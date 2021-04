FÚNEBRES | 5 de abril del 2021

04/04/2021 - 23:32 Funebres

Fallecimientos

- Oscar Alberto Herrera (La Banda)

- Pedro Pablo Campos (Suncho Corral)

- Sara Teolinda Gómez

- Miguel Ángel Martín

- Juan Carlos Wonnemberg

- Bienvenida del Valle Vildozo (La Banda)

- Amalia Magdalena González (La Banda)

- Marcelo de Jesús Barraza (Árraga)

----------------------------------------

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DORA MARGARITA BELTRÁN ALFARO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/4/21 y espera la resurrección.

El ministro de Desarrollo Social Promoción Humana Relaciones Institucionales con la Comunidad, Dr. Ángel Hugo Niccolai, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SARA TEOLINDA GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/4/21 y espera la resurrección.

Te fuiste en un día particular, el día de la resurrección. Tal vez la vida nos está dando un mensaje con tu partida. Agradecemos enormemente tus valores, los cuales sentimos inculcados en cada uno de nosotros. Te amaremos por siempre! Tus hijos: Marta, Nancy, Gustavo, Fabián, Sole y Vero. Tu hermana Rosa. Tus nietos: Franco, Fabiola, Ivi, Cori, Nico, Maurito, Valentina, Martina, Seba, María Luján, Jimena, Jesús, Benjamín, Santino, Luisana, Sarita, Nacho y Francis. Tus hijos políticos: Raúl, Pato y Juan.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SARA TEOLINDA GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/4/21 y espera la resurrección.

Sarita de mi vida, no te imaginas lo difícil que es pensar en no verte sentadita en tu casa, en no sentir esos abrazos enternecedores y esa compañía tan cálida. Hoy te vas dejando una familia hermosa, tan unida y con tantos valores que supiste y supieron junto a tu compañero de vida inculcarnos. Estoy feliz porque hoy puedes estar con el, para juntos seguir guiándonos con todo el amor que en vida nos dieron. Estoy muy orgullosa de vos y de todo lo que te caracterizaba, me siento tan afortunada por haber sido tu nieta y haber podido acompañarte en esta vida. Volá, volá muy alto mi Ángel, te voy a amar para siempre. Cori.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SARA TEOLINDA GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/4/21 y espera la resurrección.

Tía Sarita te fuiste de nuestro lado. Ya estás junto a Gerito descansando en paz. Tus sobrinos, Fanny, Osvaldo, e hijos, Álvaro y Valentín. Participan con profunda tristeza su fallecimiento y elevan oraciones por su descanso eterno.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SARA TEOLINDA GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/4/21 y espera la resurrección.

Hoy gozas de la paz infinita, junto al señor y a tu esposo. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Tus cuñados Juan Carlos Guzmán, Adela Galván y su hijo Omar. Participan con profundo dolor su partida al reino celestial, y elevan oraciones por su descanso eterno.

GÓMEZ, SARA TEOLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/21|. Sus hijos: Marta, Nancy, Gustavo, Fabian, y Soledad, hijos pol. y nietos participan su fallec., sus restos fueron inhumados ayer en el cement. de Los Morales. Org. Amparo SRL - EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GÓMEZ, SARA TEOLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/21|. Mamita querida: Qué inmenso dolor me dejas! Pero me queda todo lo que me enseñaste a lo largo de mi vida, respeto, honestidad, humildad, sencillez, decencia, a poner la otra mejilla ante las injusticias. Sólo una madre y persona como vos pudo hacer todo eso. Sos y serás la mujer mas maravillosa de este mundo! Te amo por siempre!. Su hija Marta.

GÓMEZ, SARA TEOLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/21|. Viejita mía, de mi alma, hoy me dejas solo, sin saber como seguir. Te amo y te amaré por el resto de mis días hasta que nos volvamos a encontrar!. Su hijo Fabián, y sus nietos: Mauro, Maria Luján, Jimena, Benjamin y Luisana.

GÓMEZ, SARA TEOLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/21|. Mamita: hermosa princesa, bella, noble. Ya estás en los brazos del Señor junto a mi padre, tus padres amados y ti adorada hermana esperando la resurrección. Te amamos madre mía! Descansa en paz. Su hija Nancy, su hijo político Raúl y sus nietos Fabiola y Nicolás.

GÓMEZ, SARA TEOLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/21|. Mamita mía hoy te fuiste y nos dejaste con un inmenso dolor, fuiste una excelente mujer, madre, hija, hermana, abuela. Nos dejaste un vacío enorme, pero también una hermosa familia unida y llena de amor. Gracias por todo mamita querida, te vamos que recordar siempre como esa mujer tan buena y fuerte que eras te amamos y te vamos a amar para toda la vida ahora ya estás en paz descansando con Gerito. Su hija Soledad y tus nietos Martina, Jesús, Santino, Sarita.

GÓMEZ, SARA TEOLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/21|. Hermana de mi alma, te fuiste en silencio, no me pude despedir. Te despido con dolor hasta nuestro reencuentro. Su hermana Rosa Alicia Gómez.

GÓMEZ, SARA TEOLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/21|. Tía querida, te voy a despedir con un gran dolor, no tengo palabras de agradecimiento por tanto pero tanto amor, comprensión ayuda cuando más lo he necesitado. Has estado en cada momento de mi vida. Siempre ahí. Has sufrido junto a mi, te llevas mis secretos. Gracias por haberme hecho sentir una hija más. Gracias por haberme hecho parte de esta familia hermosa, te llevas una parte de mi hasta siempre mamita querida. Su sobrina Verónica y Juan, tus sobrinos: Ignacio, Francisco.

GÓMEZ, SARA TEOLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/21|. Gracias mami por ser la madre más valiente y decidida del mundo, invencible ante la vida y luchadora por tus hijos. Gracias por hacerme crecer, por defenderme, por darme tu apoyo siempre y tu amor infinito. Su hijo Gustavo, su nuera Patricia y sus nietas Ivana y Valentina.

GÓMEZ, SARA TEOLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/21|. Familia Costa Macías: Gringo, Magui, Toty, Kary, Eri, Joshe,Cristian, Fiore y Seba participan con profundo dolor y acompañan a Anto y su familia en estos momentos. Ruegan una oración en su memoria.

GÓMEZ, SARA TEOLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/21|. Sebastián Costa lamenta la perdida de la abuela de Antonella, acompaña con profundo dolor a sus hermanos, hijos y nietos de toda la familia Guzmán Gómez. Ruega una oración en su memoria.

GONZÁLEZ, AMALIA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/21|. Sus hermanos Silvia, Nino, Pochi, Moño, Mili, Rato, sobrinos, cuñados y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 10 hs en el cementerio La Misericordia Cob Norcen. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

KHAIRALLAH, ARGELIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/21|. Su sobrina nieta Estefania Páez Jiménez y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

MARTÍN, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/21|. Sus hijos: Gonzalo, Romina, Sofía y Josefina, hijos pol. y nietos participan su fallec., sus restos fueron cremados ayer en el crematorio de la EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ROBLES, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/21|. "Querido sobrino "Hijitus", fuiste y serás un grande, es por eso que siempre estarás en nuestros corazones. Que brille para ti la luz que no tiene fin". Su tío Domingo Juárez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROBLES, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/21|. "Hijitus, que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Sus amigos de la infancia: Fernando Cáceres, Domingo Abdulajad y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia Robles en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su querida memoria.

ROSSETTI DE VENTÍ, BLANCA CARMEN ASUNCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/21|. Sus vecinos Elda Sanchez Colombo y flia, Olga Correa y flia, Facundo e Ignacio Costas,Tito Muratore y flia, Tuti de Lopez y flia, Hebe de Terrosa y flia y Jose Balteiro y flia participan a su fallecimiento y acompaña a su hijo Julio y demás familiares.

VEGA, LEOPOLDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/21|. Rosa María Contato Carol, participa con pesar su fallecimiento y ruega por su feliz Resurrección. Acompaña con cariño a sus hijos y familiares en este momento de tanto dolor.

WONNENBERG, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/21|. Su esposa Aurora, hijos Carlos y Jorge. Hija política Elisabeth, su nieto Matías y demás familiares participan de su fallecimiento, sus restos inuhmados en el cementerio de Los Flores. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MEDINA, MÓNICA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/21|. "Quien pasó por nuestra vida y entrego su luz ha de resplandecer en nuestra alma por toda la eternidad". Vivirás latente en nuestros corazones y te recordaremos en cada paso que demos como un ser de luz capaz de darlo todo por el otro. Gracias por haber dejado huellas imborrables. Rogamos a Dios que te tenga en la gloria y que brille para vos la luz que no tiene fin. Su familia invita a la santa misa de las 9 noches que se celebrará el día lunes 5/4/2021 a las 20 hs en parroquia San José de Belgrano.

HERRERA, OSCAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/21|. Sus hijos Franco, Viviana, su hermana, sus sobrinos Luis, Graciela, cuñados y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata 162 tel. 4219787.

PAZ, ATILIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/21|. "Dios de misericordia y de amor, recibe en tus brazos a tu hijo y servidor Atilio y concédele la paz eterna". La comunidad educativa del Inst. Jesús El Maestro, nivel secundario, acompaña en este dificil momento a la flia de nuestros profesores Patricia y Héctor.

PAZ, ATILIO FEDERICO (Rabito) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/21|. Gringo Mansilla, participa con dolor y sorpresa del querido y apreciado camarada Rabito, acompaña a su esposa, hijos y nietos quienes tuvieron el feliz privilegio de gozar de su inmenso amor durante muchos años. Descansa en paz Rabito.

VILDOZO, BIENVENIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/21|. Sus hijos Enrique, Hugo, Magdalena, Reyna, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Abra Grande. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

AZAR, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. "Dios no prometió días sin dolor .risa sin tristeza, sol sin lluvia, pero si nos prometió fuerzas para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino". Antonio Eduardo Elean, Poshosha Llugdar e hijjas e hijos políticos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

AZAR, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Victoria Spampinato de Llugdar, Sara Llugdar de Azar y flia; Eduardo Elean y flia, Daniel Ahuat y flia, Miguel A. Llugdar y flia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y flia y José R. Llugdar y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

BARRAZA, MARCELO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/21|. Sus hijos Dolores y Marcelo Barraza, hijos políticos, nietos bisnietos y demás familiares, participan con profundo dolor. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Arraga. EMPRESA SANTIAGO.

CAMPOS, PEDRO PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/21|. Sus hijos Pablo, Ailén, Santiago, sobrinos, hermanos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Suncho Corral. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata 162 tel. 4219787.