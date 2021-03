FÚNEBRES | 5 de marzo del 2021

05/03/2021 - 02:33 Funebres

Delicia del Valle Acevedo de Ibáñez

Mario Antonio Sarria

María Natividad Cancinos (Villa Robles)

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Cr. JULIO ROLANDO CASTELLANOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Bs. As. el 3/3/21 y espera la resurrección.

Los chicos del Estudio: Esteban Montes, Soledad Ávila, Andrea Taboada, Silvina Pérez y Claudio Solario, despiden con profundo dolor a su querido Conta y agradecen los años de enseñanza, formación y oportunidades de crecer como personas y laboralmente que nos brindó. Gracias por todo contador, dejó una huella imborrable en nuestros corazones. ¡Hasta siempre! Rogamos una oración en su memoria y un gran abrazo a su familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR.

(q.e.p.d) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|.

El Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero acompaña en este difícil momento a la Dra. Olga Estela Gay de Castellanos y familia, por el fallecimiento de su esposo Julio Rolando Castellanos y ruegan una oración por su descanso eterno.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR.

(q.e.p.d) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|.

Luis Alejandro Auat e Indiana Garzón lamentan con profundo dolor el fallecimiento del querido Rolando, y acompañan a Marisa, Martín y Lucía con mucho cariño en estos difíciles momentos. PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ERNESTO JULIO MOREAU

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/3/21 en CABA y espera la resurrección.

Antenor R. Ferreyra y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del compañero y amigo Ernesto, gran luchador por los derechos humanos y políticos, por su impronta en muy diversas organizaciones defensoras de los derechos fundamentales, tanto en nuestro país como en América Latina. Es una gran perdida para el mundo del Derecho y de la Justicia. Acompañamos a Sonia y sus hijas en este momento de pesar.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Cr. JULIO ROLANDO CASTELLANOS

(q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21 y espera la resurrección.

Dr. Ángel Luna Roldán, Dra. Patricia Moltini y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Cr. JULIO ROLANDO CASTELLANOS

(q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21 y espera la resurrección.

Sus Amigos Esc. Marta Butiler de Lavaisse, Dr. Horacio Lavaisse, sus Hijas María kaia , Ana Sol y Solange, Esc. Álvaro Nieto, Esc. Luis Ledesma y Victoria David, participa con profundo dolor su inesperada partida. Se ruega una oración en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

TERESA AMELIA CASTRO DE VEGA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/2/21 y goza de la resurrección.

“Es inmenso el vacío que dejaste, pero nos reconforta saber que ya descansas en paz y que desde donde estás nos sigues guiando y protegiendo”. Su hijo Cr. Mario Vega, su hija política Cr. Silvia Corvalán y sus amadas nietas Candela, Carolina, Constanza y Lucía invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

NOEMÍ ESTHER SAYAGO DE BALESTRINI

(q.e.p.d.) Se durmió en el 5/3/17 y espera la resurrección.

Tu amor y tus enseñanzas permanecen en nuestras vidas. Tu esposo e hijos invitan a la misa que se realizará el día viernes 5 de marzo a las 20 hs en iglesia Catedral, al cumplirse cuatro años de su partida al reino celestial.

INVITACION A MISA

SANTILLÁN ORLANDO MIGUEL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 05/01/21 y ….

"NO muere en muestro corazón el recuerdo de quien lo toco con Amor..."

Tu esposa: América Yolanda Bravo. Tus hijos: Magali, Ramón Orlando y Miguel Edgardo Santillan. Hijos políticos: Luis Jaimez , Sonia López y Lorena Romero. Nietos y Bisnietos, invitan a la misa que se oficiara en la Parroquia San Jose hoy a las 20 hs al cumplirse 2 meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

ACEVEDO DE IBÁÑEZ, DELICIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/21|. Su hijo Cuno, su hija política Luisa, sus nietos Javi , Luque, Eli y Yiyo, sus nieta pol Yesy y su bisnieta Anita, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ÁLVAREZ, DANTE ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/21|. Amigos y compañeros de trabajo de la Alianza Francesa de Santiago del Estero, acompañan con profundo dolor a la profesora María Sara Álvarez por el fallecimiento de su querido padre. Rogamos una oración en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

ÁLVAREZ, DANTE ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/21|. La Comisión Directiva, Directora Pedagógica, docentes y personal administrativo de la Alianza Francesa de Santiago del Estero acompaña a la Profesora María Sara Álvarez en este momento de dolor. Eleva oraciones en su memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Mi querido esposo y gran padre de mis hijos no hay palabras ni lagrimas ni nada q puedan describir el dolor de tu inesperada partida. No sé como seguirá esto. Por q me has preparado para todo en la vida. Me ayudaste a crecer a valorarme pero sola tendré que aprender a vivir sin vos. Me has mimado como hija como mujer como madre de tus hijos. Le doy gracias a Dios de haberte cruzado en mi camino. Lo caminamos juntos sin importar las espinas y hasta las disfrutamos para crecer. Le doy gracias a tus padres por haberle regalado al mundo un ser maravilloso lleno de bondad y sensibilidad. Me has regalado dos hermosos hijos. Reímos y lloramos juntos cuando así nos exigieron los designios del Señor. Te fuiste de pie trabajando hasta el último día de tu vida. Dejas el mejor legado que se puede pedir. El ejemplo de amor por la familia. Por tu trabajo y tu honestidad inquebrantable por tus amigos y hasta por loa ajenos. Mi Roli querido vivirás eternamente en nuestros corazones tu generosidad y bonhomía no se borrara jamás. Te amamos por siempre. Su esposa Mariza, Sus hijos Martín y Lucía. Hasta que nos reencontremos.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Su hermano político Lito Gay y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria rogando por su eterno descanso.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Su hermana política Silvia Gay y Nelson Moreno y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Con profundo dolor despedimos a nuestro querido Roly. Su prima hermana Juana Urquiza Castellanos, su primo político Miguel Angel Miranda, sus sobrinos Alejandro, Mariano, Lucas, Andrea, Jorge y Aldana, participan con dolor su partida y ruegan una oración a su memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO Cr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Johnny Wede y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, y acompañan a nuestra querida amiga Marisa e hijos, y a sus hermanos políticos Lito y SIlvia con sus respectivas familias en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. María Susana Nazar Auad, sus hijos María Susana y Federico, Ricardo y Viviana, Juan Andrés y Verónica y nietos participan con profundo dolor su fallecimientto, acompañan a marisa y sus hijos, elevando oraciones en su memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Carlos Filippa y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Acompaño con mucho cariño a su hija Lucía, a su esposa Marisa y a su hijo Rolando en este difícil momento. Te amo, Gorda. Jimena Molina.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Querido amigo, que dolor me causó esta inesperada y triste noticia de tu partida física de este mundo. Descansa en paz Roly y deseo que Dios les de fortaleza a tu esposa e hijos para afrontar tanto dolor. Tu amigo Fernando Gonzalo Miranda.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Francisco Alberto Cavallotti, su esposa Nora Tagliapietra y familia; Roberto Alfredo Cavallotti y familia; María Teresa Cavallotti y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Rafael Eduardo Manzur, su esposa María Teresa Cavallotti, sus hijos Eugenio, Ignacio, Agustín, Omar y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Marisa y demás familiares en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Cr. Mario Vega, su esposa Cr. Silvia Corvalán, sus hijas Candela, Carolina, Constanza y Lucía participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Roberto O. Encalada, su esposa Emma Silvia Finno, sus hijos María Belén y Roberto y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Marisa, sus hijos y demás familiares en estos duros momentos. Elevan oraciones por su eterno descanso.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. La Asociación de Productores de la Industria Forestal (A.P.I.F.) participa con profundio dolor el fallecimiento del contador y cuñado del Sr. presidente de la institucion. Ruegan por su eterno descanso.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Despedimos con gran pena a Rolando, siempre atento con toda la familia. Gran esposo, padre, vecino y amigo. Que descanses en paz son los deseos de sus familiares: Boyé, José, Lidia Queirolo de José, Sonia José y familia, Mercedes José.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Goldy Saad y sus hijas María Eugenia y María Cecilia participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para el la luz que no tiene fin.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Sus amigos Perla Elean de Gattás y familia, Noemi Elean de Chau dy flia, Edgardo Elean hacen llegar su sentido pésame a su amiga Marisa Gay y sus hijos.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Maria Cecilia Chequer acompaña espiritualmente a su amiga Lucía ante la irreparable pérdida. Eleva oraciones en su memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Hector Chequer, Maria Cecilia Barquin, sus hijos Maria, Hector y Constanza Mayuli acompañan espiritualmente a su familia ante la irreparable pérdida. Eleva oraciones en su memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO Cr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Mirta Mabel Elean, Gladys Elean de Salomón, Dra. Yessica Salomón de Angeleri y flia. , Participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a Marisa e hijos en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. ¡Qué enorme tristeza nos dejas con tu partida querido Rolando! Señor recibe en rus brazos a tu hijo y dale el descanso eterno. Manuela Barraza, sus hijos acompañan a la familia en este difícil momento.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Victoria Salomón de Canllo, sus hijos Jorge y Elizabeth y familia participan su partida al Reino Celestial y acompañan a Mariza e hijos en este momento de dolor y ruegan al Señor les de cristiana resignación.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Hijos de Abdala Salomón y Janus Saud con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la querida Mariza e hijos en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Luis E. lopez y Gloria Cardenas participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Marisa, sus hijos y demas fliares en tan penoso momento. Elevan oraciones en su memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO Cr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Susana Almonacid y Chini Habra Fernandez participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento tan dificil y triste de la vida. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Mofid y Vanesa participan con dolor su fallecimiento, acompañan en estos difíciles momentos a Marisa y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. "Señor, ya está ti, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus amigos Tesy, Chelín, Pory, Marti, Gabriela Iturre y sus respectivas familias participan con gran tristeza su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO Cr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Adela Figueroa de Nasif Saber, sus hijos Silvina, Fernando y German, sus hijos políticos acompañamos a su querida familia en el dolor ante tan irreparable pérdida. Ruegan una oración en su memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO Cr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. "Por eso Dios y Señor, porque con amor me hieres, porque con inmenso amor, pruebas con mayor dolor a las almas que más quieres. Escribana Ivanna Coria, su esposo Prof. Gustavo Ruiz, acompañan con oraciones a su querida esposa Dra. Marisa Gay y a sus hijos: Dres. Lucia y Martin Castellanos.! Que nuestra madre del cielo los consuele.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO Cr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Ilda Jorge de Nassif, sus hijos: Silvia, Lic. Daniel y Dr. Eduardo Nassif con sus respectivas flias.,participan con dolor y acompañan a Marisa , hijos y demás fliares. En este difícil momento.Ruegan oraciones en su memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO Cr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Sandra Generoso participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña en este momento a su Sra. esposa Olga Gay.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Ethel Matach y (desde algún lugar el dr. Alejandro Auat), participan con profundo dolor su fallecimiento.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Juan Fiad, Adriana Bóboli y sus hijas acompañan a su amiga Marisa y flia., en estos momentos de dolor.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Evy Valev de Jensen participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su esposa Marisa, sus hijos y familiares en este difícil momento. Elevando oraciones para su eterno descanso en la paz del Señor.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Maria Emilia Ganem, participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la Dra. Marisa Gay de Castellanos.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Querido contador, dejó una huella imborrable en nuestras vidas. Quedará en nosotros el hermoso recuerdo de un jefe bueno, con gran humildad y paciencia, que amaba su profesión y nos contagiaba sus ganas de trabajar. Su grupo de trabajo, Silvi, Fede, Cristian, Mati, Pame, Gastón y Gise, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su esposa Mariza,a sus hijos Lucia y Martin.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO Cr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Leila Auat de Barbur, sus hijos Raúl y Nelly participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañamos a nuestra prima Marisa, sus hijos, a su hermano Mario y demás familiares en tan triste momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO Cr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. María Argentina Weyenbergh participa con dolor su fallecimiento y acompaña a Marisa y a sus hijos en estos momentos de pesar.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Tono , Marti y Nony Ybarra, participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial, rogando a Dios y la Virgen que en ellos encuentren consuelo, su esposa Mariza, y sus hijos Lucia y Martin.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Querida Mariza te acompañamos en este dificil momento a vos y tus hijos, rogando al Atísimo les dé pronta resignacion, lamentando tan irreparable pérdida. Kuki Llado de Pastore y flia. Rogamos oraciones en su querida memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Nelly Llado, Cristian Bush Frers y flia, acompañamos a Mariza e hijos ante tan irreparable perdida. Amiga querida sin palabras para consolarte ante la partida de Roly, rogando al Señor les dé fuerza para salir adelante y los consuele ante tanto dolor. Rogamos oraciones en su querida memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. El taller de Arte Cecilia Guillot, sus compañeras y amigas acompañan en el dolor a Mariza y flia.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO Cr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Cecilia Guillot, Guadalupe Araujo, Lalito y Maria Cristina Agüero Echegaray participan con dolor su fallecimiento.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO Cr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Anita Martinetti acompaña a su querida amiga Mariza y flia.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Raul Angel Salcedo y su esposa Norma, su hijo José y sus nietas Virginia y Valentina participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Roly y acompañan en el dolor a su esposa Mariza y a sus hijos Martín y Lucía. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Que el Señor te reciba en sus brazos porque fuiste humilde, servicial y bondadoso. Los hijos de Emilio Salomón: Noris, Emilio, Osvaldo, Jorge y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Rola Ruiz y Tere participa con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Chelo y acompañan a su familia en tan dolorosa pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Lilibeth Arce, Fernando Llapur, sus hijos Natalia, Fernando y sus respectivas flias. acompañan a su flia con dolor por irremediable pérdida.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Ramón Blanco, Betty Castro, hijos y nietas participan con dolor el fallecimiento del querido amigo Chelo y ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Edgardo Elean hace llegar su sentido pésame a su hermano Dr. Ricardo Chazarreta.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Alberto E. Alegre, Gladys Coria e hijos participan con pesar el fallecimiento del harmano de nuestras apreciadas vecinas Dra Elvira y Lichy Chazarreta y tio de nuestro gran amigo Santiago Granda Santi rogando al Altisimo le de la gloria eterna.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (CHELO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Rulo Mulki participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a todos sus familiares y amigos en estos momentos de tristeza y dolor. Se eleva una oración en su memoria.

SARRIA, MARIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Su esposa Rosa Basualdo, hijas Laura, Noelia, Monica, h. pol. Silveste, Oscar, Walter, nietos y demás fam. part. su fall. Sus restos fueron inhum. cement de Choya, Servicio. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

BUCCO, ALFREDO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/89|. Papi estabas por cumplir setenta años y solo faltaba tres días, pero llegó lo inesperado, tu partida. Hoy nos reconforta saber que estás descansando junto a tu amada esposa Dora y amada hija Marta. Siempre están presentes en nuestros recuerdos. Gracias por todo lo que nos diste. Sus hijos Lucy, Mary, Fredy y sus respectivas familias invitan a la misa que se oficiará hoy a las 9 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse treinta y dos años de su fallecimiento y para rogar por el eterno descanso de su alma.

HERRERA SALTO, CARLOS LEÓN (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. "Mantengo mi alma en paz y en silencio aguardando a mi Señor". Sus hnos. Gladys H. de Contreras y Rafael Herrera, junto a sus sobrinos, primos y demás fliares. invitan a orar por el, al cumplirse un año y seis meses de su deceso hoy a las 20 hs en parroquia San José del Bº Belgrano.

MOREIRA, AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. Cuando Clamo a ti, Tu me respondes ¡Oh mi Dios Salvador! Tú que me haz sostenido en mis angustias, ten compasión de mí y escucha mi oración. Que el alma de mi querida hermana por tu infinita misericordia descanse en paz". Su hermana Irma Moreira invita a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Santísimo Sacramento, Bº Borges, al cumplirse tres años de su partida a la casa del Padre.

LLADHON, JUAN EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/21|. Hoy se cumple un mes de su partida. Su amigo Juan Guiscafre, Marta Valdez e hijos, participan con profundo dolor su partida, y acompañan a la familia.

GONZÁLEZ, ROLANDO ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. "Que en este descanso eterno el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su esposa, sus hijos, sus nietos, hermanos y demás familiares invitan al responso que se oficiará hoy a las 19 en el panteón familiar del cementerio de Vuelta de la Barranca, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

BARRERE, JOSÉ LUIS (Chala) (q.e.p.d.) Falleció 1/3/21|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Sus hermanas Ana María y Maria Soledad, sus sobrinos Marcela y Bachi Rosales participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, ILDA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/21|. Sus primos Oscar Orlando Quiroga y María Cristina Siufe, sus sobrinos Oscarcito, Cristian, Leila y María Emilia y Graciela Siufe, participamos con inmenso dolor la partida al Reino de Dios de nuestra querida Pocha. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol.

JIMÉNEZ, ILDA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/21|. Carlos Ledesma y Verónica Ledesma participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento.

CANCINOS, MARÍA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/21|. Sus hijos, hijos politicos y nietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa Robles. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

CORREA, HILDA ESTER DEL VALLE (Pilila) (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. En tu partida dejaste una estela imborrable de cariño y ejemplo de vida, fortaleza y humildad. Siempre estarás en nuestros corazones. Sus primos Beto, Irma y Lida participan con mucho dolor su partida.

CORREA, HILDA ESTER DEL VALLE (Pilila) (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Sus ex compañeras de la Esc. Félix Frías N° 17, Olinda Orellana de Albarracín, Marina Rodríguez de Ciafardini y Nora Liendo de Aguilar, participan con inmenso dolor el fallecimiento de "Hildita" quien partió al encuentro de Jesús para su descanso eterno. Elevamos oraciones a su querida memoria. Frías.

CORREA, HILDA ESTER DEL VALLE (Pilila) (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Raúl José Jalaf, Julieta, José Luís, Benicio y Bautista Jalaf participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

CORREA, HILDA ESTER DEL VALLE (Pilila) (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Maruca Isares participa con gran dolor el fallecimiento de su querida amiga, y eleva oraciones rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

CORREA, HILDA ESTER DEL VALLE (Pilila) (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. "Ahora tu casa será la casa del Señor y descansarás en verdes praderas". Su amiga Marta Estela Hernández, sus sobrinos espirituales Leonardo, Noelia, Gisselle, Joli, Pía y José participan con profundo dolor su fallecimiento. Brille para ella la luz que no tiene fin. Frías.

CORREA, HILDA ESTER DEL VALLE (Pilila) (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Silvia del Valle, Lili y María Eugenia Sabagh y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida "Hildita" y ruegan que su alma descanse en paz. Frías.

RABETTI, MARIO ARMANDO (PROFE CACHITO) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/21|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Participan con profundo dolor de su partida Pedro Miguel Neder y flia. Elevan una oracion en su memoria.

RABETTI, MARIO ARMANDO (PROFE CACHITO) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/21|. Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Participan en su fallecimiento Julio Walter Neder y flia.

RABETTI, MARIO ARMANDO (PROFE CACHITO) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/21|. Plácido Leguizamón, su esposa Marta Pudlo de Leguizamón, y toda su familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su cuñado, Cachito, y acompañan a su esposa Lucha, a su hijo Renato, y toda su familia en este momento.

RABETTI, MARIO ARMANDO (PROFE CACHITO) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/21|. Sus vecinos Dr. Jorge Fiad, Alcira Giro participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a su esposa, hijos, nietos y demás familiares en estos momento de mucho dolor Rogando al Altisimo guarde su alma.

RABETTI, MARIO ARMANDO (PROFE CACHITO) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/21|. Cachito: tu partida dejó en un valle de angustia y dolor a tu familia, amigos y todos aquellos que tuvimos la oportunidad de conocerte y compartir tu vida llena de amor, ternura, comprensión y entrega. Fuiste un ángel en la tierra y ahora brillas junto a Dios. Emma Cisneros de Hoyos, sus hijos Favián, Mariela y Dr. Marcelo Hoyos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Abrazan con sincero afecto a su esposa Luisa, su hijo Renato, Pilar, Camilo, Luján y demás familiares rogando al Señor los colme de bendiciones, fortaleza, paz y consuelo. Elevan oraciones en su memoria.

RABETTI, MARIO ARMANDO (PROFE CACHITO) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/21|. "El recuerdo de tu bondad estará siempre presente entre nosotros, que el Señor te reciba en sus brazos y con amor infinito descanses en paz". Acompañamos a su querida familia en este triste momento con nuestras oraciones. Carlos Ybáñez y flia., Silvina, Carlitos Daniel, Graciela, Luciana, Danielito, Juan C. Salomón y flia.