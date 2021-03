FÚNEBRES | 14 de marzo del 2021

14/03/2021 - 01:54 Funebres

FALLECIMIENTOS

13/03/21

- José Alejandro Sirena

- Elena Ocaranza (La Banda)

- Federico Antonio Burjek Flores

- Rodolfo Cancino

- Pablo Gabriel Díaz

Sepelios Participaciones

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ÁNGEL MARÍA CARRIZO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/3/21 y espera la resurrección.

Papá. Mi viejo jodido como sabia decirte, me duele tanto tu partida pero tengo la certeza y la seguridad de que estás en paz, en un lugar mejor y en compañía de quien más, de tu compañera de vida quien hace unos años atrás Dios la llevo consigo. Y que afortunadamente se tendrán mutuamente por siempre. Te voy y te vamos a extrañar a los dos… Mamá y Papá cuídanos y danos mucha fortaleza para afrontar esta partida.

Se fe tu tan normal

Una tardes, un día más

Tan fugaz que no te pude perdonar

Me miro, sonrió,

Como iba yo a saber

Que tal vez su sonrisa era un adiós,

Se me fue tan natural

Como el rio al mar se va,

Se me fue de aquí a la eternidad,

Esto no es un adiós sino hasta pronto viejo…

Tu hija la Bocacha que anda por todos lados. Te amo, los amos por siempre Anahi.

ÁNGEL MARÍA CARRIZO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/3/21 y espera la resurrección.

Papá: No hay palabras para expresar el dolor que sentimos por tu partida. Sabemos ya estás con mamá a quien extrañabas mucho, ahora ya están juntos.

ELENA OCARANZA (Q.E.P.D) Falleció 13/3/21.

“Te fuiste al cielo para ser parte de una de las estrellas. Descansa en paz”

Su tía política Lelia Gil Rojas de Ocaranza, sus primos Víctor Hugo y Mercedes, Silvia Lilian y José; Nora Edit (a) y sobrinos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

Te vamos a extrañar Viejito querido y quédate tranquilo porque todos tus hijos estaremos unidos como nos enseñaron.

Te amamos papá con todo nuestro corazón.

Tus hijos Ángel, Alberto, Carlos, Miguel, Raquel, Susana, Lorena, Analía y Anahi, tus nietos y bisnietos.

INVITACIÓN A MISA

NARDO ANELLI CANCINOS (San Juan) (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/20|.

“Se feliz entre los ángeles y las estrellas mirándonos con amor desde el cielo mientras nosotros aquí te recordamos como la gran persona que fuiste: Padre excelente, esposo incomparable, amigo incondicional y un maestro sin igual. Dicen que sólo muere cuando se olvida y nosotros te llevamos en el corazón. Te amamos papá! Descansa en paz que Dios te tenga en su gloria. Tu esposa Chicha Corbalán de Cancinos, tus hijos Maria del Carmen y Carlos, Mario Anelli y Alejandra Cancinos invitan a la misa en tu honor hoy a las 21 en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.

HÉCTOR CARLOS CORONEL (Nene) (Q.E.P.D) Falleció 04/03/21.

“Demasiado pronto para comprender tu partida. Despertamos con la seguridad de escuchar tu voz, tu risa… fuiste presencia en cada uno de los que te necesitaron. Rogamos al padre Celestial nos de consuelo y resignación”. Su esposa Marcia Díaz Neder, sus hijos Nelson y Franco, hijas políticas Narella, Ahinara, su nietita Lunita agradecen infinitamente a todas las personas, familiares, amigos, conocidos que nos acompañaron en tal difícil momento e invitan a participar de la misa que se llevara a cabo en la Parroquia Nuestra Señora de Loreto a las 20:30hs. Al cumplirse nueve días de su partida a su descanso eterno.

RECORDATORIO

LUCIO EDBERTO MATTAR (EGUI) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/3/20 y espera la resurrección.

Más allá del Sol, más allá del sol yo tengo un hogar, hogar dulce hogar, más allá del sol.

Al cumplirse un año de tu partida a la Casa del Padre, hoy te recordamos con cariño.

Tu gran familia que formaste con valores y principio ¡sentimos tu acompañamientos en cada paso de nuestras vidas, te amaremos por siempre. Tus hijos Soledad, Laura, Miriam, Luciana y Lucio, tus bendecidos nietos Benjamín, Geremias, Camila y Pilar Machado, Isaías y Estefania Matteo, Dolfina, Salvador y Galileo Sánchez, Andaluz Gómez y Benicio Matteo te recuerdan con gran amor. Su esposa Olga Ibáñez invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol. Elevamos oraciones a su querida memoria.

HORACIO ERNESTO SÁNCHEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/3/20 y espera la resurrección.

Que brille para el la luz que no tiene fin”.

Su esposa Elizabeth, su hijo Federico, sus hermanos Ofelia y José, sus cuñados y sobrinos, lo recuerdan con cariño a un año de su partida a la Casa del Señor. Ruegan oraciones en su memoria.

ARANDA, OLIMPIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/21|. Sus compadres Juanita Vallejo y Ciro Gómez participan con profundo pesar su fallecimiento. Que Dios la tenga a su lado, junto a su compañero de vida y a su hijo Marcelo, quienes seguramente abrieron sus brazos amorosos para recibirla en la morada de la luz eterna. Se lo merece por haber sido un ejemplo de mujer, esposa y madre generosa, trabajadora, con un amor incondicional por su familia. Queda para sus hijos y nietos el recuerdo de una gran persona y un modelo a Seguir. Que Jesús Misericordioso de consuelo y fortaleza a toda su familia.

BURJEK FLORES, FEDERICO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/21|. Sus padres y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados a las 17 en el cementerio La Piedad. CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALISADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CANCINO, RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/21|. Su hermana María Cancino, sobrino Noemí, Zulma, Lalo, sobrinos pol, Mónica, Rafael, Joaquín, Alejandro, Belén y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en cemet. El Descanso. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CARRIZO, ÁNGEL MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/21|. Sus hijos: Ángel, Alberto, Carlos, Miguel, Raquel, Susana, Lorena, Analia y Anahí, hijos pol., nietos y bisnietos participan su fallec. sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CARRIZO, ÁNGEL MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/21|. Gracias querido abuelo por toda la ternura y el cariño, en cada caricia, juegos o golosinas que a escondidas nos regalabas...por ser muchas veces cómplice de nuestras inocentes travesuras te vamos a extrañar mucho, pero estarás presente en nuestros corazones por siempre. Sus nietos mas pequeños Morena, Nico, Dario, Felipe y Lourdes.

CARRIZO, ÁNGEL MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/21|. Zulma B. de Romero e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a sus hijos en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO, ÁNGEL MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/21|. Comisión Directiva Nacional de APOPS y Cuerpo de Delegados de Sgo. del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del compañero y delegado de APOPS Anses Sgo. del Estero José Alberto Carrizo. Rogando oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

CURA, CÉSAR FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/98|. Jesus le dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi vivirá, aunque muera y todo el que vive y cree en mi, no morira jamas.(Jn 11, 25-26) al cumplir 23 años de su fallecimiento sus hijos, hijos politicos y nietos invitan a la misa que se realizara en parroquia Santo Cristo a las 20,30hs. Que la misericirdia de Dios padre te abrace mi querido viejo.

DÍAZ, GERÓNIMO SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/21|. Su madre Ada Vignali, su hermana Norma, sus sobrinos Sergio, Alejandra y Martín; Marita y Sebastián, sus sobrinos nietos Fernando, Santiago y Constanza participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, GERÓNIMO SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/21|. Sus primas hermanas Negra Giménez, y Rebeca Díaz, sus sobrinos Turco y Carlitos Nasif, Gumer y René Gómez participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, GERÓNIMO SALVADOR (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/21|. Nica Gerez y sus 4 hermanas y familia hacen llegar a la Sra. Ada sus condolencias por el fallecimiento del querido Negrito. Rogándole a Dios pronta resignación para toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ. GERÓNIMO SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/21|. "Tío Negro" que Dios te reciba con los brazos abiertos y te dé el remanso y la eternidad del río. Tu hermana Lita, Dito y tus sobrinos Mariana, Mariano, Matías, Álvaro y Luciana rezan oraciones en su memoria.

DÍAZ, PABLO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/21|. Su esposa Camila, hijo Isabel, su madre Estela Díaz, hnos Iván, Samanta, Cindy, Anahi, hnos pol, sobrinos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque de la Paz. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA

PALOMO, DURVAL JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 9/3/21|. Arq. Carlos Jensen, su esposa Blanca Montenegro y sus hijas participan con pesar el fallecimiento del estimado Dr. Chicho y acompañan a la Sra. Elena, sus hijos y demás familiares con el fraternal afecto de siempre.

SIRENA, JOSÉ ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/21|. Su esposa Margarita Gerez, sus hijas Claudia, Maria Eugenia y Soledad y sus nietos Benjamín, Guadalupe y Juan participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LESCANO, EMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/21|. Emita nos cuesta mucho despedirnos de tí, si bien el año pasado la pandemia nos impidió vernos, pero sabíamos que estabas y en cualquier momento nos veríamos. Ahora nos golpea el corazón tu ausencia, tu andar tranquilo, tus rulos, tus labios rojos y siempre una sonrisa y la devoción a tu Santiaguito Apóstol .Tus amigas/os que ya te extrañamos. ¡No te olvidaremos! Siempre en nuestras oraciones ahora que disfrutas la Presencia Divina. En esta oportunidad saludaremos a su querida familia y rogaremos al Altísimo por la pronta resignación. Invitamos a su novenario que concluye el próximo domingo 14/03/21, a las 20 hs. en La Catedral Basílica: tus amigos Miguel Hugo Aureli, Cuqui Abregú, Cuca Figueroa, Olguita Chemes, Raquel de Yunes, Beba Di Piazza, Nenena Rojas, Celia Seco, Liliana Gómez, María del Carmen Costas, Nora de Madroñero, Nora Rafael de Jiménez, Silvita Madroñero, Ivana Serrano, Poly Nasser, Pochi Llapur y Rosita Olivera.

ROMANO, SONIA JAQUELIN PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". El día aun parece oscuro sin tu presencia, el dolor que aun siente mi corazón no cesa y no comprende tu partida. Al cumplirse un año de su fallecimiento se invita a la misa en su memoria en la parroquia Virgen del Valle el día 14/3 a las 8.30 hs . Su madre Titina, su hijo Gero, sus hermanos David, Mara y sus cuñados. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMANO, SONIA JAQUELIN PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/20|. Mi querida volaste sin ese abrazo profundo por el cariño que te teníamos y que perdurará por siempre. Mi alma te abraza hasta el encuentro. Su madrina María, su tía Rosa, su ahijado Álvaro, Estero, Thiago y Javier invitan a la misa que se oficiaría el día 14/3/21 en la parroquia Virgen del Valle a las 8.30 hs

JURI, LINDAHORA (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/21|. Zuni Assis de Retamosa participa con profundo dolor la partida a la Casa del Padre de su querida Negrita. Eleva oraciones por su pronta resurrección y fortaleza para su familia.

OCARANZA, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/21|. Puedes llorar porque se ha ido o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío, porque no lo puedes ver o puede estar lleno de amor que compartiste. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda o puedes hacer lo que a ella le gustaría. Sonreír, abrir los ojos, amar, seguir. Su hija Silvia, su hijo político Exequiel Díaz Guimard y sus nietas Tiziana y Agostina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

OCARANZA, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/21|. Acompañan el dolor de su familia. Sus cuñados Juana Arp de Yonni y Roberto Yonni y sus sobrinos Marcela, Quique, Patricia, Roberto y Julio junto a sus respectivas familias. Elevan oraciones por su eterno descanso.

OCARANZA, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/21|. Que nuestra Señora de Fátima te acompañe en tu viaje de retorno a la casa del Padre. Sus consuegros Carlos Augusto Díaz y Susana Guimard, sus hijos Álvaro Augusto y familia; Carla y familia; Andrea y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Exequiel, Silvia y demás familiares en tos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

OCARANZA, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/21|. Marcelino, Ernesto, Yonni, sus hijos Mónica, Silvia, hijos políticos, nietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Misericordia. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PEZZINI DE JURICICH, LIDIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/21|. "Quédate en mi memoria y en mis recuerdos, quédate allí donde nadie te toque, donde cada vez que te busque pueda encontrarte". Su esposo Benjamín Miguel y su hija María Cecilia invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Nuestra Señora de La Salette, al cumplirse el primer mes de su partida a la casa del Padre.

GONZÁLEZ DE RAMÍREZ, ALCIRA (q.e.p.d) Falleció el 12/3/21|. Sus hijos del corazón, Orlando, Manes y flia., María González e hijos, participan con profundo dolor su partida al reino celestial, Elevamos oraciones por su alma.

GONZÁLEZ DE RAMÍREZ, ALCIRA (q.e.p.d) Falleció el 12/3/21|. El Cielo se abre para recibirte Madre. Su hija Lía y Luis Cáceres, participan con gran dolor su partida al reino de Dios. Rogamos al Señor le de descanso eterno.

GONZÁLEZ DE RAMÍREZ, ALCIRA (q.e.p.d) Falleció el 12/3/21|. Su hermano Silverio González, su esposa Gregoria, sus hijos: Estela, Karina, Zulma,y Silvia con sus respectivas flias., Participan con dolor su partida, ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE RAMÍREZ, ALCIRA (q.e.p.d) Falleció el 12/3/21|. Su hermana Blanca González, su esposo Santos Salto y sus hijos: Eduardo y Pablo con sus respectivas flias., Participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE RAMÍREZ, ALCIRA (q.e.p.d) Falleció el 12/3/21|. Señor dale el descanso eterno y recibe la en tu morada. Su prima Norma Montes, participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PENA, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/21|. El grupo de servidores de San Antonio de la localidad de Choya participa con gran dolor el fallecimiento de nuestro colaborador y amigo. Ruegan una oración en su memoria. Choya.

BRUÉ, AGUSTINO CAYETANO (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/20|. Te fuiste dejando un inmenso vacío en nuestros corazones. Nos consuela saber que estas bien donde estas junto a nuestro Dios. Te extrañamos mucho, hora sos nuestro Ángel guardián. Tú esposa, hijos. nietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiara hoy a las 21 hs en la iglesia San Isidro Labrador de Forres al cumplirse un año de su fallecimiento.