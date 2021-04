FÚNEBRES | 18 de abril del 2021

18/04/2021 - 02:23 Funebres

FALLECIMIENTOS

17/04/2021

- Julio Mercedes Basualdo

- Vanesa Gisella Llull (Cañada Escobar)

- Hugo Rolando Banegas

- Josefa Mercedes Orozco de Álvarez (Villa Silípica)

- Marcela Alejandra Medina

- Manuel Ángel Saldari (Fernández)

- Ysaura Morán (La Banda)

- María del Carmen Rodríguez de Aguirre

- Zenón Eduardo Medina

- Rosa Arminda Ávila

- Aldo Espiguin

- Salomón Navarro

- Ramón Rosa Mansilla (Loreto)

Sepelios Participaciones

RECORDATORIO

ROLANDO ANTONIO CARRIZO (Coco)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/9/20 y espera la resurrección.

¡¡Hermano querido!! Estás siempre presente entre nosotros y en cada instante de nuestras vidas percibimos tu presencia. El amor que sentimos sigue y seguirá intacto más allá del tiempo y la distancia. Te recordaremos siempre y te amamos muchísimo. Al cumplirse 7 meses de su partida, tus hermanos Zule, Ana, Lili, Niño y Walter.

MARÍA DEL VALLE IBÁÑEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/4/19 y espera la resurrección

Marisa el 6 de Abril del 2019, a las 11 de la noche vino un ángel a mi casa y pregunto por ti y te dijo: “Vengo a buscarte por orden de nuestro Señor Jesucristo para que integres el Coro Celestial en la gloria junto a el”. Te levantaste, te maquillaste, te pusiste tu vestido rojo y pintaste los labios, me miraste a los ojos y me dijiste: “Esposo mío, gracias por todo lo que hiciste por mí, me has amado, me has cuidado, me has protegido, tuvimos dos hijos maravillosos, llego la horas de mi partida, de mi regreso”. Te escuche sin palabras, te subiste a una escalera de un solo escalón y comenzaste a ascender, en cada paso que hacías te brillaba una luz. Seguí mirando esa imagen cada vez más pequeña, me pareció que te diste vuelta y con tu mano derecha derramaste tu bendición hacia mí. Te esperaba una nube blanca, con un dorado resplandeciente y te llevaron, entonces comprendí; todo termino. Donde quiera que me encuentre, te llevo junto a mí, te hablo, te consulto cosas y de algún modo, tu respuesta me llega; lo único que no puedo escuchar es tu vos cuando me hablas. Tu esposo Dardo Aníbal e hijos: Dardo Ramón y Aníbal Reinerio. Que descanses en paz.

INVITACION A MISA

MARTA ESTER MEDINA DE ZELAYA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/4/10 y espera la resurrección.

Mamita querida cada días se nos haces más difícil tu ausencia, te extrañamos mucho más. Solo te pido que nos des fuerza y nos hagas aceptar tu ausencia, ya que es tan difícil estar sin vos. Te amamos y extrañamos con toda el alma. Tus nietos Luciana, Rodrigo y Brunito, tus hijos Romina, Pucho, Diego y Rita, tu hija política Cecilia, su esposa Victor Manuel Zelaya invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 11 años de su partida a la Casa del Señor.

ÁVILA, ROSA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/21|. Sus hijo Eduardo Consiglio, su hija pol. Mariza y su nieto Luciano, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

BANEGAS, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/21|. Su esposa Leonarda Castaño de Banegas; sus hijos María, Beatriz, Hugo, José, Seba, Mariana; sus hermanos, Carlos, Alberto, Víctor, Luis y Lucio; su sobrino, Carlitos; nietos, Paula, Huguito, Manu, Mariano, Isa, Ova, Mate y Marti participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados a las 17 en el cementerio El Descanso. Ruegan oraciones en su memoria.

BANEGAS, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/21|. Su esposa Leonarda Castaño, sus hijos María, Beatriz, Hugo, Jose, Sebastian y Mariana, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BANEGAS, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/21|. Amigo querido, hoy partiste a los brazos del Señor, jamás olvidaré tantos momentos de felicidad y tristezas que pasamos juntos a lo largo de vida... y estarás siempre en nuestro recuerdo y corazón. Hasta siempre amigo... Tanti Gallardo y familia. Se ruega una oración en su memoria.

BARRIENTOS, CÉSAR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/21|. El gabinete Psicosociopedagógico participa con profunda tristeza la partida física de nuestro compañero. Resignación y fortaleza para su familia. Oraciones en su memoria.

BASUALDO, JULIO MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/21|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Su esposa, hijos y nietos participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Luján. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

BRAVO, NADIA SILVANA (q.e.p.d.) Falleció 15/4/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su madre Blanca Rosa Cancinos de Bravo, sus hijos Alejandro, Angel, Rodolfo, Darío y Lelia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

BRAVO, NADIA SILVANA (q.e.p.d.) Falleció 15/4/21|. Que tu noble alma descanse en paz. Su hermana Lelia Bravo, sus sobrinos Florencia, Estefanía, Sofía, Rodrigo y Luciana, Nahuel y Dany, su sobrina nieta Valentina lamentan profundamente su ausencia física.

ESPIGUÍN, ALDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/21|. Sus hijos Vicente, Aldo, Eloy, Inés Teresa, Amelia, Rosa, Ramón, sus hijos pol, nietos, bisnietos y demás fliares, participan su fallecimiento, sus restos fueron sepultados cementerio Los Flores. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

GÁLVEZ ELKIN, DIEGO DE LA CRUZ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/21|. Ñatita Castaño de Barrón manda un cariñoso abrazo a su querida amiga Liliana por la pérdida de su amado hijo. Ruega oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, MARCELO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Su padre Roberto Miguel Gutiérrez y Sra. Irma Gómez de Gutiérrez, con profundo dolor por la partida de un hijo maravilloso; rogamos oraciones en tu memoria.

GUTIÉRREZ, MARCELO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Sus hermanos Claudio Emilio Gutiérrez y Dra. Miguela Adriana Gutiérrez; sus Sobrinas Bianca Kaneko Gutiérrez y Lic. Fernanda Milagros Martínez Vigo, con profundo dolor por la partida de un hombre integro con más virtudes que desaciertos. Sabemos que el universo ya te tiene en su seno, junto a nuestra madre. Las oraciones de familiares y amigos nos sostienen en este momento tan doloroso.

GUTIÉRREZ, MARCELO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Compañeros de SUBNAF de Olga Lagos, participan con profundo dolor el fallecimiento de su esposo y elevan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, MARCELO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Sebastian Diego Argibay y Victor Oscar Giannoni, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, MARCELO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Aquellos que nos han dejado, no están ausentes sino invisibles, tienen sus ojos llenos de gloria, fijos en los nuestros, llenos de lágrimas. Sus amigos Ariel Rodríguez y Claudia Céliz participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, MARCELO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Dr. Carlos E. García y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo y compañero judicial, correcto y respetuoso con su atención en su trabajo. Elevan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, MARCELO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Autoridades y compañeros de su hijo Mauro Gutiérrez del Colegio de Jueces 2 participan con profundo dolor el fallecimiento de su padre y ruegan a Dios para que su familia encuentre consuelo y cristiana resignación por su partida.

GUTIÉRREZ, MARCELO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Mario Coronel, Alicia Roldan y sus hijos Carla, Pablo y Martín participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa Olga a sus hijos Mauro y Micaella en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GUTIÉRREZ, MARCELO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. El Señor que lo llamó a su lado le permita gozar de la vida eterna. Sus compañeros de la oficina Dirección de Administración del Poder Judicial participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, NÉSTOR YLDIFONZO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Hoy gozas de la paz infinita junto al Señor". Zuny González y familia acompañan a Lidia, Pichona, Chini y familia, participan con dolor la partida del amigo Pichón al Reino Celestial. Sus restos fueron inhumados en Garza. Sarmiento.

LEGUIZAMÓN, NÉSTOR YLDIFONZO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. La comunidad de la Escuela Nº 831 de Garza participa con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera ordenanza de dicha institución. Ruega oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, NÉSTOR YLDIFONZO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. "Señor, recíbelo en tu morada de luz y paz, dale el descanso eterno". Sus amigos Lucy, Chalo, hijos y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su hermana Lidia y demás familiares en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, NÉSTOR YLDIFONZO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Silvia Ledesma y familia, Josefina Ledesma y familia, participan con gran pesar el fallecimiento de "Pichón" estimado amigo y vecino de Garza. Acompañan en el dolor a sus hermanos y demás familiares. Ruegan por su descanso eterno.

LESCANO, RAMÓN PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Rubén y Raúl Trejo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MEDINA, MARCELA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/21|. Su pareja Raúl Celis, hijos Rodrigo, Hugo, Gabriel, Pancho, h.politica Soledad y demás familiares. Sus restos fueron cremados en el dia de ayer. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS - La Plata 162 - tel.4219787.

MEDINA, ZENÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Todo destacamos el hombre bueno, honesto y respetuoso que fuiste. Orgullo de padre y esposo. Hoy te despedimos con mucho dolor, pero reconfortados de haberte disfrutado y acompañado todo este tiempo. Siempre estarás presente entre nosotros. Su esposa Lucy Luna, sus hijos Cecy, Marcelo, Adrian, Martín, Diego y Milagros, sus hijos políticos Rafa, Daniela, Manuela y Etel, sus nietos Milena, Guille, Consti, Agie, Delfi, Lorenzo, Emilia y Martina participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán velados en Villa Zanjón a partir de las 8 hs. y sepultados en el cementerio El Descanso.

MEDINA, ZENÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Su esposa Luci Luna, sus hijos, Cecilia, Marcela, Adrián, Martin, Diego y Milagros, hijos Pol y nietos, sus restos serán inhumados hoy 11:00 hs en el cementerio privado parque el descanso, cob Caruso c.i.a argentina de seguros, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel. 4219787.

MEDINA, ZENÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin. Su hijo Marcelo, su hija política Daniela Ledesma, sus nietos María Constanza y María Emilia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MEDINA, ZENÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Papi te fuiste y nos dejaste un vacío enorme en el corazón de todos los que te quisimos. Gracias por todo lo que nos diste. Su hija Cecilia, su hijo político Rafael Díaz y su nieto Guillermo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MEDINA, ZENÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Que brille para él la luz que no tiene fin. Su hijo Martín, su hija política Manuela Ramírez, sus nietas Ángeles y Martina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MEDINA, ZENÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en verdes prados me hará descansar. Su hijo Diego, su hija política Etel Pérez, sus nietos Milena, Delfina y Lorenzo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, ZENÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Recíbelo en tu Reino Señor y dale el descanso eterno. Sus consuegros José Ledesma y Graciela Muratore participan su fallecimiento y acompañan a su hijo político Marcelo y demás familiares en tan difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

MEDINA, ZENÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. El Club Atlético Zanjón participa con profundo dolor el fallecimiento de su ex presidente, socio y miembro activo de la institución. Ruega oraciones en su querida memoria.

MEDINA, ZENÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Señor recíbelo en tus brazos y concédele la paz eterna. María Alejandra Ledesma, su esposo Marcelo Suárez y sus hijas Candela y Lourdes participan su fallecimiento y acompañan a su cuñado Marcelo y demás familiares en estos momentos de dolor. Elevan una oración en su memoria.

MEDINA, ZENÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, del Sr. Zenón Medina, y acompañan en el dolor, a su hijos, Diego Medina y Adrián Medina, integrantes de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja, de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias,de la UNSE, como así también a sus afectos.

MEDINA, ZENÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Autoridades, personal docente, nodocente y estudiantes de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la UNSE, participan con profundo dolor su fallecimiento, y acompañan al vicedirector de la EAGyG, Prof. Adrián Medina, en este difícil momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, ZENÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. El consejo de administracion y personal de la Cooperativa de Provision de Agua Potable y otros servicios publicos de Villa Zanjon LTDA participan el fallecimiento de su socio y padre de los Sres. Adrian E. Medina consejero secretario y Martin A. Medina empleado de la entidad. Este consejo se une a toda su flia en este momento de gran dolor. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

MEDINA, ZENÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. "Yo pongo mi esperanza en ti Señor y confío en tu palabra". Capilla de San Roque de Villa Zanjon participa con mucho dolor su fallecimiento y acompaña a toda su familia en este triste momento rogando por esta consuelo y cristiana resignacion. "Que brille para el la luz que no tiene fin y descanse en paz".

MEDINA, ZENÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Fuiste un ejemplo de vecino, de padre y de esposo. Emilio Matteo y familia Nena Matteo, Fernanda Matteo y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MEDINA, ZENÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Hermano de la vida, Chito, vivirás eternamente en las mentes de todos lo que te conocimos. Excelente padre, familiero, un enamorado del fútbol que fue pasión, fundador y dirigente del Club Atlético Zanjón. Gracias por todo el ejemplo a seguir que dejaste Patrón Luna, su cuñado y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y que brille para el la luz que no tiene fin.

MEDINA, ZENÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Su hermano Omar Díaz y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

MEDINA, ZENÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. "Chito, vivirás eternamente en nuestros corazones". Su cuñado Chicho Luna, su esposa Dora Umaño e hijos Franco, Leandro, Esteban y Morena acompañan con profundo dolor la irreparable pérdida. Sus restos serán inhumados en el cementerio El Descanso.

MEDINA, ZENÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Su cuñada Angelita, su esposo José Orce, sus sobrinos Mariana, Matías, María Florencia y María José participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

MEDINA, ZENÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Norma Rafael de Anauate y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido vecino Chito y ruegan que descanse en paz en los brazos del Señor. Acompañan a toda su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MEDINA, ZENÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Miguel Rafael y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este duro momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, ZENÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Marta Rafael, María Marta y Félix Pernigotti lamentan profundamente el fallecimiento de su querido amigo y vecino Chito. A acompañan a su esposa Lucy y a toda la familia en este momento de dolor. Descansa en paz. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, ZENÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Estela Rafael participa con profunda tristeza su fallecimiento y acompaña a toda su familia en tan dolorosa circunstancia. Eleva oraciones en su memoria.

NAVARRO, SALOMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Sus hijos Cristina, Benjamín, Miriam, Sara, Lidia, Daniel, sus sobrinos Estefanía y Germán, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

RODRÍGUEZ DE AGUIRRE, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/21|. Sus hijos Landa, Andrea, Matias, Clarita y Valeria Guille, nietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11:30 en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL .EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

URQUIZA, ELMA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/21|. Su hermana Juana Urquiza de Miranda, su hermano pol. Miguel Ángel Miranda, sus sobrinos Alejandro, Alejandro, Mariano, Lucas, Andrea, Jorge y Aldana y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MIGUEL, MARIO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/20|. "Querido hijo, hoy se cumple un año de tu partida a la Casa del Señor, todavía no podemos creer que nos hayas dejado, el dolor es terrible, pero nos consuela saber que estás con Dios. Hijo querido, que brille para ti la luz que no tiene fin". Tu madre Ester, sus hermanos Siliva Nancy y José Daniel, su esposa Cristina, hijos Mario y Sheila, su sobrina Nahir, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en la Pquia. San José del Bº Belgrano.

VEGA, MYRIAM LILIANA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 18/4/19|. Hemos aprendido a ser lo suficientemente valientes como para enfrentar el mundo, para que descanses en paz con la satisfacción de habernos guiado de la manera correcta. Estamos seguros que nos sonríes desde el cielo. A dos años de tu partida, René, tus hijos René, Cecilia y Patricia, sus hijos políticos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Iglesia San Francisco. Elevan oraciones en su memoria.

VALLEJO, HIPÓLITO BELTRÁN (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/21|. Quisiera pensar que algún dia me voy a acostumbrar a tu ausencia, pero no puedo engañarme. Me harás falta por lo que me quede de vida, porque sos irreemplazable. Solo pido que puedas visitar en sueños. Te marchaste hace un mes y no logro recuperarme. Su esposa Aida, sus hijos Mario, Carlos, Juan, Ever, Malena, Cintia y respectivas familias invitan al responso que se oficiará hoy a las 16 en el cementerio El Descanso.

MORÁN, YSAURA (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/21|. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Su Familia participa de su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de La Misericordia el día 18/04/21. Ceremonial Exequias yTanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

PÉREZ, JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. "Yo soy la resurrección, el que cree en mi aunque muera, vivirá". (Jn 11,25). Su sobrino Tato Ponce junto a su esposa Mabel e hijos: Antonela, Matías y Rita participan con profundo pesar su repentina partida y acompañan espiritualmente a su esposa e hijas. Se ruega oraciones en su memoria.

PÉREZ, JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Tio Julio Siempre estarás presente en nuestros recuerdos. Sus sobrinos Olga, Tato, Luchi Ponce tus sobrinos nietos participan con profundo dolor su repentina partida al Reino de los Cielos y acompañan espiritualmente a Berta, Paola y Jimena. Ruegan oración a su querida memoria.

HERRERA, BLANCA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en Mí, aunque esté muerto, vivirá; y todo el que vive en Mi nunca morirá". (Jn. 11:25 -26). La comunidad del Colegio Héroes de Malvinas acompaña a la profesora Elena Montenegro, en tan difícil momento ante la pérdida irreparable de su Sra. madre e invita a la misa de las nueve noches el día 18 del corriente mes a las 20 en la Pquia. Santiago Apóstol.

LLULL, VANESA GISELLA (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/21|. Sus padres Ceferino Llull y Cristina Ternavasi, su hermano Darío, hna politica Natalia, sobrinos Leonardo y Marcos, y demas familiares. Sus restos fueon inhumados ayer en cementerio de Cañada Escobar. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

LÓPEZ, NILDA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Jesús misericordioso que la llevó a su lado, le permita gozar de la vida eterna. Su hermana Gringa López, sus hijos Gaby y Jorge y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, NILDA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Danos esperanza en tu protección de madre y guárdanos en tu corazón inmaculado. Con gran sentimiento te recordare. Su tía Lelia del Rosario López y pido a Dios nuestro Señor pronta resignación a toda la flia.

LÓPEZ, NILDA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Tia yola estoy segura que estás descansando en un lugar hermoso, tranquilo y desde allí puedas seguir guiando y cuidando a tus hijas y nietos. Su sobrina Gaby Barquet,sobrino político Iván Díaz e hijos Renata y Jonas participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, NILDA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Querida Yola. Los ángeles del Señor salieron a tu encuentro y te llevaron a la Casa Celestial para gozar de la vida eterna. Su cuñada Sara Isabel Fiad, sus hijos Isabel, Graciela y Pepa, Jorge y Adriana, María Mercedes y José y Fany Juan José Herrera, sus nietos y bisnieta participan con dolor su partida y elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, NILDA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Gran congoja ocasiono tu partida, reviven. en mi los hermosos momentos compartidos en nuestro querido Centro Experimental Nº3, recuerdos que nunca se borraran en mi Lucia westberg, su esposo Juan Oliverio y flia participan con profundo dolor su fallecimiento acompañan a sus hijas y demás familiares en estos. momentos tan dolorosos, y brille para ella la luz que no tiene fin.

MANSILLA, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/21|. "Vivió y amó sin detener el tiempo…porque el tiempo es solo ensayo de eternidad". Participan con profundo dolor propietarios y personal de panificadora Silvana del fallecimiento del papá de Clarisa.

NAVARRETE, RICARDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/21|. El consejo de Administración y personal de la Coop. de Agua y Otros Servicios Públicos de Villa Zanjón Ltda. participan con pesar la trágica desaparición de quien fuera empleado de la entidad. Se ruega oraciones por su eterno descanso.

OROZCO DE ÁLVAREZ, JOSEFA MERCEDES (Pepa) (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/21|. Su esposo Luis Armando Alvarez, sus hijos Noemi, Ruben, Luis, Graciela, Juan, Miriam, nietos, bisnietos y demas familiares. Sus restos seran inhumados hoy en Cementerio de Villa Silipica. Cobertura Caruso Cia. de Seguros S.A. - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

SALDARI, MANUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/21|. Su esposa Pochi, sus hijas Silvina y Yudith, hijos pol, Pablo y Carlos, sus nietos, Matías, Fernando y Gerónimo, y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Fernández , cob caruso C.I.A Argentina de Seguros, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel. 4219787.

SALDARI, MIGUEL ÁNGEL (Koki) (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/21|. "Cristo la / lo llamo para recibirlo en su morada de Luz y Paz". Su cuñado Carlos Uliana y flia., Luis Uliana y flia. y Graciela Uliana de Gropa participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su eterno descanso.

SALDARI, MIGUEL ÁNGEL (Koki) (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/21|. Sus vecinos de siempre y amigos de toda la vida José Ramón (Titi) Rodríguez, esposa Deli e hijos Ramón, Gustavo, Guillermo, Héctor y Ricardo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.