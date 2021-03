FÚNEBRES | 22 de marzo del 2021

22/03/2021 - 02:37 Funebres

FALLECIMIENTOS

21/03/2021

Rosario Valentina Ibáñez (Clodomira)

Norma Beatriz Figueroa de Delgado

Alberto Femenias (Frías)

Eufemia Urrejola de Galván (Fernández)

Héctor Fabián Herrera

Manuel Roberto Trejo

Lady Elobey Moyano Soria (Fernández)

Ramón Eduardo Pavón

Delicia del Valle Ruiz (La Banda)

María Mergamina Ledesma

José Antonio García

José Roberto Pérez

Milan Janovich (La Banda)

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NORMA BEATRIZ FIGUEROA DE DELGADO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/3/21 y espera la resurrección.

“Mi corazón está de luto, mi alma de duelo, hay llanto en mis ojos, tu partida me ha dejado un inmenso vacío en mi corazón. Mi única esperanza es saber que algún día en el cielo, nos volveremos a encontrar. Vuela alto Bety de mi corazón. Elevemos oraciones en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin”. Su esposo Emiliano Delgado.

NORMA BEATRIZ FIGUEROA DE DELGADO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/3/21 y espera la resurrección.

“Mami, no hay palabras para expresa este dolor, te fuiste a los cielos, brilla desde allí. Nunca te olvidaré. Tu recuerdo siempre vivirá en mi mente y en mi corazón”. Tu hijo Pedro Delgado, tu hija política Myriam, tus nietos Lucrecia, Pedro y Julián, tu nieto político Martín y tu bisnieto Pedrito ruegan una oración en su memoria.

ELSA DEL VALLE NORIEGA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/3/21 y espera la resurrección.

“Haz cerrado tus ojos, pero Dios, el ser supremo, abrió las puertas de su gloria para ti. Donde hay humildad, hay amor; donde hay amor, hay paz; donde hay paz, está Dios. La tumba guarda tu cuerpo, Dios tu alma y nosotros tu recuerdo por siempre. Que brille para ti la luz que no tiene fin”. Su amada hija Teresita del Valle Ibáñez lamenta con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

NILDA RODRÍGUEZ DE QUINTEROS (q.ep.d.) Se durmió en el Señor el 21/3/21 y espera la resurrección.

El gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora participa su fallecimiento.

NILDA RODRÍGUEZ DE QUINTEROS (q.ep.d.) Se durmió en el Señor el 21/3/21 y espera la resurrección.

La presidenta Provisional del Senado de la Nación, Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora participa su fallecimiento.

EUFEMIA URREJOLA DE GALVÁN (q.e.p.d.) Se durmió en el Seño el 21/3/21y espera la resurrección.

El intendente de la ciudad de Fernández Dr. Víctor Rodolfo Araujo y demás miembros del Departamento Ejecutivo Municipal, participan con profundo dolor su fallecimiento y expresan sus condolencias a familiares y seres queridos.

INVITACIÓN A MISA

SELVA BEATRIZ CARRIZO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/3/21 y espera la resurrección.

“Amada madre, tu que me diste el tesoro más grande, “La Vida”, que me enseñaste los mejores principios, de dignidad, solidaridad, caridad y sobre todo el amor. Tu presencia me llenaba de fortaleza y hoy que partiste a la gloria del Señor queda conmigo tu legado y tu guía para seguir la vida. Fuiste una gran mujer, madre mía y eso me enorgullece, porque siempre tendré mi frente alta, sabiendo que gracias a ti, madre mía, soy quien soy. Se que no te veré físicamente, pero serás mi ángel que me dará fortaleza, me ayudarás y me protegerás siempre. Te amé, te amo y te amaré. Hasta el reencuentro”. Sus hijas Cyntia y Gilda, sus nietos Máxima, Juan Cruz, Adrián, Gringo y Maximiliano invitan a la misa hoy a las 20 en la Catedral Basílica, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

BLANCA DEL VALLE SALAS DE PACHECO (Tona) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/3/19 y espera la resurrección.

Hoy a dos años de tu partida al reino de Dios, rogamos a Él por tu eterno descanso, por nuestra resignación. Parece que fue ayer cuando nos dejaste físicamente, pero sentimos tu presencia en los recuerdos, enseñanzas y valores que nos dejaste. Te extrañamos tanto, tanto, mami querida. Nos haces tanta falta. Te amamos. Tu esposo Luis Pacheco, tus hijos Luis, Ariel, Yesi, Yanina, Mariana, tus hijos políticos Érika, Ariel, Luis, tus nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Nuestro Señor de Mailín.

RECORDATORIO

MARTA BEATRIZ INFANTE (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/4/20 y espera la resurrección.

“Mi vida, mi reina, hoy se cumple once meses que partiste hacia la eternidad. A cobijarte en los mantos de la Virgen Santísima y de su hijo Jesús, nos dejaste con una gran tristeza y nos sentimos desamparados sin tu protección que siempre supiste darnos con cariño, amor y cuidado. Ahora estarás gozando en un lugar donde no hay tristeza ni dolor, solo paz y amor. Yo siento que a pesar de que no estás físicamente, te encuentras a mi lado cuidándome como lo hacías siempre y recuerda que en mi corazón y en mi mente tu estas en forma permanente. Te amaremos para siempre”. Tu esposo y compañero Carlos Pérez y tus hijos Andrea y Fabián. Descansa en paz. Rogamos una oración en su memoria.

BUCCI, MARIO ANTONIO (q.e.p.d.) Fallecio el 21/3/21|. Su esposa: Elvecia Torres, sus hijos: Flavio y Antonella Bucci, participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 10,30 en el cement. Parque de la Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S. V. ) ORG. AMPARO S. R. L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BUCCI, MARIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Su esposa Elvecia, sus hijos Antonela y Fabio, sus hermanos Roberto, Walter y César, hermanas políticas Adriana y Elena, sus sobrinos Roberto (h), Adela; Walter (h), Cristian, Adela Josefina y Agustina; Franco y Enzo participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán velados hoy de 8 a 10 hs. en P. L. Gallo 340, (S.V.) e inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

BUCCI, MARIO ANTONIO (q.e.p.d.) Fallecio el 21/3/21|. Su hermano Roberto Abelardo Bucci, su esposa Rosa Adriana Juárez, sus hijos Roberto Abelardo y Adela Rosaura participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BUCCI, MARIO ANTONIO (q.e.p.d.) Fallecio el 21/3/21|. Su hermano Walter Eduardo Bucci, su esposa Elena González, sus hijos Walter Eduardo, Cristian Manuel, Adela Josefina, Agustina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BUCCI, MARIO ANTONIO (q.e.p.d.) Fallecio el 21/3/21|. Su hermano César Augusto Bucci, sus hijos Franco y Enzo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Su prima Lilia Corlli de Abido, sus hijas Toty, Marta y Lucrecia Abido y sus nietos participan con dolor su fallecimiento y que Dios le de resignación a sus queridos hijos, nieto y a sus hermanos Antonio, Blanqui y Betti.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Rosalía Marcos Fernandez y familia: María Cecilia y Carlos Augusto Alderete participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Adela y acompañan a sus hijos Maximiliano, Armando, Karina y a su hermano Antonio en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre su colega Dra. Karina Moretti, madre política del Dr. Jorge Morra y hermana del contador Antonio Canllo. Ruega una oración en su memoria.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Alberto Catella y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Karina, a su hermano Antonio y demás familiares en tos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Víctor Emilio Zain y María Delia Jiménez Mas participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y hermanos en este difícil momento.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Remo Eduardo Terzano, Alicia Habra y sus hijos Marcela, Analía y Remo Terzano Habra junto a sus respectivas familias lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Roger M. Montenegro, su señora Marilu Gaviglia, su hija María Eugenia, sus nietos Sofía y Santiago De La Colina; Maximiliano Montenegro, su señora y sus hijos Lucía, Joaquín y Malenita Montenegro participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Beatriz María Ducca de Kozameh, sus hijos Roberto Fieg y María Beatriz Kozameh de Fieg, sus nietos María Clara y Robertito Fieg; Juan Pastoriza y Alejandra Kozameh, sus nietos Inés, Juan Bautista y Rosarito Pastoriza y Guillermo Kozameh y su hija Albertina participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. María Lía Montenegro y familia; Marta Susana Montenegro participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Carlos Alejo Ducca, su esposa Beatriz Viaña, sus hijos Alejo, Sonia y Alejito; Javier y Luli Vaccari; Nicolas, Agostina y Fausto; Merceditas y Martín Ducca lamentan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Bocatto lamenta está irreparable pérdida y acompaña a toda su familia en el dolor.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Conrado Alcorta, Mónica Alonso y sus hijos Conrado y Lucía, Agustín y Yamile, Laura y Manuel e Inés acompañan con mucho cariño a sus hijos, hermanos y demás familiares Elevan oraciones en su memoria.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Argentino Cambrini, Cecilia Llapur y su hija Cecilia participan su fallecimiento y acompañan con cariño.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Mercedes Ruiz y sus hijos, Constanza, Josefina, Rodrigo y Carmela Reyes, participan con dolor del fallecimiento de su prima y tía Adela y elevan oraciones en su memoria.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Mele Buxeda, José Maria Masip, y sus hijos Meli, Josi, Sebi, Ale y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Elena Díaz Esteve de Palomo y sus hijos Daniel, Marcia y Diego participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. María Elena Jorge y María de los Angeles Jorge de Casabella participa con dolor el fallecimiento de su prima Adela y elevan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, OLGA MERCEDES (q.e.p.d.) Fallecio el 20/3/21|. Su hijo Marcelo, su hija política Belen, sus nietos Ivan, Luciana, Victoria, Gonzalo y Virginia participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio El Descanso.

ESCOBAR, OLGA MERCEDES (q.e.p.d.) Fallecio el 20/3/21|. Hector Cura, Sebastian Cura, Fabiola y Pety participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio El Descanso.

ESCOBAR, OLGA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/21|. "Bienaventurados los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. Vivirás siempre en el corazón de tus primos Carlos, Norma y Lilia Camaño y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan al Señor resignación para su familia.

FIGUEROA DE DELGADO, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Su esposo Emiliano Delgado, sus hijos Hugo, Ramon, Ricardo, Pedro y Norma nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados hoy en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. SEG SOC AMPARO SRL.

FIGUEROA DE DELGADO, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. La familia Storniolo Mayuli participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Norma Beatriz Figueroa de Delgado y hace llegar sus condolencias a sus familiares por esta irreparable pérdida.

FIGUEROA DE DELGADO, NORMA BEATRÍZ (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Gimena Storniolo, Jorge Falcione e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la sra. Norma y acompañan a la familia Delgado en esta pérdida irreparable. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/21|. Su esposa María, sus hijos Ramona, Mario, José, Raúl, Cristian, Marisa, María José y Luisina, netos Nicolás, Daniela y Rita participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Piedad. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia realizado POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GÓMEZ ACUÑA, ERMILIA MABEL (q.e.p.d.) Fallecio el 19/3/21|. La comunidad educativa de la Esc. De Comercio Prof. Antenor R. Ferreyra: Directivos, comisión de padres, secretaria, personal docente y de maestranza, preceptores y amigas acompañan a la jefa de preceptores del turno mañana Roxana Gómez Acuña en este difícil momento ante la irreparable pérdida y se ruega una oración en su memoria.

GÓMEZ ACUÑA, ERMILIA MABEL (q.e.p.d.) Fallecio el 19/3/21|.El Grupete "Amigas por siempre" de la esc. De Comercio Prof. Antenor Ferreyra: Alejandra, Marijó y Raquel acompañan a su jefa y amiga Roxana en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ ACUÑA, ERMILIA MABEL (q.e.p.d.) Fallecio el 19/3/21|. Raquel Escurra y familia participan con profunda tristeza y acompañan en su dolor a su gran amiga Roxana en tan triste pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, HÉCTOR FABIÁN (COTA) (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Su esposa Marcela Sayago, sus hijos Ale, Cristian, Eli, Richard, Yohana, Néstor, Noelia y Maia, hijos Pol, nietos y demás fliares., sus restos fueron inhumados ayer en cementerio Parque de la Paz. COB. HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A.- Servicio Realizado por NORTE BENFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

JORGE, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/21|. Jorge Morra, su esposa Karina, e hijos Rosario , Jerónimo y Matías participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Cacho y acompañan en tan difícil momento a Anita, Ceci y Victor y sus respectivas familias en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, MARÍA MERGAMINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Sus hijos Juan, Agustina, , Nelly y sus nietos Adriana, Mariela, Diego, Dani, Silvina, Emilse, Roxana, Cristina, bisnietos Celeste, Dani, Adriana, Emiliano, Exequiel, Lucas, Luciana, , Ariel, Lautaro, Agustina participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cemet. Parque de la Paz. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

NORIEGA, ELSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/21|. Tía Elsa, hoy levantaste el vuelo último a la tierra sin males. Pero tu vida fue sin duda un ejemplo en todo. Caminaste el sendero de hacer comprender a los niños el valor de la enseñanza, tuviste la virtud insoslayable de dirigir a tus maestros como ayudaste a cultivar en tu hija Teresita y en tus sobrinos el servicio a la dignidad humana. Nos acompañaste siempre hasta ver a tus sobrinos nietos con sus hijos. Que la luz que ilumina a las almas virtuosas no deje de brillar para ti. Te extrañaremos mucho. Su sobrina ahijada Carmencita Gómez, su sobrino Jorge Drauz, sus sobrinos nietos Daniel Drauz y Virginia Arce; Virgi Drauz y Maxi Pedraza; Pucho Drauz y sus sobrinos bisnietos Emma, Benicio y Ainhoa. Te amamos profundamente y sentimos tu partida.

NORIEGA, ELSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/21|. "El Señor es mi Pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años, sin término. El Señor es mi Pastor, nada me faltará". Su sobrina Graciela Gómez, sus sobrinas nietas Fernanda Castello, Ana Lucía Cáceres y Rocío Cáceres, su sobrino bisnieto Martín Cresta Castello participan con dolor su fallecimiento.

NORIEGA, ELSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/21|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su sobrino Nieto Daniel Drauz, su sobrina política María Virginia Arce, sus sobrinos nietos Emma y Benicio participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

NORIEGA, ELSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/21|. "Querida tía Elsa, muy agradecidos por tu amor brindado. Siempre honraremos tu memoria". Sus sobrinos nietos Virgi Drauz, Maxi Pedraza y su sobrina bisnieta Ainhoa lamentamos tanto tu partida. Que brille para ti la luz que no tiene fin.

NORIEGA, ELSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/21|. Las amigas de la infancia de su hija Teresita acompañan en el sentimiento: Karina Lobato, Patricia Nahas, Claudia Neme, Mariel López, Ariela Cárdenas, María Mercedes Andrada, Marcela Gómez, Gabi Morales, Silvia Donayo y sus respectivas familias participan con hondo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NORIEGA, ELSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/21|. Las hermanas de la vida y amigas de su hija Teresita: Karina Lobato y Patricia Nahas acompañan en el dolor a toda su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

NORIEGA, ELSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/21|. Sus vecinos: Ariel Galván, Karina Lobato y Camila Galván participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, ELSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/21|. Sus vecinos de la calle Carola Lorenzini: Antonio Lobato y Elvira; Karina, Pepe, y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, ELSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/21|. Sus amigos Carlo Leal, Patricia Nahas, sus hijos Carlitos Leal Nahas y Florencia Leal Nahas participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, ELSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/21|. Sus amigos y vecinos de la calle Carola Lorenzini: Eli de Nahas, Osvaldo Nahas, Patricia, Jorgelina, Pamela y Sara Charon participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NORIEGA, ELSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Marta Noemí Pereyra de Arce, sus hijos Marcela Arce, José María Arce, Virginia Arce y Joaquín Arce participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a María del Carmen y demás familiares ante la irreparable pérdida de su tía. Elevan oraciones en su memoria.

PAVÓN, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Su esposa Bersabe Santillán, sus hijos: Jimena y Digo Pavón. Su nieta Leona Pavón y de más familiares participan en su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

PAVÓN, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Sus hermanos políticos Guegui y Celia Solario, sus sobrinos Julio, Leandro, María y sobrino nieto Gabriel participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAVÓN, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Mario López y familia, participan con dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

PAVÓN, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Oscar López y familia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAVÓN, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Los compañeros de SUTIAGA participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAVÓN, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Los compañeros de Coca Cola: Vicelli Hugo, Leiva Mario, Olivera José, Toloza Ramiro, Anglade Nicolás, Fernández Gabriel, Paz Pablo, Acosta Juan, Umblandt Héctor, Alzogaray Guillermo, Batalla Rodrigo, Achaval Miguel, Núñez Emanuel, Ponce Marcelo, Hoyos Esteban, Danna Susana, Antenor González, Rojas Rubén, Mazarelli Diego, Viotti Damián, Saad Jorge, Herrera Antonio, Castillo Fabián, Alarcón Marcos, Pacheco Ignacio, González Gerardo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAVÓN, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Sus amigos: Rojas Rubén, Marta Egea, Luis Noel, Mariano Rubén y Ivana Ximena participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

PÉREZ, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/21|. Su madre María Magdalena Gómez, sus hnos Fabio, María cristina, y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. El Descanso. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PÉREZ, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, del Sr. José Roberto Pérez y acompañan en el dolor a su hermana, Cristina Pérez, integrante de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, de la UNSE y a sus afectos.

PÉREZ, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/21|. El decano, Ing. Pedro Juvenal Basualdo, el vicedecano, Dr. Carlos Ramón Juárez, miembros del Consejo Directivo, junto a la comunidad que integra, la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, del Sr. Jorge Roberto Pérez y acompañan en el dolor a su hermana, Cristina Pérez, integrante de dicha Facultad y a sus afectos.

RODRÍGUEZ DE QUINTEROS, NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Cristian Oliva participa su fallecimiento y acompaña a su hijo Trigui y demás familiares y seres queridos en estos momentos de dolor

TREJO, MANUEL ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Su esposa Amanda Moreno, sus hijos, Eli, Sandra, Liliana, Daniel, Julio, Aníbal, hijos Pol, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Los Romanos. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

CARRIZO, SELVA BEATRÍZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/21|. "Cuando lamenten mi partida, cierren sus ojos al mundo y eleven una oración ferviente que llegue a mi espíritu pues he nacido para la vida eterna. Sus primas Chita y Merce participan y acompañan a sus sobrinas Gildi y Cyntia pidiendo a Dios les de el consuelo y la esperanza en este momento de pena y dolor. Invitan a la misa hoy a las 20 en la Catedral Basílica. Que Dios les de el consuelo y la esperanza en estos momentos de pena y de dolor.

MENDIETA, PABLO MÁXIMO (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/20|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su compañera Norma, sus hijos Pablo y Máximo, su hermana Liliana, sus nietos Lola y Patricio lo recuerdan con mucho amor y cariño al cumplirse un año de su partida a la casa del Padre. Elevan oraciones en su memoria.

MOYANO, RICARDO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. Ricky a 3 años de tu partida tu espíritu y tu amor están latentes en toda la flia. Te recordamos con mucho cariño y pedimos al Señor te de el descanso eterno. Brille para ti la luz que no tiene fin. Su tía Lily Campoya yflia y demás familiares. Besos al cielo. Se ruega una oración en su querida memoria.

MOYANO, RICARDO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/18|. Hoy se cumple un año más que te fuiste, el tiempo pasa veloz y el dolor de tu ausencia sigue, lo único que no queda son tus hermosos recuerdos vividos, de tus tíos Clara y Armando, sus primas y su ahijado Ignacio.

INFANTE, ROSA OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su esposa, hijos, hijos políticos, nietos y bisnieta invitan al responso que se oficiará hoy a las 18.30 en el cementerio Parque de la Paz, con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

JANOVICH, MILAN (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Sus hijos, nietos, bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cemet. La Misericordia. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

JANOVICH, MILÁN (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. "Maestro del Rally, creador de campeones, vivirás eternamente en nuestros corazones". Sus hijos Raúl A. Ledesma, Álvaro Eduardo Ledesma y Ñato Anna. Participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JANOVICH, MILÁN (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Chino Gubaira, su esposa Fabiola Vittar, sus hijos Oso y flia, Tony y flia, Gaby y flia; María Guadalupe participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cemet La Misericordia. Se ruega una oración en su memoria. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

RUIZ, DELICIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Sus hijos Angela, Silvia, Estela , Daniel, Carlos, Ricardo y Walter, hermanos, hijos Pol, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

RUIZ, DELICIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Que brille para ella la luz que no tiene fin". Personal directivo, docente y de maestranza de la Esc. Nº:104 "Gral. Martin M. de Güemes" participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. madre de nuestra compañera Silvia Concha. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/16|. Querido Robert, hace cinco años que el Señor te llamó a su presencia, pareciera que fue ayer cuando te fuiste al encuentro de Dios y tus seres queridos, nadie muere mientras alguien te quiera y recuerde siempre en nuestros corazones. Su esposa Mary Adur de Bravo, sus hijos María José y Guillermo Bravo, hijos políticos y nietos invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 en la Pquia. Santiago Apóstol.

HERRERO, ALBA ADRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/21|. "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí." (Juan 14:6). Sus hijos, amigos y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol con motivo de cumplirse 9 dias de su partida a la Casa del Señor.

FEMENÍAS, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/21|. Su esposa María Cristina Barbieri "Dumby", sus hijos María Cristina, Julio César del Valle, Jorge Gustavo y Manuel Horacio Robín, sus nietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

FEMENÍAS, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/21|. Su hermana política Tessi, su esposo Bruno Senki y sus hijos Bruno César, Daniela y Marianela, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

FEMENÍAS, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/21|. "Nada desaparece en la vida mientras queden huellas profundas en el corazón" Inés Ibarra y Claudio Cerezo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este momento de honda tristeza a su querida esposa "Dumbi" y a toda la familia. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

FEMENÍAS, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/21|. "El dolor de haberte perdido no debe hacernos olvidar la felicidad que tuvimos al tener tu amistad" Said y Peluza Nazar y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de su gran amigo. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

FEMENIAS, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/21|. Dora M. Rodriguez de Ciafardini sus hijos Silvina, Liliana y Silvio participan con dolor su fallecimiento. Amigo querido que dejaste en nosotros el recuerdo imborrable de un ser maravilloso. Siempre te recordaremos. Descansa en paz. Elevan oraciones por el eterno descanso de tu alma y consuelo para tu familia. Frías

FEMENÍAS, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/21|. Alberto, la comunidad educativa del Instituto Teresa B. de Barbieri lo recordará con eterno cariño. Rogamos que descanse en paz y acompañamos en el dolor a su esposa María Cristina Barbieri y rogamos cristiana resignación para su familia.erno cariño.

MOYANO SORIA, LADY ELOBEY (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Su hermana Nedda Moyano Soria y su sobrino Herman Melano Moyano, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan para que Jesús y la Santísima Virgen la reciban y goce junto a ellos de la vida eterna. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor de Fernández.

MOYANO SORIA, LADY ELOBEY (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Su hermana Edda Moyano, sus sobrinos, Hernán, Melano, Mabel, Luis, Carlos, Hugo y Emilse Moyano, Juan Sarencen, su cuñada y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Fernández, Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

MOYANO SORIA, LADY ELOBEY (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Su sobrina Maby Moyano, su esposo Dr. Raul Quiroga y sus hijas Ivana y Gabriela despiden con profundo dolor a su querida tía Lady y ruegan oraciones para que el Señor la reciba en su Santo Reino y le de la paz eterna.

MOYANO SORIA, LADY ELOBEY (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Su sobrino Ricardo Melano, su esposa Marina Avellaneda y sus hijos Dres. Guillermo y Natalia Melano participan con inmenso dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor de Fernández, se ruegan oraciones en su memoria.

SALAZAR, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. "Cuando la vida te separa de un ser querido el recuerdo de su sonrisa es la mejor manera de seguir adelante". Las amigas de su hija Delia: Marta Gulota, Gloria Piaggio, Perla Lagar, Sunny Bauque, Ana María Ledesma, Marta Alfano, Silvina Maldonado, Iris Peralta, Ana María López y Norma Teram participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

URREJOLA DE GALVÁN, EUFEMIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Su esposo Manuel Ángel Galván , sus hijos, Sonia, Crina, Mabel, Nelson, Eufemia y Carlos, hijos Pol , nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Fernández. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata162. Tel. 4219787.

URREJOLA DE GALVÁN, EUFEMIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Raúl Castillo, su esposa María Odilia y sus hijos María Silvia,Perico, Jorge y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por la pronta y cristiana resignación de toda su familia.

URREJOLA DE GALVÁN, EUFEMIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. "Que el Señor la cubra con su manto de luz y le dé el descanso eterno" Luis Américo Castillo participa con profundo su fallecimiento, acompaña a la familia en el dolor y la resignación. Se ruega oraciones en su memoria.

URREJOLA DE GALVÁN, EUFEMIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Fuiste una gran mujer y desempeñaste con total entrega y abnegación cada uno de los muchos roles que Dios te encomendó en esta vida y diste buenos frutos que quedarán plasmados en tu descendencia. El camino recorrido no fue en vano y pudiste disfrutar de tus logros. Tu ausencia no será tal porque en cada reunión que realicemos tu recuerdo estará siempre presente entre nosotros, no estaremos juntos ya que te adelantaste en el camino. Que el Señor te conceda el descanso eterno. Tus compañeros de la primera promoción de Maestros Normales de la Escuela "Maximio S. Victoria" lamentamos profundamente tu partida y acompañamos espiritualmente a tu familia.

URREJOLA DE GALVÁN, EUFEMIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene luz que no tiene fin" El Centro de Jubilados y Pensionados del Régimen Nacional participan y lamentan el fallecimiento de la hermna de Eve Urrejola integrante de la Comisión Directiva y acompañan a su esposo y demás familiares en estos momentos difíciles. Ruegan oraciones en su memoria.

URREJOLA DE GALVÁN, EUFEMIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Llego el otoño.. Un día más que triste!!!. El viento, como suave brisa, te tomo de la mano Pili, y te invito a volar!!...y vos como una buena cristiana no dudaste un instante, abriste tus alas y marchaste en busca del lugar que te preparo el Señor en su Reino Celestial. Descansa en paz "Pili" querida y brille para ti la luz infinita y para Manuel y sus hijos, sentido pésame y toda la fuerza espiritual para seguir andando y aceptar la voluntad de Dios aunque no duela el adelantamiento de ese ser maravilloso que nos deja. Centro de Docentes Jubilados de la ciudad de Fernández, ruega una oración en su memoria.