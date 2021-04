FÚNEBRES | 8 de abril del 2021

08/04/2021 - 00:02 Funebres

FALLECIMIENTOS

09/04/2021

Armando Oscar Herrera

Marcelina Soledad Rodríguez

Manuel Antonio Llarrull

René Alberto Gallar

Carlos Dante Carrizo (La Banda)

Gómez María Carlota (La Banda)

Alejandrina del Carmen Paz (La Banda)

María Cecilia Toloza (Loreto)

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROSA JOSEFINA FANTONI (q.e.p.d.) Falleció 6/4/21 y espera la resurrección.

La ministra de Salud Lic. Natividad Nassif, el sub secretario de Salud Dr. César Monti, el coordinador general CPN Norberto Zanni participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROSA JOSEFINA FANTONI (q.e.p.d.) Falleció 6/4/21

El “Consorcio Belgrano” participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROSA JOSEFINA FANTONI (q.e.p.d.) Falleció 6/4/21

Sr. Defensor del Pueblo de la Pcia., Dr. Lionel E. Suárez participa con profundo dolor de su fallecimiento y eleva oraciones en su nombre.

ROSA JOSEFINA FANTONI (q.e.p.d.) Falleció 6/4/21

El decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNSE Dr. Eduardo Lian Allub participa el fallecimiento de la vice decana de la Facultad de Humanidades, acompaña a su familia y pide oraciones en su memoria.

ROSA JOSEFINA FANTONI (q.e.p.d.) Falleció 6/4/21

Despedimos con dolor a nuestra querida vecina, persona de bien, siempre alegre, servicial y cariñosa con nuestros hijos. Acompañamos a Marita, Oscar, Ignacio y Benjamín en tan doloroso momento. Ramón y Belén Pena, sus hijos Manuel, Santiago, Belén y Martín Pena. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

ROSA JOSEFINA FANTONI (q.e.p.d.) Falleció 6/4/21.

Tus amigos y vecinos Edy, Dina, Pancho y Marcela participan con profundo dolor la desaparición física de nuestra querida amiga Paquita, un ser lleno de luz y bondad. Acompañamos a su hermana Marita y familia en estos difíciles momentos, rogando oraciones para que su memoria sea eterna.

Dra. ROSA JOSEFINA FANTONI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/4/21 y espera la resurrección.

Olga Carabajal y Hebe de Infante del Castaño, participan con dolor el fallecimiento de la querida paquita. Queda en nuestro corazón el recuerdo de su sonrisa, de su bondad, su generosidad, el permanente amor por la vocación de docente a la que volcó toda su vida. Como católicos, estamos seguros que el Señor la recibió en su Casa y están gozando en paz de su presencia. A Marita y demás familiares acompañamos con nuestra oración.

MARÍA LUISA GINÉS CASULO LOTTO DE JUGO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/4/21 y espera la resolución.

El Centro de Jubilados y Pensionados de ATE Sgo. del Estero, participan con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera una compañera de lucha en defensa de los derechos de jubilados y vicepresidente de nuestro Centro en un período. Ruega una oración en su memoria.

MARÍA LUISA GINÉS CASULO LOTTO DE JUGO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/4/21 y espera la resolución.

María Esther Peralta de Ferreyra despide con profundo dolor a quien fuera su amiga y compañera de lucha por los derechos de los jubilados, y junto a su esposo Juan Bautista Ferreyra, despiden a la amiga con un “Hasta siempre….

EDITH NOEMÍ MAESTRO DE BÁEZ (Nena) Se durmió en el Señor el 29/03/21 espera la resurrección.

En tu paso por este mundo dejaste grandes valores en tu familia y parientes. Hoy descansa en paz en los brazos del Señor. Su esposo Fidel Báez, sus hijos Mercedes, Nancy, Marisa y Emilio, hijo político René Mansilla y nietos. Su cuñado Raúl Báez, Lidia Iturre, sus hijos Raulito, Mauri, Maria Mercedes. Carolina Nene y nietos, Argentina Aranda de Báez, Roxana, Julio, Claudia Paola, Chochin Báez y nietos, sobrinos Geremita, Pablo, Sergio. Mariela y Mariana Guzmán, Miguel Ponce e hijos, Julio y Fernanda Báez e hijos, y demás familiares participan con gran dolor la partida de su alma al Reino de los cielos. Sus restos fueron cremados en la ciudad de Córdoba. Villa Ojo de Agua Santiago del Estero.

ARMANDO OSCAR HERRERA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21.

El senador nacional, don José Emilio Neder, participa de su fallecimiento.

MANUEL ANTONIO LLARRULL 7/4/21

El subsecretario de Recursos Naturales, Forestación y Tierras, C.P.N. Pablo Fuentes, participa con profundo pesar de su fallecimiento; acompaña a su familia en este duro momento, ruega una oración en su memoria.

MANUEL ANTONIO LLARRULL 7/4/21

El ministro de Producción, RRNN, Forestación y Tierras, Dr. Miguel Mandrille, participa con profundo pesar la pérdida física de tan destacado profesional y apasionado defensor de la Ingeniería; acompaña a su familia en este duro momento, ruega una oración en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

MANUEL ANTONIO LLARRULL 7/4/21.

La Sra. Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra Matilde O’Mill, y el Sr. Secretario Legal y Técnico, Dr. Joaquín de Arzuaga, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan una oración en su memoria.

MANUEL ANTONIO LLARRULL (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21.

El señor ministro de Economía, CPN. Atilio Chara participa su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

MANUEL ANTONIO LLARRULL (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21

La presidenta provisional del Senado de la Nación, Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora, participa su fallecimiento.

MANUEL ANTONIO LLARRULL (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21

El gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora, participa su fallecimiento.

MANUEL ANTONIO LLARRULL (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21

El jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia, Elías Suárez, participa su fallecimiento.

Ing. MANUEL ANTONIO LLARRULL (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/4/21 y espera la resurrección.

La Sra. Intendente de la ciudad capital Ingeniera Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

Ing. MANUEL ANTONIO LLARRULL (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/4/21 y espera la resurrección.

El Consejo Profesional de la Ingeniería y Arquitectura de Sgo. del Estero, lamenta con profundo pesar el fallecimiento del expresidente de nuestra institución Ing. Civil Manuel Antonio Llarrull, profesional destacado en el medio y apasionado defensor de la ingeniería. Acompañamos a familiares y amigos en tan irreparable pérdida. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Que descanse en paz.

Ing. MANUEL ANTONIO LLARRULL (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/4/21 y espera la resurrección.

Su madre Olga Manzur, sus hermanos Jorge Luis, Miriam Doris y Oscar Jesús, su hna. pol. Marga, sus sobrinos Alejandro, Andrea, Celeste, Belén, Camila, Manuel, Anita, Anabel, Rocío y Julieta, sobrinos nietos Candela, Sofía, Matías, Zoe, Nicolás, Delfina y Clara, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán cremados y depositados en el monumento familiar en el cementerio La Piedad.

NILDA ANTONIA SALVATIERRA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/4/21 y espera la resurrección.

Madre querida, Dios quiso llevarte a su lado pero no contempló que a mí me haces mucha falta, nos dejaste un vacío muy grande. Fuiste un ejemplo de mujer y de persona, nos criaste con grandes valores. Algún día nos volveremos a encontrar y estaremos juntos para siempre. Descansa en paz, madre querida. Tu hija Choli Ruiz, tu hijo pol. Ramón Álvarez, tus nietos Natalia, Verónica, Cecilia y Ramoncito, sus bisnietos Teté, Nacho, Julieta, Lorenzo y Luján. Se ruega una oración en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

MOISÉS RAMÓN ADUR (q.e.p.d.) Se durmió el 8/4/19.

“Dios no prometió días sin dolor, risa sin tristeza ni sol sin lluvia, pero sí prometió fuerza para tu día, consuelo para tus lágrimas y luz para tu camino”.

Su familia oficiará misa al cumplirse 2 años de su fallecimiento hoy a las 20 hs en la iglesia Santiago Apóstol. Rogamos una oración en su memoria.

CASULO LOTTO DE JUGO, MARÍA LUISA GINÉS (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Los compañeros de promoción 88 del I S T A, acompañan a Sergio Ariel y a sus hermanos en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CASULO LOTTO DE JUGO, MARÍA LUISA GINÉS (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Cucky y Carolina, acompañan a Ariel en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CASULO LOTTO DE JUGO, MARÍA LUISA GINÉS (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Afa y Susana Torres sus hijos Mechy, Luciana y MarioTorres, participan con gran dolor su fallecimiento. Acompañamos a sus hijos y demas familiares en este momento. gracias por todo Sra. Los Telares.

CASULO LOTTO DE JUGO, MARÍA LUISA GINÉS (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Con gran dolor despido a mi colega y amiga. Mary de Frontera. Ruego oraciones a su memoria. Los Telares.

FANTONI, ROSA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. El consejo directivo de la Asociación Mutual "San Jorge", personal directivo, docente, nodocente y de servicios del Instituto de Enseñanza "San Jorge" en sus cuatro niveles de enseñanza, participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de la Sra. rectora del nivel secundario Prof. Margarita Fantoni y elevan oraciones por su feliz resurrección.

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Sus hermanos: Eduardo, Beba y Margarita, su hno. pol.: Oscar Gomez Infante y sobrinos part. su fallec., sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. HAMBURGO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (Paquita) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Que el Señor te reciba en sus brazos y te brinde la paz y el amor que supiste sembrar a manos llenas en este mundo. Su hermano Eduardo, cuñada Amelia y sobrinos Francisco, Cristina y Eduardito, con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria. Quimilí.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. La Coordinación de la Carrera de Licenciatura en Enfermería de la Facultad de Humanidades, Cs. Sociales y de la Salud de la UNSE, docentes, alumnos, egresados y no docente; lamentan profundamente el fallecimiento de nuestra profesora y Vicedecana Dra. Rosa J Fantoni. Gran persona y mujer querida y entrañable, íntegra y generosa; te vamos a extrañar querida Paquita! Acompañamos a su familia en estos tristes momentos. Rogamos por su eterno descanso.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Paquita querida, siento una gran pena por tu partida, aunque sé que estarás disfrutando de la compañía de Dios, al que tanto amaste y al que siempre invocaste en tus penas y alegrías. Ruego porque descanses en paz y ya no sufras el dolor físico, ni la angustia de dejar este mundo. Vivirás siempre en mi corazón y en mi memoria, querida amiga! Rosa Esther Dinardo, participa con profunda pena el fallecimiento de Rosa Josefina Fantoni.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Nené Touriño de Cuadros despide con mucho cariño a la querida Paquita en su paso a la eternidad donde seguramente el Señor, la recibirá por las virtudes que adornaban su persona, a la vez que acompaña a su familia en esta prematura y dolorosa pérdida de un ser tan exquisito. Vuela alto y descansa en paz querida amiga.

FANTONI, ROSA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. El Servicio Médico Asistencial de la Universidad Nacional de Sgo. del Estero (S.M.A.U.N.S.E) participa con profundo dolor el fallecimiento de la vicedecana de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud - UNSE, Dra. Rosa Josefina Fantoni. Acompaña en el dolor de la pérdida irreparable a su familia y elevan especiales oraciones por su eterno descanso.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Lic. Nori Cheeín de Auat y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. vicedana de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, UNSE, Lic. Josefina Fantoni. Ruegan oraciones en su memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Marta Pece despide con profundo dolor a su querida amiga Paquita con quien compartió alegrías, tristezas y actividades solidarias para ayudar a niños y adolescentes, participa su fallecimiento y acompaña a Oscar y Marita y a toda su familia ante ésta pérdida y ruega oraciones en su querida memoria. Descansa en paz Paquita y brille para ti la luz que no tiene fin.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. A.C.P.I.A.R, despide a Paquita, gran persona, gran profesional y docente, gran amiga ... grande en el trabajo solidario, constante, silencioso, grande en el servicio y en la entrega, tu humilde grandeza deja huellas imborrables en quienes tuvimos la dicha de conocerte y compartir sueños, proyectos, desvelos y trabajos con el único fin de ayudar a niños y adolescentes en situación de riesgo social, asistirlos y acompañarlos en sus procesos de superación. Su partida no será pérdida ni lejanía, seguirá entre nosotros. Su luz iluminará nuestro camino. Por siempre y hasta siempre Paquita. A.C.P.I.A..R participa su fallecimiento y acompaña a Oscar y Marita y a toda su familia ante ésta pérdida y ruega oraciones en su querida memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Oscar Luis Karam, Carmen Venegas e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Marilí Isorni junto a sus hijos Luciana, María Emilia y Claudio Saber, sus hijos políticos y nietos participan con mucho dolor el fallecimiento de la querida amiga Pakita. Elevan oraciones por su eterno descanso en la gloria del Señor y por la paz y resignación de su familia.

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Anita Castigllione participa con profundo dolor el fallecimiento de la querida Paquita con el recuerdo agradecido de quién fuera una persona de bien, que supo contener, orientar y dejar hacer con afectuosa calidez. Grande Paquita!!!

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Anita Castigllione y sus hijos Mariana, Ale, Joaquín y Joshe Cesca y Mario Fornes participan apenados el fallecimiento de la querida Paquita.

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Autoridades, personal docente, Nodocente y estudiantes de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la UNSE, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Vicedecana de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, de nuestra casa de altos estudios, y acompañan a su familia en este difícil momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. María Inés Castiglione y Carlos Toia participan con profundo dolor el fallecimiento de Paquita y acompañan a sus familiares en este doloroso momento.

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. El equipo administrativo del Instituto San Jorge: Andrea Bravo, Franklin Uñates, Florencia Monserrat, Belen Herrera, Carlos Mattar, Claudia Pachilla, Pablo Saad. Gisel Borrás Juarez, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su hermana Margarita Fantoni. Ruegan una oración en su querida memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Luis Eduardo Lopez ex docente UNSE, participa con sumo pesar su fallecimiento y acompaña a sus familiares en tan dolorosa circunstancia. Oraciones en su memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Carlos Soza y flia., participa con pesar su fallecimiento y acompaña a toda la familia en este momento tan dificil. Que Dios reciba su alma y descanse en paz.

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Maria Eugenia Jugo y Hector Abatedaga, acompañan a su amiga Marita y flia.,. Elevan oraciones en su memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi, aunque esté muerto, vivirá". Despedimos con profundo dolor a nuestra querida Paquita, Claudia Aguirre y Cecilia Perez, FHCSyS UNSE. Acompañamos a sus familiares en tan dolorosa pérdida.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Mi querida Paquita, con una profunda tristeza la despido, una excelente persona, agradezco a Dios haberla conocido y compartido muchos momentos, de trabajo, de charlas, gracias por sus consejos, por el cariño inmenso, eternamente agradecida, recuerdos que quedarán en mi corazón. Descansa en paz Paquita. Dios de consuelo a todos los que tuvimos la.oportunidad de conocerla. Claudia Aguirre.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Pakita, descansa ya. Entregaste silenciosa y con buenísima voluntad tu carisma y esfuerzos por tus alumnos, colegas, compañeros de ideales. Ana Monfrini y sus hijos, Mariano, Cecilia y Ricardo.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Patricia y Enzo Carabajal con sus hijos particpan con profundo dolor el fallecimiento de Paquita, hermana de sus amigos Marita y Oscar, elevan oraciones en su memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. El Colegio de Psicólogos de Santiago Del Estero despide con profundo dolor a la Sra. Vice Decana de la Facultad de Humanidades, Cs. Sociales y de la Salud Prof. Josefina "Paquita" Fantoni persona de profundo compromiso Ético e incansable labor en la enseñanza y la gestión por la Educación. Acompañamos con afecto a su familia y a la familia universitaria que supo construir.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Participan su fallecimiento Juan Luis Coria, Lubina Vignolo, sus hijos María Jimena, Juan Ignacio, María del Carmen Negro, Albana, Rolando Leturia, Juan Edgardo, Verónica Paroli. Acompañan a su familia en el dolor de la pérdida y elevan una oración en su memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. La Coordinadora y el personal docente y administrativo de la Licenciatura en Inglés lamentan profundamente el fallecimiento de su amiga y vicedecana de la Facultad de Humanidades, Cs. Sociales y de la Salud, UNSE, y acompañan a su familia en este doloroso momento. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Q.e.p.d.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. El Colegio Profesional de Psicopedagogos de Santiago del Estero participa con dolor el fallecimiento de la querida "Paquita". Acompañan a su familia y se elevan oraciones en su memoria. El Colegio Profesional de Psicopedagogos de Santiago del Estero participa con dolor el fallecimiento de la querida "Paquita". Acompañan a su familia y se elevan oraciones en su memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Carlos Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y familia participan con profundio dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Analía Borrás, Omar Juárez, Giselle y Lucas Juárez Borrás, acompañan con gran dolor a Marita, Oscar, Ignacio, Benjamín y demás familiares, en tan triste momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Viviana Borrás, Ramiro Hoyos, Matías y Martín Hoyos, acompañan con gran dolor a Marita, Oscar, Ignacio, Benjamín y demás familiares en tan triste momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Gustavo Martinetti y Carmen Silva, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar su fallecimiento ex integrante de la comisión de Bioetica de la institucion. Ruega una oración en su memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. María Estela Gómez, despide con tristeza a la querida "Paquita" y acompaña a toda su familia en este doloroso momento. Ruega oraciones en su memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Dr. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan con tristeza el fallecimiento de las querida Paquita y acompañan a su familia en esta dolorososa etapa de la vida. Ruegan oraciones en su memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. María Lucrecia Abido y Lilia Inés Abido, despiden con mucha tristeza a Pakita y abrazan con afecto en este difícil momento a su hermana Marita, Oscar y sus adorados sobrinos Ignacio y Benjamín Gómez Infante. Elevan oraciones en su querida memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, Comision de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar su fallecimiento ex integrante de la comisión de Bioetica de la institucion. Ruegan una oración en su memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Pakita querida ya estas brillando en paz junto a tus padres. Con todo nuestro cariño acompañan a Marita y flia.; Chely, Patricia, Miriam, Claudia, Carmen, Paqui y Lili. Rogamos oraciones por su descanso en paz.

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Pakita querida siempre estaras en nuestros corazones. Acompañan a su amiga Marita y flia.; Sus amigos Miriam y Silvia Sanchez Zuain y flia. Rogamos oraciones en su memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Amira Tauil Abdala y familia., participan el fallecimiento de mi querida amiga Pakita y acompañan en su dolor a toda la familia. Rogamos oraciones en su memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Amira Kermes Tauil y su hija Guillermina, despedimos con profundo dolor a nuestra amiga Paquita. Rogamos oraciones en su querida memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (PAQUITA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Desde el recóndito dolor que nos embarga, las tenues alas de un ángel sostienen un himno de gratitud, esperanza y amistad. Paqui, entrañable amiga, gracias por el convite al banquete de tu mesa luminosa, sin par y generosa. Tu recuerdo será la herencia inexcusablemente comprometida con los más altos valores de la vida excelsa. ¡Hasta siempre, amiga! María Lidia Juliá, Ana María Monfrini y Elba Espínola, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este aciago momento. Elevan preces en su memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Ruth Filosi de Flaja, lamenta mucho tan irreparable pérdida y acompaña a su hermana Marita de Gomez Infante y familia.

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Claudia Dargoltz y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas". Alejandra Ríos, sus hijas Camila y Amira acompañan a Marita, Oscar, Ignacio y Benjamín en este momento de gran tristeza y dolor. Se ruega una oración en su memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Ruth Filosi de Flaja, lamenta mucho tan irreparable pérdida y acompaña a su hermana Marita de Gomez Infante y familia.

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Tu tia Matilde Fantoni y Luciana, participan con profundo dolor la irreparable perdida de Paquita. Acompañan a Marita, Beda, Eduardo y a toda la familia Fantoni en este dificil momento. Que tu alma descanse en paz.

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Que brille para ella la luz que no tiene fin " Marta Aranda, Rubén Cecconi y sus hijos Nico, Cristian y Ornella, acompañan a Marita, Oscar, Ignacio y Benjamin en este momento de dolor por la irreparable perdida de Paquita. Rogamos oraciones en su memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|.

Ines Argañaraz, despide con profundo pesar a Paquita y brille para ella la luz que no tiene fin. Maria del Consuelo conforte a a su familia.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Lisandro Gomez Infante, Ana Rosa Rodriguez y sus hijos Mercedes, Ana y Lisandro participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su bendita memoria para que su familia encuentre consuelo.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|.

Hilda y Fernando Giribaldi, participan con pesar el fallecimiento de su apreciada vecina. Ruegan oraciones en su memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Mario Merino, María Julia Pone e hijos participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a Marita y Oscar. Ruegan oraciones en su memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Hilda Filippa Durán, su hija Fernanda Muratore y su nieto Sebastian Muratore, participan con pesar el fallecimiento de Paquita y comparten el dolor de Marita, Oscar, Ignacio y Benjamin. Que brille para ella la luz eterna.

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Rodolfo Soria y María Fernanda Muratore participan el fallecimiento de Paquita y acompañan en este doloroso momento a su hermana Marita, Oscar, Ignacio y Benjamin. Que brille para ella la luz eterna.

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|.

Delfor Monill y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su colega y compañera de trabajo Margarita y la acompañan a ella y flia. con oraciones en su memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d) Falleció el 6/4/21|. Omar Layús Ruiz, su hijo Faustino y su hija Emilia, participan con dolor el fallecimiento de nuestra querida Paquita y ruegan oraciones en su memoria. Siempre estarás en nuestros corazones.

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. David Domínguez y familia participa el fallecimiento de paquita, acompañando a toda su familia en este doloroso momento, rogando oraciones en su memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. El Colegio de Sociólogos de Sgo. del Estero, participa con pesar el fallecimiento de la Sra. vicedecana de la Facultad Humanidades, Cs. Sociales y de la Salud de la UNSE, Dra. Josefina Fantoni, Acompaña a su familia en estos momentos difíciles y ruega una oración en su memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. La Licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades y Cs. Sociales y de la Salud de la UNSE, participa con profundo dolor el fallecimiento de la vicedecana de la Facultad Dra. Josefina Fantoni. Ruega oraciones en su querida memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. La coordinadora académica de la Licenciatura en Historia, Mg. Adriana Medina, el J.T.P Lic. Pablo Cabrera y la secretaria administrativa de la carrera, participan con profundo dolor el fallecimiento de la vicedecana de la Facultad de Humanidades, Cs. Sociales y de la Salud de la UNSE y acompaña a su familia en este difícil momento.

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor su fallecimiento. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. ¡Hasta siempre Paquita! Así te despiden las integrantes de Las Leñitas, tus amigas Magui Juárez Villegas, Marta Pece, Inés Argañaraz, Niní de Ocaranza, Estrella Pereyra, Marta Ochoa y Patricia Rossi.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Adirana Infante del Castaño, sus hijas Valentina y Mercedes Estrada participan el fallecimiento de la querida Paquita, y acompañan a sus amigos Marita, Oscar y sus hijos en tan doloroso momento. Rogamos oraciones en su memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. La directora, Mg. Myriam Maatouk, junto al equipo que integra, la Escuela de Artes y Oficios, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, de la Dra. Josefina "Paquita" Fantoni, vicedecana de la Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y de la Salud y acompañan en el dolor a sus afectos.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. La directora, Dra. Ofelia Montenegro de Siquot, junto al equipo que integra, la Escuela para la Innovación Educativa, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan y lamentan, el fallecimiento de la Dra. Josefina "Paquita" Fantoni, vicedecana de la Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y de la Salud y acompañan en el dolor a sus afectos.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Sus amigos Pesy Salvatierra, Gustavo Pérez y sus hijas Florencia, Aldana y Pilar, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. La carrera Tecnicatura Superior en Intercultural Bilingüe, con Mención en Lengua Quichua, se une al profundo dolor de toda la comunidad educativa de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, por el fallecimiento de nuestra querida vicedecana, Dra. Josefina "Paquita" Fantoni. Acompañamos a su familia en este difícil momento.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. El equipo de gestión, dependiente de Rectorado, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan y lamentan, el fallecimiento de la Dra. Josefina "Paquita" Fantoni, vicedecana de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, y acompañan en el dolor a sus afectos.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. El decano, Ing. Pedro Juvenal Basualdo, el vicedecano, Dr. Carlos Ramón Juarez, miembros del Consejo Directivo, junto a la comunidad que integra, la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan y lamentan, el fallecimiento de la vicedecana de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, Dra. Josefina "Paquita" Fantoni, y acompañan en el dolor a sus afectos.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. El decano, Dr. Juan Carlos Medina, la vicedecana, Dra. Nancy Giannuzzo, miembros del Consejo Directivo, junto a la comunidad que integra, la Facultad de Ciencias Forestales, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan y lamentan, el fallecimiento de la vicedecana de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, Dra. Josefina "Paquita" Fantoni, y acompañan en el dolor a sus afectos.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. El equipo de gestión de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud , de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan y lamentan, el fallecimiento de su vicedecana, Dra. Josefina "Paquita" Fantoni, y acompañan en el dolor a sus afectos.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. El decano, Lic. Hugo Marcelino Ledesma, miembros del Consejo Directivo, junto a la comunidad que integra, la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan y lamentan, el fallecimiento de su vicedecana, Dra. Josefina "Paquita" Fantoni, y acompañan en el dolor a sus afectos.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad, que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan y lamentan, el fallecimiento de la Dra. Josefina "Paquita" Fantoni, vicedecana de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, y acompañan en el dolor a sus afectos.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. "Una bella persona, gran mujer e incondicional compañera. Te vamos a extrañar mucho, pero seguiremos con la fuerza de tu presencia en cada paso que demos. Gracias por todo, gracias por tanto, Paquita querida", tu amigo y compañero, Hugo Marcelino Ledesma.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Que el Señor la reciba en sus brazos con todo el amor que sembró en este mundo. Emilio Salomón, Nelly Mayuli, sus hijos Emilio y Virginia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga y vecina, acompañando en el dolor a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. El personal directivo, administrativo, docente y de maestranza del Instituto Superior San Jorge participa el fallecimiento de la hermana de la Prof. Margarita Fantoni, rectora del nivel secundario del Instituto San Jorge y acompañan a la familia en este doloroso momento.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Susana Alonso y Lucas Daniel Cosci participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Paquita y acompañan a su familia en este dificil momento.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Dr. Carlos Antonio Olivera, su esposa Liliana Mendoza, sus hijos Carlos, Eleonora, Santiago, Lucia, Facundo y sus respectivas familias. Acompañan y piden consuelo a sus familiares Oscar y Marita por el fallecimiento de "Paquita" Rogamos oraciones en su memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Germán Zucal acompaña a Marita y Oscar en esta dolorosa circunstancia, por la irreparable pérdida de su hermana Paquita. Pide a Dios le conceda una feliz resurrección

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Personal docente y no docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNSE acompaña el fallecimiento de la vicedecana de la Facultad de Humanidades Paquita Fantoni y elevan oraciones en su memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola lamentan su fallecimiento y acompañan con sincero cariño a sus hermanos Marita y Oscar.

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. El Rotary Club Francisco de Aguirre y su Rueda de la Amistad participan su fallecimiento y acompañan con afecto a sus amigos Oscar y Marita.

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. El Departamento de Educación y Psicología de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia. Ruega oraciones en su memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Luis Paradelo y Lucía Herrera de Paradelo participan con profundo dolor el fallecimiento de "Paquita" quien fuera vicedecana, docente, compañera de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE y acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (Paquita) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. En tu paso por este mundo dejaste valores inapreciables en tu pléyade de alumnos como así también en el seno familiar. Descansa en paz. Rogelio Brizuela, su esposa Dora Mateu y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Quimilí.

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (Paquita) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Recíbela Señor en tus brazos y dale el descanso eterno. Margarita Cardozo y flia participan con mucho dolor su fallecimiento, acompañan a su familia con el más cálido sentimiento y elevan sentidas oraciones en su querida memoria. Quimilí.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Profundo dolor y tristeza infinita nos causa tu partida, querida Paquita, amiga entrañable. Quedan para siempre entre nosotros tu sonrisa franca, tu trato amable y cordial, tu sabiduría cotidiana, tu incondicional y generosa entrega, tu fortaleza ante el dolor y tu espíritu iluminado de esperanza. Nelly, Estela y Norma Tamer abrazan con gran afecto a Marita y Oscar, a sus sobrinos y demás familiares pidiendo que el Señor les dé fortaleza, serenidad y paz.

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (Paquita) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Sus amigas Graciela Saber y Graciela Ruiz participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a sus hermanos en este tristísimo momento. Descansa en paz querida Paquita y que brille para tí la Luz que no tiene fin.

GALLAR, RENÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Su esposa Olga Rosa Caprroz, sus hijos Gonzalo, Sabrina, Lorena, hijos pol, nietos y demás fliares. participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERV. HAMBURGO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

GALLAR, RENÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Personal directivo, docente y de maestranza del Jardin N° 210 " San Cayetano" participa el fallecimiento del padre de nuestra compañera Lorena Gallar Caparroz. Rogamos oraciones en su memoria.

GALLAR, RENÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el reino de los cielos. Marta Rodriguez y familia. Acompañan a su hija Lorena y a su nieto Marcos en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE GONZÁLEZ, OLGA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/21|. Eduardo Antonio Abalovich y familia, acompaña a su familia ante el fallecimiento de la mamá y ruega oraciones en su memoria.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Su madre: Coca Manzur, sus hijos: Augusto y Luciana Llarrull, sus hnos: Chito, Miryam y Jorge Llarrull, participan con profundo dolor su fallecimiento y sus restos serán cremados hoy en EL CREMATORIO DE LA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO. HAMBURGO CIA DE SEGUROS S.A

LLARRULL, MANUEL ANTONIO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Aníbal Martínez y familia, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a toda su familia en estos difíciles momentos. Elevan una oración en su memoria.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Sus amigos del Grupo Juanes y Juanas: Marta Luna, Alicia Allub, Anita Bratti, Anahí Chamorro, Cristina Donzelli, Mónica More, Pochi Gómez, Raquel Correa, Laura Sequeira, Carmelo Falcione y Alfredo Vargas, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Sus amigos Carmelo Falcione, Raquel Correa, sus hijos y sus familias participamos con profundo dolor la partida física del qu erido Manu. Extrañaremos su bonhomia, sus canciones, su amistad sincera. Estarás presente entre nosotros como en nuestro grupo de Juanes y Juanas. Que siempre brille para él la luz que no tiene fin.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO Ing. (q.e.p.d) Falleció el 7/4/21|. Ing. Javier Arce y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO Ing. (q.e.p.d) Falleció el 7/4/21|. Silvia Ludueña participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Lic. Ricardo Dalale, su señora Dra. Nora Litvak de Dalale y Lic Benjamín Dalale y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Sus compañeros de promocion Perito 1971 de la Esc. Nacional de Comercio Prof. Antenor R. Ferreyra.,participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO Ing. (q.e.p.d) Falleció el 7/4/21|. Federico Daniel Pece Azar, a su colega ingeniero-amigo, con quien compartió intensas horas de estudio e ideales profesionales de la ingeniería, agradece a Dios sus dones generosamente ofrecidos desde su mente y corazón, honestidad intelectual, gentío y dedicación a su familia y amigos, mostrada y demostrada a todos los que le conocían y eran cercanos. Sus conocimentos, conceptos y consideraciones fueron y serán recordados con mucho aprecio por tus compañeros de camino. Se ruega oraciones en su memoria.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, del Ing. Civil Manuel Antonio Llarull, quien fuera presidente del Consejo Profesional de la Ingenieria y Arquitectura de Sgo. del Estero, y acompañan en el dolor a sus afectos.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Luisa Argañarás y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a toda su familia, en forma especial a su hermano Chito. Elevan oraciones en su memoria.

PERALTA, BLANCA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/21|. La honorable comisión directiva y afiliados del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Santiago del Estero (SIVENDIA) participa su fallecimiento y acompaña a su compañero afiliado Juan Carlos Barraza en este doloroso momento a su familia rogando al Señor por la paz de su alma y dun descanso eterno.

Invitación a Misa

BARRAZA, FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Sus hijos Gladys y Víctor Suárez, hijos políticos, nietos y demás familiares invitan a la misa a realizarse hoy jueves 8/3 a las 20 hs. en Catedral Basílica, al cumplirse cuarenta meses de su partida al Reino de los cielos. Se ruegan oraciones en su memoria.

SOSA DE LEDESMA, ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/17|. "Con el paso de los años tu amor sigue presente cada día en nuestras vidas". Su esposo Pedro Ledesma, sus hijas Mirta y Nancy la recuerdan con el afecto de siempre y elevan oraciones en su memoria al cumplirse hoy 4 años de su partida.

CARRIZO, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Su madre Elena Banegas, sus hnos, Carla, Juan Pablo, cuñados Sergio, Mirta, sobrinos Valentina, Catalina, Juliana y Luisana y demas fliares. participan su fallecimiento, sus restos serán inuumados a las 11,30 hs. cementerio La Misericordia. SERV. HAMBURGO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

GÓMEZ, MARÍA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Sus hijos Silvia y Jorge, hijo pol. Luis, nietos Martin, Pablo Romina y Leandro y demás fliares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol en el cementerio Parque de la Paz. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

PAZ, ALEJANDRINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Sus hijos, hijos políticos, nietos y demas familiares. Sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Ardiles servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

PAZ, CARLOS JORGE OMAR (PADRE) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Cáritas Diocesana Sgo. del Estero, participa con dolor el fallecimiento del padre Carlos. Eleva oraciones en su memoria y acompañan a su familia en este difícil momento.

PAZ, CARLOS JORGE OMAR (PADRE) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Los Praesidios Vigen del Valle y María Nuestra Esperanza, de la Legión de María de Sdo. Corazón de Jesús, a través de sus miembros: María Estela, María Ester, Verónica, Juana Amelia, Cecilia, Mercedes y Beatriz, participan con inmenso dolor, la partida del Pde. Carlos, al Reino Celestial. Un día Dios lo llamó para que fuera su fiel servidor, abocándose a la tarea sacerdotal, desempeñándose, como tal en nuestra Parroquia durante varios años. En todo ese tiempo, así como Cristo, consagró su vida, a anunciar en su nombre y con autoridad, la amorosa voluntad del Padre del cielo. Y así con humildad y venciendo muchas dificultades, ofreció su servicio en cada Eucaristía y demás tareas parroquiales, no solo como testigo, sino como heraldo y mensajero de la Fé en Cristo Jesús. Por todo ésto, seguramente, Dios ya lo acogió en la gloria de su Reino, en tanto, su recuerdo, perdurará en nuestros corazones. Padre Carlos, fuiste y seguirás siendo sacerdote custodiado, desde el cielo, a tu comunidad, que hoy te despide con inmensa gratitud. Amén.

PAZ, CARLOS JORGE OMAR (PADRE) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi, aunque haya muerto vivirá". Padre Carlos, usted vivió en la fidelidad a la voluntad de Dios". La comunidad San Luis Gonzaga de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús del barrio San Martín participan su fallecimiento y pide una oración en su memoria.

PAZ, CARLOS JORGE OMAR (PADRE) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. "Dios no nos prometió dias sin dolor, risa sin tristeza, sol sin lluvia, pero si prometió fuerza para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino". La representante legal de los colegios del Obispado, Lic. Claudia Cancino, el apoderado legal de los colegios del Obispado, Pbro. Sergio Quinzio y personal de la sede administrativa de escuelas diocesanas participan con profundo dolor el fallecimiento del Pbro. Carlos Paz. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, CARLOS JORGE OMAR (Padre) (q.e.p.d) Falleció el 6/4/21|. Las comunidadesd educativas de todos los niveles de los colegios del Obispado de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento del Pbro. Carlos Paz, elevan oración en su memoria.

BRAVO, CARLOS ALBERTO (Tete) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Hoy al cumplirse tres años de tu partida, que el Señor te proteja con su misericordia. Tu familia te recuerda con mucho amor y cariño. Tu esposa Alina, tus hijos Mariela, Pili y Gabi, tus hijos pol. Germán, Daniela y Jorge, tus nietos Matías, Rubén, Máximo, Agustina, Alinita y Helena, invitan a familiares y amigos a la misa en la iglesia Santiago Apóstol a las 20 hs. Se ruega una oración en su memoria.

PAZ, SULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. Mami querida: Dejaste un vacio grande y doloroso. Descansa en paz!. Madre, abuela, bisabuela, tatara abuela, te queremos y te extrañamos todos. Sus hijas Chabela, Rosa y Cristina con sus respectivas flias. invitan a la misa por un mes de tu partida al Reino Celestial, en la PQuia Santiago Apóstol hoy a las 20hs.

GANEM, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/02|. Un año más de tu partida al Reino Celestial, pero siempre presente en nuestros corazones. Tu esposa Barbarita Moukarzel, sus hijos José Luis, Alberto, Miguel, Victor Eduardo y sus respectivas flias. Elevan oraciones por tu descanso eterno.

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Antonioe. Kinen y Marta G. Terrera lamentan profundamente el fallecimiento de nuestra querida Pakita y acompañan a la familia en este doloroso momento,

HERRERA, ARMANDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Sus hijos Marisa, Gustavo, Juan, h. políticos, nietos Leandro, Mauro, Sabrina, Máximo, Santino, Octavio, Ángela y demás familiares. Servicio De Cremación Realizado por NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata 162. Tel. 4219787.

HERRERA, ARMANDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Su hija Marisa Herrera y familia, su hijo Gustavo Herrera y familia y Juan Herrera y familia. Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria, que brille para el la luz que no tiene fin.

HERRERA, ARMANDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Su sobrina Diana M. Matteo participa con hondo pesar del fallecimiento del tío Oscar, acompaño a mis primos Suky, Marisa y Gustavo en este momento de dolor, ruego al mismo tiempo oraciones a su memoria.

HERRERA, ARMANDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Oscar! Gracias por todo lo brindado desde mi infancia hasta en los momentos más dolorosos de mi vida, nunca olvidaré esos gestos, tu entrega fue como la de un Padre. Su sobrino César Federico Herrera, su esposa Perli, hijos Joaquín, Martín, Eugenia, Carmen y Francisco, participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a Suky, Marisa, Gustavo, y a sus nietos en este momento de dolor. Ruegan oraciones a su memoria.

HERRERA, ARMANDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. "Señor, recíbelo en tus brazos y permítele gozar de tu Gloria". Su sobrina Isabel Cancinos Vda. de Herrera, sus sobrinos nietos: Dra. Ana Herrera, Ada Luz Herrera, Dr. Leandro H. Herrera y Cra. Virginia Herrera y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

HERRERA, ARMANDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Julio Walter Neder y familia, participa con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

HERRERA, ARMANDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Pedro Miguel Neder y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

HERRERA, ARMANDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida". Juan Jose Masino y familia participan con dolor el fallecimiento de su amigo y ruegan una oración en su memoria.

HERRERA, ARMANDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna". Sus Amigos radicales se nos fue otro amigo, hermano y compañero te vamos a extrañar Oscar.

HERRERA, ARMANDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Tan sublime es el amor de Dios que solo en caso de gran necesidad debe nombrarse y siempre con mucha veneración". Pupi Maldonado y su Sra. Esposa Pipi Matuchesky ruegan una oración en su memoria y que brille para el la luz para el que no tiene fin.

HERRERA, ARMANDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. "Pensar que te fuiste más allá del sol" tu recuerdo será infinito y perdurara por siempre en nuestros corazones ya que tuvimos la suerte de disfrutar de tu amistad. En tu lugar de comerciante eras una persona amable, cordial y de respeto por los demás. Rogamos al señor de cristiana resignación a su familia que nuestra madre de Loreto te cubra con su manto. Que brille para el la luz que no tiene fin tu amigo Miguel Rosalez y familia ruegan una oración en su memoria.

HERRERA, ARMANDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Tus vecinos Lili Chazarreta sus hijos Ariel Bravo y familia, Sandra Bravo de Caparelli participan con profundo dolor su fallecimiento de tan apreciado vecino ruegan una oración en su querida memoria.

HERRERA, ARMANDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. "Fuiste para mí un ejemplo de bondad, siempre dispuesto a hacer el bien a los demás, brindándote generosamente de todo corazón, sin esperar nada a cambio". José Umaño y familia participan con dolor el fallecimiento de su amigo y ruegan una oración en su memoria.

HERRERA, ARMANDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. "El Señor lo cubra con su manto de Misericordia, de gracia y lo tenga entre sus elegidos". Juan Carlos Ramos y Familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones y a su memoria.

HERRERA, ARMANDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Señor ya descansa en tus brazos, cúbrelo con tu manto de Gracia y Misericordia. Descansa en paz. Ramona Villalba de Jozami, sus hijos Cristina, Negra, Jota, Sandra, Mary, Abraham y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan cristiana resignación para toda su familia.

HERRERA, ARMANDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Que la bendita morada del Señor te guarde en ese lugar tan merecido. Te recordaremos siempre como persona invencible en el trabajo, ejemplo de vecino y amigo, con hijos ejemplares. Descansa en paz en brazos de Jesús. Lucha y Mary Morales. Dr. Hugo del Rosario Morales y familia.

HERRERA, ARMANDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Emma Cisneros de Hoyos, sus hijos Favián, Mariela y Dr. Marcelo y familias participan con profundo dolor su fallecimiento, abrazan con sincero afecto a sus hijos Zuky, Gustavo y Marisa, nietos y demás familiares en estos momentos de tanto dolor. Ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación y consuelo a sus seres queridos.

HERRERA, ARMANDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. El Señor lo recibe en sus brazos y nuestra Madre la Virgen de Loreto la cubra con su manto de amor y misericordia. Jota Jozami, su esposa Dorys y sus hijos Julio y Jalil participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

HERRERA, ARMANDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. En medio de las adversidades de este mundo, conservó la paz en su alma y en su corazón". Paula Rafael de Neder su hija Alicia Neder su nuera Maria Ines Soria y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

HERRERA, ARMANDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. En medio de las adversidades de este mundo, conservó la paz en su alma y en su corazón". Fredy Fiad y familia participan con profundo dolor y ruegan una oración en su memoria.

PEREYRA, JORGE RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/21|. Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansa en paz y gozas de la gloria eterna de Dios. Sus amigos Mario Rene Pereyra, Isabel Rojas, sus hijos Mario Gustavo Pereyra y flia., Ramón Alberto Pereyra e hijos, participan con tristeza su fallecimiento, se ruega una oración en su memoria y por la cristiana resignación de toda su familia.

RODRÍGUEZ, MARCELINA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Su esposo Ramón Juárez, sus hijos Celeste, Micaela, Sol, Juarez sus padres hnos sobrinos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

TOLOZA, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció 7/4/21|. Sus hijos Martin, Mariano, Oscar y Liliana hnos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio Cristo Redentor Loreto cob Hamburgo servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.