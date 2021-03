FÚNEBRES | 16 de marzo del 2021 -primera parte

16/03/2021 - 02:44 Funebres

Fallecimientos

- Margarita Agustina Brander de Cambrini

- Julio Zacarías Gerez

- María Angélica Parra (Catamarca)

- Karen Fabiola Ordóñez

- Daniel Alejandro Gómez

----------------------------------------

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARGARITA AGUSTINA BRANDER DE CAMBRINI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/3/21 y espera la resurrección.

Su hijo Argentino José, su esposa Cecilia Llapur y su hija Cecilia María despiden con cariño a la querida Maga y ruegan oraciones en su memoria. Brille para ella la luz que no tiene fin.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARGARITA AGUSTINA BRANDER DE CAMBRINI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/3/21 y espera la resurrección.

Cecilia María Cambrini despide a la abuelita Maga con el mejor de los recuerdos, siempre alegre, rogando por su eterno descanso y porque el Señor la reciba en un lugar de privilegio.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARGARITA AGUSTINA BRANDER DE CAMBRINI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/3/21 y espera la resurrección.

Marta Chamas de Llapur junto a su familia, Graciela, Cecilia y José, y a sus nietos Cecilia María, Javier y Thomás participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARGARITA AGUSTINA BRANDER DE CAMBRINI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/3/21 y espera la resurrección.

Su ahijado Francisco José Lami Hernández, su esposa Emilia Sunsjar, sus hijos Francisco José y Florencia, María Emilia y José Alberto, José Antonio y sus nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de su entrañable tía Maga y acompañan en estos momentos de tanto dolor a sus primos hermanos Tini, Cecilia y Cecilia María. Que Dios la tenga en la Gloria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARGARITA AGUSTINA BRANDER DE CAMBRINI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/3/21 y espera la resurrección.

Su sobrino Juan José Lami Hernández y su esposa Susana Nazario, sus hijos Susana Josefina, Juan José y Durval participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARGARITA AGUSTINA BRANDER DE CAMBRINI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/3/21 y espera la resurrección.

Dr. Nestor Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARGARITA AGUSTINA BRANDER DE CAMBRINI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/3/21 y espera la resurrección.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARGARITA AGUSTINA BRANDER DE CAMBRINI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/3/21 y espera la resurrección.

El jefe de Gabinete de Ministros de la provincia, Elías Suárez, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARGARITA AGUSTINA BRANDER DE CAMBRINI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/3/21 y espera la resurrección.

El Gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARGARITA AGUSTINA BRANDER DE CAMBRINI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/3/21 y espera la resurrección.

La presidenta provisional del Senado de la Nación, Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARGARITA AGUSTINA BRANDER DE CAMBRINI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/3/21 y espera la resurrección.

La Sra. ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra Matilde O’Mill participa su fallecimiento y acompaña a la familia del Arq. Argentino Cambrini en este triste momento. Ruega una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARGARITA AGUSTINA BRANDER DE CAMBRINI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/3/21 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARGARITA AGUSTINA BRANDER DE CAMBRINI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/3/21 y espera la resurrección.

El senador nacional, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARGARITA AGUSTINA BRANDER DE CAMBRINI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/3/21 y espera la resurrección.

El Sr. ministro de Economía CPN. Atilio Chara participan su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARGARITA AGUSTINA BRANDER DE CAMBRINI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/3/21 y espera la resurrección.

La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Dra. Mariela Nassif participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Margarita Agustina Brander de Cambrini y ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARGARITA AGUSTINA BRANDER DE CAMBRINI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/3/21 y espera la resurrección.

El Sr. ministro de Gobierno, Seguridad y Culto de la Provincia, Dr. Marcelo A Barbur, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARGARITA AGUSTINA BRANDER DE CAMBRINI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/3/21 y espera la resurrección.

El Sr. subsecretario de Gobierno de la Provincia, Dr. Facundo Funes, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARGARITA AGUSTINA BRANDER DE CAMBRINI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/3/21 y espera la resurrección.

El subsecretario de Obras Publicas, Sr. Jorge Zuain participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Margarita Agustina Brander de Cambrini.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARGARITA AGUSTINA BRANDER DE CAMBRINI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/3/21 y espera la resurrección.

Autoridades y personal dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Agua y Medio Ambiente participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Margarita Agustina Brander de Cambrini.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARGARITA AGUSTINA BRANDER DE CAMBRINI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/3/21 y espera la resurrección.

Sr. Jorge ZuaÍn y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra: Margarita Agustina de Cambrini. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARGARITA AGUSTINA BRANDER DE CAMBRINI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/3/21 y espera la resurrección.

La ministra de Salud Lic. Natividad Nassif, el Subsecretario de Salud Dr. César Monti y el Coordinador General CPN Norberto Zanni acompañan al Arq. Argentino Cambrini por el fallecimiento de su señora madre.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARGARITA AGUSTINA BRANDER DE CAMBRINI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/3/21 y espera la resurrección.

La Sra. intendente de la ciudad Capital ingeniera Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARGARITA AGUSTINA BRANDER DE CAMBRINI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/3/21 y espera la resurrección.

El señor secretario de Seguridad de la Provincia, comisario general (R) David Marcelo Pato, participa con dolor su fallecimiento y eleva una oración en su memoria pidiendo por sostén de lo alto para sus deudos.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARGARITA AGUSTINA BRANDER DE CAMBRINI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/3/21 y espera la resurrección.

El señor jefe de Policía, comisario general Roger Alberto Coronel, participa con profunda tristeza su fallecimiento y ruega que Dios cubra a sus familiares con un bálsamo de su gracia, ante tan penosa circunstancia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARGARITA AGUSTINA BRANDER DE CAMBRINI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/3/21 y espera la resurrección.

El presidente interventor del IPVU CPN Eduardo Augusto Du Bois Goitía, secretarios técnicos y personal de dicho organismo participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este doloroso momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARGARITA AGUSTINA BRANDER DE CAMBRINI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/3/21 y espera la resurrección.

CPN Eduardo Augusto Du Bois Goitía y familia participan el fallecimiento de la madre del Arq. Argentino Cabrini y acompañan a la familia en este doloroso momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARGARITA AGUSTINA BRANDER DE CAMBRINI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/3/21 y espera la resurrección.

"Señor, te rogamos le concedas el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin", Ing. Alfredo Montero y todo el personal de la Administracion Provincial de Recursos Hídricos de la Pcia., de Santiago del Estero participamos con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. mamá del Ministro de Obras Públicas Arq. Argentino Cambrini. Rogamos eleven oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARGARITA AGUSTINA BRANDER DE CAMBRINI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/3/21 y espera la resurrección.

José Alfredo Tarchini y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARGARITA AGUSTINA BRANDER DE CAMBRINI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/3/21 y espera la resurrección.

TARSAAV SRL participa su fallecimiento y acompaña en estos momentos de dolor a su familia. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARGARITA AGUSTINA BRANDER DE CAMBRINI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/3/21 y espera la resurrección.

Martha Tarchini y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARGARITA AGUSTINA BRANDER DE CAMBRINI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/3/21 y espera la resurrección.

El presidente de la Cámara Empresarial de la Construcción de Santiago del Estero, Sr. Pablo Bentancor expresa su más sentidas condolencias en estos momentos de profunda tristeza del Arquitecto Argentino Cambrini y familia por la partida de su madre. Oramos por su eterno descanso y para que la paz y el consuelo del Señor los acompañen y fortalezcan.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LILIA JOSEFA CAPORALETTI DE GIULIANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/3/21 y espera la resurrección.

Sus primas Nilda Juárez, Clara Rosa Juárez y Alicia Juárez Caporaletti participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su esposo, hijos y nietos en este difícil momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LILIA JOSEFA CAPORALETTI DE GIULIANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/3/21 y espera la resurrección.

Betty Maldonado, Ivanna Maldonado Wekid y Alejandro González despiden con mucho dolor a su queridísima amiga Molly y acompañan a su familia rogando por su paz en el Señor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. MANUEL GAVINO MÉNDEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/3/21 y espera la resurrección.

“Felices los puros de corazón porque ellos verán a Dios”. Su suegra Clara Aurora Marcos Vda. de Gianuzzi, sus hijos Mercedes del Valle Gianuzzi de Molina y familia, Ramón Gianuzzi y familia, Isacc Rafael Gianuzzi y familia Clara Gianuzzi y Mirian Susana Gianuzzi participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SELVA BEATRIZ CARRIZO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/3/21 y espera la resurrección.

“Tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, Volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza, y volverás a consolarme. Cuando clamo a ti, tú me respondes ¡Oh mi Dios Salvador! tú, que me has sostenido en mis angustias, ten compasión de mí y escucha mi oración; que el alma de mi amada madre, por tu infinita misericordia, descanse en paz". Sus hijas Cintia Pérez y Gildi Pérez, sus nietos Adrian, Damián y Maximiliano Orellana; Juan Cruz y Máxima Navarro, sus bisnietos Tomy y Liz Orellana; Soledad, su hermana Sara del Valle Carrizo, sus sobrinos Pedro, Wilfredo, Juanita y Sarita Córdoba y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMONA RUTH FUENZALIDA (Negrita)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/3/21 y espera la resurrección.

Roberto Osvaldo Molinari, Roberto Oscar Molinari, Pablo Molinari, Diego Molinari, Alfonso Molinari, Leisa Molinari y sus familias participan con dolor el fallecimiento de nuestra querida Negrita y acompañan a Gusti y Gabi en este difícil momento.

INVITACIÓN A MISA

AIDA ARGELIA VILLALVA DE PRIETO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/3/21 y espera la resurrección.

“Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. En la angustia llamé al Señor, Él me atendió y me saco de apuros…”. Querida madre, hace nueve días que partiste al encuentro con el Señor y María Santísima. Te fuiste tan rápido que no tuvimos tiempo de darnos cuenta de que te ibas, así también fue tu vida, intensa en todo momento, con tus pensamientos, tus palabras y tú accionar permanente. Te recordamos de la mejor manera mami, estás presente en todos los momentos de nuestras vidas. Te agradecemos eternamente tu amor y entrega por nosotros; por ese amor sabemos que gozas de la felicidad eterna. Tus hijos Mirta Graciela, Santiago Francisco, Néstor Ricardo, Héctor Alejandro y sus respectivas familias invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Iglesia San Francisco, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

RECORDATORIO

MIRTA BEATRIZ TREJO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/3/20 y espera la resurrección.

En nuestro hogar quedó un inmenso vacío desde tu partida, aunque siempre le agradecemos a Dios porque fuiste parte de nosotros, te recordaremos siempre con amor. Su tía Carmen, Roxana, Ernesto, Javier, Carolina, Belén, Milagros, Luján, Luz, Celeste y Pablo. Al cumplirse un año de tu partida al reino del cielo.

RECORDATORIO

VICTORIA CURA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/3/83 y espera la resurrección.

Atisbar en ti gracias por tu mirada maternal, por tus intersecciones, tu ternura, tus auxilios y orientaciones, gracias por tantas bondades. En fin gracias por darme madre tanto amor. Tus hijos Héctor, Oscar, Blanca, Pedro y Moisés, hijas políticas, sus nietos y bisnieto. Se ruega una oración en su memoria, al cumplirse 46 años de su fallecimiento.

RECORDATORIO

ELVIO ARGENTINO BOSQUE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/3/14 y espera la resurrección.

“Querido Elvio, tu recuerdo vive en mi memoria. Tu ausencia me causa tristeza y dolor. Tú presencia hacia feliz a mi vida. Siempre brindabas amor; a mí, a nuestra hija, a nuestros nietos y demás familiares. El amor que recibo de nuestra querida hija Lelita de nuestros nietos es lo que me ayuda a continuar en ésta vida. Se que volveremos a estar juntos para siempre cuando el destino decida por mí. Que así sea. Con todo mi amor Lelia.

RECORDATORIO

JORGE ANTONIO LIBED

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/2/21 y espera la resurrección.

“Que en este descanso eterno, el Señor te proteja con su mirada”. Compañeros de trabajo de su hijo Mario: Marta Pacheco, Susi Piazza, Marisa Quintana, Nony Calo, Belén Valenzuela, Gaby Curi, Jesús Loza, Víctor Ibárez, Rafa del Castaño, Mario Ledesma, Rafa Torres, Agustín Alfano, Beto Serrano Eduardo Videla lo recuerdan con mucho cariño, al cumplirse un mes de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

JUAN NEPOMOSENO BULACIA DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/3/21 y espera la resurrección.

“Juancito querido, te llevaremos siempre en nuestros corazones. Que el Señor te tenga a su lado y haga brillar para ti la luz que no tiene fin”. Sus hermanos Clementina, Irma, Antonio Bulacia y sus respectivas familias invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse el noveno día de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

RECORDATORIO

GABRIEL EDGARDO MUJICA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/7/18 y espera la resurrección.

“A dos años y ocho meses de tu partida hacia el Reino del Señor, te recordamos con inmenso amor, tus padres María Ester González, Julio Argentino Mujica, hermanos Karina, Mariano, Natalia y sobrinos. Ruegan oraciones en su querida memoria.