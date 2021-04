FÚNEBRES | 10 de abril del 2021 -parte 2

10/04/2021 - 01:06 Funebres

Fallecimientos

- José Mario Díaz

- Julio César Carrizo

- Darío Augusto Moreno

- María Elena Ávila de Gallardo (Fernández)

- Francisco Antonio Albornoz (Clodomira)

- Ricardo Orlando Padilla (Frías)

- Ángel Javier Acosta (Atamisqui)

- Carmen Enrique Herrera (Loreto)

- Francisco Abelardo Miranda (La Banda)

- Blanca Celia Herrera (La Banda)

- Marta Teresita Serrano de Carbonel

- Ramona Sunilda Serrano

----------------------------------------

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

----------------------------------------

ACOSTA, EULOGIA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Nélida Gómez de Moyano, sus hijos Alfredo, Franklin y Fanni Díaz, Gabriela y Francisco Muratore e Irma Gómez, lamentan el fallecimiento de su prima Piyinga y acompañan a sus hijos Daniel, Raúl, Cecilia, hijos políticos políticos Irma y Gustavo, a sus nietos y demás familiares en este momento de dolor. Rogamos oraciones en su querida memoria y pedimos que Dios la reciba en su reino.

AIGNASSE, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Graciela y Horacio Paradelo e hijas y sus respectivas familias participan con profundo dolor del fallecimiento de su amiga Ale. Que el Señor la reciba en su reino. Rogamos oraciones en su memoria.

AIGNASSE, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Sus entrañables amigos Luisa y Carlos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

AIGNASSE, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Se durmió en la paz del Señor con la tranquilidad que siempre la caracterizó. Amiga incondicional, siempre tendremos tu sonrisa y tus consejos presente. Te extrañaremos, pero nuestro dolor se apaciguará al recordar tu alegría en todas nuestras reuniones. Descansa en paz amiga querida, nosotros te recordaremos siempre. Tus amigos Tere y Ángel, Delicia y Tito, Kety y José, Silvia y Dani, Teté.

BALEANI, SEGUNDO BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. "Brille para el la luz que no tiene fin". Su hermana Margarita Baleani y su esposo Juan Carlos Oliveri, participan con tristeza su partida y elevan oraciones en su memoria. Rogando por el eterno descanso de su alma.

BALEANI, SEGUNDO BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. "Recibelo Señor en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus sobrinos Guillermo y Mariela, Juan Carlos y Analia, Belén y Aníbal, participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

BALEANI, SEGUNDO BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Juanjo, Diana y Angelina Storniolo y sus respectivas familias participan el fallecimiento del tio Segundo y acompañan a la tia Nora y sus hijos en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BALEANI, SEGUNDO BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Guillermo Basbus, Victoria Yocca e hijos, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su hijo Ariel y familiares en su resignación. Ruegan oraciones en su memoria.

BALEANI, SEGUNDO BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Compañeros del Ing. Jorge Baleani de la Empresa Ingeniería del NOA SRL, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BALEANI, SEGUNDO BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Julio Walter Neder y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a su esposa e hijos. Elevando oraciones en su memoria.

BALEANI, SEGUNDO BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Pedro Miguel Neder y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a su esposa e hijos. Elevando oraciones en su memoria.

BALEANI, SEGUNDO BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Mauricio Domínguez y Clara Noemí Achaval y familia participan con hondo pesar su fallecimiento y abrazan espiritualmente a su familia en este momento de dolor.

BALEANI, SEGUNDO BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Segundo, siempre estarás en nuestros corazones por los momentos felices que pasamos. Tus amigos Mary Islas y Enrique Valladares acompañamos a su esposa Nora e hijos, que descanse en paz.

BALEANI, SEGUNDO BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Tury Storniolo y su esposa Zulema y sus hijos Alejandro y Gabriela y sus nietos Emma, Valentina, Santiago despiden al amigo y acompañan a su flia en este momento tan doloroso y ruegan oraciones en su memoria.

BALEANI, SEGUNDO BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Estela Urrere, Anibal Pellegrini y Raúl Urrere, participan con pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus familiares. Elevan oraciones en su memoria.

BALEANI, SEGUNDO BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Miguel Russo, su esposa Lucrecia e hijos, participan con profundo dolor la partida del padre de su cuñado Daniel. Elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Su esposa Marilyn Chaparro, sus hijos, Elizabeth, Natalia, Damián, Javier, Matías, Cristal, Micaela, Tomas , Diego y Andrea, h pol, nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado parque de la paz, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 TEL 4219787.

CARRIZO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Su hermana Alcira Carrizo, sus hijos, hijos políticos y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, JOSÉ MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Su esposa, Leticia Mansilla, su hija María Celeste, su nieta, María Lucero, y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Maco. Cob. Municipalidad de la capital. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 TEL 4219787.

DONZELLI, MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21. Sus primos hermanos María Susana y José Vicente Donzelli, participan con dolor su partida a la casa del Padre Celestial. Sus restos fueron inhumados en la ciudad de Tucumán.

DONZELLI, MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21. Su primo hermano José Vicente Donzelli y familia, participan con dolor su partida a la casa del Padre Celestial. Elevando una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en la ciudad de Tucumán.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Docentes de la cátedra de Trabajo Final de la carrera de Lic. en Enfermería de tu querida Facultad, Ana María Domínguez, Mirta Paz, Miriam Valdez y Yeni Trejo te despiden con profunda tristeza y con la certeza de seguir el camino que marcaste desde las convicciones éticas de la tarea común. Descansa en paz.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (PAQUITA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Eva Beltran Menéndez, lamenta el fallecimiento de una excelente profesional y valiosa persona. Dra. Rosa Josrfina (Paquita) acompaño en el dolor a su querida familia Marita, Oscar y sobrinos y afectos. Su partida es una lamentable pérdida para la cultura y la vida. Elevo oraciones y esté gozando de la gloria eterna en los brazos del Señor. Ruego oraciones en su inolvidable memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Mario Merino, María Julia Ponce e hijos participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a Marita y Oscar. Ruegan oraciones en su memoria.

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Susana Rodriguez de la Rua y flia, acompañan a Marita y Oscar en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria. Descansa en paz. Paquita.

FANTONI, ROSA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Stella Bernasconi y familia, participan con profunda tristeza su partida a la Casa del Señor, acompañan a sus familiares en este dolor y elevan oraciones por ella.

FLORIDIA, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Sus hermanos Conrado Floridia, Juan Carlos Floridia, Saberia Floridia, Humberto Floridia, Delia Floridia y sus respectivas flias. participan su fallecimiento.

FLORIDIA, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Su hermano Conrado Floridia, su cuñada Elsa Ricci, sus sobrinos Gabriela Floridia, Luis Alberto Romero, Luicina Romero Floridia, José Miguel Bequis, Valentino, Bequis. Que brille la luz eterna para el y que Dios lo tenga en su santa gloria.

FLORIDIA, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Darío, Belén, Bernarda y flias lamentan con profundo dolor el fallecimiento del abuelito de querido Gera. Acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan una oración por su eterno descanso.

FLORIDIA, SALVADOR TURIBIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. El personal docente y de maestranza del Jardin de Infantes N° 7 Huahuitas" , acompañan a su querida Directora Sandra y a su flia. en tan doloroso momento por la partida de su papá a la casa celestial. Participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GALLAR, RENÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Mario Rodolfo de la Silva y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

GONZÁLEZ, FRANCO ELPIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Roberto Gonzalez y familia, despiden a su querido tio Franco y que brille la luz que no tiene fin. Acompañamos a sus hijas y nietos con oraciones a su querida memoria.

GONZÁLEZ, FRANCO ELPIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. La comunidad educativa de la E.S.P.E.A Nº1 "Nicolás Segundo Gennero", participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Sra. secretaria del Nivel Superior Prof. González, Tersita y acompaña a toda su famila ante esta pérdida y ruega oraciones en su memoria.

HERRERA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Fallecio el 8/4/21|. Ofelia del Valle Díaz. Sus hijos, Estela, Hugo, Teresita, Pedro y Andrea y sus respectivas familias lamentan su partida y acompañan a su esposa Juana e hijos en este doloroso momento.

HERRERA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Fallecio el 8/4/21|. Su sobrino Hugo Ramírez, sus hijas Natalia, Luján, Melissa y Huguito y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

HERRERA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Fallecio el 8/4/21|. Honorable directorio, personal directivo, administrativo y de Planta Fabril de PRODUNOA S.A. participan con dolor el fallecimiento de su querido colaborador y elevan una oración en su memria.

HERRERA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Fallecio el 8/4/21|. El departamento Produccion de PRODUNOA S.A. y todas sus areas dependientes, acompañan a la familia de don Chicho, en este momento tan doloroso y le agradecen los años que con tanto apego y fidelidad estuvo presente. Elevan una oración en su querida memoria.

HERRERA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Fallecio el 8/4/21|. El Cr. Guillermo Eduardo Raed y flia, participan el fallecimiento de su querido e incondicional colaborador Don Chicho y elevan una oración en su memoria.

HERRERA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Fallecio el 8/4/21|. El departamento Comercial y de Marketing de PRODUNOA S.A. participan con profundo pesar la desaparición física de quien fuera nuestro compañero de trabajo y acompañan a la familia en tan doloroso momento. Elevan una oración en su querida memoria.

HERRERA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Fallecio el 8/4/21|. El departamento administrativo, recursos humanos, tesoreria, almacén, compras y cuentas corrientes de PRODUNOA S.A. participan con dolor la pérdida de nuestro querido y fiel colaborador Don Chicho y acompañan a su familia ante tan irreparable pérdida. Elevan una oración en su querida memoria.

HERRERA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Fallecio el 8/4/21|. Un amigo leal, un compañero incondicional, Estamos seguros que Dios ya lo acogió en su Reino. Descanse en paz Don Chicho. Marcia Dib, Carlos Perduca y su madre Irma de Dib, acompañan a su querida familia y elevan oraciones en su querida memoria.

HERRERA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Fallecio el 8/4/21|. Tus ex compañeros del Nuevo Banco de Santiago del Estero: Allones, Arriazu, Basulado, Biassoni, Castillo, Cortez, Dorado, Falcione, Fernandez, Finí, Glván, Gerez, Gonzalez, Ibáñez, Isorni, Larrosa, Ledesma, López, Moreno, Pellizari, Pittari, Renner, Richard, Ríos, Robato, Rojas, Ruiz, Saban, Suarez, Tomsic y Yocca. Participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. "Que Dios te tenga en su Santa Gloria, compañero de tantos años". Te recordaré con amor, siempre en mí Manu. Marta Alicia Luna.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Lito Cordero y su flia. participan con mucho dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia con el más cálido sentimiento y elevan sentidas oraciones en su querida memoria.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO Ing. (q.e.p.d) Falleció el 7/4/21|. Guillermo Basbus, Victoria Yocca y flia., participan con ´profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en su resignación. Rogamos oraciones en su memoria.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Ing. Eliseo C. Monti y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Ing.Pedro Ugozzoli, su esposa Lic.Pura Terribile, sus hijos: Pedro, Gabriela, Lourdes y Daniel participan con profundo dolor su partida a la Casa del Señor. Rogamos por su eterno descanso y acompañamos con la oración a sus familiares y en forma especial a su sobrina Andrea.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Alicia Allub y familia, despiden con profundo dolor a su querido amigo Manu, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y cristiana resignación a sus familiares.

LLARRULL, MANUEL ANTONIO Ing.(q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Los amigos y dirigentes fundadores de la A.A. Quimsa, junto a su presidente Dr. Führ, participan con profundo dolor el fallecimiento del Ing. Manuel Llarull, colaborador esencial en la construcción de nuestro "Estadio Ciudad". Que en paz descanse. Elevamos oraciones en su memoria, pidiendo consuelo para sus familiares.

MORENO, DARÍO AUGUSTO (q.e.p.d) Falleció el 8/4/21|. Su esposa Leonor Broggi, sus hijos Darío, Noelia, Guadalupe, Felipe, Rosario, María del Huerto, hijos políticos, nietos y demás familiares, participan su fallecimiento. sus resotas fueron inhumados en el cmenterio Parque El Descanso. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. "Darío, en cada enseña provincial que flamee, como en cada símbolo de la escuela que creaste, estarás presente para tu querido pueblo". Su hermana Olga Esther Moreno de Suasnábar y familia, participan con profundo dolor su partida. Ruegan oraciones en su memoria.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. "Yo soy la resurrección y la vida, él que cree en Mí, aunque muera vivirá". Su primo César Augusto Silva, su esposa Graciela Abascal, su sobrino Francisco, su tía Clara Salvatierra, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. "Yo soy el camino, la verdad y la vida, él que cree en Mí, aunque muera, vivirá". Su tía Josefina del Valle Salvatierra de Silva, sus hijos Pedro, César, Facundo, Martín con sus respectivas flias, y su tía Exaltación Carmen Salvatierra, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Quien pasó por esta vida y dejo luz, resplandecerá en nuestra alma para toda la eternidad". El concejal, Jorge Leal y familia participan del fallecimiento y acompañan en estos momentos de dolor y que brille para él la luz que no tiene fin.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. "Quien pasó por esta vida y dejo luz, resplandecerá en nuestra alma para toda la eternidad". Gerardo Leal, Diputado Provincial mandato cumplido y flia, ruegan oraciones a su memoria. Y acompañan a toda su familia en estos momentos de pesar.

MORENO, DARÍO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Qué inesperada y lamentable noticia querido amigo que brille para tí la luz que no tiene fin. Participan con profundo pesar en el fallecimiento de su querido amigo Darío Ana Gimena Storniolo, su esposo e hijos y acompañan a su familia en esta terrible pérdida.

MORENO, DARÍO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Prof. Martín Acuña, su esposa, sus hijos, hijos politicos y nietos lamentan profundamente y acompañan a sus sobrinos Dario, Noelia, Guadalupe, Felipe y María del Huerto ante la irremediable pérdida de su padre. Ruega oraciones en su memoria.

MORENO, DARÍO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Prof. Martín Acuña, lamenta profundamente y acompaña a su ahijado Juan Felipe Santiago en esta irreparable pérdida. Ruega oraciones en su memoria. Que Dios lo tenga en su gloria.

MORENO, DARÍO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Inés Carlina y Juan José Simón participan con pesar su fallecimiento y oran por su descanso en Paz.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Dr. Rosmiro Fernández y familia, lamentan la pérdida de Dario, su amigo, paciente y correligionario y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORENO, DARÍO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Edy López, participa con sumo pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan dolorosa situación.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Lic. Carlos Fuentes, su esposa Amanda Villalba e hijos participan el fallecimiento del amigo, Dr. Darío Moreno. Acompañan a sus hijas y familiares en el dolor. Elevan oraciones en su memoria.

MORENO, DARÍO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Prof. Clemente Di Lullo, su esposa Sara Celia Aguirre, participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en este dficil momento. Ruegan una oración en su memoria.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Teresa Kozameh de Aprile, sus hijos Maryte, Claudia, Marcela, Gaby, Pia, Soledad, Sebastián Aprile y sus respectivas familias ... Te despiden con dolor y respeto ... Descansa en paz ... Amén.

MORENO, DARÍO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Lelia Bosque y familia, acompañan a sus hijos y demas familiares en este doloroso momento. Descansa en paz Dr. Dario Moreno.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Esteban Nicolás Ortiz participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Carlos Ortiz, Leticia de Ortiz, Juan Carlos Ortiz y Fernanda Ortiz participan con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Ing. Eliseo C. Monti y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Claudio Arredondo y María Paula Araya e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a María y a su hija Rosarito en tan difíciles momentos. Elevamos oraciones por su descanso eterno.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Dres. Andrés Barrionuevo, Juan Antonio Jorge, Alicia Leguizamón, Mariano Gigena, Evelina Estofan, Sergio Brandan, Agustín Meneghini, Natali Soria y Tribunal de Disciplina, participan del fallecimiento de su colegiado. Se elevan oraciones en su memoria.

MORENO, DARÍO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Hasta siempre primo querido, participan con profundo dolor si tía Nélida S. de Mattar y sus hijos, nietos y bisnietos, Lucio Mattar, Edith y Rody Lezcano Núñez.

MORENO, DARÍO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Participa con profundo dolor su ahijada Macarena, su esposo Sebastián, Ornella y Lucas, y ruegan oraciones en su memoria.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Las amigas queridas de su Sra. María y su hija Rosario: Gaby, Fer, María Paula, Patricia, Alicia, Caro y Claudia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañándolas hoy y siempre. Rogamos por su Feliz Resurreción.

MORENO, DARÍO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Maria Mercedes Barraza, José Galvan, Pedro y Cesar Barraza, Adolfo Gutierrez participan su fallecimiento y acompañan a su hermano Hugo y flia,. en este dificil momento.

MORENO, DARÍO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. La Flia., Ferez participa con dolor su fallecimiento y acompañan a su hermano Hugo y demás familiares en este dificil momento.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Fabián Humberto Ponce y sus hijos Matías, Marcos y Santiago participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Daniel Alejandro Fiad y flia. participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Su consuegra Hilda Mercedes Rodríguez, Pablo Suárez, David Tosoloni y Jorge Tosolini, participan con profundo dolor su fallecimiento. "Que brille para él la luz que no tiene fin", Elevan oraciones en su querida memoria.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Integrantes del Club Ibarriano: Gustavo, Pancho, Dr. Dario, Hugo, Juancito, René, Martín, Cdor. Pablo, Cdor. Gustavo y Juan Pablo, lamentamos la perdida de nuestro general y acompañamos a su familia en este momento.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Juan Pablo Rea y familia, acompañan en este dificil momento a su famiia.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Valeria Suárez, Mariano Gómez Omil y sus hijos Francisco y Ernestina, participan con profundo dolor su fallecimiento. "Que brille para él la luz que no tiene fin", Elevan oraciones en su querida memoria.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Tito Sarquiz, su esposa Mabel Herrera y sus hijos Miguel, José y Viviana participan su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Migui Sarquiz y su esposa Cristina Hadla, sus hijos Andrea, German y María Eugenia participan de su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Las empresa MIJOVI SRL y SAFICO SA participa de su fallecimiento, ruega oración en su memoria.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Stud Tramo 20 participa con profundo pesar el fallecimiento de su amigo y miembro de la comisión de carrera del Hipódromo 27 de Abril; acompaña a su familia en este duro momento, ruega una oración en su memoria.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Felisa, Adriana y Eugenia Broggi, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en este triste momento y elevan oraciones en su memoria.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Ramón Broggi, su esposa Stella Cárdenas, sus hijas Micaela y Lucía, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en este triste momento y elevan oraciones en su memoria.

MORENO, DARÍO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. José Hernández, Olvia Carol de Hernández, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Dario. Ruegan oraciones en su memoria.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Gracias por tu consideración y estima que mostraste siempre hacia mi persona, sabiendo aún, que era opositor. Me consta que trabajaste siempre por la provincia y así lo dicen los proyectos aprobados en la Legislatura. Como nadie trabajaste y te preparaste para ser gobernador, pero la suerte te fue esquiva. Recuerdo siempre tu saludo "hola giovanni" por Juan. Gracias Darío. Juan Gomez, profesor-periodista.

MORENO, DARÍO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Lisardo Rodríguez y Chini Habra y flia. participan con pesar la partida del amigo de siempre. Acompañan a su familia en el dolor y ruegan por el eterno descanso de su alma.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Teresa Kozameh de Aprile, sus hijos Maryte, Claudia, Marcela, Gaby, Pia, Soledad, Sebastián Aprile y sus respectivas familias. Te despiden con dolor y respeto. Descansa en paz ... Amén

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Luis Alberto (Lucho) Fernández y familia, participan con dolor el fallecimiento de su amigo. Ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Te damos gracias, Señor Dios por este amigo que nos fue tan cercano y ha partido de este mundo. Te damos gracias por la amistad que nos regaló. Te damos gracias por todas las alegrias que nos brindó..." Lucho Vargas y flia, participa su fallecimiento y ruega al Señor resignación para sus seres queridos.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Ramón B. Herrera, su flia y el Instituro "Arturo Jauretche", lamentan tu partida y despiden al entrañable amigo con una oración para tu encuentro con Dios. Tus ideas del pensamiento Nacional, seguirán orbitando y los que quedamos levantaremos esas banderas para llevarlas al triunfo.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Martha Delgado y Heberto Gomez Omil, participan el fallecimiento de su querido amigo Darío, y acompañan a su familia en estos momentos de dolor.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Señor ya descansa en tus brazos, cúbrelo con tu manto de gracia y misericordia". El Intendente municipal Dr. Jorge A. Mukdise y el gabinete municipal participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria, participan su fallecimiento y acompañan en estos momentos de dolor y que brille para el la luz que no tiene fin.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Sus compañeros de promoción 1969 de La Escuela Normal Mixta de Profesores Manuel Belgrano, Sección B participan con dolor el fallecimiento de su querido compañero Darío Moreno. Rogamos al Altísimo, por su descanso eterno y la resignación de su familia.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Dios sin duda tiene un lugar reservado para almas especiales quienes en esta vida terrenal han dejado una profunda huella, apuntalaron, prodigaron amor, valores, sentimientos nobles, sembraron también conocimientos y por sobre todo humanidad. Participan. La Comisionada Municipal de Vinará Prof. Patricia Décima y secretario, Claudio Alderete y ruegan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en estos difíciles momentos.

MORENO, DARÍO AUGUSTO (q.e.p.d) Falleció el 8/4/21|. Partiste de esta vida dejando una huella enorme de bondad, fuiste un ejemplo de persona, participan. Arq. Miguel Roberto Mukdise y familia, ruegan oraciones en su memoria y acompañan a toda su familia en estos momentos de pesar.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Con profundo pesar y respeto despedimos al exvicegobernador de la provincia y padre de nuestro amigo Darío. Tus amigos Luis, Amadeo, Aldo, Flavia, Evelia, Anabel, María de los Ángeles, Gabriela y sus respectivas familias acompañamos a la familia Moreno con enorme cariño, rogando una oración en su memoria.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Arq. Marcelo Bustos, en nombre de los colegas promotores de la ley de colegiación, lamentan la partida del Dr. Dario Moreno. Presentador y defensor de nuestra ley 5654, de ejercicio profesional. Rendimos honor a su memoria.

RODRÍGUES, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Sus hermanos: Lety Lisardo Rodríguez y sus cuñados: José Paz y Chini Habra y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

RODRÍGUES, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Oscar Correa y Mirtha Salto acompañan a su flia. en este difícil momento y ruegan que el Señor les de fuerzas para mitigar tanto dolor por su pérdida.

RODRÍGUES, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Descansa en paz Estela querida. Jose y Esther, Paula, Diego y Carolina y sus respectivas familias, acompañan a Felipe y Candy en tan doloroso momento pidiendo para ella el descanso eterno.

RODRÍGUES, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Francisca Ferrer, Miguel Ángel Rodriguez y Maria Cristina Frediani, participan con gran pena el fallecimiento de Estela. Acompañan a sus hermanos, hijos y nietos en este momento de gran dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUES, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Carlos Alberto García y María Cristina Camus participan, acompañan y abrazan con mucho cariño a sus amigos Lisardo y Chini ante el fallecimiento de su querida hermana. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUES, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Ignacio Lugones e Ines Trouvé, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a nuestro amigo Felipe Ledesma. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUES, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Ignacio Martin, Lulu y Mariana Lugones, acompañan a nuestro querido amigo Felipe Ledesma. Elevamos oraciones en su memoria.

RODRÍGUES, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Sara y Margarita Anauate acompañan con profundo dolor al escribano Felipe Matías Ledesma, ante la irreparable pérdida física de su madre, rogando que su alma descanse en paz en los brazos del Altísimo y brille para ella la luz que no tiene fin.

RODRÍGUES, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Cristian Oliva, participa su fallecimiento y acompaña a su hijo Felipe Ledesma y demás familiares en estos momentos de profundo dolor.

RODRÍGUES, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. "No llores si me amas, si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo. si pudieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos... Enjuga tu llanto y no llores si me amas". Pelusa Estevéz de Rodríguez, Gerardo Di Lullo y Miri Pereyra de Di Lullo, participan con dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a su hermano, el querido amigo Lisardo y Chini Habra y demás familiares en este difícil momento. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

RODRÍGUES, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Dr. Gastón Merino y flia, participa su fallecimiento y acompaña a su hijo Felipe en este triste momento. Ruega que su alma descanse en paz.

RODRÍGUES, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Maria Julia Ponce, Mario Merino y sus hijos Martín, Sebastian y Gastón, acompañan en el dolor a su hijo Felipe y elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUES, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Compartimos con inmensa angustia la enorme pérdida de una mamá de nuestra institucion, poer con la esperanza de que está en su lugar, donde todo es alegria, donde la tristeza ni el dolor tienen lugar. Seguro que los ángeles del cielo le cantaran sus melodias celestiales junto a nuestro Dios. Le pedimos al creador que le de paz y fortaleza a sus familiares y que nunca decaigan en la fe. La comunidad educativa de la Escuela Nº 814 Paula A. de Sarmiento", acompañan en el dolor a la alumna Azul Micaela Juarez de 7mo. Grado B. Rogamos oraciones en su nombre.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Señor recibelo en tu morada de luz y paz y dale el descanso eterno. Sus primos Perla Salomón y Cacho Manzur, sus sobrinos Fito y Eduardo y sus respectivas familias, despiden con mucha tristeza al querido Amadito, siempre tan presente en nuestras vidas, abrazan a su esposa Tere y a sus hijas Viviana y Mariela y demás familiares en este momento de tanto dolor. Ruegan al Altísimo les de fortaleza, consuelo y cristiana resignación.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Chichí de Salomón, sus hijos Aruco, Tere, Martín y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Amadito y acompañan en este triste momento a su esposa Tere, a sus hijas Viviana y Mariela, a sus hermanos y sobrinos. Descansa en paz en los brazos del Señor.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Sentimos mucho tu partida, te vamos a extrañar y recordar querido Amadito. José Cortés, Tere Salomón y José Luis participan con profundo dolor su fallecimiento y abrazamos a su esposa Tere y a sus hijas Viviana y Marielita. Que descanses en paz Tigre.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Nené Gómez, Margarita Rizzi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. "Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y la dulzura de tu sonrisa". Sus primos Cacho, Pocho, Raul, Sara Mastroicovo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. "Nada de esteril en tu vida, en la que prodigaste ternura, amor, ejemplo y entrega a quienes tuvimos la inmensa dicha de compartir este largo camino". Dr. Luis Delfin Richetta, Dra. Liliana R. Salomón, Dr. Luis Alfredo Richetta, Cra. Sofía Rosella Richetta. Ruegan una oración en su memoria.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Occhionero Gabriel, Mónica Salomón, sus hijos Federico y Natalia, sus nietas, acompañan a su flia en este difícil momento. Adiós querido Tío Amadito te recordaremos siempre.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Nene Sarquisian y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Magalí y Emilio, Alicia y Raul, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Amadito y acompañan a toda su flia.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. "Brille para el la luz que no tiene fin". Siempre estará en nuestros recuerdos el querido padre de nuestra amiga Viviana y Mariela y su sobrina Ana Paola. Karina, Claudia, Imad y Juan Pablo Rogamos oraciones por su descanso.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. El grupo de WhatsApp "Jubilados Judiciales", participamos con profundo dolor el fallecimiento del esposo de nuestra querida amiga Teresita. Acompañamos en este doloroso momento a su familia, y rogamos oraciones en su memoria.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. José Hernández, Olvia Carol, sus hijos José Mariano, y Maria Constanza Hernández Carol, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Teresa y a sus hijas Viviana y Mariela, en este momento tan difícil. Ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Americo Ponce y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Amadito, rogando al Dios le de el eterno descanso en paz.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Adriana Ick y sus hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a Viviana y Mariela en este difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria

SERRANO DE CARBONEL, MARTA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. Sus hijos Jaime, María y Laura, sus hijos políticos y nietos, acompañan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SERRANO DE CARBONEL, MARTA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. Su hija Maria Marta, su hijo político Antonio Cinquegrani y sus nietos Ornella, Fiorella, Antonio y Arianna participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su descanso eterno.

SERRANO DE CARBONEL, MARTA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. Sus hijos Jaime, María, Laura, hijos pol. nietos, y demás fliares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

SERRANO DE CARBONEL, MARTA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. Querida Tere estamos profundamente dolidos por tu partida, te extrañaremos y recordaremos eternamente por lo noble y buena que fuistes. Sus consuegros Aldo Mario Cinquegrani, su esposa Josefa Pullarello e hijos Mariano, Loly, Antonio, Aldo y sus respectivas flias, participan su fallecimiento, rogamos oraciones en su querida memoria.

SERRANO DE CARBONEL, MARTA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. Los excompañeros y amigos de su hijo Jaime del colegio Santa Dorotea, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

SERRANO DE CARBONEL, MARTA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. Juanjo, Diana, Angelina Storniolo y sus respectivas familias, participan el fallecimiento de Tere, vecina de toda la vida y acompañan en estos momentos de dolor a sus hijos Jaime, María Marta y Laura, amigos de los primeros pasos. Ruegan oraciones en su memoria.

SERRANO DE CARBONEL, MARTA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. Gustavo Camacho, Gungui, Soledad y Gustavo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Maria y familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SERRANO DE CARBONEL, MARTA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. Claudia y Gungui, acompañan con mucho dolor y tristeza la partida de la mamá de nuestra amiga querida Maria. Rogamos oraciones en su memoria.

SERRANO DE CARBONEL, MARTA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. Gabriela Leoni de Messad y sus hijos Martin, Javier, Noelia, Jose Maria, Ornela y Maria del Pilar, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su flia. en tan triste momento. Rogamos oraciones en su memoria.

SERRANO DE CARBONEL, MARTA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. Madre amorosa, comprensiva, luminosa, la mamá de todos... Marcaste nuestra infancia con tu calidez e inmensa sonrisa. Te despedimos con amor, elevando una plegaria en tu nombre con la esperanza del reencuentro eterno. Acompañamos a su querida familia y en especial a su hija Laura en este difícil momento. Tus amigos Luis, Amadeo, Aldo, Darío, Flavia, Evelia, Anabel, María de los Ángeles, Gabriela y sus respectivas familias.

SERRANO, SIMONA SUNILDA (q.e.p.d) Falleció el 8/4/21|. Su esposo Manuel, sus hijos Sole, Sonia, Lucas, Marcos, Héctor, Oscar, Ruth, Griselda, Ariel, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Flores. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CERRO, FRANCISCO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/06|. Sus hijos: Maria Elida, Francisco Eduardo, Fernando, Germán David, Maria Alejandra y Mariana Cerro, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, invitan a la misa a celebrarse hoy a horas 19 en la Capilla del Colegio San José para rezar por el eterno descanso de su alma al cumplirse el decimoquinto aniversario de su fallecimiento.

IBÁÑEZ, NATALIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/20|. Hoy un ángel celebra en el cielo, felicidades. Nunca dejaremos de extrañarte. Te amamos mucho. Un fuerte abrazo y besos hasta el cielo. Feliz cumpleaños Natalia (tu familia). Sé que estas en el cielo, mirándome y apoyándome en cada uno de mis pasos y hoy quiero decirte Feliz cumpleaños mamá, tu hija Briza.

CARRIZO, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Alicia Allub, Heidi Rotulo de Arnedo y María Esperanza Lopez Guzmán y sus familias, consternadas, elevamos oraciones en su temprana desaparicion fisica y por la resignacion de su adolorida familia.

GÓMEZ, MARÍA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Su hermana Laura Gómez, su cuñado Néstor Ramirez, sus sobrinos: Lic. Néstor Fernando Ramirez, Prof. Adriana Magali Ramirez y sus sobrinos nietos Gonzalo, Luciana y Aelyn Ramirez, participan de su fallecimiento y piden una oración en su querida memoria.

HERRERA, BLANCA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. Sus hijos Arturo, Lucio, Elena , h. politica Alejandra nietos bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MIRANDA, FRANCISCO ABELARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. Sus hijos Ariel, Sandra, y Gustavo h. politicos nietos y bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio jardin del sol cob norcen servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SALVATIERRA, NILDA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 05/04/21|. "Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, hogar bello hogar, más allá del sol". Nuestro sentido pésame para toda la familia: José Manuel Santa Cruz, Marta Maccio de Santa Cruz e hijos.

TABOADA DE CUEVAS, SALOMÉ (q.e.p.d.) Falleció el 10/04/20. Mamí, profundo dolor y una tristeza infinita nos causo tu partida. Nos queda en nuestros corazones los momentos compartidos a lo largo de la vida juntos. Son nuestros tesoros!!!. Hoy a un año de ese viernes Santo, en que te fuiste. Te extrañamos y amamos. Vives en nosotros. Tus hijos Elizabeth y Miguel Yapur, Mirta Cuevas, Stella y Victor Cuevas, nietos y bisnietos, nos uniremos en oración e invitamos a la misa que se celebra en la Parroquia Santiago Apóstol, el sábado 10 a las 20 hs.

TARGA DE RUCHELLI, SILVIA INÉS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/21|. Cuando una amiga se va queda un espacio vacío, solo nos queda llevarnos de los recuerdos vividos. Gracias por tanto, por tus consejos, tu amistad y tu don de gente de bien. Estás siempre en nuestros corazones y nuestra memoria. Estela Badami, Tomás, Andrea, Fiorella y Franco Alvarado, Juan y Martincito Rodini. A nueve días de tu partida que en paz descanses!.

ACOSTA, ÁNGEL JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. Su esposa Mercedes su hijos Mario, Nely, Silvana, Ana, Luca, Migui hijos politicos nietos y bisnietos sus restos fueron inhumados en el cementerio de Atamisqui cob caruso cia arg de seguros servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ALBORNOZ, FRANCISCO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Su madre Eusebia Pacheco, hermanos Luis, María, Patricia, Gladys y Liliana,sus sobrinos Érika, Lourdes, Orly, Rodrigo, Emita ,Luciana y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados en el cementerio de Clodomira CARUSO SEGUROS EMPRESA SANTIAGO.

ÁVILA, ALEJANDRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón". Su papá Máximo, sus hermanos Lalo, Néstor, Machi y Negrita, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares participan con profundo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

ÁVILA, ALEJANDRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. "Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, dulce hogar más allá del sol. En esta vida si no tengo riquezas, sé que allá en la gloria, tengo una mansión". Siempre estarás en nuestros recuerdos. Pedro Pablo Serrano y Esther Rivero e hijos, acompañan con mucho dolor a la familia Ávila y Almirón. Rogamos una oración en su querida memoria.

ÁVILA DE GALLARDO, MARÍA ELENA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Su esposo Martin Gallardo, sus hijos Elena, Verónica, Martin, nietos y demás familiares participan con inmenso dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria, por su eterno descanso y para que brille para ella la luz que no tiene fin.

ÁVILA DE GALLARDO, MARÍA ELENA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Yo Pongo mi esperanza en ti, Señor, y confío en tu palabra". Su madre Elena Gómez de Campini con profundo dolor participa su fallecimiento y ruega oraciones en su querida memoria y por su descanso eterno descansa en paz hija mía.

ÁVILA DE GALLARDO, MARÍA ELENA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Que en este descanso eterno el Señor te tenga su lado como nosotros en el corazón. Su hermano Héctor Gómez y su esposa María Esther Soria, sus sobrinos: Luis. Pablo, Silvia y Carlos y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ BERTOLI, ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Luis Caporaletti, acompaña a su amigo Raul Bertoli en el fallecimiento de su hijo. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, ARMANDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. La esperanza cristiana se funda en la fe, porque nace de creer en las promesas que Dios nos ha hecho. Dr. Salomon Liliana, Dr. Richetta, Luis Delfin, Dr. Richetta, Luis Alfredo y Cra. Richetta, Sofia Rosella. Loreto.

HERRERA, ARMANDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Oscar: amigo de siempre; la luz de bondad, nobleza y sinceridad que irradia de tu rostro nos acompañarán siempre. Descansa en paz, Bubi Bravo, su esposa Lilia, Dra. Claudia, Néstor y familia.

HERRERA, CARMEN ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. Su esposa Maria Prerez sus hijos Graviela, Matildo, Hilton, Tamara, Pamela h. politicos nietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey Loreto servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

PADILLA, RICARDO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. El Señor nuestro Dios eligió para llevarte de este mundo el dia que nuestra madre habría cumplido 95 años. Querido hermano, nos dejaste un profundo dolor por tu partida. Siempre estarás en nuestro recuerdo porque fuiste una buena persona, como padre, como esposo e hijo y sobrino. Sus hermanos Francisca, Lola, Santiago, Abel y Susana participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en Frías. Se ruega una oración en su querida memoria.