FÚNEBRES | 9 de abril del 2021

09/04/2021 - 02:03 Funebres

FALLECIMIENTOS

08/04/2021

Salvador Turibio Floridia Melín

Franco Elpidio González

Aurelio Enrique Gallardo (Villa Robles)

Ricardo Antonio Luna (Loreto)

Adrián Bertoli Giménez

Mario Donzelli (Tucumán)

Eulogia Ramona Acosta

Segundo Bernardo Baleani

Maria Elena Avila (Fernández)

María Alejandra Aignasse

Amado Jesús Salomón

Alvina Aurora Armas

Juan Gregorio Páez (Cañada Escobar)

----------------------------------------

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

AMADO JESÚS SALOMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21 y espera la resurrección.

Tu prima Agustina Eloísa Vidarte de Salomón. Sus sobrinas Emilce de los Milagros, Érika del Pilar, María Paula y respectivas familias participan con profundo dolor esta pérdida repentina.

AMADO JESÚS SALOMÓN (q.e p.d.) Se durmió en el Señor el 7/4/21 y espera la resurrección.

El Sr. administrador, Subadministrador, síndico y autoridades de la Caja Social, participan el fallecimiento del hermano del Gerente de Auditoría Interna de la Institución CPN Mario Salomón y elevan plegarias por su descanso eterno.

DRA. ROSA JOSEFINA FANTONI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/4/21 y espera la resurrección.

Querida Paquita: Fue un honor haber contribuido con mi granito de arena a tu formación docente pero más aún, sentirme tu colega y sobre todo tu amiga. No te digo adiós porque los seres como tu que siembran una estela de tanto amor perviven en el recuerdo que se convierte en renombre* en las grandes personas. Hasta siempre amiga, disfruta de la paz y la felicidad de tu encuentro con Dios. Susana Ponce Faila participa con honda tristeza su fallecimiento y acompaña a Marita y familia a sobrellevar tanto dolor.

ESTELA MARI RODRIGUES (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/4/21 y espera la resurrección

El senador Nacional, Don Jose Emilio Neder, participa su fallecimiento.

ESTELA MARI RODRIGUES (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/4/21 y espera la resurrección.

Javier Emilio Neder y familia, participa su fallecimiento.

SALVADOR FLORIDIA (Turilo) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/4/21

Su hija Sandra, su hijo político Manuel y su nieta Luciana participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio privado Jardín del Sol. Se ruegan oraciones en su memoria.

SALVADOR FLORIDIA (Turilo) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/4/21

Su hijo Gerardo Valentín, su hija política Marta Graciela, sus nietos Gerardito, Leandro, Agustín y su bisnieto Nachito participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio privado Jardín del Sol. Se ruegan oraciones en su memoria.

FLORIDIA, SALVADOR (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/4/21 y espera la resurrección

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

FLORIDIA, SALVADO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/4/21 y espera la resurrección

Diputados Bloque Partido Justicialista, participan su fallecimiento.

FLORIDIA, SALVADOR (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/4/21 y espera la resurrección

Diputados Bloque Frente Cívico, participan su fallecimiento.

FLORIDIA, SALVADOR (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/4/21 y espera la resurrección

El secretario legislativo de la Honorable Cámara de Diputados, Dr. Raúl Leoni Beltrán, participa su fallecimiento.

FLORIDIA, SALVADOR (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/4/21 y espera la resurrección

La Secretaria administrativa de la Honorable Cámara de Diputados, CPN. Maria Soledad Vittar, Participa su fallecimiento.

FLORIDIA, SALVADOR (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/4/21 y espera la resurrección

El senador Nacional, Don José Emilio Neder participa su fallecimiento.

FLORIDIA, SALVADOR (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/4/21 y espera la resurrección

Sus hijos Gerardo, Sandra, Floridia sus hijos políticos Marta y Manuel nietos Gerardo, Agustín, Luciano y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio Jardín del Sol. Servicio Realizado por COMPLEJO PARQUE OLAECHEA 649 TEL 4219787.

MANUEL ANTONIO LLARRULL (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/4/21

Asociación de Agrimensores de Santiago del Estero, despide con profundo dolor al Ing. Manuel Llarrull, quien fuera ex director de la Dirección de Catastro de Santiago del Estero. Rogamos una oración en su memoria.

MANUEL ANTONIO LLARRULL (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/4/21

Sus familiares Victoria y Mario Banco, sus respectivas flias., participan con profundo dolor su inesperada partida. Desde la distancia saludamos a Coca y flia., rogando a Dios consuele a sus seres queridos.

MANUEL ANTONIO LLARRULL (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/4/21

El Consejo Directivo, la Comisión Fiscalizadora, El Tribunal de Ética y Matriculados del Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañan a su familia en este difícil momento por tan irreparable pérdida.

MANUEL ANTONIO LLARRULL (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/4/21

Dr. Raúl J. C. Abate participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

SUSANA ZUNILDE DEL VALLE NAVARRO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/4/20 y espera la resurrección.

A un año de tu partida, pero sigues presente entre nosotros. Que brille la luz que no tiene fin para ti. Ya descansa en los brazos del Señor. Sus hermanos César y Rubén con sus respectivas familias. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SUSANA ZUNILDE DEL VALLE NAVARRO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/4/20 y espera la resurrección.

Hoy se cumple un año de aquel día en que me anunciaron tu partida a la Casa del Señor. Hermana mía, puedan pasar mil días desde que ya no estás, puede a veces mi memoria fallar, pero aquí te recuerdo con el mismo cariño de siempre. Aunque no estés físicamente, en mi corazón vivirás eternamente. Tus hermanos Cesar y Rubén Navarro.

AMADO JESÚS SALOMÓN (q.e p.d.) Se durmió en el Señor el 7/4/21 y espera la resurrección.

Una persona de bien, gran hombre incondicional, compañero, te vamos a extrañar. Que el Señor te reciba en sus brazos y te brinde la paz y el amor que supiste sembrar a manos llenas en este mundo. Tu esposa Teresa Arez y tus hijas Viviana y Mariela Salomón.

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

Dr. DURVAL JOSÉ PALOMO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/3/21

Su esposa Elena Díaz Esteve, sus hijos Daniel, Marcia, Diego y flias. agradecen a familiares, amigos y vecinos y a todas aquellas personas que de una u otra forma los acompañaron en este difícil momento e invitan a misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano con motivo de cumplirse 30 días de su fallecimiento. Se ruega oraciones en su querida memoria.

JUAN ANTONIO LARREA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/4/2019

Su esposa, hijos, nietos, bisnietos, hermanos y amigos invitan a la misa que en su querida memoria se celebrará hoy a las 20 hs. en La Catedral Basílica al cumplirse dos años de su partida a la Casa del Señor.

MANUEL ANTONIO LLARRULL (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/4/21 y espera la resurrección.

Querido Manuel te has ido inesperadamente, fuiste amigo y un gran asesor profesional.

Vicente Lo Bruno, Matilde Herrera, sus hijos Fernando y Pablo y sus familias participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

RAMÓN ALBERTO RUIZ (q.e.p.d.) Se durmió el 9/2/21.

Llevo en mi memoria cada momento compartido. Cada tierna caricia. Cada palabra, llevo tu corazón cerca del mío y al sentir una repentina ráfaga de viento se que eres tu dándome una señal que sigues conmigo. Su esposa Carmen, sus hijos Valeria y Cristian, Julio y Natalia, sus nietos Luna, Thomás y Santino invitan a la misa que se realizará hoy en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 20 hs al cumplirse 65 años de edad y 2 meses de su fallecimiento.

RAMÓN ALBERTO RUIZ (q.e.p.d.) Se durmió el 9/2/21.

Hoy estarías cumpliendo 65 años… Feliz cumple Papilo mio!!! me duele el alma no tenerte aqu í pero estate seguro que tu presencia entre nosotros será eterna… te abrazo fuerte como si estos dos meses no hubiesen pasado. Siento que te marchaste demasiado pronto… sin querer… y hasta sin esperarlo… Amabas vivir, vivir por nosotros… aguantando tus dolores que cada vez te limitaban un poco más, pero disfrutando de nosotros … el Negro y yo … de mi ma que te cuidaba y malcriaba como solo ella lo podía hacer y sobre todo de tus nietos … que no pasa un día que se acuerdan de vos… solo Dios lo sabe … deseo… deseo fortaleza y sabiduría para algún día poder aceptarlo… sé que es un largo camino … Deseo que estés en paz. Tus amigos, compañeros de trabajo, familia y todo aquel que alguna vez te cruzó te recuerda siempre… como un tipo noble, fiel a su pensamiento, trabajador, generoso, inteligente, familiero y cariñoso… Me llena de orgullo y amor escuchar hablar de vos… y yo no tengo duda que es así… porque me criaste así y pude disfrutarte estos 42 años… Eternamente agradecida a todos ellos. Gracias… Te amoooo. Ahhh visitame 5 minutos en mis sueños y dame fuerza para seguir sin vos. Tu hija Valeria, julio, tus nietos Luna y Thomás invitan a la misa hoy a las 20 en pquia. San José de Belgrano, al cumplirse 2 meses de su partida y 65 años de su natalicio.

ROSSI DE ASTRADA, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/3/21 y espera la resurrección.

Quien paso por nuestra vida y entrego su luz ha de resplandecer en nuestra alma por toda la eternidad. Vivirás latente en nuestros corazones y te recordaremos en cada paso que demos como un ser de luz capaz de darlo todo por el otro. Gracias por haber dejado huellas imborrables.

Rogamos a Dios que te tenga en la gloria y que brille para vos la luz que no tiene fin. Su familia invita a la misa al cumplirse un mes de su partida, se celebrará el día viernes 9/04/21 a las 20.30 hs en la parroquia Cristo Rey.

RECORDATORIO

Dr. DURVAL JOSÉ PALOMO (q.e.p.d.) Se durmió el 9/3/21

Querido Chicho: al mes de tu fallecimiento, tu familia recuerda con cariño y admiración tu legado personal y profesional.

1945 – Profesor Superior de Piano (Gómez Carrillo)

1946 – Maestro en la ciudad de Termas de Río Hondo

1947 – Maestro en la ciudad de Buenos Aires

1948/1951 – Abogado (UBA)

1950 – Secretario en Juzgado Civil y Comercial

1951 – Juez de Paz Letrado

1951/1962 Fiscal Penal de Primera Instancia

Juez de Trabajo

Juez Civil y Comercial

Fiscal de Cámara Penal

1962/1998 Ejerció de la profesión liberal de Abogado, al frente del “Estudio Durval Palomo y Asociados”, el cual fuera fundado por su padre y luego continuado por su hijo Durval Adolfo José Palomo, primero en la ciudad de Santiago del Estero y luego en la ciudad de Buenos Aires, representando a diversas empresas, bancos y sociedades comerciales. Al mismo tiempo ejerció los siguientes cargos: profesor de Sociedades (UCSE),

• Relator del Tribunal de Cuentas de la Pcia. de Santiago del Estero

• Síndico de la Corporación del Río Dulce (Nación/Provincia)

• Socio gerente de la firma COPO, empresa dedicada a la producción y exportación de yeso

• Fiscal de Estado

• Presidente del Banco de la Provincia de Santiago del Estero

• Presidente del Nuevo Banco de Santiago del Estero

• Miembro del directorio de ABAPRA (Asociación de Bancos Provinciales de la República Argentina) y ABIPRA (Asociación de Bancos del Interior de la República Argentina)

• Delegado de la Federación Argentina de Abogados en Caracas (Venezuela) y en Río de Janeiro (Brasil)

• Designado por las Naciones Unidas (ONUDI) como miembro del Comité Sudamericano para el Análisis del Desarrollo Industrial, Lima (Perú). Designado como miembro Mayor (Senior) de la Federación Interamericana de Abogados con sede en Washington (E.E.U.U.), (año 1973)

RECORDATORIO

DR. ORLANDO FRANCISCO PECE (Paquito) (Q.E.P.D.) Falleció en Bs As el 8/3/21 y espera la resurrección

Tu madre Isabel Herrera de Pece, tus hermanas Isabel, Eleonor y Claudia, tus tíos Gordy y Roberto, sobrinos, sobrinos nietos, colegas y amigos elevamos nuestras oraciones al cumplirse el mes de tu partida a la Casa del Señor, mi padre Dios.

Se celebró la misa el día de ayer jueves 8 de abril vía Facebook por la cuenta de la Parroquia San José de Belgrano Santiago del Estero.

HUGO ÁNGEL ALEGRE (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/4/20 y espera la resurrección.

Papi hoy hace un año de tu partida, fue triste decirte adiós. El mundo se nos derrumbó y no pudimos hacer nada que te devolviera y abrieras los ojos y nos dijeras: todo está bien hijos. Cuánto daría porque todo hubiera sido un sueño, en todo momento se te recuerda. Sé que no decimos, pero en la mesa cuando nos reunimos se extraña la presencia del “Pachi”, como te decíamos. La que más sufre callada y derrama sus lágrimas por vos, su amor, es tu Victoria “tu amor”, como le decías. Tu esposa, la que se hizo mujer a tu lado, la que no dejará de amarte nunca, hasta el día del reencuentro. Para nosotros, tus hijos, serás la estrella más brillante del cielo. Te amamos papi. Su esposa Victoria, sus hijos Perla, Gilda, Marta, Nene, Abraham, Fernando con sus respectivas familias, y tus hermanos Rubén y Chicha.

ACOSTA, EULOGIA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Sus hijos Daniel, Raul, Cecilia, h. politicos Ina y Gustavo nietos Lucas, Natanael, Misael, Rita, Lucas y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Piedad. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros. Servicio Ralizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

AIGNASSE, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Su hija Eleonora Cejas y demas familiares servicio de cremacion realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

AIGNASSE, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Su hermana María Amalia Aignasse, su sobrino Alejandro Paradelo y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados. Elevamos oraciones en su querida memoria.

AIGNASSE, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. "Señor ya descansa en tus brazos, cubrela con tu mando de gracia y misericordia". Su sobrino Alejandro Paradelo, Lorena Leguizamón e hijos Augusto y Guillermina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

AIGNASSE, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Su hija Eleonora Cejas Aignasse, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados. Ruegan oraciones en su memoria.

AIGNASSE, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. "Recibela Señor en tus brazos y dale el descanso eterno". Stella Maris Rugieri, José Maria, Emanuel y Lorena Leguizamón participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hermana María Amalia en este difícil momento.

AIGNASSE, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Ramón R. Passone, su esposa Maria Elena Urrere participan con profundo dolor el fallecimiento de su prima María Alejandra.

AIGNASSE, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. María Elena Passone y familia lamentan profundamente el fallecimiento de María Alejandra. Ruegan oraciones en su memoria.

AIGNASSE, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Ricardo Passone, su esposa Teresita Simón y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de María Alejandra y elevan oraciones en su memoria.

AIGNASSE, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Pablo E. Passone y familia lamentan profundamente el fallecimiento de María Alejandra.

AIGNASSE, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Roberto E. Passone y familia lamentan profundamente el fallecimiento de María Alejandra y elevan oraciones en su memoria.

AIGNASSE, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Partisted de esta vida dejando una huella enorme de bondad, eras la madre de todos. Te recordare siempre con el mismo amor que supiste sembrar. Que en paz descanses querida amiga. Judith Cura de Jiménez participa con profundo dolor su fallecimiento.

ARMAS, ALVINA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Su hijo Hugo Soria, sus nietos Eugenia, Valeria, Lorena, Pilar, Hugo, bisnietos Delfina, Barbarita, Ignacio, Mateo, Guillermito y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Arraga. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata 162.Tel. 4219787.

BALEANI, SEGUNDO BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Su esposa Nora Álvarez, sus hijos Jorge, Daniel y Ariel, sus hijas políticas y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados hoy a las 11 en Crematorio ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DONZELLI, MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21. El decano, Ing. Pedro Juvenal Basualdo, el vicedecano, Dr. Carlos Ramón Juárez, miembros del Consejo Directivo, junto a la comunidad que integra, la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, del Ing. Mario Donzelli, quien fuera docente de esta facultad y acompañan en el dolor a sus afectos.

DONZELLI, MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21 en la ciudad de San Miguel de Tucumán|. El rector, Ing, Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Ing. Mario Donzelli, quien fuera docente de esta Casa de Altos Estudios, y acompaña en el dolor a sus afectos.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (PAQUITA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. María Eugenia Araujo y sus hijos Mateo y Santiago. Luis Ignacio Araujo y sus hijas Sara y Angélica participan con profundo dolor el fallecimiento de Paquita y acompañan a su familia en este momento de dolor.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (PAQUITA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Zulma Bonardi, su esposo Ricardo, su mamá Ana y sus hijos Ignacio y Matías, participan con profundo dolor el fallecimiento de Paquita y acompañan a su familia en este momento de dolor.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (PAQUITA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Acompañamos a su hermana Marita y familia en este difícil momento. Gabriela, Pedro, sus hijos Solana, Agostina y Francisco Cioccolani. Elevan oraciones por su descanso.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (PAQUITA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Acompañamos a su hermana Marita y familia en este difícil momento. Ana Inés, Marcelo, sus hijos Matías, Milagros y Pedro Cioccolani. Elevan oraciones en su memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Angela Innamorato y Hugo Argañaras participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a sus hermanos Margarita y Oscar elevando oraciones a su eterna memoria. Que brille en ella la luz que no tiene fin.

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. La Dra. Susana de Scaglione y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Paquita y elevan una oración en su memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Chiqui Suárez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de Paquita y acompañan a Marita, Oscar e hijos en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Dios sin duda tiene un lugar reservado para almas especiales quienes en esta vida terrenal han dejado una profunda huella; apuntalaron, prodigaron amor, valores, sentimientos nobles , sembraron también conocimientos y por sobre todo Humanidad. Hicieron, accionaron, forjaron y construyeron Historia..."Paquita", nada más ni nada menos, trascenderá siempre. Luján Trouvé y familia lamentan y acompañan en este difícil momento a la querida Profesora Marita Fantoni y a toda su familia. Ruegan oraciones por el eterno descanso de su amada hermana Prof. Rosa Josefina Fantoni.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (PAQUITA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. La Directora de Departamento de FHCS y S. Prof.Lic. Mirta Paz y la comunidad de la Facultad de Humanidades participa con profundo dolor de fallecimiento de la Vice Decana Paquita Fantoni y acompaña en este momento a sus familiares y sus afectos. Eleva oraciones en su memoria y que brille en Ella la luz que no tiene fin.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (PAQUITA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. La Fundación CePSI Eva Perón, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Vice Decana de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE y Presidenta del Comité Hospitalario de Ética del CePSI. Acompañan a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (PAQUITA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. El Dr. Rolando Filippa, participa con profundo dolor de su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (PAQUITA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. El Comité Hospitalario de Ética del CePSI, despide con profundo dolor a la Presidenta de este comité, quién se brindó con gran compromiso y amor a las necesidades de nuestra comunidad infantil. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Nancy Silva Neder participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (PAQUITA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Mi querida Vice hoy la despido con mucho dolor y tristeza, pero me quedo con todos los momentos compartidos. Conocí a una persona maravillosa y fue un honor para mi haber trabajado juntas en la Facultad, acompaño a su familia en este difícil momento. Martita Guzmán.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Nilda Rivero, Walter Mansilla, sus hijos Fabricio y Leandro, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan con afecto a su flia. Ruegan oraciones en su memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (Paquita) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Aldo Sialle, Mamily Avido de Sialle y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Paquita, bella persona, de incondicional y generosa entrega. Acompañan a su familia en estos tristes momentos. Elevan oraciones por su eterno descanso.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Lidia Corvalán de Llugdar y Juanita Vallejo de Gómez participan con gran pesar la partida a la Casa del Señor de la querida colega Paquita., reconocida profesional en el ámbito educativo universitario y sobre todo una persona dotada de grandes cualidades como ser humano. Acompañan en el dolor a su hermana Marita y a toda su familia. Que el Dios de la Misericordia les de consuelo y que brille para ella la luz que no tiene fin.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Marite Russo Abdala participa con profundo dolor el fallecimiento de la Querida Profe "Paquita" con quién tuve el orgullo de compartir horas de trabajo en la UNSE, ruego oraciones en su memoria y abrazo a sus familiares en este doloroso momento.

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Oscar Galeano, su esposa Graciela Coigdarripe, sus hijos Dina y José, sus hijos politicos Federico Alberto y Gabriela Maguna, sus nietos Juan Cruz y Juan Ignacio Alberto y Fabricio, Chiara Galeano, participan su fallecimiento y acompañan a Marita y familia en este momento.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. ¡Dios mío no me abandones! Alimenta mi fe y fortalece mi corazón en aceptar la voluntad divina que hoy goza nuestra querida Paquita y será la luz que iluminará nuestras vidas, recordándola con mucho amor y orgullo por el ejemplo que dejó como persona y docente de vocación. Ramonita Sanchez de Caumo y María del Rosario Sosa de Cordoba y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan con profundo afecto a su hermana Marita, su cuñado Oscar Gomez Infante y sus sobrinos Ignacio y Benjamín. Que Dios la reciba en sus brazos y rogamos fortaleza y cristiana resignación para toda su familia. Elevan oraciones por su eterno descanso.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Participa con profunda tristeza el fallecimiento de mi querida amiga Paquita. Acompaño a su familia en el dolor. Elevo oraciones por su feliz resurreccion. Dra. Francisca Cordoba de Agostinelli.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Adriana Ick y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a Marita, Oscar, Ignacio y Benjamín en este dificil momento. Eleran oraciones en su querida memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (PAQUITA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Nilda Guberville, sus hijas Silvina y Carolina Moreta y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. El Consejo de la Facultad de Ciencias para la Innovación y el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago del Estero, su Decana Ing. Sara Josefina Achával de Ferreyra, funcionarios de la Unidad Académica, docentes, personal administrativo y técnico, y alumnos participan con pesar el fallecimiento de la Dra. Rosa Josefina Fantoni, Vicedecana de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE; quien fuera Decana y distinguida profesora de la UCSE. Acompañan a su familia con afecto y oraciones en este difícil momento de dolor.

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Despedimos con dolor a la querida Paquita y acompañamos a su familia en este difícil momento rogando oraciones en su memoria. Enrique Alberto Llapur y Adriana Tauil.

GONZÁLEZ DE GONZÁLEZ, OLGA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/21|. Charito, Pepe González y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su tía Olga. Acompañan en este doloroso momento a sus primos Olguita y Eduardo. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ, FRANCO ELPIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Sus hijos Marisa, Graciela, Martita, Susy y Teresita, hijos políticos José y Jorge, nietos Franco, Maxi, Ignacio, Ismael, Gastón, Fabricio, Valentin, Ramiro, Gabi y Agostina, nietos pol. Leila, Vanina, carla, Mili, Angel, Bianca, Leonel participan su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cementerio La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

GONZÁLEZ, PEDRO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/21|. Participan de su fallecimiento Patricia Nabac, su esposo Rubén Pikaluk y sus hijas, Nahiara, Natasha y Nicole Pikaluk, y acompañan en estos dolorosos momentos a Ariel, Roxi, Lourdes, Benja y a toda la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Fallecio el 8/4/21|. "Gracias por los años de felicidad que me regalaste, por siempre viviras en mi corazón". Su esposa Juana, nietos Sofia, Agustin, Fabricio, Lautaro, Santino, Dante y Alejo, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos seran inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

HERRERA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Fallecio el 8/4/21|. Su hijo Gabriel, su hija politica Mariela Campos, sus nietos Sofía y Agustín, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos seran inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Fallecio el 8/4/21|. Que orgullo siento de ser tu hija, no habra hombre mas noble y honrrado que vos, gracias por haber sido mi padre. Te amaré infinitamente. Su hija Cecilia, esposo, José, sus nietos Dante y Alejo. participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos seran inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

HERRERA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Fallecio el 8/4/21|. Su hijo Diego Carlos, su nieto Fabricio, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. "Vivirás por siempre en nuestro corazones". Sus tías Hilda y Pochi Manzur, su primo Rody y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su tía Elsa Manzur, sus primos Teddy, Analia y Viviana con sus respectivas flias, participan con hondo pesar su fallecimiento. Rogando oraciones en su memoria.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. "Siempre te recordaremos con la alegría que trasmitias". Sus tíos Betty Manzur y Tato Gonzalez, sus primos Nano y Sebastian y sus respectivas flias, participan acongojados su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Su sobrino en el afecto Juan Pablo Trejo, su sobrina nieta Zoe Trejo Llarrull e Ingrid Felice participan su fallecimiento.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Sus primos Pepe D'Andrea y flia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Sus primos Juan C. Elias y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Su prima Maria R. Elias y flia, acompañamos a la familia en este dificil momento.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Sus primos Marisa, Pepito y Nancy Llarrull y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO Ing. (q.e.p.d) Falleció el 7/4/21|. "Que brille pra é la luz eterna". Compañeros y amigos de trabajo de su hijo Augusto; Fabi, Berni, Carla, Cris, Maxi, Euge, Vero, Gino, Eze, Kari y Vale, participan su fallecimiento y acompañan a la familia en tan doloroso momento.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO Ing. (q.e.p.d) Falleció el 7/4/21|. "Señor dale el descanso eterno". Autoridades y compañeros del Trabajo de su hijo Augusto lo acompañan en tan dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO Ing. (q.e.p.d) Falleció el 7/4/21|. Despdimos con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido cliente, el Inge Llarrull, de parte del staff de Feñix Copistería. Acompañamos a la familia en este dificil momento. Q.e.p.d. Nolly.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO ( NOLLY) (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Beto Jorge y Elida Ledesma, sus hijos Gaby, Juanchi y Fernando Jorge acompañan a Chito, Marga y a toda la familia en este momento tan dificil a tan irreparable pérdida. Se ruega una oración en su memoria.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO (NOLY) (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Ing. Hugo Argañaras y Sra. Angela Innamorato participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Noly, acompañando a familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Ing. Carlos Cheeín e Ing. Diego Cheeín participan el fallecimiento de su amigo Noli, acompañan a su familia en el dolor y ruegan oraciones en su memoria.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO Ing. (q.e.p.d) Falleció el 7/4/21|. José Luis Velazquez y Lilian Jozami participan acongojados la partida de su querido amigo Noli.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO Ing. (q.e.p.d) Falleció el 7/4/21|. C.P. Mauricio Rodolfo, participa su fallecimiento y acompaña a sus seres queridos en este triste momento.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO Ing. (q.e.p.d) Falleció el 7/4/21|. Raquel Bellomo, Nora Villalba, Liliana Orieta, Carmen D´Angelo y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido vecino amigo, acompañan a la familia en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Noly siempre te recordaremos. Familia Sosa: Oscar, Claudio y Daniel, participan su fallecimiento, haciendo llegar sus condolencias a sus hijos Luciana, Augusto y demás familiares.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Maxi Barrionuevo y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su querida amiga "Llaru" y de su hermano Augusto. Recordando su hombría de bien y amabilidad permanente deseandoles cristiana resignacion y que el Señor lo tenga en su gloria.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Su colega y amigo Raúl Infante Herrera participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Cr. Julio R. Marañon y su esposa Luisa E. Astún acompañan en el dolor a su hermano Chito. Ruegan una oración en su memoria.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Profunda pena por la partida del amigo Nolly, lamentando la ausencia de una persona tan valiosa y querida. Arq. Marcelo Bustos y Arq. Romina Manzur. Ruegan oraciones en su memoria.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Amigo querido del alma, siento un gran dolor por tu partida, quedando pendiente ese café que nos prometimos. Me queda el consuelo de que hace poco hablamos y te mande esas fotos que seguramente te hicieron muy feliz. Fuiste dueño de la locura, la sensibilidad y de la bohemia mas inteliigente que conocí, siempre te recordaré. Descansa en paz. Tu Amigo Ing. Néstor Ysac y flia.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Mirta del Carmen Suasnábar, Dr. Miguel Antonio Juárez Quiroga y sus hijos María Soledad, Facundo Antonio e Ignacio Antonio Juárez Quiroga participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su señora madre, hijos, hermanos y demás familiares en éstos momentos de tristeza. Ruegan una oración en su querida memoria.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Querido amigo, cuanto sentimos tu inesperada partida, tus amigas Teresa, Nena, Susú, Mirta Suásnábar y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos de pesar. Que su alma descanse en paz.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. El Señor te llamó a su presencia. descansa en sus brazos y en paz amigo querido. El Dr. Hugo Marquetti, su esposa Lic. Roxana Marchetti e hijos acompañan en el dolor a sus hijos Luciana y Augusto, a su madre, hermanos y demás familiares. Se ruegan oraciones en su memoria.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Querido Noly te despedimos con tristeza y dolor. Fuiste un hermano de corazón, descansa en paz y brille para vos la luz que no tiene fin. Tus amigos José, Dora Carolina y Estella Maris Repenzki que te quieren. Acompañamos en estos momentos difíciles de la vida a su madre, hermanos, a sus queridos hijos Lucy y Augusto y a su ex esposa Silvia.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Mi querido amigo Noly espero que tu alma esté descansando en paz y brille para vos la luz que no tiene fin. Te despido con dolor tristeza y mi corazón destrozado por perderte, hermano de la vida. El mejor café será el que compartimos el último día que estuvimos juntos... Que tu alma vuele ... vuele en el cielo excéntricamente como lo hacías vos. Siempre estarás presente en mi corazón. Te quiero mucho. Ing. José Antonio Repennzki. Acompaña en estos momentos difíciles de la vida a su madre, hermanos, a sus queridos hijos Lucy y Augusto y a su ex esposa Silvia.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Prof. Martin E. Acuña, lamenta profundamente y acompaña a su esposa, sus hijos, nietos y demás familiares, a su hermano Oscar Chito ante la irreparable pérdida del distinguido profesional y mejor persona. Oraciones en su memoria.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Blanca J. de Abdala, sus hijos Silvia y Ricardo, lamentan la inesperada partida de Noli. Acompañan en el dolor a toda la familia. Que descanse en paz.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Nilda Guberville, sus hijas Silvina y Carolina Moreta y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. El grupo de las Tejedoras Solidarias por Santiago participa su fallecimiento y abraza con inmenso afecto a su compañera y amiga Miriam ante la pérdida de su hermano. Que brille para él la Luz que no tiene fin.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Ricardo, Graciela y Giovanni Mananicci participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Augusto en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Giovanni Mananicci participa con profundo dolor el fallecimiento de Noli y acompañan a su gran amigo Augusto en tan doloroso momento.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su matriculado Cr. Oscar Jesús Llarrull. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano del Contador Oscar Jesus Llarrull . Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del V. Argañaras, participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su Colega Cr. Oscar Jesús Llarrull. Que descanse en la paz del Señor.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Carlos Eduardo Piña, su esposa Beatriz Zeballos y familia participan con profundo pesar el fallecimiento de su amigo Noli y acompaña a sus familiares en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Santiago Piña participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Noli y acompaña a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, MARIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/21|. Emilio Diaz y familia participan su fallecimiento. Ruegan una oracion en su memoria.

RODRÍGUES, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Su hijo Felipe, hija politica Maria Candela, nietos Felipito y Juan Cruz, despiden con mucho dolor a la querida Yeye y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUES, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Sus hijos Felipe, Matias, Estelita y Maria Angeles, sus hijos pol. Candela, Gaston y Liz, sus nietos Felix, Santos, Isabel, Felipito y Juan Cruz la despiden con gran amor, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

RODRÍGUES, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Sus consuegros Juan C. Alaniz, Maria Cristina Correa, acompañan Felipe, Cande y demas familiares en tan dolorosa circunstancia. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUES, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Sergio Calderón, Maria Gracia Alaniz, sus hijos Nicolás, Lara y Ema, acompañan a Felipe, Cande y familiares en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUES, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Miembros del Consejo Directivo del Colegio Notarial de Santiago del Estero, acompañan con profundo dolor al escribano Felipe Matías Ledesma, ante la irreparable pérdida fisica de su madre, rogando que su alma descanse en paz en los brazos del Altísimo y brille para ella la luz que no tiene fin.

RODRÍGUES, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Todo el personal dependiente del Colegio Notarial de Santiago del Estero participa con pesar el fallecimiento de la madre del escribano Felipe Matías Ledesma y eleva oraciones en su memoria, rogando su descanso eterno junto a nuestro Padre celestial.

RODRÍGUES, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Maria Angelica Ledesma, sus hijos Facundo, Federico y Mariana Rodriguez y sus respectivas familias, la despiden con cariño y acompañan a sus hijos y hermanos en este dificil momento.

RODRÍGUES, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. José Emilio Grecco, su esposa Aída Rampulla e hijos Fernanda Lorena, María Belén, José Emilio Grecco; hijos políticos Ramiro Alejandro Fernández, Cintia Ponce; nietos Valentina y Nicolás Fernández Grecco participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Su esposa Teresa Josefa Arez, sus hijas Mari, Viví y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata 162. Tel. 4219787.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Hermano del alma, en nuestro corazón siempre. Llegaste noblemente y partiste así. Su hermana María Elena Salomón, su cuñado Angel Marcelo Morán, sus sobrinos Marcelo y María Emilia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Su hermano Mario Salomón, su cuñada Ana María Iglesias, sus sobrinos Martín, Ramiro, Matías y Mariana Salomón participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Al padre de nuestro corazón, a una de las voces del comedor, siempre estarás en nuestro recuerdo, te amamos tío querido. Sus sobrinos María Emilia Morán, Marcelo Morán, Alejandra Leyva, sus hijos Rodrigo, Gonzalo y Joaquín Morán participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su memoria.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. "Volverás a verme trasfigurado, en éxtasis, feliz. ya no esperando la muerte, sino avanzando contigo, que te llevaré de la mano por senderos nuevos de Luz y de Vida, enjuga tus lagrimas y no llores si me amas". María Alejandra escobar y si mamá Alicia Martinez de Escobar despiden con profundo dolor al querido Don Amadito y elevan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. "Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás". Los amigos de sus hijas Alejandra Escobar, Mario Leguizamon, José Galiano, Gabriela Maguna y Julio Keller participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Graciela Ibañez Vda. de Barragan, sus hijas Ana Veronica, Gabriela Alejandra Barragan y sus nietos Leandro Yane Barragan y Bautista Rivero Barragan, participan con profundo dolor el fallecimietno de Amadito y que Dios le dé a su esposa Tere Ares y a su hija Viviana y Mariela Salomon fortaleza y resignación ante tan irreparable pérdida. Que brille para el la luz que no tiene fin.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Tomás Corana y familia, participa el fallecimiento del papá de sus apreciadas amiga Viviana y Mariela. Elevan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Carlos Gozal, Maria del Carmen Daud y sus hijos Juan y Francisco, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (Amadito) (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Capi López Veloso y Alberto Lechuga Jerez despiden con profundo dolor al querido amigo. Paz y resignación a su familia. Rogamos oraciones en su memoria.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (Amadito) (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. El grupo "Gallito" despiden con profundo dolor al querido amigo. Te extrañaremos mucho.Que Dios te tenga en la Gloria.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Su amigo del alma Nica Gerez te despide muy triste y apenado por tu partida, rogando a Dios que te cobije y atienta tu alma junto a mis familiares. Chau Turcho querido.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Mario y Silvia Ledesma, participa con profundo dolor el fallecimiento de un gran amigo. Condolencias para sus familiares y el recurdo imborrables de los tiempos de basquet. Se ruega una oracion en su memoria.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Asencion Navarro de Maguna, sus hijas Gabriela y Claudia, su hijo politico Jose Galeano, sus nietos Fabrizio y Chiara Galeano y Guillermina Muñoz Maguna, participan con profundo dolor su fallecimiento.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Que brille para El la luz que no tiene fin. Jose Galeano, su esposa Gabriela Maguna, sus hijos Fabricio y Chiara participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la querida Peruca y a sus entrañables amigas Vivi y Marita en este momento.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Oscar Galeano, su esposa Graciela Coigdarripe, sus hijos Dina, Jose, sus hijos politicos Federico Alberto, Gabriela Maguna, sus nietos Juan Cruz, Juan Ignacio Alberto y Fabricio y Chiara Galeano participan con profundo dolor su fallecimiento.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Lic. Christian Rueda, participa el fallecimiento del hermano de su amigo y compañero de trabajo Mario. Que brille para el la luz que no tiene fin.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Los empleados del Area de Auditoria Interna: Mirna, Fernanda, Carolina, Edith, Pedro, Mario, Marisa, Karina y del Area de Planificacion Carlos, participan el fallecimiento del hermano del Gerente CPN Mario Salomón y elevan plegarias por su descanso eterno.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Carlos Miranda y flia, y Varela Mattar y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su íntimo amigo Amadito y acompañan en este momento de dolor a su esposa Teresa y a sus hijas Mariela e Ivana. Ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|.

Karina Manzur, Sergio Chavez, Rallin y Emilia y Eliseo Chavez, participan su fallecimiento y despiden al querido Amadito con todo cariño, enviando fuerzas y acompañando siempre a Tere, Vivi y Mariela. Ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. "Dale Señor el Descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Petty, Natalio, María Eugenia, Carlota Zanoni; Enzo y Martín Ávila; Ricardo Barquet participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Teresa y a sus hijas Viviana y Mariela en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Petty, Natalio, María Eugenia y Carlota Zanoni acompañan a su hermana María Elena en este momento de tanto dolor.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Viviras por siempr en el recuerdo de tus amigos: Pilin Cortes y Rosy Ledesma, sus hijos José, Lorena, Diego, Carolina y Marianella y sus respectivas familias, participan con profundo dolor y acompañan a sus familiares en este momento de dolor.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Recibelo Señor en tu morada santa. personal de la escuela espcial Nº 240 Dr. Ramón Carrillo acompañan a nuestra querida compañera Mariela y familia en este dificil momento,. Elevamos oraciones en su memoria.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Amigo querido Jamás Olvidare tantos momentos lindos vividos, siempre estarás en nuestros recuerdos, fuiste una excelente persona. Tu amigo Daniel Pulvet, Juli, Amanda, Koky y flia, Héctor y flia, Fernanda y flia, Adrian, Beba, Susy, Mumo, participan con profundo dolor su fallecimiento.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. La Comunidad Educativa del Nivel Superior de la Escuela Normal Manuel Belgrano acompaña con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Profesora Viviana Salomón. Ruega por su eterno descanso.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. José Elías participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijas Vivi y Mariela en estos moentos de tristeza. Eleva oraciones en su memoria.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Pocho Zerda y familia, participan con dolor, la pérdida de su amigo Amadito. Que brille para el la luz que no tiene fin. Se ruega una oración en su memoria.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Profesores Sergio Andrada y Carlos Suárez participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su colega y demás familiares en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Koty Isorni, participa con dolor la pérdida de su amigo Amadito. Que brille para él la luz que no tiene fin. Se ruega una oración en su memoria.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Juan Jose Cruellas, Soledad Toscano y sus hijos Bautista y Santiago, participan con profundo dolor el fallecimiento de su tío Amadito. Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en nuestros corazones. Ruegan una oración en su memoria.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Ana Paola Cruellas Riesnik y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su tio querido Amadito, un ser humano extraordinario que el Señor te recoja y te tenga a su lado. Ruegan una oración en su memoria.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Pablo Alfredo Cruellas y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su tio del alma Amadito un placer de persona. Siempre dispuesto a dar una mano, sincero y compañero.Ruega una oración en su memoria.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Marta Graciela Arez y nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento de su cuñado Amadito. Que descanse en paz cuñado querido. Gracias por hacerme parte de tu vida. Sinceramente gracias por todo, excelente ser humano. Ruega una oración en su memoria.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Martin E. Acuña, su esposa, sus hijas, sus hijos politicos, nietos lamentan profundamente y acompañan a su esposa Teresa, a sus hijas Mariela y Viviana y demás familiares ante la irreparable pérdida del distinguido y apreciado vecino Amado. River santiagueño llora tu partida. Oraciones en su memoria.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. El Club Atlético Belgrano, participa con profundo dolor el fallecimiento de su ex-dirigente y entrañable colaborador del club. Acompañan con el mas calido sentimiento a su familia en estos dificiles momentos. Elevan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Jaime Cruellas, Daniela, Agustin y Abril, participan la perdida de su tio del alma Amadito. Un verdadero padre, hijo, hermano, compañero, esposo, amigo sinceramente tío jamás olvidaremos tu sonrisa simpere al pie del cañon. Busando soluciones y atendiendo los problemas de tu gente. Dedidado su vida para su familia y amigos. Te vamos a extrañar tio querido. Elevamos oraciones en su memoria.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Blanca Fahrher y sus hijos Martin, Daniela, Florencia y Luciana, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Descansa en paz.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Mariela Ribas, su hijo Juan Cruz Vespasiani participan con dolor el fallecimiento del tío Amadito. Ruegan una oración en su memoria.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Victor Santiago Sosa, su señora Miryan Moran participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Enrique Marquetti y Carolina Sosa Morán; sus hijos Manuel Marquetti y Santiago Marquetti participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Familia Maldonado: Maria Cristina Rodriguez de Maldonado, sus hijos Pedro Pablo, Maria Alejandra, Hector Martín, Ariel Fernando y su nieta Delfina, participan con profundo dolor el fallecimiento del tio querido tio Amadito y acompañan en este momento dificil a su esposa Teresa, y a sus hijas Viviana y Mariela. Ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Kiki Sosa Morán y sus hijas Florencia y Rocío Villada participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Sus amigos Vikingo, Ricardo y Goño Butiler participan su fallecimiento y acompañan a su familia.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Sus amigos José Roberto Butiler y Sandra Martínez; sus hijos David, Flor y Enzo participan su fallecimiento y ruegan una oración a su querido amigo Amadito, que descanse en paz.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. "Si conocieras en Don de Dios y lo que es el Cielo… Enjuga tu llando y no llores si me amas". Alejandra Ayunta, José Torres y Nicolás Torres, acompañan a sus amigas Viviana , Mariela y familia ante la irreparable pérdida de su querido padre. Elevan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. "En Dios solo descansa el alma mía, de él viene lo que espero, sólo él es mi roca, mi auxilio, mi fortaleza, no he de vacilar". Vivi querida, tus amigas Ale Ayunta, Emma Bruno, Pao Salvatierra, Gise Cabanillas te abrazan con el alma. Rogamos oraciones por el descanso de tu padre querido.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. "Señor, recíbelo en tus brazos y permítele gozar". La comunidad Educativa del C.E.I. Nº 50 para Personas con Discapacidad Visual San Juan Pablo II participa y lamentan el fallecimiento del padre de nuestra querida ex docente, Prof. Viviana Salomón y acompañan en el dolor a sus afectos.

INFANTE, ABEL CLODOMIRO (q.e.p.d.) Falleció en Embarcación, Salta el 9/10/20|. Querido hermano, tu partida me dejó una profunda tristeza y un gran dolor, que mi corazón no tiene consuelo. Cada día que pasa, siento más tu ausencia. Uno muere cuando lo olvida, pero vos estarás siempre en mi recuerdo y en mi vida. Ya son seis meses que te fuiste, pero te sigo llorando, como hoy, porque este dolor sigue golpeando. Abel, mi oración para vos. Te quiero mi eterno compañero y adorado hermano, que seas feliz en el Cielo con Dios y tus familias. Ruego oraciones en tu querida memoria. Tuy hermana Mirta, Edmundo y sobrino Coco Infante.

CARRIZO, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Lucrecia Cisneros y sus hijas Jazmín y Mariángeles Auat participan con profundo dolor su fallecimiento.

GÓMEZ, MARÍA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Héctor Lisondo y flia, acompañan con profundo dolor a Silvia y Luis y a sus hijos por la pérdida de su querida Mamá. Padre Celestial recibela en tus brazos y dale el descanso eterno.

GÓMEZ, MARÍA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Los amigos de la Playa: Machingo, Hector, Mundo, Oscar, Pava, Pachi, Tortuga, Enrique, Camilo e hijos participan con hondo pesar el fallecimiento de la Sra. mamá de Silvia y Luis, sus restos fueron inhumados en el dia de ayer. Ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, NILDA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/21|. La Oficina de Notificaciones participa el fallecimiento de la mamá de su compañero Raul. Ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, NILDA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/21|. Ana Clapes participa el fallecimiento de la mamá de su amigo Raúl. Ruega oraciones en su memoria.

VILLARREAL, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Sus hijos, Adela, Daniel, Francisco, Ricardo, Ceferino, Marcelo, Marina, Noemí y Ramón. Sus nietos y bisnietos participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Misericordia. Ceremonial Exequias Y Tanatopraxia. Realizado Por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

ÁVILA, ALEJANDRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. "Señor concédele un lugar junto a Ti, donde no hay llanto ni dolor, solo paz y felicidad". Su esposo Pepe Almirón y su hijo Roberto, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frias.

ÁVILA, ALEJANDRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Dejas en nuestros corazones la imagen de un ser extraordinario, viviras siempre entre nosotros". Su hermana Negrita, su hermano político Javier y sus hijos Matias, Joaquin y Anna Sofia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frias.

ÁVILA, ALEJANDRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. La Comunidad Educativa de la Esc. N° 750 "Dr. Eliseo Fringes" acompañan en su dolor a la docente Sra. Blanca Aranda por la pérdida de su prima hermana. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ÁVILA, ALEJANDRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos él me hará descansar. Víctor Mariani e hijas Zully y Yanina Mariani participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Sus hijos, hijos politicos, nietos y demas familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor Fernandez. Servicio Realizado por Norte Beneficios. La Plata 162. Tel. 4219787.

GALLARDO, AURELIO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Su esposa Maria Cristina Cortez, sus hiojos Gabriel, Pamela, Carolina, nietos Devora, Maximo, Nahuel, Mateo, Martina, Delfina, Bianca, Tatiana, Gustavo y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa Robles. Cob . Norcen. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel. 421-9787.

GIMÉNEZ BERTOLI, ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Sus hijos Gabriel y Enzo Bertoli, sus padres Raul Bertoli y su mamá Marta Gimenez, sus hnos. Estefania, Vivian, Matías, Maximiliano y demás familiares. Sus restos seran inhumados en horas de la mañana. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel. 421-9787.

HERRERA, ARMANDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Su sobrina politica Gringa Rodini de Herrera, sus hijos Agustin, Fabiana, y Anabel y sus respectivas familias, acompañan a sus hijos Marisa, Suky y Gustavo en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, ARMANDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Señor, ya está en su casa, permítele apreciar tu rostro y dale el descaso eterno. Mario R. Salto y flia, Magdalena Salto de Luna y flia, participan con pesar el fallecimiento de su cliente y amigo Oscar y acompañan a su flia. en estos momentos de dolor.

HERRERA, ARMANDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Marcelo Daher, Maribe Aiquel de Daher y sus hijos participan con profundo dolor de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, RICARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21. Su esposa Jesús Rosario Gutierrez, sus hijos Nelson, Sebastián, Eve, gaston, Yesica, Ivana, Luna. h. políticos, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Monte Redondo, dpto Loreto. Cob. caruso Cia. Arg. de Seguros. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel. 421-9787.

PÁEZ, JUAN GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Su esposa Norma Abregu, sus hijos Blanca, Marcela, Caro, Valeria, Luis, Samuel, Daniela, Ivana, Sebastián, h. políticos, nietos, bisnietos, flia Trejo- Sosa y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Cañada Escobar. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata 162. Tel. 4219787.