FÚNEBRES | 31 de marzo del 2021

Fabián Alberto Castellanos (La Banda)

Segundo Ronaldo Lescano (Guasayán)

Paulino Franklin Arias (La Banda)

Julio Carabajal

Irma Pastora Espeche de Santillán Taboada

Venedita del Carmen Galbán

Carlos Fermín González

Palmira Guzmán

Enrique Elpidio Luna

Aurelia Moreno

Mauricio Antonio Ortiz

Raúl Díaz (La Banda)

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NÉSTOR JULIO CARABAJAL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/3/21 y espera la resurrección.

El Personal de la firma Sidermaq participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de nuestro compañero Diego. Rogamos oraciones a su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CARLOS FERMÍN GONZÁLEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/3/21 y espera la resurrección.

Te despido con dolor y agradecimiento por el amor respetuoso y profundo, la alegría y la compañía que me brindaste el tiempo de vida que nos acompañamos. Te quedas ahora y siempre, en mi corazón y en el de mis hijas con la bondad que te caracterizaba. Sara B. Sauad, e hijas Silvina, Cecilia, Ana y Alfonso, y nietos Camila y Augusto.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

FABIÁN ALBERTO CASTELLANOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/3/21 y espera la resurrección.

El Sr. intendente de la Municipalidad de La Banda, Pablo Mirolo; vice intendente Roger Nediani; y funcionarios de su Gabinete, participan del fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

GONZÁLEZ, CARLOS FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21 y espera la resurrección.

Un vecino de toda la vida, un gran amigo y caballero de ley: Eduardo Enrique Padilla, sus hijas Alejandra, Marcela y Soledad Padilla Ramírez acompañan a sus hijos María Fernanda, José Pablo y Franco González. Elevan oraciones en su memoria. Rogamos pronta resignación para su familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LILA GRACIELA LONGHI DE DÓMINA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/3/21 y espera la resurrección

Rogelio Ruiz (Coco), Ángela Zabala (Lita) y sus respectivas familias, participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares. Elevan oraciones en su querida memoria. Que en paz descanse.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LILA GRACIELA LONGHI DE DÓMINA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/3/21 y espera la resurrección.

Tus amigas Adriana Nora Fermanelli, Annalisa Berloni y tu amigo Raúl Esteban Torres, te vamos a extrañar mucho. Acompañamos a sus familiares en este triste momento. ¡Lila! siempre estarás en nuestros corazones. ¡Descansa en paz!.

RECORDATORIO

MARÍA DOLORES GONZÁLEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/11/20 y espera la resurrección.

Vivirás para siempre en los corazones de quienes te conocieron. Te extrañamos y recordamos en todo momento y sabemos que estas protegiendo a todos tus seres queridos. Te amamos para siempre. Su esposo Adolfo René Ávila y familia. Invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 hs. en la parroquia Santa Rita, con motivo de cumplirse cuatro meses de su fallecimiento.

INVITACIÓN A MISA

GRISELDA DEL VALLE ÁLVAREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 21/3/21 y espera la resurrección.

Mamita: quédate en nuestra memoria y en cada recuerdo, quédate allí, donde cada vez que te busque te encuentre. Queremos recordarte con amor infinito y darte las gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Rogamos al Padre Celestial nos de consuelo y resignación. Su esposo Chicho, sus hijos Mario, Griselda, Karina, María, Gringo, Paola, Deborath, Gabriela, sus hijos políticos, nietos y bisnietos, invitamos a la misa a oficiarse en el Santísimo Sacramento en el Bº Borges a las 20 hs. al cumplirse los 9 días de su fallecimiento. Rogamos oraciones por su querida memoria.

AMICONE, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 29/3/21|. Anamaría de Bruna con sus hijos Darío y Adrián Bruna participan su fallecimiento. Acompañan al buen amigo de la familia Dr. Edgard Rodríguez Amicone en estos momentos de tristeza. Ruegan oración en su memoria.

AMICONE, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán|. El Colegio Farmacéutico y los socios que pasaron por su docencia en la Cátedra de Farmacotecnia General y técnica Farmacéutica de la Univ. Nacional de Tucumán rinde homenaje a su memoria y participan con pesar su fallecimiento. Acompañan a su hijo Dr. Edgar Rodríguez Amicone y su nieto Dr. Diego Rodríguez. Elevan oraciones para su descanso en paz.

ARIAS, PAULINO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Directivos y personal de CD Parque SRL, lo despiden con profundo dolor y acompañan a su familia en este difícil momento.

BRANDÁN, JUAN MANUEL C.P. (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/21|. Blanca Montenegro y su esposo Arq. Carlos Jensen, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su Sra. e hijos con mucho afecto.

CARABAJAL, JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Su esposa Teresa Zelada, sus hijos: David, Diego y Ariel Carabajal, su hija pol.: Katherine, sus nietos: Darío y Austin, part. su fallec.,sus restos serán cremados hoy en El Crematorio de la EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO. Org. Amparo SRL.

ESCOBAR, OLGA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/21|. Sus ex compañeros y amigos "Hidricos", Ramon B., Claudia A., Roxana Z., Mary G., Oscar M., y Julio M.,, participan su fallecimiento, acompañan a su flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ESPECHE VDA. DE SANTILLÁN TABOADA, IRMA PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Sus hijas Ana y Lucia sus hijos politicos Aurelio y Ran nietos Alejandro, Sol, Lucino, Noga, Patricio y Flavia bisnietos Liam, Dylan y Ava y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Porque la Paz servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata162. Tel. 4219787.

GALBÁN, VENEDITA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Su hija Ana Galvan sus nietos Matias, Alvaro, Pablo, nietos bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

GONZÁLEZ, CARLOS FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Sus hijos: Fernanda, José y Franco González, sus hijas pol.: Martu y Romina, sus nietos: Emilia, Sofía, Helena y Fermín, participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GONZÁLEZ, CARLOS FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Su primo Marcelo y Silvia, sus sobrinos Sofía y Lucio Borsellino, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos, hijos y nietos en este triste momento para todos.

GONZÁLEZ, CARLOS FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Su prima María Alejandra (Sandra) Santillán y sus hijos Guillermo y Carolina, Julio y Paola y María Belén Rivero, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor por su partida.

GONZÁLEZ, CARLOS FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Brindamos por el hombre que se fue de la tierra para convertirse en nuestro ángel guardián. Te queremos mucho tío, nunca olvidaremos el gran hombre que fuiste. Sus sobrinos Abel y Dolores.

GONZÁLEZ, CARLOS FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Querido amigo de toda la vida, el Señor te llamó junto a a Él para recibirte en su reino celestial. En vida me llenaste el alma con tu amistad incondicional y sincera y me diste la dicha hace un par de días de compartir mi cumpleaños junto a tu hermano Hugo. Laucha querido, nos dejas un vacío inmenso a todos los que te queremos mucho, sé que en tu descanso eterno estarás bien junto a Él. Mi más sentido pésame a todos tus hijos y hermanos. Un amigo que nunca te olvidará Quique Alegre.

GONZÁLEZ, CARLOS FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Justo Alegre, su esposa Silvia Assef, sus hijos Analía, Omar, Lisandro, Fernando, Mariela y Fabián con sus respectivas familias, acompañamos con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a su hijo Cepillo y a su hermano Chupete, deseándoles pronta resignación a sus familiares. Elevamos oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, CARLOS FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Gracias por el cariño brindado. Vivirás siempre en nuestros corazones. Clarita, Patricia y Noelia García.

GONZÁLEZ, CARLOS FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Despedimos con profundo dolor a nuestro querido amigo, vecino, hermano del alma "Pichi". Que el Señor te reciba en sus brazos y te dé el descanso eterno. Tuvimos la dicha de tenerte como vecino; extrañaremos tu presencia físicamente en nuestro día a día. Te recordaremos eternamene en nuestros corazones, junto a su querida familia y haber gozado de tu sincera amistad, solidaridad y generosidad. Oscar Tejerina, su Sra. Graciela M. de Tejerina, sus hijos Martín, Marcelo, Marcos; h. políticas Florencia, Jimena y flia., acompañan a sus hijos María Fernanda, José Pablo y Carlos Franco y sus respectivas familias. Rogamos oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, CARLOS FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Cristian Ortiz y familia despiden al querido vecino y amigo, rogando por su eterno descanso. Que brille para él la luz que no tiene fin.

GONZÁLEZ, CARLOS FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. La familia de José Luis Covián despide con mucha tristeza al querido amigo y vecino de muchos años. Persona afable, bondadosa, honesta, de bajo perfil, que denotaba un corazón sensible y gran ternura. Excelente padre de Franco, Fernanda y José Pablo, a quienes deseamos serenidad y pronto consuelo frente a esta penosa pérdida. Elevamos nuestras oraciones al Altísimo para que lo reciba dándole la paz y la luz eterna que se merece.

GONZÁLEZ, CARLOS FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Agradecemos a Dios el haberlo tenido de vecino, siempre con una sonrisa en su rostro. Extrañaremos su amable saludo de cada día. Carolina, Alfonso y Sofía.

GONZÁLEZ, CARLOS FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Chichina de Nazar, sus hijos Ricardo y Soledad Baigorrotegui, Javier y Robyn Talbhot y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

GONZÁLEZ, CARLOS FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Juan Pablo, Alfonso, Rica y Virginia Touriño y sus padres Ricardo y Zuny participan el fallecimiento del padre de us amigos Franco y José Gonzalez y los acompañan afectuosamente en este doloroso momento.

GONZÁLEZ, CARLOS FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Sus amigos de siempre Kiko González y Victor Jerez (Pancho), participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Carlitos y ruegan por el eterno descanso de su alma.

GONZÁLEZ, CARLOS FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Compañeros de su hermano Hugo de la Defensoría Oficial ante el TOF y Defensorías Nº 1 y 2: Hugo Burgos, Silvina Leal Castaño, Mariana Cisneros Billaud, Rocío Romano, Mercedes Cantizano, Santiago Bustos, Analía Paulón, Nelly Llado, Víctor Jerez, Adriana Montenegro. Cristian Sandez, Jorge Abadetaga, Carlos Hurtado, Gabriela Salomón y Sebastián Vittar, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Hugo en este momento de dolor. Elevan oración en su memoria.

GONZÁLEZ, CARLOS FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Graciela, Norma, Sarita y Adriana Sauad y sus respectivas familias, participan con mucho dolor su fallecimiento. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón". Descansa en paz.

GONZÁLEZ, CARLOS FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Sus amigos que siempre lo recordarán: Lidia Catálfamo, Marcela Yocca de Yonni, Carlos Alberto Yonni, Marta Labate de Battán, José Battán, Marta Navarro de Kairuz y Roberto Kairuz (Pucho), participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, CARLOS FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Santina, Carlos, Silvia, Mercedes Raquel y Maria Angelina Bossini participan con profundo dolor el Fallecimiento de su querido primo Carlos. Acompañan a toda su familia en este momento de inmensa tristeza.

GONZÁLEZ, CARLOS FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Sus vecinos y amigos; Mary Reymundi y Tere Moyano, participan con gran tristeza su partida al reino celestial. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ, CARLOS FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Sus vecinos, lo despiden con gran pesar: Gustavo Kuran y flia., Carlos Torres y flia., María Rosa Torres y flia., Carolina Malanca y sus hijos Alfonso y Sofía, Flia. Fernández Teves, Estela y los amigos de sus hijos Franco y José: Noelia Flores y Hugo Chedid, Oscar Tejerina y flia., Clara Rosa Ramírez y flia., José Luis Covián y flia., Esteban Umaño y flia., Cristian Ortiz y flia., Teresita Auad y flia. Que brille para él la luz que no tiene fin. Ruegan fortaleza y pronta resignación a sus amados hijos.

GONZÁLEZ, CARLOS FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Atilio, Richards, Shalo, Violeta, Sarita y Silvia Chara acompañan a Sarita Sauad en este triste momento.

GONZÁLEZ, CARLOS FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Silvia Medina, participa su fallecimiento y acompaña a sus hijos y a la familia Acosta en este difícil momento. Se ruega una oración en su memoria.

GONZÁLEZ, CARLOS FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Raul Acosta, Teresita Gonzalez y familia, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este momento de dolor.

GONZÁLEZ, CARLOS FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Luis Asato, su esposa Mirta Amil Feijóo, sus hijos Mario y Andrea Hazrun, Seiho y Haruko y su nieta Mitsuki, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en estos momentos de dolor.

GONZÁLEZ, CARLOS FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Roberto Kairuz y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, CARLOS FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Raúl, Tere y sus hijos Abel, Lourdes y Agustín: "Querido Carlos siempre te recordaremos con esa alegría que te caracterizaba, dejaste una gran tirsteza en nuestros corazones. Desamos pronta resignación para Ferni, José Pablo, Franco, Martu y Romina". Rogamos al Señor lo reciba en sus brazos y le dé su descanso eterno.

GONZÁLEZ, CARLOS FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Fernanda Loto participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus amigos Fernanda, José y Franco en tan difícil momento. Ruega oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ, CARLOS FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Fernando Loto, su Sra. Silvia Juárez, sus hijos Fernanda e Ignacio Loto y Belén Montenegro participan el fallecimiento del apreciado amigo Carlos y acompañan a sus hijos y a toda la flia. en tan doloroso momento. Eleven oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, CARLOS FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Álvaro R. Caro, su esposa e hijos participan con gran dolor su fallecimiento, y acompañan a sus hijos, nietos y toda la familia en este doloroso trance. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GUZMÁN, PALMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Su esposo: Orlando Alvarez, su hija Ramona, nietos: Maira, Priscila, Cristian, Irene, Thiago, Genesis, bisnieto: Alain, hermanos, hermanos politicos, sobrinos y demas familiares, participan con dolor su fallecimiento. EMPRESA SANTIAGO.

LONGHI DE DÓMINA, LILA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. Ricardo Maldonado, su esposa María Martha Yocca, sus hijos Facundo, Rodrigo y Camila, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Ligia y a toda su querida familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LONGHI DE DÓMINA, LILA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. Pablo Presti y Betty Pérez Curbelo y sus hijos Pablo Gonzalo, Giuliana y Alejo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LONGHI DE DÓMINA, LILA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. Amiga querida te fuiste nomás, pero quedaste grabada en el corazón, partiste sabiendo que te queremos mucho y disfrutamos siempre de cada encuentro, risas, cafecitos. Descansa en paz, vieji querida. te queremos. Alejandra Echegaray y Celeste Covian.

LONGHI DE DÓMINA, LILA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. Compartimos este doloroso momento con su querida familia, especialmente con Ligia y Aldo y rogamos que el Señor los conforte y que su madre descanse en paz. Livio M. Yocca, su esposa Martha y sus hijos.

LONGHI DE DÓMINA, LILA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. Te recordaremos con inmenso cariño, con esa alegría y sonrisa a flor de labios. Familia: Adriana Nora Fermanelli, Juan Manuel Arias, María Eugenia Arias y Jorge Arias, participan con profundo dolor su fallecimiento.

LONGHI DE DÓMINA, LILA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. Luis Alberto Guantay, participa con pesar su fallecimiento y acompaña con mucho afecto a sus hijos Ligia Dómina de Yunes y Aldo Yunes en este difícil momento de dolor. Espera para toda la familia el pronto consuelo de la fe.

LONGHI DE DÓMINA, LILA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. Norma Miriam Fares, Manuel Jorge y sus hijos Paola y Mauricio, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Lila. Elevamos oraciones en su memoria.

LONGHI DE DÓMINA, LILA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. Cr. Manuel Héctor Álvarez, Dra. Delia Raab de Álvarez y sus hijos Adriana, Alejandro y Patricia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia ante irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

LONGHI DE DÓMINA, LILA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. Analia del Castillo participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querida amiga Ligia y la acompaña en este doloroso momento. Oraciones en su memoria.

LONGHI DE DÓMINA, LILA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. Ramon Cortina, Analia del Castillo e hijos: Ezequiel, Luciano, Máximo y Bautista y participan con profundo dolor su fallecimiento de la querida Lila y elevan oraciones por su eterno descanso en Paz.

LUNA, ENRIQUE ELPIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Su esposa: Elena, sus hijos: Gustavo, Diego y Álvaro, sus hijas pol.: Carina, Amalia y Nancy y nietos part. su fallec., sus restos fueron inhumados ayer en el cement. El Descanso. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LUNA, ENRIQUE ELPIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Su esposa e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. Rogamos oraciones en su memoria.

LUNA, ENRIQUE ELPIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Su esposa Elena Iramain, sus hijos Gustavo, Nany y Alvaro Luna y sus nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardin del Sol.

LUNA, ENRIQUE ELPIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Sus hijos Gustavo, Nani y Álvaro Luna, hijas politicas Carina, Amalia y Nancy, sus nietos Facundo, Agustina, Mariana, Diegui, Maxi, Lourdes, Florencia, Jorgelina; su esposa Elena Iramaín, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. Elevamos oraciones en su querida memoria.

LUNA, ENRIQUE ELPIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. El Club San Martín de Vuelta de la Barranca, socios, jugadores y simpatizantes participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, ENRIQUE ELPIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Un dolor que inunda el alma, dejando un vacio sin explicaciones ! En un segundo cambió nuestras vidas, con tu partida. Enrique descansa en paz. Tita y Alvaro.

LUNA, ENRIQUE ELPIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Alvaro; Acompañando a tu familia y a vos en este momento tan doloroso que estan viviendo. Dios tenga en la Gloria a este Angel que hoy nos dejó. Tita Pratto.

LUNA, ENRIQUE ELPIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. "Quien pasó por nuestra vida y dejó luz resplandecerá por siempre en nuestras almas". Nahiara, Daniela, Roberto y familia Gale participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

MEDINA, MÓNICA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/21|. Moni, te recordaremos con mucho cariño, acompañamos a su hija Luciana y flia, Susana, Mily, Agostina, Lic. Vaulet y Lucky. Elevan oraciones por su descanso eterno.

MORENO, AURELIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Sus hijos: Omar, Fanny, Mirian, Walter y Claudia, hijos pol.: Ana, Hector y Hugo, nietos y bisnietos participan su fallecimiento y sus restos serán inhumados en el cement. Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MORENO, AURELIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Ing. Pablo López Casanegra y Dra Matilde Schmidt, participan con profundo pesar y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MORENO, AURELIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Arq. Ricardo López Casanegra participa con profundo pesar y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MORENO, AURELIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Personal de la firma Conorvial SA participan con profundo pesar y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORENO, AURELIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Personal de la firma AGROSANTO SRL participan con profundo pesar y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ORTIZ, MAURICIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Su esposa: Ada Contreras, sus hijos: Vivi, Dani, Pablo, y Vero, Hijos politicos, nietos, y demàs familiares, participan su fallecimientos, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

PELLENE DE GRECCO, BEATRIZ DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. Sus sobrinos Carlos y Graciela Bianchi, sobrinos nietos Pablo y familia, Martín y familia, Lucía y familia, Cecilia y familia, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados el 29/3/21.

PELLENE DE GRECCO, BEATRIZ DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. Que el Señor te eleve al Reino de los Cielos junto tu amado esposo. Descansa en paz Abuela Piba y reconforta a quienes desde la tierra oran por vos. Acompañan en tan duro momento, amigos de su nieta María Belén Grecco y familia. Fernanda Lencina, Alma Bernasconi, Eugenia Miranda, Alejandra Lucio, Mariana Gómez y Angeles Russo.

PELLENE DE GRECCO, BEATRIZ DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. Dr. José Perez Neme y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PELLENE DE GRECCO, BEATRIZ DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. Dra. Emilse y su hija Isabella, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia. Ruegan una oración en su memoria.

PELLENE DE GRECCO, BEATRIZ DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. "Que el Señor la tenga a su lado como nosotros en el corazón, y brille para Ti la luz que no tiene fin". Sus vecinos Ninfa de Marión, Andrea Filanzzoni, Carla y Benjamín, Silvio Bravo, ruegan oraciones en su memoria y Dios le dé consuelo a su familia.

PELLENE DE GRECCO, BEATRIZ DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. Ing. Víctor Cejas y su madre Norma de Cejas, participan con dolor el fallecimiento de querida vecina y amiga.

PELLENE DE GRECCO, BEATRIZ DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. Los amigos de su hija Sara Grecco y su hijo politico Raul Ruiz, del grupo Juvenil de la Parroquia La Inmaculada; Fernando Galizzi, Luis Galizzi, Luis Mariano Carreras, Carlos Carreras, Carlitos Coronel, Mario Basualdo, Omar Skiba, Cacho Lopez, Ricardo Avila, Walter Luna y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PELLENE DE GRECCO, BEATRIZ DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. Marta Galizzi, Fernando Galizzi, Luis Galizzi y sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento de Doña Piba y acompañan a su hija Sarita, su esposo Raul y a sus nietos Carolina, Bea e Ignacio.

PELLENE DE GRECCO, BEATRIZ DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. Chini Filippa de Guber, Rosita y Daniel Guber y sus nietos Gonzalo, Gastón, Franco, Gabriel y Luciana participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Negrita, Gringo y Lito y a sus nietos en este triste momento.

PELLENE DE GRECCO, BEATRIZ DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. Luis Alberto Guantay, Nelly Guantay de Pellene, Emilio Pellene, María Cecilia y María Soledad Pellene y Nazareno, participan con profundo pesar su fallecimiento. Esperan pronta resignación para toda la familia.

PELLENE DE GRECCO, BEATRIZ DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. Cacho Abraham, Muñeca Cejas y sus hijas Yesmine y Alejandra Abraham participan con tristeza la partida de Piba al Reino de los Cielos. Acompañan a su familia en este momento de dolor.

PELLENE DE GRECCO, BEATRIZ DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Hugo Elias y Sra., hijos y nietos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RIVERO DE CORREA, MARTHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/21|. Sus ex compañeros y amigos " Hidricos ", Ramon B., Claudia A., Mirta S., Roxana Z., Mary G., Oscar M., y Julio M., Participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en su dolor. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

PERALTA, GERÓNIMO IGNACIO SUB. OFICIAL MAYOR EJERCITO (R) (GRINGO) (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/20|. Señor, Dios mío: hoy vuelen las lágrimas a caer como perlas al vacío recordando a un ser querido. pero nuestro amor es tan grande hacia ti que no cuestionamos nada: está contigo. Su hermana María del Valle Peralta y familia, invitamos a la misa que se llevará a cabo en la iglesia Catedral a las 20 hs. al cumplirse un año de su fallecimiento.

SÁNCHEZ, CARLOS FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/20|. Yo no sabia que era sentir la ausencia de alguien. No sabia que era llora viendo una foto. Nunca habia sentido la sensacion de suplicarle al Cielo que por favor te diera una segunda oportunidad. Y hoy me la pso preguntándome por que a Tí? llorando sin encontrar una explicacion.Su esposa Estela sus hijos magui y Carlos sus nietos Sofía, Santiago y Agos invitan a la misa en la parroquia Santa Rita el 31/03/21 a las 19:30 al cumplir un año de su fallecimiento

ÁLVAREZ, GRISELDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/21|. Agradecemos a familiares, amigos y vecinos que nos ayudaron y estuvieron presente en este difícil momento. Su familia invita a la misa al cumplirse los 9 días de su fallecimiento, a realizarse en hoy a las 20 hs. en el Santísimo Sacramente en el Bº Borges.

ARIAS, PAULINO FRANKLIN (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Su esposa Silvia, hijos Sofia, Luis, hnos. Raquel, Beatriz, Pedro, José, Ruben, Rosa y demás fliares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en cementerio Jardín del Sol. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ARIAS, PAULINO FRANKLIN (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Comisión directiva del sindicato de Camioneros y Mutual 15 de Diciembre, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en cementerio Jardín del Sol

CASTELLANOS, FABIÁN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. Aunque mi corazón llore y no comprenda tu ausencia, mi rostro sonreirá recordando tus picardías; y en cada pensamiento te guardare como mi tesoro más preciado, fuiste mi gran compañero; Hoy mi ángel adorado en el cielo. Su esposa Teresa Lobos de Castellanos, tus hijas Ivana y Emilse Castellanos y tus hijos politicos Franco Mathieu y Blas Carrillo.

CASTELLANOS, FABIÁN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. Sus padres Luis Castellanos y Teresa Díaz, su esposa Teresa Lobos, sus hijas Ivana y Emilse Castellanos y su hermano José Luis y flia participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia . Caruso Cia. de Seg.SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CASTELLANOS, FABIÁN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. ¡Hijo querido! Cuanto duele tu partida, Dios te eligio para que estes a su lado. Sus padres Pochi y Teresa, su hermano Pepe su esposa Meri, sus sobrinos: Carlos, Jose y Melisa, hijas politicas Amalia Y Solage, primos: Valeria y Victor Gattas, Gusta Fayes. Descansa en paz y brille para ti la luz que no tiene fin.

CASTELLANOS, FABIÁN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. Te recordaremos siempre con cariño". Su tío Vitín Gattas y flia, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el cementerio La Misericordia.

CASTELLANOS, FABIÁN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. "Bienaventurados los humildes de corazón porque ellos verán a Dios". Sus tíos Chela y Toro Llavar, sus primos Alejandro, Bettina, Aldo y sus respectivas familias, participan su fallecimiento con inmenso dolor y elevan oraciones rogando por su paz y descanso eterno.

CASTELLANOS, FABIÁN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. Sus compañeros de la Cámara de Apelaciones Penal, participan con profundo dolor el fallecimiento de su compañero. ¡Hasta siempre Fabi!

CASTELLANOS, FABIÁN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. Tus compañeros de la Cámara de Apelaciones Penal: Lita Orieta, Belén Conte, Norma Basualdo, Yohana Díaz y Pedro Montenegro, participan su fallecimiento con profundo dolor y elevan una plegaria en su memoria.

CASTELLANOS, FABIÁN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. Dra. Sandra Generoso, participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva una plegaria en su memoria.

CASTELLANOS, FABIÁN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. Que Dios te reciba en el Reino Celestial. Amigos Mario Jiménez, Tonino y su familia. Se ruega una oración en su memoria.

CASTELLANOS, FABIÁN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. Los Sres. Vocales de la Excelentísima Cámara de Apelaciones Penal- Tribunal de Alzada del Poder Judicial del Sgo. del Estero, Dres: Gloria Cárdenas, Luis Lugones, Raúl Romero, Sandra Generoso, Cristian Vittar y Marisa Gay de Castellanos participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido compañero de trabajo Fabián Castellanos.

CASTELLANOS, FABIÁN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Tu cuñada Perla Lobos, su esposo Oscar Moreno y Flia. Participan con profundo dolor.

CASTELLANOS, FABIÁN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. Participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial sus cuñados: Raul, Jorge, Oscar, Juan, Diego, Nicolas, Pamela, Cecilia, Estela, Pinky, Mabel, Perla Lobos y sus respectivas familias.

CASTELLANOS, FABIÁN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. Mario Homar Lencinas, su esposa Selva Laplace. participan el fallecimiento del querido amigo Fabian A. Castellano y acompañan a su familia con profundo dolor estos tristes momentos. Ruegan una oracion a su memoria

CASTELLANOS, FABIÁN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. Te recordaremos con mucho cariño, vecinos de calle Garay: Carlos Stenek y flia, Walter Moreno y flia, Hector Richhioti y flia, Nelida Nader y flia, Moni y Beatriz Bueno, Cesar Lopez y flia. Participan con profundo dolor su fallecimieno.

DÍAZ, RAÚL (q.e.p.d) Falleció el 30/3/21|. Su esposa Alcira Saraida sus hijos Marcelo, Walter, Cesar, Gabriel, h. politicos nietos Ana, Aldana, Bautista, Emanuel, Bianca, hnos demas familiares sus restos seran inhumados hoy en horas de la mañana en el cementerio Jardin del Sol. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

MANSILLA, RAÚL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. Padre querido no sé como poder soportar tanto dolor. Su hija Claudia Roxana, su esposo Marcelo Herrera y su nieta Rocío te despiden con mucho dolor. Sus restos fueron sepultados en el Cementerio Jardín del Sol.

MANSILLA, RAÚL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. Nos dejas un vacio y dolor enorme. Su hija Irene, su hijo político Angel Torres, sus nietos Gabi, Franco, y nieta poliltica Camila, participan su fallecimiento y sus restos inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

MANSILLA, RAÚL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. Papi. Gracias por tanto amor por tanto cariño me dejas con mucho dolor. Su hijo Ariel, tu hija pol Ana y tus amados nietos Jeremías, Alma y Elena participan de su fallecimiento sus restos inhumados en Jardín del Sol.

MANSILLA, RAÚL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. Dra. Liz Santillán y su hija Luciana, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Daniel, rogando a Dios cristiana resignación para toda la familia y que brillepara él la luz que no tiene fin.

MANSILLA, RAÚL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. Tadeo y Olma Santillán, amigos de su hijo Dr. Daniel, participan con profundo dolor el fallecimiento de su padre. Piden al Señor lo reciba en su regazo y otorgue a su esposa e hijos cristiana resignación.

MANSILLA, RAÚL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. Te despedimos con mucha tristeza. Tu esposa Dominga Orellana, tus hijos Irene Claudia Daniel y Ariel. Tus hijos políticos Angel, Marcelo y Ana y tus amados nietos Franco, Gabriel, Rocío, Jeremías Alma y Elena, sus restos fueron sepultados en Jardín del Sol.

MANSILLA, RAÚL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. Señor recíbelo en tu casa a tu hijo Raul. Sus desconsolados hermanos Alberto Mansilla y flia. Beatriz de Villarroel y Flia y Kuka de Leiva Flia., Despiden con profundo dolor a su hermanito.

MANSILLA, RAÚL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. Papá. Tu partida es tan dolorosa que te pido me ayudes a soportar tu ausencia Viviras siempre en mi Su hijo Dr. Daniel Mansilla participa con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el jardín del Sol.

MANSILLA, RAÚL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. Señor recíbelo en tu reino y brille la luz que no tiene fin. Promoción 87 de la Esc. Nac. de Comercio Gral. San Martin acompañan en estos momentos de tanto dolor a su querida hija Claudia y flia.

MANSILLA, RAÚL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. Sus primos hermanos: Delia, Pitu ,Mario y su esposa Amelia ,Raúl, Bety, yLiliana Coronel y sus respectivas flias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MOLINA, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/21|. "Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni dolor". Oscar, Amalia, Federico y Eugenia Pereyra ruegan por el eterno descanso del tío Emilio y consuelo para su esposa Lili, Mirian, Viviana, Jose y demás familiares.

TAGLIAPIETRA, ÁNGEL (q.e.p.d) Se durmio en el Señor el 10/3/20|. Su esposa Noemi Costas, hija Guadalupe, nietos y bisnietos, invitan a la misa al recordarse 1 año de su partida, hoy a las 20:00hs en la Parroquia Santiago Apostol. Se ruega una oracion en su memoria.

HERRERA, ROMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. Participan con profundo dolor toda su familia, sus restos fueron inuhmados en el cementerio de Laprida (Dpto Choya ) Ceremonial Exequias y Tanatopraxia Realizado Por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LESCANO, SEGUNDO RONALDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. Su esposa Elida del Rosario Lescano, sus hijos Humberto, Ercilia, Nerio, Jorge, Margarita, Norma, Nilda, nietos y bisnieto, h. pol. sobrinos, hnos y hnos pol. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en cementerio de Guasayán SERV. Caruso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SÁNCHEZ, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Su sobrina Viviana Sánchez, Aldo Gomez y Evangelina Gomez, participan con pofundo pesar el fallecimiento de su querida Tía Irma y acompañan a su tio y primas en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Su sobrina Adriana Sánchez e hijos Octavio y Tadeo Perez Sanchez participan con gran pesar el fallecimiento de su querida Tia, lamentando su inesperada partida al Reino Celestial. Ruegan oraciones por su querida memoria. Descanse en paz.

SÁNCHEZ, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Cuando la persona que amamos parte deja de vivir entre nosotros para vivir en nosotros, Su esposo Oscar Abregú e hijas Karyna, Gellina, Deysi y Flavia, hijos políticos Alfredo Chamut, Daniel Rivero y Mashanori Moriya y nietos Benjamin, Hiroshi, Yatsumi y Habib participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Tintina. Quimilí.