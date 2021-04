FÚNEBRES | 4 de abril del 2021

04/04/2021 - 02:18 Funebres

FALLECIMIENTOS

03/04/2021

- Norma del Valle Espinillo

- Atilio Federico Paz (La Banda)

- Fabriciano Sigampa, Monseñor (La Rioja)

- Blanca Carmen Asunción Rosetti de Ventí

- José Armando Diósquez (La Banda)

- Hugo Rolando Segampa

- Ramón Eduardo Villarreal

- Dora Margarita Beltrán Alfaro

- Ramón Alberto Robles

- Petrona Guillermina Trejo (La Banda)

- Gonzalo Miguel Álvarez (Simbol)

- Sara Mercedes Herrera (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

----------------------------------------

INVITACIÓN A MISA

Dra. ADELAIDA DE JESÚS MALDONADO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/21.

Hoy hace nueve días que te fuiste de nuestro lado, dejando un vacío inmenso, pero aún así, estamos tranquilos porque sabemos que estás al lado de nuestro Señor y siempre estarás en nuestro corazón, porque fuiste lo más grande y hermoso que le sucedió a nuestras vidas. Tu esposo Mario Roldán, tus hijos María del Huerto y Matías Felipe invitamos a la santa misa que se oficiará hoy en la parroquia la Inmaculada a las 20.30 hs.

JOSÉ FRANCISCO IBÁÑEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/4/20 y espera la resurrección.

Hoy se cumple un año de tu partida a la Casa del Padre Eterno. Un año que nos resultó interminable, por el dolor que se afianza con tu ausencia. Los espacios de nuestro hogar se agigantan por tu ausencia. Sabíamos que tus alas ya estaban listas para volar pero nuestros corazones nunca estuvieron listos para verte partir.

Hoy te recordamos como una persona noble y de honor que fuiste, un acabado “ejemplo” de persona, padre, esposo, Papá quédate en nuestros corazones, en nuestras memorias y recuerdos, quédate ahí, donde nadie te toque, donde cada vez que te busquemos podamos encontrarte, ayúdanos a sobrellevar la carga de la angustia de tu partida a la Casa de Dios Padre. Gracias por todo lo que nos distes, gracias por tu enorme calidad de ser persona que nos transmitiste a cada uno de nosotros, gracias eternas por tus consejos siempre acertados y oportunos y la buena siembra por la que hiciste a nosotros tus hijos: dignas personas. Solo queda agradecerte por tu gran entrega hacia nosotros y tu gran amor, tenemos la certeza de que ante todo nos es el último adiós, sino “hasta luego” hasta que nos encontremos juntos en la Casa de Nuestro Padre Celestial. Te fuiste, pero te quedaste en los mejores instantes de todos.

Tus hijos Olga Rosa, José Francisco y Carlota del Valle y su hija política Fanny Carabajal, invitan a la misa que se oficiará hoy en su memoria en el Santuario de Santa Rita a las 19.30 hs.

JOSÉ ORLANDO SÁNCHEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/11/20 y espera la resurrección.

José: en el lugar donde estás seguro estás en paz, presente ojalá hoy 4 de Abril pudiéramos decirte Feliz Cumpleaños y llenarte de besos, abrazos, pero sin importar donde te encuentres siempre estarás presente. Te amamos todos los días, pensamos y te extrañamos cada momento. Te amamos. Sus padres Mario, Palmira, sus hermanos Mario, Soledad y Pamela, sus sobrinos Brenda, Lara, Daniel, Inti, Alma, Victoria y sus cuñados invitan a la misa que se oficiará hoy a las 9 en iglesia Catedral al cumplirse un aniversario más de su natalicio.

SUSANA DEL VALLE GUZMÁN DE TABOADA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/4/20 y espera la resurrección.

Te recordamos cada día de nuestra vida. Tus hijos Ramón, Omar, Natalia, Cecilia y Mónica Taboada y sus respectivas familias invitan a la misa en la parroquia el domingo 4 de abril a las 21 hs en parroquia San Roque al cumplirse 1 año de su fallecimiento.

TRASLADOS DE RESTOS

MARÍA LUISA BRIZUELA (Lucy) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/4/20 y espera la resurrección.

Tu partida es muy sentida y te extrañamos, pero también sabemos que ahora estás en paz y descansando junto a tus padres, hermanos y a José. Jamás imaginamos que levantarías vuelo tan, pero tan pronto, solo nos queda el consuelo de pensar, que alguien está ahora en el Cielo velando por nosotros. Tu recuerdo vivirá por siempre en nuestros corazones. Madre, hermana ya Jesús te recibió en sus brazos. Al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento, elevamos oraciones y besos al Cielo. Sus restos serán traídos de la ciudad de Córdoba y depositados en el cementerio de la Suncho Corral. Sus hijos Grillito, Erick, Javier Ruiz y sus respectivas familias, su hermana Betty de Farreras. Que brille para Lucy la luz infinita.

RECORDATORIO

CÉSAR ALBERTO NIEVA (Pepe) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/10/20 y espera la resurrección.

“Changuito: En el día de tu natalicio estarías cumpliendo sesenta y cuatro añitos junto a nosotros. Pero Dios te llamó y te fuiste en silencio sin un adiós. Sin Molestar a nadie como vos lo deseabas. Hoy la casa estará vacía… El asador vacío… La mesa vacía… Sillas vacías… Hoy en nuestros hogares junto a nuestra familia y con mucha tristeza te recordaremos como un ser lleno de alegría y picardía, honesto, sincero, solidario o sea como una muy buena persona.

¡Dejaste un vacío enorme!

Tu barra: Raúl, Rubén, Chachi y José. Te damos un gran abrazo a la distancia, deseando que pases un feliz cumple junto a Dios, tus padres y tus tías.

¡Nunca te olvidaremos!

VÍCTOR ROBLES (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/4/96 y espera la resurrección.

REBELDÍA SANTIAGUEÑA (Versos con ritmo de chacarera)

De donde sale Cosquín “La Capital del Folklore” si no tiene Chacareras ni una Vidala que llore.

No tiene Bombos legüeros. Como los tiene Santiago Gatos, Zambas, Escondidos. Y otras danzas de mi pago.

Si no tiene Huaira Muyoj Añoranzas, ni engañeras, Telesitas y Bagualas y otras grandes chacareras.

Pa´Capital del Folklore Se necesita todo esto Y haber nacido en Santiago. Son condiciones que he puesto.

No tienen un Julio Gerez, Ni un Andrés A. Chazarreta, Un Cachilo y Zoco Díaz. Campeones de las Cuartetas.

No tiene Hermanos Simón, Violineros Santiagueños, Hermanos Carabajal y muchos otros Bandeños.

No tiene un Gomez Basualdo. Peralta Luna, Manseros, ni tampoco un Leo Dan. Folklorista y nuevo olero.

Pa´Capital del Folklore Se necesita todo esto y ser Madre de ciudades. La historia así lo ha dispuesto.

Letra de Víctor “Shuto” Robles. Homenaje de sus hijos: Mario, Mercedes y Víctor (a)

El Señor es mi pastor, nada me puede faltar” (Salmo 23. Papá querido ya pasaron veinticinco años de tu partida a la Casa del Padre, pero para nosotros son un ayer que pasó y se renueva como hierba en el campo. Imposible olvidar tu sonrisa franca, tu talento para escribir poesías y el carisma para hacer reír a la gente. Todo esto nos hace sentir el vacío de tu presencia pero sabemos que estás en un lugar sagrado y que, desde allí guías a tus hijos y nietos. Te amaremos siempre! Sus hijos Mario, Mercedes y nietos invitan a participar de la misa que con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento se realizará el día de hoy en la Pquia. Cristo Rey a las 20.30 hs.

BELTRÁN ALFARO, DORA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/21|. Sus hijos: Ana Verónica, María Ángeles y Cayetano Colovini y demás familiares part. su fallec. sus restos fueron cremados ayer en El CREMATORIO DE LA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO. ORG. AMPARO S. R. L.

BELTRÁN ALFARO, DORA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/21|. "Oh Jesús, unico consuelo en las horas eternas de dolor, dale el descanso eterno y la gloria que solo tu amor paternal concede". Su hermano Kito y flia., partiipan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

BELTRÁN ALFARO, DORA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/21|. Su hermana Marcela, su hermano politico Marcelo Santillán, sus sobrinos Gabriel y Milagros, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados. Elevamos oraciones en su querida memoria.

BELTRÁN ALFARO, DORA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/21|. Su hermano Oscar, su esposa Delia, sus sobrinos Gaston y Lorena, Luciana y Marcelo, sobrinos nietos Mateo, Felipe y Constanza Beltrán, Oriana, Bautista y Francisco Delbeliz participan con profundo dolor su fallecimiento.

BELTRÁN ALFARO, DORA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/21|. Mony, amiga querida, pudimos despedirnos en una noche linda que se dio de manera inesperada al igual que tu partida al reino celestial. Me quedo con ese recuerdo como siempre coqueta, hermosa y recordando tiempos lindos de nuestra juventud y también los feos que nos tocó vivir. Pero siempre riéndonos y orgullosas de nuestros hijos. Quiero pedir fortaleza para Any, Mariangeles y Caye, tus Quichinos como les decías! Descansa en paz amiga y brille para ti la luz que no tiene fin. Tere Moyano y flia.

BELTRÁN ALFARO, DORA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/21|. Nunca olvidaré tu apoyo incondicional para conmigo y mi familia. Q.e.p.d. Querida tía Gorda. Gaston Beltran (Pauli), Lorena Cejas, tus sobrinos Mateo, Felipe y Constanza participan con profundo dolor su fallecimiento.

BENITES, CINTIA MICAELA (q.e.p.d.) 2/4/21|. La vida nos ha sido dada para buscar a Dios, la muerte para encontrarlo, la eternidad para poseerlo. El equipo directivo, docentes, no docentes del Jardín de Infantes Nº 802 "Quilla Atun", expresan su más sentido pésame ante el fallecimiento de la mamá del alumno Matías Brandán y extienden sus condolencias a sus familiares en estos momentos de profunda tristeza. Oramos por su eterno descanso y para que la paz y el consuelo del Señor los acompañan y fortalezcan.

CARABAJAL, JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. La familia de José Olivieri acompaña en el dolor a su hijo político Diego y familia. Elevan oraciones para su descanso en paz.

CORVALÁN, SUSANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/21|. Su esposo Miguel Ángel Campos, sus hijos Cedcilia, Mónica, Noelia, Silvana, Lucas y Enzo participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cem. de Vuelta de la Barranca. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

EBRECHT, ELDA RUTH (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/21|. Mamá, siempre te voy a querer, gracias por todo. Su hijo Luis Roberto Falleni.

ESPINILLO, NORMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/21|. Sus hijos: Sandra, Silvia y Diego, su hijo pol.: Manolo, sus nietos: Manuel, Yara. Enzo y Máximo, participan su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ESPINILLO, NORMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/21|.

Despedimos con profunda tristeza a nuestra querida Amiga, que brille para ella la luz que no tiene fin ". Julio Cruz, Clara Paz, sus hijos Liliana, Emanuel, Ana, Mauricio y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ESPINILLO, NORMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/21|.

Su compañero y amigos Ramon E. Paz., Pablo F. Paz., Vanesa Padilla,. y sus sobrinos del corazon Lucila y Nicolas Paz. A pesar del inmenso dolor siempre te vamos a recordar con alegria, por pasar contigo gratos momentos y la amistad que nos brindaste con tu gran corazon. participamos con pesar su fallecimiento y acompañamos con oraciones a su flia.

ESPINILLO, NORMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/21|. Dios nuestro Señor seguros de tu infinita misericordia esperamos que la recibas en tus brazos y hagas brillar para ella la luz que no tiene fin " Sus hermanos Ramon y Jovita Espindola, sus sobrinos Marcela, Marita, Daniela y Eduardo, y Ramos, participan con profunda tristeza su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

INFANTE, OSCAR OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/21|. Tu amigo Ruso, Adriana, Pedro y Jerónimo Alegre, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a su flia. en este triste momento. Rogamos oraciones en su memoria.

INFANTE, OSCAR OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/21|. C.D. socios y talleristas del Club de los Abuelos de Sgo. del Estero, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la Sra. Teresa Infante, tallerista de esta institucion. Ruegan oraciones en su memoria.

INFANTE, OSCAR OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/21|. Sus primo políticos Guido y Virginia Brizuela, participan con profundo dolor su partida y acompaña a su prima Mari y su hijo Juan Pablo en este dificil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MANZILLA, CORINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/21|. Su esposo Antonio Romano Campos, sus hijos Mari, Nancy, María, Gaby, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque El Descanso. Cobertura Caruso Cía. Arg. De Seguro s.a. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

ROBLES, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/21|. Sus padres: Hugo Robles y Modesta Juárez de Robles, sus hnos: Susy, Gorda, Luis y Diego, sus hnos. Pol.: Julio, Felipe, Graciela y Sandra, y sobrinos part. con dolor su fallec., sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cement. La Piedad. Casa de duelo: San Martín 2069 B' Libertad. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ROSSETTI DE VENTÍ, BLANCA CARMEN ASUNCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/21|. Te quedas ahora y siempre, en nuestros corazónes. Te despedimos tu hijo Julio César Venti y tus hijos postizos como decias Maxcima Pérez y Abel Pérez participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. CARUSO CIA DE SEG SA .EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ROSSETTI DE VENTÍ, BLANCA CARMEN ASUNCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/21|. Rodolfo Maguna, María Simeonoff, Constanza y Benjamín Maguna, acompañan a su hijo Julio y Turca su fiel asistente en este difícil momento.

ROSSETTI DE VENTÍ, BLANCA CARMEN ASUNCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/21|. Marta S. Pellicer Yocca, sus hijas Marta Marcela, Lola y Daniela Barquín y Pablo Godoy Molinari y sus familias acompañan a su hijo César y a Turca y familia, su incondicional servidora, en estos momentos de profundo dolor. Ruegan oraciones a su querida memoria.

SEGAMPA, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/21|. Su esposa Soledad, sus hijas Sofía, Bianca, sus padres Inés, Hugo, sus hermanos Angela, Natalia, Marcela, Luis, Estefanía, Rita y demás familiares participan su partida. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Serv. Hamburgo. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

SIGAMPA, FABRICIANO (MONSEÑOR) (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/21 en La Rioja|. El Equipo Nacional y sus respectivas comunidades, de Evangelización Dosmil, participan de su retorno a la Casa del Padre y dan gracias a Dios por todo lo recibido de este gran Asesor, ejemplo de Pastor y vivo testimonio de la presencia de Dios. Que descanse en paz querido maestro.

VEGA, LEOPOLDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/21|. Carlos, Fernando, Carola, Vanesa y Genaro Santucho participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

VILLARREAL, RAMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/21|. Su esposa: Emilse, su hija: Celeste, su hermana: Mercedes y demás familiares part. con dolor su fallec., sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cement. La Piedad. Casa de duelo: Pedro Leon Gallo 340 ( S. V. ) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

AGUIRRE DE SUEIRO FERNÁNDEZ, MERCEDES ISABEL (Mecha) (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Por tu cariño incondicional, por tu bondad y tu tiempo, por tu comprension y cada buen consejo por toda tu ayuda, por tus abrazos de consuelo, y tus palabras de aliento. Por cada una de las cosas que en vida has hecho por mi... Te doy toda mi eterna gratitud y todo mi amor. Te extraño, siempre estás y estarás en medio de nosotros, hasta volvernos a encontrar. Descans en paz. Su esposo Carlos, sus hijos Ramon, César, Erica, nietos, hermanos y sobrinos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia La Piedad, al cumplirse cuatro años de su fallecimiento.

JULIÁN, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/21|. Sus sobrinos invitan a la misa de los 40 días en su memoria. Se ruega una oración hoy a las 10 hs en la parroquia Ortodoxa San Jorge, Absalón Rojas 363.

JOSÉ, RUBÉN ATILIO (Chiqui) (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Hoy se cumplen dos años de tu partida. Con mucho dolor hemos vivido este tiempo de gran tristeza. Dios dispuso que te fueras antes que nosotros. Nos duele tu ausencia física, pero te sentimos cerca de toda la flia., porque aunque no podamos verte, estás presente y permaneces en el recuerdo en el corazón y en los sentimientos de quienes te querían, te quieren y querrán por siempre. Descansa en paz hijo querido. Rogamos a Dios tenga en la gloria y brille para vos la luz que no tiene fin. Tus padres: Lidia Queirolo y Boya José, tus hermanos: Mercedes José y Sonia José y flia.

PAZ, PRÓSPERO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/02|. Mi papá no murió, simplemente se mudó a mi corazón y se mantiene en mi memoria. Pasaron 19 años que partiste y nos quedan el ejemplo de tu solidaridad, generosidad. Besos al cielo Viejito: tus hijos Porota, Betty, Lucho, h. pol. Pocho, Miriam, tus nietos, bisnietos rezaremos para que tu alma descanse en brazos de nuestro Señor resucitado.

ROJAS, ROGELIO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/20|. Cuando alguien al que amas se convierte en un recuerdo, la memoria se convierte en un tesoro. Al cumplirse un año de su fallecimiento. María del H. Beltrán y flia.

DIÓSQUEZ, JOSÉ ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/21|.Su esposa Elena Ferrando, sus hijos Rita, Héctor, hija política María José Alvarez, nietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 10 hs. en el cementerio La Misericordia. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS SA. La Plata 162. Tel. 421-9787.

HERRERA, SARA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/21|. Sus hijos Jose, Carlos, Hugo, Cristina, Constanza, hijos politicos, nietos, bisnietos, hermanos y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 11hs en el cementerio la piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

PAZ, ATILIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/21|. Su esposa: Baby Lemus, sus hijos: Silvia, Patricia y Daniel, sus hijos pol.: Héctor y Fabian, nietos y bisnietos part. su fallec., sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Jardín del Sol. ORG. AMPARO S. R. L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PAZ, ATILIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/21|. "El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar. El me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas" (salmo 23). Su esposa Baby Lemos, sus hijos Silvia Patricia y Daniel; sus hijos políticos Héctor y Fabián; sus nietos Matiás, Florencia, Luciana y Gabriela y su bisnieto Bautista, ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumanos hoy 3/4 a las 15.30 hs en el Jardín del Sol. Casa velatorio Gubaira, Belgrano 532.

PAZ, ATILIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/21|. Sus primos Misael, Mauricio y Nelly Paz y Filomena Cordero Paz y sus respectivas familias acompañan a su esposa Beba e hijas en este doloroso momento. Rogamos oraciones en su memoria.

PAZ, ATILIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/21|. Elevamos una oracion en tu mermoria Tio Atilio y que Dios te reciba en el Cielo. Su sobrino Juan Carlos Argibay, su sobrina politicoa Ana Maria Mena y su sobrina Claudia Argibay, acompañamos en este dificil momento a su esposa, hijos y nietos. Elevamos oraciones en su memoria.

PAZ, ATILIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/21|. "Señor está es tu voluntad, quien crea en ti tendrá la vida eterna". Griselda Zuaín y flia. participa con profundo dolor de la partida al reino celestial del padre y padre político de sus compañeros Patricia y Héctor y ruega una oración en su memoria.

PAZ, ATILIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/21|. Acompañamos a Luciana, tu papá y hermanos; Aníbal Álvarez, Natalia y Pablo. Que descanse en paz Don Atilio.

PAZ, ATILIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/21|. Jerónimo Álvarez, Verónica Jozami, te acompañamos Luciana. Que el Abuelito Descanse en paz.

PAZ, ATILIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/21|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Comunidad Educativa del C.E.N.S. N°4 participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de Baby Lemos y padre de la Prof. Patricia Paz .Ruegan oraciones en su memoria

PAZ, ATILIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/21|. "Que Dios Padre, hijos y Espiritu Santo en compañia de la Virgen Maria te reciban en el lugar reservado para Ti". Mario, Vicky, Gustavo, Alejandra, Fabiola y Eduardo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TARGA DE RUCHELLI, SILVIA INÉS DEL VALLE Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/21|. Que te reciba Cristo, quien desde el bautismo te eligió y que los ángeles te lleven a la casa del Padre. Sus primos Héctor Covi, su esposa Eloísa Juárez, sus hijos Romina y René Covi participan con profundo dolor su fallecimiento.

TARGA DE RUCHELLI, SILVIA INÉS DEL VALLE Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/21|. Artruo Madías y famlia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria.

TARGA DE RUCHELLI, SILVIA INÉS DEL VALLE DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/21. Los compañeros y amigos de la Escuela Normal Dr. J. B. Gorostiaga Promocion 1971 de su hemana Dra. Liliana Targa: Tere Nader, Koli Contreras y Pandu Balteiro; Liliam Azuz; Titina Vidarte; Mary Filippi; Walter Salvatierra; Gringo Rodini, Gloria Coronel; Tere De Pablo, Ricardo Villar; Kuki Bauman, Roberto Gonzalez, Pelusa Zuaín, Lida Santillán, Pepe Cantero, Coti Perversi, Mercedes y Graciela Vizgarra, Pablo, MIguel, Marta Abdala. Que el Señor le de descanso eterno y consuelo para su familia.

TARGA DE RUCHELLI, SILVIA INÉS DEL VALLE Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/21|. Silvia, querida amiga, te despedimos con mucho Cariño. María Susana Moreno y sus hijos: Santiago, Paula María y Francisco participan su fallecimiento y acompañan a su familia y hermanos en estos momentos de dolor. Elevan oraciones por su descanso.

TARGA DE RUCHELLI, SILVIA INÉS DEL VALLE DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/21. Ricardo Ramendo y familia y María Ramendo participan con profundo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria hoy y siempre.

TARGA DE RUCHELLI, SILVIA INÉS DEL VALLE DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/21. Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Dra. Silivia Inés del Valle Targa, socia vitalicia de la institucion y esposa del Dr. Luis Alberto Ruchelli. Ruega oraciones en su querida memoria.

TARGA DE RUCHELLI, SILVIA INÉS DEL VALLE DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/21|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, Comision de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su matricualda y esposa del Dr. Luis Ruchelli. Ruegan una oración en su memoria.

TARGA DE RUCHELLI, SILVIA INÉS DEL VALLE DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/21|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega y esposa del Dr. Luis Ruchelli. Ruega una oración en su memoria.

TARGA DE RUCHELLI, SILVIA INÉS DEL VALLE DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/21|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en especial a su amigo Luchi en esta difícil etapa de la vida. Ruegan oraciones en su memoria.

TARGA DE RUCHELLI, SILVIA INÉS DEL VALLE Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/21|. Juan O. Deltrozzo, Inés Ávila y familia participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento doloroso con todo nuestro afecto. Se elevan oraciones en su memoria.

TREJO, PETRONA GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/21|. Sus hijas Carina, Roxana, hijos politicos Ricardo, Jose, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 12hs en el cementerio la misericordia. cob norcen SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

ALVAREZ, GONZALO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/21|. Su esposa Lorena Roldan, su hija Luna Azul, sus hermanos Gabriela, Yanina, Sergio, sus padres Miguel y Mercedes, primos, su abuela Ema Navarrete y demás familiares. Sus restos seran inhumados 9hs. en el cementerio Simbol. Cobertura hamburgo. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

ORELLANA, HÉCTOR AMÍLCAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/21|. Su esposa Ángela, sus hijos, nietos y demás familiares participan de su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de la ciudad de Fernández.

ORELLANA, HÉCTOR AMÍLCAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/21|. Su hijo Rubén Orellana y familia participa de su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de la ciudad de Fernández.

ORELLANA, HÉCTOR AMÍLCAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/21|. Su hija Nora Orellana, su esposo Eduardo Sterr y familia participa de su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de la ciudad de Fernández.