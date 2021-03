FÚNEBRES | 8 de marzo del 2021

08/03/2021 - 01:27 Funebres

FALLECIMIENTOS

8/3/21

América Argentina Sánchez

Carlos Osvaldo Cáceres

Enrique Marcelo Ruiz

Juan Nepomoseno Bulacia Díaz

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ÁLVAREZ, EDUARDO AMABLIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/21|. Sus hijos Vero, Diego, Marcos, Raúl, Luciana, Guadalupe, hijos politicos, nietos, hermanos, sobrinos y demás familiares. sus restos fueron inhumados en el cementerio Vuelta la Barranca. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS CALLE LA PLATA 162 TEL. 4219787.

BULACIA DÍAZ, JUAN NEPOMOSENO (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/21|. Sus hermanos Clementina, Irma, Antonio Bulacia, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

CÁCERES, CARLOS OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. Su esposa Martha, sus hijos Silvia, Rodrigo, Lucas, hijos políticos Juan, Raquel, Milagros nietos Santiago, Mirko, hermanos y demás familiares Cob. Hamburgo. Servicio de cremacion realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata. 162 TEL. 4219787.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Su hermano Dr. Mario Roberto Castellanos y su cuñada, Dra. María Victoria Pla participan con profundo dolor su partida. Rezan para que alcances el descanso eterno y elevan oraciones en su memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Su sobrina Dra. Clarisa Castellanos, Dr. Lucas Oviedo y Josefina Oviedo Castellanos participan con profundo dolor tu partida. Rezan para que alcances el descanso eterno y elevan oraciones en su memoria. Acompañan a sus hijos en este dolor.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. "No me recuerden muerto y ausente, sino vivo y presente". Sus primas María Elena, Selva, Ana María Saavedra y sus respectivas familias participan con profunda consternación tu partida al reino de los cielos y acompañamos en el dolor de esta irreparable pérdida a Mariza, Martín, Lucía y Marito y demás familiares. Rogamos oraciones a tu memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO Cr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Te despido con tristeza querido amigo. Gracias por la amistad sincera de tantos años. Querido Roly, descansa en paz. Mi más sentido pésame para su esposa Mariza e hijos.¡Qué brille para vos que no tiene fin! Ing. José Repenzki y sus hermanas Dora y Stella

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Su ahijado Dr. Leandro Castellanos, Yael Salort y Alfonsina Castellanos participan con profundo dolor su partida. Rezan para que alcances el descanso eterno y elevan oraciones en su memoria. Acompañan a sus hijos en este dolor tan grande.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Alizar y Lelia Abdulajad Sergio Pahud y flia, y Pepe González participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestro vecino-amigo Mario. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. El Centro de Docentes Jubilados y Pensionados "C. Palumbo " participa con pesar el fallecimiento de su apreciado Contador. Rogando a Dios lo reciba en su Reino y de fortaleza a sus familiares en este difícil momento Ruegan oraciones en su memoria.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Adriana Boboli, Paola Storniolo, Lisi Cisneros y Fabiana Gunther acompañan en su dolor a Mariza y a sus hijos Lucía y Martín. Elevan oraciones en su memoria.

RUIZ, ENRIQUE MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. Su hija Marcela, nieto Bastian, sus hermanos Chichi, Pato, Cuni, Ariel, Pina y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Campo Gallo. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 TEL. 4219787.

SÁNCHEZ, AMÉRICA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. Su esposo Ramón, sus hijos Raúl, Elizabeth, Jorge, hijos politicos, nietos, bisnietos, hermanas y demás familiares. sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS CALLE LA PLATA 162 TEL. 4219787.

SÁNCHEZ, AMÉRICA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. Que el Señor Misericordioso la reciba con sus brazos abiertos y que brille para ella la luz que no tiene fin. Acompañan en este duro momento a toda la familia, pidiendo a Dios fortaleza para cada uno. Cevy Villavicencio, su esposa Gaby e hijos Emanuel y Valentín y Lilia Japaz de Mitre.

TOLOSA, NILDA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/21|. Su esposo Gringo, su hija Fabiana, hijo político Gustavo, nieta Brenda, hermanos, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Flores. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS CALLE LA PLATA 162 TEL. 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ÁVILA, LUISA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. ¡Silencio y paz! Pauli: fuiste al país de la vida. Tu morada es el descanso y estás en la luz para siempre. ¡Silencio y paz! ¡Señor! dueño del ayer y del mañana. Sabemos que en tus manos están la vida y la muerte. Llevaste a Pauli a la morada santa. Nosotros cerramos los ojos en la oración y te decimos: Está bien, Señor, sea! ¡Silencio y paz!. Se acabó la lucha, Pauli querida ya no tienes llantos ni sobresaltos. Allí el sol brilla siempre sobre tu frente y una paz intangible, sin medida, te cubre. Que tu alma duerma por todo el tiempo junto a tus padres y hermanos, allá en el seno insondable del Padre Celestial. ¡Silencio y paz!. A un año de tu partida tus hermanos Carlos, Luis y Aurelia, que te amarán por siempre junto a toda tu flia, invitan a la misa que se oficiará en tu querida memoria hoy a las 19.30 hs, en la parroquia Santa Rita. La flia íntimamente agradecida.

BARRAZA, FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Sus hijos Gladys y Víctor Suárez, hijos políticos, nietos y demás familiares invitan a la misa a realizarse hoy lunes 8/3 a las 20 hs. en Catedral Basílica, al cumplirse treinta y nueve meses de su partida al Reino de los cielos.

LLUGDAR, CARMELO ENRIQUE (KIKE) (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/21|. Tus amigos y vecinos del Bº Jorge Newbery apenados y dolidos por tu partida hacia la casa del Señor le imploramos que tu descanso sea en la eterna paz, e invitamos a la misa que se celebrará en el santuario de Santa Rita de Casia, hoy a las 19.30 hs para rogar y testimoniar nuestros deseos y que brille para ti la luz que no tiene fin. Kike, te recordaremos siempre con inmenso cariño..

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

TÉVEZ, JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/15|. Hoy se cumplen 6 años de tu partida mamita, te extraño igual o más que aquel día, que supe que habías partido sé lo que se siente vivir en la tierra, con el corazón en el cielo, me queda tu amor y los mejores recuerdos para toda la vida, hasta pronto y hasta siempre descansa en paz mamita. Tus hijos y nietos.

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

JUÁREZ, HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Enrique Bobes y Sra. Estela Reinoso participan con dolor el fallecimiento del esposo de nuestra prima Ceci. Acompañan en su pesar y piden su consuelo. Elevan oraciones en su memoria.

PALAVECINO, MANUELA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/21|. Al final no recordaré las palabras de mi compañera de grado de la primaria, sino el silencio de su amistad descansa Leticia junto a tus seres queridos que te presidieron y te recibieron con alegría descansa en paz tu siempre amiga. Carmen Alvarez, hijos, hermanos, nuestras condolencias a tus hermanos.