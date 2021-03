FÚNEBRES | 11 de marzo del 2021

11/03/2021 - 01:10 Funebres

FALLECIMIENTOS

11/3/21

- Rosa Leonor Autalán

- Arcenia Córdoba de Orieta

- Teresa Bonacia Cáceres (La Banda)

- Paola Vagliati (Las Termas)

- Eduardo Antonio Tetta (Tucumán)

- Pilar Angélica Cisneros (Choya)

- Durval José Palomo (Bs. As.)

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MYRIAM MYRTA GIMÉNEZ VDA. DE YOSHITAKE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/3/21 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MYRIAM MYRTA GIMÉNEZ VDA. DE YOSHITAKE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/3/21 y espera la resurrección.

El senador nacional, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MYRIAM MYRTA GIMÉNEZ VDA. DE YOSHITAKE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/3/21 y espera la resurrección.

El secretario de Economía de la Municipalidad de la capital, C.P. Nicolás Sleibe, la sub secretaria de Economía, C.P. Anabel Arce y personal de Secretaría de Economía participan su fallecimiento y acompañan a la secretaria de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de la capital, Dra. Alejandra Yoshitake en este momento de gran dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MYRIAM MYRTA GIMÉNEZ VDA. DE YOSHITAKE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/3/21 y espera la resurrección.

Acompañamos a nuestra querido amigo. Miguel Ángel la pérdida de su madre. Sara Garbi, Graciela Karan, Fredy Ricarti, Sebastián Barraza y Miguel López, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento de gran dolor.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JUAN PABLO RUIZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/3/21 y espera la resurrección.

Querido Tío Pablo: He tenido claro que este día iba a llegar…Pero hoy una tibia brisa acaricia mi rostro ¡¿Qué no voy a disfrutar en medio de la tristeza si continuaras en las anécdotas, en las risas, en las reuniones familiares, en una estrella?! Estarás siempre guardadito en mi memoria pues con tu noble corazón te has ocupado y preocupado por mí desde mi niñez. Has sido una persona serena, justa y ejemplar. Quedaron cosas por compartir… El Señor dirá cuando seguiremos conversando en infinito. Gracias, muchas gracias. Te quiero mucho. Tu sobrina Ethy.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. DURVAL JOSÉ PALOMO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/3/21 en Bs. As. Y espera la resurrección.

“Que brille para él la luz que no tiene fin”. Su esposa Elena del Valle Díaz Esteve de Palomo, sus hijos Daniel, Marcia y Diego, su hijo político Miguel Ángel Abate; sus nietos Miguel José, Ángel Cristóbal, Marcia Silvina, Santiago y Agustín Abate; Micaela y Durval Palomo, Gonzalo y Joaquín Palomo; sus nietos políticos María Alicia Basualdo, Agostina Abbondándolo y Patricio Berardinelli; sus bisnietos Lautaro y Justina Berardinelli, Simón y Catalina Abate y Valentina Pliner Palomo, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. DURVAL JOSÉ PALOMO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/3/21 en Bs. As. Y espera la resurrección.

Ya descansas en paz. Su esposa Elena del Valle Díaz Esteve de Palomo, sus hijos Daniel Alfredo, Marcia Elena y Diego Alberto Palomo, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

PAOLA VAGLIATI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/3/21 y espera la resurrección.

Arq. Miguel Roberto Mukdise, Arq. Mercedes Neme de Mukdise e hijos: Marcos, Jorge y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

INVITACION A MISA

FELIPE AZAR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/3/13 y espera la resurrección.

Querido papá, hoy hace ya 8 años que el Señor te tomó en sus brazos y te llevó al descanso eterno, pero tu amor y tus enseñanzas permanecen en nuestros corazones. Fuiste una gran persona dedicado a tu familia y bondadoso. Gracias por tu sabiduría y fortaleza. Te fuiste al Cielo y sos la estrella más brillante que ilumina nuestros caminos. Tu recuerdo siempre está presente dentro de nosotros. Sus hijos Chiqui, Piru, Norma y Jorge y sus respectivas flias., invitan a la misa que se oficiará hoy 11/3/21 en la iglesia Ortodoxa San Jorge a las 20.30 hs.

INVITACIÓN A MISA

IRENE CARRIZO DE ARGAÑARAZ - IRENE DEL CARMEN BASUALDO

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 11/3/17 y el 5/1/11 y esperan la resurrección.

Gracias mamá por protegerme en el camino de la vida. A pesar de tu ausencia y el dolor que esto provoca nos esforzamos para seguir contentos, reír y disfrutar de la vida como nos e enseñaste. Tu amor nos acompaña siempre. al cumplirse 4 años y 10 años se oficiará una misa en la iglesia Santa Rita a las 19.30, en el recuerdo su esposo Luis, sus hijos Martín y Ana, hija política Miriam, nietos Máximo, Francisco y Lady rogando por su eterno descanso.

RESPONSO

MARÍA SOLEDAD ARIAS DE ALLALL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/3/20 y espera la resurrección.

“Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene a mi Padre, sino por mi”. (Juan 14:6).

Sole, siempre estarás presente en nuestra memoria. Tu hijo Tomás, Mirta y tus nietos María Esperanza, Álvaro y Paula Allall. Nos uniremos en oración en tu memoria, al cumplirse 1 año de tu partida al Reino del Señor. Descansa en paz Sole querida y brille para Ti la luz que no tiene fin.

INVITACIÓN A MISA

NOEMÍ DEL VALLE CÁCERES DE MEDINA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/3/21 y espera la resurrección.

“Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mi vivirá aunque muera y todo el que vive y cree en mi no morirá jamás”.

Su madre Petrona, sus hermanos Mirta, Orlando, Blanca y Jorge, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 hs. en la parroquia Santa Rita Bº Jorge Newbery, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

INVITACIÓN A MISA

NOEMÍ DEL VALLE CÁCERES MORENO DE MEDINA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/3/21 y espera la resurrección.

Tu ausencia duele .en cada lugar en cada momento, sentimos tu presencia; pero sabemos que estas bien porque tu sufrimiento terminó y dios nuestro Señor te acogió en sus brazos. Tu esposo Leonardo Medina, tus hijas Daniela y Fernanda Medina, tu nieto Valentin Kaleñuk invitamos a la misa a familiares y amigos hoy a las 19.30 hs en la parroquia Santa Rita con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

INVITACIÓN A MISA

NOEMÍ DEL VALLE CÁCERES MORENO DE MEDINA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/3/21 y espera la resurrección.

No habrá momento que pueda

Olvidarme de ti. Siempre

Estarás presente, en

Mi corazón, hermana querida. Atesoraré

Inolvidables momentos que hemos compartido.

El Señor te llamó al reino celestial, donde solo hay paz y el dolor no existe. Que brille la luz que no tiene fin mi querida hermana.

Q.e.p.d. al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Su hermana Mirta, su cuñado Alberto, sus sobrinos Lucho y flia, Paola y flia, Jorge y flia. Agradecen a familiares, amigos, vecinos por acompañar en tan difícil momento. Rogando una oración en su memoria.

Invitan a la misa a realizarse en la Pquia. Santa Rita el dia jueves 11/3 a las 19.30 hs.

INVITACIÓN A MISA

DANTE ANÍBAL ÁLVAREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/3/21 y espera la resurrección.

Querido Dios: te damos gracias por haber disfrutado de un esposo y un papá que nos amó mucho y nos enseñó tanto incansablemente con su ejemplo mientras vivió aquí con nosotros. Lo extrañamos mucho, pero sabemos que con vos allá en el cielo ya descansa en paz.

Su esposa Sara, sus hijos María Sara, Aníbal, Carolina, Mariela, Daniel y Gastón, hijos políticos, nietos y bisnieta agradecemos infinitamente a todos los familiares, amigos, vecinos, colegas y compañeros de trabajo de sus hijos y a todas las instituciones que de una u otra forma nos acompañaron y nos siguen apoyando en este momento tan triste.

Invitamos a participar de la misa que se celebrará hoy a las 20 hs en la Pquia. San José del Bº Belgrano al cumplirse 9 días de su partida hacia la eternidad.

AUTALÁN, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Consejo directivo, tribunal de ética, tribunal de especialidades, departamento de capacitación y docencia, comisión de asesoramiento laboral y departamento jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su matriculado Dr. Gustavo E. Autalán. Ruegan una oración en su memoria.

AUTALÁN, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento del padre su colega Dr. Gustavo E. Autalan. Ruega una oracion en su memoria.

AUTALÁN, ROSA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Su esposo Beto, su hijo Federico, sus hermanos Roxana, Mariela, Reina, Martina, Hector, Lucho, Walter, Puquila, sobrinos y demás familiares. sus restos fueron inhumados en el cementerio Puestito de San Antonio Cob. Norcen. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 TEL. 4219787.

CASTELLANOS, JULIO ROLANDO Cr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/3/21|. Norma Salomón y sus hijos: María Victoria Suárez y Nelly Marnero, acompañan a Marisa y demás familiares en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CÓRDOBA DE ORIETA, ARCENIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Su hija política: Lucila Ovejero, sus nietas: Florencia y Marianela, su nieto pol.: Eli, participan su fallec y sus restos fueron inhumados ayer en el cement Parque de la Paz. CARUSO CIA ARG DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CÓRDOBA DE ORIETA, ARCENIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Su nieta Florencia Orieta participa con profundo dolor su fallecimiento.

CÓRDOBA DE ORIETA, ARCENIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Su nieta Marianela, su nieta Florencia, nieto politico Edy y su nuera Lucila participan con profundo dolor su fallecimiento.

DIAZ, RUBÉN ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/21|. Sobrinos Gaston, Ramón, Jose, sobrinos nietos Lautaro, Priscila, Jacson, Juancito, Exequiel y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad. hs. 11. Casa de duelo. Talcahuano 1166. Servicio Caruso Cia. Arg. de Seguro. S.A. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

DIGANCHI, MARIO ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Norma Rafael de Anauate y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermano Darío y familia en tan irreparable perdida. Ruegan oraciones en su memoria.

GALVÁN DE MESSAD, NORMA B. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Su hijo Agustín Messad lo despide con mucho cariño. Abrazan y acompañan a Tía Magui, primas y a toda la familia en este momento de dolor. Dan Gracias a Jesús por su feliz resurrección. Descansa en paz. Siempre te recordaremos.

GIMÉNEZ VDA. DE YOSHITAKE, MYRIAM MYRTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. La Direccion Gral. de Personal de la Municipalidad participa con dolor el fallecimiento de la mamá de su Secretaria Dra. Alejandra Yoshitake y acompañan a su flia., en este difícil momento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

GIMÉNEZ VDA. DE YOSHITAKE, MYRIAM MYRTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Rodolfo Legname participa su fallecimiento y acompaña a su hija Alejandra en tan doloroso momento. Eleva una oración por su eterno descanso.

GIMÉNEZ VDA. DE YOSHITAKE, MYRIAM MYRTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Prof. Clemente Di Lullo y su esposa Sara Celia Aguirre, lamentan la perdida de su amiga Myriam y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

GIMÉNEZ VDA. DE YOSHITAKE, MYRIAM MYRTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Ricardo Masao Mishima, participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ VDA. DE YOSHITAKE, MYRIAM MYRTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Anita Castigllione y sus hijos Joaquin, Joshe, Ale y Mariana Cesca participan el fallecimiento de la mamá y abuela de sus amigos y acompañan con cariño a toda la familia.

GIMÉNEZ VDA. DE YOSHITAKE, MYRIAM MYRTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Las amigas y compañeras del colegio Belén de su hija Cris participan su fallecimiento y acompañan con cariño a sus familiares.

GIMÉNEZ VDA. DE YOSHITAKE, MYRIAM MYRTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Los compañeros de trabajo de la Direccion Gral. de Planeamiento de la Educación, participan el fallecimiento de la abuela de Micaela. Elevan oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ VDA. DE YOSHITAKE, MYRIAM MYRTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Claudia Zeman participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ VDA. DE YOSHITAKE, MYRIAM MYRTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. "Dichosos los que al partir dejan una estela imborrable de cariño, de amistad y de hermosos recuerdos. Su amiga Ana Carrizo, Marta Britos, Victorio Formini y Ana Elisa Formini Britos, participan con profundo dolor su partida hacia la Casa del Padre.

OCÓN, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Los afiliados y comisión directiva de APUNSE participan del fallecimiento del padre de nuestra compañera Nodocente Paola Ocon, acompañamos a su familia en este difícil momento y rogamos una oración en su memoria.

PALOMO, DURVAL JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 9/3/21|. Su hija Marcia Elena Palomo de Abate, su hijo político Ing. Miguel Ángel Abate y sus nietos Miguel José, Ángel Cristóbal, Marcia Silvina, Santiago y Agustín, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones al Altisimo por su descanso eterno.

PALOMO, DURVAL JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 9/3/21|. Su nieta Marcia Silvina Abate, su esposo Patricio Berardinelli y sus hijos Lautaro y Justina Berardinelli participan su fallecimiento con profundo dolor y elevan oraciones en su memoria.

PALOMO, DURVAL JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 9/3/21|. Querido Abuelo, compañero y mentor. Ya descansas en paz junto a tus padres e hijo y hermanos. Tus enseñanzas permanecen vivas en tu familia. Su nieto Miguel José Abate, su esposa María Alicia Basualdo y su hija Catalina Abate, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PALOMO, DURVAL JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 9/3/21|. Pedro Basualdo, Maria de los A. Cosci de Basualdo, sus hijos Amalia, Federico y Magdalena Rodriguez, Maria Alicia y Miguel José Abate, Ana Cecilia y su nietita Catalina Abate, participan de su partida a la Casa del Padre y acompañan con oraciones a toda su familia.

PALOMO, DURVAL JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 9/3/21|. Martha A. Mansilla Gauna, acompaña espiritualmente a su amiga Elena y sus hijos Daniel, Marcia y Diego ante la dolorosa pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

PALOMO, DURVAL JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 9/3/21|. Hector Chequer, Maria Cecilia Barquin, sus hijos Maria Cecilia y Hector y Constanza Mayuli, acompañan espiritualmente a su familia ante la dolorosa pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

PALOMO, DURVAL JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 9/3/21|. Martha Silvia Barquin de Foix, sus hijas Constanza y flia, Maria Alejandra y Maria Agustina, acompañan espiritualmente a su familia ante la dolorosa perdida. Elevan oraciones en su memoria.

PALOMO, DURVAL JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 9/3/21|. Carlos Alberto Barquin, Cecilia Llapur, sus hijos Nicolas y Gonzalo, acompañan espiritualmente a su familia ante la dolorosa pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

PALOMO, DURVAL JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 9/3/21|. Los compañeros y amigos de su hijo Daniel promoción 74 de la Escuela de Comercio, participan su fallecimiento y acompañan junto a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PECE, ORLANDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Querido primo, tu lucha por vivir fue incomparable. Hoy Dios te llevó a su reino donde tendrás el descanso eterno y brillará la luz que no tiene fin. Nazareno A, Sgoifo, su esposa Adela Pece e hijos Marcelo A., Vittorio E. Sgoifo y Natalia Prado participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a tía Pochola, sus hijos Nengui, Chichita, Ana Claudia y a su compañera de vida Fernanda. Ruegan oraciones en su memoria.

PECE, ORLANDO FRANCISCO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Señor ya esta ante tu casa, permitele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno. Marta Pece, sus hijos Eugenia y Gonzalo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la tía Pochola, sus hermanas Nengui, Isabel, Ana Claudia y a su compañera Fernanda, pidiendo al Señor les de la resignación cristiana. Descansa en paz querido Paco y brille para Ti la luz que no tiene fin. Rogamos oraciones en su memoria.

PECE, ORLANDO FRANCISCO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Yo soy la resurreccion y la vida el que cree en mi vivirá eternamente. Margarita Pece, su esposo Luis Sayago, sus hijos Lorena y Luis Ignacio y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la Tía Pochola, sus hermanas Nengui, Isabel, Ana Claudia y a su compañera Fernanda, pidiendo al Señor les de la resignación cristiana. Descansa en paz querido Paco y brille para Ti la luz que no tiene fin. Rogamos oraciones en su memoria.

PECE, ORLANDO FRANCISCO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Livio N. Yocca, su esposa Martha S. Rodriguez y sus hijos Viven con mucho dolor la pérdida de un gran amigo, excelente persona y no hay palabras para describir su profesionalismo como médico. Acompañamos a su madre, hermanos, sobrinos y en especial a su querida Fernanda en estos tristes momentos. Rogamos que el Señor lo reciba en su Reino y le conceda la vida eterna.

PECE, ORLANDO FRANCISCO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Aldo Vera y flia., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

PECE, ORLANDO FRANCISCO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos alcanzarán el Reino de los Cielos. Noemi, Alicia, Juanita y Alba, participan con dolor el fallecimiento del hijo de su amiga Pochola.

PECE, ORLANDO FRANCISCO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Noemí Reynoso, su esposo Carlos Martínez, sus hijos María de los Ángeles y Diego Martínez,participan acongojados su fallecimiento,y acompañan en este dolor a su madre,nuestra querida POCHOLA, sus hermanas ,sobrinos y demás familiares.Elevamos oraciones por su eterno descanso y rogamos a Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa por la cristiana resignación de todos sus seres queridos.

PECE, ORLANDO FRANCISCO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Adiós querido amigo; cómo te vamos a extrañar. Toby Abud y familia te despiden con mucha tristeza y ruegan una oración en tu querida memoria.

PECE, ORLANDO FRANCISCO (q.e.p.d.) falleció el 8/3/21|. Prof. Mercedes Ferez y familia acompañan a sus queridos amigos Mecha, Tere, Pedro y Cesar Barraza, Mirta y Manina Coronel y María laura Pece y sus respectivas familias, ante la pérdida de su primo Dr. Orlando Pece. Elevan oraciones en su memoria.

PECE, ORLANDO FRANCISCO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Consejo directivo, tribunal de ética, tribunal de especialidades, departamento de capacitación y docencia, comisión de asesoramiento laboral y departamento jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado. Ruegan una oración en su memoria.

PECE, ORLANDO FRANCISCO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega. Ruega una oracion en su memoria.

PECE, ORLANDO FRANCISCO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. "Porque Dios es defensa y escudo y nos da su gracia y su gloria; el Señor no rehusa sus dones a aquellos que obran rectamente". Diego Ramon Orellano y flia participan con gran angustia su fallecimiento. Su ausencia deja huerfanas a muchas personas que le confiaran su salud y contencion. Persona humilde y medico de alta profesionalidad. Dios tenga a Paquito en su santa gloria. rogamos por el eterno descanso de su alma y por el consuelo y resignacion de su flia. Que brille para,el la luz que no tiene fin.

PÉREZ SIDI, GUSTAVO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. La Escuelita de Fútbol del Club A. "Estrella Roja" participa con mucho dolor el fallecimiento del papá de Octavio y Javier, integrantes de los equipos de jugadores de esa Escuela. Elevamos una oración por su memoria y por el consuelo a su familia.

PÉREZ SIDI, GUSTAVO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. Las maestras de la escuela Fuerza Aérea 1128 del Barrio Autonomia abrazan a su esposa Adriana Sánchez e hijos, a sus padres Paco y Betty y su hermano Pablo acompañándolos en tan irreparable perdida .Regina Moyano, Raquel Belomo, Silvia Camus de Bital, Mirian de Sosa Graciela Basualdo de Corea, Teresita de Cisnero, Beatriz Aliende de Jiménez y Lita Chein de Montes. Descansa en Paz Gustavo.

RUIZ, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. El Señor lo reciba en su Regazo y le de la luz eterna. Su hermana Elda Josefina Ruiz de Simón, sus hijos: Patricia, Magali, Karina, Belquis, René, hijos políticos: Martin y José, nietos, participan con profundo dolor su partida al reino de los cielos y elevan oraciones al altísimo pidiendo por el descanso de su alma.

RUIZ, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. "Con tu vida nos diste luz, desde tu eternidad guía nuestros caminos". Su sobrina Susy Galván, su esposo Ing. Ricardo Hernández y su hijo Gustavo Hernández, participan con profundo dolor el fallecimiento de su tío Juan Pablo y acompañan a toda su querida familia. ¡Feliz encuentro con el Señor!

RUIZ, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Carlos Enrique Bothamley, Lucía Beatriz Sánchez de Bothamley; sus hijos Federico, Augusto y Claudia López y Carlos; sus nietos Francisco, Felicitas y Eleonora acompañan en su dolor a su cuñada Silvia y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

RUIZ, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Victoria Banco y flia, María Banco y flia, participan su fallecimiento y acompañan a su flia. y lo recordaremos con mucho cariño.

RUIZ, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Raul Paz, sus hijos Rauli, Virginia, Luisina, participan el fallecimiento de su apreciado vecino "Don Pablo" y acompañan a su esposa "Doña Maguita", a sus hijas Liliana, Analia y Silvia y sus respectivas familias, muy especialmente a su nieta Emilia en este triste y doloroso momento. "Por la misericordia de Dios descanse en paz. Brille para el la luz que no tiene fin .

RUIZ, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Sus vecinos de calle Misiones al 800, familias de: Landriel, Ninich, Ponce, López, Vega, Amadey, Elvira Villarreal, Rodolfo Villarreal, Miguelito Villarreal, Bulacio, Lencina, Santucho, Peralta, Sarmiento, Carabajal, Silva, Martín, Ibarra, Pavón participan con dolor el fallecimiento de don Pablo, persona de conducta, de buenos sentimientos que supo transmitir a su familia. Los acompañamos con el cariño de siempre y que brille para él la luz que no tiene fin.

RUIZ, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Norma Peralta, sus hijos Flavio, Lorna y Francisco y Dany Peralta participan su fallecimiento, acompaña a su familia con el cariño de siempre, deseando resignación y fortaleza. Elevan oraciones en su memora.

RUIZ, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Irene Medina de Lencina, sus hijos Santiago, Néstor y Chiquina con sus respectivas familias participan su fallecimiento, haciendo llegar un abrazo fraterno a su Sra., hijos y nietos en este difícil momento. Piden al Altísimo lo reciba con sus brazos abiertos.

RUIZ, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Aquellos que nos dejan no están ausentes, sino invisibles. Tienen sus ojos llenos de Gloria, fijos en los nuestros llenos de lagrimas (San Agustín). María del Carmen, Paula y Celia, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Tío Pablo quien supo honrar y celebrar la vida con su gran bondad. Elevan oraciones en su memoria.

RUIZ, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. José Ricardo Jimenez (h), Adriana Rozze y sus hijos José Ricardo, José Ignacio y María Belén, participan con profundo dolor su fallecimiento.

RUIZ, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Pereyra mayorista de Bicipartes y BicPer- Bicicleteria Pereyra participan de su fallecimiento, ruegan una oracion en su memoria deseando que brille para el la luz que no tiene fin.

RUIZ, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Compañeras de Anses de su hija Analia: Carmen Pappalardo, Silvia Coronel, Selva Saavedra, Liliana Azar, Silvia Constantinidis, Graciela Azar, participan su fallecimiento y ruegan por su descanso eterno.

RUIZ, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Roberto Ángel Liendo, Gloria Cura Edippo, Juan de Carli y Camila Guzman participan su fallecimiento y acompañan a su familia con mucho cariño. Elevan oraciones en su memoria.

RUIZ, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Norma Salomón, sus hijos Jorge, Sergio, Mónica, Fernando y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan con un abrazo fraternal a todos sus familiares. Elevan oraciones en su memoria.

RUIZ, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin." Sus amigos de su pueblo Matará , Elías Sáadi y flia., Victoria Sáadi y flia., Acompañan espiritualmente a su querida flia., Por la irreparable perdida de una gran persona con muchos valores. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

RUIZ, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Que brille para El la luz que no tiene fin". Faustino Ledesma, Elsa Gonzalez e hijos Maria Silvia y Ruben Ibáñez, Ruben Ledesma con sus respectivas familias, acompañan a la familia Ruiz en este momento de dolor.

RUIZ, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. "Dale Señor el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Dr. Pablo Paradelo y su esposa María del Huerto Madroñero participan el fallecimiento del padre de su compañera Silvia Ruiz. Ruegan al Señor oraciones por su alma y fortaleza para la familia.

RUIZ, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. César Federico Herrera, participa con inmenso pesar el fallecimiento del papá de su entrañable amiga y compañera Analia, acompaño a la familia en este momento de dolor. Elevo oraciones por su memoria.

RUIZ, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Alicia Roldán, Mario Coronel, sus hijos Carla, Pablo, Martin, participan su fallecimiento y acompañan a Silvia y familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. El personal de la Defensoria de Familia 2º Nom. participan con dolor el fallecimiento del papá de su compañera Silvia y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

TETTA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/21|. Sus hijos Eduardo , Gabriela , Gisela Tetta Pfeiffer nietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de San Miguel de Tucuman servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

VILLALVA DE PRIETO, AIDA ARGELIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. Silvia y Dioni participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querido amigo Miqui. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLALVA DE PRIETO, AIDA ARGELIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. El Área de Humanidades del Colegio San José participa con dolor el fallecimiento de la mamá de su querido compañero Miqui. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

CÁCERES MORENO DE MEDINA, NOEMÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/21|. Querida tía Mimi, vivirás eternamente en nuestros corazones, junto a la risa, la oración y lindos recuerdos de tu compañía incondicional. Su sobrina Paola, su esposo José Risso Patron, sus sobrinos Josesito y Mili agradecen a familiares, amigos, vecinos, religiosas y compañeras/os de trabajo del colegio Madre Mercedes Guerra por acompañar en tan difícil momento. Rogando una oración en su memoria. Invitan a la misa a realizarse en la pquia. Santa Rita el dia jueves 11/03 a las 19.30 hs.

TARCHINI, DAVID LUCAS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/3/15 y espera la resurrección. Su esposa Chily, sus hijos Roby, Ale, Viviana y Mariela, nietos y bisnietos invitan a familiares y amigos a la misa que se oficiará hoy a las 20, en la parroquia Santo Cristo, con motivo de cumplirse el sexto aniversario de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

Recordatorios

ARIAS, PAULINO FRANKLIN (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/01|. Un día como hoy el Señor te llevó a su lado para compartir el reino eterno. Atras quedaron los recuerdos de los momentos que pasamos, siempre relatando anécdotas de tu vida. Cuando menos lo esperamos, en silencio fuiste al encuentro de Jesús. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Tus hijos Raquel, Beatriz, Pedro, Jose, Paulino, Ruben, Rosa, Haydee, Virginia, nietos y bisnietos lo recordaran siempre.

VALENZUELA DE SALTO, SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. José Gómez, Mirta, Joselito y Luciana no pudimos despedirte por cosas de la vida, pero te tendremos presente como una buena madre, buena esposa. No escucho tu voz, no te veré más, pero ni el tiempo ni la distancia harán que te olvidemos, que tu presencia espiritual cuide y proteja a tu esposo Ramón, Mónica y Julito Salto.





Sepelios Participaciones

BURGOS, LEONOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. La Escuela Nº 226 "Francisco de Aguirre", acompaña con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria.

BURGOS, LEONOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Su hermano Walter Alfredo Burgos, sus sobrinos Francisco y Constanza, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CÁCERES, TERESA BONARIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/21|. Sus familiares participan su fallecimiento sus restos seran inhumados hoy a las 11hs. en el cementerio Jardin del Sol. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

ROSSI DE ASTRADA, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Solo mueren quienes son olvidados y tu permaneceras siempre en nuestros corazones y en nuestros mejores recuerdos". Su esposo Roberto Astrada, sus hijos Santiago, Roberto, Daniel, Lucas, sus hijas políticas Lorena, María Belén, Daniela, sus nietos Bautista, Nahin, Lupe y Bartolo. Elevan oraciones en su memoria.

ROSSI DE ASTRADA, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Sus hermanos Miguel, Manuel, Eduardo, Nelly, participan su fallecimiento. Rezan para que alcances el descanso eterno.

ROSSI DE ASTRADA, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Con profundo dolor tu partida a la Casa Celestial. Su prima Stella de Hazam, Exequiel, Jacqueline, Guadalupe y sus respectivas familias. Elevamos oraciones por su eterno descanso y acompañamos a su esposo, hijos y hermanos.

ROSSI DE ASTRADA, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Sus amigos Héctor Barrón, Amelia Reynoso, sus hijos Eugenia, Héctor, Jorgelina, Ramiro, Rodrigo y Amelia, la despiden con dolor y abrazan con cariño a su esposo Roberto, a sus hijos Santi, Beto, Lucas y Dany. Se ruega una oración en su memoria.

ROSSI DE ASTRADA, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Su amiga Amira Ibañez de Rios y sus hijas Marilyn y Marisol, despìden sus restos con dolor y abrazan a su esposo e hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

ROSSI DE ASTRADA, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Nos dolió, tu partida pero nos reconforta saber que ya estás con nuestro Señor. Tu amiga y compañera. Celina Pérez, sus hijos Ariel, María Nella, Noelia Santana, participan con gran tristeza su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROSSI DE ASTRADA, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, Creed también en mi. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, yo os habría dicho. Voy a prepararos un lugar" ( Juan 14:1-2). La Comunidad Educativa del Colegio Cristo Rey, Nivel Primario y Secundario, recuerdan con estima y gratitud a su ex docente Prof. Marta rossi de astrada, en de su partida a la Casa del Padre, la saluda con mirada de Fe, esa que nos permite creer en los brazos amorosos que la reciben en el cielo. Descansa en paz querida Prof. Marta. Guardaremos por siempre sus recuerdos en nuestros corazones.

ROSSI DE ASTRADA, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Que el Señor Misericordioso la reciba con sus brazos abiertos y que brille para ella la luz que no tiene fin". Acompañan en este duro momento a toda la familia, pidiendo a Dios fortaleza para cada uno: María Bustos. Elena Bustos, Aroon y Noelia.

ROSSI DE ASTRADA, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Elias Tonzar y familia participan su fallecimiento y elevan oración en su memoria.

ROSSI DE ASTRADA, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Belén Gonzalez y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ROSSI DE ASTRADA, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Personal directivo, administrativo, docentes y de maestranza de la escuela Nº 646 Los Pinos despiden con proundo dolor los restos de nuestras querida señor Marta. Que en paz descanse. Enviamos condolencias a sus familiares.

ROSSI DE ASTRADA, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Sra. Marta: Compartimos momentos hermosos en nuestrs querida escuela Nº 646. Se me hizo muy dificil aceptar este final pero nuestro Señor así lo dispuso y Ud. desde ese lugar me enviará resignacion. Con mucha tristeza la despedimos, Elvira Carabajal de Sanchez, Carlos, monica y Fabiana. Enviamos condolencias a toda su familia.

ROSSI DE ASTRADA, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Eduardo Rodriguez y flia, acompañan a su esposo, hijos y demas familiares en estos momentos de dolor y tristeza y que brille para ella la luz que no tiene fin.

Sepelios Participaciones

CISNEROS, PILAR ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Sus ijos Norma, Kico, Mirian, Yiti, Sonia, Silvia, José Luis, Daniel, h. políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Laprida. Dpto. Choya. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

CORONEL, HÉCTOR CARLOS (Nene)(q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. El Señor te recibió con los brazos abiertos porque te lo mereces. Gracias por darnos tanto". al cumplirse los nueve días de su fallecimiento participan Irma Ybañez y su hijo Raul. Ruegan una oración en su memoria.

VAGLIATI, PAOLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/21|. Yo Soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera; y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás". (Juan 11:25-26). El Intendente Municipal, Dr. Jorge A. Mukdise y Gabinete Municipal participan del fallecimiento y acompañan en estos momentos de dolor y que brille para ella la luz que no tiene fin.

VAGLIATI, PAOLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/21|. El Dr. Raúl Lorenzo y flia, despiden con profundo dolor a la madre de la amiga Teresa. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

VAGLIATI, PAOLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/21|. Carlos Santucho, su esposa Alejandra e hijos Rolando y Lucy participan con profundó dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

VAGLIATI, PAOLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/21|. Lidia Ester Figueroa de Puig y sus hijos Walter Ramón, y Analía Ester Puig; y sus respectivas familias, ruegan a Dios y a la Virgen por el eterno descanso de su alma. Las Termas.