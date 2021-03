FÚNEBRES | 28 de marzo del 2021

27/03/2021 - 22:16 Funebres

Fallecimientos

Dora Beatriz Romero (La Banda)

Manuel Miranda (Bs. As)

Lidias Angelica Occhiuzzi

Omar Estanislao Gramajo

María Mercedes Villaruel

Luis Antonio Sequeira (Loreto)

Blanca Zulma Díaz

Francisco Rosa Juárez

Yolanda Soledad Lobos

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

C.P. JUAN MANUEL BRANDÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/3/21 y espera la resurrección.

Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi... aunque esté muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. Tus hermanos Mary, Ángel, Haydée, sobrinos y sobrinos nietos, participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

C.P. JUAN MANUEL BRANDÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/3/21 y espera la resurrección.

Bienaventurados los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios...Tu hermana Mary, tu sobrino y ahijado Fernando, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ADELAIDA DE JESÚS MALDONADO DE ROLDÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/3/21 y espera la resurrección.

El Círculo San Francisco acompaña a Mario, María y Matías con profundo sentimiento y dolor. Gerardo Di Lullo, Luis Roldán, Miguel Marcoux, Ángel Llapur y Luirra Corbalán. Ruegan oraciones para Adela.

INVITACIÓN A MISA.

HÉCTOR JUÁREZ

(qepd). Se durmió en el Señor 28/02/2021 y espera la resurrección.

Su esposa Cecilia Ávila y toda su familia agradecen a: parientes, amigos, vecinos que participaron en la novena en forma presencial y virtual, e hicieron llegar sus condolencias a través del diario y las redes sociales; a familiares de Héctor, en especial a sus hermanos, sus sobrinas Daniela Banegas y familia y Karina Rivainera y familia; a Nora y Elena Acosta y a todas mis compañeras de la Soledad y demás; a los niños y familias del parque que lo recordaron con cariño; a los que lo homenajearon en los lugares donde trabajaba: Chany Jr, Los García, Radio Potencia, Conga, etc; a Horacio Luna, Daniel Juárez, Sonia Germillac, Termas Digital, el Termeño y otros medios; a la parroquia Perpetuo Socorro (Termas) y San José de Belgrano (Sgo.); al Sanatorio Argentino; a Chacho, Horacio, Raulito Luna y Cecilia Soria y al Director del Cementerio de la Banda Sr. Daniel Vázquez y empleados de dicha entidad por hacer posible el traslado de sus restos desde el cementerio de La Aguada hasta el de La Misericordia de la Banda, donde descansan en paz; y a todos los que de una u otra forma hicieron llegar su pésame y me ayudaron en estos momentos de dolor.

E invitan a la misa presencial en la Parroquia Perpetuo Socorro el día de hoy a 20:30 hs y virtual San José del Bº Belgrano a 20 hs al cumplirse un mes de su fallecimiento. Las Termas.

BRANDÁN, JUAN MANUEL C.P. (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/21|. "Maño" en tu vida diaria como en lo deportivo, fuistes un hombre cabal, compartimos muchas vivencias juntos, es por eso que Veteranos de Estudiantes (C 55) participan con profundo dolor tu partida. Brille para vos la luz que no tiene fin.

BRANDÁN, JUAN MANUEL C.P. (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/21|. Fuiste un gran compañero y un amigo extraordinario, siempre te recordaremos por que personas como vos quedan por siempre en los corazones de los que te conocieron!!. CPN. Vicente Pullarello, CPN. Ricardo Chaud, Dr. Exequiel Garníca y Dra. Adriana Pirro participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BRANDÁN, JUAN MANUEL C.P. (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/21|. Polo Mackeprang y flia. participan con pena su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos de profundo dolor. Descansa en paz.

BRANDÁN, JUAN MANUEL CPN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/21|. C. P. Mauricio Rodolfo participa con dolor el fallecimiento de su amigo Juan Manuel.

BRANDÁN, JUAN MANUEL C.P. (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/21|. Los amigos de Norma, su esposa del Circulo 2021: Noemí, Ada , Lili, Inés; Maru, Jorgelina, José, Mónica y Olga, Sandra y Nico, Sara y Marina; acompañan a Norma, sus hijos y nietos, en el profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

BRANDÁN, JUAN MANUEL C.P. (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/21|. Excompañeras de su esposa Norma del Colegio Secundario Huaico Hondo: Nancy Lares, Graciela Velázquez, Susana Paz, Cristina Figueroa y María Neme, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

DÍAZ, BLANCA ZULMA (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/21|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Toda su familia participa su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de El Zanjón. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia Realizado Por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

FESTA, ORLANDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/21|. María Pía Corvalán y Mariana Amil Feijóo participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ, OSVALDO DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/21|. Victor Hugo Villalba e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en tan triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

GRAMAJO, OMAR ESTANISLAO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/21|. Su madre Reyna, su esposa Delicia, sus hijos Cristian, Valentina, Nazarena, hijos políticos, nietos Jhoel, Tiziano, Inglis, hermanos, cuñados y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Santa Maria Dto capital. Cob Caruso Cia Arg de Seguros S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

IBÁÑEZ, MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/21|. "Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios". Sus tíos Miguel Cardozo y Teresa Jiménez, su prima María Ángela y sus sobrinos Noelia, Roger y Marita, participan con dolor su fallecimiento.

IBÁÑEZ, MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/21|. Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.". Familia de Polaco Herrera, Adela, Javier y Diego participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Elevan oraciones por descanso eterno.

IBÁÑEZ, MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/21|. Enrique Cuello y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de su cuñada Margarita y eleva oraciones por su eterno descanso.

JUÁREZ, FRANCISCO ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/21|. Descansa en paz, participa toda su familia su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de la Piedad. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia Realizado Por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LLAPUR, JOSÉ ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/21|. Su tía Elita Acosta y sus primos Dorita, Jorge Llapur y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

LLAPUR, JOSÉ ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/21|. Raúl Ick, Loretta Lagar y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LOBOS, YOLANDA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/21|. Sus hijos Sergio, Diego, Cintia, Pablo y Marcos Arévalo y sus nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados en el CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. SERV SOC AMPARO SRL.

MALDONADO DE ROLDÁN, ADELAIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/21|. Su esposo y compañero de vida Mario Roldán y sus hijos María del Huerto y Matías Roldán elevan una oración en su memoria y ruegan por su eterno descanso.

MALDONADO DE ROLDÁN, ADELAIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/21|. Ade querida descansa en paz. Siempre te recordaré con cariño. Maria Rufino participa con dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE ROLDÁN, ADELAIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/21|. Los amigos de su hija María del Huerto: Darío Montenegro, Mauro Chazarreta, Aylín Prieto, Antonella Scarano e Ignacio Arce, acompañan a Huerto en este doloroso momento y ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE ROLDÁN, ADELAIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/21|. Sus vecinos Tessy Calvo de Montenegro, sus hijos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento, acompañan a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE ROLDÁN, ADELAIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/21|. Sus compañeros y excompañeras de la Junta de Calificaciones y Clasificaciones del Nivel Inicial, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE ROLDÁN, ADELAIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/21|. "Señor ya está en tus brazos, haz que brille para ella la luz que no tiene fin". Ex colegas jubiladas del Instituto Santo Tomás de Aquino de los niveles Inicial, Primario y Secundario acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones por descanso eterno.

MALDONADO DE ROLDÁN, ADELAIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/21|. Las vocales de la Junta de Calificaciones y Clasificaciones del Nivel Inicial: Prof. Mirna Anzani, Prof. Griselda Farías de Molinari, Prof. Marcela Cáceres, Prof. Adriana Gómez, Prof. Hebe Ruth Suárez, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

MALDONADO DE ROLDÁN, ADELAIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/21|. Angel Llapur y Patricia Di Lullo y familia, participan el fallecimiento de la estimada Adelaida esposa de su amigo Mario Roldán. Se ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE ROLDÁN, ADELAIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/21|. Su amigo de toda la vida Antonio Avila y familia, acompañan en este momento dificil para Mario y sus hijos.

MALDONADO DE ROLDÁN, ADELAIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/21|. Miguel Marcoux participa el fallecimiento de Adelaida Maldonado esposa del entrañable amigo Mario Roldán. Ruega oraciones en su memoria.

MALDONADO DE ROLDÁN, ADELAIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/21|. Gerardo Di Lullo, Miri Pereyra de Di Lullo, sus hijos Martín, Germán y Andrea Di Lullo y sus respectivas familias, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su esposo nuestro muy querido amigo Mario y a sus hijos Maria y Matías. Dios y la Virgen les conceda fortaleza ante la irreparable perdida y brille para Adela por siempre la luz que no tiene fin.

MALDONADO DE ROLDÁN, ADELAIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/21|. "Vivirás por siempre en el corazón de quienes te conocieron". La comunidad educativa y religiosa del Colegio "La Asunción", acompaña al estudiante Matías Roldán y familia.

MALDONADO DE ROLDÁN, ADELAIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/21|. "...Yo tengo un hogar más allá del sol...". Sus amigos: Luirra Corbalán, Graciela Marcos y sus hijos Cecilia, Martín, Franco e Ignacio participan con profundo dolor su fallecimiento y abrazan con el alma a Mario, María y Matías.

MALDONADO DE ROLDÁN, ADELAIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/21|. Prof. Liliana Ruiz despide con gran afecto a su ex compañera de la escuela de Comercio Prof. Antenor R. Ferreyra, con quien compartió lindos momentos que quedaran por siempre en el recuerdo. Elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE ROLDÁN, ADELAIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/21|.Juan Carlos Saavedra y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a Mario y su familia en este difícil momento y elevan oraciones para que Dios los cuide y proteja.

MALDONADO DE ROLDÁN, ADELAIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/21|. Prof. María Mercedes Barraza, Prof. José Galván y Prof. Pedro Barraza participan con gran pesar el fallecimiento de su ex compañera de la escuela de Comercio Prof. Antenor R. Ferreyra. Elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE ROLDÁN, ADELAIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/21|. Prof. Mercedes Ferez, despide con gran pesar a su ex compañera la escuela de Comercio Prof. Antenor R. Ferreyra, con quien compartió hermosas experiencias y viajes cuyas anécdotas quedaran el recuerdo. Adelaida que el Señor te reciba en tu Reino y goces de la felicidad eterna.

MALDONADO DE ROLDÁN, ADELAIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/21|. Prof. Silvia Ledesma participa con gran dolor el fallecimiento de su amiga Adelaida ex secretaria de la escuela de Comercio Prof. Antenor R. Ferreyra. Ruega oraciones en su memoria.

MALDONADO DE ROLDÁN, ADELAIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/21|. "Así como el Hijo del Hombre no vino para que lo sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos". Mt:: 20:28. Las amigas del grupo Las Bortolinas la despiden con afecto, agradecidas por años compartidos de servicio al amor a Dios y a la educación. Descansa en paz Ade. Acompañan con oraciones a su querida familia e invitan a la misa por el eterno descanso de su alma hoy domingo 28 a las 20,30 hs. en la Pquia. La Inmaculada.

MALDONADO DE ROLDÁN, ADELAIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/21|. Lic. Ana Luna de Marcos y sus hijos Germán, Ana, Elena, Felipe y Pedro, participan su fallecimiento de Adela, esposa del querido amigo Mario Roldán y acompañan a su familia ante esta irreparable pédida. Ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE ROLDÁN, ADELAIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/21|. "Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra". Mt. 5.5. Graciela, Silvia, Mariano, Carlos, Tere y Dani Carreras y sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento de Adelaida, acompañan aus familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE ROLDÁN, ADELAIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/21|. Sus compañeros del Colegio Santo Tomás de Aquino Promoción 1977, acompañan con profundo dolor a la familia de nuestra querida compañera Adelaida. Ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE ROLDÁN, ADELAIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/21|. Norma Elizabeth Morán y familia, participan con profundo dolor la partida de mi querida colega y compañera, acompaño a su familia en este doloroso momento y que Dios la tenga en la gloria.

MALDONADO DE ROLDÁN, ADELAIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/21|. "Bienaventurados los limpios de corazon, porque ellos veran a Dios ". Chini Habra Fernández participa con profundo pesar su partida terrenal y abraza a su flia. en el dolor. Descansa en paz.

MALDONADO DE ROLDÁN, ADELAIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/21|. La comisión directiva y cuerpo de delegados de la Unión Docentes Argentinos Seccional Sgo del Estero acompañan con profundo dolor el fallecimiento de Adela, gran colaboradora de nuestra Institución, y esposa de nuestro Cro. Marito. Rogamos a Dios les de cristiana resignación a su esposo, hijos y demás familiares. Que descanses en paz Adel.

MALDONADO DE ROLDÁN, ADELAIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/21|. Chiny y Jeremías acompañan a Mario, María y Matías en este duro momento que les toca vivir. Nunca terminaremos de darle gracias a Dios por haberlos puesto en nuestro camino... Nuestro cariño y oraciones con uds. Que descanses en paz Adela querida.

MALDONADO DE ROLDÁN, ADELAIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/21|. Su cuñado Juan José Roldán, sus sobrinos Rody, Mimi, Gustavo participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por eterno descanso.

MALDONADO DE ROLDÁN, ADELAIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/21|. Mariano Cantos, Mariel Parra y sus hijos Rocio, Joaquin y Guadalupe, participan con profundo dolor su fallecimiento.

MARCOS, LUIS CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/21|. Jorge Ayunta y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos Nena, Chingolo y Adelita en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MIRANDA, MANUEL ANTONIO SUB. OF. M. ( R) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 26/3/21|. Sus hermanos Lelia (a), Dalmira (a), Rosario (a), Nélida, Reina y Benjamín participan con gran pesar su fallecimiento. Que Dios lo reciba en su seno y brille para el la luz eterna. Amén.

MIRANDA, MANUEL ANTONIO SUB. OF. M. ( R) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 26/3/21|. Su hermana Nélida llora la partida de su hermano Manolo. Descansa en paz hermano querido y brille para ti la luz que no tiene fin. Amén.

MIRANDA, MANUEL ANTONIO Sub. Of. M. (R) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 26/3/21|. "El Señor es mi pastor nada me faltará, en verdes pastos me hace descansar". (Salmo 25: 1-2-). Su hermana Reina Miranda, su esposo Carmen Goitea y sus hijos Marcela, Fernando, Silvio, Mario, Ceci, Caro, Dani, participan su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

MIRANDA, MANUEL ANTONIO SUB. OF. M. ( R) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 26/3/21|. "Señor...ya esta ante ti, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hermano Benjamín S. Miranda, su esposa Mirta G. Paz, sus hijos Valeria y Paulo, su hija política Eugenia y sus nietos Paula, Benjamín, Athina y Sara participan con dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

OCCHIUZZI, LIDIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/21|. Su sobrina: Elsita Occhiuzzi, sus sobrinos nietos: Carolina, Guillermo, Nicolás, María José y Rodolfo, participan con dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

REINIERI DE GÓMEZ, GLADYS BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/21|. La comunidad de La Capilla Nuestra Sra. de Guadalupe del Barrio Colón, participa el fallecimiento de esta gentil colaboradora y ruegan al Señor la reciba en su Casa y le de el descanso eterno y elevan oraciones en su memoria.

REINIERI DE GÓMEZ, GLADYS BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/21|. Alcides, Luchy y familia, participan con mucha tristeza el fallecimiento de Rulito y acompañan a su flia., en esta dolorosa circunstancia de la vida. Elevan oraciones en su memoria.

REINIERI DE GÓMEZ, GLADYS BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/21|. Sus compañeros y amigos de 6to. Año II Construcciones de la ENET Nº 2 " Ing. Maradona" Promoción 1977, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a toda su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

REINIERI DE GÓMEZ, GLADYS BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/21|. Un gran abrazo a toda la flia. y rogamos a Dios que logren superar con valor la partida de la querida Rulo. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Alba Luz Ledesma y flia.

RIVERO DE CORREA, MARTHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/21|. Luis José Vella, sus hijos Luis Edmundo y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan con todo cariño a la familia Correa en esta triste y difícil circunstancia elevando oraciones por el eterno descanso de su alma.

VILLARUEL, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/21|. Su madre Reyna, su esposa Delicia, sus hijos Cristian, Valentina, Nazarena, hijos politicos, nietos Jhoel, Tiziano, Inglis, hermanos, cuñados y demas familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio santa maria Dto Capital. Cob Caruso Cia Arg de Seguros s.a. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

DÍAZ, FRANCISCO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Su esposa Ernesta y sus hijos Fabiana, Francisco y Mariela, al cumplirse Once meses de su fallecimiento, lo recuerdan con amor y respeto y le ruegan a Jesús y María por su eterno descanso.

LUNA, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/21|. "Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios". Norma A. de Blanco, sus hijos Juan Paulo y familia, Iván y familia y Franco, participan con profundo dolor su partida a la casa del Señor y acompañan a su querida familia en este momento de dolor y elevan oraciones en su querida memoria.

LUNA, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Carla González y Porota de Gonzaléz participan su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

LUNA, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/21|. "Señor, ya está ante ti, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Los amigos de su hermana Norma, Amalia, Oscar, Federico y María Eugenia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia. Se ruega oraciones en su memoria.

ROMERO, DORA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/21|. Su esposo Jorge González, sus hijos Yona, Mario, Norma, Leo, Cacho, Carlos, Julio, Graciela, hijos políticos, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

SALTO, FELIPA BENICIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. "Tus alas ya estaban listas para volar pero nuestros corazones no estaban listos para verte partir". Tu recuerdo quita el aire por unos momentos, luego toca seguir respirando aunque ya es distinto. Hoy hace 6 meses de tu partida querida abuela y te recordamos todos los dias en nuestros corazones, tu hija Cecilia, y su esposo Manuel, tus nietas, nietos y tus bisnietos, te extrañamos y te recordamos siempre.

SEQUEIRA, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/21|. Su madre Maria Cecilia, sus hermanos Mariano, Martin, Oscar, Liliana, primos, sobrinos y demás familiares, sus restos seran inhumados hoy 10 hs en el cementerio Cristo Rey Loreto. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

SEQUEIRA, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/21|. "Con la confianza de ser hijos tuyos, encomendamos a este ser querido al lugar del gozo que no tiene fin". Colegas de la Escuela 1060 La Noria participan del profundo dolor por la pérdida del hermano de la Seño Liliana Sequeira y ruegan una oración en su memoria.