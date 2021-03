FÚNEBRES | 9 de marzo del 2021

09/03/2021 - 02:24 Funebres

Armando Antonio Vignale

Segundo Erminio Coronel

Roberto Autalan

Gustavo Daniel Pérez Sidi

Francisco Javier Santillán

Juan José Coronel

Roque Orlando Mazza

Camilo Nicocio Salvatierra (Termas)

Flavia Rafaela Agüero

Aida Argelia Villalva de Prieto

Leonor del Valle Burgos (La Banda)

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

AÍDA ARGELIA VILLALVA DE PRIETO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/3/21 y espera la resurrección.

“Jesús le respondió: él que me ama será fiel a mi palabra y mi Padre lo amará, iremos a Él y habitaremos en Él… “ (Juan 14,23).

Querida madre, gracias por la vida, por la educación que nos diste, por tu gran ejemplo. Cuánta fortaleza has tenido en el camino, cuánta voluntad y coraje se apoderó de tu espíritu, has peleado el buen combate de la vida, has mantenido la fe de la mejor manera, cuidaste de los tuyos como el Señor a sus discípulos, que nadie se pierda, que todos sigan por el buen camino… Hoy te despedimos con mucho dolor, pero con la alegría de saber de tu encuentro con el Señor y María Santísima.

Tus hijos Mirta Graciela, Santiago Francisco, Néstor Ricardo y Héctor Alejandro. ¡Descansa en paz madre querida, nosotros también estamos en paz! Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ROBERTO AUTALÁN

(q.e.p.d.) se durmió en el señor el 08/03/2021 espera la resurrección.

La Sra. intendente de la ciudad capital Ingeniera Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROQUE ORLANDO MAZZA

(q.e.p.d.) Falleció el 08/3/21

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROQUE ORLANDO MAZZA

(q.e.p.d.) Falleció el 08/3/21

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROQUE ORLANDO MAZZA

(q.e.p.d.) Falleció el 08/3/21.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

GUSTAVO DANIEL PÉREZ SIDI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/3/21 y espera la resurrección.

“Ya en tu patria espiritual, hijo querido vuela en paz”.

Señor te damos gracias por el tiempo que lo tuvimos a nuestro amado Daniel, y te pedimos que nos ayudes en este tiempo que lo vamos a extrañar. Tus papis Paco y Betty, tus hermanos Pablo, Teresita y tu ahijada Monstserrat.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ROQUE ORLANDO MAZZA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/3/21 y espera la resurrección.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ROQUE ORLANDO MAZZA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/3/21 y espera la resurrección.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROQUE ORLANDO MAZZA

Falleció el 00/3/21.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROQUE ORLANDO MAZZA

Falleció el 00/3/21.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

GUSTAVO DANIEL PÉREZ SIDI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/3/21 y espera la resurrección.

Carlos Pío Montenegro y Silvia Turco de Montenegro, hijos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de Daniel y acompañan a su familia en este momento de gran dolor.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

GUSTAVO DANIEL PÉREZ SIDI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/3/21 y espera la resurrección.

La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Dra. Mariela Nassif participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Perez Sidi Daniel Gustavo y ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

FRANCISCO JAVIER SANTILLÁN

(q.e.p.d.) se durmió en el Señor el 8/3/21 y espera la resurrección.

La ministra de Salud Lic. Natividad Nassif, el subsecretario de Salud Dr. César Monti, el coordinador general CPN. Norberto Zanni y sus compañeros de trabajo lo despiden con mucho dolor.

RECORDATORIO

ABEL CLODOMIRO INFANTE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/10/20 en Embarcación, Salta, y espera la resurrección.

Hoy a cinco meses que volaste al cielo para estar con el Señor. No escucho tu voz. No te toco y no te veré más, pero ni el tiempo ni la distancia harán que te olvide, siempre estarás en mi dolido corazón. Siento que tu presencia espiritual nos cuida y protege. Te extraño hermano querido. ¡Besos al cielo! Te envía tu hermana Mirta Infante y demás familiares. Que la luz del Señor te ilumine siempre. Ruego oración en tu memoria.

INVITACIÓN A MISA

ELIANA ABIGAIL GARCÍA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/3/20 y espera la resurrección.

Sé que mi ausencia es dura, que desde que me marché, tus días no son como antes, sé que te cuesta conciliar el sueño, sé cuando me extrañas y lo mucho que desea que vuelva… Te he visto llorar y créeme, lloro contigo … Te amo y sé cuento me amas. El amor vive entre nosotros. Si piensas en mí, ahí estaré siempre contigo… Tu mami Elia Isabel Giménez de Ávila, tu mamá Eliana Ávila, tus hermanos Iara e Isaac, tu padrino Ariel Sdin Ávila, tus tíos, primos y sobrinos, invitan a la misa al cumplirse un año de su partida a la casa de Dios a realizarse hoy a las 20 hs. en Catedral Basílica.

INVITACION A MISA

JOSÉ LUIS BUXEDA

(q.e.p.d) se durmió en el Señor el 09/03/19 y espera la resurrección.

Papá tu luz siempre iluminará nuestros caminos

Al cumplirse dos años de tu partida tu recuerdo sigue intacto en nuestros corazones.

Tus hijos: Carolina, Ignacio , Javier y Verónica y tus nietos Facu, Agu, Cati , Guille, Valen y Emi.

Rogaremos por tu descanso eterno hoy en una misa a realizarse en la iglesia Catedral a las 20hs .

AGRADECIMIENTO E INVITACION A MISA

JOSÉ FRANCISCO CHAZARRETA (Chelo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/2/21 y espera la resurrección.

“El Señor limpiará cada lágrima de tus ojos. No habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor, porque ya descanso en paz”

Su esposa Sandra Clavero desea AGRADECER: a Dios por haber puesto en su vida al compañero de ruta, en estos 22 años, un hombre de bien, su esposo "Chelo Chazarreta"; a los amigos Dr. Diego Gálvez Remersaro, Dr. Daniel Chazarreta, Dr. Ramiro López Bustos, Dr. Pancho Barbieri, Dr. Gerónimo Díaz Yocca, Dr. Pablo Passone, Dra. Rafaela Milet; a su sobrina Dra. Silvina Volta Chazarreta; a todo el personal de la UTI Sanatorio Alberdi, en especial al Dr. Enrique Agûero Villarreal (Pipi); a los bioquímicos amigos: Dr. Julián Serrano, Dra. Carola Pereyra y Dr. Esteban Fernández; a todo el personal de emergencias SEM, al Sr. Raúl Fe Mayor; al personal de la Cia. de Seguros Hamburgo, a la Sra, Cecilia Echegaray; a los amigos de la Farmacia Centro de Belgrano y Solís: Sole y Viru; a Sandra Anzani por su ayuda en todos los trámites; a Roberto Giandana y Gustavo Fernández; a su enfermera Estela Rojas; al Pbro. Jorge Ramirez; a las distintas instituciones, a sus queridos amigos y a todas las personas que se hicieron presentes de una u otra forma y los acompañaron en este difícil proceso e invita a participar de la misa, hoy a las 20 hs. por el Facebook de la Pquia. San José de Belgrano, al cumplirse 9 días de su partida a su descanso eterno.

INVITACION A MISA

ESMELDA EMILIA FARÍAS

(q.e.p.d.) se durmió en el señor el 28/02/2021 y espera la resurrección.

Tía Emi, querida Gordita, es difícil darnos cuenta que te fuiste, te extrañamos pero agradecemos a Dios por haberte puesto en nuestras vidas y por los momentos que compartimos, las reuniones en familia y cumpleaños, los viajes y paseos en los que nos pudiste acompañar, ahora sabemos que Dios nuestro Señor y la Virgen te recibieron con sus Angeles y te reencontraste con tus padres y tus hermanos.

Al cumplirse 9 días de tu partida física de este mundo rogamos por el eterno descanso de tu alma, tu hermana Digna tus sobrinos Silvana, Adolfo y Edgar, nuestra madre Mary, tu sobrino político David, y demás familiares agradecen a las personas que nos acompañaron en estos momentos y ruegan oraciones en su memoria.

Se oficiará una misa hoy a las 20 horas en la Iglesia San José de Belgrano.

RECORDATORIO

ADRIANA ESTHER LEGUIZAMÓN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/3/20 y espera la resurrección.

Y te amé sin saber, que te amaba, y aún espero y te esperaré sin saber, si vuelves.

Descansa en paz mi amada y bella madre. Tu hija Joaquina.

INVITACION A MISA

ARGEMINA LLANOS DE MARTÍNEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/3/20 y espera la resurrección.

Recordarte en esta fecha hace que nuestro corazón tiemble, pues todos los recuerdos a tu lado fueron especiales y llenaste nuestros días de una gran felicidad. Estamos seguros que estás descansando en un lugar lejano maravilloso, tranquilo y distante y desde allí puedes vernos a nosotros y toda tu familia. Gracias madre por todo lo que hiciste por nosotros, te queremos y te guardamos en nuestras memorias para siempre.

Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa hoy a las 19.30 hs en la parroquia Santa Rita del Bº J. Newery, al cumplirse un año de su partida a la Casa del Señor.

Agradecimiento e Invitación a Misa

RAMÓN ALBERTO RUIZ (Moncho)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/2/21 y espera la resurrección.

Papito mío dónde estás que no te siento, nunca imaginé no tenerte, no saber de vos, duele mucho tu ausencia, tus recuerdos. Te fuiste muy pronto. Yo te necesito… Te amo tanto, yo sé que lo sabías. Definitivamente, Dios llevó antes a los mejores, deseo volver a verte y poder abrazarte fuerte, demás está decirte Gracias, Gracias, Gracias. Les agradezco a todos los que estuvieron cerca en este difícil momento que nos tocó atravesar como familia. Su hija Valeria, Julio, sus nietos Luna y Thomás, invitan a la misa en la Pquia. San José del Bº Belgrano a las 20 hs., al cumplirse un mes de su partida.

RECORDATORIO

ZUNILDE SUSANA DEL VALLE NAVARRO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/4/20 y espera la resurrección.

A once meses de tu partida, pero sigues presente entre nosotros. Que brille la luz que no tiene fine para ti. Ya descansa en los brazos del Señor. Sus hermanos César y Rubén con sus respectivas familias.

Agradecimiento e Invitación a Misa

RAMÓN ALBERTO RUIZ (Moncho)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/2/21 y espera la resurrección.

… Y yo nunca te dije adiós porque te quedaste conmigo, aunque tu presencia no la tengo en mis pensamientos, vives en mí, guardo muy lindos recuerdos, la nostalgia y la añoranza de un ayer se quedaron conmigo, una almohada perfumada, y este sentimiento que está lejos del olvido. Antes de dormir, te imagino, te extraño. Eres el “te extraño” más doloroso que en mi vida he sentido. Agradecemos a vecinos, familiares y amigos que nos acompañaron en tan difícil momento. Su esposa Carmen, sus hijos Valeria y Cristian, Julio y Natalia, sus nietos Luna, Thomás y Santino, invitan a la misa que se realizará hoy en la Pquia. San José del Bº Belgrano, a las 20 hs. al cumplirse un mes de su partida.

AGÜERO, FLAVIA RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. Sus hijos Ángela, Marcial, Luis, Alberto, Hugo, César Basualdo, sus nietos y bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cemet. de Tipiro. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ALBERTO, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/21|.

Marta Álvarez, Hugo Daud y flia. Participamos la partida de la apreciada amiga y vecina Marta y acompañamos a su hija Belén y hermanos en su dolor. Elevamos oraciones por el eterno descanso de Martita en la casa del Señor.

AUTALÁN, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Su esposa: Amanda Avellaneda, sus hijos: Gustavo, Graciela, Carlos y Esequiel, hijos pol. y nietos participan su fallec., sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Piedad. HAMBURGO CIA DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CÁCERES, CARLOS OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. Su hermano José María Cáceres, sus hijas María Alejandra, María José, Nuria Mercedes, y Nelson Cáceres Marquez, hija política Analía Paz y sus nietos Gonzalo y Ana Lucía Cáceres Paz. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CÁCERES, CARLOS OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. José y David Butiler acompañan en el dolor a su hijo Lucas por el fallecimiento de su compañero y amigo" Inge".

CÁCERES, CARLOS OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. Ing. José Félix Alfano participa con profundo dolor del fallecimiento de su compañero de trabajo y acompaña a su familia en este difícil momento. Ruega oraciones en su memoria

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO CR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Nilda y Lucía Riachi, participan con gran dolor la partida del querido Rolando y elevan oraciones en su memoria y acompañan con gran cariño a su amiga Mariza y a sus hijos.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Carmen Corvalán Olivera de Ávila, sus hijos Orlando Nicolás y familia y Daniel Alberto y familia, acompañan con oraciones a la querida Sandra, a Negrita, Ricky y Lichy en la irreparable pérdida.

CORONEL, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. Su esposa Roxana, sus hijos Jose, Agustin, Victoria, Rita, su mama Vilma y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

CORONEL, SEGUNDO ERMINIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Su esposa Reyna Victoria Campos, sus hijos Sergio, Emilio y Jaime, nietos Agustin y José. Hnos, hnos políticos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque El Descanso. EMPRESA SANTIAGO.

CORONEL, SEGUNDO ERMINIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Con un profundo silencio de oración, la Virgen de Lourdes, te miro dulcemente, te cubrió con su manto y en sus brazos te llevo a la casa del Padre. Con fe y esperanza en la resurrección, Chiqui de Prados, Antonio María y Amparito Prados y Guillermo Rodríguez despide al amigo Ermino y acompañan a su esposa Reina e hijos en este momento de dolor.

CORONEL, SEGUNDO ERMINIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Luis A. Fernández, su esposa Anita, sus hijos Pedro, Vicente, Mariana, Belén, Jimena y Álvaro con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

CORONEL, SEGUNDO ERMINIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Alberto "Beto" Celario su esposa Coca y sus hijos Claudio, Alberto y Exequiel con profundo dolor participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, SEGUNDO ERMINIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. José Ramón (Titi) Rodríguez, esposa Deli e hijos Ramón, Gustavo, Guillermo, Héctor y Ricardo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, SEGUNDO ERMINIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Sus compañeros coristas del Coro Municipal de Adultos Mayores de Fernández participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa Reyna e hijos en este momento de dolor "Que brille para el la luz que no tiene fin".

CORONEL, SEGUNDO ERMINIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Sus vecinos Francisco y Mónica, hijos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su eterno descanso.

CORONEL, SEGUNDO ERMINIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Maribe Carol de Parra y familia, participan con profundo pesar el fallecimiento de su amigo y compañero y acompañan con, todo cariño, a su esposa Reyna e hijos en estos momentos de dolor. Que Dios lo reciba en su Santa Gloria y que brille para él la luz que no tiene fin.

CORONEL, SEGUNDO ERMINIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. La comunidad educativa de La Esc de Capacitación profesional monseñor Manuel Guirao acompaña con profundo dolor el fallecimiento del padre del Profesor de Informática Sergio Coronel. Rogando eterno descanso

CORONEL, SEGUNDO ERMINIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Raúl Castillo y familia participan con gran pesar el fallecimiento del amigo Erminio personalidad destacada de Fernández que con su espíritu cristiano llego a los distintos sectores de la ciudad- Ruegan una oración en su memoria.

CORONEL, SEGUNDO ERMINIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. La comunidad "San Cayetano" de Fernández participa con inmenso pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y para que el Señor lo reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno en su morada de luz y paz.

CORONEL, SEGUNDO ERMINIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Rubén Rayano y Familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno. Que brille para el la luz que no tiene fin.

CORONEL, SEGUNDO ERMINIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Su amiga y compañera del Coro de Fernández Nina de Ferreira, hijos y nietos y cada una de sus respectivas familias participan con inmenso dolor su fallecimiento y levan oraciones en su memoria y por la pronta y cristiana resignación de sus seres queridos.

CORONEL, SEGUNDO ERMINIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Walter Melanesio y Sra. Emilia Mainero e hijo José María Melanesio esposa Zulma Gómez e hijo José Manuel participan con gran dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su eterno descanso.

CORONEL, SEGUNDO ERMINIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Alicia de Arias y sus hijos Marcela y Gustavo; David y Cristina; María Alicia y Emanuel; Andrés y Rita; Leonardo y Cristina y Myriam junto a sus respectivas familias, acompañan en este difícil momento a su comadre y madrina Ema por el fallecimiento de su hermano Herminio. Ruegan oraciones para su eterno descanso

LESCANO, EMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. La feligresía de la Catedral Basílica y sus instituciones, participan con dolor el fallecimiento de Emita Lescano de Suárez quien colaboró con generosidad en la vida parroquial participando en la liturgia y en el apostolado. Sus hermanas en la fe elevan oraciones e invitan al novenario, que ya empezó, en su memoria todos los días en la misa de 20 hs. Descansa en paz y brille para ti la luz que no tiene fin.

MAZZA, ROQUE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Sus hijos: Natalia, Carlos y Esteban Mazza, hijas políticas: Day Fernández y Nancy Mansilla, sus nietas: Rocío y Aldana Morales, y Maite Mazza Mansilla, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio privado Jardín del Sol, La Banda EMPRESA SANTIAGO

MAZZA, ROQUE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. CPN Marisa Perez Nazar de Uardene; participa su fallecimiento y eleva oraciones por su eterno descanso en paz.

PÉREZ SIDI, GUSTAVO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. Su esposa Adriana, sus hijos Octavio y Tadeo y sus padres Paco y Betty participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PÉREZ SIDI, GUSTAVO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. "Con tu vida nos diste luz, desde tu eternidad guía nuestros caminos". Su esposa Adriana Sánchez, sus hijos Octavio y Tadeo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ SIDI, GUSTAVO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. Que brille para ti la luz infinita. Su tía Laly Lezcano de Almirón, sus primos:Sylvina, Mónica, J osé, Diego, Laura Almirón con sus respectivas familias participan con mucha tristeza su fallecimiento y acompañan a nuestra querida Adica,a sus hijitos y a nuestra querida Vivi. Descansa en paz Dani...gran ser humano.

PÉREZ SIDI, GUSTAVO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. Su prima Sylvina Almirón, su esposo Próspero Romano Paz,sus hijos Gaby y Benjamín, participan con mucho dolor su partida. Rogamos una pronta resignación para nuestra Adi e hijitos,para Vivi y para sus padres. Fuiste una bella persona. Todos vamos a extrañarte.

PÉREZ SIDI, GUSTAVO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. Fue grande su lucha pero estarás en la Casa del Señor. Descansa en paz querido Dany. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Su tía Irma Sánchez y Oscar Abregu, primas Kary, Gelly, Deysi y Flavia y flias. Consuelo para su esposa , hijos y padres.

PÉREZ SIDI, GUSTAVO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. Las comunidades educativas del "Colegio Intercultural Del Estero" y el "Jardín de Infantes Argentino Árabe Shams" participan con gran pesar el fallecimiento del padre de sus ex alumnos Octavio y Tadeo y los acompañan junto a su madre Adriana en el dolor de la partida. Se ruega una oración en su memoria.

PÉREZ SIDI, GUSTAVO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. Las Comunidades Educativas del "Colegio Intercultural Del Estero" y el "Jardín de Infantes Argentino Árabe Shams" participan con gran pesar el fallecimiento del padre de sus ex alumnos Octavio y Tadeo y los acompañan junto a su madre Adriana en el dolor de la partida. Se ruega una oración en su memoria.

PÉREZ SIDI, GUSTAVO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. La comunidad educativa de la Escuela Normal M. Belgrano, participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la Prof. Adriana Sánchez, Daniel Perez Sidi y elevan una oración en su memoria.

PÉREZ SIDI, GUSTAVO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. Asociación Cooperadora de la Escuela Normal, participa el fallecimiento de Daniel Perez Sidi, esposo de la Prof. Adriana Sánchez y elevan una oración en su memoria.

PÉREZ SIDI, GUSTAVO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. Querido Dani, Gracias por compartir tu vida con nosotros". Aldo Gómez, Viviana Sánchez y Evangelina, participan con profundo dolor su fallecimiento.

PÉREZ SIDI, GUSTAVO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|.

Tus compañeros del piso 15 del Minisrerio de Educacion: Miriam Leguizamon, Teresa Acuña, Matias Ledesma, Karina Sotomayor, Diego Garcia y Andrea Dursi participan con profundo dolor la partida de nuestro querido compañero. Rogamos oraciones en su memoria.

PÉREZ SIDI, GUSTAVO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. "Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eteno ". Mario y flia. Nora y flia y Analia Acompañan a su prima Adriana y a sus hijitos Octavio y Tadeo por la irreparable perdida de su esposo y padre. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ SIDI, GUSTAVO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|.

"Yo soy la resurrección y la vida, quién cree en Mi aunque muera vivirá. No morira jamás ". Nélida de Seade : sus hijos Juan Vicente, Lucrecia, Fernando y Luis despiden con tristeza a su amigo Dani y acompañan a su querida amiga Adriana, sus hijos y demas fliares. en el dolor y la oración.

PÉREZ SIDI, GUSTAVO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. Te recordaremos siempre con esa sonrisa eterna, con tus ganas, con tu amor y predisposicion para tus amigos ". Tus amigos de siempre Ale Gómez, Dani Rojas, Omar Conaz, Marcelo Juarez Ley, Juan Seade, Gustavo Muztafa, Marcelo Ríos, Vanina Bravo, Cecilia Gómez.

PÉREZ SIDI, GUSTAVO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. Solo en Dios descansa mi alma, de El me viene la esperanza ". María Esther Russo (Negra ) y flia. acompañan a Alicia e hijos en estos momentos de dolor ante tan irreparable perdida. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ SIDI, GUSTAVO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|.

Miguel Cuevas, su esposa Alicia Diven Jozami y sus hijosJosefina, Virginia y Francisco participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ SIDI, GUSTAVO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|.

Graciela Diven Jozami (Kela ) participa con dolor su fallecimientio y eleva oraciones en su memoria.

PÉREZ SIDI, GUSTAVO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. "Querido Dani nos duele tu pronta partida de este mundo, pero seguro estas en un lugar mejor junto a nuestro Dios que te recibe en sus brazos ". Diego Nicolás Garcia, su esposa Analia Postiglioni y su hijo Santiago participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Adriana, sus hijos Octavio y Tadeo y demás fliares. en este doloroso momento.

PÉREZ SIDI, GUSTAVO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|.

Te fuiste dejando una estela de amor y paz, dejaste mucho dolor en nuestros corazones pero resignacion al saber que Dios te tiene preparada una brillente morada cpmo el sol, desde alli iluminaras el camino a tus hijos y esposa que te amaron tanto, descansa en paz. Tusa amigos y vecinos Rubén, Chocha, Maria Marcela, Gustavo, Ana participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ SIDI, GUSTAVO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. Yo soy el pan de vida. El que viene a mi lado no volvera a tener hambre, el qye cree en mi nunca tendra sed ". Luky, Chini, Maria Esperanza, Gisela, Ana. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ SIDI, GUSTAVO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. "Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás". Aldo J. Gómez, Yayá Macedo de Gómez, sus hijos Aldo, Silvina, Fernanda, Mónica, Cecilia, Dolores y familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Adriana e hijos Octavio y Tadeo en tan difícil momento. Paz en su tumba.

PÉREZ SIDI, GUSTAVO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. Fernanda Gómez Macedo y Rubén Giorgis participan su fallecimiento, acompañan a la familia y despiden a Dany, rogando por su descanso eterno. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ SIDI, GUSTAVO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. Sus vecinos y amigos Oscar Alberto Alegre y sus hijos con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Rogando por un eterno descanso y consuelo para su familia. Pedimos una oración en su querida memoria. Descansa en paz amigo.

PÉREZ SIDI, GUSTAVO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. Querido Dani has partido hacia el Reino del Señor, ya estás en su regazo. Elena y Rodolfo Cisneros, sus hijos María Elena, Javier, Horacio y flia; y Norma y flia participan con profundo dolor su fallecimiento. Pedimos al Altísimo fortaleza y resignación para su esposa Adriana, hijos, padres y hno. Se ruega oraciones en su querida memoria.

RUIZ, ENRIQUE MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. Marcela Sanjuan, Paola Macchiarola, Andrea Saad, Lourdes Arce, Roxana Beccaría, Lucía Chavez y Antonella Dorigón, acompañamos en este duro momento a su hermano Chichí y demás familiares, pidiendo a Dios fortaleza para ellos. Elevamos oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, AMÉRICA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. Sus compañeros del Dpto. de Ciencias Naturales del Colegio "Absalón Rojas", participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan triste momento. Elevamos oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, AMÉRICA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. Que brille para ella la luz que no tiene fin y la Virgen consuele a la familia en este momento de dolor. Celsa Gutiérrez y Pocha Gutiérrez de Villavicencio acompañan con profundo sentimiento a la familia y ruegan oración en su memoria.

SANTILLÁN, FRANCISCO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Sus hermanos America, Gladis, Nora, Carlos, Alberto, Hugo, tus hijos del corazon Annabel, Marcia, Natali, sobrinos y demas familiares sus restos seran inhumados en el cementerio de Escurra cob norcen servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

VIGNALE, ARMANDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. Sus familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y sus restos fueron cremados ayer en el Crematorio de la EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

VILLALVA DE PRIETO, AÍDA ARGELIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. "Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. En la angustia llamé al Señor, él me atendió y me sacó de apuros... " Querida madre, ha llegado la hora del encuentro con el Señor y María Santísima, a quien tanto le rezabas como gran legionaria de la vida. Te despido con mucho dolor, pero con la fe de saber que estás gozando de la presencia de Dios. Su hijo Prof. Héctor Alejandro Prieto, Marcela, Juampi. ¡Descansa en paz, madre querida. Qué brille para ti la luz que no tiene fin!

VILLALVA DE PRIETO, AÍDA ARGELIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. "El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia". Querida madre, gracias por estar a mi lado en todo momento, por todo lo que me diste en la vida. Su hijo Lic. Santiago Francisco Prieto se despide de vos, rogando al Señor por tu vida eterna y que brille para ti la luz que no tiene fin.

VILLALVA DE PRIETO, AÍDA ARGELIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. "Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios a los que durmieron en él". Querida madre, me despido de ti con mucho dolor y angustia por tu partida. Fuiste un gran ejemplo de lucha y fortaleza, de amor inmenso para todos. Quedarás por siempre en nuestros corazones. Gracias por todo lo que nos diste. Su hijo Néstor Ricardo, María Alejandra, María José y María Luján. Descansa en paz, madre querida.

VILLALVA DE PRIETO, AIDA ARGELIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. Sus hijos Mirta Graciela, Santiago Francisco, Néstor Ricardo, Héctor Alejandro, hijos políticos, nietos y bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cemet. Jardín del Sol. ORG.ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

VILLALVA DE PRIETO, AÍDA ARGELIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. "Bienaventurados los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. Alégrense, estén contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo". Ricardo Héctor Manzur y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la suegra de su amiga y compañera María Alejandra Roldán y acompañan a toda su familia en easte difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

VILLALVA DE PRIETO, AÍDA ARGELIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. "Dice el Señor Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en Mí aunque muera vivirá". José Gómez y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la suegra y madre de sus amigos María Alejandra Roldán y Ruso Prieto, acompañan a toda su familia en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

VILLALVA DE PRIETO, AÍDA ARGELIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|.

Perla, Analia y Julio participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

VILLALVA DE PRIETO, AÍDA ARGELIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|.

Cuidaste y protegiste a los tuyos como nadie. Tu solidaridad fue un estandarte, descansa en paz. Abuela querida te amamos y te recordaremos siempre, besos al cielo. Carlos Eduardo y Federico Nicolas Prieto participan con profundo dolor su fallecimiento.

VILLALVA DE PRIETO, AÍDA ARGELIA(q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. Prof. María Mercedes Barraza, Prof. José Galván y Prof. Pedro Barraza, participan el fallecimiento de la Sra. madre de sus compañeros y amigos Miky y Mirta Prieto. Elevan oracione en su memoria.

VILLALVA DE PRIETO, AÍDA ARGELIA(q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. Prof. Mercedes Ferez, acompaña con gran afecto a sus compañeros y amigos Miky y Mirta Prieto, ante la pérdida de su querida madre. Ruega oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. "Dios le de el descanso eterno y q brille para el la luz q no tiene fin". Su familia invitan a la misa que se celebrara en el día de hoy en la iglesia Catedral Basílica a las 20 hs . Se ruega una oración en su memoria.

LEGUIZAMÓN, ADRIANA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/20|. Adri querida, hoy hace un año que partiste a la morada celestial, allí donde no hay llanto ni dolor. Fuiste una hija y hermana presente y una madre ejemplar. Te extrañamos, tu mamá Gloria y tus hermanos Liliana, Patricia, Joaquín, Gabriel, Elías, Esteban, Belén y Benjamín con sus respectivas familias.

MARTURET, VÍCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/20|. Querido hermano hoy se cumple un año de tu partida al Reino Celestial. Hermano todavía siento tristeza en mi alma y mi corazón desde aquel día. Tus hermanos Regina, Luis, Mercedes y Teresa ruegan oraciones en tu memoria.

NAVARRO, ZUNILDE SUSANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/20|. Amada hermana a 11 años de tu partida al Reino del Señor, aquí sigues presente, en cada rincón de nuestros corazones, en cada recuerdo , en cada suspiro. Tus hermanos César y Rubén Navarro.

BURGOS, LEONOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Sus hijos Ramón, Claudia, Magali, María, hijos políticos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados Cemet. Jardín del Sol. (S/v) La Banda. Serv. Caruso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

CORBERA, MARIO ALBERTO (Koqui) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/97|. Querido hijo, hace 24 años que te fuiste junto al Señor aunque el tiempo ha pasado tu ausencia nos llena de angustia, tristeza y dolor, extrañamos tu sonrisa, tu buen humor, tus buenas intenciones, fuiste una persona maravillosa. Estarás siempre en nuestros corazones. Tu madre Rosa Campos, tu hijo Mario Sebastián, tu hermano Raúl, tu cuñada Mónica, sobrina Ibana Marisel y sobrina ahijada Rita Estefanía, tu tía Bety invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la parroquia Cristo Rey (La Banda).

CORONEL, HÉCTOR CARLOS (NENE) (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. "Dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mi, aunque haya muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mi no morirá jamás". Despedimos con profundo dolor su partida, rogando a Dios por su descanso eterno. Su amigo Chuli y familia acompañan a sus seres queridos..

JUÁREZ, HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. Querida Cecilia, me apenó mucho el fallecimiento de tu esposo, te acompañamos con oraciones y mucho cariño en estos momentos de dolor y hago extensivo a todos los demás familiares. Ceci que Dios nuestro Señor te dé fortaleza, salud y una cristiana resignación y a el alma de Héctor el descanso eterno. Un abrazo grande de tu prima Luchy Bolañez de Murillo y familia.

SALVATIERRA, CAMILO NICOCIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. Sus hijos Amira, Andrés, A, Jorge, Domingo Salvatierra hijos políticos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Aguada Termas de Rio Hondo. Serv. Cerstesa ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SESÍN, ABRAHAM EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/21|. "Que te reciba Cristo, quien desde el bautismo te eligió y que los ángeles te lleven a la casa del Padre". La Sra Marta de Ayala, sus hijos:Fany y flia; Nelly y flia; Lucy y flia; Raúl y flia; Claudia y flia; Virginia y flia, participan con profunda tristeza el inesperado fallecimiento de quién fuera su vecino y amigo de toda la vida, bondadoso, comprensivo, solidario, hombre de fe y esperanza; excelente compañero de su esposa, hijos y nietos. Lamentan profundamente su partida y acompañan con cariño a su querida flia; su esposa Estela, a sus hijos Graciela y flia, Nene y flia, Dito y flia y demás fliares; y con oraciones pidiendo el consuelo del Señor para ellos.