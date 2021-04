FÚNEBRES | 20 de abril del 2021

20/04/2021 - 01:49 Funebres

FALLECIMIENTOS

20/4/21

- Jorge Emilio Gallardo (Forres)

- Norma Graciela Urquiza

- Mario Eduardo Prola (La Banda)

- Gustavo Enrique Brunet (La Banda)

- Ana María Albarracín de Sanabria (Frías)

- José Roberto Abdala (Bs. As.)

- Pedro Ernesto Paz (La Banda)

- Camilo Campos

- Dardo Antonio Juárez (Dpto. Alberdi)

- Ramón Oscar López

- Víctor Alberto Campos (La Banda)

- Gregorio Ernesto Neirot

- Ana María Galván

- Nélida Coronel

- Blanca Teresa Sosa

- Gaspar Risco Fernández (Tucumán)

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

RAMÓN OSCAR LÓPEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/4/21 y espera la resurrección.

"Caminante no hagas ruido, que Raco se ha dormido en los brazos del Señor". Señor dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin. Sus cuñados y compadres Graciela Robles y Carlos Reynaga, su ahijado Franco Germán, sus sobrinos Enzo, Vanesa, Mario y Carlitos, sus sobrinos nietos Lisandro y Fausto, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en tan doloroso momento. Se ruega una oración en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RICARDO DANIEL NAVARRETE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/4/21 y espera la resurrección.

“El vacío que provocó tu inesperada partida duele, incomoda, desespera, entristece y cuantas sensaciones más que no se pueden describir, hacen muy difíciles nuestras jornadas de trabajo. El grito de dolor de tu querida madre, diciendo que sos un ejemplo de hijo y un ejemplo de hombre, empieza por marcar nuestro norte ante tanto desasosiego, temor y tristeza. Es que tu simpleza y tu sencillez han comenzado a transformar este tremendo vacío en un espacio de ejemplos y enseñanzas, que emerge de este panorama sombrío y ha comenzado a iluminar nuestro camino. Tus palabras justas y sinceras, tu constancia, el amor por tu familia, tu tenacidad y tu deseo de superación constante, sin darnos cuenta, se habían convertido en un puntal importante en cada una de nuestras vidas y en la historia misma de la institución Cooperativa en la que trabajamos y nos ha dado la resistencia necesaria para afrontar estos duros momentos. A las dolidas palabras de tu madre, hoy agregamos convencidos que te has convertido también en el ejemplo a seguir como compañero de trabajo. Te queremos mucho y vivirás eternamente en nuestros corazones. Gracias por todo Jefe Sily. Tus compañeros del servicio de agua potable y del Supercoop de la Cooperativa de Provisión de Agua Potable Villa Zanjón Limitada.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ZENÓN EDUARDO MEDINA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/4/21 y espera la resurrección.

“Si no se vive para los demás, la vida carece de sentido”. Madre Teresa de Calcuta. Siempre te recordaremos por tus bromas, tus anécdotas y por alegrar cada encuentro. Tu concuñado Ruly Peralta, sus hijos Silvina, Fernando, Gimena y María del Carmen; sus yernos Daniel, Federico y Julián y sus nietos Valentino y Candela. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ROGER ALFREDO NAVARRETE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/4/21 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Pcia. Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ROGER ALFREDO NAVARRETE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/4/21 y espera la resurrección.

El senador nacional, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIGUEL ÁNGEL SALDARI (Koki)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/4/21 y espera la resurrección.

El intendente de la Ciudad de Fernández Dr. Víctor Araujo, participa con profundo dolor su fallecimiento y expresa sus condolencias a familiares y seres queridos.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARIO ALCIDES OLIVARES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/4/21 y espera la resurrección.

Lidia Esther Grana de Manfredi, acompaña a Gladis y Susana en este momento de tanto dolor, por la pérdida de un ser tan querido como es el padre.

Eleva oraciones para el descanso eterno de Mario, en brazos de Dios.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARIO ALCIDES OLIVARES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/4/21 y espera la resurrección.

Nené Grana de Manfredi y sus hijas Mónica, Susana y Silvina con sus respectivas familias acompañan a Gladis, Gonzalito y a su hijo y hermano Pancho, en este trance donde la vida enfrenta a los familiares a desprenderse de un ser querido. Elevan oraciones para el descanso eterno de Mario.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARIO ALCIDES OLIVARES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/4/21 y espera la resurrección.

Mónica Manfredi y Oscar Ruiz, Susana Manfredi y Dito Ledesma, María Silvina Manfredi y Sergio Marinoff, acompañan a la querida cuñada Gladis y a su hermano Pancho, en el dolor provocado por la partida hacia el cielo de Mario, quien fuera un ser querido en el seno familiar de los Manfredi. Hacen extensivos sus pésames a Gonzalito, Susana Olivares y su esposo Luis. Elevan oraciones.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARIO EDUARDO PROLA (Cachín)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/4/21 y espera la resurrección.

“Gracias querido Cachín por las alegrías que nos regalaste en cada encuentro, por la risa que nos robaste con tus ocurrencias… tus locuras y caprichos de hombre – niño que te identificaron siempre… que hermoso fue compartir el camino! Gracias por todo lo que nos entregaste y lo disfrutamos plenamente. Tu recuerdo será la luz que marcará tu presencia en este grupo que se pueble de alegría siempre, como vivías y te entregabas, porque esa era tu identidad. Gracias… Gracias querido Cachín! Tus compañeros de la Primaria “G50” Escuela Normal Dr. José B. Gorostiaga, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARIO EDUARDO PROLA (Cachín)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/4/21 y espera la resurrección.

“Que brille para él al luz que no tiene fin”. Cachín, Vivirás siempre en el recuerdo de todos nosotros como el gran amigo y compañero de la Maneli. Besos al cielo! Nuestras condolencias a toda su familia. Neli Nebro; Gaby, Romi y Aldito Pereyra, Luchi Nebro y sus respectivas familias elevan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARIO EDUARDO PROLA (Cachín)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/4/21 y espera la resurrección.

¡¡¡Descansa querido Cachín!!! Dejas hermosos recuerdos que guardaremos amorosamente en nuestros corazones, que hoy están unidos para no decirte adiós, sino hasta siempre. Tus compañeros y amigos de la secundaria, Promoción 1973 Escuela Normal Dr. José B. Gorostiaga. Nuestras condolencias a todos sus familiares. Elevamos oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

GUSTAVO ENRIQUE BRUNET

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/4/21 y espera la resurrección.

Su tío Miguelito Brunet, sus primas Adriana y flia, Silvia y flia acompañan a su hermano esposa e hijo en este triste momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ANA MARÍA GALVÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/4/21 y espera la resurrección.

Querida madrina y amiga Ana María Galván hoy te fuiste al reino de los cielos con nuestro Señor Dios Todopoderoso y aunque nos dejaste un vacío que no llenaremos jamás siempre te recordaremos con tu trasparente sinceridad, con tus chistes sin igual y tu fiel compañía. Descansa en paz y que brille para ti la luz que no tiene fin. Tu comadre Amiana Escobar, ahijadas Y sobrinas Romero Monica y Romero Patricia acompañan en estos duros momentos a la familia Sayago Galván.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ANA MARÍA GALVÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/4/21 y espera la resurrección.

En la Ciudad de Córdoba dejo de existir Ana María Galvan, amada madre, abuela cariñosa, una gran luchadora hasta el final. Hoy Dios la recibe en su gloria y la luz que brindo en vida hoy brillará infinitamente y en verdes praderas descansará. Sus restos serán velados en la sala velatoria de La Plata 162 a las 8 hs e inhumados en el cementerio el Descanso a las 11hs. Tus hijos Ana María, Carla, Belen y Carlitos y nietos; Gabriel, Sofía, Juan y Mateo te vamos a extrañar siempre.

RECORDATORIO

CARLOS ALBERTO FIGUEROA ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/4/06 y espera la resurrección.

"Vivió en el honor, en el trabajo y en el amor y aún sigue siendo silencioso ejemplo desde aquel otro lado más luminoso". Su esposa Mirta, sus hijos Tiky, Emma, Cacho y Rosa y sus nietos lo recuerdan y ruegan una oración a su querida memoria en un nuevo aniversario de su partida.

INVITACIÓN A MISA

MÓNICA LILIANA RODRÍGUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/4/21 y espera la resurrección.

Querida prima, hoy nuestro corazón está destrozado por tu partida. En donde estés, baila y ríe junto a tu hermano, aquí nosotros nunca te olvidaremos, siempre estarás en nuestros corazones y nuestros pensamientos. Su prima Vanesa y Juan, sus sobrinos Benjamín, Samir y Pilar invitan a la misa hoy a las 20 hs en Pquia. Nuestra Señora de La Salette, al cumplirse nueve días de su partida.

INVITACIÓN A MISA

CRISTIAN FERNANDO SILVA (Poroto)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/4/19 y espera la resurrección.

“Hijo querido, para mi no hay consuelo. Te extraño mucho, es un dolor muy grande el haberte perdido, mi compañero, mi hijo querido, ya hace dos años que nos dejaste. Sus padres Norma y Domingo, sus hermanos, tíos, primos, su hija Evelin invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. La Inmaculada, para rogar por el eterno descanso de su alma.

INVITACIÓN A MISA

DORA ARMANDINA ESPECHE DE PAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/4/16 y espera la resurrección.

Hoy el cielo está de fiesta, los ángeles celebran los 5 años de tu llegada al reino de los cielos, el sonido del coro de ángeles con su música se hace escuchar. Los que quedamos en la espera de tu reencuentro, tu marido Gavino Paz, tus hijos Dora Inés, Alberto, Mirta tu hijo político Walter, tus nietos. Fefe, Diego Marine, Marito, Sabrina, Giuliana, Mariana y tus bisnietos, no queremos estar ausentes en los festejos es por ello que el 20/4/21, brindaremos por este aniversario, deseando que estés muy bien y nos sigas iluminando desde el cielo, será en la Parroquia Santa Rita del B" Jorge Newbery a las 19,30hs. Rogando siempre por su descanso en Paz.

RECORDATORIO

NORMA BEATRIZ FIGUEROA DE DELGADO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/3/21 y espera la resurrección.

Mami, hoy se cumple un mes de tu partida. Desde que te marchaste no hay un día que no te recuerde, pero me consuela saber que estás en un lugar mejor. Jamás dejaré de quererte y tu recuerdo me acompañará por toda la eternidad. Al cumplirse un mes de su fallecimiento, elevemos una oración en su memoria. Su hijo Pedro Delgado, su hija pol. Myriam, sus nietos Lucrecia, Pedro y Julián.

ABDALA, JOSÉ ROBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/21 en Buenos Aires|. Primo, siempre te recordaremos. Que tengas un eterno descanso en el Paraíso Celestial. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Su primo Juan Ramón Fadel y su esposa cristina participan con dolor su fallecimiento.

ABDALA, JOSÉ ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/21 en Buenos Aires|. Su primo hermano Freddy Basbús, su esposa Magalí Pece, sus hijos Pilar, Ignacio y Agostina Basbús participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido primo hermano Robi, acompañamos a su esposa, hijos y demás familiares en este difícil momento, rogando oraciones en su memoria.

ABDALA, JOSÉ ROBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/21 en Buenos Aires|. Freddy Basbús y familia; Marcelo Basbús y familia; Claudio y Silvia Basbús participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido primo hermano Robi, acompañamos a su en este difícil momento y rogando oraciones en su memoria.

ABDALA, JOSÉ ROBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/21 en Buenos Aires|. Marta Graciela Alfano, Luis Eduardo Alfano y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido primo hermano Robi, acompañamos a su en este difícil momento y rogando oraciones en su memoria.

ABDALA, JOSÉ ROBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/21 en Buenos Aires|. Jorge Luis Juárez, su esposa Ana Magariño y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su primo y ruegan una oración en su memoria.

ABDALA, JOSÉ ROBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/21 en Buenos Aires|. Dale Señor el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. Nélida Fadel, Rubén Martínez y Melina Martínez participan con profundo su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA, ROSA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/21|. Lucy Perez Mayoral participa con profundo dolor su fallecimiento. Resignación y fortaleza para su familia.

ÁVILA, ROSA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/21|. María Inés, Jaqueline, Viviana, María, Viviana, Teresita, Silvina, Carlos, Stefano y Myriam, del área sueldos de DGIPSE participan su fallecimieno y gloriso encuentro con el Padre eterno, y abrazan con cariño a Eduardo y familia.

CAMPOS, CAMILO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/21|. Su esposa Ramona Goy, sus hijos Juan, Jorge, Graciela, Raúl, Claudia, Campos, h. politicos, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

CORONEL, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/21|. Sus hijos Rosalia, Felix, Blanca, Rosa, Angélica, Jose, Manuel, Gladys, Carmen, Luis, Belen, h. pol nietos, bisnietos, tataranietos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso.. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

FARÍAS DE ARAUJO, EMILIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/21|. Los afiliados y comisión directiva de APUNSE participan del fallecimiento de la madre y abuela de nuestros compañeros nodocentes Jorge y Fabiana, acompañamos a su familia en este difícil momento y rogamos una oración en su memoria.

GALVÁN, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/21|. Sus hijos Ana, Carla, Juan, Belen, nietos Gaby, Sofi, Juan, Mateo, hijos politicos Enrique y Ricardo y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio El Descanso SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GUTIÉRREZ, MARCELO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Los compañeros de su hermana, Dra. Adriana Gutierrez, del Área de Coordinación Legal del Consejo General de Educación: Dr. Julio César Nassif, Dra. Lucy Ibañez, Dra. Carolina Rivero, Dra Carolina Ruiz Grecco, Dra. Luciana Jorge, Dr. Pedro Rodriguez, Dr. Rodolfo Zanonni, Nancy Gutierrez, María Marta Barrientos y Maria Cáceres, participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial. Ruegan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, NÉSTOR YLDIFONZO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Primo querido descansa en paz el Señor te espera con los brazos abiertos porque cumpliste con todos. Las puertas de tu casa estaban abiertas para todos, no medías distancia para hacer favores, ni el frío ni el calor te atajaban para ir campo adentro, kilómetros y kilómetros. Gracias Pichón nos queda el consuelo que reencontrarás con tu mamita que la cuidaste con tanto amor y dedicación. Nuestras condolencias a sus hermanas Lidia y familia, Pichona y familia y a Chiny. Gracias por acompañarlo hasta el ultimo momento. Tu desconsolada prima hermana Anita (Mary Acuña) y familia, Nene, Mayra y Román.

LÓPEZ, RAMÓN OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/21|. Sus hijos Daniel, Claudia, Ariel, Roxana, Natali, h. politicos, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

MEDINA, ZENÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. "En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tu, Señor, me hace vivir confiado". Salmo 4:8. La representante legal de los Colegios del Obispado, Lic. Claudia Cancino, el apoderado legal de los Colegios del Obispado, Pbro. Sergio Quinzio y personal de la Sede Administrativa de Escuelas Diocesanas, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá del rector del Instituto Santa Lucía Prof. Marcelo Medina, la secretaría del Instituto Nuestra Sra. del Rosario de Fátima Prof. Cecilia Medina y del Prof. Adrián Medina, ex director de la casa. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, ZENÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Las comunidades educativas de todos los niveles los Colegios del Obispado de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento del papá del rector del Instituto Santa Lucía Prof. Marcelo Medina, la secretaria del Instituto Nuestra Sra. del Rosario de Fátima Prof. Cecilia Medina y del Prof. Adrián Medina, ex director de la casa. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, ZENÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Olga Rafael de Rilinski y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Lucy y a sus hijos en tan dolorosa e irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, ZENÓN EDUARDO (Chito) (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. "Dale Señor el descanso eterno". Clara Bóvoli de Gamietea, sus hijas Clarita y Liliana y sus respectivas flias., participan su fallecimiento. Hacen llegar sus condolencias a su esposa Lucy, hijos, nietos y demás familiares y acompañan con oraciones.

MEDINA, ZENÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. La comunidad educativa del Instituto Santa Lucía acompaña al rector Marcelo Medina ante la irreparable pérdida de su querido padre. Ruega una oración en su memoria.

NAVARRETE, ROGER ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/21|. Hoy fue un día triste para todos tus amigos de siempre. Al enterarnos de tu partida, querido amigo Roger, te podemos asegurar que un pedazo de nuestros corazones se fue acompañándote en este camino al cielo. Hace algunos años, uno de nosotros tuvo la gran idea de que nos juntáramos nuevamente a través de las redes para rememorar aquellos hermosos días de nuestra niñez, adolescencia y juventud. Fue allí donde nació el grupo de los "Coquitos", rememorando a aquel personaje del barrio "Don Coco Cáceres", gran juglar y guitarrista. Pedro y Kuky Montiel, Carlos y Coca Agüero, Guillermo Vallé, Darío López, José Hernández, Juan Manuel Viaña, Jorge Silvetti, Toto Palumbo, Beto Ruiz, Emilio Pellene, Lucho Bonahora, Raúl Rodríguez, Papiti Corvalán, Emilio, Daniel y Ciro Bravo.

NAVARRETE, ROGER ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/21|. Horacio Paradelo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su esposa e hijos en este momento. Que el Señor lo reciba en su reino. Rogamos oraciones en su memoria.

NAVARRETE, ROGER ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/21|. Participamos con profunda tristeza la partida física de nuestro querido compañero Roger Navarrete. Te llevaremos siempre en nuestros corazones. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Tus compañeros de la mañana Ricky, Cachi, Carluzo, Anto, Mati, Fran, Gonza, Tito, Pablo. Dani, Miriam, Inés y Osvaldo.

NAVARRETE, ROGER ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/21|. El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Dres. Andrés Barrionuevo, Juan Antonio Jorge, Alicia Leguizamón, Mariano Gigena, Evelina Estofan, Sergio Brandan, Agustín Meneghini, Natali Soria y Tribunal de Disciplina, participan del fallecimiento de su colegiado. Se elevan oraciones en su memoria.

NAVARRETE, ROGER ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/21|. Tadeo y Olma Santillán, participan con profundo dolor, la partida del querido amigo Roger. Acompañan a la amada Norita, su mamá, hijos y nietos por tan irreparable e inesperada pérdida. Piden a Jesús misericordioso les de cristinana resignación y que brille para Roger la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRETE, ROGER ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/21|. "Bieanventurados los limpios de corazón porque de ellos es el Reino de los Cielos". Omar Skiba y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una plegaria para que el Señor mitigue el dolor y consuele a su esposa Norita y toda su familia.

NAVARRETE, ROGER ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/21|. Mariana y Gabriela Piñeyro, participan con profundo dolor el fallecimiento del marido de su colega Nora Ahumada. Elevan oraciones a su memoria y ruegan por pronta resignación a su familia. Las Termas.

NAVARRETE, ROGER ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/21|. "Puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado: tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver, o puede estar lleno del amor que compartiste. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda, o puedes hacer lo que a él lo gustaría: sonreír, abir los ojos, amar y seguir". La Escuela Nº 765 Pte. Juan Domingo Perón y toda la comunidad educativa, participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de nuestra querida Prof. Nora Ahumada y acompaña a toda su familia en tan difícil momento.

NEIROT, GREGORIO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/21|. Su esposa Elsa Chebela, sus hijas María de los Ángeles, Luciana y Viviana Neirot y nietos, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Zanjon. Caruso Cia. de Seg. S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

OLIVARES, MARIO ALCIDES (q.e.p.d.) Falleció 17/4/21|. "Quien pasó por nuestra vida y dejó luz, ha de resplandecer en nuestra alma para toda la eternidad". Siempre tendrás un lugar en mi corazón. Gracias por nuestras charlas y por arrancarme siempre una sonrisa con tus ocurrencias. Natalia Fogliares y familia, participan con dolor su partida y acompañan y abrazan a Gladis y a su bello nieto Gonzalo. Elevan oraciones en su querida memoria.

OLIVARES, MARIO ALCIDES (q.e.p.d.) Falleció 17/4/21|. "Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso". Benjamín Darchuk participa con profundo dolor la pérdida del abuelito de su querido amigo Gonzalo y ruega por el bienestar de él y Gladis. Eleva oraciones en su memoria.

RISCO FERNÁNDEZ, GASPAR (q.e.p.d.) Falleció enm Tucumán el 19/4/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, y acompaña en el dolor a sus afectos, del Doctor Honoris Causa por la UNSE, Gaspar Risco Fernandez, referente de la intelectualidad y hombre clave, en el fortalecimiento de la cultura de la región.

SANDOVAL, JUAN FEDERICO (q.e.p.d.) Falelció el 18/4/21|. El Dpto. de Ciencias Naturales del Colegio Primera Junta acompaña a nuestrta querida compañera Beatriz Sandoval. Elevan oraciones en su memoria.

SOSA, BLANCA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/21|. Su hijo Facundo Mattar, sus nietos Jeremías y Jorge participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

URQUIZA, NORMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/21|. Su esposo Dante Gómez, sus hijos, Román, Mariana, Aldana y Mónica Gómez, hijos pol, Fernanda, Darío, Sergio, Franco, sus nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Jardín del Sol, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel. 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

RAMÍREZ, DARDO RENEÉ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/20|. Estarás siempre presente entre nosotros, más allá del tiempo y la distancia. Descansa en paz. Su esposa Zulema, sus hijosJudith, Carolina y Ariel, hijos políticos, nietos y demás familiares, te recordaremos en la misa del día sábado 24/4/21 en la iglesia Catedral a las 20 hs. al cumplirse un año de tu fallecimiento.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

LUNA, MARIANELA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. Querida hija: aún no entiendo que repentina y dolorosa fue tu partida. Hago lo que puedo, es duro seguir adelante, sabiendo que tu sonrisa es solo un recuerdo. Sigue brillando como tú siempre lo has hecho, sigue sonriendo y cuídanos desde allí, hasta que volvamos a encontrarnos. Te amo y extraño. Tus padres Alberto Luna y Magdy Salto la recuerdan con el mismo amor y cariño de siempre al cumplirse 4 años de su partida.

LUNA, MARIANELA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. Tu imagen está intacta en la mente de cada uno de nosotros año tras año desde tu partida, te recordamos con mayor fuerza y cariño. Recordarte nos llena de fortaleza y de alegría para continuar sin tu presencia. Tu abuelo Mario Salto, tía Lorena, mamá del corazón Chochy Diósquez y tu prima Rocío Salto, elevan oraciones en tu querida memoria.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BRUNET, GUSTAVO ENRIQUE (Sabo) (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/21|. Gordo querido: tu cuerpo nos dejó, tu alma vivirá por siempre con nosotros. Te recordaremos tal cual eras. Su hijo Mateo y tu esposa Noemy Galván. Sus restos fueron sepultados el 19/4 en el cementerio Jardin del Sol a las 11 hs. "Serás la estrella más brillante que ilumine nuestros caminos". Que descanses en paz.

BRUNET, GUSTAVO ENRIQUE (Sabo) (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/21|. Su primo Juan C. Brunet y Sra. Stella, sus hijos Diego, Pablo, Germán, Ramiro, Noelia y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para el la luz que no tiene fin. Elevamos oraciones por el eterno descanso de su alma.

BRUNET, GUSTAVO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/21|. Sus primos Omar Jugo y Angélica María Degano, junto a sus hijos Guadalupe, Santiago y Lucía, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

BRUNET, GUSTAVO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/21|. "Gordo querido, tu cuerpo nos dejó, tu alma vivirá por siempre con nosotros". Te recordaremos tal cual eras...Su hijo Mateo Brunet y su Sra. Noemy Galván, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol.

BRUNET, GUSTAVO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/21|. Tu inesperada partida nos dejó un gran vacío. Siempre te recordaremos como la gran persona que fuiste. Vivirás por siempre en nuestros corazones. Tus suegros: Tito Galván y Olga Garnica, tu cuñado: Diego Galván, tu cuñada: Sandra Villalba y tus ahijados: Candela, Luciana y Nazareno Galván. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol.

BRUNET, GUSTAVO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/21|. "Señor ya está ante tí recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". José Elias Siufi y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo. Elevando oraciones en su querida memoria.

BRUNET, GUSTAVO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/21|. "Que el Señor te dé el descanso eterno y brille en tu alma la luz que no tiene fin". Miguel Ángel Siufi y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRUNET, GUSTAVO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/21|. Compañeros de la Promo 77 del Colegio Santiago Apóstol y profesor Héctor Llugdar participan el fallecimiento del hermano del amigo Dady y elevan oraciones por su eterno descanso.

BRUNET, GUSTAVO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/21|. Duilio Toledo y Daniel Neme participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano del querido amigo Dady y acompañan a su familia en este triste momento.

CAMPOS, VÍCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/21|. Su esposa Nilda Ibañez, sus hijas Monica Mariana, Eveluz, sus hermanos Pastor y Lia, sus sobrinos nietos, bisnietos y demas familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Cob. Norcen. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

MONTORO, EUGENIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/21|. "Señor ya descansa en tus brazos, cubrela con tu manto de gracia y misericodia. Acompañan a su hijo Williams, nietos y flias. Tu hermana política Yolanda Gabbarini de Arias, tus sobrinas Miryam Arias, Alberto Proserpio, Mónica Arias y sus respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque de la Paz.

NUÑEZ, ELIANA GRICELDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/21|. El club Green Sun y todas sus compañeras de mamis hockey, lamentan la desaparición física de su amiga Eliana,Q.e.p.d.

PAZ, PEDRO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/21|. Su esposa Blanca, sus hijos Mariana, Cristian, Verónica, h. politicos, nietos, hnos. y demás familiares, sus restos fueorn inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Cob. Norcen. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

PROLA, MARIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/21|. Su esposa Sonia, sus hijos Melisa, Jesús y Celeste, sus hermanas, María Elena y Teresa Estar, sus sobrinos ye demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Jardín del Sol, cob Hamburgo Cia. de seguros SA, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

PROLA, MARIO EDUARDO (CACHÍN) (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/21|. Sus primos Silvia, Alicia y Luis Filippini Prola, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PROLA, MARIO EDUARDO (CACHÍN) (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/21|. Su tía Ada Biscione de Zuain, sus primos Eduardo, Daniel y Griselda y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

PROLA, MARIO EDUARDO (CACHÍN) (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/21|. Querido amigo y vecino, tu inmensa alegría, bondad y solidaridad, vivirá en todos los que te conocimos. Te extrañaremos mucho. Te despedimos con profundo dolor, pidiendo a Dios, que les de el pronto consuelo a Sonia, Meli, y Jesús. Wadi, Nena, Noelia, Walter, Erika y Eve Luz Tevez.

PROLA, MARIO EDUARDO (CACHÍN) (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/21|. Cachín, hermano; te despedimos con profundo dolor y elevamos una oración en tu querida memoria. Q.E.P.D. Miguel Ángel Ferreyra, Teresita Montoto, hijos y nietos.

PROLA, MARIO EDUARDO (CACHÍN) (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/21|. Querido Cachín, tu amigo de la infancia y compañero de la primaria, Andrés Lema y su esposa Susy Gonzalez participan con profundo dolor su partida. Elevan oraciones en su memoria.

PROLA, MARIO EDUARDO (CACHÍN) (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/21|. Silvia Susana Filippini, sus hijos: Eliana, Emilio, Julio y Silvia Amín con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PROLA, MARIO EDUARDO (CACHÍN) (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/21|. "Bienaventurados los de corazón puro, porque de ellos es el Reino de los cielos". Tus amigos de "La Esquina": Teresita Loto, Yenny Gimenez, Sandra Rhir, Liliana Zevallos, Nene Adur, Miguel Loto, Ricardo Palavecino, Daniel Rhir, Luis Arismendi, acompañan a toda la familia de nuestro querido amigo Cachin, en este momento tan especial.

URQUIZA, NORMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/21|. Su hermana Juana Urquiza de Miranda, su hermano político Miguel Angel Miranda, sus sobrinos Alejandro, Mariano, Lucas, Jorge, Andrea, Aldana y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

URQUIZA, NORMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/21|. El Instituto San Martin de Porres, directivos, profesores, personal no docente y alumnos, participan con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre del Prof. Román Gómez y acompañan con sus oraciones a su familia en este momento de hondo pesar. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

URQUIZA, NORMA GRACIELA Y VICTORIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 18/4/21 y el 15/4/21|. "Que brille para ellas la luz que no tiene fin". Negrita y Rodolfo Valentini, Irma y Ricardo Coronel, Cuny y Paco Miranda, Blanca y Yito Miranda, Roxana y Alfredo Miranda y sus respectivas familia, acompañan a su hermana política Juanita Urquiza de Miranda y familia ante la irreparable pérdida de sus hermanas y elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALBARRACÍN DE SANABRIA, ANA MARÍA "Kika" (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/21|. Su hijo Walter Sanabria, su hija política Patricia Enrique, sus nietos Facundo y Bruno Sanabria, participan con profundo dolor su fallecimiento y que su restos fueron inhumados en Cementerio San Agustín. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

GALLARDO, JORGE EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/21|. Sus hijos Oscar, Margarita y Manuel, hijos pol, Victoria, Luis y Sandra, sus nietos, Yanina, Luciana, Daiana, Tomas y Emilio, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Forres, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel. 4219787.

JUÁREZ, DARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/21|. Su esposa Saira Lobos, sus hijos, h. politicos, nietos, bisnietos y demas familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Santos Lugares. Dpto. Alberdi. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

SALDARI, MIGUEL ÁNGEL (Koki) (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/21|. Su sobrina Graciela Español, su esposo Gustavo, sus hijos Natalia, Gustavo y Cecilia, su nieto Manuel participan con profundo dolor el fallecimiento del querido tío Coqui. Elevan oraciones en su memoria.

SALDARI, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/21|. Jesus Baleija, sus hijos Jose, Rolando, Cecilia y Marianela y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.