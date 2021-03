FÚNEBRES | 24 de marzo del 2021

24/03/2021 - 02:06 Funebres

FALLECIMIENTOS

23/03/2021

Marta Noemí Arce

David Edgardo Barraza

Rubén Rolando Juárez (Fernández)

Ibe de Jesús Corvalán

Héctor Amílcar Acuña

Rosario Sequeira

Carlos Gustavo Ríos

Miriam Elizabeth Rojo (La Banda)

Alberto Llarull

Nora Rosalía del Valle Infante

Elvecia Ludovina Suárez Vda. de Paz (La Banda)

Carlos Alberto Paz (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELVECIA LUDOVINA SUÁREZ VDA. DE PAZ (Mama) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/3/21 y espera la resurrección.

Dios necesitaba una reina en el cielo y te eligió a vos madrecita, sin darse cuenta que nos rompía en mil pedazos. No encontramos respuesta ni resignación a tanto dolor, solo pedimos que nos des fortaleza para seguir adelante, sos nuestro tesoro más preciado que la vida nos legó y ahora quedamos sin vos y sin fuerzas para seguir, sos y serás nuestro amor. Ayúdanos a tolerar este dolor y junto al Papi danos la fortaleza para seguir adelante. Tus hijos Cris, Gachy, Manuel, Dani, Moni, Walter y Luis, tus hijos políticos Juan, Adri, Lore, Luis, tus nietos Virgi, Sol, Manu y Agus y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos una oración en su querida memoria. Sus restos son velados hoy de 8 a 10 hs. s/v. Av. Belgrano 534 (La Banda) y sepultados en el cementerio de La Misericordia.

ELVECIA LUDOVINA SUÁREZ VDA. DE PAZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/3/21 y espera la resurrección.

Sacerdote Carlos Paz y feligreses de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús y la capilla Nuestra Señora de Pompeya; participan del fallecimiento de la señora mamá de Manuel y Luis Paz hermanos en Cristo. Sus restos serán velados hoy a las 8 hs a 10 hs en la sala velatorio de Gubaira Av. Belgrano casi Pedro León Gallo (L.B.). Ruego oraciones en su memoria.

HÉCTOR AMÍLCAR ACUÑA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/3/21 y espera la resurrección.

Sus hijos Iris, Patricia y Esteban, sus hijos políticos Orlando, Hugo y Mónica, nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

HÉCTOR AMÍLCAR ACUÑA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/3/21 y espera la resurrección.

Sus nietos Franco y Daniela, Soledad y Juan y José, sus bisnietos Julián, Lautaro y Benjamín, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

HÉCTOR AMÍLCAR ACUÑA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/3/21 y espera la resurrección.

Sus nietos Franco y Daniela, Soledad y Juan, José, Belén y Juan, Federico y Valeria, Nicolás, Rodrigo y Lucas, participan con dolor y despiden a su abuelo Héctor con mucho amor.

HÉCTOR AMÍLCAR ACUÑA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/3/21 y espera la resurrección.

Su hijo Fito y Moni, sus nietos Belén y Juan José, Federico y Valeria, Nicolás, Rodrigo y Lucas, su bisnieta Delfina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos una oración en su querida memoria.

HÉCTOR AMÍLCAR ACUÑA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/3/21 y espera la resurrección.

Sus nietos Sole y Juan y sus bisnietos Lautaro y Francesca Festa, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos una oración en su memoria.

OLGA PATROCINIA LÓPEZ VDA. DE MAUD (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/3/21 y espera la resurrección.

"Que brille para ella la luz que no tiene fin". Aurelia Silva Santana, Marcela Fernández, Jorge Asseph, Rubén Darío Ibáñez, acompañan a la familia en este triste momento.

ACUÑA, HÉCTOR AMÍLCAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/21|. Sus hijos Iris, Patricia, Fito, Acuña h. politico Orlando Diaz, Hugo Chazarreta, Mirian Navarrete, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron cremados. NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ACUÑA, HÉCTOR AMÍLCAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/21|. Sus hijos Patricia, Hugo y sus nietos Paula y Juan Manuel participan con profundo dolor su fallecimiento.

ARCE DE IBÁÑEZ, MARÍA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/21|. Te pude llevar del brazo cuando luchabas tu primera batalla y eras feliz, caminemos hijo me decías; te pude decir te amo, te siento cerca yo...me decías; te pude decir mami para que me vieras ahí, y levantaste tu mano y supe que me escuchaste; te vi luchar con todas tus fuerzas ese día y se me rompió el corazón para siempre. No pude verte cuando saliste de tu operación y me llamaste para decirme que estabas bien; tampoco pude acercarme cuando te trajo mi hermana a que descanses en tu casita; te pedí una señal anoche y me la diste... nunca nunca me vas a abandonar eso me quisiste decir; te di un beso y te dije chau mami, chau hijo no te olvidas nada?, fue tu despedida, era la última, no lo sabía... duele que te haya llevado así Dios pero el sabrá por qué.. descansa que hiciste el mejor trabajo de la historia como madre. No me desampares nunca... Su hijo Aldo Rafael.

ARCE DE IBÁÑEZ, MARÍA GRACIELA(q.e.p.d.) falleció el 22/3/21|. Querida Graciela: Cuanto dolor y tristeza nos causa tu partida inesperada. Ayúdanos a sobrellevarlo con tu infinita bondad y la luz de tu alma. Tu cuñada Isabel Sánchez, tus sobrinos Lucas Rodrigo Arce y María Florencia Arce: Diego Guillen y Matteo Guillen, participan acongojados su fallecimiento. Dios la cobije con su manto de paz y gloria.

ARCE DE IBÁÑEZ, MARÍA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/21|. Sus familiares Lila, Alicia, Nilda, Rosa y Elsa Ybañez participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE, MARTA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/21|. Sus hijos: Francisco, Juan, Dany y Marta Elena, nietos y demás familiares part. su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ARCE, MARTA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/21|. Señor, recíbela en tus brazos, donde el amor y la calma es infinita, viviendo el amor entrega que sembró entre los suyos. Amigas de su hija Ana Ibáñez: Ale Escobar, María de Bonis, Lilia Mendoza, Natalia Perez, Vanesa Mansilla y Vanesa Ledesma, acompañan a su familia rogando una oración en la querida memoria de Graciela, pidiendo paz y fortaleza ante tan irreparable pérdida.

BARRAZA, DAVID EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/21|. Su esposa Yanina Torrez, sus hijos Kevin, Lorenzo, sus padres Edgardo, Lily, sus hnos. Cintia, Álvaro, Yohana, Miriam, Mauro, Ariana y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Deán. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Francisco E. Cerro, Maria Mercedes Clusella y flia. participan su fallecimiento. Acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. Luis Ábalos Fuentes, María Elida Cerro, sus hijos Guadalupe y Fernando, Candelaria y Luis, María y Juan José, Martina y Nicolás participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CAPORALETTI DE GIULIANO, LILIA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/21|. Compañeros y amigos de su hija Lilia de la Escuela T. de Apicultura ruegan una oracion en su memoria al cumplirse 9 noches de su fallecimiento. Que Dios la tenga en sus brazos.

CONCHA, ALBA NOEMÍ (q.e.p.d.) Fallecio el 21/3/21|. "Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor porque Dios abrirá las puertas del cielo para ellos". César Eduardo Manzur, sus hijos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de Doña Albita, acompañan a sus familiares en tan dolorosa momento y elevan oraciones en su memoria.

CORVALÁN, IBE DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/21|. Su esposa Nilda Sayago,su hijo Carlos Gustavo Corvalan ,su h. política Norma Gómez, sus nietos Andrés y Melisa Corvalan y demás familiares. Servicio de cremación realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 tel 4219787.

INFANTE, NORA ROSALÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/21|. Sus hijos, hijos pol. nietos, su hermano y demás fliares, participan su su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso, Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

JORGE, VÍCTOR EDUARDO (Cacho)(q.e.p.d.) Fallecio el 18/3/21|. Bochi, Chita, Lina, Gachi Llarull participan su fallecimiento.

LLARULL, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/21|. "Señor recibelo en tu Reino donde hay mucha paz y desde ahi proteje a todos tus seres queridos". Sus tíos Victoria Banco, Mario Banco y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su inesperada partida. Consuelo a toda su flia.

LLARULL, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/21|. "El Señor lo reciba en su morada". Su prima Patricia Simón y flia.,participa con profundo dolor su partida y elevan oraciones al Altísimo rogando por el descanso de su alma.

LLARULL, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/21|. Compañeros de 5to. 2da. Promoción 1974 de la Escuela de Comercio lo despiden con pesar y acompañan a su familia en este momento de dolor rogando oraciones por su eterno descanso en el Señor.

LLARULL, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/21|. Alfredo Jorge Lladó, su esposa Graciela Taffarel y flia., acompañan en éste doloroso momento a su mamá Yola Elías, hermanos y demás fliares. Elevan oraciones por su eterno descanso.

LÓPEZ DE MAUD, OLGA PATROCINIA(q.e.p.d.) falleció el 21/3/21|. Manuel Achával y flia, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Victor Hugo Maud. Rogando oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE MAUD, OLGA PATROCINIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazon y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Ramon Rojas, Magui Carrizo, Verónica, Javier y Daniel Rojas participan con profundo dolor su fallecimiento.

LÓPEZ DE MAUD, OLGA PATROCINIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos, nietos participan con tristeza el fallecimiento de la querida Olga y acompañan a su familia en esta dolorososa etapa de la vida. Ruegan oraciones en su memoria.

MUAS DE LLANIVELLI, LIDIA LIVIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. "Señor, recíbela en tu casa, permítele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Comunidad educativa del colegio del Centenario participa con profundo dolor el falecimiento de la madre del profesor José Llanivelli y eleva oraciones por su eterno descano.

RÍOS, CARLOS GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/21|. Su madre Clara, tio Miguel, sobrinos Lucio y Facundo, primos Valeria, José, César, Ely y Maria participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Pampa Muyoj, Dpto Capital, Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

RÍOS, CARLOS GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/21|. Amanda y Rodolfo Michaut, sus hijos Gabriel, Michelle y Gerardo lamentan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su mama Clara y a toda su familia en tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su querida memoria.

RÍOS, CARLOS GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/21|. Los compañeros de trabajo de su mamá Clara de la empresa Conexis, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SEQUEIRA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/21|. Sus hijos Ramona, Reina, Karina, Cristina, Jorge, Omar, Daniel, Roxana, Maria de los Angeles, Adrian, Fernando, h. politicos nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores Cob Caruso cia Arg de Seguros servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SEQUEIRA, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/21|. Yo muero, pero mi amor no muere. Yo los amaré en el cielo como los he amado en la tierra. Permanezcan unidos y recen por mí alma. Sus hijos: Ramona, Reyna, Karina, Marilu, Roxana, Jorge, Omar, Daniel Fernando, Daniel Ernesto, Silvia y Adriana. nietos y bisnietos.

SEQUEIRA, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/21|. Quien pasó por nuestra vida y dejó luz, resplandecerá en nuestra alma para toda siempre. Compartimos el dolor con la familia. Sus hermanas, Esther Petrona Sequeira, María Dominga Sequeira Bernardina Sequeira y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

SEQUEIRA, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/21|. Hermosa mujer, dulce y cariñosa. Así te recordaremos siempre. Sus sobrinos. Norma Melian y Segundo Sánchez.

IBÁÑEZ, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/18|. Hoy al cumplirse un nuevo año desde tu fallecimiento, te queremos dedicar unas sencillas pero muy sentidas palabras con el corazón: Jamás podremos olvidarnos de ti, parece ayer el día que partiste. Te extrañamos y amamos. Siempre estás presente en nuestros pensamientos y corazones. Tu familia ruega oraciones a 3 años de tu partida a la Casa." Que brille para ella la luz que no tiene fin.

PAZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/21|. Sus hijos Vanesa y Enzo Paz, h. políticos Miguel Suares y Guadalupe Guzmán, nietos Tadeo, Sofía, Leticia, Lorenzo y demás familiares. sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Los Quiroga. Cob Norcen .SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787 .

ROJO, MIRIAM ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/21|. Te fuiste dejando un gran dolor. Nos quedó el gran amor por tu familia, el ejemplo de no bajar los brazos y luchar ante todo, las enseñanzas para tus hijos y nietos. La magia que le ponías a todo. Una gran mamá, mujer, amiga, compañera. Ahora descansa en paz y ve al encuentro de tu amado esposo. Te llevaremos siempre en nuestros corazones. Sus hijos Nicolás, Liliana y Sandra Mercado. sus hijos políticos Florencia Paglione y Juan Santillán, sus nietos Angy, Jazmín, Lautaro, Joaquín y Valentina.Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. La Banda.

ROJO, MIRIAM ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/21|. Descansa en paz hermana. Te vamos a recordar siempre. Su hermano Luis Rojo y sobrino Pablo Rojo.

ROJO, MIRIAM ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/21|. Nuestro corazón está de duelo, no podemos aceptar tu partida, nos duele mucho tu ausencia. Su hermano Santiago Rojo, Mirta Tevez de Rojo, sus hijos David, Cecilia y Analía Rojo, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento.

ROJO, MIRIAM ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/21|. Joaquín López Isla y Marta Ovejero participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

ROJO, MIRIAM ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/21|. Josefina, José Santillán y flia, abrazan en el dolor a sus hijos Nicolás, Liliana, Sandra y demás familiares, ante irreparable pérdida. Rogando oraciones en su memoria.

ROJO, MIRIAM ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/21|. Myriam Gauna y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su sobrino Ing. Nicolás Mercado. Elevan oraciones en su memoria.

ROJO, MIRIAM ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/21|. Rogamos tu descanso eterno. Kuka, Cristian.Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ VDA. DE PAZ, ELVECIA LUDOVINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/21|. Sus hijos Cristian, Graciela, Manuel, Daniel y Mónica, Walter y Luis, hijos pol., nietos Virginia, Marisol, Manu, Agustin y demás fliares. sus restos seran inhumados en el cementerio La Misericordia, Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

SUÁREZ VDA. DE PAZ, ELVECIA LUDOVINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/21|. "Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso". Mariana Tejeda y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su entrañable amigo Luis, y en estas circunstancias de tanto dolor, te abrazamos con mucho cariño y rogamos a Dios consuelo y resignación para toda la familia con la esperanza que ya descansa en los brazos del Señor.

BLANCO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d) Falleció en Cmdo. Rivadavia el 24/3/18|. Su esposa, hijos, hermanos, sobrinos y demas familiares invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20:30hs en la parroquia Cristo Rey con motivo de cumplirse tres años de su fallecimiento. Se ruega oraciones a su memoria.

CORIA, JORGE FERNANDO (Nando) (q.e.p.d) Falleció el 24/3/20|. "Todavía no lo puedo entender porque te fuiste dejando un dolor tan grande, pero lo único que nos consuela es saber que estas junto a tus padres en un lugar donde no hay sufrimiento ni dolor. Tu esposa, hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares oficiarán un responso en el día de hoy en el panteón familiar del cementerio La Misericordia a las 8:00hs y una misa en la parroquia Cristo Rey a las 20hs al cumplirse 1 año de su fallecimiento.

FEMENÍAS, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/21|. Dr. Jorge Francisco Bosco y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Acompañan a la Sra. Dumby y a la Dra. Maiti Robin y flia. Frías.

JUÁREZ, RUBÉN ROLANDO (Toronja) (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/21|. Su sobrino Ramón R, Juárez participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido tío Rubén, que descanse en paz y que brille para él la luz que no tiene fin.

JUÁREZ, RUBÉN ROLANDO (Toronja) (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/21|. Su sobrina Lilia Ferrandez, sus hijos Luis, Franco y Karina participan con profundo dolor su fallecimiento to y elvan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

JUÁREZ, RUBEN ROLANDO (Toronja) (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/21|. Su sobrina Betty, sus hijos Guillermo, Valeria, Damián y esposa, Silvio y esposa, Federico, Paulo, Enzo y sus nietos participan con gran dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

JUÁREZ, RUBÉN ROLANDO (Toronja) (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/21|. El Club Sportivo Fernández participa con inmenso dolor el fallecimiento de "don Toronja" el socio más antiguo de la institución, destacado jugador e integrante de varias comisiones directivas y subcomisiones de apoyo, gran colaborador, filatelista y una persona de prodigiosa memoria. Acompañamos a su familia en este duro momento. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

JUÁREZ, RUBÉN ROLANDO (Toronja) (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/21|. Su gran amigo Luis A. Fernández, su esposa Anita, sus hijos Pedro, Vicente, Mariana, Belén, Jimena y Álvaro con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

JUÁREZ, RUBÉN ROLANDO (Toronja) (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/21|. Alberto "Beto" Celario su esposa Coca sus hijos Claudio, Alberto y Exequiel con profundo dolor `participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.,

JUÁREZ, RUBÉN ROLANDO (Toronja) (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/21|. Siempre te recordaremos como la persona buena, honesta de un corazón noble y cada pregunta siempre teníamos una respuesta porque fuiste un libro abierto para todos y principalmente para la parcialidad "Albiceleste", por sus colores celeste y blanco y los de gran amor Racing Club. Hoy esos mismos colores te van a recibir y envolverán tu alma que nos deja un gran vacío, pero quedara tu recuerdo en el corazón de todos quienes te conocimos descansa en paz tío y brille para ti la luz que no tiene fin. Familia Torrez - Ferrandez participan su fallecimiento.

JUÁREZ, RUBÉN ROLANDO (Toronja) (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/21|. Luis Fernández, su esposa Mary e hijos Luis, Daiana, Franco, Mariángeles y Álvaro Fernández participan con profundo dolor su fallecimiento.

Quimilí.

JUÁREZ, RUBÉN ROLANDO (Toronja) (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/21|. La Promoción 85 de la carrera Maestria de Obras de la Escuela Piloto Maximio S. Victoria participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su compañero Walter Juárez. Acompañan a toda la familia con el más cálido sentimiento.

MOYANO SORIA, LADY ELOBEY (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Sus primas hnas. Rina y Silvia Rosa Abate Soria participan con profunda pena su fallecimiento. Rogamnos que descanse en paz y acompañamos a sus hermanas y demás familiarfes. Sus restos descansan en el cementerio Cristo Redentor de Fernandez.

PAZ ZAVALÍA, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/3/21|. CPN. Juan D. B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini y sus hijos Leonardo y Javier Roitman y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PAZ ZAVALÍA, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/3/21|. Juan Roitman, Dr. Eugenio Zurita e Ing. Jaime Berdaguer, acompañan al Ing. Sebastián Paz Zavalía y familia, por el fallecimiento de su señor padre en la ciudad de Tucumán .

PAZ ZAVALÍA, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el Tucumán el 22/3/21|. Flía. Bolañez Mitre, en especial Jorge, lamentan fallecimiento de padre de Sebastián. Acompañan con oraciones rogando por su descanso eterno.

PAZ ZAVALÍA, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/3/21|. Francisco E. Cerro, Maria Mercedes Clusella y flia. participan su fallecimiento. Acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.