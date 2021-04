FÚNEBRES | 7 de abril del 2021

07/04/2021 - 02:10 Funebres

Fallecimientos

Olga Carolina González de González

María Luisa Ginés Casulo Lotto

Carlos Jorge Omar Paz (Padre)

Rosa Josefina Fantoni

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSEFINA FANTONIA

(q.e.p.d.) Falleció 6/4/21 y espera la resurrección.

Municipalidad de Quimilí, extensión Áulica de la Unse de la ciudad de Quimilí participan con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSEFINA FANTONIA

(q.e.p.d.) Falleció 6/4/21 y espera la resurrección.

El intendente de la ciudad de Quimilí, CPN. Omar Fantoni y familia participan con dolor el fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA LUISA GINÉS CASULO LOTTO DE JUGO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/4/21 y espera la resurrección.

“Donde quieras que estés quiero decirte que te tendré en mi mente y en mi corazón por siempre. Te quiero mucho”.

Mabel Ibáñez y Nuny Ledesma, participan el fallecimiento de nuestra querida Luchi y acompañan a sus hijos y familias. Ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA LUISA GINÉS CASULO LOTTO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/4/21 y espera la resurrección.

Hoy tu escritorio quedó vacío, la tiza en el pizarrón descansa, las aulas están calladas, con cada letra aprendida, dabas al niño esperanza, la joven quedó en los montes donde el hacha imperaba, educando a hijos y hacheros tu corazón les dabas. Rogando que la luz de Dios brille para siempre a tu lado, tus hijos te despiden pidiendo por tu eterno descanso. Diego Jugo, Ariel Jugo, Pablo Jugo, sus nietas Karen Jugo, Micaela Jugo, Guillermina Jugo. Sus restos serán velados hoy de 8 a 10 en sala 2 de Pedro León Gallo 340 e inhumados en el Parque de la Paz a las 10.30.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NILDA ANTONIA SALVATIERRA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/4/21 y espera la resurrección.

Despedimos a nuestra querida prima hermana, con corazón triste, más triste no poder hacerlo personalmente, sin el abrazo de consuelo a sus hijos y nietos… ¡Nilda! La prima atenta, cariñosa, conversadora, siempre saludando con una llamada telefónica, emprendiste tu vuelo final, un lunes de la Octava de Pascua, paso de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. La luz del Resucitado ilumina la oscuridad del sepulcro, te espera la verdadera vida, la vida eterna.

Tu recuerdo estará entre nosotros con oraciones y los mejores momentos. Celia, Eduardo y Daniel Salvatierra Pereda junto a sus familias ofrecen una novena en la iglesia Catedral Sgo. todos los días a las 20 hs. hasta el miércoles 14 de abril. Eucaristía que se transmite por la red de facebook.

INVITACIÓN A MISA

AÍDA ARGELIA VILLALVA DE PRIETO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/3/21 y espera la resurrección.

“La mano del Señor es sublime, la mano del Señor hace proezas. No, no moriré: viviré para publicar lo que hizo el Señor”.

Querida madre, hoy se cumple el primer mes de tu partida terrenal al encuentro celestial con el Señor y María Santísima, te fuiste el mismo día que Mama Antula, al igual que ella fuiste una mujer fuerte, decidida, perseverante, libre y de mucha fe. Todos los días nos invaden los recuerdos, las anécdotas, tus palabras, tu ejemplo de auténtica madre que cuidó de sus hijos en todo momento. Por esa fe que nos transmitiste creemos que gozas de la paz eterna. Así lo sentimos, así lo vivimos, con mucha paz. Tus hijos Mirta, Santiago, Néstor y Héctor, hijos políticos, nietos y bisnietos, invitan a la misa hoy a las 20 hs. en la iglesia San Francisco, pidiendo al Señor por su eterno descanso. Mami, que brille para ti la luz que no tiene fin.

RECORDATORIO

BARBARITA BARRERA DE VÉLIZ (q.e.p.d.) . Fallecio el 7/4/19 y espera la resurrección.

Barbarita compañera que en mi vida fueras, nos parece imposible que haya pasado 2 años que no estés con nosotros. Hoy como, ayer nos parece una eternidad, por más que pase el tiempo, soplen vientos ...no borrarán de mi mente tu recuerdos… porque lo que amamos en esta vida después de la muerte , no se olvida,... Dios mitigara el dolor ; pero jamás el olvido … Descansa en paz compañera, madre abuela ...y brille para ti la luz que no tiene fin.... Esposo e hijos.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

CARLOS MANUEL OLIVERA SCHNEIDEWIND – ALPHA BEATRIZ MERCADO DE OLIVERA

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 4/10/88 y el 7/4/17 y esperan la resurrección.

Sus hijos Carlos Antonio, José Luis, Manuel Ignacio y Guillermo Benjamín Olivera, sus hijas políticas, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará en sus memorias, hoy en la iglesia Santo Domingo a las 20,30 hs. al cumplirse 33 y 4 años respectivamente de sus fallecimientos. Se ruega una oración en sus memorias.

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

IRMA TEODOSIA SÁNCHEZ DE ABREGÚ

(q.e.p.d.) Se durmió el 29/3/21 y espera la resurrección.

Su esposo Oscar Abregú y sus hijas Karyna, Gellyna, Deysi y Flavia, hijos políticos Alfredo, Daniel y Mashanori y nietos Benjamín, Hiroshi Yatsuni, Sol y Habib agradecen a toda la familia, amigos y conocidos que nos acompañaron en estos duros momentos y por todas las demostraciones de afecto hacia nuestra madre e invitan a las misas que se oficiarán hoy a las 19 hs en la capilla de San Cayetano de la ciudad de Tintina y el viernes a las 20 hs en Pquia. San José del Bº Belgrano para pedir por el eterno descanso de nuestra querida madre. Brille para ella la luz que no tiene fin.

INVITACIÓN A MISA

LUIS HUMBERTO ROSSI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/4/14 y espera la resurrección.

Vivirás por siempre en el corazón de tu esposa Norma Sandoval, tus hijos Fernando y Patricia Rossi, su hija política Cecilia Ruiz Vasallo y sus nietos Rita y Facundo Rossi Ruiz, invitan a la misa en su memoria en la Pquia. San José del Bº Belgrano a las 20 hs. “Que brille para él la luz que no tien fin”. Una oración en su memoria al cumplirse 7 años de su partida.

INVITACIÓN A MISA

AMÉRICA ARGENTINA SÁNCHEZ ( Beby)

(q.e.p.d) se durmió en el Señor 7/3/21 y espera la resurrección.

Mi bella hermana, tu partida es muy sentida y te extraño, pero también sé que ahora estás en paz junto con mis padres y hermano. Hoy a treinta días de tu partida, dejaste un vacío inmenso. Tú Hermana Clara Luz. Se ruegan oraciones en su querida memoria a las 20 hrs en la Parroquia San José de Belgrano.

RECORDATORIO

WALTER LEDESMA CAMBIACHI

(q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18.

No quiero despedirme no lo haré

porque en mi alma siempre te llevaré

no te fuiste, nunca lo harás

en mi corazón tu siempre vivirás.

Hoy duele tu ausencia

mañana aún mas

porque tus recuerdos por siempre los llevaré.

Me faltará tu sonrisa

tu tierno mirar.

Walter hoy ya no estás

jamás imaginé que un día nos podrías faltar.

Por siempre vivirás en nuestros corazones.

Sus padres, hermanos, hijos, sobrinos y su nieto.