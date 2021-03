FÚNEBRES | 17 de marzo del 2021

17/03/2021 - 03:04 Funebres

- Omar Argentino Ayunta

- Beatriz Lidia Basla (Córdoba)

- Edhit Susana Krochik de Dargoltz

- Ramona Gilda Leguizamón (La Banda)

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARGARITA AGUSTINA BRANDER DE CAMBRINI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/3/21 y espera la resurrección.

Dr. Raúl J. C. Abate participa con profundo pesar su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

El Subsecretario de Producción, CPN Pablo Fuentes participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Arq. Argentino José Cambrini.

El Fiscal General de la Provincia, Luis Alberto de la Rúa, participa con profundo dolor de su fallecimiento. Eleva una oración a su memoria.

El Ministro de Desarrollo Social, Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad, Dr. Ángel Hugo Niccolai, participa con profundo dolor el fallecimiento y acompaña al Arq. Argentino Cambrini y familia.

El Defensor del Pueblo de la Pcia. Dr. Lionel E. Suárez participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Ministro Cambrini y eleva oraciones en su memoria.

El Consejo Directivo, la Comisión Fiscalizadora, el Tribunal de Ética y Matriculados del Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero participan con sentido pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento por tan irreparable pérdida.

Juan Cossos Pérez, Elizabeth Jorgensen, Silvana Cossos, Leandro Cossos Jorgensen y Raúl Cossos Jorgensen, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en el dolor, elevan oraciones en su memoria.

Participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Ministro de Obras y Servicios Públicos Agua y Medio Ambiente y ruega oración en su memoria. Subsecretario del Agua, Cr. Oscar Rolando Barrón.

Participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Ministro de Obras y Servicios Públicos Agua y Medio Ambiente y ruega oración en su memoria. Dir. Adm. de la Subsecrretaria del Agua Cra. Rosa Tortola.

Participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Ministro de Obras y Servicios Públicos Agua y Medio Ambiente y ruega oración en su memoria. Dir. Asuntos Jurídicos de la Subsecretaria del Agua Dra. Marcela Gigli.

Participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Ministro de Obras y Servicios Públicos Agua y Medio Ambiente y ruega oración en su memoria. Dir. Despacho de la Subsecretaria del Agua Walter Campos.

Carlos Hazam, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

César Nicolás Elli y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

Directorio del ERSAC participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

MOVISU SRL - Luis Guillermo Villegas, acompaña con mucho dolor y pidiendo consuelo para la familia Cambrini.

El Sr. subsecretario de la Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras C.P.N. Pablo Fuentes, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

Adriana Ick y familia participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

El Sr. Ministro de la Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras, Dr. Miguel Mandrille participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

LÍA HAYDEE CALCAGNO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/3/21 y espera la resurrección.

"Quién pasó por nuestra vida y dejó luz, ha de resplandecer en nuestra alma para toda la eternidad". La Comunidad de San Antonio de Padua de la ciudad de Clodomira participa con gran dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares por la pérdida de una fiel servidora y colaboradora de esta comunidad y que sus restos fueron inhumados en Clodomira. Ruegan oraciones en su querida memoria.

C.a.C.S.E. Cámara de la Construcción de Sgo. Del Estero, participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

EDITH SUSANA KROCHIK DE DARGOLTZ (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/21.

El Sr. Ministro de Economía C.P.N. Atilio Chara, participa su fallecimiento.

La Sra. Subsecretaria de Coordinación CPN. Gabriela Fernanda Suárez, participa su fallecimiento.

Directores, Secretarios Técnicos, Asesores, personal administrativo y de maestranza participan el fallecimiento de la madre de su compañero Ariel.

El Sr. Ministro de Economía C.P.N. Atilio Chara, participa su fallecimiento.

La Sra. Subsecretaria de Coordinación CPN. Gabriela Fernanda Suárez, participa su fallecimiento.

INVITACIÓN A MISA

NANCY ALEJANDRA CORONEL (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/3/19 y espera la resurrección.

Nancy: Hace 2 años que Jesús te llevó a su lado…así lo quiso…estás en sus brazos en su Casa Celestial…Desde allí ayúdanos a superar tu ausencia, duele aún, mucho. Siempre habitarás en nuestros corazones; en el de tu hijita Milagros, que el Señor te tenga a su lado, así como nosotros en nuestros corazones; en donde estés que sientas el cariño con el que te recordamos. “Que El haga brillar para Ti la luz que no tiene fin”. Hoy, tu hija Milagros, hermanos, sobrinos y tu flia., invitamos a la misa en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 20 hs. al cumplirse 2 años de tu partida a la Casa del Señor.

LAURO DEL VALLE JUÁREZ (Tato) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/9/20 y espera la resurrección.

“Señor, dale el descanso eterno, que brille para él la luz que no tiene fin”. Esposo, padre, abuelo querido. Hoy el calendario nos marca seis meses de tu partida al Reino Celestial, y aunque hoy gozas de una eternidad feliz y en paz para nosotros es como si fuera hoy porque te lloramos, extrañamos y rogamos que goces la presencia de Dios padre, Jesús y la Santísima Virgen. Porque tu vida siempre fue impregnada por el amor a la Sagrada Familia, siendo un hombre de bien, enseñando y transmitiendo los valores de la vida a tus hijos, nietos, ex alumnos, vecinos y a todos a tu alrededor. Ayúdanos a que nuestro dolor, tu ausencia física y tristeza se alivie por saber que estás gozando de una vida eterna junto a tus padres, hermanos, padres políticos y demás familiares. Su esposa Ana María Herrera de Juárez, Marito y Mary, Fede, Abigail, Santi y Sabrina, Lito y Ruth, Flor, Mati y Lauri invitan a la misa en la parroquia San José, Bº Belgrano (facebook hoy 20 hs.)

SUSANA ARGENTINA ORIETA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/2/21 y espera la resurrección.

“Querida Madre. Hoy hace un mes de tu partida al encuentro Celestial. Nos dejó un dolor y una tristeza muy grande en nuestros corazones. Te extrañamos muchísimo y te recordamos siempre como un ejemplo de madre que fuiste, está con Dios y desde allí bendice y guía nuestros caminos”. Descansa en paz. Sus hijos y nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Cristo Rey. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GUSTAVO DANIEL PEREZ SIDI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/3/21 y espera la resurrección.

Tuvimos la dicha de tener tu amor en nuestras vidas, sabemos que ahora gozas de la paz y gloria de Dios, porque fuiste muy valiente y enfrentaste con mucha fuerza el destino que te tocó. Sos nuestro ejemplo de fortaleza, templanza y entrega a Dios. Te amamos eternamente. Su esposa Adriana Sánchez, sus hijos Octavio y Tadeo Pérez Sánchez, invitan a la misa que se oficiará en su memoria al cumplirse 9 días de su partida al Reino Celestial, en la parroquia San José del Bº Belgrano hoy miércoles 17/3 a las 20 hs.

GUSTAVO DANIEL PEREZ SIDI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/3/21 y espera la resurrección.

Querido hijo descansa en la paz y en la eterna luz del Señor. Sus padres Francisco Pérez y Bety Sidi, su hermano Pablo Pérez Sidi, su cuñada Teresita Ramírez, su ahijada Montserrat, invitan a la celebración de la misa en su memoria al cumplirse 9 días de su fallecimiento, en la parroquia San José del Bº Belgrano hoy a las 20 hs. Ruegan oraciones en su memoria.

AYUNTA, OMAR ARGENTINO (q.e.p.d.) Fallecio el 16/3/21|. Sus hijos: David, Vanesa, Cristhian y Benjamin, su hija pol.: Eugenia, sus nietos: Fabricio, Melina, Gonzalo y Augusto, part. su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Piedad. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BASLA, BEATRIZ LIDIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 15/3/21|. "Tu espiritu pacifico y bondadoso trascenderá hasta la eternidad". Su hermana Micky, su esposo Guilli, sus sobrinos Vilma, Paula, Guillermo, Alejandra y Santiago, sus sobrinos nietos Nicolas, Luciana, Josefina, Ramiro, Candelaria, Agostina, Valentina, Guadalupe y Santiago, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en la Ciudad de Córdoba. Descansa en paz querida hermana.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Su sobrino Marcelo Daniel Adorni y flia. participan con dolor su fallecimiento ruegan oraciones en su memoria.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/21|. Sus sobrinos José María y Susana participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida Tía Maga y acompañan a sus hijos en el sentimiento.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/21|. Su sobrina Susana Brander y Eduardo José Espeche Ruíz, sus hijos: Eduardo Federico Espeche Brander, María Susana Espeche Brander de Lugones y Luis Eduardo Lugones y nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida Tía Maga. Ruegan oraciones en su memoria.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/21|. Su sobrino Federico Guillermo Brander, su esposa Zulma Beláustegui y su hija Eugenia Beatríz Brander y flia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Sus sobrinos Maria Elvira Santillán y Aldo Yunes, Martha Santillán y Raúl Coronel, José Raúl Santillán y Zulema Diaz con sus respectivas familias, acompañan a sus hijos y nietos en este momento de tanto dolor. Elevan oraciones en su memoria.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Sus sobrinos Martha Santillán y Raúl Coronel e hijos María Eugenia, María del Huerto, María Silvia y Ramiro, con sus respectivas familias, lamentan profundamente la partida de su querida Tía Maguita. Acompañan a sus hijos y nietos. Elevan oraciones en su memoria.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Su sobrina Ana María Brander de Silvetti, sus hijos Victoria, Víctor Manuel, Eugenio y Martita y su nieto Valentino despiden con dolor y cariño a la querida tía Maga, mujer amorosa, de gran belleza y sabias palabras y acompañan con afecto a sus hijos y nietos. Que descanse en paz.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Su sobrina Marilena Cantizano de Montiel, sus hijos Jose Horacio, Florencio Julio y Eva Alcorta, participan con profundo dolor su fallecimiento.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Su sobrino Fernando Cantizano, su esposa Clara Fernandez sus hijos Fernando, Clara, Mercedes y Horacio, participan con profundo dolor su fallecimiento.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Sus sobrinos Hector, Adriana, María Rosa, Sara y María José Presti acompañan desde la provincia de Resistencia, Chaco, a sus hijos en este momento de dolor.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. José Félix Alfano, Marcia Laura Valladares participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor, elevan una oración en su memoria.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira e Hijos: María Eugenia, María José y Mariano Gubaira y nietos participan con profundo dolor su fallec. sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. Señor dale el Descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARTIA AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/21|. La Dirección de Energía de la ciudad de Santiago Del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del Ministro Argentino Cambrini. Ruega oraciones en su memoria.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Patricia Petros de Agüero y sus hijas, Mariana y Sofía Agüero Petros participan con mucho pesar la partida de la querida Maga y acompañan a su familia en este momento, rogando una oración por su eterno descanso.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Pimpi Petros y familia acompañan a Tini y familia en irreparable pérdida.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Eduardo Julio Hamann, Rosa Inés Beltran de Hamann y sus hijos Lastenia y Fernando, Eugenio y Lucia y Federico participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Luis A. Chedid, su esposa Carina Don y su hijo Valentino participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Tini y ruegan una oración por su eterno descanso.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Walter Chedid, su esposa Maria Isabel Raed y sus hijos Walter y Virginia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Tini y ruegan una oración por su eterno descanso.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Omar Jaimez Vittar, participa con profundo dolor la irreparable pérdida de la mamá de su amigo Arq. Argentino Cambrini.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Conrado Alcorta, Mónica Alonso y sus hijos Conrado y Lucía, Agustín y Yamile, Laura y Manuel e Inés acompañan a sus hijos en este momento de profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Sofía del C. Montesinos de Abalovich y flia, y su hijo Eduardo Antonio Abalovich y flia, acompañan con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Lic. José María Lami Hernández y flia, participa el fallecimiento de su tía Maga y acompañan en su sentimiento a Tiny y Magui. Ruega una oración en su memoria.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Corina Riera y su hija Puchi participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Santiago Riera y familia, participan su fallecimiento.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Arq. Raúl Sabouret, Dra. Cristina Zavalia y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Raúl A. Valladares y flia, participan el fallecimiento de la querida Maga y ruegan al Señor Jesús por su descanso eterno.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Claudia Zeman participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. César Daniel Tragant y Silvia Inés Alfano participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Maga. Ruegan oraciones en su memoria.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Cristian Oliva y familia, participan su fallecimiento y acompañan a su amigo Tini Cambrini y demás familiares en estos momentos de profundo dolor.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Arq. Patricia Legname y su hija Arq. Virginia Soler Legname, participan con pesar su fallecimiento.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Familia Seleme participa con dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Tini. Ruega oraciones en su memoria.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Polaco Toscano, Luky Scrimini y familia acompañan con gran pesar en este momento de profundo dolor a sus amigos Tini Cambrini, Cecilia y Cecilita. Ruegan oraciones en su memoria.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Miguel Ángel Barrera Martínez, su esposa Nélida Raab y su hijo Matías Barrera Martinez participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento de dolor. Elevan oraciones por su eterno descanso.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos, Susana Josefina, Mario Ramón, César Alejandro, José Antonio Castillo Solá y sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. René Trouve, Mercedes Santillan y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Hector Baron Diaz Zanoni, acompaña con profundo dolor al amigo Tini ante la irreparable pérdida de su Sra. madre.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Ernesto Antonio J. Vital y su Sra. Sara Ugozzoli, sus hijos Cecilia Eugenia, Ernesto y Mariano Vital, participan con profundo pesar el fallecimiento de nuestra queridisima y amable vecina. Hacemos llegar a sus hijos, nuestras más sentidas condolencias. Oramos por su eterno descanso en paz.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Arq. José Félix Uriondo y flia, participan con dolor profundo su partida y acompañan con cariño a Tini y Magui, en este penoso trance.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Mario Ramón Castillo Solá, Mónica Patricia Abate y su hija Josefina participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Luna Fernando y familia acompañan al Arq. Cambrini por el fallecimiento de su madre. Ruegan oraciones en su memoria.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Eduardo Luna y familia acompañan en el dolor al Arq. Cambrini por el fallecimiento de su madre. Elevan oraciones en su memoria.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Familia Saluzzo, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Empresa Sarquiz Hnos SRL, y los hermanos Sarquiz, acompañan con profundo dolor al Sr. Ministro Argentino Cambrini por el fallecimiento de su madre. Ruega oraciones en su memoria.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. María Clotilde Lami Hernández, Julio E. Mansilla, sus hijos José Julio y Laura Lescano, Josefina y Martín Gorkiewitz, Amelia y Tufi Jozami, sus nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía Maga. Ruegan que Dios la tenga en su gloria.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. María Luisa Daher, participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. José Luis Jensen e Irene María Viaña participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este doloroso momento.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Los Directivos de la Empresa Del Tejar S.A. y el Personal Administrativo, Técnico, Taller y Obras; acompañan al Arq. Argentino Cambrini por el fallecimiento de su señora madre. Elevan una oración en su memoria.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Arq. José Félix Uriondo y familia acompañan en este triste momento a su entrañable amigo Ministro de Obras Públicas Arq. Argentino Cambrini (Tini) por la pérdida irreparable de su Sra. madre. Elevan oraciones en su memoria.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Héctor Molina, Sylvia Petros y sus hijos Matías y Micaela abrazan a Tini, Cecilia y Ceci María...en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Andrés Pereyra, sus hijos Ignacio, Luciana y Martín participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Diputado Provincial Luis H. Villavicencio y flia, acompañan a su amigo el Arq. Argentino Cambrini y a toda su familia en este momento dificil y de profundo dolor por el fallecimiento de su Sra. madre.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Arg. Gustavo Nazario y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Arq. Argentino Cambrini. Elevan oraciones en su memoria.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Su cuñado Nicolás Tejeda, su sobrina Aida y sus sobrinos nietos Aida Cecilia, Rubén Nicolás y Luis Ignacio participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Argentino, Magui y sus respectivas familias en este momento de dolor. Elevan y ruegan oraciones por su eterno descanso.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Pedro Miguel Neder y flia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Julio Walter Neder y flia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Tufik Canllo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. José Nicanor Meossi, Luisa Inés Zaccardi, sus hijos y sus noetos participan su fallecimiento con mucha tristeza y acompañan a sus hijos y nietos en estos momentos de dolor. Elevamos oraciones en su querida memoria.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Eduardo Coroleu, Romina Sarquiz y sus hijas Guillermina y Lola, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Enrique Sarquiz, Cristina Rios e hijos: Martín, María Gracia, Gastón, Romina y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia elevando oraciones en su memoria.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Dr. Miguel Eugenio Zírpolo y flia., participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso trance. Ruegan oraciones en su memoria.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Rafael Antonio Canllo participa con profundo dolor su fallecimiento.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Transporte Dapello SA, participa con dolor su falelcimiento. Ruega oraciones en su memoria.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Familia Dapello, participa con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. C.PN: Juan D. B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini, sus hijos Leonardo y Javier Roitman y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Nora, Norita y Romeo Chiaraviglio participan y acompañan a sus hijos en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Mirta Pastoriza participa su fallecimiento y acompaña a su hijo Arq.Argentino Cambrini y flia en este momento de dolor.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Arq. Héctor R Arjona y su esposa Adriana Tenreyro participan de su fallecimiento y acompañan a Tini y Magui en este momento. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Mavel N. de Nader y su hija Mónica acompañan a Tini, Cecilia y a su nieta Cecilia con oraciones en tan doloroso momento. Ruegan por el descanso eterno de su alma.

BRANDER DE CAMBRINI, MARGARITA AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/21|. Las Autoridades del Tribunal de Cuentas de la Provincia. Dr. Martin Díaz Achával, CPN Alfredo Osvaldo Juri, Dra. Noemí Marcela Garnica y C.P.N. Ricardo Lino Rubio, participan el fallecimiento de la sra. madre del Sr. Ministro de Obras Públicas Arquitecto Argentino Cambrini. Elevan oraciones en su memoria.

CAPORALETTI DE GIULIANO, LILIA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/21|. /Mavel N. de Nader y flia. hace llegar sus condolencias a sus hijas y nietos. Que el Señor les de fortaleza para sobrellevar este difícil momento.

FUENZALIDA, RAMONA RUTH (NEGRITA) (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/21|. Comisión directiva Nacional de APOPS y cuerpo de delegados de Sgo. del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del compañero de ANSES UDAI Sgo. del Estero Dr. Gustavo Fayet, rogando oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

FUENZALIDA, RAMONA RUTH (NEGRITA) (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/21|. Oscar Fuensalida, su esposa Susana Acosta, sus hijosVirginia Anabel y Gastón Ezequiel, participan con profundo dolor la partida de la querida Tia Negrita y acompañan a sus hijos David y Gustavo en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria. y brille para Ella la luz que no tiene fin.

FUENZALIDA, RAMONA RUTH (Negrita) (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/21|. Cesar Barraza y familia acompañan en el dolor por la pérdida de su Sra. madre al Dr. Gustavo Fayed. Ruegan una oración en su memoria y por consuelo para sus familiares.

GÓMEZ, CIRO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/21|. Su esposa Alicia Barraza, sus hijos Nilda, María de los Ángeles y César, hijos políticos Alfredo Corbalan y Carolina Luna, nietos Adrián, Gabriela, Rocío, Camila y Cristian, bisnietos Juan Gabriel, Guillermina y Emma y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Los Flores. EMPRESA SANTIAGO.

GÓMEZ, DANIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/21|. Personal directivo, docente y de servicios del Jardín de Infantes Nº 281, acompaña en el dolor a la Prof. Mónica Coria y flia. Elevan oraciones en su memoria.

KROCHIK DE DARGOLTZ, EDITH SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/21|. Laura Cuba e Ignacio Jorge, acompañan a su hijo Ariel y familia en este dificil momento.

KROCHIK DE DARGOLTZ, EDITH SUSANA (q.e.p.d.) Fallecio el 16/3/21|. La Secretaria, Dra. Liliana Belles, junto al equipo que integra, la Secretaría General, dependiente de rectorado, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Edhit Susana Krochik y acompañan en el dolor a su hijo CPN Javier Dargoltz, integrante de dicha Secretaría y a sus afectos.

KROCHIK DE DARGOLTZ, EDITH SUSANA (q.e.p.d.) Fallecio el 16/3/21|. Su marido Fernando Dargoltz sus hijos Javier y Ariel su suegra y mama del corazon Zofia Kujnitzky y sus padres y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio israelita servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

KROCHIK DE DARGOLTZ, EDITH SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/21|. Directores, Secretarios Técnicos, Asesores, Personal Administrativo y de Maestranza, participan el fallecimiento de la madre de su compañero Ariel.

KROCHIK DE DARGOLTZ, EDITH SUSANA (q.e.p.d.) Fallecio el 16/3/21|. Los Afiliados y Comisión Directiva de APUNSE participan del fallecimiento de la madre de nuestro Compañero Nodocente Javier Dargoltz acompañamos a su familia en este difícil momento y rogamos una oración en su memoria.

KROCHIK DE DARGOLTZ, EDITH SUSANA (q.e.p.d.) Fallecio el 16/3/21|. Los compañeros de trabajo de su hijo: CPN Javier Ignacio Dargoltz, de la Secretaria General de la UNSE, Dra. Liliana Bellés de Sanmarco, Manuel Autalán, Susana Maillard, Nancy Cejas, Juan Manuel Rodriguez, Daniela Varone y Celeste Reyes Patamia, acompañan con profundo dolor el fallecimiento de su querida mamá y ruegan oraciones en su memoria.

KROCHIK DE DARGOLTZ, EDITH SUSANA (q.e.p.d.) Fallecio el 16/3/21|. Manuel Humberto Autalán, su esposa Patricia Eleonora Chávez y flia., acompañan con profundo dolor a su estimado y querido amigo CPN Javier Ignacio Dargoltz por el fallecimiento de su querida mamá. Que en paz descanse y brille para ella la luz que no tiene fin.

KROCHIK DE DARGOLTZ, EDITH SUSANA (q.e.p.d.) Fallecio el 16/3/21|. Jorge y Cristina Dargoltz y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo Fernando y sus hijos Javier y Ariel en este triste momento.

KROCHIK DE DARGOLTZ, EDITH SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/21|. Cra. Claudia Catán acompaña con profundo dolor a su hijo Ariel y familia, rogando eterno descanso.

KROCHIK DE DARGOLTZ, EDITH SUSANA (q.e.p.d.) Fallecio el 16/3/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, de la Sra. Edith Susana Krochik y acompañan en el dolor a su hijo, CPN Javier Dargoltz, Nodocente integrante de la Secretaría General de la UNSE y a sus afectos.

MÉNDEZ, MANUEL GAVINO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/21|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega y padre de los Dres. Méndez Jorge Ricardo; Méndez Juan Carlos y padre político de la Dra. Heredia Valeria Gabriela. Ruega una oración en su memoria.

MÉNDEZ, MANUEL GAVINO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/21|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética,Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado. Padre de los Dres. Méndez Jorge Ricardo; Méndez Juan Carlos y padre político de la Dra. Heredia Valeria Gabriela. Ruegan una oración en su memoria.

LEGUIZAMÓN, RAMONA GILDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/21|. Sus hijas Antonia, Ramona, Juana, nietos, bisnietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Aurora. Servicio Caruso Cia. Argentina de Seguros S.A.- ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MÉNDEZ, MANUEL GAVINO (q.e.p.d.) Fallecio el 14/3/21|. Cityo participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de su Traumatologo infantil Dr. Ricardo Mendez.

MÉNDEZ, MANUEL GAVINO (q.e.p.d.) Fallecio el 14/3/21|. Daniel Yedlin y sra, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su colega y amigo Dr. Ricardo Mendez.

MÉNDEZ, MANUEL GAVINO (q.e.p.d.) Fallecio el 14/3/21|. Bety y Zulma Otrera despiden al medico y docente que con respeto, responsabilidad y sacrificio supo enfrentar las distintas circunstancias que le toco vivir. Acompañamos con entranable afecto y cariño a su esposa Nene, hijos, nietos y demas familiares en la seguridad de su encuentro definitivo en Jesus Sacramentado.

CALCAGNO, LÍA HAYDEE (NENA) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/21|. "Cuando Dios pensó en Ti, no hizo mas que sonreir". Su hija Ruky, su hijo politico Teté, sus nietas India, Luli y Josefina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CALCAGNO, LÍA HAYDEE (Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/21|. Sus hijos Cachito, Liz y Ruki Pecci, hijos políticos, nietos y bisnietos participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumaos ayer en el cementerio de Clodomira. CARUSO SEGUROS - EMPRESA SANTIAGO.

CALCAGNO, LÍA HAYDEE (Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/21|. Sus hijos: Liz, Ruky, Cachito, sus hijos políticos: Toño yTete, nietos y bisnieto, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de La Esperanza (Clodomira).

CALCAGNO, LÍA HAYDEE (NENA) (q.e.p.d.) Fallecio el 15/3/21|. Sus primos Isabel ,Domi ,Toño, Cristina, Cacho ,Chocha y sus sobrinos lamentan profundamente su fallecimiento y ruegan por el pronto consuelo de su ausencia para sus hijos Liz , Ruky y Cachito.

CALCAGNO, LÍA HAYDEE (Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/21|. "Recibela Señor en tus brazos y dale el descanso eterno".Lucy y Mario Roldan, sus hijos Mario y Leandro acompañan con dolor y tristeza el fallecimiento de la madre de su amiga Liz.

CALCAGNO, LÍA HAYDEE (Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/21|. La Promoción 1.987 de 5°año "B" del Colegio N° 8 de Clodomira participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amiga Liz Pecci y acompañan a su familia en estos momentos de dolor.

CALCAGNO, LÍA HAYDEE (NENA) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/21|. Lamento profundamente tu partida, al encuentro del Señor. Su consuegra Nelly y familia, participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañamos a la familia en este dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

CALCAGNO, LÍA HAYDEE (Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Maria Inés Barrionuevo y su esposo Omar Pajón, su hijos Mily , Martin ,Nacho y Glady acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amiga Liz.

CABALLERO, ALBERTO FABIÁN (Cabito) (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/15|. Hoy hace seis años que no estas con nosotros hijo, pero sabes que siempre lo estarás en nuestros corazones. Duele tanto aceptar que ya no te tenemos a nuestro lado, pero jamás perderé la esperanza de que esto no es el final. Ahora te encuentras allá arriba observando desde lejos todo lo que hago, pero, mientras tanto visítanos en los sueños y cuéntanos como te va. allá en el cielo junto al Señor. Siempre te recordaremos "Cavito", Te extrañamos mucho sin poder resignarnos tu mamá Catalina, tu papá Alberto y tus hermanos Susana, Maga, Andrés, Miguel, Silvia, Cristian, Romina, Ariel, Jone, Yonatán y Bianca.