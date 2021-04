FÚNEBRES | 12 de abril del 2021

12/04/2021 - 00:18 Funebres

Fallecimientos

- Mónica Liliana Rodríguez (La Banda)

- Silveria del Valle Domínguez (Fernández)

- Nilda Rosa Luna de Quiroga (Bs.As.)

- Ricardo Daniel Navarrete (Silípica)

- Susana Beatriz Rojas

- Ramón Francisco Giménez (La Banda)

- Julio César Campos

- Delfina de Jesús Sayago de Gálvez (La Banda)

- Lelio Omar Gallardo

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ELVIRA DE JESÚS LÓPEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/4/21 y espera la resurrección.

La Sra. ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra. Matilde O’Mill, participa su fallecimiento y acompaña a la Lic. Ramona Barrera y familia en este triste momento. Ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ELVIRA DE JESÚS LÓPEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/4/21 y espera la resurrección.

El Sr. secretario Legal y Técnico, Dr. Joaquín De Arzuaga, y la Sra. secretaria de Coordinación Económica del Ministerio de Justicia y DD.HH., CPN Luisa Chequer, participan su fallecimiento con profundo dolor y acompañan a la Lic. Ramona Barrera y familia en este triste momento. Ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

SALVADOR FLORIDIA (Turilo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/4/21 y espera la resurrección.

El Bloque de Diputados Juntos por el Cambio, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA TERESITA BERDAGUER DE SORIA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/4/21 y espera la resurrección.

Josefina, Dolores, Mariana, Romina, Pamela, Nicolás, Pablo, José, Martín y Fernando, participan y acompañan a Pachi y sus hermanos en este triste y difícil momento por el fallecimiento de su madre.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SUSANA BEATRIZ ROJAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/4/21 y espera la resurrección.

“En este día de otoño llevó a la flor más bella de este jardín de Abril, dejándonos a todos en un mar de lágrimas, pero a la vez teniendo el consuelo que ya estás en el paraíso junto a Dios. Descansa en paz mamá. Te amamos, tus hijos. Gustavo, Alejandro, Fabián, Gisela y Cristian.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SUSANA ROJAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/4/21 y espera la resurrección.

La Sra. intendente de la ciudad capital Ing. Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

INVITACIÓN A MISA

Subcomisario (R) JOSÉ AGUSTÍN ADAUTO TORRES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/4/20 y espera la resurrección.

Por amor de David, siervo tuyo, no apartes tu rostro de tu ungido (Salmo 10).

Marchaste con amor y fe hacia los senderos celestiales, un gran día, una célebre fecha, la resurrección de nuestro Padre Celestial, la Pascua. ¡Aleluya… Aleluya! Dios resucitó y tú fuiste invitado a la gran fiesta del salvador. Fuiste elegido, entre todos los mortales a partir en medio de las alabanzas y cantos de los juglares celestiales, el gorjeo de los pájaros, de la paz y la gloria divina. ¡Qué mejor placer y encanto estar en ese banquete!

Hermano, padre, fuiste un ser dotado de una gran paz espiritual, cabal, cortés, amable, un amigazo incondicional, un hermano rectísimo y un hijo ejemplar con tus progenitores. Aceptaste con resignación y valentía, la pesada cruz de tu larga enfermedad, en donde marchaste descalzo en tu sendero tapizado de espinas y piedras punzantes, por ese camino, donde caías y te levantabas, donde entregaste tu canto mientras marchabas peregrino rumbo a tu monte santo señor mío. Llegaste mi héroe y hoy gozas de las alabanzas y de la esperanza viva de la resurrección. Dios Padre celestial, Dios hijo Redentor del mundo. Dios Espíritu Santo. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Trátalo con misericordia a nuestro hermano querido, no le tengas en cuenta todas sus culpas, si no tu fe y esperanza. Conviértelo en un lucero que todos los días de nuestra vida, nos ilumine eternamente. Así sea.

Con amor y resignación tus hermanos: Héctor Eduardo, Graciela del Carmen, Teresa del Rosario, sobrinos, sobrinos nietos, ahijadas, invitan a misa a realizarse hoy en la iglesia Catedral Basílica a las 20 hs.

INVITACIÓN A MISA

JOSÉ AGUSTÍN ADAUTO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/4/20 y espera la resurrección.

Hoy hace un año de tu partida mi viejito, desde ese día no existe consuelo en mi vida. Nunca más pude encontrar en nadie esa tranquilidad que me dabas cuando estaba a tu lado, hoy es aniversario de tu desaparición física pero sigues en mi corazón y cada día que pasa se me hace más imposible. Solo me queda el consuelo de saber que algún día nos volveremos a encontrar. Te extraño con el alma padre mío, descansa en paz y danos las fuerzas para seguir.

Su hija María José Adauto Ibares. Invita a la misa el día 12/04/21 en la Pquia. San José del Bº Belgrano a las 19.30 hs.

INVITACIÓN A MISA

JOSÉ AGUSTÍN ADAUTO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/4/20 y espera la resurrección.

Querido José, compañero de mi vida. Hoy hace un año que te fuiste, levantaste el vuelo muy alto y yo no pude alcanzarte. Lo mejor que me diste fueron nuestros 3 hijos.

En la vida nos enseñaste los mejores valores, los buenos principios sobre todo la humildad. Fuiste el mejor esposo, el mejor padre y el mejor abuelo, te doy gracias por lo que les inculcaste a tus hijos, a ser excelentes personas. Tú serás el ángel que nos guiará en la vida. Te extrañamos mucho. Mi José, no te veré aquí en la tierra, pero yo te amé, te amo y te amaré hasta que nos encontremos. Que el Señor te tenga en su Santa Gloria y nosotros en el corazón hasta siempre.

Su esposa Lucía, sus hijos Pablo, María José y Maxi, sus hijos políticos y sus nietos, invitan a la misa en su memoria el lunes 12 de abril en la Parroquia San José del Bº Belgrano a las 19.30 hs.

RECORDATORIO

FACUNDO ROBERTO ROLDÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/4/90 y espera la resurrección.

¡¡Papá querido!! Transcurrieron varios años de tu partida al Cielo pero no dejamos de extrañarte, sabiendo que desde ese otro lugar nos guías en nuestras vidas como siempre en este lugar lo hacías, dejaste un vacío grande y doloroso, que el Señor te proteja con tu misericordia. Tus hijos Nardo, Néstor, Esther, Inés, tus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, invitan a escuchar misa a realizarse en la parroquia San José del Bº Belgrano hoy a las 20 hs. Elevan oraciones en su querida y amada memoria.

AURELIS, EDMUNDO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Dale el descanso eterno. José, Roberto, Isabel, Marisa, Claudia, Rito y Lucía Tofanelli junto a sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Choya.

AURELIS, EDMUNDO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Elina Andersen y su esposo Ing. Jaime Roberto Berdaguer acompañan a su esposa Fanny y a sus hermanos Miguel Hugo e Inés en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

AURELIS, EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Luis Paradelo y Lucía Herrera participan con dolor su fallecimiento; acompañan a la familia en esta triste circunstancia. Elevan oraciones en su memoria.

AURELIS, EDMUNDO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Su vecino y amigo Mario Fioramonti y familia reciben con dolor la noticia del fallecimiento del hermano de Miguel Hugo y Rossana. Descansa en paz Edmundo.

AURELIS, EDMUNDO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Lionel Moya, su esposa Ema Figueroa, sus hijos y respectivas familias acompañan a la querida prima Fanny por el fallecimiento de su esposo. Descansa en paz Gustavo.

AURELIS, EDMUNDO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Fredy Basbus, su esposa Magali Pece, sus hijos Pilar, Ignacio y Agostina, Marcelo Basbus y familia, Claudio y Silvia Basbus, participan con profundo dolor y acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

AURELIS, EDMUNDO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Cr. Julio R. Marañon y su esposa Luisa E. Astún acompañan a su amigo Miguel en tan doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria.

AURELIS, EDMUNDO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Los propietarios y personal de Batería Danna participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a la familia Aurelis en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

AURELIS, EDMUNDO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. "Querido primo Edmundo, que Jesús y María te reciban a su lado". Pelusa y Juanita Ssayago y Miguel Acuña acompañamos a transitar este dolor a nuestra prima hermana Fany por la pérdida de su esposo Edmundo. Rogando que brille para él la luz que no tiene fin. Amén.

AURELIS, EDMUNDO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Su exempleado Hugo Orlando Gómez y familia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

AURELIS, EDMUNDO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Nora Fanny Medina, su esposo Carlos Mario Pérez, su hijo Mario José Pérez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria, acompañan a sus hijos Gustavo y Miguel, a su esposa y a sus hermanos Miguel, Inés y Marta en este dolorosa circunstancia.

AURELIS, EDMUNDO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Luis Alberto Guantay participa con profundo pesar su fallecimiento, y acompaña con mucho afecto a su hermano Miguel Hugo Aurelis, a Rossana, Miguelito y Martín en este difícil momento de dolor. Que el Señor de la Vida bendiga a la familia Aurelis y les de pronta resignación.

AURELIS, EDMUNDO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. María Angélica Coria y Daniel Werenitzky participan con profundo dolor el fallecimiento de Edmundo y acompañan con tristeza a Fanny y familia. Rogamos una pronta resignación.

AURELIS, EDMUNDO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Juan Atíe Saad y Ángela Figueroa de Saad y familia lamentan la desaparición física de Edmundo y hacen llegar a sus queridos familiares un fuerte abrazo en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Sus primos Pbro. Juan Castro Zavalía (a) e Inés Castro Zavalía (a) participan con tristeza su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Nené Touriño de Cuadros y Alejandra María Cuadros compartimos con sus hijos el dolor de la partida terrenal de la querida Tere y ofrecemos oraciones por su eterno descanso.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Ing. Jaime Roberto Berdaguer y su esposa Elina Andersen participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Dr. Ernesto Traine, Emilia Silva de Traine e hijos participan con gran pesar su fallecimiento y piden oraciones en su memoria y resignación a sus hijos.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Francisco Berdaguer, su esposa María Lastenia Atterbury participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos en este momento.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Malena Arce y Álvaro Arce participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Jorge Castro y Minola Arce, sus hijos Florencia, Magdalena, Gonzalo, Andrea, Álvaro, Lucía e Ignacio y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Ñato Fraguas y Luky de Arzuaga y sus hijos Mage y Eduardo, Julio y Rossana; Cristina y Cecilia lamentan profundamente el fallecimiento de su querida amiga y acompañan a sus hijos y nietos en este triste momento.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Sara Josefina Fraguas de Raffa y sus hijos Pía y Carlos; Nacho, Sebastián, y Felicitas lamentan profundamente el fallecimiento de su querida amiga y prima y acompañan a sus hijos en este triste momento.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Pablo Berdaguer, Rosina Ferrari y sus hijos Pablo, Martín, Nicolás y Fernando y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Enrique Fraguas lamenta profundamente su fallecimiento y acompaña a sus hijos y nietos en este triste momento.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Agustín Lugones y Mercedes Funes e hijos, participan de su fallecimiento y acompañan a su nieto Santiago Moggio y familia en tan triste momento. Rogando una oración en su memoria.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Víctor Emilio Zain y María Delia Jiménez Más participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Eduardo Ernesto Christensen, su esposa Olga Vieyra y sus hijos Alejandro y Eduardo participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a toda su familia. Elevan una oración en su memoria.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Antonio Castiglione, Marta Rojas Smith de Castiglione, sus hijos. Maria Cecilia, Blanca Ines, Susana, Enrique y sus familias despiden con tristeza a la amiga de tantos años. Acompañan a sus hijos y a su hermana Bebi con oraciones.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Guillermo Catella, Fernanda Yachelini, sus hijos Guido, Pedro, Guillermo, Agostina, Marisa de Yachelini y sus respectivas familias participan el fallecimiento de Teresita y acompañan con profundio dolor a sus hijos y familias.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Raúl Lima y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación para su familia.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Mónica Nader despide a la querida Tere mujer valiente, inteligente, pilar de una gran familia. Ruega al Señor le dé fortaleza a sus hijos y nietos por esta dolorosa pérdida.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Héctor Rizo Patrón, Nilda de Rizo Patrón y sus hijos Alejandro, María José y Milagros Rizo Patrón participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en esta irreparable pérdida.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Luis Alberto Guantay, Andrea Di Lullo y familia, participan con pesar su fallecimiento, y acompañan con afecto a sus hijos y nietos en este difícil momento de dolor. Esperan para toda la familia el pronto consuelo de la fe.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Teresita Beltrán de Leoni, sus hijos Matesi, Carlos, Raúl, Gabriela y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Gustavo Basbus, María José Giovanniello, sus hijos Gastón, Adolfo, Augusto, participan su fallecimiento y acompañamos a todos sus hijos especialmente a nuestra querida amiga Florencia.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. María Cecilia Medrano, sus hijos Luis, Sebastián, María Cecilia, Facundo y Agustina Sayago Medrano y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento rogando oraciones en su memoria.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Dr. Néstor Giraudo, su esposa Cristina Ávila, hijos y familias lamentan su partida y acompañan a sus hijos y familias en este momento de dolor. Ruegan una oración en su memoria.

CAMPOS, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/21|. Sus hijos Walter, Julio, Alejandro, Pablo, Fernanda, hijos pol. Patricia, Paola, Santiago, nietos Nicolás, Cecilia, Pia, Benjamín, Sofía, Valentino y Renata, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERV. HAMBURGO. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

CAMPOS, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/21|. Yuli: que tristeza... que angustia... que dolor... nos ha provocado tu inesperada partida al Reino de los Cielos, solo queda en mi mente y en mi corazón los momentos compartidos, como hermano muy querido. Su hermano Omar Campos, su esposa Gringa, sus sobrinas María Eugenia Campos, María Teresita Campos, María Luciana Campos y Gorda, participan su fallecimiento y elevamos una plegaria al cielo para que tengas un lugar siempre junto a Dios.

CAMPOS, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/21|. El Consejo de Conducción y la comunidad educativa del Colegio Hermano Hermas de Bruijn, participa del fallecimiento del padre de su compañero Pablo Campos. Ruegan una oración en su memoria

CAMPOS, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/21|. Marcia Grillo, Rodrigo Hernández, Soledad Sarmiento, Cecilia Basbús, Benjamín Paz, Ariel Carreras y Cecilia Díaz, participan del fallecimiento y acompañan a su compañero y amigo Pablo Campos en este doloroso momento.

CASULO LOTTO DE JUGO, MARÍA LUISA GINÉS (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. El Centro de Docentes Jubilados y Pensionados "Carmen Palumbo de Leguizamon " participa el fallecimiento de la Sra María Luisa Casulo Loto de Jugo quien fuera su ex presidenta. Ruegan oraciones en su memoria.

DONZELLI, MARIO ARNALDO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Juan Atíe Saad y Ángela Figueroa de Saad y familia participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposa Teresita, a su hermana Cristina y demás familiares. Los abrazan deseándoles cristiana resignación.

FANTONI, ROSA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/21|. Hago llegar mis condolencias a sus hermanas Beda y Marita. Les queda el consuelo de lo que sembró en esta tierra. Descansa en paz querida Paquita. Mónica Nader.

GALLARDO, LELIO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Sus hijos Daniel, Cecilia, hijos pol. nietos y demás fliares, participan el fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

LLARRULL, MANUEL ANTONIO (NOLY) ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Por tu eterno descanso y por la excelente persona que fuiste. Te extrañaremos. Tus amigos Mili y Guillermo Etse.

LÓPEZ, ELVIRA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. El cuerpo de Asesores del Mrio de Justicia, Helena, Giselle, Laurencia, Cecilia, Doky, Sebastian, participan su fallecimiento y acompañan con profundo dolor a Ramona Barrera y familia en este triste momento. Ruegan una oración en su memoria.

LÓPEZ, ELVIRA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. Luis Paradelo y Lucía Herrera de Paradelo, participan con dolor su fallecimiento; acompañan a Munita en tan triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ELVIRA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. Acompañan en el dolor a su hija Munita y a su nieto Guillermo y demás familiares y participan con gran tristeza la partida a la casa del señor de la querida tía Turca. Carmen Cornet de Funes y sus hijos Hernán, Facundo, Rodolfo, Manuel, Mercedes, Gerónimo, Ángela y Carmen y sus respectivas familias. Rogando una oración en su querida memo.

LÓPEZ, ELVIRA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. Sus vecinos de calle Misiones: Dolly, Richard, Pinky, Marcelo y Magui participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Munita, a su sobrino Tomasito y familia en tan irreparable pérdida. Descansa en paz tía Turca.

LÓPEZ, ELVIRA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. Graciela Cura de Amado, Eduardo Alejandro Amado y Eduardo Alejandro Amado (h), participan con dolor su fallecimiento de nuestra amiga Turca, acompañan a sus familiares en este momento. Elevan oraciones en su memoria. Descansa en paz.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Su primo Julio y Bety e hijas. Tia Caty e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. "El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida". Teresa del R. Adauto y Dr. Esteban Pricachante (a), participan con gran dolor la partida de un gran amigo, de nuestro querido Papilín, amigo incondicional de nuestra juventud. Rogamos a nuestro Padre Celestial su eterno descanso.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Carlos Ramos Taboada, Susana Carol de Ramos Taboada y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Darío, defensor nato de nuestra tierra y nuestra historia, elevando oraciones en su memoria y resignación a su familia.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Armando Meossi y familia, participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo. Ruega oraciones en su memoria.

RODRÍGUES, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. "Señor recíbelo en tu morada de luz y paz y dale el descanso eterno". Las amigas de los jueves de su cuñada Chini Habra y Lisandro, los acompañmos en estos momentos de dolor. Elevamos oraciones or su descanso eterno.

ROJAS, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/21|. Su esposo Víctor Buena, sus hijos Gustavo, Alejandro, Fabian, Gisela y Cristian, hijos Pól, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Maco 12 horas. Cob. Municipalidad de la Capital. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

ROJAS, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/21|. El cielo se ilumina por tu llegada por más difícil que sea estamos seguros de que estás en un lugar mejor, Siempre guardaremos los mejores recuerdos. Te extrañaremos. Su hija política Mariana, sus nietos Agostina, Tatyana, Bianca e Ignazio participan con dolor su fallecimiento.

ROJAS, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/21|. Te recordaremos siempre con mucho afecto. Sabemos que desde donde estes nos acompañarás. Vivirás siempre en nuestros corazones. Su hija política Andrea, sus nietos Yazmín, Francisco, Lisandro y Morena participan con dolor su fallecimiento.

ROJAS, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/21|. El cielo está de fiesta, pues ha llegado un angel al paraiso. Dios abraza tu alma en este dia otoñal. Danos consuelo. Te extrañaremos por siempre. Su hija política Carolina, sus nietos Leonela y Constantino participan con dolor su fallecimiento.

ROJAS, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/21|. Eres mi hermana y mi preferida amiga, Gracias por toda la felicidad que compartimos. Descansa en paz. Sus hermanos Hercilia, Servanda, Américo, Juan, Gregorio, Teresa y Domingo. Sus restos serán inhumados hoy a las 12 en el cementerio de Maco.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Hijos del tio Pancho Salomon de Los Juries lamentan su partida de este mundo terrenal, recordando la hermosa pareja de Amadito y Tere en nuestra época de la adolescencia y juventud. Elevaremos oraciones por su eterno descanso y por cristiana resignacion para su esposa, sus hijas y su muy dolorida hermana Maria Elena.

SERRANO DE CARBONEL, MARTA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. Gringa Cinquegrani Arnoux Ábalos y su hija Marianela, acompañan en su dolor a sus queridos hijos María Marta, Antonito y nietos. elevan oraciones por una cristiana resignación.

SERRANO DE CARBONEL, MARTA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. Mariano Leiva Cinquegrani, Belén Giuliano y su hijita, expresan sus condolencias a sus queridos hijos María Marta, Antonito y nietos. Concédele Señor, el descanso eterno y que ilumine tu luz perpetua.

SERRANO DE CARBONEL, MARTA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. Mario A. Balestrini y familia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SILVA, OMAR OSVALDO (RABITO) q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Rabito te extrañaremos las largas charlas en el tercer tiempo en el patio de tu casa, donde siempre nos atendieron con gran amabilidad, pena de no haberte podido despedir. Descansa en paz hermano. Los ex jugadores veteranos C-55 Mutual El Liberal.

SILVA, OMAR OSVALDO (Rabito) (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Su compañera de vida Josefa Pallares, su hijo Alejandro Silva, sus nietos Emanuel y Aylin participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Vuelta de la Barranca. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

SILVA, OMAR OSVALDO (Tata) (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Sus amados nietos Emanuel e Aylin participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

SILVA, OMAR OSVALDO (RABITO) q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Los ex jugadores y amigos de la Mutual El Liberal, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Rabito. Ruegan oraciones en su memoria.

AYUNTA, VÍCTOR ARTURO (Pato) Falleció el 12/10/20|. Victor hoy se cumplen 6 meses de tu partida a la casa del Padre, aún nos duele tu ausencia pareciera que fue ayer, solo nos reconforta saber que te encuentras con el Señor nuestro padre. Tu esposa Magui, hijos, hijos políticos, hermanos y demás familiares que lo recuerdan con mucho amor y el cariño de siempre. Rogamos una oración en su memoria.

GOITEA, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/20|. Hoy madre se cumple 1 año de tu partida, te fuiste sin despedirte de forma repentina, pero me reconforta saber que no sufriste demasiado y ya descansas en paz. Tu hija Elsa D. Pastor.

GIMÉNEZ, RAMÓN FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/21|. Su esposa Noelia Molina su hija Noelia, sus suegros Clara y Cencio, su cuñado, Javier, sus hnos. Oscar, Néstor, Rody y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

GIMÉNEZ, RAMÓN FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/21|. Querido Ramón siempre fuiste un gran docente y compañero, y una excelente persona". Tus compañeros del Dpto. de Cs. Exactas y Naturales de la Esc. Técnica N°6, acompañamos con el sentimiento y el corazón en tan dolorosa pérdida, a nuestra colega Judith y a su hijita Noelia. Elevamos oraciones por su alma.

GIMÉNEZ, RAMÓN FRANCISCO PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/21|. "Mi mansión será la Casa del Señor por largo tiempo". El Personal directivo, administrativo, docente, de maestranza y alumnos de la Escuela Técnica Nro 6 "Cmdte. Manuel Besarse", participan con profundo dolor el fallecimiento del docente de la institución y esposo de nuestra colega Prof. Judith Molina. Ruegan oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ, RAMÓN FRANCISCO PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/21|. El departamento de Lengua Extranjera de la Escuela Técnica N°6 "Cmte Manuel Besares" participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su esposa, nuestra compañera, Prof. Judith Molina y familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, MÓNICA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Su esposo Juan Palavecino, sus hijos Cristian, Jimena y Milagros, su madre Luisa Rodríguez y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Aurora. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata 162.Tel. 4219787.

SAYAGO DE GÁLVEZ, DELFINA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Su esposo Carlos Galvez, sus hijos Francisco, Ana, María, Paola, Andrea, hnos. Ramón, Alberto, Eva, Teresa, h. pol, nietos y demás fliares, particip. su fallecimiento, sus restos son velados en Belgrano 532 La Bda. e inhumados en el cement. Jardín del Sol SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

SAYAGO DE GÁLVEZ, DELFINA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. "El Señor es mi pastor, nada me faltara". Su hijo político Nazareno Bustos, su hermana Fernanda Alvarado, su mamá Amanda Robles acompañan a su familia en tan difícil momento especialmente a nuestra querida Paola. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cemet. Jardín del Sol.

ALBORNOZ, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Luis Orlando Rojas participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Franci, eleva una oración en su memoria , acompaña a su familia en estos momentos de dolor y que sus restos fueron inhumados en Clodomira.

DOMÍNGUEZ, SILVERIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Sus hijos Silvia, Alberto, Zenón, Estela, Malena, Adriana, Ariel, Angela, Raúl, Magali y Gloria, hijos Pól, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Cristo Redentor (Fernández). Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata 162. Tel. 4219787.

GIMÉNEZ BÉRTOLI, ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Raúl Lima y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación para su familia.

LUNA DE QUIROGA, NILDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/04/21|. Sus hermanos Negro, Raúl y Beto participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

LUNA DE QUIROGA, NILDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/04/21|. Su hermano Octavio Luna, su esposa Bety, sus hijos Andrea, Fabiana, Fernanda y Sebastian participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su descanso eterno. Frías.

NAVARRETE, RICARDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/21|. Su esposa: Ruiz Norma Beatriz, su hija Milagros Navarrete, sus padres: Elva Navarrete y Lucio Arturo Navarrete. Sus hermanos: David, Sosa , Aldo, Walter , Ramón , Karina , Juan , Vilma , Mariana , Jorge. Participan en su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio de Cruz Pozo. Dpto Silipica. EMPRESA SANTIAGO.

SANTILLÁN, VANESA GISELLA (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/16|. Cuando alguien a quien amas se convierte en un recuerdo, vivirá por siempre en nuestros corazones; nunca dejaremos de extrañarte Vanesa querida. Sus padres, hermanas y demás familiares invitan a la misa a realizarse hoy lunes a las 20 horas en la Capilla Virgen de Guadalupe" al cumplirse cinco años de su partida al Reino de los Cielos. Se ruega una oración en su memoria.