas familias participan con gran dolor el fallecimiento de nuestro querido e inolvidable amigo Chelo. Rogamos al Señor lo reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Raúl Leoni Beltrán y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. La subcomisión de rugby del Santiago Lawn Tennis Club, participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos, Susana Josefina, Mario Ramón, César Alejandro, José Antonio Castillo Solá y sus respectivas familias, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Dr Carlos Antonio Olivera, su esposa Liliana Mendoza, hijos y nietos, despiden con dolor a su amigo y colega Dr. Chelo y reconocen a un ídolo del deporte Santiagueño. Una oración en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Federico Sayah Correa, María Susana Auat y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Chelo. Rogando oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Hasta siempre!!!. Su cuñada Marine Claveros y Pocho Villalba, sus hijas Sol Ernestina y Luz Matilda Villalba. Elevan una oración en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. "Dale el descanso eterno y brille para él la Luz que no tiene fin". Su suegra Mirta Atia, sus hermanas Norma Atía y Kety Atia acompañan con profundo dolor.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Fuiste al encuentro con Jesús, lo que reconforta nuestro dolor porque estás en la Luz renaciendo en paz y amor. Su cuñada Nancy Claveros y Ariel Pujol, su sobrino y ahijado Jerónimo Pujol.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Lamentamos mucho su fallecimiento. Nuestras condolencias a Sandra, Ricky, Lichy, Negrita y a sus respectivas familias en este difícil momento. Enrique Alberto Llapur, Adriana Tauil, Luis María Nassif y Eugenia María Chedid.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Eduardo Martínez Paradelo, Georgina Tarchini, sus hijos Fabián, Federico, Álvaro y sus familias participan con dolor el fallecimiento de su primo y amigo "Chelo" y acompañan a Sandra y a toda la familia con cariño.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Gilberto Parisini, Cristina Del Castaño y sus hijos Daniel, Cecilia y Víctor Zamora, Franco y Josefina Ferreira Lesye, Antonella y Sergio Rogel y sus nietos, despiden con profundo dolor al querido amigo Chelo y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Franco Parisini y Josefina Ferreira Lesyé y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Eduardo Martínez Paradelo, Georgina Tarchini, sus hijos Fabián, Federico, Álvaro y sus familias participan con dolor el fallecimiento de su primo y amigo "Chelo" y acompañan a Sandra y a toda la familia con cariño.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Silvia, Kike y Ana María Curro, lamentan la partida del amigo Chelo a la Casa del Señor y acompañan cariñosamente a su familia y hermanos.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Beatriz Meossi de Cáceres, Cecilia Meossi de Noriega y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Jorge Falcione y familia lamentan la partida de su gran amigo "Chelo" y acompañan a su esposa Sandra y familia en este momento de profundo pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Albano Julio Volta y sus hijos participan con dolor el fallecimiento de José "Chelo" Chazarreta y acompañan a su esposa Sandra y demás familiares en este momento de profunda tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Patricia Petros de Agüero y sus hijas Mariana y Sofía Agüero Petros, acompañan con profundo dolor a los familiares del querido "Chelo" y ruegan una oración en su querida memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Roberto Alejandro Díaz (Chicho), Yolanda Scarcelli, sus hijos Alejandro y Valentina y sus respectivas familias acompañan a su familia en este momento de dolor. Elevamos oraciones en su querida memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Roberto Ángel Liendo, Gloria Ana Edippo, Juan Ignacio De Carli y Camila despiden al amigo con tristeza y acompañan a su familia con mucho cariño. Elevan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Roberto Ángel Liendo, sus hijos Roberto y Emilia y Gonzalo y respectivas familias participan con profunda pena su fallecimiento y acompañan a su familia con mucho cariño. Elevan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Las amigas de su esposa Sandra: Silvia Flaja, Silvia Chara, Carla D'Amico Giando y Claudia Cárdenas, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a la familia en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Santiago Volta y Patricia Vidal y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su tío Chelo y acompañan a toda la familia en este dificil momento.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Querido amigo Chelo, los que tuvimos la dicha de conocerte gozamos de tu grandeza como profesional del deporte al cual amabas con tu alma, como a tu profesion de abogado, pero aún más de tu persona de bien y gran corazón. Condolencias a Sandra, tu pilar y a toda tu familia. Tu amigo Daniel Chazarreta y Eugenia Garbi. Ruegan una oración en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Carlos Eugenio Cracco participa su fallecimiento.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Que descanses en paz amigo. Juan José Cesca, Marta Chedid de Cesca y sus hijos Juan Martín, Paula, Luisina y Olivia participan su fallecimiento.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Facundo Jorge y su esposa Luisa María Romero participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Ramón Ricardo Jorge despide con profundo dolor a su querido y entrañable amigo Chelo y ruegan una oración en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Carlos Campitelli Vilma Beatriz Jorge junto a sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo Chelo.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Tu cuñada Marisa Silveti. Tus sobrinos Guillermo Chazarreta y Pía Freaza, Josefina Chazarreta y Santiago Pujol, Agustina y Santiago Sellarres. Junto a tus sobrinos nietos, Tomás y Agustín Chazarreta, Ignacio y Lucía Pujol y Pedro e Isabel Sellarres. Participan con profundo dolor de su partida a la casa del Señor y elevan una oración en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Cesar Albuixech, su esposa Leisa Abalos Reynoso, sus hijos Benjamin, Facundo y Alejo Albuixech Abalos. Acompañan a la familia con una oración en este difícil momento.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Consejo directivo, tribunal de ética, tribunal de especialidades, departamento de capacitación y docencia, comisión de asesoramiento laboral y departamento jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento del hermano de sus matriculados Dr. Ricardo Chazarreta y Dra. Elvira Chazarreta y tío de la Dra. Silvina Volta. Ruegan una oración en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma, participa con profundo pesar el fallecimiento del hermano de sus colegas Dr. Ricardo Chazarreta y Dra. Elvira Chazarreta y tío de la Dra. Silvina Volta. Ruegan una oración en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Su amigo Sergio Estrada, sus hijas Valentina y Mercedes, participan del fallecimiento de su entrañable amigo Chelo. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan su fallecimiento y acompañan a su familia en esta difícil etapa de la vida. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. El Señor es mí luz y mí salvación .A quién podré temer?. Acompañamos con profundo dolor a su esposa, al Dr Ricardo y a la Dra Elvira. Y a toda la flia del Nuevo Sanatorio Alvear.Dr Francisco Lescano Núñez y Sra.sus hijos Dr Guillermo Bellido Dra Mara Lescano .CPN René Llarull ,Ing.Lara Lescano ,Lic Franco Pita,Dra Marisel Lescano.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Acompañamos con mucho dolor el fallecimiento de su amigo Chelo. Ramón E. Chamorro y Susana E. Lozano.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Participan con mucho dolor el fallecimiento de su amigo Chelo. Ramón E. Chamorro, Susana Lozano y sus hijos, nietos e hijos políticos.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Participan con mucho dolor el fallecimiento de “Chelo”, y agradecerle por inculcar en mi la pasión por el Rally desde muy chico! Hasta siempre!, Juan Manuel Méndez Jensen, María Constanza Chamorro, Clara Méndez Chamorro y Salvador Méndez Chamorro.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. José Luis Pérez Carletti, Marta Cecilia García Gorostiaga, sus hijas Carolina y flia y Gabriela y flia, acompañan en estos momentos de dolor a Sandra y demás familiares. Siempre te recordaremos Chelo querido!.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Luis Alberto Guantay despide con profundo pesar a su amigo y compadre Chelo, y acompaña a su hija Josefina y su esposa Sandra con mucho afecto en este dificil momento de dolor. Espera para toda la familia el pronto consuelo.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. CPN Pedro F. Barraza, su esposa Adriana Ponce y su hijo Lic. Pedro Barraza y esposa Mariana Bollero, despedimos al miago con gran dolor y acompañan a su familia en este doloroso momento. Hasta siempre amigo.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. María H Jofré de Pithod, sus hijos Carlos, Silvia, Mónica y sus flias. Participan con profundo dolor la partida a la casa del Señor de su querido amigo Chelo y elevan una oración en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Pedro F. Barraza, César E. Barraza y el plantel de Rugby de 1ra. División del S.L.T.C. campeón del año 1979 de U.R.T. despiden con inmenso dolor a este gran amigo, que nos capitaneaba en aquella exitosa gesta. Acompañamos a su familia en tan doloroso momento.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. "Chelo: vuela alto hasta llegar al cielo...tu alegría de siempre resonará allí y podrás descansar". Miriam Romero e hijas abrazan y acompañan a su amiga Sandra en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. "No llores si me amas. Si conocieras el Don de Dios ... y lo que es el cielo". Alejandra Ayunta, José y Nicolás Torres acompañan a su amiga Sandra Clavero ante esta irreparable pérdida. Elevan oraciones a su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Señor ha terminado su vida terrenal y se ha separado de nosotros para comenzar a vivir la vida eterna. Sus amigas Alejandra Ayunta, Miriam Romero, Marta Sánchez, Maruca Pereyra, Susi y Negra Gauna participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su amiga Sandra Clavero.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. La comunidad educativa de la Esc. Hospitalaria Domiciliaria Dr. Francisco Viano. Participa con profundo dolor la partida de Chelo Chazarreta. Y ruega una oración en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Gaucho Moreno Navarro y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento de su amigo Chelo. Y Que brille para ella la luz que no tiene fin.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Sus amigos de siempre Guerrieri Mariano (Pipi) y Guerrieri Carlos (Ñato) y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento Descansa en Paz.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. "Señor recíbelo en tus brazos" Elsie Azucena Godoy, sus hijos Raúl, Azucena, Daniel y Susana Gauna y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de nuestra amiga Sandra Clavero.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Marcelo Paz, Susana Gauna, sus hijos Maria Daniel, Juan Pablo, Benjamín Paz Gauna participan con profundo pesar el fallecimiento de su amigo, Ruegan oración a su memoria.

FARÍAS, ESMELDA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Sus sobrinos Adolfo, Silvana, Edgar y demás familiares. sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa Vieja Dto Loreto. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

GALVÁN, ISAC FERNANDO (Cofla) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/20|. Recíbelo Señor en tu hermoso reino celestial y brille para él la luz que no tiene fin. Sus sobrinos Ramón y Guegui, Sillvina y Flavio y su sobrina nieta Fiama participan con dolor su fallecimiento.

IBÁÑEZ, DIEGO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Jorge Falcione, su esposa y sus hijos participan con profundo dolor su pérdida y acompañan a la familia en este momento de gran tristeza.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Alejandra Ríos, sus hijas Camila y Amira, acompañan a sus hijos Alicia, Kela, Miguel, sus nietos Vir, Josefina y Francisco y bisnieta Joaquina en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Dice el Señor: "Todo aquel que vive y cree en Mí, aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en Mí no morirá jamás". La promoción 1973, del colegio San José participa su fallecimiento y acompaña a su hermano Rubén Jozami en este triste y doloroso momento. "Por la misericordia de Dios descansa en paz y brille para ella la luz que no tiene fin".

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Daniel Neme, Patricia Santos e hijos participan su fallecimiento y acompañan a Kela y Alicia en éste triste momento.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Agustín Eduardo Angriman participa su fallecimiento y acompaña a su familia, en éste triste momento.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. "Querida Beby ya estás en los brazos del Señor". "Siempre estarás en mi corazón". Viviana Avido, su esposo Rubén Piñón y sus hijos Luciana, Florencia, Belén y Facundo acompañan con dolor a su familia y ruegan oraciones en su querida memoria.

LLUGDAR, ÁNGEL ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Inés Ávila y flia. acompañan en sus sentimientos a Perla y sus hijos y ruega a Dios los cubra de su amor para que puedan superar estos momentos de dolor.

LLUGDAR, CARMELO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/21|. Su tía María Teresa Rotondo de Muratore, sus hijos Héctor Ángel, Alicia Beatriz y respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y acompaña con mucho afecto a sus seres queridos. Elevan plegarias en su memoria y rogamos por su eterno descanso.

LLUGDAR, CARMELO ENRIQUE (KIKE) (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/21|. El Señor en su infinita misericordia le conceda el descanso eterno. Su tío Juan Carlos Rotondo y familia participan su fallecimiento y acompañan a su querida familia en estos momentos de tanto dolor.

LLUGDAR, CARMELO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/21|. Su vecino del Bº Jorge Newbery, Ricardo Enrique Lissi y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

LLUGDAR, CARMELO ENRIQUE (KIKE) (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/21|. Su amigo Tito Escontrela y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAMPOS TRENADO, JOAQUÍN (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/20|. Su secretaria Elina, que brille para mi señor jefe la luz que no tiene fin. Un beso al cielo para esa persona que nos dejó un vacío inmenso, pero nos manda fuerzas para seguir de pie. Al cumplirse un año de su fallecimiento.

CAMPOS TRENADO, JOAQUÍN (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/20|. Hoy se cumple un año que partiste hacia un mundo mejor. Parece tanto y tan poco a la vez. Dicen que el tiempo cura las heridas, creemos que solo nos estamos acostumbrando a estar sin vos. Queda en nosotros lo que dejaste, lo que heredamos tu nombre tan respetado, los valores, el apego a la familia, la honradez, la dignidad de ganarnos todo en base al esfuerzo, el trabajo, sin que nadie nos regale nada. Te extrañamos tanto hoy como hace un año, la silla vacía se siente con mucho dolor aún. Eso sí, quédate tranquilo, y que a la vez nos reconforta es que sigue intacta tu familia, esa por la cual te esforzaste por vernos todos unidos. Algún día volveremos a juntarnos y fundirnos en un abrazo, ese que daríamos todo con solo tenerlo aunque sea por un segundo. Descansa en paz esposo, padre, abuelo, bisabuelo ejemplar, tu misión en la tierra está cumplida. En su primer aniversario de su desaparición física, la familia de Joaquín Campos Trenado, agradece a familiares, amigos, vecinos, colegas y a todos aquellos que nos acompañaron en ese duro momento. Gracias a todos.

CAMPOS TRENADO, JOAQUÍN (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/20|. "Un beso al cielo por esa persona que nos dejó un vacío inmenso, pero nos manda fuerza para seguir en pie". Lo recordaré con mucho cariño, su secretaria Elina Esperguín.

CORONEL, JUAN ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Sus hijos Carlos, Juan, Tamara, Cintia, hijos políticos, nietos, hermanos, sobrinos y demás familiares. sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.