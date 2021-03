FÚNEBRES | 6 de marzo del 2021

06/03/2021 - 00:09 Funebres

Fallecimientos

- Héctor Carlos Coronel (Loreto)

- María del Carmen Carabajal

- Nélida del Valle Ávila

- Ema Beatriz Lescano

- Manuela Leticia Palavecino (Suncho Corral)

- Ramón José Olivera (La Banda)

- Oscar Vicente Romero

- Miguel Ángel Domínguez (La Banda)

- Lorenzo Justiniano Castillo (Las Termas)

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Cr. JULIO ROLANDO CASTELLANOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Bs. As. el 3/3/21 y espera la resurrección.

“Que brille para él la luz que no tiene fin”. Margarita Archetti Pascale, sus hijos Déborah, Daniel y Marcela Gómez Archetti, participan con profundo dolor su fallecimiento y despiden con inmensa tristeza al amigo incondicional y brillante profesional que con gran generosidad estuvo a nuestro lado brindándonos su apoyo. Acompañamos a nuestros queridos amigos, su esposa Mariza e hijos Martín y Lucía, en estos momentos de dolor, rogando al Altísimo les dé pronta resignación y consuelo. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NÉLIDA DEL VALLE ÁVILA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/3/21 y espera la resurrección.

C.P.N Lucas Serafini y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NÉLIDA DEL VALLE ÁVILA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/3/21 y espera la resurrección.

Honorable comisión directiva, cuerpos técnicos y jugadores en sus distintas disciplinas y categorías, personal administrativo y de mantenimiento, socios, hinchas y simpatizantes del Club Atlético Mitre, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

MYRIAM ALEJANDRA JOZAMI VDA. DE DIVEN (Bebi)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/2/21 y goza de la resurrección.

“Bebi querida, siempre estarás entre nosotros”.

Sus hijos, nietos y hermanos invitan a familiares y amigos a la misa que se oficiará hoy a las 19 en la capilla del colegio San José, al cumplirse nueve días de su partida a la casa del Padre.

INVITACIÓN A MISA

MARIO ORLANDO CÁRDENAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/3/20 y goza de la resurrección.

“Tío querido, siempre fuiste como un gran padre, presente, tan cariñoso, bueno, con esa sonrisa de todos los días. Eras una persona única y excelente. Tu partida fue tan dolorosa y triste, jamás te olvidaré. Su hija de corazón Martina Antonella Tévez (tu negra) invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, al cumplirse un año de su fallecimiento.

INVITACIÓN A MISA

MARIO ORLANDO CÁRDENAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/3/20 y goza de la resurrección.

Querido tío Orlando, siempre estarás en nuestros corazones recordándote con mucho amor. Tus sobrinos del corazón: Teresa, Jorge, Florencia, Martina, Jorgelina y Valentino Tévez invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, al cumplirse un año de su fallecimiento.

INVITACIÓN A MISA

MARIO ORLANDO CÁRDENAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/3/20 y goza de la resurrección.

Te recordaremos siempre por tu caballerosidad y por tu exquisita entrega a los demás. Sus hermanos Alba Rosa, Hugo Manuel, Emma y Blanca invitan a la misa en su memoria a realizarse hoy a las 20 hs en iglesia Catedral al cumplirse un año de su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

AGRADECIMIENTO

CAROLINA MARINÉ BANEGAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/2/21 y espera la resurrección.

Es nuestro deseo expresar el más sincero agradecimiento a familiares, amigos y colegas por el acompañamiento y el cariño que nos han dispensado, ante la desconsolada pérdida de nuestra hija Carolina, especialmente queremos agradecer la asistencia profesional y calidez humana del Dr. Víctor Vázquez, quien se ha dedicado con total entrega a su cuidado y a brindar contención a toda nuestra familia, el apoyo incondicional que hemos recibido junto a nuestra inmensa fe nos da fortaleza y la guía para transitar este momento tan doloroso.

La familia Banegas – Lupi.

RECORDATORIO

MIRTA GEREZ DE CANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/3/20 y espera la resurrección.

Con la certeza de que permanecerás siempre en nuestros corazones, te recordamos con el mismo amor que nos profesaste en vida. Su esposo Francisco Cano, tus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos, ruegan una oración en su memoria al cumplirse un año de su fallecimiento.

Conversando con Jesús

Converse con Jesús todos los días durante nueve días.

Mi Jesús... en Ti deposité toda mi confianza. Tú sabes de todo, Padre y Señor del Universo. Eres el Rey de los Reyes. Tú que hiciste al paralítico caminar, al muerto vivir y al leproso sanar. Tú que conoces mis angustias y ves mis lágrimas, bien sabes, Divino amigo, cómo preciso alcanzar de Ti esta gracia (Pedir la gracia con fe). Haz, Divino Jesús, que antes de terminar esta conversación que tendré contigo durante 9 días, yo pueda alcanzar esta gracia que te pido con mucha fe y esperanza. Maestro, me das ánimo y alegría para vivir. Sólo de Ti espero

con fe y esperanza (pedir

la gracia con fe). Con

gratitud mandaré a publicar

esta oración para que otros

que necesiten de Ti, aprendan

a tener confianza en tu misericordia,

ilumina mis pasos así como el sol

ilumina cada mañana al amanecer

y testifica nuestra conversación.

Jesucristo, tengo confianza en Ti

y cada día aumentará mi fe.

Gracias por el logro recibido.

J.B.

ORACIÓN MILAGROSA

Confió en Dios con todas las fuerzas de mi alma, por eso le pido ilumine mi camino y otorgue las gracias y otorgue las gracias que tanto deseo. Rezar tres avemarías, tres padrenuestros y tres credos durante tres días y publicar al cuarto día. Gracias por los favores recibidos.

J.A.T.

ORACIÓN AL ESPIRITU SANTO

Espíritu Santo: Tu que me aclaras todo, que iluminas todos los caminos para que yo alcance mi ideal. Tu que me das el don Divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen y que en todos los instantes de mi vida estas conmigo, yo quiero en este corto diálogo agradecerte por todo y confirmar que nunca quiero separarme de Ti, por mayor que sea la ilusión material. Deseo estar contigo y todos mis seres queridos en la gloria perpetua. Gracias por tu misericordia para conmigo y los míos. (La persona deberá rezar esta oración tres días será alcanzada la gracia por más difícil que sea. Publicar en cuanto reciba la gracia).

J.A.T.

ALBERTO, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/21|. Con el mayor dolor y sorpresa me entero de tu partida. Les envío un fuerte abrazo a Riki, Rosita y Graciela. Los llevo a todos en mi alma. César Augusto Carnero.

ÁLVAREZ, DANTE ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/21|. "Que Dios con su infinita bondad te tenga a su lado porque fuiste un buen padre, hermano tío. Siempre estarás en nuestros corazones". Sus hermanos Michi, Arminda, Iber y Lela, sus sobrinas y sobrinos políticos que siempre te quisieron.

ÁVILA, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. "Es inmenso el vacío que dejaste, pero nos reconforta saber que ya descansas en paz". Su hijo Ramón Ávila, sus nietos Enzo y Martín Ávila Zannoni, su prima hermana Delicia Arias; Mercedes Navarrete y familia participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

ÁVILA, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21.| Su hijo René Ramón, nietos Enzo, Martin, su prima Delicia Arias y demás familiares. sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

ÁVILA, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. La comisión directiva del Círculo de Periodistas Deportivos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su presidente Sr. Ramón Ávila. Ruega una oración en su memoria.

ÁVILA, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. www.abcdeporte.com.ar participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de Ramón Ávila, colaborador de la página. Ruega una oración en su memoria.

ÁVILA, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. René Alfredo Paz y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del querido amigo y colega Ramón Ávila. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Sus compañeros de la revista Pasión & Deporte y www.pasionydeporte.com.ar acompañan a Ramón ante la irreparable pérdida de su madre. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Mariano Jaime, Victoria Franceschini y sus hijos Thiago e Ignacio, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Ramón Ávila y abuela de Enzo y Martín Ávila. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21.| Los compañeros de su hijo Ramón del Programa "El Clasico", Radio Panorama: Pablo, Guillermo, Lucas, José, Lautaro y Tano, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Los amigos de su hijo Ramón: Erich Orellana, Alejandro y Marcela Garay, Gustavo Sabalza despiden con mucha tristeza a la querida Chicha. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. María Cristina Ibáñez de Garay, sus hijos Marcela y Alejandro, hija política Mariela Silighini, nietos Nicolás y Agustín, Herculano Melo y Sra., José Luis Quiroga, Martín Capchey y familia, Mariela y Raquel Ferreyra, y Nieves Teresita Maldonado participan acongojados la partida de la querida Chicha, amiga y vecina de muchos años. Elevan oraciones por su eterno descanso.

ÁVILA, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Natalio Zannoni, Petty Ledesma de Zannoni, Carlota Zannoni Ledesma y María Eugenia Zannoni participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Ricardo Barquet acompaña a sus nietos Enzo y Martín Ávila Zannoni por el fallecimiento de su abuela. Que descanse en paz.

ÁVILA, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Por siempre en nuestros corazones. Erick Orellana y flia. participa su fallecimiento y acompaña a su hijo Ramón en este momento de hondo dolor. Descansa en paz, querida amiga.

CARABAJAL, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21.| Su esposo Luis Héctor Rojas sus hijos Jose, Luis, Marcelo, Héctor, Roxana, Franco, Yohana, nietos, hermanos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Puestito de San Antonio Cob Norcen. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Su primo Carlos Alberto Castellanos, sus hijos y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones y consuelo para su esposa e hijos.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Sus primos Edgar, Héctor y Susana Julián, Mario García Hernández, sus sobrinos Verónica, Gerardo e Ivo Julián, Wolffy y Federico García Hernández, participan con profundo dolor la desaparición física del querido Roly a quien recordaremos siempre y lo guardaremos en nuestros corazones. Personas como vos no mueren nunca, siempre estarás presente en cada uno de nosotros. Gracias por todo, por el cariño, la amistad, el compromiso y toda tu entrega. Te queremos, descansa en paz, hay un lugar especial para ti en el reino de los cielos. Acompañamos en el dolor a nuestra querida Mariza, a sus hijos Martín y Lucía, a su hermano Mario, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Ana María Maud, su esposo Juan Alberto Tauil y su hija Camila participan su fallecimiento y acompañan a su amiga Marisa en tan doloroso momento.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. José Gómez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Ariel Ruiz y María Santucho y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. El Centro de Representantes y Viajantes, comisión directiva y socios participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos de pesar. Eleva oraciones en su memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Betty Leiva, sus hijos Fernando Auatt y familia, Mariano Auatt y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Descansa en paz Roly y que Dios le de la fortaleza a Marisa, Martin y Lucia para afrontar el dolor.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Santiago del Estero participa su fallecimiento. Se ruega oración en su memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Dario Alarcón y flia. participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este dificil momento. Se ruega una oración en su memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Dra. Rudy Amado, su hermano David Amado y su hija Agustina Amado, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan y abrazan a Mariza y sus hijos en ests difícil momento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Jorgelina de Sandoval, Dra Silvia Sandoval y flia participan con profundo dolor la perdida de nuestro querido amigo Roly ruegan una oracion en su memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO Cr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Bienaventurados los humildes de corazón porque de ellos es el Reino de los cielos. Sus amigos de Suncho Corral Elías Hallak, Esther Hallak e hijos: Omar, Carlos, Victor y Luciana con sus respectivas flias., Acompañan en el dolor a su querida esposa Mariza e hijos en tan difícil momento. Rogando a Dios por el descanso eterno de Roly.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO Cr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Domingo Juan (Toti) y familia participan con profunda tristeza su fallecimiento, acompañan y abrazan a Marisa y a sus hijos en este penoso momento.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Roly, querido nunca te olvidaremos. Sus amigos Habib Sleibi, su esposa Graciela Bulnes, sus hijos Yaber, Nabila y Saíd, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan pronta resignación a su querida familia.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Gladys Gorosito, sus hijos Carlos Bulnes, Elizabeth de Montes, Graciela Bulnes de Sleibi y sus respectivas familias, participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a Mariza y su querida familia.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Marta Tain de Neme, sus hijos Viviana, Oscar y José Eduardo participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Viviana Neme, Héctor Sosa y sus hijas Fernanda y Eugenia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Dra. Rosa Hortensia Falco, Ing. Pedro Ignacio Raineri e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo d la Dra. Marisa Gay d Castellanos y ruegan oraciones en su querida memoria... Q descanse en paz!!

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Participan conmovidos el inesperado fallecimiento del esposo de nuestra estimada colega, Dra. Marisa y la acompañamos con mucho cariño en este triste momento. Nacha Piazza de Montoto y María José Corvalan . Rogamos por una cristiana resignacion para ella y sus hijos. Que descanse en la paz del Señor.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Tus amigos Arq. Carrera Luis Alberto y Dra. Silvia Adela Tapia e hijas, participan el deceso de nuestro apreciado y querido Rolando, cuya amistad perduró a pesar de la distancia y hoy nos sentimos triste ante tu lamentable ausencia.Rogamos por el eterno descanso de tu alma y acompañamos en este momento a su esposa Olga e hijos.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Dr. Juan A. Jorge y familia, Miguel E. Jorge y Sra. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO Cr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Pocha Amado Dra. Carol P. Gadán. Ruegan una oracion en su memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Raúl A. Salcedo, su esposa Norma, su hijo José Ariel, sus nietas Virginia y Valentina participan con gran dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo al que valoraremos por siempre su amistad leal y el cariño que siempre nos dispensó. Hacemos llegar nuestras condolencias a su esposa Marisa, hijos Lucía, Martín y demás familiares. Pedimos a Dios, nuestro Padre Celestial, lo bendiga con la gloria eterna. Hasta siempre Roly, estarás eternamente en nuestros recuerdos.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Alva Montenegro de Salomón y sus hijos Juan Carlos, Mary, Daniel, Edgard, Gustavo y sus respectivas familias, participan su fallecimiento, acompañamos a Mariza e hijos en este trance doloroso y que brille para él la luz que no tiene fin.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Elida Suárez de Bravo, Andrea Romina Bravo Suárez y Huerto Bravo Suárez participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con mucho afecto a su esposa Mariza, sus hijos y demás familiares en este difícil momento.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Mecha Morales, Alejandro Castillo y familia acompañan a sus seres queridos en esta partida inesperada.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Juan Atíe Saad, Ángela Figueroa de Saad y familia participan su fallecimiento y hacen llegar a Marisa, a sus hijos y demás familiares nuestra compañía y los abrazan en tan difícil momento con el afecto de siempre. Rogamos por su descanso en el Señor.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Karina Gutiérrez y Analía Loto, participan su fallecimiento y acompañamos a nuestra querida amiga Mariza y sus hijos Lucía y Martín en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO Cr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Mirta S. de Banco, sus hijos Hector, Rodi con sus respectivas flias, Soledad Banco participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Mariza e hijos y demás fliares, en este dificil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. "Bienaventurados los mansos y humildes de corazón, porque de ellos es el Reino de los cielos". Analía del Valle Loto y familia, participan su fallecimiento y acompañan a nuestra estimada y querida Mariza y a sus hijos Lucía y Martín en esta pérdida tan dolorosa.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. "Yo soy la resurrección y la vida, Él que cree en mi aunque este muerto vivirá". Karina Gutiérrez y familia, participan el fallecimiento y acompañan a nuestra querida Mariza y a sus hijos Lucía y Martín en esta pérdida tan dolorosa.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Propietarios y personal de Estación de Servicio San José SRL, participan con profundo dolor el inesperado fallecimiento del Contador de la firma Julio Rolando Castellanos y acompañan a su esposa e hijos en estos momentos de tristeza por la irreparable pérdida. Elevan oraciones por la paz de su alma.

JULIÁN, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Hijos de Abdo Julián y Susana Sialle y sus respectivas familias, Mario García Hernández y familia, participan con dolor su fallecimiento, rogando al Señor le dé el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin.

LESCANO, EMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Su esposo Segundo Suárez, su hija Ema Beatriz Suárez, su hijo político Álvaro Jiménez, sus nietos Lucrecia, Crisiopher, Julieta, Isabel, Martina, y su bisnieta Pilar y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

LESCANO, EMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Vuela alto Tía querida, que allí en los Jardines del Edén te espero nuestro Señor junto a tu querido hijo. Su sobrina Blanca Vaulet. sus hijos Fabián, Florencia y Franco y sus respectivas flias. Participan con profundo dolor su desaparición física. Ruegan oración en su memoria.

LESCANO, EMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Tía Ema ¡Que recojas en el cielo todo el amor que sembraste en la tierra! Sus sobrinos Tito, Nena, Coco y Mario Lescano con su respectiva familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruega al Señor consuelo y resignación a su querida familia.

LESCANO, EMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Myriam Gauna y flia. madrina de su nieta Martina, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LESCANO, EMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Tu hermana Blanca Lidia, y sus hijos Blanca y Néstor Vaulet y sus respectivas familias. Acompañan al Tio Alberto, Bety y toda su familia.

LESCANO, EMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Juan Atíe Saad, Ángela Figueroa de Saad y familia participan su fallecimiento y hacen llegar a Marisa, a sus hijos y demás familiares nuestra compañía y los abrazan en tan difícil momento con el afecto de siempre. Rogamos por su descanso en el Señor.

ROMERO, OSCAR VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Su esposa Mirta Sosa, sus hijos Nancy, Paula, Susana, Ramón, Gadito, Cristina, Oscar y Celina, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron cremados. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ROMERO, OSCAR VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Las amigas de la Caminata de Mirta: Betty de Bothamley, María Elena de Llapur y Mimí de Vignau, la acompañan con mucha tristeza por tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMERO, OSCAR VICENTE(q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Norma de Chamarro, sus hijos Anahí, Susana, Ramón y Silvia y flias. despiden con tristeza al estimado Oscar y acompañan a Mirta en su dolor. Se ruegan oraciones en su memoria.

ROMERO, OSCAR VICENTE(q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Anahí Chamarro de Amadey, sus hijos Raúl, Carla, Mariana y Carina con sus respectivas familias, acompañan a Mirta por la pérdida de su esposo Oscar. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMERO, OSCAR VICENTE(q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Inés de Dumit, su hija Lamia Dumit y familia, Aníbal Lumit y familia y Eliana Lumit, lamentan participar el fallecimiento de su primo pol. Oscar, acompañan a su esposa Mirta en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

ROMERO, OSCAR VICENTE(q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Su amiga Nena Rodini, sus hijos y sus respectivas familias, lamentan participar la inesperada partida del esposo de su amiga Mirta. Ruegan oraciones por su descanso en paz.

ROMERO, OSCAR VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Marcelo Atenor, Silvina Atenor, Ariel Atenor y Carlos Atenor participan su partida al Reino Celestial y acompañan a la querida tía Mirta en estos momentos de congoja y dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ROMERO, OSCAR VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Osvaldo R. Atenor y María S. Nazar despiden con gran pena a nuestro querido amigo de tantas reuniones y buenos momentos compartidos y a nuestra querida y gran amiga Mirta, resignación y fuerza para seguir viviendo. Elevan oraciones por su eterno descanso.

ROMERO, OSCAR VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Negrita de Llugdar, Cristina Llugdar y sus hijos Ezequiel e Ignacio Chamorro Participan con dolor su fallecimiento y ruegan porº su eterno descanso.

CÁCERES, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/19|. Su esposa Marta, sus hijos Cecilia, Verónica y Sergio, hijos políticos y nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Pquia. San José, Bº Belgrano, con motivo de cumplirse dos años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

ARTAZA DE INFANTE, LIVA FELIZA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/20|. "Mamá, cada día que pasa se hace más dolorosa tu ausencia, le pedimos a Dios que te tenga a su lado como nosotros en el corazón y nos regale la resignación que tanto necesitamos para seguir viviendo sin vos". Su hijo Coco Infante, su hija política, sus nietos Candela, Gastón, Lourdes, Santiago, Luján, Martina y Máximo la recuerdan con todo el amor y cariño de siempre al cumplirse cuatro meses de su partida a la casa del Padre. Elevan oraciones en su querida memoria.

GEREZ DE CANO, MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/20|. Su cuñada María Magdalena Rodríguez, sus sobrinos Fernando, Marcelo, Huguito y Rita Caldera con sus respectivas familias. Ruegan una oración en su memoria, al cumplirse un año de su fallecimiento.

DOMÍNGUEZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Su esposa Irma, sus hijos Sandra, Cecilia, Rebeca, Micaela, Matías, Sebastián, nietos, hermanos Gladys, Mary, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO HAMBURGO - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

OLIVERA, RAMÓN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá y todo el que vive y cree en mi, nunca morirá. Su esposa Leonor Burgos, sus hijos Ramón, Claudia, Magalí y María, sus hijos políticos Iber Saavedra, nietos y bisnietos participan con profundo pesar su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Ruegan oraciones en su memoria.

OLIVERA, RAMÓN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Su esposa Leonor del Valle Burgos, sus hijos Ramón, Claudio, Magali, María, hijos pol., nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERV. CARUSO - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

OLIVERA, RAMÓN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Los Afiliados y Comisión Directiva de APUNSE participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro compañero Jubilado Nodocente de la EAGG, acompañamos a su familia en este triste momento y rogamos una oración en su memoria.

HERRERA LEDESMA, RICARDO ABEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/21|. Hoy se cumple un mes de tu partida tan dolorosa e inesperada "Abel", dejando un vacio y un dolor tan grande en tu familia, para tu madre, hermanos, abuela y tu prometida Tamara; no sé que decirte por haber perdido una gran persona que le gustaba progresar, superarse para poder cumplir sus sueños de estar juntos y formar una familia. Yo no los acompañé ese día, recién lo supe a los 9 días, me dolió tanto, no tuve la oportunidad de despedirme Abel. Vos fuiste el hijo de Ricardo mi sobrino y ahijado, fue un hijo más. Todo los días elevo oraciones en tu memoria para que brille la luz y descanses con la gloria de Dios, junto a tu padre y todo tus seres queridos. Ahora un angel más en el cielo que me dará fuerzas y protección. Tu tía abuela Angelica "Pirucha".

CASTILLO, LORENZO JUSTINIANO (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/21|. Su esposa Sara Lazarte y sus hijos Sergio y Paola Castillo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio de la Pax de la ciudad de Termas de Rio Hondo. Se ruega una oración en su memoria.

CASTILLO, LORENZO JUSTINIANO (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/21|. Sus hermanas Graciela (Chela) Castillo, María Josefina Castillo y Lelia (Kity) Castillo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio de la Pax de la ciudad de Termas de Rio Hondo. Se ruega una oración en su memoria.

CASTILLO, LORENZO JUSTINIANO (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/21|. Su compadre Eduardo del Valle Gómez y sus hijos Eduardo y María Esmilda y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

CORONEL, HÉCTOR CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Su esposa Marcia, sus hijos Nelson, Franco, hijo politico Narela Ahinara, su nieta luna y demás familiares. sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey Loreto Cob. Caruso Cia Arg de Seguros S.A. servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

CORONEL, HÉCTOR CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. "Tu vida como ejemplo, tu amor hacia los demás y el llevar siempre la cruz sin una queja harán que brille para ti la luz que no tiene fin". Su hermana Rosa de Coronel su esposo Juan Carlos Sotelo sus hijos Milena, Juanjo, Katerine participan con profundo dolor el fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CORONEL, HÉCTOR CARLOS (Nene) (q.e.p.d) Falleció el 4/3/21|."Tu sencillez, tu humildad y bondad calaron hondo en los corazones de quienes te conocimos". Sus hermanos Gisela, Elsa, Ofelia, Norma, Rodo, Rosa y Silvia participan con profundo dolor y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, HÉCTOR CARLOS (NENE) (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Señor Jesus por tu infinita misericordia que el alma de Nene descanse en paz amen. Sus hermanos políticos Liz y Pachin sus sobrinos Elena, Pedro, Diego, Marcia, su hija del corazón Brenda participa con dolor del fallecimiento brille para El la luz que no tiene fin.

CORONEL, HÉCTOR CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Celso Sequeira y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, HÉCTOR CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. "Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida". Ruso Casabon y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo y vecino. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, HÉCTOR CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. "Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y la dulzura de tu sonrisa". Cacho Leiva y familia, Eli y familia participan con profundo dolor la partida de su estimado amigo y ruegan una oración en su memoria.

CORONEL, HÉCTOR CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. "Al paraíso te llevan los ángeles, a tu llegada te reciban los mártires". Marta Rodriguez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo acompañan a la familia en este momento de dolor.

CORONEL, HÉCTOR CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. "En este peregrinar compartimos alegrías y tristezas y se nos hace difícil comprender el porqué de tu partida. Permítele Señor, entrar en tu paraíso donde no hay llanto, ni dolor, en donde sólo existe paz y alegría". Juan Jose Masino y familia participan con profundo dolor y ruegan una oración en su memoria.

CORONEL, HÉCTOR CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. "Te pedimos Señor que le des el goce de la luz eterna" Aníbal Sotelo su esposa e hijos Ronnie Elvis y Silvina y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CORONEL, HÉCTOR CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Sus amigos participan con profundo dolor su fallecimiento. Familia, Lugones, Paz, Tapia Villa, Montes, Espinillo y Pajon. Sus restos serán sepultados en el cementerio Cristo Rey de Loreto. Se ruega una oración en su memoria.

CORONEL, HÉCTOR CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Sus amigos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus vecinos y amigos de las familias Paz Gorosito e Ibarra.

CORONEL, HÉCTOR CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. "Que Dios te tenga a su lado, como nosotros en nuestros corazones, siempre estarás presente con tus consejos, tus ejemplos, tu paciencia y tu entrega". Que en paz descanse Gladys, Coco y sus hijos Victor, Claudio, Nena, Chiquita, Coquito y Machi Medina Acompañan a la familia, ruegan una oración en su memoria.

CORONEL, HÉCTOR CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Dr. Jorge Fiad, Alcira Giro y sus hijas Maria Eugenia y Maria Agostina acompañan con dolor a su esposa e hijos y hacen extensivo las condolencias a demás familiares Dios guarde su alma. Loreto.

CORONEL, HÉCTOR CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Piri Leguizamon y su esposa Carmen Sotelo sus hijos Denisa, Ramiro, Diego y familia participan con profundo dolor el fallecimiento.

CORONEL, HÉCTOR CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Dario Garcia, su esposa Ines Westberg, sus hijos Javier, Silvana Ines y familia y personal de Panificadora Silvana participan de su fallecimiento y acompañan a su esposa Lele y sus hijos Nelson y Franco y demás familiares ante la inesperada partida del querido Hector hacia la casa del Señor para su descanso eterno.

CORONEL, HÉCTOR CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Raúl Miranda y familia, participan con dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

CORONEL, HÉCTOR CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Pedro Miguel Neder y familia, participan con profundo dolor su partida y elevan una oración en su memoria.

CORONEL, HÉCTOR CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Julio Walter Neder y familia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, HÉCTOR CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Estela Maris Neder y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan que su alma descanse en paz.

CORONEL, HÉCTOR CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. José Emilio Neder y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan dolorosa pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, HÉCTOR CARLOS (NENE) (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Que brille para él la Luz que no tiene fin. Silvina, Mylena, Ramiro Gómez y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento, y acompañan en este difícil momento a su esposa Lele, sus hijos, hermanos y demás familiares. Se ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, HÉCTOR CARLOS (NENE) (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Joshelyn Soria , su esposa María Sánchez, sus hijos Juanchi, Diego,Valeria, Gonzalo, Cristian, Nico, Ago y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Lelé , hijos Nelson, Franco y demás familiares en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, HÉCTOR CARLOS (NENE) (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Cuando un amigo se va queda un espacio vació que solo la fe en Jesús lo puede llenar. Hasta el rencuentro hermano querido, Jota Jozami su esposa Dorys y sus hijos julio y Jalil participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CORONEL, HÉCTOR CARLOS (Nene)(q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida". Oscar Herrera sus hijos Suki, Marisa y Gustavo participan con profundo dolor y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, HÉCTOR CARLOS (Nene)(q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. "Bienaventurados los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el Cielo". Gisela Coronel de Zerda sus hijos: Fredy, Monica, Marcelo, Edgar, Aldo, Alejandra y Silvina y sus respectivas familias.

CORONEL, HÉCTOR CARLOS (Nene)(q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. "Andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella". Ofelia Coronel de Sosa su esposo Negro y su hijo Dario. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, HÉCTOR CARLOS (Nene)(q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. "La gloria es un valle, un jardín, un rosal, tu nueva morada es una luz Celestial". Norma Coronel sus hijos Maria, Guillermo, Rodolfo y sus respectivas familias.

CORONEL, HÉCTOR CARLOS (Nene)(q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. "Tu gracia, Dios mío, me da fuerzas, me guía y me sostiene y es más sabia que todos los sabios". José Rodolfo Coronel, su esposa Ana Maria su hija Maria Lourdes, Lucas Lujan y sus nietos Milagritos, Ciro y Thiago.

CORONEL, HÉCTOR CARLOS (Nene)(q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. "Vivió y sintió la palabra de Dios que ilumina, conforta, da esperanza, invita a la caridad y a la concesión". Silvia Nancy Coronel sus hijos Vanesa, Marcos y sus respectivas familias.

CORONEL, HÉCTOR CARLOS (Nene)(q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. "Cristo te llamó, hoy te recibe en su morada de luz y paz". Es difícil aceptar la triste realidad de tu partida. Siempre estarás en nuestros corazones, descansa en Paz Nene...Miryam Moreno sus hijas María Emilia y María Alejandra y sus nietitos Berenice y Baltazar,participan con profundo dolor su fallecimiento ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, HÉCTOR CARLOS (Nene)(q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Sus amigos, Dr Juan Tapia, esposa e hijos y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de quien fuera un buen vecino. Se ruega oraciones en su memoria y resignación a su flia.

CORONEL, HÉCTOR CARLOS (Nene)(q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Asociacion de Docentes Loretanos participa su fallecimiento y acompaña en este doloroso momento a las señoras miembros de la comisión directiva, su hermana Norma Coronel y su cuñada Liz Diaz Neder. Se elevan oraciones en su memoria y se ruega consuelo y resignación cristiana para toda su familia.

CORONEL, HÉCTOR CARLOS (Nene)(q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Que brille para él la Luz que no tiene fin. Silvina, Mylena, Ramiro Gómez y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento, y acompañan en este difícil momento a su esposa Lele, sus hijos, hermanos y demás familiares. Se ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, HÉCTOR CARLOS (Nene)(q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Con profundo dolor participa tu partida a la casa celestial tu amigo Ramón LLugdar, junto a su esposa Patricia Maguicha, sus hijos Marcelo, Ricardo, Belén y Valeria. Elévanos oraciones por tu eterno descanso y acompañamos a tu esposa, tus hijos, hermanos y demás familiares.

CORONEL, HÉCTOR CARLOS (Nene)(q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. "Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y la dulzura de tu sonrisa". Los vecinos familia Sanchez Carlos, Ramon, Chela, Marica y sus respectivas familias participan con mucho dolor tu partida al Reino Celestial. -"Vivió a fondo la oración y el amor al prójimo, la caridad y el amor, que resucita junto a Cristo a una vida nueva".

CORONEL, HÉCTOR CARLOS (Nene)(q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Con profundo dolor participa tu partida a la casa celestial tu amigo Ramón Llugdar, junto a su esposa Patricia Maguicha, sus hijos Marcelo, Ricardo, Belén y Valeria. Elévanos oraciones por tu eterno descanso y acompañamos a tu esposa, tus hijos, hermanos y demás familiares.

CORONEL, HÉCTOR CARLOS (Nene)(q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Que brille para él la Luz que no tiene fin. Silvina, Mylena, Ramiro Gómez y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento, y acompañan en este difícil momento a su esposa Lele, sus hijos, hermanos y demás familiares. Se ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, HÉCTOR CARLOS (Nene)(q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. "Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y la dulzura de tu sonrisa". Paula Rafael su hija Alicia Neder su nuera Maria Ines Soria sus nietos Sahira y Miguel Antonio participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, HÉCTOR CARLOS (Nene)(q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. "No debe turbar el corazón si Él nos prometió la resurrección. Felices los que viven en su Santa Ley". Directivos y docentes de la escuela técnica N°14 participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, HÉCTOR CARLOS (Nene)(q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Se fue un gran vecino y amigo le vamos a extrañar que el Señor le permita contemplar la luz de su rostro participa con profundo dolor de esta gran pérdida Gustavo Fiad su esposa Ana y sus hijos Anabel y Enzo.

CORONEL, HÉCTOR CARLOS (Nene)(q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Anabel Fiad, su esposo Hector sus hijos Ian, Gina, Matheo hacen llegar su más sentido pésame a la familia. Rogando a Dios una pronta resignación.

CORONEL, HÉCTOR CARLOS (Nene)(q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. En medio de las adversidades de este mundo, conservó la paz en su alma y en su corazón". Directivos y docentes de la escuela técnica N°14 participa con profundo dolor de su fallecimiento.

CORREA, HILDA ESTER DEL VALLE (Pilila) (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Roberto Jorge Jalaf, participa con profundo dolor su fallecimiento. Que Dios la tenga a su lado y ruega oraciones en su querida memoria.

JUÁREZ, HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Querida Cecilia: sentimos una enorme pena, tristeza por la desaparición física de tu esposo, compañero y amigo. Te abrazamos con mucho cariño y lo hacemos extensivo a tus hermanos, hijos del matrimonio Ávila - Acosta, al cual nos unía muchos años de amistad como vecinos y amigos. Rogaremos oraciones en su memoria. Negrita de Maldonado, sus hijos Marilena y Ricardo.

JUÁREZ, HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Rodi, Liliana, Susi y Julio Lares participan el fallecimiento del esposo de Ceci, nuestra vecina y amiga de la infancia. Acompañan a la distancia y piden su consuelo. Dios eleve el alma de su compañero Héctor hacia la luz eterna.

PALAVECINO, MANUELA LETICIA (q.e.p.d) Falleció el 3/3/21|. Sus hermanos María y Luis, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra hermana, rogamos oraciones en su memoria.

PALAVECINO, MANUELA LETICIA (q.e.p.d) Falleció el 3/3/21|. Omar Ibáñez y flia., Participan con dolor el fallecimiento de nuestra madre de corazón Chiki, rogamos a Dios la tenga en la gloria.

RABETTI, MARIO ARMANDO (PROFE CACHITO) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/21|. El Movimiento Cursillo de Cristiandad de la Diócesis de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestros hermanos en Cristo Renato Rabetti y Pilar, rogando a Dios de pronta resignación a sus familiares. Elevan oraciones en su memoria.

RABETTI, MARIO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/21|. Que en este descanso eterno el Señor lo proteja con su mirada. Silvia Graciela Llugdar e hijos Silvina, Mylena, Ramiro Gómez y sus respectivas familias participan su fallecimiento y elevan oraciones a Dios por su alma y por su esposa Luisa, su hijo Renato, hija política María del Pilar, nietos y demás familiares, les de fortaleza ante irreparable pérdida.

DORADO, JOSÉ IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Papito querido " Te llevo en mi alma hasta la eternidad. Tu esencia , tu voz, tu sonrisa y tus consejos quedaran grabados en lo profundo de mi corazón". Tu partida y tu ausencia duele pero tu recuerdo y tu amor me acompañan el resto de mi vida. Hasta nuestro reencuentro besos al cielo. Su hija Elizabeth Dorado, tu hijo politico Ricardo, tus nietos Macarena y Tiziano invitan a la misa en el dia de hoy a las 19hs al cumplirse 9 dias de su fallecimiento en la localidad de Gramilla departamento Jimenez.

DORADO, JOSÉ IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. "La vida pasa tan rapido y las personas que queremos se van.Te fuiste y no pudimos hacer nada solo nos queda rezar por ti. Rezar por todos aquellos que te amaron y te amaran toda la vida. Siempre estaras en el recuerdo y en el corazon de tu familia". Tu esposa, hijos, nietos, bisnietos, hermanos y amigos. La familia invita a la misa en el dia de hoy a las 19hs, al cumplirse 9 dias de fallecimiento en la localidad de Gramilla departamento Jimenez.

DORADO, JOSÉ IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Quien pasó por nuestra vida y dejo luz, ha de resplandecer en nuestra alma para toda la eternidad". Familia Ruiz: Sus consuegros: Hector y Tita, hijos: Tito, Daniel, Marcelo y Ricardo, acompañan la perdida del padre de sus hijas politicas Monica y Elizabeth Dorado. Invitan a la misa a las 19hs en el dia de hoy al cumplirse 9 dias de su fallecimiento, en la localidad de Garmilla departamento Jimenez.