FÚNEBRES | 12 de marzo del 2021

11/03/2021

Sepelios Participaciones

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARÍA JESÚS CASTAÑO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/3/21 y espera la resurrección.

La ministra de Salud Lic. Natividad Nassif, el Subsecretario de Salud Dr. César Monti y el Coordinador General CPN, Norberto Zanni acompañan a la Lic. Agustina Gómez por el fallecimiento de su señora madre. Ruegan oraciones a su memoria.

ING. RUBÉN SIXTO PALAVECINO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/3/18 y espera la resurrección.

Negro querido: Hace tres años que me dejaste, “Te escapaste” yo me pregunto ¿Por qué te dejé escapar? Pero la respuesta es muy simple “El Señor te necesitaba a su lado”. Próximos a cumplir 50 años de casados (toda una vida juntos) te fuiste muy callado, muy sereno, muy tranquilo, dejando un vacío muy grande entre nosotros. Yo ahora pienso que tu muerte fue un premio que Dios tenía preparado para vos. ¡Que lujo no! La muerte te sorprendió, no te dio tiempo a nada.Tu pasar por la tierra fue muy linda, de la mano de tus padres Sixto y Argelia quienes te educaron para ser una persona de bien, solidario, tranquilo, honesto, amable y siempre dispuesto hacer el bien a todas las personas que necesitaban tu apoyo (allá estabas presente). Como hijo, como hermano, como esposo, como padre, como abuelo, como amigo, ni hablar (incondicional) prueba de ello fue la despedida que te hizo la gente de todas las edades y clases sociales que te dieron el adiós el día de tu partida. Negro querido quiero que sepas que una parte de mí, se fue con vos. Te amo y te extraño, pero la vida debe continuar junto a nuestros hijos Clyder, Marcelo y tu adorada nieta Wamaq quienes son en parte los que remplazan tu ausencia y puedo sobrellevar ese gran dolor que tengo dentro de mi alma. Hasta siempre Amor. Tu esposa Chochy.

DR. DURVAL JOSÉ PALOMO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en bs. As. el 9/3/21 y espera la resurrección.

Dr. Nestor Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JOSÉ DURVAL PALOMO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/3/21 y espera la resurrección.

Su cuñada Libia Mercedes Díaz Esteve de Prieto, su cuñado Pedro Díaz Esteve y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones al Altísimo para su eterno descanso.

JOSÉ DURVAL PALOMO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/3/21 y espera la resurrección.

Pedro Díaz Esteve, su esposa Elda Victoria Yocca Vidal, sus hijos Pedro Livio, María Angelina, Aníbal y Jerónimo Díaz Yocca y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones al Altísimo para su descanso eterno.

JUAN PABLO RUIZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/3/21 y espera la resurrección.

Norma B. Galván de Messad, su hijo Agustín Messad lo despide con mucho cariño. Abrazan y acompañan a Tía Magui, primas y a toda la familia en este momento de dolor. Dan Gracias a Jesús por su feliz resurrección. Descansa en paz. Siempre te recordaremos.

INVITACION A MISA

MIRTA NORA DEL VALLE SALAS MUSE DE RAMÍREZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/3/06 y espera la resurrección.

Hoy hace 15 años que te fuiste de nuestro lado hija querida, nos dejaste un gran vacío pero siempre estás presente en nuestros corazones. Fuiste una hija ejemplar y una madre luchadora para tus cinco hijos, mi chula como te decían las personas que te querían, danos resignación, sos nuestro ángel que nos acompaña siempre a tus padres. Y que brille para ella la luz que no tiene fin. Tus padres Pedro y Sara, tus hermanos Sandra, Marcelo, tus cuñados Diego, Claudia, tus hijos Iván, Alan, Franco, Martín y Rodrigo, tus sobrinos y sobrinos nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano.

RECORDATORIO

MARIANA ALEJANDRA BRAVO (q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 12/8/20 y espera la resurrección.

Mari querida hoy se cumple siete meses de tu fallecimiento que gran dolor tu partida nuera, tantos momentos que compartimos que harán que siempre estés en nuestros recuerdos. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Descansa en paz. Nunca te olvidaremos. Tu suegra Adriana, tu esposo Gonzalo, tus hijos Génesis y Román, tus cuñados, tus padres y hermanos, rezaremos oraciones en tu memoria.

MARÍA DELFINA CORVALÁN DE RODRÍGUEZ - JORGE ANTONIO RODRÍGUEZ (q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 3/6/19 – 10/3/10 y esperan la resurrección.

Llega el mes de Marzo y tu figura resurge, esplendorosa, como en otros tiempos, cuando celebrábamos tu cumpleaños. Fuiste, luz y sigues siéndolo aún en mi vida; y junto a tu esposo Jorge Rodríguez, fueron como un regalo que me dio la vida. Gracias por tanto, los disfruté y sigo haciéndolo. En este mes, tu hermana Evelina, junto con tus hijos, nietos y bisnieto, los recordamos con entrañable cariño. Por siempre y para siempre, Delfina y Jorge.

RAÚL ASENCIO GALLARDO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/3/11 y espera la resurrección.

“Han pasado 10 años de tu partida, un adiós que dejó hermosos recuerdos. Fuiste y serás un gran padre, hoy eres nuestro ángel que nos consuela”. Tus hijos, nietos y bisnietos.

BARRETO, BLANCA ORFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/21|. Sus hijos Claudia, Azucena, Javier, Inés, Uvaldo, Simeón, h. políticos, nietos y bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy en horas de la mañana. Cob. Norcen. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

CÓRDOBA DE ORIETA, ARCENIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Las amigas de su hija Sonia: Negra, Noni, Mary y Mercedes, acompañan a sus nietas Marianela, Flor y su hija poliica Lucy en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CÓRDOBA DE ORIETA, ARCENIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Dr. Aldo David Molina y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de su apreciada vecina y ruega a Dios una pronta resignación para toda su familia.

CORONEL, SEGUNDO ERMINIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Que brille para El la luz que no tiene fin. Los compañeros de su hio Sergio de la Prosecretaria de la Esc. Tecnica Nº 1. Claudia, Fernanda, M. Martha, Vilma, Ivana, Miguel y Mirta, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso.

CORONEL, SEGUNDO ERMINIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Erminio querido qué gran dolor nos dejó tu partida. Tus amigos Lolo Suárez y Cristina te despiden y piden a Dios que te recoja en su Santa Gloria.

GIMÉNEZ VDA. DE YOSHITAKE, MYRIAM MYRTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. La Fundación CEPSI Eva Perón participa el fallecimiento de la mamá de la Dra. Alejandra. Eleva oraciones en su querida memoria.

GIMÉNEZ VDA. DE YOSHITAKE, MYRIAM MYRTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Carlos Alberto García y María Cristina Camus participan, acompañan y abrazan con cariño a la Dra. Alejandra Yoshitake en estos momentos de tanto dolor frente al fallecimiento de su mamá. Elevan oraciones por su eterno descanso.

GIMÉNEZ VDA. DE YOSHITAKE, MYRIAM MYRTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Secretaria de Planeamiento y Obras Públicas de la Municipalidad de la Capital, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Dra. Alejandra Yoshitake. Ruegan una oración en su memoria.

GIMÉNEZ VDA. DE YOSHITAKE, MYRIAM MYRTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|.

Dr. Augusto D. Yocca participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Dra. Alejandra Yoshitake y eleva oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ VDA. DE YOSHITAKE, MYRIAM MYRTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Los jugadores y dirigentes de la Agrupación de Veteranos de Rugby de Santiago del Estero "Los Pichis", participan con pesar el fallecimiento de la señora madre de la estimada Dra. Alejandra Yoshitake, Secretaria de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de la Capital. Esperan para toda su familia el pronto consuelo de la fe ante esta dolorosa circunstancia.

GIMÉNEZ VDA. DE YOSHITAKE, MYRIAM MYRTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Daniel Hugo Subils,su esposa Renee Sonia Coronel, sus hijas Gisela, Mariana y Daniela, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra.Myrian Giménez y acompañan en el dolor a su hija Cristina Yoshitaque y flia. Elevan oraciones a su memoria.

GIMÉNEZ VDA. DE YOSHITAKE, MYRIAM MYRTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Autoridades del CePSI, directora Ejecutiva CPN Liliana Romero; directora Médica Adjunta, Dra. Eugenia Gauna; directora Administrativa Adjunta Dra. Daniela Vaca Japaze, personal asistencial y administrativo del CePSI participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre de la Dra. Alejandra Yoshitake (ex Sindica del CePSI). Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MARÍA LORENZA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/21|. Sus hijos Sara, Luis, Roly, h. políticos René, Carmen, María, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA SANTIAGO.

GÓMEZ, MARÍA LORENZA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/21|. Su hija Sara, h. pol. Juan, nietas Andrea Lorena, Noelia, y Antonella, nietos politicos y bisnietos Nazarena, Ignacio y Dominica, participan con dolor su fallecimiento.

GÓMEZ, MARÍA LORENZA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/21|. Sus nietos Carolina, Yésica, Julio, Pablo, hijos políticos Daniel, Álvaro, Adriana, Helena, bisnietos Martina, Francisco, Benjamín, Pilar, participan con dolor su fallecimiento.

GÓMEZ, MARÍA LORENZA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/21|. La famlia Colella Zurita participa con dolor el fallecimiento de la abuela María.

GÓMEZ, MARÍA LORENZA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/21|. Comision Directiva de la Obra Social de Camioneros participa el fallecimiento de su afiliada. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MARÍA LORENZA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/21|. Fabiana Vicente, acompaña a su amiga Sarita en este doloroso momento.

GÓMEZ, MARÍA LORENZA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/21|. Desde la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia despedimos con profundo dolor a María Lorenza Gómez de Salomón y abrazamos y acompañamos en el dolor a Sara, Rubén y a toda su familia. María Lorenza Gómez de Salmón presente ahora y siempre.

IBARRA, ROQUE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/21|. Su esposa: Alicia Coronel, sus hijos: Daniel, María y Claudia, hijos políticos: César, Sonia y Sandra, nietos: Carolina, Mario, Marcos, Julieta, Abril y Alejandro y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9, 30 en el cementerio La Piedad EMPRESA SANTIAGO.

MORE, ÁNGEL ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/21|. Su sobrina Lorena Leiva y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Flores. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ORIETA, CANDELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/21|. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Su madre, padre y toda su familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Piedad. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

PALOMO, DURVAL JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 9/3/21|. Su nieto Cristóbal Abate, su esposa Agostina Abbondandolo y su bisnieto Simón, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Que brille para el la lu que no tiene fin.

PALOMO, DURVAL JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 9/3/21|. Roque Abbondándolo y familia, acompañan a Marcia, Elena, Cristóbal y toda la familia Palomo en el dolor y elevan oraciones en su querida memoria.

PALOMO, DURVAL JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 9/3/21|. Gina Franco Barbaglia, su esposa Blanca e hijas con sus respectivas familias, acompañan a Marcia, Elena, Cristobal y toda la familia Palomo en el dolor y elevan oraciones en su querida memoria.

PALOMO, DURVAL JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 9/3/21|. Raúl A. Valladares y su esposa Alba Alicia Juárez, sus hijos, hijos politicos, nietos y bisnietos, participan con mucho pesar el fallecimiento del amigo de tantos años. Acompañamos a su esposa e hijos en este difícil momento con oraciones para que su alma descanse en paz.

PALOMO, DURVAL JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 9/3/21|. Victor Barquin y Piqui Pilán, sus hijos Sebastián y Carolina; Ximena y Arturo, Shilson y Naty; Juan Pablo y María y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y demás familiares en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

PALOMO, DURVAL JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 9/3/21|. Porota de Lines, sus hijos Silvia Elena, Pedro Ignacio, María Angélica, Hugo Roger y sus respectivas familias, acompañan a la familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PALOMO, DURVAL JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 9/3/21|. Pedro Ignacio Lines, sus hijos Pedro Ignacio, María Sol, Jimena María e Ignacio Agustín Lines, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PALOMO, DURVAL JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 9/3/21|. Juan Pablo Vignau y Noemí Mansilla lamentan su fallecimiento. Ruegan oración a su memoria.

PALOMO, DURVAL JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 9/3/21|. Hebe Alicia Vignau vda. de Prieto participa con dolor su fallecimiento, acompaña a su esposa Elena y familia y eleva oraciones en su memoria.

PALOMO, DURVAL ADOLFO JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Livio N. Yocca, su esposa Martha S. Rodriguez y sus hijos participan su fallecimiento y acompañan a su esposa y demás seres queridos en el dolor de su partida. Rogamos que descanse en paz y alcance la Vida eterna.

PALOMO, DURVAL JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 9/3/21|. Francisco E. Cerro, y flia. participan su fallecimiento. Acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

PALOMO, DURVAL JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 9/3/21|. Rafael Antonio Canllo participa con profundo dolor su fallecimiento.

PALOMO, DURVAL JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 9/3/21|. Estela del V. Reinoso y su esposa Enrique O. Bobes participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PECE, ORLANDO FRANCISCO DR. (PAQUITO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Sus primos hermanos: Orlando, Luis, Lucía y Belén Umlandt y sus familias, participan con dolor de su fallecimiento y piden a Dios consuelo para su madre, nuestra querida tia Pochola, a sus hermanos y sobrinos, y a su compañera Fernanda.

PECE, ORLANDO FRANCISCO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Alicia y Juan Carlos; Fabio, Marcela y Lucas; la familia Carabajal acompañan a Pochola y Negrita en este duro momento familiar y envían condolencias a toda la familia Pece. Ruegan oraciones en su memoria.

PECE, ORLANDO FRANCISCO DR. (PAQUITO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Ya esta ante ti Señor, recibelo en tus brazos, dale el descanso eterno y consuelo a su flia., en estos momentos de tanto dolor. Clara Bóvoli de Gamietea, sus hijas Clarita y Liliana y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a la querida Sra. Pochola, a su hermana Nengui y a toda su flia., en estos tristes momentos. Paquito Dios sabe de tu generosa entrega. Elevamos oraciones en su memoria.

PÉREZ SIDI, GUSTAVO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/21|. Carmen Terrosa de Coria y familia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan cristiana resignacion para su familia.

RODRÍGUEZ, NORMA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/21|. Sus hijos Gustavo, Sergio, Hugo, Luis, Analía, h. pol. nietos, nietos pol. hnos y sobrinos, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

RODRÍGUEZ, NORMA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/21|. Daniel Ledesma y sus compañeros del Centro Operativo, participan con pesar el fallecimiento de la mamá de nuestro compañero Hugo Rojas y acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Te pedimos Señor que recibas el alma de tu siervo Juan Pablo a fin de que habiendo muerto para el mundo, viva para Ti. Por Jesucristo Nuestro Señor Amén . Su sobrino Eduardo M. Galván, su esposa Susana y sus hijos Hernán, Marcos y Gonzalo. Acompañan a la tía Magui a sus hijas Silvia, Analía y Liliana y sus respectivas flias. Rogamos oraciones a su querida memoria

RUIZ, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Martha Bolañez de Herrera Arias, sus hijos José María y Marcela, Ramiro y Anita y sus nietos Renata y Simón, lamentan su fallecimiento, rogando por su descanso eterno. Acompañamos a su querida familia, rogando pronta resignación. Nuestro cariño de siempre con ustedes.

RUIZ, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Compañeros de trabajo de su nieta Verónica Najar Ruiz acompañan y ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. María Gabriela gigena y familia acompaña a su nieta Verónica Najar Ruiz en este momento de dolor y ruegan oraciones en su memoria, que brille para el la luz que no tiene fin.

SUÁREZ, CEFERINA DE MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/21|. Su hija Rosa Elvira y de mas familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz hoy 10.30 hs. Ceremonial Exequias y Tanopraxia Realizado POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

TETTA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/21|. Nancy Ledesma y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus amigos Edu, Gaby y Gisella Tetta Pfeiffer y sus nietas Isabella y Josefina y acompañan a sus familiares en este difícil momento.

ROJAS, ELSA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/20|. Querida madre, hoy hace 6 meses de tu partida al encuentro celestial. Nos dejó un dolor y una tristeza muy grande en nuestros corazones, la extrañamos muchísimo y la recordamos siempre como un ejemplo de madre que fuiste, esta con dios y desde allí bendice y guía nuestros caminos. Descansa en paz. Sus hijos Fabián, Alejandra, Antonio, Sandra y Cristian y demás fliares. invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20 en la Catedral Basílica.

ARGAÑARAZ, JUAN GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/21|. Su madre Susana, sus abuelos Juan, Eva, tíos Elizabeth, Doris, David, Ariel, Diego, Eber y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia Cob Norcen. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS.La Plata 162 TEL. 4219787.

CÁCERES, TERESA BONARIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/21|. Su familia del corazón despiden a su querida Tete, María Elena Correa, Verónica Kempf y sus hijas Manuela, Candela, Julia y Abril, abrazan a Toto, José, Aldy y sus respectivas familias en este triste momento.

CÁCERES, TERESA BONARIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/21|. Familias de Alejandro, Martín, y Rainiero Copello acompañan a su familia, con el cariño que se gano nuestra amiga Tere.

OLIVERA, PACÍFICO AUGUSTO (KELO) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/21|. Su hija Susana, su hijo político José, sus nietos Claudio, María Isabel, Lucio y María Sol, nietos políticos Karina, Daniel y Alejandra, sus bisnietos Ornella, Sofia, Julieta, Joaquín, Malena y Máximo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración por su descanso.

OLIVERA, PACÍFICO AUGUSTO (Kelo) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/21|. Su hija Susana, hijos pol. José, nietos Claudio, María Isabel, Lucio y María Sol y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

OLIVERA, PACÍFICO AUGUSTO (Kelo) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/21|. Su hermana Emma Olivera de Daud, sus hijos Malena, Perla, Mario, Luis con sus familias y colaboradora Sandra Tevez participan con pesar su fallecimiento . Ruegan por su descanso eterno y consuelo para su familia.

OLIVERA, PACÍFICO AUGUSTO (KELO) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/21|. Hasta siempre abuelo querido, descansa en Paz". Su nieta María Isabel Melici, su nieto Daniel Rossi Quesada sus bisnietos Sofia Rossi y Joaquin Rossi participan su fallecimiento y ruegan una oración por su eterno descanso

OLIVERA, PACÍFICO AUGUSTO (Kelo) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/21|. Desde Bs. As y Córdoba . Sus primas y sobrinas Susana Cavalieri de Sánchez, Susana Olivera de Ciccia y Graciela Terrera de Merschon , con su familia lamentan su fallecimiento y piden por su descanso en la paz del Señor.

OLIVERA, PACÍFICO AUGUSTO (Kelo) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/21|. Señor, tu lo llamastes, ya está ante tu casa, permítele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno. Rogelio Rossi, Mirta Quesada junto a sus hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de Susana, la acompañan en este momento de dolor y ruegan al Altísimo le dé a ella y demás familiares una cristiana resignación. ¡Feliz encuentro con Jesus, Abuelo Kelo!. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ROSSI DE ASTRADA, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Sus tíos Cali Rossi y Lita, sus primos Sandra y Rubén, Gabriel, Adrián y sobrina Antonella Rossi acompañan a su esposo, hijos, hermanos en este momento de dolor y te recordaremos siempre Coca querida. Que Brille para Ella la Luz que no tiene Fin. Ruega una oración a su memoria

ROSSI DE ASTRADA, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. " Dios Bendice a los que sufren, pues El los consolara". La comunidad del instituto Ntra. Sra. del Loreto acompaña al Prof. Lucas Astrada, en este difícil momento ante la pérdida de su Sra. madre. Rogamos una oración en su memoria.

ROSSI DE ASTRADA, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Lamento profundamente tu partida al encuentro del Señor Coca querida, volaste sin que te dé un abrazo profundo, porque el cariño que siento por ti perdurará por siempre. Comparto el dolor de no tenerte con Roberto, tu esposo, y tus hijos queridos, Santiago, Beto, Dani y Lucas. Ruego a nuestro Señor Jesús al recibirte te de el descanso eterno. Tia Lita.

CASTAÑO, MARÍA JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/21|. La comisión directiva del colegio de profesionales de Enfermería de Santiago del Estero participa con pesar el fallecimiento de la madre de la vicepresidente del CPE Lic. Agustina Gómez, acompañando en este momento doloroso. Se ruega una oración en su memoria.

CASTAÑO, MARÍA JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/21|. Querida Agustina y familia te abrazamos en tu gran tristeza . Las madres no abandonan a sus hijos. Rogamos una oración en su memoria . Naty, Miguel, Ignacio y Nicolás

GIMÉNEZ, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/21|. Sus hijos Aidé , Desiderio, Angelio, Sergio, Noelia, hijo político, nieto, bisnietos y demás familiares. sus restos fueron inhumados en el cementerio San Antonio Dpto. San Martin. Cob Caruso Cia Arg de seguros S.A. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS.La Plata 162 TEL. 4219787.

LEDESMA DE GIMÉNEZ, ROMELIA ORTENSIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/21|. Sus hijos Omar, Roli, Eduardo, Daniel, Aidée y Aldo, hijos pol., nietos y bisnietos, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Brea Pozo. Dpto. San Martín. Casa de duelo. Brea Pozo. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PEREYRA, RAÚL RUPERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/21|. Sus hijos Raúl, Leonardo, Cristina, Ariel, Marisa, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor. Loreto. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

VAGLIATI, PAOLA VANESA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/21|. Con amor y alegría te llevaremos siempre en nuestros corazones. Su madre Perla, tu hija Dani, tus hermanas Graciela y Liliana, tu tía Norma y tus sobrinos. Te amamos y seguiremos tu ejemplo de fuerza y de celebrar la vida con una sonrisa. Las Termas.

VAGLIATI, PAOLA VANESA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/21|. "Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír" Pao. Sus sobrinos Diego, Fede, Ale, Pepo, Pato, Flor, Alvi, Mauri, Javi, Hernán, Javier, Piero, Salvi, Cuchu, Memi, Feli e Inés, te vamos a extrañar y en cada canción, en cada risa, en las mejores anécdotas de la familia siempre vas a estar. Te queremos. Las Termas.

VAGLIATI, PAOLA VANESA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". José Luis Campuzano, Alicia Mingarini de Campuzano y sus hijas Vanina, Andrea y Mariana Campuzano, participan con profundo dolor el fallecimiento de Paola, ruegan pronto consuelo para toda su familia. Las Termas.

VAGLIATI, PAOLA VANESA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/21|. Compañeros de la Oficina Pública Barrial de Villa Balnearia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su compañera Graciela. Ruegan oraciones por su eterno descanso. Las Termas.

VAGLIATI, PAOLA VANESA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/21|. Luis Alberto Gómez y su esposa Andrea Layús de Gómez y familia, participan del fallecimiento de la hermana de su amiga Graciela. Elevan oraciones por su eterno descanso y pronto consuelo a la familia. Las Termas

VAGLIATI, PAOLA VANESA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/21|. Marta, Mariano, Daniela y Deby Mera, participan con profundo dolor el fallecimiento de querida Paola y ruega consuelo al Altísimo para su mamá Perla y familia. Las Termas.

VAGLIATI, PAOLA VANESA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/21|. Marta Zelarayan y familia, participan de su fallecimiento y acompañan a su familia en tan dolorosa perdida. Las Termas.

VAGLIATI, PAOLA VANESA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/21|. " Tu espíritu pacífico y bondadoso trascenderá hasta la eternidad". Maryel y Walter, acompañan a toda la querida familia de la inolvidable Paola. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.