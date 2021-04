FÚNEBRES | 16 de abril del 2021

16/04/2021 - 02:13 Funebres

FALLECIMIENTOS

16/4/21

- Lilia del Valle Fernández de Gómez

- Teodolina de Jesús Cáceres

- Nadia Silvana Bravo

- Elba del Valle González (La Banda)

- Abrahan Leiva (Pampa Muyoj)

- Norma Belia Gerez (La Banda)

- Elisa Antonia Sandes (La Banda)

- Fabián Alejandro Álvarez

- Juan Carlos Cipollone

- Hugo Müller

Sepelios Participaciones

ÁLVAREZ, FABIÁN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/21|. Sus hermanos Jorge, Adrian, Luis y Soledad Álvarez y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Los Flores. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

AURELIS, EDMUNDO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Dirección del Hospital Independencia y todos sus compañeros participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la querida compañera Fanny. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRIENTOS, CÉSAR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/21|. Su hermana Marta Eugenia, su hno. pol. Héctor Daniel Sosa y sus hijos Melisa, Andrea, Richard, Esteban y Martina, nietos Mateo, Solange y Luciano, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

BARRIENTOS, CÉSAR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/21|. Su hermano Marcelo, su hna, pol. Rita, su sobrina Monserrat, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

BARRIENTOS, CÉSAR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/21|. Su hermana Maihe Romero de Sosa y Carlos Alberto Sosa Sayago, sus sobrinas Ana, Candela, Luciana, Valentina y Aldana, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

BARRIENTOS, CÉSAR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/21|. Su sobrina Melisa Sosa Sayago y Mateo Sosa, despiden a su padrino con profundo dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

BARRIENTOS, CÉSAR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/21|. Su tía Josefina Romero, participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su querida memoria.

BARRIENTOS, CÉSAR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/21|. Secretario general de Docentes Agremiados Santiagueños Freddy Basbús y miembros de la comisión directiva, participan con dolor su fallecimiento y acompañamos a su familia en este difícil momento y rogamos oraciones en su memoria.

BARRIENTOS, CÉSAR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/21|. Evangelina Andrade y María Adela Tosi acompañan a Marta en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

BARRIENTOS, CÉSAR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/21|. Josefina Tomatis, Luis Lescano y Luis Alfano participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Marta en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

BARRIENTOS, CÉSAR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/21|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Los compañeros del Dpto.Inmobiliario Urbano y Rural de la D.G.R. Pcia. de su hermana Marta acompañan en este doloroso momento.

BARRIENTOS, CÉSAR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/21|. Lorena Leguizamón acompaña a su hermana Marta y familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRIENTOS, CÉSAR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/21|. Luis Fiad participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su hermana Marta en este difícil momento.

BARRIENTOS, CÉSAR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/21|. "Señor, ya descansa en tus brazos, cúbrelo con tu manto de gracia y misericordia". Mónica Juárez y familia, participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Marisa e hijas, en tan doloroso momento.

BARRIENTOS, CÉSAR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/21|. "Que el Señor lo tenga a su lado y haga brillar para él la luz que no tiene fin". Marcela Larcher, sus hijas Malena y Carolina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su hermana Marta y demás familiares en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

BARRIENTOS, CÉSAR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/21|. "Quedarás siempre en el recuerdo de nosotros". Tus amigos del Club Villa María C 20, C 30, C 40 y C 50 Bº Libertad, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

BRAVO, NADIA SILVANA (q.e.p.d.) Falleció 15/4/21|. Su madre Blanca Rosa Cansinos, sus hermanos Alejandro, Ángel, Exequiel, Lelia, Darío, sus cuñados Eugenia, Diana, analia, Isabel, Elisabeth, Daniel, sobrinos y demás fliares. particpan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Maco. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

BRAVO, NADIA SILVANA (q.e.p.d.) Falleció 15/4/21|. Comisión Directiva y empleados del Círculo Odontológico Santiagueño participan con profundo dolor del fallecimiento de la hermana del Lic. Ezequiel Bravo, empleado de nuestra Institución. Se ruegan oraciones en su querida memoria, y por la pronta resignación de su familia.

BRAVO, NADIA SILVANA (q.e.p.d.) Falleció 15/4/21|. Dr. Ignacio Catella y su esposa, Dra. Soledad Palavecino, participan con profundo dolor de su fallecimiento, hermana del Lic. Ezequiel Bravo, empleado del Círculo Odontológico Santiagueño. Ruegan oraciones en su memoria.

CÁCERES, TEODOLINA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció 15/4/21|. Sus hijos Jesús, Reyna, Carina, Carlos, Ramón, Roxana, María José, nietos, bisnietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CIPOLLONE, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/21|. Sus hermanos Ana Maria, Esther, y Alberto, hno.polit. Héctor, Hijo: Juan, sus amigos: José Águila y Norma Ramírez, Maru, Sole, Brisa, Rita y Luz, y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

FERNÁNDEZ DE GÓMEZ, LILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/21|. Su esposo Luis Gómez, sus hijos Sergio, Cecilia, Verónica, h. politicos Gladys y Jorge nietos Benjamin, Esteban, Fátima, Noe, Tisiana, Alejandra, y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Vuelta la Barranca Cob. Norcen SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

FIGUEROA, CARLOS GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 14/4/21|. Sus primos hermanos Marta Josefina Agüero Abal, Manuel Argañarás, sus sobrinos María Josefina y Leandro Anabalón participan con profundo dolor su fallecimiento. Cuando alguien que queremos muere, no hay forma de evitar la tristeza y tener un vacío en el corazón, pero tenemos la paz y el consuelo que ya está junto a nuestro Padre celestial. Nuestro más sentido pésame a Lila y familia. Q.E.P.D querido primo

FIGUEROA, CARLOS GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 14/4/21|. Querido primo, con dolor despedimos tus restos mortales que para siempre quedarán en la docta ciudad. Bendita sea Córdoba y su gente que te han sabido cobijar para, al tiempo, reconocer tus condiciones morales y la belleza de tus planos que eran un libro abierto para cualquier arquitecto. Al mismo tiempo has sabido formar una familia ejemplar que han mantenido y acrecentado el firme y florido camino que vos has sabido crear. Tus primos y sobrinos Kanky Stenberg y Nelly Bertuzzi, sus hijos Oscar Gustavo, José Ricardo, Jorge Luis y Susana Edit te decimos gracias Guilly por haber sido para nosotros un familiar de lujo.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Los directivos y personal de la Fundación CePSI Eva Perón, despiden con profundo dolor al Dr Diego Gálvez Elkin, quién se brindó a la comunidad infantil con verdadera vocación se servicio, fuerte compromiso profesional y mucho cariño hacia sus pacientitos. Acompañamos a su familia, colegas y amigos en tan doloroso momento.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Directorio, plantel medico y personal del Instituto de Cardiología S.R.L. participan con dolor de su fallecimiento.Elevan oraciones en su querida memoria.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Dr Jorge Morra, su esposa Dra Karina Moretti y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Anita Parra, Roberto Merino, sus hijos Joaquina y Benjamín participan con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Diego y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Ana María Agüero, Luis Parra, sus hijos Fernanda y Fabián Díaz; Anita y Roberto Merino, Martín y Fernanda Cantos participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan con mucho cariño a su querida familia y ruegan oraciones en su memoria.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Alejandro Álvarez Valdés y Maria del Carmen Costas participan su fallecimineto y acompañan a su familia en este triste momento.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Irene Coroleu y Carlos Cheein participan su fallecimiento, abrazan a Seba y familia y ruegan oraciones en su memoria. Que en paz descanse.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Marta Danela de Rufino, Nicolás Rufino y María Belén Castigllione, sus hijas Mica, Agus y Sara participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo y acompañan con afecto a su mamá Liliana y a toda la familia.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola lamentan su fallecimiento y acompañan con afecto a Liliana, Rodrigo y demás familiares.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Las amigas de su madre: Susana Jugo, Marcela Pinto, Marta Ducca, Mangacha Zaín, Alicia Leoni, Martha Susana y Lía Montenegro participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este momento de pesar.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Marilí Isorni junto con su hijo Claudio Saber participan con pesar el fallecimiento del hermano de Soledad, acompañan con mucho cariño a su hermana y demás familiares en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria y por la paz y resignación de su familia.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Victor Emilio Zaín y María Delia Jiménez Mas participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. "Quien pasó por nuestra vida y dejó luz, resplandece en nuestra alma para siempre". Ana Weyenbergh y familia lamentando profundamente participar su fallecimiento, acompañando a Lorena y familia en estos momentos dolorosos.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Ing. Santiago D. Piga, Rosario F. San Juan, e hijos y nietos participan con profundo dolor del fallecimiento del hijo de nuestra muy querida amiga Liliana. Elevan oraciones en su memoria.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Gringo Bravo de Zamora, Chiqui Lobo y sus hijos María del Huerto, Marcela, José y Fernando con sus respectivas familias, te despiden con cariño y abrazan a su familia.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. "Jesús de la Divina Misericordia dales el consuelo a Elvira, Felipe y Martina". Claudia Lucio Falcione y sus hijos Ulises y Valentino Soria Lucio y elevamos oraciones por su resurrección.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Querida Elvira con mucho amor Leonor Corral, Mariana Uardene, Laura Núñez y María José Sambataro y nuestras respectivas familias, te acompañamos a vos, tus hijos y toda la familia, en este momento de dolor rogando que Dios les de mucha paz y serenidad, y pedimos por el eterno descanso de Diego.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Sus amigos María de los A. Jiménez de Di Salvo y familia, Juan R. Jiménez, César A. Jiménez y sus familias y Nora Rafael de Jiménez participan con gran dolor su fallecimiento. Abrazan a su mamá Liliana, a hermanos, a su esposa e hijos. Ruegan por su descanso en el Señor, consuelo y fortaleza para su familia y afectos.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. "Descansa en paz querido Diego y brille para tí la Luz que no tiene fin".

Celsa Soriano de Díaz despide a su ex alumno con profundo dolor y acompaña a sus hermanos Rodrigo y Sebastián, estimados ex alumnos, en estos tristes momentos.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Inés Castiglione y Anita Castigllione y sus familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a Liliana y a sus hijos en este momento.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Margarita Zaín Fernández de Urueña, sus hijos María Pía, María Angélica Urueña, Luis Yagüe y nietos participamos con profundo dolor la partida de Diego y acompañamos a su querida madre Liliana, a su esposa, hijos y hermanos en tan dolorosa e irreparable pérdida.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Lili, amiga querida, te acompañamos y hacemos nuestro tu dolor. Marta de Fraguas, Alicia de Paradelo, Susana de Castillo Solá, Susana de Benavente, Martita de Castiglione, Margarita de Urueña, Irene de Viaña, Lía y Marta Susana Montenegro, Marcela de Tragant. Para su esposa, hijos, hermanos y toda su hermosa familia, los acompañamos en este triste momento. Que brille para Diego la Luz que no tiene fin. Descansa en paz.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. "Que el Señor lo reciba en sus brazos para el descanso eterno". Julia E. T. de Fioramonti y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su tan querida amiga Liliana. Elevan oraciones en su memoria.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Mufid Auad, Norma Elena Corneli y familia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan a Dios para que les conceda resignación y consuelo a su mamá, hermanos y demás familia.

MASEY, CARLOS VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 15/4/21|. Los compañeros de trabajo de su hija Julieta de Hamburgo Cia de Seguros S.A. participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MASEY, CARLOS VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 15/4/21|. Los miembros del directorio de Hamburgo Cia de Seguros S.A. participan con profundo dolor su fallecimiento acompañan a su hija Julieta, colaboradora de la Compañia, en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MÜLLER, HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Su esposa Alicia Paz Karelia, sus hijos Marina, hernanSu esposa Alicia Paz Karelia, sus hijos Marina, Hernán, Arturo Jan, Angie y Laura y sus nietos Fede, Pancho, Estanislao, Valentina, Hilario y Pedro Participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MÜLLER, HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Gerónimo Funes Cornet, Florencia Prats Vittar y su hijo Juan Ignacio participan con profundo dolor su fallecimiento y abrazan con el corazón a sus amigos Jan, Angie, a su nieto Pedro y a toda su querida familia. Ruegan oraciones en su memoria.

MÜLLER, HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. "Señor, ya está en su casa, permítele apreciar la luz de tu rostro y concédele el descanso eterno". Dr.Luis Delfin Richetta, Dra.Liliana R. Salomón, Dr.Luis Alfredo Richetta. Cra. Sofia Rosella Richetta ruegan una oración en su memoria.

SALOMÓN, AMADO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. El Señor te llamo a su presencia, descansa en sus brazos y en paz. Al cumplir 9 días de su partida al Reino Celestial, amigas de su hija Mariela… Betiana Godoy, Claudia Umbides , Karina Artaza y Cecilia Gómez acompañan a su esposa Tere, su hija Viviana en este doloroso momento. Pidiendo elevan una oración y fortaleza y luz a su familia.

SUÁREZ, ROGER ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Secretario general de Docentes Agremiados Santiagueños Freddy Basbús y miembros de la comisión directiva, participan con dolor su fallecimiento y acompañamos a su familia en este difícil momento y rogamos oraciones en su memoria.

SUÁREZ, ROGER ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. La comisión directiva de Docentes Agremiados Santiagueños, acompaña en este difícil momento a los miembros de Luz y Fuerza por la pérdida de Roger y rogamos oraciones.

SUÁREZ, ROGER ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. ¡Si pudieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos....! Nora del C. Rodríguez, secretaria general de SIMESE, participa con profundo pesar el fallecimiento del compañero Roger Suárez, director Gral. de Relaciones Laborales de la Secretaría de Trabajo y Sec. Adjunto del Sindicato de Luz y Fuerza y ruegan al Altísimo consuelo y resignación para su familia.

SUÁREZ, ROGER ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. La comisión directiva y empleados del Sindicato de Maestros Especiales, Docentes y Empleados de Educación de Sgo. del Estero, participan con pesar el fallecimiento del compañero Roger Suárez, director Gral. de Relaciones Laborales de la Secretaría de Trabajo y Sec. Adjunto del Sindicato de Luz y Fuerza. Rogamos oración en su memoria.

SUÁREZ, ROGER ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Juan Manuel Suffloni y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, ROGER ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Lic. María Inés del Rosario Suárez y sus hijos: Prof. María Forencia Herrera Suárez y Luis Alberto Bravo y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su primo hermano y tío respectivamente. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, ROGER ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. La Dra. Rudy Amado participa con profundo dolor la partida inesperada de su amigo Sr. Roger Suárez y acompaña en el dolor a sus hijos y demás familiares. "Que brille para el la luz que no tiene fin".

SUÁREZ, ROGER ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. La oficina de Registro y Trámite de Relaciones Laborales, Teresita Cuellar, Lucía Bravo, Guillermo Sapac y Carolina Santillán participan con profundo dolor el fallecimiento del Director de Relaciones Laborales de la Secretaría de Trabajo y acompañan a su hija Alejandra en este difícil momento.

SUÁREZ, ROGER ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Teresita Cuellar, Fernanda Córdoba, Mariela Barraza, Mirta López y Carolina Santillán participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su compañera y amiga Alejandra Suárez. Ruegan una oración en su querida memoria.

SUÁREZ, ROGER ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. "Yo pongo mi esperanza en ti Señor y confió en tu palabra". Sus amigos Mario B. Salto junto a su esposa Ana María Seijas participan con gran dolor su partida. Fuiste una gran persona, nunca te olvidaremos. Consuelo para sus hijos y familiares. Que descanses en paz y brille para ti la luz que no tiene fin.

SUÁREZ, ROGER ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Emilio Díaz y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de un hombre de bien, humano y servicial, acompañamos a sus hijas y demás familiares en tan doloroso momento. Elevamos una oración en su querida memoria.

SUÁREZ, ROGER ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. "Que el Señor te dé el descanso eterno" Victor Hugo González, compañeros activos y pasivos de Luz y Fuerza Filial Frías, participan con profundo dolor el fallecimiento del Subsecretario General de Luz y Fuerza, y elevan oraciones en su memoria. Frías.

Invitación a Misa

FIGUEROA, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá". Su sobrina Mariela Figueroa y familia invitan a la misa hoy a las 20 hs en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 5 meses de su partida a la Casa del Señor. Elevan oraciones en su memoria.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

ARIAS, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/20|. Miguel una mes más, donde el dolor ya no es el mismo donde tu paz nos empieza a rondar nuevamente, desde aquel día nada a cambiado, pero nos enfocamos en tu luz, que jamás deja de brillar, se que algún día todos estaremos unidos de vuelta y será para siempre en un lugar mágico. Su esposa Ada, sus hijos y nietos ruegan una oración en su memoria al cumplirse 11 meses de su partida.

GONZÁLEZ, FRANCO ELPIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Al cumplirse 9 días de su fallecimiento lo recuerdan sus hijas Marisa, Graciela, Martita, Susana y Teresita y elevan oraciones para que su alma encuentre la gloria. Que tengas paz y descanso para siempre querido Papi.

Responsos

----------------------------------------

ÁVILA DE PÉREZ, MARÍA MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/21|. "Te recordamos a un mes de tu partida, con profundo dolor, pero con la paz de que estas en un lugar mejor en compañía del Señor". Su esposo José Pérez, sus hijos Leonardo y Roger Pérez invitan al responso que se oficiará mañana 17 de abril a las 9.30 en el cementerio La Piedad.

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GEREZ, NORMA BELIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/21|. Sus hijos Pili, Victor, Silvia, Raul, Lucas, Nadia, Antonella y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

GONZÁLEZ, ELBA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció 14/4/21|. Sus hijos Mabel, Paola, Carlos, María José, nietos y bisnietos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Clodomira. Serv. Caruso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SANDES, ELISA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/21|. Sus hijos Adriano, Juan Carlos, Marisa, Ana, Sergio, Cristian, Claudio, h. politicos, nietos, bisnietos, hnos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11horas cementerio La Misericordia Cob Norcen SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SANTILLÁN, GUALBERTO ROGER (q.e.p.d.) falleció el 13/4/21|. Toty Montes y José Alessandrini, acompañan a sus amigos Adriana, Roger y familia, en tan doloroso momento. Se ruega una oración en su querida memoria.

Invitación a Misa

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

FERNÁNDEZ DE OCHOA, YOLANDA ERNESTINA (Yoli) (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/21|. Con amor y resignación te encomendamos a Nuestro Señor en cuya morada habitarás en la eternidad. Su hermana Nilda Fernández y flia participan con gran dolor su fallecimiento. Quimilí.

FERNÁNDEZ DE OCHOA, YOLANDA ERNESTINA (Yoli) (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/21|. En la vida nos enseñaste los mejores valores, los buenos principios sobre todo la humildad. Descansa en paz. Su gran amiga y compañera de trabajo durante muchos años, Betty Coronel de Torres y flia participa con gran dolor su fallecimiento y abraza a su familia con el más cálido sentimiento. Quimilí.

FERNÁNDEZ DE OCHOA, YOLANDA ERNESTINA (Yoli) (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/21|. José Sinesio Gómez, su esposa Blanca López y flia participan dolorosamente el fallecimiento de la gran amiga de toda la vida. Consuelo para su querida hija Daniela y flia. Yoli, te seguiremos queriendo aunque el tiempo se nos acabe. Quimilí.

GONZÁLES, ELBA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/21|. Madre hoy partiste al Reino de los Cielos, descansa en paz y que brille para vos la luz que no tiene fin". Sus hijas Mabel, Paola y María José, hijos políticos, nietos Andrea Verónica Coria, Iván, Tito y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Norte de Clodomira.

LEIVA, ABRAHAN (q.e.p.d.) Falleció 14/4/21|. Sus hijos Dionicio, Sirlian, Victor, hijos pol. nietos y bisnietos y demás fliares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Pampa Muyoj. SERV.ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.