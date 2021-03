FÚNEBRES | 2 de marzo del 2021

02/03/2021 - 03:04 Funebres

- Isidoro Farías (Loreto)

- Luis Ernesto Gitale

- Luis Alberto Romano

- Osvaldo Roberto Gómez (La Banda)

- Olga Estela Aragón de Cardozo (Quimilí)

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ FRANCISCO CHAZARRETA (Chelo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/2/21 y espera la resurrección.

Propietarios y personal de Óptica Molinari participan con dolor el fallecimiento del querido Chelo y acompañan a la familia en su dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSE FRANCISCO CHAZARRETA

Se durmió en el Señor el 28/02/21 y espera la Resurrección.

Carlos M. Jensen, su esposa Laura Martínez, sus hijos Carlos y Carolina López, Laura y Carlos Rigourd, Javier y Carolina Chiericoti, Paula y Francisco Jensen participan con profundo dolor su fallecimiento se ruega una oración por el eterno descanso de su alma.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ FRANCISCO CHAZARRETA (Chelo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/2/21 y espera la resurrección.

Su hermana Luisa Josefina Chazarreta ( Lichy ) , su cuñado Edgar Quaranta, sus sobrinos Edgar Pablo Quaranta ( h ) y Milagros Lezana y sus sobrinitos nietos Federico y Faustino Quaranta Lezana, su sobrina Luisina María Quaranta y Martín Méndez, y sus sobrinitos nietos Juan Martín y Benjamín Méndez Quaranta, su sobrino ahijado Ramiro Quaranta Chazarreta, su sobrina María Antonella Quaranta y Matías Echeverria, participan con profunda tristeza y gran dolor su fallecimiento. Qué brille para el la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ FRANCISCO CHAZARRETA (Chelo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/2/21 y espera la resurrección.

Nuevo Sanatorio Alvear S.R.L participa con pesar su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARTHA OFELIA JOSÉ DE GARAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/2/21 y espera la resurrección.

La comisión directiva, socios, jugadores y amigos de Santiago Rugby participan con profundo dolor el fallecimiento de la sra. Martha Ofelia José de Garay, madre del dirigente Dr. Eduardo Augusto Garay y abuela del jugador Tomás Garay, miembros de la familia del mencionado Club, hacemos llegar sus condolencias a su familia y se ruega una oración en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARTHA OFELIA JOSÉ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/2/21 y espera la resurrección.

La comisión directiva, socios, jugadores y amigos de Santiago Rugby participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Martha Ofelia José de Garay, madre del dirigente Dr. Eduardo Augusto Garay y abuela del jugador Tomás Garay, miembros de la familia del mencionado Club, hacemos llegar sus condolencias a su familia y se ruega una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HÉCTOR JUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/2/21 y espera la resurrección.

“Nunca te olvidaremos, vives en nuestro corazón”. Su esposa Cecilia Ávila, hermanos políticos Héctor, Eduardo y Patricia, Ana María y Eduardo Levy, Hugo y Carla, Carmen Corvalán de Ávila, sobrinos: Orlando, Dani y Carolina, Pablo y Camila, Hugo y Virginia, Gimena y Rodrigo, Santiago y Liz y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Aguada. Las Termas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN OMAR JUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/2/21 y espera la resurrección.

Ing. Juan José Iraolagoitia acompaña con dolor su fallecimiento y eleva una oración por su eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARTHA OFELIA JOSÉ DE GARAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/2/21 y espera la resurrección.

Marcelo Nazar y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

DORA INÉS BARRIONUEVO DE CAVALLOTTI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/1/21 y espera la resurrección.

Viejita querida, hoy hace un mes que te fuiste y no te imaginas cuánto te extrañamos, tratamos de encontrar consuelo en todos los bellos momentos que compartiste con nosotros. Pero sabemos que estás con el papi, felices los dos. Te amamos y recordamos todos los días. Estás en nuestros corazones y pensamientos. Sus hijos Mónica, Patricia, Eugenia y Gustavo Ochoa, nietos y bisnietos, invitan a la misa hoy a las 20 hs. en la Catedral Basílica.

AGRADECIMIENTO

Pedro Celestino Gonzalez

Fallecio el 02 /10 /2020

Cinco meses sin vos pa querido

Aun al pensar que descansas en el paraíso

No puedo evitar extrañarte

Tus ojitos, tus cálidos saludos

Tus manos inquietas

Mi pedri querido

Se fue mi compañero, mi compinche

El que siempre estaba listo para alguna salidita

Nuestros mates de las 11 entre charlas y risas

Los viajes para controlar tus ojitos

Y tantos otros que inventamos para una escapadita en flia

Tanto Amor tenias y entregabas

Como no extrañarte Pa

Vuelta alto mi angel pero nunca te alejes demasiado

Te amo pa

Tu esposa Taida hijos, nietos y bisnieta piden una oración en su memoria al cumplir 5 meses de su fallecimiento.

INVITACION A MISA

LUIS ENRIQUE ROMANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/1/21 y espera la resurrección.

Que tu alma emprenda el camino sagrado hacia el descanso eterno y brille por siempre en nuestros corazones tu recuerdo. “Hasta siempre”. Su esposa Patricia Reyes, sus hijos Pablo, Gaby, Leo, sus nietas Delfina y Alexia. Invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento.

ALBERTO, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/21|. Amanda y Rodolfo Michaut, sus hijos Gabriel, Michelle y Gerardo, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Marta y acompañan a su flia., en este triste momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ALBERTO, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/21|. Chicheta, Pelada y Graciela Goñi y sus respectivas familias, te desean amiga querida que brille para vos la luz que no tiene fin. Que estes con Dios.

ALBERTO, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/21|. Norma Bolañez de Collado, Martha Bolañez de Herrera Arias, Elda Bolañez de Montali y respectivas familias, amigas y vecinas de toda la vida, ruegan por su descanso eterno y consuelo a su familia. Descansa en paz, Marta.

ALBERTO, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/21|. Familia Razzolini, Herrera, Capilla, despiden con gran tristeza a su vecina y amiga Marta y hacen llegar su más sentido pésame a su hija y demás familiares.

ARAGÓN DE CARDOZO, OLGA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Su hija Viviana Cardozo Aragón participa con dolor tu fallecimiento y eleva oraciones en tu memoria.

ARAGÓN, OLGA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Su hija Viviana, su esposo Rodolfo, hijos Agustín y Federico, hija política Eugenia y sus bisnietos Tomas e Isabella, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ARCE, FÉLIX RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. La Honorable Comisión Directiva, Socios y personal del Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento del padre del Licenciado José María Arce.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Su hermana Dra. Elvira Carolina Chazarreta y sus queridos sobrinos Carolina y Constanza Balliano y Santiago Matías Granda, despiden con cariño e inmensa tristeza a Chelo; el alma matter de los reuniones familiares con su chispa de alegría, con su brillante memoria para cuentos y anecdótas de su vida deportiva, siempre dispuesto a brindar su apoyo y solucionar problemas. Te vamos a extrañar, querido hermano. Rogamos que nuestro Dios haya abierto los brazos para recibirte en su reino. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Su hermano Ricardo Enrique, Marta Eugenia Barbieri, sus hijos Eugenia María y Ricardo Martín, participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Sus primos hermanos Juan Carlos, Patricia, Federico, Eugenio, Andrés y Javier Pérez Carletti, participan con sentido dolor su fallecimiento, acompañan a Sandra en este duro trance. Elevan oraciones en su queridísima mermoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Sus sobrinos Constanza Balliano y Thierry Marouteix, sus hijos Mateo, Olivia y Clara, participan con profundo dolor el fallecimiento de querido tío Chelo y ruegan consuelo para Sandra y Josefina en estos difíciles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Sus sobrinos Carolina Balliano y Gonzalo Castro Arce, sus hijos Sofía, Facundo y Gonzalo, participan con pesar el fallecimiento de su querido tío Chelo, rogando consuelo a Sandra y Josefina en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Dr. Miguel Barchini y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Chelo y ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Jaime Daniela Agustin y Abril lamenta la pérdida de su amigo José "Chelo" amigo entrañable y hombre de sabios consejos, eterno deportista, siempre dispuesto a dar lo mejor a sus amigos. Chelo querido se te va a extrañar, pero vivirás por siempre en nuestras vidas. Acompañamos y abrazamos a Sandra y familia en estos difíciles momentos. Ruegan una oración en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Nora Elena Acosta y sus hijos participan con profundo pesar su fallecimiento. Acompañan a la querida Negrita y flia. Chazarreta en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Marta Eugenia Azar y José Martín Cesca, participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. José Bonacina y familia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oracines en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. María Cristina Lugones y su hijo Raúl Faisal participan con pesas su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposa Sandra, nuestra dilecta amiga y toda su familia.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Eduardo Julio Hamann, Rosa Inés Beltran de Hamann y sus hijos Lastenia y Fernando, Eugenio y Lucia y Federico participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Susana Daud y Cristina Llugdar participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Bernardo Villegas y Maria Claudia Azar, participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo Chelo y acompañan a su familia en este doloroso momento.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Dr. Oscar Antonio Granda y sus hijos Oscar Guillermo, Carlos Octavio y Santiago Matías, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Remo Eduardo Terzano y familia, participan y acomnpañan a su familia en estos momentos de gran dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Freddy Habra, Ana María Jorge y Luciana Habra Jorge, participan su fallecimiento y abrazan a su familia en estos momentos de profundo dolor.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Walter Chedid, su esposa María Isabel Raed y sus hijos Walter y Virginia participan con profundo dolor la partida de su querido amigo Chelo y ruegan una oración por su eterno descanso.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Luis A. Chedid, su esposa Carina Don y su hijo Valentino participan con profundo dolor la partida de su querido amigo Chelo y ruegan una oración por su eterno descanso.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Hijos de Celedonio López (f), Poroto y Tita L. de Espeche, participan su fallecimiento y acompañan a la flia., Chazarreta, Hno y hnas. en este dfícil y doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Cecilia Liendo y sus hijos Eugenia, Guillermo, Lucrecia y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido Chelo y ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Arq. Raúl Sabouret, Dra. Cristina Zavalía y sus hijos Santiago, Érica, Raúl, Camila e Ignacio participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia y sus amigos en el dolor y en la oración por nuestro querido Chelo.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Juan Manuel Bonacina, Adriana Slapak y sus hijos Javier, Sebastián, Ezequiel, Florencia y Santiago, participan con profundo pesar la ausencia de nuestro querido amigo Chelo. Rezan por su eterno descanso en paz.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. César Azar y Carolina Anauate, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos, su hija Josefina y su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Dres. Andrés Barrionuevo, Juan Antonio Jorge, Alicia Leguizamón, Mariano Gigena, Evelina Estofan, Sergio Brandan, Agustín Meneghini, Natali Soria y Tribunal de Disciplina, participan del fallecimiento de su colegiado. Se elevan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Capi Lopez Veloso, Alberto Lechuga Jerez y familia, participan el fallecimiento del querido Chelo. Dios lo tenga en la Gloria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. La Barra de "Gallito" despiden con dolor al querido Chelo. Que Dios lo tenga en la Gloria. Que Descanse en paz.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Martín, Pedro, Pablo y familia Cornet, sus amigos acompañan a Josefina Chazarreta y toda su familia en este duro momento. "Que brille su luz en nuestros corazones y ruegan una oración en su memoria".

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Mario A. Sily, tu compañero en la Escuela Industrial Ing. Santiago Maradona, te despide con tristeza a la que vez que atesora viviencias y recuerdos de tiempos felices de nuestros años de secundario. Acompaño a tu Sra. e hija Josefina, a los hermanos, sobrinos y demás familiares en estos difíciles y tristes momentos de tu dolorosa partida. José, que descanses en la paz y en los brazos del Señor.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Norberto Scaraffia, Felicitas Martilotti y sus hijas Felicitas y Rocío participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan dolorosa perdida. Un abrazo especial a su hermano Ricky.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Mario Merino y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. José Antonio Rojo, Ester Costas y sus hijos José, Ignacio y Alejo, despiden con profunda tristeza al querido Chelo. Elevan una oración en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Griselda Cremaschi de Julián, su hijo Leandro Julián acompañan a su esposa Sandra y demás familiares en tan triste momento y elevan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Marcelo Martínez, su esposa Celia Julián de Martinez y su hija Guadalupe, participan con dolor el fallecimiento del querido Chelo y acompañan en este momento a su esposa Sandra, a sus hermanos y demás familia. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Juan Carlos Cremaschi, su esposa Silvia y sus hijos Daniel y Lucciana y respectivas familias participan con profundo pesar de su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Adolfo Juárez Villegas, participa con profundo dolor su fallecimiento. Acompaña a su familia en este difícil momento y ruega por su resignación cristiana. Elevo oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Carlos Bustos y Marcela Achával, participan con tristeza su partida y acompañan a su amiga Sandra en este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Víctor Emilio Zain y María Delia Jiménez Mas participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Sus amigos José Emilio Jozami y Eugenia Carreras, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Sandra en este difícil momento. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Mario González y familia, Mario Fornés, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Sandra, hermanos y demas familiares en este dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Dr. José Lugones y familia participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su esposa Sandra e hermanos en este dificil momento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Dr. Carlos Fuenzalida y Stella M. Taboada Lissi, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Pablo Godoy Molinari, Daniela Barquín y sus hijos Santi y More, acompañan en este momento de tanto dolor a la familia de su querido amigo Chelo. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Chino Gubaira y su sra., Fabiola Vittar, sus hijos Oso y flia, Toti y flia, Gaby y flia, Guadalupe Gubaira participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Dr. Ricardo Brandán y flia con profundo dolor acompañan a su flia ante irreparable pérdida.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Silvina Volta Chazarreta y Lautaro Peralta Galván junto a sus hijos despiden a su querido tío Chelo y acompañan a Sandra y a Josefina en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. María Aglaé Cremaschi y familia despiden con profundo pesar al amigo Chelo y acompañan a sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Colegio de Médicos de Santiago del Estero participa con profundo pesar el fallecimiento del hermano del Dr. Ricardo Chazarreta, Dr. Daniel Chazarreta y Dra. Elvira Chazarreta, socios de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. La Comunidad Luz y Esperanza de la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús, lamenta el fallecimiento de Chelo, rogando por su descanso eterno y resignación para Sandra, Mirta y familiares.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Polo Mackeprang, Magalí Sily de Mackeprang, hijos y nietos, participan con pena su fallecimiento y acompañan a la flia., en estos momentos de profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Amigas de Sandra, Mirta y familia, ruegan por el descanso eterno de Chelo: Alba Córdoba, Chiqui y Vale Abdala, Maga de Zavaleta, Nané Razzolini, Nora Patrizi, Martha de Herrera Arias, Emma Carrizo, Norma de Collado, Tita de Espeche, María Inés Pérez Mosca, Reina y Roque Rodríguez y Marta de Jiménez.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. El consejo directivo del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Dres. Andrés Barrionuevo, Juan Antonio Jorge, Alicia Leguizamón, Mariano Gigena, Evelina Estofán, Sergio Brandán, Agustín Meneghini, Natlia Soria y Tribunal de Disciplina, participan el fallecimiento de su colegiado. Se elevan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Rafael Antonio Canllo participa con profundo dolor su fallecimiento.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Personal médico y administrativo de Promed participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano del Dr. Ricardo.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Sus amigos Cecilia Degano y Enrique Agüero; sus hijos Lucas, Juan Pablo y M. Esperanza, Javier y Milagros y respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a su familia con oraciones.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Manuel Carlos Alvarado, Megui Méndez y sus hijos Candela, Gonzalo y Ezequiel participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Chelo y acompañan a su esposa, hermano y sobrinos en estos momentos de tanta tristeza. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Ramón Antonio Díaz y flia., amigos de siempre de la familia Chazarreta, participan consternados el fallecimiento del entrañable Chelo y hacen llegar sentidas condolencias a sus hermanos y demás deudos. Ruegan una oración en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. La Escuela Hospitalaria Domiciliaria Banda participa con dolor el fallecimiento de Chelo y acompañan a su excompañera Sandra Clavero.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Su íntimo amigo Miguel J. A. Canllo, su esposa María I. Fiad, sus hijos participan con profundo dolor la partida del querido Chelo. Que Dios lo tenga en la gloria. Elevan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Juan D. Pinto Bruchmann y María Ines Sanchez Abal y familia, participan su fallecimiento y acompañan a su querida familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Los jugadores de Santiago Rugby Club de 1970, despiden al formidable adversario y mejor amigo Chelo, rogando por el eterno descanso de su alma y resignación para sus familiares.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Las amigas de su hija Josefina Chazarreta Lucca. Sofia Escontrela, Luciana Sanchez, Dani Matach, Lucas Delgado, Belen Suárez, Soledad Castelli, Alfredo Vittar, Gabi Acosta, Belén Gómez, Sofía Pereyra, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Nené Lucca y su hija Josefina Chazarreta Lucca participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Diego Jiménez, María Alejandra Cerro y Dieguito participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Francisco E. Cerro, María Mercedes Clusella y sus hijos Francisco y Antonella, Sebastián, Magdalena, Delfina y su nieto Francisco participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Edmundo Alberto Gómez, Ana Lia Terzano y sus hijos Diego Emliano, Cecilia María y Luciana María Gómez Terzano participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a sus hermanas y toda su flia., en este momento tan triste.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Roberto Rojas y Martin Rojas y sus respectivas flias. partiicipan el fallecimiento del amigo Chelo y acompañan a Ricardo y su familia en tan difícil momento.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Dolfi Fernández, María Isabel Pillado Salas, acompañan a su esposa Sandra, a su hermanos Riki, Lichy, Negrita y a su hija Josefina en este doloroso momento. Hasta siempre hermano del alma.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Sus amigos Carlos Pithod, Piri Ferreyra, Fernando Bellido y sus respectivas familias, despiden con tristeza y dolor a Chelo y acompañan en tan difícil momento a su esposa, hija y hermanos.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Silvia Abalovich, sus hijos María Fernanda, Roberto, María Josefina, Marcos y Juan Ferreira Lesye y sus respectivas familias participan con gran dolor el fallecimiento del querido amigo Chelo y acompañan con mucho cariño su esposa y familia. Elevando oraciones en su querida memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. "Si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección". Nané Razzolini de Herrera y familia, acompañan con profundo dolor a Sandra y demás familiares, en este momento de gran pesar. Ruegan oraciones al Altísimo.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Guillermo Catella, Fernanda Yachelini y sus hijos Guido, Guilli, Pedro y Ago y flias, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Carlos A. Villalba, su esposa Nora Rago e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Chelo, acompañan a la famiila y especialmente a Sandra en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Los Integrantes del Estudio Juridico Cerro & Asociados - Santiago del Estero: Dres. Francisco E. Cerro, Gabriel H. Lucena, Diego L. Jiménez, Guadalupe Ábalos Cerro, Julio Villalba Sianferoni, José R. Jiménez, Gonzalo Montenegro, Alberto Salido Rentería, Pablo Yñiguez, Adriana Sosa y Adela de Beltrán participan el fallecimiento del apreciado colega y acompañan a sus familiares en su dolorosa pérdida.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Javier Pérez Carletti, Gabriela Cano y sus hijas Sofía, Malena y Rosario participan con profundo dolor el fallecimiento del querido primo Chelo. Acompañan en este difícil momento a todos los parientes y amigos. Ruegan por él una oración.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Alberto P. Paradelo, su esposa Mirtha R. Ortiz de Paradelo, sus hijas Marcela, Patricia y Carolina y sus respectivas familias, lamentan el fallecimiento del querido "Chelo" . Acompañamos a la familia. Ruegan a la Divina Misericordia, su Paz Eterna.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Federico Pérez Carletti, Gabriela Maud y sus hijos Facundo, Rocío, Agustina, Federico, Belén, Josefina y Bernardo participan con dolor el fallecimiento del querido Chelo junto a los hermosos recuerdos de su presencia. Ruegan por el una oración.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. José Negro Flores participan de tan grande pérdida, siente el profundo dolor por el fallecimiento del amigo Chelo.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Maria Rosa Costilla y Mabel Sánchez acompaña a su esposa Claudia Clavero por la irreparable perdida del Chelo.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Hugo A Torri, sus hijos Hugo y Santiago participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo Chelo. Ruegan oración a su memoria.

DE LUCA, DANTE ROBERTO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Jorge Castro, Minola Arce y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DE LUCA, DANTE ROBERTO ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Arq. Raúl Sabouret, Dra. Cristina Zavalía y sus hijos Santiago, Érica, Raúl, Camila e Ignacio participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia ante la irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

GALVÁN, ISAC FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Las amigas de su hija Rita: Lia, Cali, Natalia, Leslie, Lucrecia, Dalia, Rita, Nanci, Noelia y Andrea, acompañan a la familia en este doloroso momento y ruegan oraciones en su memoria.

GALVÁN, ISAC FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Franco Parisini y Josefina Ferreira Lesyé; sus hijos Guido, Mikaela y Valentina participan su fallecimiento y acompañan a toda la familia con mucho dolor en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

GITALE, LUIS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Su esposa Nilda Flores, sus hijos Walter, Roxana, Jorge, Marcelo, Fredi, Silvana, hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos, sobrinos, cuñados y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

JOSÉ DE GARAY, MARTHA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. "Que el Señor la reciba en su gloria y brille para ella la luz que no tiene fin". César Augusto Azar, acompaña en este difícil momento a su colega Eduardo Augusto Garay y ruega oraciones en su memoria.

JOSÉ DE GARAY, MARTHA OFELIA(q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Norma Rafael de Anauate y sus hijos participan con dolor el fallecimiento de la Sra. madre de Eduardo Augusto Garay y abrazan a la familia por tan dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

JOSÉ, MARTHA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Su esposo Eduardo Garay, sus hijos Lucas, Diego, Eduardo, hijas politicas Cecilia, Monica, Lidia, nietos Tomás, Muriel, Emma, Belen, Benjamín, Helena y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

JOSÉ, MARTHA OFELIA(q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Su hermano Jorge José participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria.

JOSÉ, MARTHA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. La comision directiva de la Caja Forense de Santiago del Estero: Dra. Julia E. Graziani, Dr. Roberto Eberlé, Dr. Eduardo A. Garay, Dr. Agustin Scarano, Dr. René Gustavo Hauteberque, Dra. Georgina Chaumon, Dr. José R. Sánchez Gerez, Dr. David, Francisco, Dr. Eugenio Gómez Paz y su Asesora Legal Dra. Dora A. Gonzalez y empleados de dicha Institución, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Dr. Eduardo A. Garay. Tesorero de dicha Institución y acompañan en el dolor a su familia. Ruegan oración en su memoria.

JOSÉ, MARTHA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Su cuñada Catalina Nazar y sus hijos Alejandra y Mariana con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JOSÉ, MARTHA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Carlos A. Ducca y familia, Hugo Camilo Ducca y flia, Marcelo Cioccolani y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Eduardo Augusto Garay y ruegan una oración en su memoria.

JOSÉ, MARTHA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Ana Jiménez, Eugenio, Francisco, Guillermo y César Barraza, acompañan a los amigos Eduardo, Tomas y familia por la dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

JOSÉ, MARTHA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Dr. Jorge Arnaldo Drube, su esposa Teresa Collado de Drube y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JOSÉ, MARTHA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Sus vecinos Mario y Pituca Coronel y familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Daniel Elías y Silvia Kairuz, participan su fallecimiento, acompañan a sus familias ante el doloroso momento, rogando oraciones en su memoria.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Que brile para ella la luz que no tiene fin. Liliana Gamietea y flia, participan su fallecimiento y acompaña con mucho cariño a su hija Alicia y demás familiares en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

JOZAMI VDA. DE DIVEN, MYRIAM ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/21|. Juan D. Pinto Bruchmann y María Inés Sanchez Abal, participan su fallecimiento y acompañan en este dificil momento a sus hijos Alicia, Graciela y Miguel y demas familiares. Ruegan una oración en su memoria.

LLUGDAR, CARMELO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/21|. Susana Sastre de Ottinetti e hijos participan con profundo dolor la inesperada partida de su querido amigo Kike, abrazo en el dolor a su hermana Graciela, hijos y nietos.

LLUGDAR, CARMELO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/21|. Capi López Veloso, Alberto Lechuga Jerez, despiden al querido amigo con profundo dolor. Que Dios lo tenga en la Gloria. Oraciones en su memoria.

LLUGDAR, CARMELO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/21|. Sus vecinos de la Calle Pedro Zanni del Barrio Jorge Newbery Familias: Buitrago, García, Baigorria, Lissi Gerez, Chazarreta, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia, su hija Naila y su nieta en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

LLUGDAR, CARMELO ENRIQUE(KIKE) (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/21|. Kike: Amigo querido, vecino respetable y servicial, quienes te conocimos y compartimos situaciones de vida te recordaremos con cariño. El Señor te llevó para que habites en paz y eternamente en su gloria. Yoyi Gerez e Yrma, Ariel Gerez y flia, Vicky y Tobias Gerez participan con profundo dolor su fallecimiento y requieren del poderoso cristiana y digna resignación.

ROMANO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/21|. Su madre: Carmen Cano, sus hermanos: María, Gabriela y Federico, su hna. pol.: Soledad y sobrinos part. su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Piedad. ORG. AMPARO S. R. L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SAIEG, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. No hemos de preocuparnos de vivir largos años, si no de vivirlos satisfactoriamente porque vivir largo tiempo depende del destino, vivir satisfactoriamente de tu alma. (Sénica). Chiqui Suárez y familia, acompañan a Macarena y Martin con profundo dolor el fallecimiento de la querida Liz.

SUÁREZ, BLANCA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/21|. Sus hijos Silvia, Patricia, Mirian, Javier, h. politicosl Carlos, Angel, Mary, nietos, n.pol., bisnietos, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 12 hs. en el cementerio de Tipiro. Casa de duelo Ruta 211 S/N. San Antonio. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

VIEYRA DE PATIÑO SENESTRARI, HEBE ILEANA (PIRULA) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Juan D. Pinto Bruchmann y Maria Inés Sanchez Abal y famila, participan su fallecimiento y acompañan en este momento de dolor a su querida familia.de manera especial Pily y Gringo. Elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/21|. Su esposa Gloria Robles de García, hijas y nieto, invitan a la misa a realizarse el dia martes 2/3/21 en la parroquia Santa Rita, al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

SUÁREZ, PAOLA GIULIANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Su esposo, hijos, padres, padres politicos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. parroquia Virgen del Valle ( Bº H. Hondo), con motivo de cumplirse 1 años de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

VÉLIZ, NELSON ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/20|. Eres el ángel que el Cielo envia para que nos acompañe siempre. Su esposa Mariela Nieto de Véliz, sus adoradas hijas Lu y Guadi, hoy a un año de tu partida, te recordamos con mucho amor. Invitamos a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano. Pedimos una oración en su querida memoria.

ÁLVAREZ DE GEREZ, NILDA E. (Chicha) (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/20|. Amor mio, hoy es otro dia sin vos, pero a cada momento tu recuerdo es mas grande. Mi cariño será eterno como fue nuestros 63 años de estar juntos. Hoy estás junto a mis padres, nuestra querida hija, mi querido hermano y todas nuestas familias como tu madre querida y tu hermana. Que Dios nuestro Señor los tenga en la gloria y alumbre la luz que no tien fin. Chau Mi Amor. Tu esposo Nica y tus hijos Raúl, Marcela y Rody.

ÁLVAREZ DE GEREZ, NILDA E. (Chicha) (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/20|. Chicha Querida!! siempre recordandote a diario, y pesando mucho en vos como siempre, rogando a Dios nuestro Señor que te tenga siempre a su lado. Te queremos mucho Rody, Alicia, Robertino y Ecio.

ÁLVAREZ DE GEREZ, NILDA E. (Chicha) (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/20|. Mami: Un mes mas que no estás con nosotros, pero te tengo tan cerca or todos los recuerdos que llevo en mi corazón. Te extraño. Brille para ella la luz que no tiene fin. Marcela, Luis y tus nietas Bianca, Lucrecia y Angelina.

GÓMEZ, OSVALDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/21|. Sus hijos Jose, Carmen, Analia, Ivana, Nelson h.politicos nietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol servicio realizado por Norte Beneficios La Plata 162 tel 4219787.

DÍAZ VDA. DE SUÁREZ, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/21|. "Bienaventurados los de corazón puro, porque son ellos los que entrarán al reino de los cielos". Madre querida: hace un mes que el Señor te tomó en sus brazos y te llevó al descanso eterno. No podemos resistir la idea de no verte más, cada momento sos extrañada y recordada con mucho amor, en cada espacio compartido, es una "Ausencia" que duele tanto, pero a pesar de todo este dolor por tu ausencia nuestro amor por vos amada madre sigue intacto y es lo que nos ayuda a seguir adelante. Damos gracias a Dios por los hermosos momentos compartidos. Fuiste una madre maravillosa, humilde, bondadosa y con un corazón inmenso. Vivirás eternamente en nuestros corazones Mami de todos. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Tus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y tataranietos, invitan a la misa hoy a las 20 hs. en Pquia. La Salette. Rogamos oraciones en su querida memoria.

ARAGÓN DE CARDOZO, OLGA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Su hija Nori, su yerno Emilio y nietos Esteban, Maximiliano y Facundo, sus nietas políticas Giselle y Lourdes, bisnietos Nahir, Morena, Jonás y Naim participan con profundo dolor su fallecimiento. Quimilí.

ARAGÓN DE CARDOZO, OLGA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Su hija Silvia, y nietos Raúl, Sebastián, Adrián y Laura, nuera Yessi y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Quimilí.

ARAGÓN DE CARDOZO, OLGA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Su hija Alejandra, su yerno Neneco y nietos Aldana y Nico, participan con gran dolor su fallecimiento. Quimili.

ARAGÓN DE CARDOZO, OLGA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Su hijo Aldo Oscar, nuera Norma y nietos Emmanuel, Fernando, Lautaro y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Quimili.

ARAGÓN DE CARDOZO, OLGA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Su hijo Luis, nuera Estela y nietos Matías, Silvana, Álvaro y bisnietos participan con gran dolor su fallecimiento. Quimilí.

ARAGÓN DE CARDOZO, OLGA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. "Señor, ya está ante Ti, recibela en tu morada eterna de Paz, Luz y Amor". Su prima hermana Dorita Ponce Faila y su primo político Enrique Herrera y flia, participan con hondo pesar su fallecimiento. Acompañan a sus seres queridos en estos momentos de dolor. Hacemos oraciones a su querida memoria.

DORADO, JOSÉ IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/02/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". El Club de Leones La Banda Dr. Jorge W. Ábalos, participa con profundo dolor el fallecimiento del Padre de nuestra socia Elizabeth Dorado, acompañando en este difícil momento a toda la familia. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

FARÍAS, ISIDORO (q.e.p.d.) Falleciío el 28/2/21|. Su esposo Quiterio, sus hijos Adrián, Noemí, hijos políticos Cefe, su nieta Lourdes, hermanos y demás familiares, sus restos fueorn inhumados en el cementerio Cristo Rey. Loreto. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A.- Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

FERREYRA, SEGUNDO REMIJIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/21|. Ramón Rodríguez y su esposa Alicia Sequeira, participan con dolor del fallecimiento del padre de su nuera Mariela. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Arraga. Elevan oraciones en su memoria.

FERREYRA, SEGUNDO REMIJIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/21|. Mabel, Pinky, Tito y Belkys Rodríguez participan con pesar del fallecimiento del padre de su cuñada Mariela. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GALLO, VICENTE GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/21|. José Beccaría, su esposa Mirta Carrillo de Beccaría, participa con profundo dolor el fallecimiento de su cliente y amigo Vicente. Acompañan a su hermano, esposa e hijas y elevan oraciones en su memoria.

GIACONO, MARÍA ADELINA (Maruca) (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/21|. Su hija Mabel Miliani, sus hijos Carlina, Florencia y Carlos Roberto Martinetti (h), sus bisnietos Thiaga y Mateo, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán velado en Bandera. Ruegan una oración en su memoria.

GIACONO, MARÍA ADELINA (Maruca) (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/21|. Su hijo politico Julio Beggeres, sus nietos Patricia, Julian y Juan Beggeres, sus bisnietas Julieta, Delfina y su nieto Bruno Beggeres, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán velados en Bandera. Ruegan oraciones en su memoria.

GIACONO, MARÍA ADELINA (Maruca) (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/21|. Su hijo político Julio Beggeres, sus nietos Patricia, Julian y Juan Beggeres, sus bisnietas Julieta, Delfina y su nieto Bruno Beggeres, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán velados en Bandera. Ruegan oraciones en su memoria.

GIACONO, MARÍA ADELINA (Maruca) (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/21|. Su nieta Maria Florencia Martinetti, su esposa Ariel Coronel, su bisnieto Mateo, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán velado en Bandera. Elevan oraciones en su memoria.

GIACONO, MARÍA ADELINA (Maruca) (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/21|. Su nieto Carlos Roberto Martinetti, su esposa Labura Abutti, su bisnieto Thiago, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos seran velados en Bandera. Ruegan oraciones en su memoria.

GIACONO, MARÍA ADELINA (Maruca) (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/21|. Acompañan en el dolor a Mabel Milliani y a su hijo Carlos y hermanas Gustavo Abutti, su esposa Marina Pisano y sus hijos Martín y flia, Mariangeles y flia, y Laura y flia,, Gustavo Abutti, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán velados en Bandera. Ruegan oraciones en su memoria.

JUEZ DE CASIVA, LIVIA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/21|. La familia Sayavedra: Berto y Marta, Lucho y Choli, Marero y Mary, Lili y Amaru y Abel, acompañan en este momento de tanto dolor a Martín, Elba, Eliana, esposo e hijos de Livia. Rogamos oraciones en su querida memoria y pronta resignación para toda su familia.