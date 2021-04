FÚNEBRES | 17 de abril del 2021

17/04/2021 - 01:53 Funebres

17/4/21

Nilda Yolanda López (Loreto)

Darío Roberto Ledesma

Jorge René Giménez (La Banda)

María Adela Pinto

Julio Pérez (La Banda)

Pedro Ramón Lescano

Elma Victoria Urquiza

Néstor Yldifonzo Leguizamón (Garza)

Elva Graciela Aragón (La Banda)

Marcelo Ricardo Gutiérrez

Eleuteria Giménez (Villa Atamisqui)

AURELIS, EDMUNDO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/21|. Chicho Fernández y María Luisa Llalj, participan con profunda tristeza el fallecimiento de su amigo Edmundo y acompañan en el dolor a Fanny y toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

BARRIENTOS, CÉSAR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/21|. Juan Carlos Vallejos, Griselda Zuain, Graciela Morales, Roberto Medina y Maria Rufino, participan con dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, NADIA SILVANA (q.e.p.d.) Falleció 15/4/21|. Secretaria y personal de maestranza del turno mañana de la Escuela de Comercio Prof. Antenor Ferreyra, participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermna de la Prof. Blanca Lelia Bravo y ruegan una oración en su memoria.

FIGUEROA, CARLOS GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 14/4/21|. Su tía política Mirta Ibarra de Figueroa y sus primos Tiky, Emma y Cacho Figueroa, participan con dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, CARLOS GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 14/4/21|. Ema Mercedes Figueroa, su esposo Lionel Moya, sus hijos Lionel Gustavo, Blanca Luciana, Rafael Osvaldo, acompañamos a la familia en este triste momento y deseamos el eterno descanso de su alma. Que en paz descanse.

GALLAR, RENÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/21|. Su hermana política, sus sobrinos: Luis, Matías, Javier y German Gallar, participan con dolor su partida y acompañan y abrazan a Olga, Lorena Sabrina y Gonzalo. Elevan oraciones a su querida memoria.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Antonio Castiglione, Marta Rojas Smith, sus hijos María Cecilia, Blanca Inés, Susana, Enrique y sus respectivas familias participan su fallecimiento, comparten el dolor de su mamá Liliana, hermanos y demás familiares. Elevan oraciones por su eterno descanso.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Diego querido te vamos a extrañar. Martha Danela de Rufino y sus hijos Gabriela y Luis, Maria y Miguel y Nicolás y Belén y sus nietos participan con dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Carlos Tragant, Marcela Pinto y su hijo Facundo participan con dolor y ruegan una oración en su memoria.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Las amigas de su madre: Susana Jugo, Marcela Pinto, Martita Rojas, Beatriz Cerro, Marta Ducca, Mangacha Zaín, Alicia Leoni, Martha Susana y Lía Montenegro participan con pesar su fallecimiento y acompañan a toda la familia en el dolor.

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Participan de su fallecimiento las amigas de su suegra Alicita: Gladys Gutiérrez, María Inés Julián, Patricia Nabac, Tere Navarro, Aurora Pereyra, Adriana Silvetti y Moni Trouvé, y acompañan en estos difíciles y dolorosos momentos a María Elvira y toda la flia. rogando una pronta resignación.

GUTIÉRREZ, MARCELO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Su esposa Olga Lagos, hijos Mauro, Micaella, sus padres Teresita y Roberto, hnos. Adriana, Roberto, Claudio, sobrinos y demás familiares participan su partida. Casa de duelo Pedro león Gallo 330 y sus restos serán inhumados a las 10 en el Pparque de la Paz. Serv. Hamburgo SA. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

GUTIÉRREZ, MARCELO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. "El Señor que lo llamó a su lado, le permita gozar de la vida eterna". Su padre político Federico Lagos, sus hijas Rosa, Marisa, Irma, su yerno David participan con profundo dolor el fallecimiento de su hijo político Marcelo y Abraza con amor a su hija Olga y a sus nietos Mauro y Micaella ante tan dolorosa pérdida.

GUTIÉRREZ, MARCELO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Su hermana política Marisa Lagos, su esposo David Larcher y sus hijos Lourdes y Francisco participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Olga, Mauro y Micaella, elevan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, MARCELO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Que los ángeles del Señor salgan a su encuentro y lo lleven a la morada celestial. Su hermana política Irma Lagos, su hija Milagros Belén Caldera Lagos participan con profundo dolor su repentina partida al reino de los cielos y abrazan a Olga, Mauro y Mica en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, MARCELO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar. Su tía política Olga Roldán, sus primos Oscar y Roxana, junto a sus hijos Daiana, Roberto, Guillermo, Pablo y su ahijado Gonzalo participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, MARCELO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. "Recíbelo en tu reino, Señor y dale el descanso eterno". Ariel Figueroa, Graciela Sansierra y sus hijos Marianella, Ponci y Laurencia despiden con profundo pesar al querido Marcelo. Acompañan en este momento a Olga, Mauro y Mica.

GUTIÉRREZ, MARCELO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Azu, Daiana, Ale, Paula, Noelia. estaremos siempre acompañando a nuestra querida amiga Olga, dandole fuerzas para seguir. Rogamos una oración por tu compañero Marcelo,. Que brille para el la luz que no tiene fin.

GUTIÉRREZ, MARCELO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Querido Marcelo, hoy te despedimos, compañeros de la Promoción '82 5to. Comercial del ISTA, con mucha tristeza, sorpresa y congoja. Eras el amigo divertido y loco que animaba todas las reuniones con tus orcurrencias, burlisto como él mismo y con una memoria privilegiada. Hermano no has muerto, sólo has ascendido a otro nivel y rogando que Dios te brinde sus mejores mieles para que disfrutes de ese nuevo nivel en el que hoy estás. Será hasta pronto cuando el Señor nos llame al reencuentro. Tus excompañeros: Alejandra A., Llilyana A., Lucia A., Graciela A, Graciela D, Elizabeth C., Adriana C, Clarisa S., Silvia J., Yuli C., María G., Mariano D., Aldo V., Marisa A., Monica M., Roberto C., Gerardo Z., Juan S., Silvia R. Silvia D., Claudia S., Liliana S., Sonia U., Suyen F., Silvia S., Sandra R., y Yudit V.

LEDESMA, DARÍO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/21|. Sus hijos Roberto, Rita y Ruth Ledesma Bocci, hijos pol, Flavia Romina Coronel, Juan y Quelo, nietos, su madre Divina Castellano, sus hermanas, Marta, Reina y Fide Ledesma, y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de el Dean, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel. 4219787.

LEDESMA, DARÍO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/21|. Sus hijas Ruth Ledesma Bocci, Huerto Ledesma Bocci y esposo Edgar Luis Pinto y respectivas familias, participan con profundo dolor su partida. Elevan oraciones en su querida memoria.

LEDESMA, DARÍO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/21|. En vida fuiste un hijo maravilloso, estoy segura que desde el cielo serás un ángel más junto a tus dos hermanos. Jamás te olvidaré hijo amado!. Su madre Pastora Castellanos, su hermana Marta, sobrinos Victor, Adriana y Martin participan su fallecimiento.

LEDESMA, DARÍO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/21|. Querido hermano, aunque te hayas ido de nuestro lado, tu memoria permanecerá por siempre en mi recuerdo, tus risas, tus chistes y tu sonrisa que perdurará por siempre, mi mente no te olvidará nunca, mi corazón te seguirá amando y recordando por siempre, un beso al cielo. Su hermana Fide Ledesma, su cuñado Lucho Santillán, sus sobrinos Luis, Valeria y Yanina. Elevan una oración en su memoria y sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Morales.

LEDESMA, DARÍO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/21|. Patricia Pérez y familia, Pamela Brandán y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amiga Huerto. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, DARÍO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/21|. La comunidad educativa del Instituto San Pedro Nolasco, participa con profundo el fallecimiento del padre de la Prof. Ledesma Bocci Ruth. Acompañamos a nuestra querida compañera ya su familia en este momento de dolor y elevamos oraciones en su memoria. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

LEDESMA, DARÍO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/21|. El consejo educativo institucional del Instituto San Pedro Nolasco, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Prof. Ledesma Bocci Ruth. Acompañamos a nuestra querida compañera y a su familia en este momento de dolor y elevamos oraciones en su memoria. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno".

LEDESMA, DARÍO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/21|. Querido padrino, tu partida nos deja un hueco en el corazón que más nunca va a ser llenado. Padrino ya no te encuentras con nosotros, pero tu recuerdo siempre prevalecerá en nuestras almas. Gracias por tu amor, por tus enseñanzas y consejos que me diste. Siempre te extrañaré con todo mi corazón. Tu ahijada Valeria Santillán.

LEDESMA, DARÍO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/21|. La comunidad educativa del Colegio Intercultural del Estero, participa el fallecimiento del padre de la docente de 3ºA Rut Ledesma Bocci y la acompaña en el dolor de la partida.

LEGUIZAMÓN, NÉSTOR YLDIFONZO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Ana María Llugdar y Susana Montenegro, adhieren al pesar por su partida. Si existe un sinónimo de la palabra "hospitalidad", son los nombres de Da. Selva y su hijo Néstor (Pichón). Ya se eleva su alma para el descanso eterno. Acompañamos en el dolor, a sus familiares y vecinos de Garza, San José y parajes aledaños.

LEGUIZAMÓN, NÉSTOR YLDIFONZO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Gracias por haber sido mi compinche en mi niñez, un ejemplo en mi juventud y mi tío preferido hasta el último día de vida...hasta siempre y gracias pichon!.Tu sobrina Luisina.

LEGUIZAMÓN, NÉSTOR YLDIFONZO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Hijas de su querida prima hermana Elsa. Cristina y Carmen Mansilla, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, NÉSTOR YLDIFONZO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Que tu luz nos ilumine para siempre, tu prima eva Elena, sus hijos pablo, Nora, Roxana y Nito, hijos políticos y nietos, participan con dolor su fallecimiento.

LESCANO, RAMÓN PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Rogelio Acuña, Victoria, Mauri, Bruno, Rogelio (h) participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Pichingo.

LESCANO, RAMÓN PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Su compañera Noemi Lopez, sus hijos Rita, Sandra, Yoana, Amado, Erasmo, Lucia Lescano, su hija del corazón Gisela Herrera, sus hijos politicos Pilo, Mario, Luis nietos sus hnos Antonio y Sara sus amigos Teresa, Toto, Graciela y demás familiares SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LESCANO, RAMÓN PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Cuni, Peri y Fernando Cáceres, Raúl y Natalia, Ramón y Lucía, Domingo Abdulajad, Fernando Juárez; Sara Alicia Bravo de Collado y sus hijos Walter, Antonio, José, Rafael y Daniel Collado con sus respectivas familias participan el fallecimiento del padre del querido amigo Erasmo (Pishingo), lo acompañan en su dolor y ruegan oraciones en su memoria.

MÜLLER, HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Marilú Juárez, Ramón Barraza, sus hijos Guadalupe, Emilio e Ignacio y sus respectivas familias, despiden al amigo Hugo con gran dolor y esperan pronta resignación a su familia en especial a Ian. Ruegan oraciones en su memoria.

OLIVERA, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Sus hermanos Betty, Teresita, Raúl, Guillermo y Cristina Olivera con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, Elevan una oración en su memoria.

OLIVERA, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Su hermana Gringa Olivera, su esposo Roberto Campos y sus sobrinos Fede y Nico, sobrinas politicas Mariela y Silvana y sus sobrinos politicos Leo e Issa participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

OLIVERA, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Sus sobrinos Hugo Coronel y familia y Miguel Coronel y familia, participan su fallecimiento con profundo dolor y elevan una oración en su memoria.participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

OLIVERA, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Sus primos J. Francisco y Carlos Adolfo Guzmán Olivera, participan con dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en en su querida memoria.

OLIVERA, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Su amiga Amanda Herrera, sus hijos Koki, Héctor, Daniel, Fernanda, Beba, Adrián, Nuno Pulvet y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga y vecina Kika y elevan oraciones en su memoria.

PINTO, MARÍA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Sus hijos Raúl y Luis Montenegro sus hijas políticas Ramona y María Rosa, sus nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Los Flores. Serv. Soc. Amparo SRL- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PINTO, MARÍA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Su amigo Chicho Santillán, Ana Alzogaray y sus hijos Javier, Cecilia y Alicia acompañan en este difícil momento a su hijo Raúl. Elevan oraciones en su memoria.

PINTO, MARÍA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Los amigos de su hijo Raul de la Direccion de Administracion de Sueldo del Concejo Deliberante: Elena, Mirian, Pía, Ana María, Andrés, Ricardo y Tomy participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, ROGER ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. "Él que cree en Mí, no morirá jamás". El secretario Gral. del SADOP, Prof. Tristán Hugo Funes, el consejo directivo de la seccional y cuerpo de delegados, participan con profundo pesar el fallecimiento del compañero Roger Suárez, se ruega al Altísimo su descanso eterno y que brille para él la luz que no tien fin. Elevan oraciones en su memoria.

URQUIZA, ELMA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/21|. Sus hijos Iván, Sergio, German, Esteban, Valeria, Liset, h. politicos nietos y bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Morales SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ACOSTA, RAMONA (Pishinga) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Estoy seguro que estás descansando en un lugar lejano y tranquilo y desde allí puedes cuidarnos. A nueve días de tu partida. Hijos, hijos políticos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 en parroquia Santa Rita, elevan oraciones en su memoria.

MIGUEL, MARIO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/20|. "Señor ésta es tu voluntad, quien crea en Ti, tendrá la vida eterna". Tu madre, hermanos, esposa e hijos invitan a la misa a realizarse mañana 18 en la Pquia. San José del Bº Belgrano alas 20 hs. al cumplirse un año de su partida al reino del Señor. Elevamos oraciones en su querida memoria.

MORENO, DARÍO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Vuela alto hermano, que el Señor te dé el descanso eterno. Sus hermanos Olga y Hugo Moreno, sus hijos y despectivas familias invitan a la misa en la Catedral a las 20 hs, con motivo de cumplirse los nueve días de su partida a la casa del Señor.

SALVATIERRA, OLGA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/17|. Ya pasaron 4 años de tu partida y tu ausencia aún nos duele. Tus hijos Olga y Hugo Moreno y respectivas familias invitan a la misa que se oficiará el día 17/4 a las 20 hs en la Catedral.

JUÁREZ, JUAN GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/98|. Papi: ya pasaron 23 años de tu partida. Igual te recordamos con cariño adonde estas con nuestra madre, las lágrimas son inevitables. Descansa en paz. Gracias por todo lo que nos diste. Te queremos. Tus hijos Rosa y flia, Luis y flia, Miguel y flia.

PÁEZ, ENRIQUE OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/12|. Hijo querido hoy estarías cumpliendo años, pareciera que fue ayer que te fuiste de mi lado en silencio, Dios todopoderoso y eterno puse en tus manos a mi hijo querido, concedele el descanso eterno. Quisiera ahora abrazarte y desearte un Feliz Cumpleaños, siempre estás a mi lado, te extraño hijo mio. Descansa en paz y que siempre tengas luz. Tu madre Carmen Coria, sus hermanos, tío y sobrinos.

ARAGÓN, ELVA GRACIELA (PETTY) (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Madre...Te fuiste al cielo, cerrando los ojos porque eres un ángel de amor y bondad. Que nunca morirá. Sus hijas Marcela y Karina Iturre, participan con inmenso dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

ARAGÓN, ELVA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Sus hijas Marcela, Karina Iturre participan su fallecimientp. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. Serv. ORG. ANTONIO GUIBAIRA HNOS S,.R.L.

ARAGÓN, ELVA GRACIELA (Petty) (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su cuñada Audelina Iturre de Penidez, sus sobrinas María Josefina y María Rosalia, sus sobrinos y flias, participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol.

ARAGÓN, ELVA GRACIELA (Petty) (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su cuñada Tomy Aguilera de Jiménez y sus hijos Andrea, Raúl y Fernando con sus respectivas flias, participan con inmenso dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARAGÓN, ELVA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Solo me queda el consuelo de pensar que alquien que ahora esta en el cielo, vela por mi. Gracias querida madrina por estar siempre presente. Santiago Saez participa con profundo dolor y tristeza su fallecimiento.

ARAGÓN, ELVA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Hay recuerdos que nunca se borrarán y personas que nunca se olvidarán. Gracias querida Petty. Vuela alto. Liliana Gallardo, sus hijos Maria Noel, Santiago y Nicolás Saez, sus nietos Joaquin Sáez y Benjamin Jaime Vittar participan con dolor y tristeza su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

GIMÉNEZ, JORGE RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/21|. Su esposa Andrea, sus hijos Natalia, José, Laura, Viky, Luis, Coco, Memo, Biliyo, hnos. Luis, Víctor, Néstor, Cristina, y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. EMPRESA SANTIAGO.

PÉREZ, JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Su esposa Tejeda Berta Beatriz, sus hijas Jimena y Paola, hijos polit. y nietos part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cemet. Jardin del Sol. NORTE SERVICIOS SOCILAES Laprida 383.

FERNÁNDEZ DE OCHOA, YOLANDA ERNESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/21|. Señor ya descansa en tus brazos, cúbrela con tu manto de gracia y misericordia. Sus hermanos politicos Félix Ochoa y Anita Sosa junto a sus sobrinos Daniel y Viviana Dilascio, Mario y Silvia Di Filipo, Gustavo y María Eugenia Cavallotti y Alejandra y Diego Cachagua participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en la necrópolis local. Quimilí.

GIMÉNEZ, ELEUTERIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Sus hijos Ricardo, Graciela, Walter, Ramón, Mario. h. pol Claudia, Inés, Ana, Susana, nietos, bisnieto, hnos. y demás familiares part. su fallec. Sus restos serán inhum. en cementerio de Villa Atamisqui. Casa de duelo Villa Atamisqui. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

LEGUIZAMÓN, NÉSTOR YLDIFONZO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Sus hnos. Lidia, Ever y Nicolasa y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Garza COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LÓPEZ, NILDA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. "Cuántos dones, cuántas cosas hermosas y elevadas, cuánta esperanza supo recibir en este mundo y nunca dejó de compartirlas con sus seres queridos". Sus hijas Sandra y Adriana, nietos y demás familiares participan con dolor de tu partida.

LÓPEZ, NILDA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Sus hijos Sandra, Adrian, Fiad sus nietos Edgardo y Oscar Gonzalez y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey Loreto COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LÓPEZ, NILDA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. "No llores si me amas...Si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo, si pudieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos. Enjuga tu llanto y no llores si me amas". Sus hijas Sandra y Adriana, sus nietos Juan e Ignacio participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, NILDA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. "Hoy el cielo tiene un brillo distinto, un coro de ángeles te da la bienvenida y el Señor abre sus brazos para recibirte". Su hermana Coca López de Mattar, sus sobrinos Raúl Andrés - Eduardo Noe - Cesar Adrian y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y pedimos oraciones en su memoria.

LÓPEZ, NILDA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. "Bienaventurados los que creen en Dios porque volverán a Él y tendra vida eterna". Su sobrino Raúl Andres, Sandra Dorado y Cristofer Mattar participación con profundo dolor su fallecimiento y rogamos su eterno descanso. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, NILDA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Querida Yola que el Señor te tenga en ese lugar que nos tiene prometidos a todos los cristianos, has sido una hija, una esposa, una madre y una abuela ejemplar e incondicional. Tus amigos de siempre Teresa Morales, Hugo Arias, María Morales y Julio Morales participan de su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LÓPEZ, NILDA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Los compañeros de la promoción Nº 92 participan con dolor del fallecimiento de la madre de Sandra y Adriana y ruegan una oración en su memoria.

LÓPEZ, NILDA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. "Que el Señor te reciba con los brazos abiertos, como recibe a los puros de corazón y limpios de alma. fuiste compañera incansable, muy querida, siempre tan atenta a cualquier inquietud y proyecto que surgía. Que descanses en ese jardín florido y goces de la gloria eterna. Nunca te olvidara tu escuela la que amaste". La Comunidad Educativa del Centro Experimental Nº3 participa con profundo dolor el fallecimiento de la querida colega y acompaña a sus hijas, nietos y demás familiares en tan doloroso momento.

LÓPEZ, NILDA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Señor ya está en tu casa permítele apreciar la luz de tu rostro y concédele el descanso eterno que brille para ella la luz que no tiene fin. Miguel Rosalez y familia participan con dolor del fallecimiento.

LÓPEZ, NILDA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. La vida escolar nos unio y la amistad y el respeto mutuo perduraron en el tiempo. Lilia A. de Bravo su esposo e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijas y de más familiares en este doloroso momento.

LÓPEZ, NILDA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. "Tú, Señor, por tu Santísima Pasión, nos preparaste un lugar en el cielo, permítele a esta sierva tuya gozar de tus maravillas". Paula Rafael, su hija Alicia Neder su nuera Maria Ines Soria sus nietos Sahira y Miguel Antonio Neder participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegam uma oración en su memoria.

LÓPEZ, NILDA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Me uno en el dolor de toda nuestra comunidad y le pido al Señor y nuestra Madre María que colme de paz y resignación cristiana a sus hijas y a toda su familia. Su amiga Ramona Villalba de Jozami, sus hijos Negra, Cristina, Jota, Sandra, Mary, Abraham y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

LÓPEZ, NILDA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Acompañan el fallecimiento de la madre de Sandra, Adriana, Juan y Nacho. Estrella y familia Orlando, Carlos, Dayana, Angel, Noelia, Carlitos, Tefi, Ezequiel y que le de consuelo a la familia.

LÓPEZ, NILDA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Acompañan el fallecimiento de la madre de Sandra, Adriana, Juan y Nacho, Dante, Ramon, Roberto, Lilian, Estrella, Tita, Mile, Sarta, Yanqui y Maria y que le de consuelo a la familia.

LÓPEZ, NILDA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Bubi y Negri Artaza, sus hijos Jose Luis, Andrea y Daniela y sus respectivas familias participan del fallecimiento de la madre de nuestra estimado y distinguida persona Sandra Lopez y que Dios le brinde cristiana resignación.

LÓPEZ, NILDA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. "Con la confianza de ser hijos tuyos, encomendamos a este ser querido al lugar del gozo que no tiene fin". Elida, Zulma, Fredy y sus respectivas familias participan del fallecimiento que brille para Ella la luz que no tiene fin.

LÓPEZ, NILDA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. "Señor ya está frente a ti permítele gozar de tu gloria". Sus compañeros Willy y Mónica participan con profundo dolor su fallecimiento ruegan una oración en su memoria.

LÓPEZ, NILDA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. "Con la confianza de ser hijos tuyos, encomendamos a este ser querido al lugar del gozo que no tiene fin". Elida, Zulma, Fredy y sus respectivas familias participan del fallecimiento que brille para ella la luz que no tiene fin.

LÓPEZ, NILDA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Señor ya esta ante ti, recibela en tuis brazos y dale el descanso eterno. Su cuñada Blanca Manzur y sus sobrinos Mimí, Claudia y Santiago Lopez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ROJAS, ALODIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Walter y Adriana Sandoval y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a sus hijos Daniel y Noraly. Ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, MAGNO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Directorio y personal de Mercurio S.A - Tarjeta Sol, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Sr. Salvatierra, Daniel Roberto y acompañan a la familia en tan difícil momento.