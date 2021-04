FÚNEBRES | 13 de abril del 2021

12/04/2021 - 22:53 Funebres

Fallecimientos

- Eduardo Francisco Augusto

- Antonia Guevara (La Banda)

- Pablo Alberto Ruiz (Pozo Hondo)

- Alcira Argentina Chávez

- Daniel Martín Naranjo (Garín Bs. As)

- Gerardo Nelson Suárez

- Noemí Raquel Leguizamón

- Elvio Aroldo Báez (La Banda)

- Luisina Janina Álvarez (Dpto Silípica)

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Eduardo Francisco Augusto

(Q.E.P.D.) Falleció el 11/04/2021.

Directivos y Personal de Express acompañan a su familia en este doloroso momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Eduardo Francisco Augusto

(Q.E.P.D.) Falleció el 11/04/2021.

Roberto Baraldo y familia acompañan en este doloroso momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Eduardo Francisco Augusto

(Q.E.P.D.) Falleció el 11/04/2021.

EMPRESA J.L.F. CONSTRUCCIONES S.R.L., socios gerentes y administrativos contables y técnicos participan con profundo dolor su fallecimiento, quien fue nuestro contador y amigo.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Eduardo Francisco Augusto

(Q.E.P.D.) Falleció el 11/04/2021.

JOSÉ LUIS FAULE, SU ESPOSA NELLY DIAZ Y FAMILIA participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Eduardo Francisco Augusto

(Q.E.P.D.) Falleció el 11/04/2021.

JOSÉ AUGUSTO FAULE Y FAMILIA participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Eduardo Francisco Augusto

(Q.E.P.D.) Falleció el 11/04/2021.

MARIA BELEN FAULE Y FAMILIA participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMÓN FRANCISCO GIMÉNEZ (Prof.)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/4/21 y espera la resurrección.

"Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi, aunque este muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?" (Juan 11:25-26).

La comunidad educativa del Colegio Secundario "Pbro. Pedro Fils Pierre", de la ciudad de La Banda lamenta profundamente el fallecimiento de su muy querido compañero, Prof. Ramón Giménez, docente amado por sus alumnos, profesional responsable, colega solidario, amigo entrañable y gran persona con humilde corazón. Querido Ramón tu ausencia nos deja perplejos. Te fuiste el día en que celebramos a Jesús, Divina Misericordia, un domingo de Pascua de Resurrección. El Señor de la Vida y de la Alegría, te abrace como solamente vos mereces. Y a nosotros nos dé la esperanza de reencontrarnos en el momento oportuno. Hasta pronto querido amigo. Acompañamos a toda su excelente familia, en estos difíciles y tristes momentos, rogando a Dios, para que les conceda paz y consuelo.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

GRIMALDI ODA EUSEBIA

Falleció el 12/04/2021 y espera la resurrección.

Sus hijos hijos políticos y nietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 14 horas en el cementerio El Descanso cob caruso cia arg de seguros servicio realizado por COMPLEJO PARQUE SAN JUAN Y BELGRANO S/V TEL 74219787.

RECORDATORIO

ESTELA MARIS CUBA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/4/20 y espera la resurrección.

Querida hija, hoy se cumple un año de tu partida a la casa del Señor, todavía no podemos creer que nos hayas dejado, el dolor es terrible, pero nos consuela saber que estas con Dios. Hija querida, que brille para ti la luz que no tiene fin.

Tus padres Rosa y Ángel, tu hermana Gladis, tus queridos sobrinos Pamela y Joaquín, ruegan una oración a su querida memoria.

AGRADECIMIENTO E INVITACION A MISA

JUAN CARLOS WONNENBERG

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/4/21 y espera la resurrección.

“Que el Señor nuestro Dios te conceda la paz eterna”.

Su flia agradece infinitamente a médicos y enfermeras del Instituto de Cardiología, en especial al Dr. Omar Ponce, amigos y familias que nos acompañaron en estos momentos de dolor. Su esposa Aurora Medina, sus hijos Carlos y Jorge, su nieto Matías y su hija política Ely Díaz, sus hermanas, hnos políticos y demás familiares , invitan a la misa que se realizara hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Oraciones en su memoria.

AUGUSTO, EDUARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/21|. Su esposa: Elsa Jiménez, sus hijos: Francisco y Patricio, participan con dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

AUGUSTO, EDUARDO FRANCISCO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/21|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus hermanos políticos Marcelo y Claudia (a), sus sobrinos Camila y Joaquín, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su querida memoria.

AUGUSTO, EDUARDO FRANCISCO (C.P.N) (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/21|. Su tía Elvira del Valle Jiménez, sus hijas Alicia, Susana y Liliana Ledesma y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanse eterno y acompañan a su esposa e hijos en este difícil momento.

AUGUSTO, EDUARDO FRANCISCO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/21|. Liliana Hid, sus hijos Lucas, Gisela, y Marianella Lezana Hid, participan con dolor su fallecimiento y acompañan ante tan irreparable pérdida a su flia. Ruegan oraciones en su memoria y brille para él la luz que no tiene fin.

AUGUSTO, EDUARDO FRANCISCO (C.P.N) (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/21|. "Me acuesto en paz y enseguida me duermo, porque sólo Tú Señor aseguras mi descanso". Graciela Arias Ostinelli, sus hijos Graciela, Silvia y Marcelo (a), hijos políticos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

AUGUSTO, EDUARDO FRANCISCO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/21|. Su esposa Elsa Jiménez y sus hijos Francisco y Patricio Augusto participan de su fallecimiento, ruegan una oración en su querida memoria. "Que brille para él la Luz que no tiene fin".

AUGUSTO, EDUARDO FRANCISCO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/21|. Elsa Cáceres de Jiménez, sus hijos Claudia y Marcelo González Arias y Estela Gurrieri, sus nietos Cristian Jiménez y Belén, Luis Gabriel Jiménez y Marcela, Camila y Joaquín González Arias y sus bisnietos Valentín y Juan Manuel, participan de su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria. "Que brille para él la Luz que no tiene fin".

AURELIS, EDMUNDO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Carlos Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho afecto a su hermano Miguel Hugo en tan difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

AURELIS, EDMUNDO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Desde Tucumán Nely Goytía abraza con cariño a Rossana a Miguel Hugo Aurelis e hijos por la pérdida de un ser tan querido. Eleva oraciones en su memoria.

AURELIS, EDMUNDO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Marianela de Manzur y sus hijos Adrián, Alejandro, Celeste y nietos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

AURELIS, EDMUNDO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Bulonera Manzur y empleados participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

AURELIS, EDMUNDO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Alberto P. Paradelo, su esposa Mirtha R. Ortiz de Paradelo, sus hijas Marcela, Patricia y Carolina y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a su Flia. Ruegan oraciones en su memoria.

AURELIS, EDMUNDO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Gilberto Parisini, Cristina Del Castaño y sus hijos Daniel, Cecilia, Franco, Antonella y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

AURELIS, EDMUNDO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Edy López, participa con sumo pesar su fallecimiento y acompaña a sus familiares en tan difícil trance. Ruega oraciones en su memoria

AURELIS, EDMUNDO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Cecilia Liendo, sus hijos Eugenia y Carlos; Guillermo, Lucrecia y Sergio y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Su prima y sus sobrinos, Graciela Soria de Soria, Graciela Soria de Albrecht y familia, Liliana Soria de Molinari y familia, Jorge Soria y familia, acompañan en el dolor a sus hijos y nietos y elevan una oración en su memoria.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Sus primas Graciela y María Silvia Soria, acompañan en el dolor a sus hijos y nietos y elevan una oración en su memoria.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Daniel Rizo Patrón y Olga Giménez, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, especialmente a nuestra querida Eugenia, Gregorio y sus nietos Joaquín y Nicolás. Descansa en paz.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Milagros y Victoria González Carlo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Nicolás Juárez Villegas, su esposa María Alejandra Soria Vildosola y sus hijas, María Teresa y Josefina, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Beatriz Castro, Ramón Blanco, sus hijos Virginia, Beatriz, Agustín y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su prima Teresita. Se ruega oraciones en su memoria.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Marta Ducca de Fraguas y flia participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en este momento de dolor. Se ruega oraciones en su memoria.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Tere Castro, Caio Lugones y sus hijos Agustina, Ezequiel y Francisco Lugones y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Luisa Josefina Paz de Aboslaiman y sus hijos Augusto, Josefina y Federico lamentan el fallecimiento de la querida amiga y vecina y acompañan a su familia en tan doloroso momento. ¡¡Qué descanses en paz Tere!!

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano, sus hijos Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia, Titi y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos con mucho cariño. Ruegan oraciones en su memoria.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Eulalia Berdaguer y sus hijos Gonzalo, Fernando, Álvaro, Ramiro, Carolina, Soledad, Josefina y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Aldo Pizzolitto, su esposa Maria Eugenia Castro y sus hijos participan con dolor su fallecimiento.

BERDAGUER DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. José Ricardo Jiménez (h), Adriana Rozze y sus hijos José Ricardo, José Ignacio y María Belén, participan con profundo dolor su fallecimiento.

CAMPOS, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/21|. "Que el Señor, nuestro Dios, te conceda la paz eterna". La comunidad educativa del CEI Nº 50 para personas con discapacidad visual San Juan Pablo II, acompaña en este momento de dolor por la pérdida del padre del querido exdocente Prof. Julio Campos. Se ruega oraciones en su memoria.

CAMPOS, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/21|. Carlos Alberto Santucho y Flia. participa con dolor del fallecimiento del amigo Yuly y ex compañero de servicio militar. Se ruega una oración en su memoria.

CHÁVEZ, ALCIRA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/21|. Sus hijos: Karina, Ariel y Ezequiel, sus hijos pol.: Saúl, Luciana y Estefanía, sus nietos: Saúl, Matias, Joaquin, Candela, Valentina y Karim, participan su fallec., sus restos fueron cremados ayer en EL CREMATORIO DE LA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO. ORG. AMPARO S.R.L.

CHÁVEZ, ALCIRA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/21|. El personal directivo, docentes, administrativos y de maestranzas del Jardín Municipal Nº 3 Rosario V. Peñaloza, acompañan a su compañera Sra. Karina Uzzante en estos momentos de dolor ante la pérdida de su querida madre, ruegan una oración en su memoria.

CHÁVEZ, ALCIRA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/21|. La vida nos ha sido dada para buscar a Dios, la muerte para encontrarlo, la eternidad para poseerlo, el Centro de Jubilados Mishky Mayu expresan su más sentido pésame ante el fallecimiento de una querida socia muy colaboradora. Extienden su condolencia a sus familiares. Oremos por el eterno descanso y para que la paz y consuelo de Señor los acompañen y fortalezcan.

CHÁVEZ, ALCIRA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/21|. "Señor está es tu voluntad, quien crea en ti tendrá la vida eterna". Sus amigas Las Miskilas del Centro de Jubilados Mishky Mayu participan con profundo dolor de la partida al reino celestial y acompañan en este difícil momento a la familia. Elevamos oraciones en su memoria.

HERRERA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Fallecio el 8/4/21|. Sus hermanas Delia y Coca, sus sobrinos Guido, María y Guillermo con sus respectivas familias; sus primos Amanda, Carlos, Isabel y Lucy participan con profundo dolor su partida. Ruegan una oración en su querida memoria.

HERRERA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Fallecio el 8/4/21|. Personal directivo, administrativo, docente y de maestranza del nivel secundario del I.E.San Jorge participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Gabriel y familia.

HERRERA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Fallecio el 8/4/21|. La Mutual y el I.E. San Jorge participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Gabriel y familia. "Que brille para el la luz que no tiene fin".

JORDA, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/21|. Comisión Directiva y empleados del Círculo Odontológico Santiagueño participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre de la Dra. Doris Jorda, socia de nuestra Institución. Se ruegan oraciones en su querida memoria, y por la pronta resignación de su familia.

LEGUIZAMÓN, NOEMÍ RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/21|. Sus hijos Carlos, Fernando, Jesica, Francisco, nietos Diego, María, Alejandra, Tiziano, su madre María Teresa, sus hermanos José, Daniel y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. de San Marcos. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

LÓPEZ, ELVIRA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. Su vecina de toda la vida de la calle Misiones Lilia de Avido, sus hijos Toty, Marta y Lucrecia Avido y sus nietos participan con profunda tristeza el fallecimiento de la querida Turca y acompañan en el dolor a su hija Munita y a su sobrino Tomasito y familia en tan irreparable pérdida y que Dios le de resignación a su querida familia.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Su hermano Hugo Daniel Moreno, sus sobrinas Florencia Magdalena, María Natalia y Ana Gabriela Moreno participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

MORENO, DARÍO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. El Sr. Luis Carrizo Brugo (Gobernador de Sta. Cruz período 1959/1962 UCRI) y familia, participa con profunda tristeza su inesperado fallecimiento. Acompaña a su familia en este momento de tristeza.

RODRÍGUES, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Luis Ricardo Marhe, Luisa Elena Santillán, sus hijos Ricky y Fátima, Cecilia y Lázaro, Virginia, participan con profundo dolor y acompañan al escribano Felipe Ledesma y familia en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

RODRÍGUES, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. María Aglaé Cremaschi y familia acompañan a sus familiares en el dolor y ruegan oraciones en su memoria.

SILVA, OMAR OSVALDO (RABITO) q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Su hermana Alicia Silva y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, GERARDO NELSON (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/21|. Su esposa Mónica, hijos Gonzalo Alejandro, Belén, h/pol, Damián, Verónica, Ivana, nietos, Mauricio, Morena, Misael, Mia, Amira, Bautista, Ambar, su madre Nélida, hermanos y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. de Rodeo de Soria. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SANTILLÁN, ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. Fui criado por mis abuelos, mis tíos y tías y también por ti. No fuiste cualquier madrina, fuiste una gran madrina. No esperaba nada material, siempre esperaba sus hermosos consejos, esos bellos abrazos, lindos besos, tus bendiciones y deseos. Todo eso lo voy a extrañar, porque te llevaste una gran parte de nosotros. Fuiste una gran compañera para mi madre, pero sabemos que estás en un lugar mejor. Extrañaremos todo de ti, tu risa, tu alegría, tu buena onda, porque en cada hora, minuto y segundo, junto a ti era pura felicidad. Será difícil olvidar este momento que físicamente no estás, pero sabemos que nos acompañas siempre con bellos recuerdos. Gracias por ser una gran compañera con tu hermana, mi madre, gracias por nunca dejarla sola, gracias por ser siempre buena y sobre todo amorosa. Te vamos a extrañar. Tu hermana María Santillán, tu cuñado Miguel Palavecino y tu ahijado Agustín Palavecino.

BÁEZ, ELVIO AROLDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/21|. Sus hijos Sandra, Gustavo, Roxana, Juan José, Fabiana h. politicos y nietos y demás familiares, sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio La Misericordia servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GIMÉNEZ, RAMÓN FRANCISCO PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/21|. "Que brille para él, la luz que no tiene fin". Su esposa Judith, su hija Noelia, sus suegros Clara y Don Molina, sus cuñado Javier y Lorena y su sobrina Melina,participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

GIMÉNEZ, RAMÓN FRANCISCO PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/21|. "Las personas buenas, sanas y puras de alma, son las que cruzando las puertas van al lugar correcto, y vos fuiste uno de ellos. Eres, sos y serás nuestro mejor recuerdo y siempre estarás en nuestros corazones y nuestros pensamientos. Sus hermanos: Oscar, Néstor y Rody, sus cuñadas: Miriam y Claudia, sus sobrinos: Samy, Jair, Rita, César, Mily, Mailen, Fabricio y Sherlyn, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

GIMÉNEZ, RAMÓN FRANCISCO PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/21|. Cuesta aceptar tu partida, fuiste un ejemplo de hermano, esposo, padre, tío y profesional; y un ser extraordinario. "Que brille para ti la luz que no tiene fin. Descansa en paz". Su hermano Néstor Daniel Giménez, su hermana política Claudia Patricia Orieta, su sobrina Mailen, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

GIMÉNEZ, RAMÓN FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/21|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". CPN. Andrea Urquiza, CPN. Pablo Abutti, CPN: Ana Lila Cheble y el personal de Contaduría General de la Provincia participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano del compañero de trabajo Oscar René Giménez. Se ruega una pronta resignación cristiana a toda su familia.

GIMÉNEZ, RAMÓN FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/21|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". La Sociedad Mutual de Empleados de Contaduría General de la Provincia participa con profundo dolor su fallecimiento, quien fuera hermano de nuestro secretario y socio de la institución, Oscar René Giménez. Se ruega una pronta resignación cristiana a toda su familia.

GIMÉNEZ, RAMÓN FRANCISCO PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/21|. El cielo se ilumina por la llegada de una persona simple y empática Griselda Zuain y Silvia Gutiérrez, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Judith Molina e hijita Noelia y ruegan una oración en su memoria.

GIMÉNEZ, RAMÓN FRANCISCO PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/21|. Querido Ramoncito colega y amigo del Inst. Ntra. Sra de Lourdes de los años 90, te despiden con inmensa tristeza en tu viaje a la eternidad. Betty, Noni, Héctor, Andrea, Gladis, Loli, Cecilia, Carmen, Norma, José, Quique, Chita, Filipi, Fredy, María, Charo, Graciela y Rubén. Descansa en paz.

GIMÉNEZ, RAMÓN FRANCISCO PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/21|. José A. Canario acompaña a su amiga Judit Molina y a su hijita Noelia en este triste monento por la inesperado fallecimiento de su amado esposo y compañero.

GIMÉNEZ, RAMÓN FRANCISCO (Prof.) (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/21|. Raúl Serrano y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan duro momento. Elevando oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ, RAMÓN FRANCISCO (Prof.) (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/21|. La comisión directiva del Club San Isidro, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus familiares en tan triste momento. Rogando oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol.

GIMÉNEZ, RAMÓN FRANCISCO (Prof.) (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/21|. Las comunidades educativas de los colegios del Obispado de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Prof. Ramón, docente de los institutos Ntra. Sra. de Lorudes y Ntra. Sra. del R. de Fátima. Ruegan oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ, RAMÓN FRANCISCO (Prof.) (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/21|. "En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú Señor me haces vivir confiado". Salmos 4:8. La representante legal de los colegios del Obispado de Santiago del Estero Lic. Claudia Cancino, el apoderado legal Pbro. Sergio Quinzio y el personal de la sede administrativa de escuelas diocesanas, participan del fallecimiento del Prof. Ramón, docente de los institutos Ntra. Sra. de Lourdes, Ntra. Sra. R. de Fátima. Ruegan oraciones.

GIMÉNEZ, RAMÓN FRANCISCO (Prof.) (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/21|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, nunca morirá". La comunidad educativa del Instituto Ntra. Sra. de Lourdes participa con profunda tristeza el fallecimiento de su compañero y colega Profe Ramón Giménez y acompañan a su familia en estos momentos de profundo dolor. Siempre estarás presente en nuestros recuerdos y corazones querido Ramón. Elevamos oraciones por tu eterno descanso.

GIMÉNEZ, RAMÓN FRANCISCO (PROF.) (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/21|. "Recíbelo Señor en tus brazos y dale el descanso eterno" Silvia Soria, Raúl Cuello, Marcela Sánchez, Roxana Martínez, Cachin Coronel, Marta Macedo, Lucrecia Marcos, Mario Flores; participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su compañero y amigo Oscar, en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

GUEVARA, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/21|. Su esposo Taty, su hija Rita, hijo polit. Rodo y nietos Anabel, Gidell y Saul part. su fallec. sus restos fueron cremados ayer. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

SAYAGO DE GÁLVEZ, DELFINA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su esposo Carlos Gálvez y sus hijos Francisco, Ana María y Paola Gálvez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SAYAGO DE GÁLVEZ, DELFINA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. "Señor ya está ante tí recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hija Ana María Gálvez, su hijo político Edgar Quiroga, sus nietos Valentina y Matías, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria

SAYAGO DE GÁLVEZ, DELFINA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. "Mamita querida: Ya te extraño...te amo. Sos la mejor madre, mujer y persona, sos mi guía y una guerrera eterna". Su hijo Francisco Gálvez, su hija política Paola Farías y sus nietos Gastón, Leonardo y Eleonora Gálvez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO DE GÁLVEZ, DELFINA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. La comunidad educativa de la Escuela de Comercio "General San Martin" participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de los profesores Gálvez, Francisco y Gálvez, Ana María, docentes de nuestra Institución, elevando oraciones a Dios y rogando por su eterno descanso.

VIZCARRA, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/21|. Su esposa Angélica Coronel, sus hijos Viviana, Ariel y Noemi, hijos Pól, José, Eduardo y Erica, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

HERRERO, ALBA ADRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/21|. "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí." (Juan 14:6). Sus hijos, amigos y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol con motivo de cumplirse un mes de su partida a la Casa del Señor.

ÁLVAREZ, LUSINA JANINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/21|. Su hijo Francisco sus padres Miguel Alvarez, Mercedes Navarrete sus hnos Gabriela, Sergio Alvarez sobrinos tios y demas familiares sus estos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Simbol Dto Silipica Cob Hamburgo servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

JOSÉ, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/21|. Personal directivo, docente, de maestranza y comunidad educativa de la escuela N° 1099 participan con profundo dolor del fallecimiento del padre de la señorita Mirta Campos. Se ruega una oración por su eterno descanso.

MALDONADO, LEONCIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/21|. Sus hermanos José, Mario, Elba y Juan, Elvira, Olimpia, Mere, Lirio, Flori y Victorio, sobrinos y de mas familiares, sus restos seran cremados, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

MANZUR DE CASAUBON, SOFÍA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Personal directivo, docente, de maestranza y comunidad educativa de la escuela N° 1099 participan con profundo dolor del fallecimiento de la mama de la Srta. Ramona Casaubon. Se ruega una oración por su eterno descanso.

NARANJO, DANIEL MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció en Garín (Bs. As.) el 10/4/21|. "Tu recuerdo siempre estará presente en la vida de nuestra familia". Hasta pronto querido tío Daniel. Su familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno. Sus restos fueron inhumados en dicha ciudad.

RUIZ, PABLO ALBERTO (POCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/21|. "Padre hoy partiste a la tierra prometida y no pudimos despedirte como quisiéramos. Dios te reciba En sus brazos para tu eterno descanso". Sus hijos Norma, Mary, Pedro, Pablo, tus nietos y bisnietos participan con profundo dolor de tu fallecimiento. Sus restos serán sepultados en el cementerio de Pozo Hondo. Elevamos oraciones a tu memoria.

RUIZ, PABLO ALBERTO (POCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/21|. Hermano querido con inmenso dolor tenemos que despedirte en este momento tan desolador. Sus hermanos Elba y Viví, sus sobrinos Dolly Georgi, Clide, Mariela, Alejandra y Rosana, sus sobrinos políticos nietos y bisnietos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Pozo Hondo.

RUIZ, PABLO ALBERTO (POCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/21|. Tío querido Dios te reciba en sus brazos! Su sobrina Alejandra Escobar y Alfredo Yocca, sus sobrinos nietos Maty; Viky y Vale participan con dolor su partida. Sus restos serán sepultados en cementerio de Pozo Hondo. Elevamos oraciones en tu memoria.