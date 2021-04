FÚNEBRES | 23 de abril del 2021

22/04/2021 - 22:34 Funebres

Fallecimientos

- Estela del Valle Gorosito

- Marta Ofelia Medina

- Rubén Adolfo Tévez (La Banda)

- Zulema Ávila de Sosa (Las Termas)

- Néstor Carabajal

- Joaquín Andrés Ruiz (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIRIA GRACIELA CASADO DE AUAD

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/4/21 y espera la resurrección.

Hoy te fuiste, pero tu amor, bondad y cariño dejó su huella en nosotros. Tu hermana política María Mercedes Carrasco “Nenita”; tus sobrinos Aníbal Casado y Selva Saavedra; Marilé Casado y Antonio Díaz; sobrinos nietos María del Pilar Casado; Aldana, Lautaro y Macarena Díaz Casado y Fabián Olivera te recordaremos siempre con alegría. Besos al Cielo. Elevamos oraciones rogando a Dios tu eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIRIA GRACIELA CASADO DE AUAD

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/4/21 y espera la resurrección.

"Señor Jesús ábrele las puertas de tu Reino y que goce junto a vos y todos los ángeles la cubran de su gloria”.

Prima querida que tu dulzura llene el cielo con tu sonrisa. Ada y Alberto Garcés, Ronald Garcés y Shirley Garcés y sus respectivas flias, acompañan a sus hijos en este momento de dolor. Elevamos oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MICAELA DÍAZ EYRAS

(q.e.p.d.) Falleció en Concepción, Tucumán el 21/4/21 y espera la resurrección.

Dr. Santiago Santillán y flia., acompañan al Lic. Martín Díaz en este momento tan doloroso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ENCARNACIÓN CANTEROS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/4/21 y espera la resurrección.

“Que brille para ella la luz que no tiene fin”.

Su esposo Ángel Morales, sus hijos Luis, Carlos, Silvia, sus hijos políticos Fernanda y Daniel, sus nietos, nietos políticos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ENCARNACIÓN CANTEROS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/4/21 y espera la resurrección.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Agua y Medio Ambiente Arq. Argentino José Cambrini participa con profundo dolor del fallecimiento de la Sra. Encarnación Cantero de Morales.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ENCARNACIÓN CANTEROS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/4/21 y espera la resurrección.

El subsecretario de Obras Públicas, Sr. Jorge Zuain participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Encarnación Cantero de Morales.

RECORDATORIO

HUMBERTO RICCI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/4/16 y espera la resurrección.

A los cinco años de tu partida a los brazos del Señor; te recordamos por el amor que sembraste en tu familia, por el ejemplo y por ser nuestro ángel y guía en nuestro camino. Su esposa Margarita Cejas, sus hijos Elsa, Margarita y Fabián Ricci, su yerno Conrado Floridia, sus nietos, bisnietos y tataranieto.

RECORDATORIO

HUMBERTO RICCI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/4/16 y espera la resurrección.

Ya pasaron 5 años…. Abuelo, tus nietos sabemos que tenemos allá arriba entre las estrellas, a alguien que nos sigue cuidando, por siempre estarás en nuestros corazones. Tus nietos Gabriela Floridia, Luis Romero, tus bisnietos Luisina Romero Floridia, José Bequis y tu tataranieto Gahettano Bequis Romero.

INVITACIÓN A MISA

LORENZO TEÓFILO MARCOS

(q.e.p.d ) Se durmió en el Señor el 23/4/18 y espera la resurrección.

"Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mi, aunque este muerto vivirá, y todo el que vive en MI nunca morirá”. Su esposa Rosa Domínguez, sus hijos: Graciela y Luirra, Gustavo y Mónica, Laura, junto a sus nietos, invitan a la misa a realizarse en la Catedral Basílica en el día de hoy a las 20 hs. Elevan oraciones en su memoria.

AGRADECIMIENTO E INVITACION A MISA

ALBERTO LLARRULL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/3/21 y espera la resurrección.

Qué ironía de la vida saber que ya no te tenemos, hace un mes que no suena el teléfono para tener esas charlas interminables, como amigo y hermano que fuimos. Nos dejaste el corazón partido hermano querido, no entiendo el porque de tu partida aunque trato de imaginar que estas con mucha paz. Fuiste un grande con mayúscula y un ejemplo a seguir en todos los aspectos de la vida como padre, esposo, hijo, hermano y sobre todo un gran amigo. Hoy te digo gracias por ese amor incondicional y esa amistad tan profunda que tenias para conmigo. Tus recuerdos son infinitos están en todas partes, siempre con alegría y esa sonrisa feliz. Se hace imposible saber que no estés físicamente entre nosotros “Abeto” como decían en Matará que hoy llora tu partida pero estoy segura que serás nuestro ángel protector de toda tu familia. Todo parece un sueño y cuando despierto veo que no lo es, es donde siento el alma destruida. Descansa en paz Cosuchi que algún momento estaremos juntos y sentiremos que todo fue un sueño. Tu hermana agradece a todas las personas que nos acompañaron en este momento difícil e invitamos a la misa hoy a las 20 hs en Catedral Basílica, al cumplir un mes de su partida al Reino de nuestro Señor.

ARCE, ELIO MARIO AMÍLCAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/21|. Las Amigas Misericordistas del café de los lunes participan el fallecimiento del primo de la querida Graciela Rojas Alcorta de Jorge, la acompañan en estos tristes momentos y ruegan por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

ARCE, ELIO MARIO AMÍLCAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/21|. Tuty Japaze, sus hijos Luis Roberto, Martín, Daniela y sus respectivas familias, participan con mucho pesar el fallecimiento de una gran persona, esposo, padre, abuelo y piden a Dios resignación para su querida familia.

ARCE, ELIO MARIO AMÍLCAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/21|.

Luis López y Gloria Cárdenas, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan dificil circunstancia.

ARCE, ELIO MARIO AMÍLCAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/21|. María Teresa Acosta de Sirena y sus hijos:Agostina ,Jorgelina, Fabiola, José y respectivas familias, acompañan en el dolor a los queridos vecinos y amigos por la partida de don Mario, señor con todas las letras. Pronta resignación

ARCE, ELIO MARIO AMÍLCAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/21|. María Bravo de Zamora de Espeche, sus hijos Raúl, Gustavo, José y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

ARCE, ELIO MARIO AMÍLCAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/21|. Raúl Espeche, su esposa Roxana y flia participan su fallecimiento y acompañan a su amigo Marito y a toda su flia en este momento tan doloroso.

CARABAJAL, NÉSTOR (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/21|. Su esposa Angélica Celis, sus hijos Carlos, Silvia, Anita, y Tiago Carabajal, h. políticos, nietos Vanesa , Joaquín, y demás familiares. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad. Cob Norcen. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CASADO DE AUAD, MIRIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/21|. Su primo hermano y concuñado Francisco Antonio Sánchez, su cuñada y prima política Norma Illiny Auad de Sánchez, sus sobrinos Fernando Antonio Sanchez y flia., Héctor Daniel Sánchez y flia., y Francisco Manuel Sánchez y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASADO DE AUAD, MIRIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/21|. Justo Alegre y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de la amiga de la niñez. Acompañamos a sus hijos y nietos en el dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

CASADO DE AUAD, MIRIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/21|. Zulema Arce de De Marco participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga y consuegra Miri, acompaña as u familia en este momento de profundo pesar. Ruega oraciones en su memoria.

CASADO DE AUAD, MIRIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/21|. Las socias de la Rueda de la Amistad del Rotary Club Sgo. del Estero, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querida amiga Silvina y familia en estos tristes momentos. Elevan oraciones por su eterno descanso.

CASADO DE AUAD, MIRIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/21|. Blanca Abutti de Tahhan, sus hijos Carlos Edgar, Sara Elizabeth y Arturo Omar, sus nietos Ignacio Agustín, Edgard Gonzalo, María Anabel, Lucía Elizabeth, Carla Mariana y Abel Omar participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CASADO DE AUAD, MIRIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/21|. Juan Carlos Olivares, María Teresa Carrasco y sus hijos Sebastián, Mariano, Martín y Juan Pablo con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CASADO DE AUAD, MIRIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/21|. Las mamis de fútbol, Eugenia, Ceci, Eva, Georgina, Laura, Pato, Belén y Andrea participan con dolor del fallecimiento de la mamá de su querida amiga Virginia y ruegan una oración en su memoria.

CASADO DE AUAD, MIRIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/21|. Eugenia Chedda, Augusto Tomelleri y familia participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CASADO DE AUAD, MIRIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/21|. Sus amigas Inés de Dumit, Mirta Sosa, Mirta y Lely Hoyos, Nena Rodini lamentan participar el fallecimiento de su querida amiga Miria. Ruegan oraciones en su memoria.

CASADO DE AUAD, MIRIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/21|. Dr. Néstor Giraudo y Cristina Ávila participan el fallecimiento de nuestra querida amiga, acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares en el dolor. Ruegan una oración en su memoria.

CASADO DE AUAD, MIRIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/21|. Desde Tucumán, Nelly Goytia despide con profundo dolor a la querida e imnolvidable Miria , a la cuál la tendrá siempre presente en su corazón y en sus oraciones. Hace llegar sus condolencias a sus hijos, a sus nietos y demás familiares.

CURET DE AUGIER, ELSA HORTENCIA (q.e.p.d.) Fallecio el 21/4/21|. Sus primos hermanos Alberto E. Paz, su sra. esposa Marta A. Demasi, junto a sus hijos Alfonso Exequiel, Lorena María y Leandro Esteban, con sus respectivas familias participan con inmenso pesar su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria, confiados que su alma ya descansa junto al Señor.

CURET DE AUGIER, ELSA HORTENCIA (q.e.p.d.) Fallecio el 21/4/21|. Sus sobrinos: Elio Alejandro, Maria Marta y Daniel, Gustavo y Maria Alejandra y sus respectivos hijos : Hernan, Josefina, Lourdes, Belen, Tomas, Ignacio, Juan Pablo, Milagros, Guadalupe, Martin y Valentina participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CURET DE AUGIER, ELSA HORTENCIA (q.e.p.d.) Fallecio el 21/4/21|. Sus primos Juan Carlos Paz y Cristina Arjona; sus sobrinos Mariela y Manuel; Andrea y Pablo; Agustín y Joana; Ignacio y Camila; Benjamín Paz; y sus sobrinos nietos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

CURET DE AUGIER, ELSA HORTENCIA (q.e.p.d.) Fallecio el 21/4/21|. Sus primos Ramón Edgardo del Valle Paz y Sandra Sánchez; sus sobrinos Adolfo; Sebastián; Romina; Matías y Federico con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

CURET DE AUGIER, ELSA HORTENCIA (q.e.p.d.) Fallecio el 21/4/21|. Silvia Muñoz de Zimmer, sus hijos Elke y Alfonso Curet, Dagmar y Guillermo Flaja Morellini y nietos participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CURET DE AUGIER, ELSA HORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/21|. Eduardo Julio Hamann, Rosa Inés Beltrán de Hamann y sus hijos Lastenia y Fernando, Eugenio y Lucia y Federico participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan no oraciones en su memoria.

CURET DE AUGIER, ELSA HORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/21|. Sus amigas Margarita Zaín Fernández de Urueña, Alicia Leoni de Paradelo y Liliana Elkin de Galvez participan con dolor su fallecimiento e invitan a la misa el próximo sábado 24/4 a las 19 hs. en la Pquia. del Colegio San José. Ruegan oraciones en su memoria.

CURET DE AUGIER, ELSA HORTENCIA (q.e.p.d.) Fallecio el 21/4/21|. Margarita Zaín Fernández de Urueña y sus hijos María Pía, María Angélica y Luis Yagüe y nietos despiden con mucho dolor a su querida amiga Elsita. Acompañamos a todos sus sobrinos y sobrinos nietos en tan doloroso trance.

CURET DE AUGIER, ELSA HORTENCIA (q.e.p.d.) Fallecio el 21/4/21|. El consorcio de propietarios del edificio Torre Disa participa con profundo dolor el fallecimiento de Elsa Curet, destacada vecina, ejemplo de convivencia y buenas costumbres. Seguros que el Señor Dios la tiene en su compañía.

CURET DE AUGIER, ELSA HORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/21|. Santiago Olmedo y María Luisa Leiva de Olmedo y familia, Marian Olmedo de Bothamley. Mariana Olmedo de Bothamley y Guillermo Arturo Bothamley y familia y Elsi Olmedo de Forté y Emilio Forté y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CURET DE AUGIER, ELSA HORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/21|. Luis Alberto Guantay despide con profundo pesar a su amiga Elsa, gran compañera de viajes junto con su querido esposo Carlos. Profundamente guardados en la memoria del corazón quedarán los recuerdos y paisajes de Egipto, Palestina, Italia e Israel que recorrimos y que nos maravillaron, mientras generamos una amistad que perduró en el tiempo. Que el Señor de la Vida proteja a su familia y les dé pronta y cristiana resignación.

CURET DE AUGIER, ELSA HORTENCIA (q.e.p.d.) Fallecio el 21/4/21|. Luis Escobar, su esposa Eugenia Guerrieri de Escobar y sus hijos Alfonso, Luisina y Malena Escobar Guerrieri despedimos a nuestra querida Elsa.

CURET DE AUGIER, ELSA HORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/21|. Luis Alberto Guantay despide con profundo pesar a su amiga Elsa, gran compañera de viajes junto con su querido esposo Carlos. Profundamente guardados en la memoria del corazón quedarán los recuerdos y paisajes de Egipto, Palestina, Italia e Israel que recorrimos y que nos maravillaron, mientras generamos una amistad que perduró en el tiempo. Que el Señor de la Vida proteja a su familia y les dé pronta y cristiana resignación.

CURET DE AUGIER, ELSA HORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/21|. Dalila, Leandro, Luis y Lino Escobar y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Elsita. Elevan oraciones a su memoria.

CURET DE AUGIER, ELSA HORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/21|. Dalila Escobar y Roberto Luna participan con inmenso pesar el fallecimiento de la querida Elsa y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CURET DE AUGIER, ELSA HORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/21|. Elisa Medina de Chemes y sus hijos, su yerno José Rafael y familia despiden con dolor a la querida Elsita y acompañan a su sobrino Gustavo y demás familiares rogando oraciones por su paz en el Señor.

CURET DE AUGIER, ELSA HORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/21|. Olga Chemes de Llinás y sus hijos Claudia y Mario José Aliaga, Gabriela Paola y Pablo Martín Ledesma y sus respectivas familias lamentan la partida de Elsita y hacen llegar a su sobrino Gustavo y familia un abrazo fraterno en estos momentos de dolor. Elevan oraciones por su descanso en el Señor.

CURET DE AUGIER, ELSA HORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/21|. Nora R. Rafael de Jiménez despide a la querida Elsa en oración rogando por su descanso en el Señor. Acompaña con cariño a sus sobrinos y familiares.

CURET DE AUGIER, ELSA HORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/21|. Víctor Emilio Zaín y María Delia Jiménez Mas, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ EYRAS, MICAELA (q.e.p.d.) Falleció en Concepción, Tucumán el 21/4/21|. La Honorable Comisión Directiva, Socios y personal del Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento de la hija del Licenciado Martín Diaz.

DÍAZ EYRAS, MICAELA (q.e.p.d.) Falleció en Concepción, Tucumán el 21/4/21|. Acompañamos en el dolor a su papá Martín y a su tía Roxana en este duro momento por la irreparable pérdida física de Micaela. Ivana, Nacho y Walter.

DÍAZ EYRAS, MICAELA (q.e.p.d.) Falleció en Concepción, Tucumán el 21/4/21|. "Que la Madre Elmina ilumine su llegada junto a nuestro Señor". La comunidad educativa del Colegio La Asunción participa con profundo dolor la pérdida de la familia Díaz y acompaña a la estudiante Martina Díaz en este difícil momento.

DÍAZ EYRAS, MICAELA (q.e.p.d.) Falleció Concepción, Tucumán el 21/4/21|. Andrea Bravo y flia. acompaña a su papá Martín Díaz y familiares en tan profundo dolor. "Que brille para ella la luz que no tiene fin",

DÍAZ EYRAS, MICAELA (q.e.p.d.) Falleció Concepción, Tucumán el 21/4/21|. Excompañeros y amigos de la promoción 93 del colegio Absalón Rojas acompañan a Martín y su flia en tan difícil momento.

DÍAZ EYRAS, MICAELA (q.e.p.d.) Falleció Concepción, Tucumán el 21/4/21|. Adriana Ick y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en este dificil momento, elevan oraciones en su querida memoria.

MEDINA, MARTA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/21|. Su hermana Julia, su hijos Flavio, netos Carlitos, Lourdes, Caciano y Isabella, su hija política Yesi y su Consuegra Bety y flia. participan su fallecimiento. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia Realizado Por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MIRANDA, MIRNA JUDITH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/21|. Prof. Graciela Frías, participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a su hermana y querida amiga Marcia en tan doloroso momento.

MOLINA, LUIS ORLANDO (Nito) (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/21|. Siempre te recordaremos con mucho amor y cariño. Su esposa Susana, hijos Silvia, Luis, Daniel, Rubén y Rita, hijo político Ramón, nietos Tatiana, Ramón, Nicol, Leandro y Ambar participan con mucho dolor su fallecimiento

MOLINA, LUIS ORLANDO (Nito) (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/21|. Querido amigo, hermano del alma, con el corazón de puertas abiertas, por siempre tendremos un hermoso recuerdo de ti. Tus amigos del grupo de jubilados: Inés, Lili, Prince, Olga, José, Luis, Pancha, Argentina, David, Mecha, Turco, Estela, Silvia, Ñata, Alba, Isabel, Yola, Dante, Lucy, Irma, Chiquita, Amalia, Rubén y Mario. Que brille para el la luz que no tiene fin.

SABASTA, SALVADOR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/21|. Su hermana Mery Sabasta y sus sobrinos Yolanda , Gustavo y Fernando participan con profundo dolor y ruegan oraciones en su memoria.

SABASTA, SALVADOR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/21|. Rodolfo Guerrero Com.( R ) FAA y familia participan con profundo dolor el fallecimiento, de quien fuera su compañero y amigo. Acompañan a su familia y piden oraciones en su memoria.

SABASTA, SALVADOR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/21|. Carlos Alberto, Rubén Próspero Abalos Aliaga, Oficiales retirados de la FAA y sus respectivas familias, participan con profundo pesar su fallecimiento. Acompañan a su familia y ruegan oraciones en su memoria

SABASTA, SALVADOR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/21|. Raúl Bravo, Elida Suarez de Bravo, Maria del Huerto y Facundo Funes, Romina y Luis Salomón, participan con dolor el fallecimiento de su muy apreciado amigo y acompañan con afecto a su esposa Gladis y a sus hijos en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

SABASTA, SALVADOR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/21|. Franklin Luna, Edith Maldonado, sus hijas Maria Benedita y María Guillermina Luna Maldonado con sus respectivas familias participan con inmenso pesar el fallecimiento de su vecino y amigo Alejandro. Saluda a su esposa, hijos y flia y se une en oraciones por el descanso eterno descanso de Alejandro.

SABASTA, SALVADOR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/21|. Guillermo Ríos, María Guillerma Luna Maldonado y sus hijos Lorenzo y Solana participan el fallecimiento de su vecino y amigo Alejandro, saludan a su esposa, hijos y flia . Elevan oraciones por su eterno descanso.

SABASTA, SALVADOR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/21|. Profundamente apenados por su partida, Elsa Bussolini de Soria, sus hijas Marcela, Viviana, María Silvia, Carolina y sus respectivas familias, le decimos: "Que descanse en paz don Salvador y rogamos oraciones en su memoria".

SABASTA, SALVADOR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/21|. Sus amigos Dr. Luis Bonahora, esposa Claudia e hijas Aldana y Valentina, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SABASTA, SALVADOR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/21|. Norma Estanciero, Lorena, Mario y Vero Pereyra y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RÍOS, CARLOS GUSTAVO (Pato) (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/21|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Su madre Clara Ríos, tíos y sobrinos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 en la capilla nuestra Señora del Pilar (Bº Autonomía), al cumplirse un mes de GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: Hijo querido, echarte de menos es una de las cosas más difíciles a las que nos hemos enfrentado, porque sabemos que por mucho que nos faltes no hay nada que podamos hacer para que estés aquí junto a nosotros. Si desde el cielo puedes escucharnos solo queremos recordarte que hace 9 años y 4 meses que nos haces mucha falta. Tus padres Luis y Negri, tus hermanas Ale y Faby, tu hija Zafi, tu sobrino Rodri, tu abu Pila y demás familiares nos reuniremos hoy a las 19hs en tu gruta para elevar una oración en tu querida memoria.

CANTEROS, ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/21|. Su esposo, hijos y nietos. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Ceremonial Exequias Y Tanatopraxia Realizado Por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CANTEROS, ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/21|. Te fuiste, pero te quedaste en los mejores instantes de todos. Descansa en paz. Su hermana Isabel, sus sobrinas Elida, Nancy, Rosana con sus respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

CANTEROS, ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/21|. Compañeros de trabajo de la Sra. Silvia Morales, acompañan con profundo dolor el fallecimiento de su mamá la Sra. Encarnación Canteros de Morales, elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, RUBÉN ANTONIO (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/21|. "Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mi aunque muera vivirá". Señor Jesús "Tito" ya está junto a tí, recíbelo en tus brazos y haz que su espíritu descanse en paz y goce de la gloria de tu Reino. Olga Peralta de Ibañez, sobrinos y ahijados: Gaby y Juan Marcelo Ibañez Peralta, sobrinos políticos: Guilli Rojo y Karina Infante, sobrinos nietos: Marcelo, Cacho, Galo, Juan Pablo, Lucca, Vicky y Lorenzo, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos: Mercedes, Juan Cruz, María José, Rubén Antonio, Ximena y Florencia y flias. A su hermana Rosa Ibañez de Carabajal y sus sobrinos: Georgina, Carlos y Sebastián Carabajal y demás fliares. Elevamos oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia.

RAMÍREZ, BLANCA BERTA (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/21|. Hermana querida vuela alto, tu ausencia duele pero tu recuerdo de tantos momentos hermosos compartidos, charlas, risas, cuentos vivirán en mi. Elijo quedarme por siempre con ellos en mi corazón. Te adoro. Descansa en paz. Su hermana Carlota, sus sobrinos Guillermo, Fabiana, Camila, Anita y su nieta Ernestina.

RUIZ, JOAQUÍN ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/21|. Su esposa Alcalde Marta Ofelia, sus hijos Walter, Beatriz y Viviana, hijos pol, nietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 10 hs en el cementerio La Misericordia. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel 4219787.

TÉVEZ, RUBÉN ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/21|. Sus hijos Hernán, Emanuel, Eduardo, Pablo, Agustín, Cecilia, Analía, Agustín, Sara, hnos. María Inés, Nora, Horacio, h.pol. nietos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en cementerio La Misericordia Serv. HAMBURGO CIA. S.A. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

TÉVEZ, RUBÉN ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/21|. Sus vecinos y amigos: Héctor Barrón, Amelia Reynoso, sus hijos, hijos políticos y nietos, acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor. Rogando oraciones en su querida memoria.

TÉVEZ, RUBÉN ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/21|. Comisión directiva, sub-comisión de vóley, jugadores, técnicos y colaboradores del Club Ciclista Olímpico, participan del fallecimiento del papá de su jugadora Agustina. Elevamos oraciones en su memoria.

ÁVILA DE SOSA, ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/21|. Dora y Eber Brandán, sus hijos: Cesar, Liliana y Ever, sus hijos políticos: Sebastián, Gabriela, Sandra y sus respectivas familias, participan con mucho dolor el fallecimiento de la Sra. Zulema, elevan una oración en su memoria. Las Termas.

ÁVILA DE SOSA, ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/21|. Delicia Albarracín, su hijo Rolando Brandán, participan con dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Vinará, Dpto. Río Hondo.

NARVÁEZ, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/21|. Su tío Héctor Félix Durán y sus hijos Olga y Héctor Durán participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

NARVÁEZ, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/21|. Fiano Daniel Ronchetti y E. Noemí Cura participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

NARVÁEZ, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/21|. Roberto Chelala y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento.

NARVÁEZ, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/21|. Directivos y personal de la firma Roberto Chelala SRL, participa con profundo dolor su fallecimiento.