FÚNEBRES | 26 de marzo del 2021

25/03/2021 - 23:08 Funebres

Fallecimientos

- Rubén Dalmacio Frías (La Banda)

- Julio César Guzmán

- Elba Isabel Guzmán de Navarrete (Choya)

- Ricardo Antenor Galván (Río Hondo)

- Marcelo Eduardo Tula

- María Alicia Tapia

- Juvencio Alberto Díaz (Clodomira)

----------------------------------------

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUIS CARLOS MARCOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/3/21 en Buenos Aires y espera la resurrección.

José Rodolfo Hernández, Adriana del Carmen Hernández, Olvia María Teresa Carol, sus sobrinos José Mariano y María Constanza Hernández Carol, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HUGO ENRIQUE MILANESI

(q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 24/3/21 y espera la resurrección.

Tu amigo y colega Dr. Felipe R. Pavón, participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JULIO CÉSAR GUZMÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/3/21 y espera la resurrección.

Su hermana política María Cristina Rodríguez de Maldonado, sus hijos Pedro Pablo, María Alejandra, Héctor Martín y Ariel Fernando y su nieta Delfina, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido tío Julio. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARTHA BEATRIZ RIVERO DE CORREA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/3/21 y espera la resurrección.

La Sra. intendente de la ciudad capital Ing. Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

INVITACIÓN A MISA

ELISEO HUGO ÁNGEL RODRÍGUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/3/19 y espera la resurrección.

Un aniversario más se suma a tu partida. Seguimos pensando que, si bien una parte de las raíces de la familia se fue contigo, quedaron vívidos los recuerdos de tus alegrías, tu optimismo, y tu amor a la vida y a tu familia… Y hasta tus berrinches que nos hacen reír cada vez que los recordamos.

Estás siempre en nuestras oraciones, también cuando la familia ríe y cuando la familia llora. Y al final de nuestros días diremos entonces, que nunca te fuiste.

Su esposa María Elena Leal, sus hijos Fernando Eliseo, Andrea Carolina, Paola Verónica y sus respectivas familias, invitan a la misa que se celebrará hoy a las 20 hs. en la iglesia Catedral Basílica, al cumplirse el segundo aniversario de su fallecimiento.

INVITACIÓN A MISA

Oficial principal GUSTAVO DAVID JUÁREZ (Richar)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/3/19 y espera la resurrección.

“No muere en nuestro corazón, el recuerdo de quien lo tocó con amor”…

Tus padres Buby y Zully, tus hermanos, Claudia, Ficher y Wilson, su cuñado Ernesto, tus hijos Nacho y Francisco, tu tía Valle, invitan a la misa que se oficiará en la parroquia Santo Cristo el sábado a las 20.30 hs. al cumplirse dos años de su partida al Reino de Dios. Se ruega una oración.

INVITACION A MISA

JOSÉ FRANCISCO CHAZARRETA (Chelo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/2/21 y espera la resurrección.

Al cumplirse 1 mes de su fallecimiento. Sus amigos y compañeros del Rugby, invitan a la misa que se realizará hoy viernes a las 20 hs. en la iglesia San Francisco.

INVITACIÓN A MISA

WALTER HUGO CORONEL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/9/20 y espera la resurrección.

A seis meses de tu repentina partida, el dolor de tu ausencia nos pesa como el primer día. Te extrañamos mucho. Su esposa Kuky, sus hijas Rocío y Sofía invitan a la misa hoy a las 20 hs en parroquia San José del Bº Belgrano. Elevan oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

Dr. JORGE RAÚL ABDALA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/9/20 y espera la resurrección.

Tu esposa Rosy Silighini de Abdala, tus hijos María Eugenia y Alejandro, María Cecilia y Gustavo; Fernando Raúl y Mariana, tus nietos Matías, Angi, Pili, Gonzi; Juan Bautista, Juan Cruz, María Elena; María Elena, María Sol, Tomás, María Guillermina y María Emilia, invitan a la misa en la Iglesia Catedral hoy a las 20 hs. con motivo de cumplirse los 6 meses de tu partida a la Casa del Señor! Te amaremos por siempre Raúl! Descansa en paz.

ACUÑA, HÉCTOR AMÍLCAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/21|. Su prima Blanca Acuña de Montenegro, sus hijos Santiago y Carlos Eduardo Piña y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Iris, Patricia, Esteban y demás familiares con sus oraciones.

ÁLVAREZ, GRISELDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Enrique Bilbao y Silvia Maud participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la querida amiga y compañera Karina. Elevan oraciones en su memoria.

CANLLO, SARA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. "Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios". Poro Ávila de Beccaría, lamenta mucho el fallecimiento de tía Adela de Mary, Quela y Edy Canllo y demás familiares, los abraza en este doloroso trance y eleva oraciones por su eterna paz.

CARABAJAL, ROXANA AHÍLEN (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/21|. El secretario general del SEADE, Enzo Rearte, participa con dolor el fallecimiento de la hija de la compañera y amiga Carolina. Ruega una oración en su memoria.

CARABAJAL, ROXANA AHÍLEN (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/21|. Comision directiva y afiliados del SEADE, participa con dolor el fallecimiento de la hija de nuestra compañera, amiga y afiliada, Carolina. Ruegan una oración en su memoria.

DÍAZ, ÉLIDA AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/21|. Su hija Roxana Tévez, su hijo politico Mario Rodriguez, sus nietos Claudio y Leo y demás familiares servicio de cremación realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GUZMÁN, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/21|. Sus hijos: Rito, Julio, Eduardo, Teresita y Luciana Guzmán, hijos políticos y nietos, participan su fallec., sus restos fueron cremados ayer en EL CREMATORIO DE LA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A.

GUZMÁN, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/21|. Sus vecinos y amigos Juan Carlos Paz, su esposa Cristina Arjona; sus hijos Mariela y Manuel; Andrea y Pablo; Agustín y Joana; Ignacio y Camila; Benjamín Paz y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/21|. Sus vecinos y entrañables amigos: Elio y Maria Rosa, Fatima y Agustina, Adhieren y participan con mucha tristeza el fallecimiento de don Julito. Que parte al encuentro del Señor Jesus y de su amada esposa Teresita que lo aguarda y compartira su infinito descanso ¡Dios provea mucha paz y lugar para sus adorados hijos, que dieron una conmovedora despedida ¡ Una serena y cristiana resignación!. Por siempre Unidos para honrrar con mucha lealtad, sus queridas memorias ¡Dios, los bendiga!. Amen.

GUZMÁN, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/21|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su cuñado Ilda Alcaraz de Guzmán, sus hijos Daniel, Silvina, Juan Carlos, Diego y sus respectivas familias, participan con mucho dolor su fallecimiento, elevando oraciones en su memoria y pidiendo consuelo para sus familias.

LESCANO JIMÉNEZ, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/21|. La comunidad educativa del Bachillerato Perito Moreno, participa con dolor el fallecimiento del esposo de nuestra compañera Prof. Judith Diaz. Rogamos oraciones en su memoria.

LESCANO, JIMÉNEZ, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/21|. El C.E. "A. Furniss", acompaña con profundo pesar a la flia. Lescano por la partida de nuestro querido Tito, honesto, amigo fiel, hombre de palabra. "Descansarán de sus trabajos porque sus obras con el siguen". Ap. 14:18.

LLARULL, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/21|. Sus primos Daniel Elias y Silvia Kairuz y sus hijas Maria Florencia y Maria Belén, participan con inmenso dolor su partida. Fuiste una persona maravilloso por eso seguro el Señor ya te tendrá a su lado. Descansa en paz querido primo. Nosotros te vamos a extrañar muchísimo.

LLARULL, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/21|. Su prima Siliva Elias y Fernando Sanchez, sus hijos Facundo y Sebastian, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

LLARULL, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/21|. Marta Elías, Marcelo Soriano y sus hijos Gonzalo, Nicolás y Juan Ignacio, participan con profundo dolor su fallecimiento, en la Pcia. de Córdoba y elevan una plegaria por el consuelo y resignación de su familia. "Que birlle para siempre para él la luz que no tiene fin".

LLARULL, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/21|. "Las personas solamente mueren cuando sus seres queridos las dejan de recordar. Alberto fue una persona excepcional que siempre estará en nuestros recuerdos". Cristian Busch Frers, Nelly Lladó, Diego y Fernando, lamentan profundamente su partida y acompañan a tía Yola, Lili y demás familiares ante tan irreparable pérdida. Rogando al Altísimo le dé resignación. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

LLARULL, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/21|. Acompañamos con todo amor y cariño a la querida Yoli y demás familiares en este momento de gran dolor. Hijos de Isas y María de Figueroa elevan a Dios sus plegarias para que los ayude a tener consuelo y resignación ante gran pérdida.

LÓPEZ DE MAUD, OLGA PATROCINIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Silvia Maud, Enrique Bilbao, sus hijos Carolina, Facundo, Guadalupe y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de la tía Olga. Elevan oraciones en su memoria.

MARCOS, LUIS CARLOS (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 22/3/21|. Su hermano Gerardo Marcos, esposa Lelia Gladys Rotondo, su sobrina Gladys Mabel Marcos Rotondo e hija Zoie Abril participan con profundo dolor su fallecimiento rogando oraciones en su querida memoria.

MARCOS, LUIS CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/21 en Buenos Aires|. Sus primos hermanos Lucía Villaverde y Jorge Amado, Alberto Villaverde y Marta Galindez y sus respectivas familias, participan con pesar su fallecimiento.

MARCOS, LUIS CARLOS (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 22/3/21|. Sus amigos Isabel Suárez y familia, René Suárez y familia, José Suárez y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Lucho Marcos. Acompañamos en este triste momento a sus hermanos María Angélica, Adela y Oscar y a toda su familia y que Dios le dé el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin.

MILANESI, HUGO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 24/3/21|. Su hijo Diego Rafael Milanesi y familia participan con dolor el fallecimiento de nuestro amado Hugo. Brille para el la luz que no tiene fin. Rogamos oraciones por su querida memoria y por su descanso eterno.

MILANESI, HUGO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 24/3/21|. Acompañan en su dolor a sus hijos. Lito Siragusa, su esposa Cristina Bobba de Siragusa, sus hijos Juan Jose y Maria Siragusa con sus familias, y ruegan oraciones en su querida memoria

MILANESI, HUGO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 24/3/21|. Silvia Simón y familia lamentan el fallecimiento del padre del Lic. Enrique Milanesi, director I.I.D.A.H Instituto de Hidrobiología y lo acompañan en el dolor ante irreparable pérdida.

MILANESI, HUGO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 24/3/21|. Manuel Héctor Álvarez y Delia Raab de Álvarez participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MILANESI, HUGO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 24/3/21|. Directivo, docentes y personal de maestranza del Jardin de Infantes Nº 28 Piedra Libre participan con profundo dolor el fallecimiento del suegro de la docente Liliana Mattar, pidiendo una pronta resignación a nuestro Señor Jesucristo.

MILANESI, HUGO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 24/3/21|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". CPN Graciela de Detling y flia, acompañan a su amigo Lic. Enrique Milanesi por el fallecimiento de su papá, ruegan oraciones en su memoria.

MILANESI, HUGO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 24/3/21|. Cr. Raúl A. Cristófoli y familia y Cr. Alexis A. Cristófoli y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus amigos Diego, Quique y Martín y elevan oraciones en su memoria.

MILANESI, HUGO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 24/3/21|. Lamentable realmente tu partida "Flaco Mila". Compañero de estudios, colega, amigo, compartimos muchos momentos. Te recordaré. Abrazo a toda tu familia. Chau Flaco. Dr. Hugo Alberto Soria.

MILANESI, HUGO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 24/3/21|. Óptiza Yanuzzi, participa y lamenta su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

MILANESI, HUGO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 24/3/21|. Guido Gallego, participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

MILANESI, HUGO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 24/3/21|. Silvia Abalovich, sus hijos, hijos políticos y nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Hugo y acompañan con mucho cariño a sus hijos y demás familia, elevando oraciones en su querida memoria.

PAZ DE LEZAMA, AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/21|. "Quien paso por nuestra vida y dejó luz, ha de resplandecer en nuestra alma, para toda la eternidad". Sus sobrinos Kuky y José Giménez Lezama y flia, despedimos a la querida tía Mecha, sabiendo que tu ausencia, no borrará los bellos recuerdos que compartistes en nuestra infancia. Nos unimos en oración con tu amadas hijas Peky, Pory y sus nietos, bisnietos y respectivas flias. Señor concédele la Paz eterna.

RIVERO DE CORREA, MARTHA BEATRIZ(q.e.p.d.) Falleció el 25/3/21|. Su esposo Oscar Correa, sus hijos Rodrigo, Maximiliano, Nadia, Correa, h. politicos Marcela, Natalia, Rodrigo, nietos Facundo, joaquin, Gerónimo, Leandro, Catalina y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

RIVERO DE CORREA, MARTHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/21|. Descansa en paz querida Martha. Esther y José, Paula Diego y Caro y sus respectivas familias, acompañan a Cacho Rodri y flia., Maxi y flia., y Nadia y flia., en tan doloroso momento y piden para ella el descanso eterno.

RIVERO DE CORREA, MARTHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/21|. "Hoy partiste a la Casa de Dios, mi amiga, compinche y confidente. Extrañaré las caminatas y las risas que en ellas compartíamos y tantos diálogos en tu casa o la mia o aun en la vereda. Descansa en paz querida amiga. Ruegan que Dios les de consuelo a tu hermosa flia. Negrita Calderón y Dr. Gonzalez, su hija Belén, Adrian y Bauti. Ruegan por el eterno descanso de su alma.

RIVERO DE CORREA, MARTHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/21|. Juan Carlos Alaniz, Maria Cristina Correa, sus hijos Gracia y Sergio, Candela y Felipe y sus respectivas familias, despiden a la querida Martha y acompañan a Cacho, Rodri, Maxi y Nadia en este dolor inconmensurable y piden al Altisimo que descanse en paz. Se ruega oraciones en su memoria.

RIVERO DE CORREA, MARTHA BEATRIZ(q.e.p.d.) Falleció el 25/3/21|. Arq. Juan José Storniolo, participa con dolor el fallecimiento de la Sra. madre y madre política de sus colegas Rodrigo y Marcela y acompaña a toda la familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

RIVERO DE CORREA, MARTHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/21|. Comision directiva y empleados del Círculo Odontológico Santiagueño participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Dra. Nadia Correa, socia de nuestra Institución. Se ruegan oraciones en su querida memoria y por la pronta resignación de su familia.

RIVERO DE CORREA, MARTHA BEATRIZ(q.e.p.d.) Falleció el 25/3/21|. Yo os recibiré y seré para vosotros Padre y vosotros seréis hijos e hijas " dice el Sr Todopoderoso. Sus amigas de Vida, del grupo Jueves: Eve, Morocha, Dolores, Bocha, Mirle,Negrita, Pelu, Mirta y Chini despiden con profundo pesar su partida terrenal y abrazan a su familia en este momento de dolor. Descansa en Paz amiga ....siempre seguirás en nuestros corazones hasta que te volvamos a encontrar.

RIVERO DE CORREA, MARTHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/21|. Su entrañable amiga del alma, Dolores Ribera y sus hijos, acompañan a su familia, pese el dolor y el vacío que deja su inesperada y sorpresiva partida. El Señor te reciba en sus brazos por tu descanso eterno. Tu amiga que siempre te recordará.

RIVERO DE CORREA, MARTHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/21|. "Señor, recíbela en tus brazos donde el amor y la calma es infinita". Sus vecinos: familia Gómez-Lodi, acompañan a sus hijos Rodrigo, Maxi y Nadia Correa. Rogando una oración en la memoria de la querida Martita.

RIVERO DE CORREA, MARTHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/21|. Querida amiga fuiste una mujer y madre ejemplar, amiga del alma, tantos gratos momentos vividos junto a ti. Acompañamos con dolor a Nadia, Maxi y Rodrigo Correa, deseándoles consuelo y serenidad para aceptar su llegada al Reino de los Cielos. Mirta Lugones, Rodrigo, Pablo, Adrián y Agustín Marini y Luis Oliva.

ROJO, MIRIAM ELIZABETH (q.e.p.d.) falleció el 23/3/21|. Poro Ávila de Beccaría, lamenta profundamente el fallecimiento de Miri y saluda de manera especial a su familia y a Dania, Leda, Roberto, Euge, Gaby, Maxi, Eli y Valeria por esta pérdida tan querida. Que la luz infinita de Cristo brille para ella, rogando resignación para todos sus deudos.

SILVERO, CARLOS MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/21|. C.P. Mauricio Rodolfo y flia, participa su fallecimiento y comparte los sentimientos de sus seres queridos en este triste momento.

SILVERO, CARLOS MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/21|. Rubén Martínez, su esposa Sandra, sus hijos Santiago y Franco acompañan a su flia. en el dolor y ruegan por su eterno descanso.

SILVERO, CARLOS MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/21|. El Dpto. de Discapacidad y Auditoría Médica de OSPIFSE, participa con profundo dolor y tristeza su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SILVERO, CARLOS MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/21|. Los compañeros de trabajo de la cátedra de Edafología de la Unse de su hijo Nahuel: Fernando A. Galizzi, Celia C. González, María C. Sánchez y Héctor Cáceres participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Nahuel, Ana y Karina y a su esposa Susana. Cacho ya gozas de la paz que nos da la gloriosa resurreccion junto a nuestro Señor Jesucristo. Que brille para el la luz que no tiene fin.

SILVERO, CARLOS MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/21|. Consejo directivo y personal de OSPIFSE participa con profundo dolor el fallecimiento de su compañero. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVERO, CARLOS MIGUEL (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/21|. Quién pasa por esta vida sembrando luz y calidad humana resplandecerá por siempre en el alma y el corazón de sus amigos. Eduardo Manzino y flia participa con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera entrañable amigo. Acompaña a su familia con el más cálido sentimiento. Quimilí.

TAPIA, MARÍA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/21|. Su hermana Marta, h. pol. Héctor, sobrinos Beto, Deoli, Natalia, Sofía, Micaela, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

TULA, MARCELO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/21|. Su esposa Carolina, hijas Agustina, Luis, Ana, sus padres Liliana, José, hnos Fernando, Valeria, Juan, José, Leandro y demás familiares,participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ROJAS DE JUÁREZ, MARÍA CLARINDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/20|. "Demasiado pronto para comprender tu partida. Despertamos con la seguridad de escuchar u vos, tu risa... fuiste presencia en cada uno de los que te necesitaron. Rogamos al Padre celestial nos de consuelo y resignación". Su esposo Domingo Juárez, sus hijas Ramona Alejandra, Rita Verónica, María Laura, sus nietos Alvaro Lorenzo, Juan Ignacio y Pablo Agustin y Masi. Besos al cielo. Brille para ella la luz que no tiene fin, al cumplirse el cuarto mes de su fallecimiento.

FISSORE, MARTÍN EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/21|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética,Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado. Ruegan una oración en su memoria.

FRÍAS, RUBÉN DALMACIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/21|. Su esposa Clara Loto, sus hijas Romina, Carolina, hijos políticos, nietos, nieto político Julián, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. Cobertura Norcen SRL. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

ROJO, MIRIAM ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/21|. "Señor recíbela en tu Reino donde hay mucha paz y amor y desde allí protege a todos sus seres queridos". Su tía Juana Prados de Robles, sus primos: Magali Robles, Lida Robles de Vizcarra, Adrian Enrique Vizcarra y sobrinos Romina, Luciano y Virginia Vizcarra, participan su fallecimiento, abrazan y acompañan en el dolor a sus hijos Nicolás, Liliana y Sandra a su hermana política Silvia Mercado de Juárez y flia, a sus hermanos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

ROJO, MIRIAM ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/21|. Roque Ronaldo Abutti y personal de Paseo El Siglo participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de sus amigos Liliana, Nicolás y Sandra. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DÍAZ, JUVENCIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/21|. Sus hijos Mario y Silvana Diaz, sus nietos: Martina, Federico, Mario, y Paulina Diaz-Rigo, participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer cementerio La Esperanza, Clodomira. EMPRESA SANTIAGO.

DÍAZ, JUVENCIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/21|. José Manuel Borquez y familia, expresan sus más sentidas condolencias por el fallecimiento del ex concejal del Partido Justicialista (mandato cumplido), ruegan a Dios que le de consuelo y cristiana resignación a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, JUVENCIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/21|. Julio Cesar Borquez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del ex concejal del Partido Justicialista (mandato cumplido), ruegan a Dios que le de consuelo y cristiana resignación a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, JUVENCIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/21|. Teresa Amalia del Valle Borquez de Auat y sus respectivas familias, expresan sus más sentidas condolencias por el fallecimiento del ex concejal del Partido Justicialista (mandato cumplido), ruegan a Dios que le de consuelo y cristiana resignación a sus hijos Marito y Silvana. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

GALVÁN, RICARDO ANTENOR (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/21|. Su familia participan con profundo dolor su fallecimiento y sus restos serán inhumados hoy en el cement. de Chauchillas, Dpto. Río Hondo. ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GUZMÁN DE NAVARRETE, ELBA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció 24/3/21|. Señor dale el descanso eterno. El grupo de servidores de San Expedito de Choya participa con dolor el fallecimiento de la integrante del grupo de San Expedito de Termas de Río Hondo y acompaña a toda la familia en este duro momento. Choya.

GUZMÁN DE NAVARRETE, ELBA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció 24/3/21|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Rosa Cejas, su esposo Hugo Guzmán; sus hijos Exequiel y Gustavo, desde Choya, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en este triste momento que les toca vivir. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

GUZMÁN DE NAVARRETE, ELBA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/21|. "Quien pasó por esta vida y dejo luz, resplandecerá en nuestra alma para toda la eternidad". El intendente Municipal Dr. Jorge A. Mukdise y Gabinete Municipal participan del fallecimiento y acompañan en estos momentos de dolor y que brille para ella la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones a su querida memoria. Y acompañan a toda su familia en estos momentos de pesar.

GUZMÁN DE NAVARRETE, ELBA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/21|. "Quien pasó por esta vida y dejo luz, resplandecerá en nuestra alma para toda la eternidad". El secretario de Gobierno municipal, Rodolfo Muzzolon y equipo de colaboradores despiden con tristeza y dolor a la querida "Turca" y ruegan oraciones a su querida memoria. Y acompañan a toda su familia en estos momentos de pesar.

PAZ ZAVALÍA, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/3/21|. Ing. Eliseo C. Monti y familia, participan y acompañan con profundo dolor el fallecimiento de su padre Sebastián. Ruegan oraciones en su memoria.